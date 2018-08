Paulo Coelho: "Me inventé la palabra juernes y el qué bien se está cuando se está bien"

Voz 1 00:00 sí a partir de un hecho real yo creo tú crees él crea nosotros creamos vosotros creéis ellos crean esto es el recreo

Voz 2 00:42 así de esta guisa como bienes así viste una trapera Forte

Voz 1826 00:47 no no digas que ayer la excusa que los nos que sudar tinta sudor y lágrimas para poder vencer aquí a Iribarren porque no dejas de vendidos a Héctor Llanos que está en la redacción de Berna en el país

Voz 0509 00:59 por qué tal buenas tardes buenas tardes a todos a Edgar Hita Edgar si lo que nos costó madre Nos costó madre mía que gracias a mí pero

Voz 0277 01:07 ganamos pues ya llame ya me ha dicho un pajarito otro tres Guen ahí equipo

Voz 1826 01:11 bueno Ibarra en cada vez yo creo que cada uno lo pone un poquito más más difícil Iribarren qué tal buenas tardes

Voz 0888 01:17 es muy bien eh había despedido ya Héctor hasta la semana que viene si no me equivoco bueno pues hoy vuelvo no lo hemos readmitido las pistas que has compartido en Twitter estoy muy perdido sí bueno luego empezaron a venir detallito que a veces lo que te iluminan

Voz 1826 01:31 es que Carlos Iribarren ya va de eso

Voz 0888 01:33 tal sobre aguas muy que a media mañana

Voz 1826 01:36 el tutea a ver las pistas no las

Voz 0888 01:39 carátulas musicales las carátulas

Voz 1826 01:41 lo que van a servir después como pauta musical para que nos de las pistas pero sólo eso hoy no me aventuro yo porque ya dije lo de Maradona el día que la Madonna no me quiero

Voz 0888 01:51 no es decir uno al hace antes de pensar es que ahora no recuerdo ni ni las carátulas a ahora lo escuchamos sí sí

Voz 1826 01:58 igual es la fuerte no también porque tiene que ser hombre la mujer o personaje puede ser en esta categoría podría ser la en lo bueno perdón que arrancamos Si tenemos ya la llamada a la llamada de

Voz 4 02:15 eh

Voz 5 02:26 sí

Voz 2 02:36 quién es el gran amigo de las frases Paulo Coelho

Voz 1826 02:41 sí sí sí sí y cada vez que concede una entrevista en la verdad es que las consecuencias pueden ser inopinadas puede suceder cualquier cosa en esta ocasión se imagino muchos de ustedes ya al corriente de la entrevista transcrita publicada este fin de semana en un en un suplemento semanal en esta ocasión parece que no le sentaron bien algunos pregunta sobre su patrimonio incluso llegó a decir bueno que borren la entrevista que la aquí que me bajo que no quiere hablar ni de la frase de nada pero quería que saliera esa entrevista a ver si ha amainado un poquito el temporal espero que sí porque al otro lado del teléfono tenemos a Garitano ha conseguido a Paulo Coelho

Voz 6 03:22 que Pablo Cabezón qué tal buenas tardes y tardes Roberto dado como está montado no aquí montado es que yo no he sido una entrevista a malintencionada Robert la pisto no bueno yo nada yo he visto la entrevista lo de que sea malintencionada

Voz 0509 03:37 no resulta que yo he escrito una novela que se más hippie si Nadal porque porque me parece mal todo el rollo este de capitalismo y esas mierdas aquí el tipo me dice que yo soy la élite que soy la élite yo bueno pero quienes te lo que tengo unos cuantos cuadros de Picasso dos Ferraris F cuarenta un Stradivarius cartucho de impresora lleno

Voz 1826 04:00 es decir que por algo te lo dijo entonces polaca

Voz 0509 04:02 ahora eso no tiene todo el mundo corcho y no no

Voz 7 04:05 no no no no no no no hombre lo obtener

Voz 1826 04:08 es Iribarren y tú

Voz 0509 04:10 tiene más tiene tres cartuchos de tinta

Voz 0888 04:13 profesora pero tenemos que dejar por eso y por si alguien no

Voz 0509 04:15 conoce porque hay gente que en el mundo que no me conoce yo he sido inspirador para un montón de frases de Facebook brutales que ponen mi imagen con el fondo de ella

