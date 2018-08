El precio de las entradas del cine apenas nota la bajada del IVA

Voz 1826 00:00 por cierto que hoy la entrevista que hemos mantenido que ha mantenido Aimar Bretos con el ministro de Cultura Deportes José Guirao ha dado para mucho porque también ha salido ha salido el tema sobre el IVA de el cine español ha mostrado el ministro por cierto su malestar porque los cines en términos generales no tan trasladando al precio de las entradas la bajada del IVA diez por ciento aprobada en los Presupuestos después de tanto tiempo de reivindicación de la bajada del veintiuno al diez por ciento el ministro ha advertido de que podrían llegar incluso a revisar la medida si los exhibidores no bajan esos precios

Voz 1 00:36 en cualquier caso eh son los exhibidores y los distribuidores que entiende que tienen que ver estoica la repercusión a lo largo del año ya que de todo el mundo porque sino pues es una medida que a lo mejor hay que plantearse revisar no porque no se puede hacer es pasarse años reivindicando el tema de Líbano el reivindicando razonablemente que efectivamente yo creo que daban razones la reivindicación si cuando llegar a medida pues despistarse para para aplicarla

Voz 1826 01:11 según las cifras que maneja el Gobierno sólo el cincuenta por ciento de las alas lo lo ha hecho aplicado esa bajada directamente las entradas bueno en principio nos escucha Mariano Barroso amigo de este programa cafetero en otros tiempos presidente de la Academia de Cine Mariano Barroso qué tal muy buenas tardes

Voz 2 01:29 muy buenas por mérito cómo estáis muy bien nosotros como

Voz 1826 01:31 siempre encantados de saludarte haber Mariano si si es así has escuchado al ministro parece que son unas palabras cargadas de sensatez no porque crees que no se ha bajado el precio de las entradas

Voz 1484 01:45 la verdad es que resulta sí bastante chocante porque mira cuando pasen unos cuantos meses quizá un año con la el presidente la nuestra querida Yvonne Blake hablamos con los exhibidores el compromiso de todos ellos era que la bajada averiguar repercutiendo en el precio de las entradas es decir que favorecer el bolsillo y el espectador en ningún caso se planteó que favoreciera los beneficios no de los sensibilidades el compromiso era claro yo era nítido por parte de las principales cadenas de exhibición entonces sí me parece que al principio a bajar los precios hay ahora según según vírgenes y según he leído y según parece ser pues pues no no ha sido así en todos los casos

Voz 3 02:33 no ponerle extrañas mucho

Voz 2 02:34 la verdad sí sí sí sí sí buenas

Voz 4 02:37 Tarrés me Mariano Rajoy árabes Caballero yo como gran aficionada al cine y que ahora me encuentro con las circunstancias de que tengo dos hijos a que vamos cuatro personas normalmente

Voz 5 02:48 al al cine osea que os hacéis accionista de la sala cada vez que llega

Voz 4 02:52 sí sí sí más si es inocuo las palomitas pero bueno y es verdad que yo antes lo comentaba incluso a Roberto no yo que vengo además de prensa económica siempre hemos hablado de cuándo se sube no se baja los tipos de interés siempre como los bancos están lo aplican esto de inmediato vemos parece que con los exhibidores no pasa lo mismo hay algún tipo de explicación os han dado algún tipo de explicación de por qué sigue teniendo un precio anotado tampoco igual ha habido una bajada pero si estamos hablando de céntimos como comprenderás la bajada no es tiene un impacto brutal en el en la persona que acuda al cine

Voz 2 03:30 sí mira los primeros días de la baja Delibasic que sí sabemos que varias de las principales cadenas bajaron no repercutió en ese diestro

Voz 1484 03:38 por cien que suponía

Voz 2 03:40 once con en el precio de las entradas y ahora está noticia es nueva para nosotros en el sentido que es ahora cuando ha salido cuando ha salido a la luz entonces bueno nosotros la verdad es que la Academia ni de su Pepa que lo tenemos que que que tratar pero animamos a que a que bueno pues que las ponga en todo caso lo que sí uno diría Ángeles y Roberto es que los espectadores quizá deberían elegir los cines en los que el precio es más económico de manera que lo mejor nacional en una cadena nacional que las que no han bajado el coste y esto afecta sobre todo a los exhibidores y distribuidores que imponen un precio concreto por por película pero el precio final de taquilla lo marca el exhibidor entonces bueno parece que vivimos en un en un país con libre mercado entre los espectadores son muy libres de elegir el el comercio en el que