Voz 1826 04:24 Facebook si los gatitos frase me ha ganado

Voz 0509 04:27 a mí me mi mi cara así con los brazos cruzados IVE ponerse el fondo negro y es cualquier frase y la cuelan tú pones a lo mejor lo yogures del Lidl son gigantes no hay quién son los acabe Paulo Coelho y lo Pepe López así poner imagen cada mejor digo está de verdad digo las lágrimas son palabras que necesitan ser escritas y me preguntan pero que has querido decir lo digo yo que se llame que me dices tú puedes fondo negro déjate tanta pregunté ellas hombre de tantas preguntas que también un día dije sí Massague déjalo ir Easy luego sí sí bueno vamos a empezar a entrevistar al otro oro todo

Voz 1826 05:05 que que también te ha sentado mal está

Voz 0509 05:07 qué hacéis una pregunta es que si una suerte es a veces también uno también de coraje

Voz 1826 05:13 jo caso que bueno que eso sale

Voz 0509 05:15 la más famosa yo tengo más yo me he inventado esas de qué bien se está cuando se está bien

Voz 6 05:20 esa es tuya pero es que esa podría ser tuya pero estado de Rajoy yo llevo una tuya tatuada a ver cómo cómo es bueno no te lo puedo decir porque son así como cosa

Voz 0509 05:31 vale vale la de la de vamos a hacer primero trabajas tú luego yo y lo intercambiamos fluidos esa no no

Voz 0277 05:36 hombre nota alargando

Voz 0509 05:39 será de esa hay uno hay uno que bueno una frase mía que me encanta mi que es como me gusta estar en buena compañía me encanta porque digo cómo se al resto robustas con asesinos

Voz 6 05:48 el tráfico oye tú de tu ya será también la frase de cuidado es es amigo de sus amigos

Voz 0509 05:56 es muy amiga de sus amigos yo me inventaba para habrá Juanes esa de Pablo cuál es la os la de es el espíritu de la

Voz 6 06:04 fiesta también estuve yo no está fuera de Roberto

Voz 0509 06:10 de Neruda empezando a dudar si te digo para Pablo

Voz 6 06:13 pues yo te voy a poner a prueba no sí sí claro Pablo

Voz 8 06:16 termina esta frases mal corrida a ver a ver qué sacas de ahí la paz es el camino

Voz 0509 06:20 de levantar mi a no no no nada nada bueno

Voz 1826 06:26 adiós que tú

Voz 2 06:29 todo

Voz 9 06:45 estos mágico

Voz 2 06:56 es que es más

Voz 1826 06:59 los martes en Verne significa que hablamos de inventó sin vetos que nos han solucionado que nos han facilitado la vida que nos han hecho más llevaderas las vacaciones porque mira que López

Voz 10 07:09 las cosas que se encima si bien del mal quitemos la un invento al que ha cerrarnos bueno que nos han facilitado un poquito también la vida hemos hablado por ejemplo de cosas muy prácticas muy útiles como la maleta Conrad hemos hablado de las tiendas de campaña que se montan solas así Joy hoy toca las

Voz 1826 07:31 audio guías Héctor Llanos pues sí

Voz 10 07:33 que en efecto la la cultura ahora está está de enhorabuena

Voz 11 07:36 que cada vez hay más gente que que elige recorrer los museos con una audio guía explicativa los idiomas preferidos del último año fueron el español claro el inglés y el italiano tanto en el Museo Reina Sofía como como en el Museo del Prado las audioguías nacieron en mil novecientos cincuenta y dos tienen ya unos unos años así donde ocurrió pues cuando museo de Amsterdam dio la oportunidad a sus visitantes de controlar la experiencia que vivían allí por ejemplo pues gracias a un sistema de radio de onda corta se podía ampliar la información que podían leer en los paneles en los catálogos impresos este invento pues está considerado el predecesor de de las audio guías

Voz 1826 08:14 que que ha disparado los holandeses Kiel que bien bueno y aunque parezca que llevan toda la vida con nosotros las audio guías son un servicio

Voz 0509 08:22 no

Voz 1826 08:23 de verdad aquí nuestro país relativamente joven al Museo del Prado llegaron en dos mil dos con información en esa ocasión de cincuenta obras en cinco idiomas hoy en ese museo alquilamos un audio guía podemos conocer doscientas setenta y dos obras y elegir entre tres idiomas los escucha David Noguera y responsable de la empresa flexibiliza la actual encargada de elaborar las audio guías del Prado David Noguera al es qué tal muy buenas tardes

Voz 0930 08:50 hola qué tal muy buenas tardes a ver una una

Voz 1826 08:53 duda es más importante el invento en sí o lo que nutre el invento quiero decir el guión o la parte tecnológica

Voz 0930 09:02 bueno son muy buena pregunta a ver para mi es importante las dos cosas primero la tecnología con que la el aparatito que va a recoger la persona del museo pues tiene que se plásticos sencillo y cómodo no vamos a un museo al claro la experincia tiene que ser positiva isla pero la otra pregunta dos a la otra cuestión es el contenido párame el contenido tiene que ser primordial y que tiene que primar sobre eso sobre cualquier otra cuestión el contenido desde luego es muy importante vamos a pasar muy poquito tiempo no

Voz 6 09:33 ante la visita

Voz 0930 09:35 incluso al Museo del Prado pues suele rondar la hora dos horas seis personas que lógicamente se pasan todo el día allí pero bueno lo normal es pasar una hora dos horas cuando te acompaña a una una audioguía cuando decidió escoger un audio guía pues el contenido que tiene que ser pues adecuados no he temido educativo hay

Voz 1826 09:55 qué muy práctico voy directo imagino también no David muy muy muy sencillo muy malo muy intuitivo que dicen para manejarlo eh

Voz 6 10:03 exactamente lo que efectivamente así es

Voz 1826 10:06 oye no no no los vamos a remontar a

Voz 6 10:08 a las primeras de mil novecientos cincuenta

Voz 1826 10:11 los que hemos contado Héctor Llanos de de ese museo holandés pero los primeros que llegaron aquí a España en el dos mil dos en el Museo del Prado ahora la tecnología hacia donde ha avanzado es decir hay cambios muy sustanciales gracias a la tecnología de aquellas de hace escasamente quince años

Voz 0930 10:30 pues la verdad es que el el público al visitante que al final que agosto el que decide pues sigue apostando mucho por la comodidad y la comodidad a la hora de llegar a un sitio y que me den un aparatito que funcione bien y lo importante ya no es tanto la tecnología sino el contenido es decir es es como las no no no es importante el aparatito en el que los que has escuchado todo sino lo que te están contando lo que lo que lo que te están contando realmente sea atractivo interesante y lo importante a fin de cuentas es lo que es el museos son las piezas más obras de arte que nos están hablando o no el audio y al final clado lo que es el aparatito la tecnología simplemente todo su soporte eh más o menos tecnológico más o menos amamantado pero para mí yo creo que lo importante el ADN de una de una audio guía es el es lo que te están contando que que te están contando esa sea interesante

Voz 1826 11:23 oye se van a ir sustituyendo poco a poco quiero decir en el futuro a medio plazo aunque a lo mejor es inminente en realidad por el soporte que nos podéis dar pero a través de una de una aplicación en el móvil

Voz 0930 11:36 pues mira se han se han hecho en muchísimos muchísimos qué pasos que eso ha puesto las aplicaciones

Voz 0509 11:44 funcionan muy bueno

Voz 0930 11:46 sí es muy cómodo nada no nosotros vamos un espacio realmente por ejemplo vamos al Prado vamos para la plaza de toros de Las Ventas os vamos a hacer turismo y las personas somos muy cómodo nada no entonces esto de descargas de una aplicación pues tienes que tiene un buen Wii Fit supone un tal te tienes que ocupar un espacio en tu teléfono

Voz 1826 12:06 ya seguimos todavía

Voz 0930 12:08 ya la verdad es que apostando copo por coger llegar y que el aparatito bueno pero el aparatito está cambiando ahora por ejemplo en la plaza de toros de Las Ventas en lo que es el recorrido turístico están haciendo un proyecto a la empresa que estoy está siendo un proyecto de interpretación magnífica ha puesto un sistema muy novedoso que que bueno que que no tiene nada que ver con la audioguía convencional pero se sigue arrastrando escuchar es decir en en en que en que la audioguías un aparatito de otro no es decir que las te va te sirve para escucha

Voz 8 12:40 este verano en Estocolmo fue un museo que se el Vasa que consiste en que han reconstruido un barco que naufragó en el siglo XVII Idi trescientos años después lo han saca

Voz 6 12:48 dado y lo han habilitado ahí es una maravilla y la la audio guía era

Voz 1826 12:53 a una aplicación del móvil y la verdad es que iba bastante bien pero había un capítulo lo que costaba que arrancará pero luego ya porque imagino que por geolocalización te dice exactamente qué punto estabas en ese barco o eliges tú con el están numerados y tú te vas moviendo y te van a coger no