Voz 1826 04:36 esta porque además así que estábamos recordando tus palabras justo al conocer la entrada en vigor de la bajada del IVA que dijiste bueno pues ahora es momento para que vuelvan los que dejaron de ir a las salas bajadas de nosotros hemos hecho las cuentas también esta mañana en otras ciudades ya sé que no pero en Madrid te encuentras en muchas salas que el precio de la entrada es de nueve euros nueve euros eso quiere decir que en el el precio base al que sea aplicada el veintiuno por ciento es de siete cuarenta Dámaso menos ahora aplicando el el diez por ciento tendría que ser ocho diecisiete más estoy hablando de memoria de las cuentas que hemos hecho esta mañana es decir muy en la línea de lo que tu dijiste habrá tendría que costar prácticamente un euro menos entrada no

Voz 2 05:18 sí me consta me consta que es así decía me parece que decía que era el cincuenta por ciento de las salas no nos tampoco es justo y bueno que Pavel todas las salas a todas las los exhibidores porque allá algunos luego la mitad que no habían bajado y yo no sé de de la Academia pues animamos a que a que a que

Voz 1484 05:37 S sea consecuente no es decir pero bueno insisto

Voz 2 05:40 sí en que al final yo creo que este tipo de situaciones el espectador o el o el consumidor o el público hacer que el que impone la ley en dos fines ponen la misma película en una cuestión de euros menos pues te vas a la aquella ibais cuatro personas de la misma no porque te vas a ahorrar una cuatro euros por lo menos la razón porque igual

Voz 4 06:03 hemos este tipo de cosas con nuestro día a día del supermercado que va

Voz 1826 06:07 es buscando una ande pues decir pues en el cine debería pasar lo mismo que está muy al corriente de eso y que no se escucha es Rubén Sánchez que es portavoz de Facua porque según el último informe realizado por esta asociación sobre cincuenta cines de veintiséis ciudades se desprende que sólo catorce han repercutido la bajada del IVA sobre el precio de las entradas Rubén Sánchez qué tal buenas tardes

Voz 6 06:26 qué tal muy buenos a todos los así es bueno

Voz 1826 06:29 están muy localizados están muy identificados hay cines que sí

Voz 6 06:33 un estudio que hicimos en julio con el fin de semana en el que entraba en vigor la bajada deriva de X ese momento oye atención que a mucha puede que no les ha llamado tiempos entrecomilla vamos a dar un voto de confianza igual en agosto las cosas han cambiado y hemos hecho un análisis de la semana pasada

Voz 1826 06:50 sí

Voz 6 06:51 te puedo adelantar que eso lo hemos trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia porque la verdad es que los datos no son tan maravillosos como se podía pensar por parte de muchos no son tan positivos positivos también entre comillas como los que plantea el ministro de Cultura nosotros no hemos detectado desde luego que la mitad repercutir la bajada mañana vamos a acabar el análisis sobre los datos que íbamos a conocer él

Voz 1826 07:13 por eso no me hagas detalles que por eso no me callo

Voz 7 07:16 ser exactos porque mañana es cuando lo hacen cules

Voz 6 07:18 exacto pero desde luego no

Voz 1826 07:21 Pinto ir más o menos por donde va estamos ahí en torno al cincuenta por ciento de salas más ojalá ojalá es decir que no llegaría al cincuenta por ciento de salas

Voz 2 07:30 es que nos han tomado el pelo que ser francos en ese sentido el Ministerio