Voz 12 13:08 en Barcelona también en la casa Bayo está la vídeo guía que es con realidad aumentada estás viendo en 3D como estaba en la casa yo realmente en cuando tenía sus verdaderos dueños y estás viendo reproducidos los muebles la casa habitada es una pasada la ella también

Voz 1826 13:23 sí sí porque esto de las audio guías es un universo mundo muy interesante también muy creativo no que hay detrás de de de la creación del diseño de un audio guía David

Voz 0930 13:34 detrás de de un audio guía hay un equipo en primer lugar están los y el Museo Nos al museo y lo los conservadores del museo que marcó unas pautas que tenemos la falta de comunicación al al cabo la audioguía a fin de cuentas es la voz del museo la voz o cómo comunica el Museo cómo conectar el museo con su público no yo creo es lo bonito de de la audio guía no que hasta hasta hace once quince años tontas museos y nadie te contaba nada sólo que fueras con unidad sino iba solo el audio guía efectivamente te permite pues en esa conexión con con tu público cuántos visitantes entonces a parte de esa de de los conservadores de Eros expertos de los arqueólogos está luego el trabajo de guionista pasión de redactar esos contenidos que van a hacer al final los que va a volcar en diferentes idiomas y audio guía pues ejemplo estáis comentando la Prado se ofrece creo que son en diez idiomas

Voz 0509 14:37 lo lo que es la la la exposición

Voz 0930 14:39 mente pero unidades muy curioso en la las exposiciones temporales el quinto idioma más más escuchado en el Museo de todas las surcoreano está el español el inglés el italiano francés y el quinto vivió no me has escuchado en el audio guía hay más es decir el que más elegía ese es el coreano

Voz 1826 14:55 ya eh tú tú acabas de decir que es la voz del museo sois muy precisos a la hora de escoger las voces

Voz 0930 15:02 pues la voces muy importante la otra es muy importante aunque es que depende por ejemplo en el Museo del Prado o en espacios como el Museo Picasso Málaga bueno la voz es importante pero bueno el guión suelen ser muy muy parecidos pero por ejemplo tenemos otros espacios más pequeñitos otros museos que también han decidido coger audio guías por ejemplo el Museo de la Casa de la Moneda Segovia que es un museo donde Facundo es ese trajo una máquina de Alemania para acuñar moneda mecanizado de procesos acuñación de las monedas que se tardó un año en trae esa máquina es de Alemania ha sido obvia es una es una historia suprimido de esas como uno piensa del coche

Voz 1826 15:43 se garita pieza que tiene que vivir de Alemania pero tarda tres semanas cuatro tres semanas iba bien así que un año David tardaron muy claro

Voz 0930 15:52 con un añito en todo esto tuvieron que ha parado muchísimos sitios el jefe de la de la prohibición ingeniero jefe se murió en Barcelona

Voz 6 15:58 que estuviera hay un problema ahí

Voz 1826 16:01 hacer otra audio guías sobre el periplo

Voz 0930 16:04 pues lo interesante de esto es que cuando vas a sitios como es por ejemplo la Casa de la Moneda hay elegimos coge una voz que un personaje porque me gustado mucho otra vez exigía Nos gusta mucho trabajar con los personajes en que nos cuenten una historia pues decimos coge algunas de los trabajadores de de la Casa de la Moneda de hace cuatrocientos años darle voz y que es ese fuera el hilo conductor de la vida

Voz 1826 16:29 hay entenderlo

Voz 0930 16:32 una allá eliges la voz no es bueno que quién es el personaje que años tenía como hablaba no hay y entonces pues ahí sí que tenemos que hacer una selección de voz para para para dar vida a este personaje como si fuera el teatro o el cine y encima la dificultad retoques en el audio guía es que esa voz la tenemos que conseguir este en castellano

Voz 6 16:55 en coreano en coreano

Voz 0930 16:57 en japonés y bueno hemos grabado en en muchísimos idiomas en árabe en sino de todos no entonces bueno es muy muy interesante

Voz 1826 17:06 no si un personaje aquí tenemos la fuerte claro yo te lo hago

Voz 0277 17:10 de Llera

Voz 1826 17:12 trapera hito de eh oye pues que que que que inventó este es de aquellos que que nos acompañan en nuestras visitas que forma parte de nuestra cotidianeidad aviones cuando estamos de de visita turística que es uno de los inventos que nos ha recordado Verne que nos han facilitado en parte de la vida David Noguera leer responsable de flexible y ha sido un placer muchísimas gracias

Voz 6 17:36 ha sido otro hacer una entereza ante gracias

Voz 1826 17:38 bueno Victor oye que qué buen invento este de de

Voz 0888 17:41 la audioguía nos queda uno más para la semana que viene porque si no no me no me quieres hacer spoiler ni hacer un avance ni nada no queda alguno más lo dejamos ahí en suspense eso es madre

Voz 2 17:54 también erupción aceptó

Voz 1826 17:59 cinco y media a cuatro y media en Canarias y aquí está el gran capitán felicitar ahí yo Edgar Hita el informado una sección que él considera bueno si la Sociedad Española de Radiodifusión considera muy útil en muchos otros

Voz 0509 18:11 o al menos que sirva para para que se desplazara inquietudes para hacer algo para puede es decirle a mi madre que está trabajando

Voz 1826 18:20 maduro bien bien bien Sobrequés has trabajado duro hoy

Voz 0509 18:24 sé que faltan sólo diez días para septiembre y aunque en muchos sitios ya se ha perdido por los nuevos planes de estudios y todo eso lo de septiembre sabes pero la creación de septiembre y te dicen septiembre te entra cosida en otra cosilla porque siempre ha ido acompañado de la palabra exámenes no sea el caso más que bueno pues nada pues era el caso de Edgar Hita pero Lin es que no se puede de esta gente tan aplicado no se puede hacer secciones hombre no

Voz 1826 18:50 yo estoy pensando Oltra Alonso se entonces a lo mejor

Voz 0509 18:54 ahora cadetes que nos escucha pero sí séptimo bueno pero a las que no han sido tan aplicado lo que estoy un poco más a mí o para la gente que estaba preparando oposiciones también mira a exámenes por eso he acudido a mis consejito de Internet para que nos den recomendó oye lo de consejillos que no lo saque Isaías porque es una cosa que hacemos social

Voz 1826 19:12 que está entrecomilla dice ah vale vale claro bueno

Voz 0509 19:15 he acudido a estos consejos estas de Internet para que no les pilló sí sí sí sí recomendaciones para afrontar los exaltados a ver si no que cada concejal primer Consejo recarga tu energía disfruta del momento que es hacer un examen la adrenalina que despierta mal fatal fatal como que disfruta del mosquito doce lucirse a buena aplica del texto no aplica de

Voz 1826 19:46 esto es de Paulo Coelho no

Voz 0509 19:48 en el tiene pinta yo chalet a ver tanto los que saben como los que no los que disfrutan estudian yo creo que disfrutado muchos momentos en esta vida pero nunca de un examen que me imagino que el que escribió esto que diría ahí es citado en plan el tío conocido el suelo examen sorpresa el tú vamos a vamos a disfrutar de este momento de los exámenes para

Voz 1826 20:10 a los que no disfrutan tanto o más no

Voz 0509 20:13 nunca lleves zapatos nuevos como no nunca lleves zapatos nuevos el día de hoy puede ser me dije es lo dice el día de un examen no recomendable estrenar prendas nuevas y sobre todo zapatos supongo que será eso que te duele au sintamos que parece sí parece que no tiene mucha explicación pero sí a lo mejor porque te compras una Zappa es que mola bastante la de lucecitas esas ya no están ni por el examen por nada o sea yo el primer día que me compró esas que tienen luces por detrás estoy mirando las luces todo el rato yo con lo despistado que soy igual llevo aeronáutico son mocasines de eso si me quedo mirando las burlas toda la hora y luego no he hecho nada el examen creo que por eso suspendía eh no paro cosa no era por llevar los zapatos nuevos

Voz 13 21:00 no no no eh

Voz 2 21:20 las siguientes si las siguientes sí que te come

Voz 14 21:22 sí sí está sí lástima que quizá ya sea tarde para aquellos tú nunca es tarde pero

Voz 0509 21:28 a lo mejor es un poquillo para mí para que yo me pongo a estudiar porque ésta me gusta dice él no te salte es las comidas ya que tienes que estudiar toda la noche con me lo que quieras disfruta de ello Hare mía no disfrutar con una Libia yo tomando cafés americanos sin azúcar va a aguantar más y lo que tenía que hacer a zampar napolitanas de chocolate sin conocimiento y me lo dicen ahora muy bien gracias treinta ahora treinta años después la vida es injusta pero bueno igual con el examen delante Nos dice escribe con buena letra con orden y limpieza osea suspende a lo grande pero alega que mira un uno coma tres que se llevan una buena impresión de dos mil uno coma tres pero pero mira la la esta aquí lo hace más redondita que yo nadie pero eso es un fallo