Voz 6 07:35 de Cultura toma una medida que es muy positiva y no sólo la aplaudimos igual que lo ha hecho creo que prácticamente todo el sector todos los que tenemos relación con el cine en este caso los que trabajamos desde el mundo de la protección del consumidor y luego la expedición lo utiliza para ganar más dinero no nos parece lícito hay una excusa que se está usando mucho en el sector de la exhibición que es oye es que cuando el PP subió deriva del cine en dos mil doce nosotros no lo repercutir al usuario mira si eso fuera verdad así que podemos decir oye vale Javi ha durante varios años vamos a aceptar que al menos no repercuta es totalmente de las bajadas pero es que hemos echado la vista al estudio que hicimos en Facua en dos mil doce pero estamos ese año el que subió el IVA

Voz 2 08:17 el cine subió por supuesto que subió esa noche

Voz 6 08:20 me siento de media nada menos con lo cual la excusa es demagogia absoluta no han bajado el precio porque quieren ganar más dinero de lo que se trata

Voz 1826 08:30 ya sí que es cierto que nos han mostrado unos datos son los datos que maneja la Federación de exhibidores de Cines de España sí que es cierto que pasa de los seis veintidós euros de media a los cinco ochenta y dos quiero decir en el proceso de todos esos años eh donde sí que se muestra un pico después baja esos cinco ochenta y dos de media que no sé exactamente si también son la media aplicando las entradas de esos dos grandes brotes al año que suponen la Fiesta del cine donde se baja muchísimo el preparador

Voz 6 09:00 que la exhibición el estudio que presenta cada año incorpora también un elemento no dejamos de decir que es interesante ya es positivo que son las tarjetas así en los precios especiales para clientes muy habituales para los clientes que vuelven al cine al cabo de una o dos semanas después de comprar una entrada reelección descuento hacen un precio digamos sumando todos los elementos el lo cual les sale una media nosotros nos vamos al precio del cine puro y duro mañana lo que vamos a presentar es el precio dando nombres y apellidos de cava cine pero los tiempos los que hemos analizado esta vez con el precio del día de la semana que más se va al cine que es viernes sábados domingos un día festivo el precio más caro que tiene está claro que los clientes que pueden beneficiarse de tarjetas especiales de fidelización tener un precio más barato pero esos clientes hay que atraerlos con precios de entrada que sean llamativos tanto en esas tarjetas con esos bonos especiales

Voz 2 09:50 Juan con el precio limpio delantal Si yo apenas voy al cine regido mañana hacerlo y me encuentro de repente con funciona me cobran un pico

Voz 1826 09:59 Rubén en los datos que presenta mañana

Voz 2 10:02 que a duras penas estamos en torno al treinta por ciento

Voz 1826 10:04 Salas que son las que han aplicado la bajada más o menos

Voz 6 10:07 ese realmente no creemos que haya grandísima diferencia con los datos que hicimos público Julio todas menos falta algún apunte algún recuento último para ver precio medio ciudades etcétera hemos analizado cuarenta y cinco ciudades también hay un dato que hay que tener en cuenta es cierto que hay supuestamente libre mercado y que el consumidor puede decidir entre ir a una sala hubo otra pero qué pasa en ciudades donde sólo in fine qué pasa en ciudades donde todos los fines son propiedad de la misma cadena o qué pasa en ciudades donde todos los fines no han repercutido la bajada del IVA hay un pacto consorcio contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia eso es lo que le hemos pedido a la CNBC que empieza a investigar con mástiles de los que hemos analizado por supuesto con más preciosa entrada hace más días evalúe si en alguna ciudad o por parte de alguna sala podido producir os recuerdo oír la existencia de alguna práctica que no sea una tomadura de pelo para ganar más dinero sino un pacto una práctica totalmente ilegal que podría ser sancionable nosotros no acusamos porque no manejamos aún datos suficientes en ese sentido pero desde luego huele raro que no haya habido esa repercusión al menos por un altísimo porcentaje digo que por parte de todo porque era esperable pero no por un altísimo porcentaje y así

Voz 1826 11:23 que es que es lo que parece que va a confirmar el nuevo estudio más extenso que mañana presenta Facua Rubén Sánchez portavoz de esta asociación Mariano Barroso presidente de la Academia de Cine muchísimas gracias a los dos

Voz 8 11:36 sí trabajamos Roberto esperamos que no te conduzca

Voz 1826 11:39 seguro que si un habrá un abrazo era que