Voz 8 22:09 sí si escribes mal luego siempre puedes decir no nos lo pone aquí

Voz 0509 22:13 qué pero no no ahí aquí dicen que no dices tienes que hacerlo bien no sea que hacerlas bien y ya está me encanta cuando los consejito pan se motivan ellos y dice marca un ritmo lento de respiración cuanto más lento mejor para bajar el pulso y la adrenalina siempre sin dejar de respirar gracias gracias gracias está bien está bien es que lo diga porque que tengo claro no sé si lo de dejarles respirar no lo hagáis porque yo a veces me descuido y estoy dos meses sin respirar y lo va a volver a revivir todo son problemas que son trabas que si papeleo que si oye que te prometo que estaba vivo a tardar poco mucho en el examen también puede crear confusión no aquí te dice si sale el último del examen te traerá confianza y además puede ser que te acuerdas alguna respuesta claro no puede ser

Voz 1826 23:20 de allí gracias a una vivienda de Pino Pérez

Voz 0509 23:22 en los matices que los matices porque no es lo mismo salir el último de uno que sea tipo test que de una paliza a examen sólo antiguo régimen a la revolución industrial sabes o te acuerdas se echa de menos un poco a aquello de hay que rellenar tres hojas y en la calidad daba igual rellena que a lo mejor te pregunta y tú metías ahí desde los Reyes Católicos al final de Farmacia de guardia agua hay que rodearse profe

Voz 1826 23:45 sí eso hay que hay que enrollaba

Voz 0277 23:47 si caes pase lo que pase me preguntes lo que me preguntes yo tuve a contar lo miserias

Voz 0509 23:50 Tyrone denegado un lo que decía cuando le preguntó ayer

Voz 1826 23:53 ese profe decía entre vosotros mi Moreno está bien si nos ponemos la reverso

Voz 0277 24:00 antes de adolescente un día vamos a abordar este capítulo

Voz 10 24:03 menos mal que no me dijeron lo dentro vosotros dijo vale bueno

Voz 0509 24:07 como te digo que tú hablaba de cualquier cosa de yo que sé empezabas con los Reyes Católicos luego metían y luego lo el final de Farmacia de Guardia que al final porque cuando cerraron te acuerdas no porque cerraron au la traspasaron a ver si lo puso en manos de los hombres no me acuerdo

Voz 10 24:52 consejos sensacionales bueno y otros no tanto para afrontar un examen

Voz 0509 24:56 pues ahora con las pruebas orales en las que bueno

Voz 14 24:58 pues en nuestros bloggers

Voz 0509 25:01 puertos pues tienen dudas por una parte dicen no hagas teatro quédate rígido e intenta ceñirse a lo que quiere el examinador del rollo robó yo me lo imagino en plantilla eso ahí que te pregunta cómo estar si le dice no no ha sido programado para expresar sentimientos osea lo que te diga él tu pienso ir recto por otra parte pone gesticula mucho a ver en qué quedamos no es que no se ponen de acuerdo lo consejito están ahí cada uno a su rollo mayoría se la inventan bueno gesticula mucho creer al examinador que está en una película en la cual él es el protagonista bebés en plan maldita sea o no corrija sexo en podía tras tratarse de una trampa lo ve así porque sino o te preparado un jodido examen no podrás olvidar porque si quieres que el seamos

Voz 10 25:45 me voy a hablarles

Voz 0509 25:48 aprueba hay seguro hacerlos hacerlo así los que tenéis examen que seguro que aprobarían que lo dejé en blanco un eso es oye

Voz 1826 25:54 la cosa que parece bastante obvia

Voz 0509 25:56 no quiero decir lo que no hay que llegar tarde a los exámenes no no no tarde no tarde no pero aquí dicen llegue temprano a los exámenes mínimo una hora antes una hora antes una hora antes yo llevo yo vea yo me imagino al portero del cole incómodo veía niño que que te vayas de aquí que el cole está cerrado que te mires para tu casa que al final cobras que por cierto niños que estáis escuchando en los ochenta que al final cobras dicho por alguien del cole quería decir no debe escoger el camino equivocado

Voz 16 26:33 no

Voz 10 26:34 sí muy gratos para conversar pero para estudiar también haber vamos con el último consejo y con éste ya probado seguro

Voz 0509 27:03 cambia de lugar de estudio puedes ir a la biblioteca pero un bar es un gran lugar para cambiar la dinámica y el aburrimiento

Voz 14 27:10 bien bien bien por fin

Voz 0509 27:12 que luego dicen que soy yo que Melilla yo quiero estudiar y donde me mandan al bar al bar mal pues nada si no se puede ahora cuando acabe el recreo si os queréis apuntar pues me voy a concentrar mucho por si tengo un examen Joseph pero eso no no hora de para crédulos estaba Valderrama diciendo si espera Valderrama

Voz 1826 27:30 que todas estudió periodismo que eso no

Voz 0509 27:32 te

Voz 17 27:34 así cualquiera

Voz 1826 27:39 de vecinas con las estudia Física o Matemáticas en el bar cada tarde anda por aquí ya a la reina de las redes sociales Alma Andreu Laporte pero artista de día

Voz 18 27:55 edite de noche

Voz 1826 27:57 señora fuerte es que haya le gusta aunque tres horas por aquí le gusta que le salude para decir aquello venga buenas tardes Forte bienvenida a este tu programa

Voz 0277 28:06 buenas tardes jefe a Rodas hoy la Forte para servirle adiós a usted ya me patio de sí

Voz 1826 28:11 hombre muy bien has tenido hoy la delicadeza de de meter a tu comunidad de vecinos detallado de tu parte que siempre las las nombras de cada vez que suena esta sintonía ya saben ustedes es el turno de las catastróficas desdichas de la Forte esa diré tonadillera milenio se que a otra cosa no pero habla por lo hablaba

Voz 0277 28:33 pues pues mira yo vengo mucho se bueno es que el otro día Jackie se quejaba ello de la gente bueno es si es que se ve mucho la paja en el ojo ajeno pero bueno avisa de pequeña ya me leyeron la mano me dijeron que lo mío era la comunicación Hot y también gente sí Ike de mayor yo encontraría un buen hombre que me aguantara por la radio me dejaron presentarme propio programa

Voz 1826 28:55 todavía no se han presentado a Gavela

Voz 0277 28:57 mira yo ya no tengo miedo de que Apple hemos a la quién directo eh

Voz 1826 29:00 no no no pero pero déjamelo a mí

Voz 0277 29:03 pero a ver si me parece bien tú contigo de la humanidad siempre el caso es que yo creía que sí que va a encontrar un buen nombre pero un momento que espérate porque siempre digo lo de que esté mi programa sí pero yo es que creo que me están tomando el pelo porque a mí me habíais dicho que me programas acaba a las seis y aquí os quedáis todos hasta las ocho

Voz 1826 29:22 no todos todos juegan pues muchos todos no muchos

Voz 0277 29:25 así que hacéis hasta las ocho porque estaría preparando millón del día siguiente

Voz 1826 29:29 tengo que ahora no encima no quieras que te dé explicaciones por el recreo amigo que nos trae que no

Voz 0277 29:36 no me quedo yo muy conforme con esto pero bueno al grano decía que una pitonisa de pequeñita pues me leyó la mano y me dijo que lo mío es la comunicación y que va a ser una comunicada súper importante de este país

Voz 1826 29:45 sí sí sí pero importante montante reclutó

Voz 0277 29:48 eh Ángels Barceló Pepa Bueno o Encarna Sánchez acertó la pitonisa tú que te que te parece no me ve bien que la duda ofende de bordes en la mujer más joven de la historia presentando La Ventana

Voz 1826 29:58 no vamos a tener que decir la verdad que que iba a ser duro que continúe vale bueno

Voz 0277 30:03 eh volvemos a pitonisa yo estoy hecha para los micrófonos que soy carne de espectáculo y cada matemáticas y la física hasta que decías antes pues toda la vida me han suspendido pero la literatura no Roberto por ahí no paso la literatura yo siempre sacaba dieces dieces

Voz 1826 30:16 sí lo que no es quién es decir con esto

Voz 0277 30:18 ah pues pues porque y hoy he venido a hablar de esas habilidades ocultas que todos tenemos pues eso pues ocultas

Voz 1826 30:25 la tuya es la comunicación os sí también

Voz 0277 30:27 pero verás te en una pista para que adivinen qué habilidad oculta he descubierto que me han dado los dioses griegos del más allá

Voz 2 30:41 sí

Voz 19 30:43 aquí la pista musical la verdad perdón perdón perdón y ella ya no da música después pista sino ella sólo músicas acentuaría pero que me que me quieres de bueno pues jefe no hay nadie más válidas en el mundo entero que yo

Voz 0277 30:58 para participar en la ruleta de la suerte soy una fue un crack en serio un día te reto Joaquín Kraksi poeta

Voz 1826 31:05 perdona ya me me crees que que que que te creo

Voz 0277 31:07 no es que ibas a perder y está muy ganarle a un jefe ya te lo digo pero es Iribarren yo sin comprar vocal ni nada es que son la leche mira yo veo un panel en blanco Jorge Fernández da la pista y o lo no ya lo tiene dado tema a lo primero a no ser que caigan quiebra que entonces me voy del con pero vamos iría del concurso con diez mil euros

Voz 1826 31:28 ya entonces secundó esta es tu habilidad ocultar Mazo la comunicación sino en la ruta

Voz 0277 31:34 quién te parece poco a ver qué se han el Number One en saber ganar que se ya merece mis respetos más hemos te aseguro que ser la persona más capaz para ganar la ruleta de la suerte para mí es un orgullo súper súper súper el público aplaudió aplaudieron el rabiar sobre todo el último bis cuando ya esa caza por favor te lo pido siempre jefe no hunda mis esperanzas y me alegría de vivir que eso está muy feo café Estafeta el público tú sabes ese público que aplaude siempre pase lo que pase se pone Costa

Voz 1826 32:03 pero es que se lo diga el regidor a ver pero habrá que averiguar cuál es mi habilidad yo no tengo ni idea

Voz 0277 32:09 no la Liga durabilidad eso después no vamos a roto vale hombre vamos a abrir el turno de ruegos y preguntas la tuya yo no lo sé pero hay gente tan famosa como tú que yo sí que tengo claro cuál es su habilidad por ejemplo Lara Álvarez sabes quiénes sí sí sí sí

Voz 1826 32:22 sí claro la presentadora pues kayak además

Voz 0277 32:24 sin duda canta como te quedas va pues ahora esperaría si dijera pues muerta pues no me quedo muerta porque ayer ayer escuchábamos un fragmento de de Lara de Lara Álvarez cantando saben si esto es lo sabía pues mira no es sólo el Ana Álvarez que canta sino que Andreu Buenafuente Javier Bardem son pintores has visto no lo hacen nada mal no

Voz 1826 32:42 no no no esto como los avestruz

Voz 0277 32:45 que yo tengo mi fuentes soy como es común en una tertulia le salva porque si tú puedas exacto que tengo me si el hijo de investigación también está entre tus habilidades tampoco nos pasemos que con Gloria Serra todavía no me vendo aunque te digo quela tú muy bien

Voz 1826 33:01 ser yo hacia amiga hace unos errante invitar a Glòria Serra si voy a pedir disculpas desde aquí a mi amiga Gloria Serra porque esta tarde me la están liando pero Perovic

Voz 2 33:25 aquí estoy Laporte

Voz 10 33:28 bailando como si fuera una señora de los ayuntamiento tomado el zapato para está bailando digo mientras nos cuenta que se está preparando para participar en la ruleta de la suerte porque parece ser que ha descubierto de un día para otro que es una de sus habilidades ocultó su Babylon

Voz 0277 33:47 sí amiguitos ir no sé porque me toma es a cachondeo siempre pero es que no hay concursantes más buena que yo concursantes concursante aunque como te sale diciendo pues no son la única famosa que tiene habilidades ocultas también te sorprendería por ejemplo saber que el Gran Wyoming es médico

Voz 1826 34:01 hombre no no eso no lo sé eso que sí pero eso según los estudios reglados

Voz 0277 34:07 sino vamos a poner tiquismiquis despido el programa ha acabado todo

Voz 1826 34:10 sí así en frío Sintel

Voz 0277 34:13 la vais a las Spice no vamos a hacer vamos a hacer antes pero a ver si nos alegramos un poquito que os voy a tener que traer panderetas como el público de la ruleta hoy que bueno pues hoy hemos visto que los famosos somos pues una caja de sorpresas y que tenemos unas habilidades escondidas que nadie jamás pude imaginar Cinema lejos Woody Allen además de dirigir películas es un magnífico saxofonista y Melendi además de ser cantante ex jugador de fútbol aunque como ha

Voz 1826 34:38 además de que había dos de si al ahí

Voz 0277 34:44 por veinticinco pesetas se les esa habilidad oculta que nadie sabe pero la tienes súper desarrollada como por ejemplo hago la comida como Dios responda

Voz 10 34:54 la hago la comida como digo yo nos trabalenguas el arzobispo de Constantinopla señores arzobispo Constantino por el ex arzobispo así vamos a perder yo digo que se mover la oreja mira mira yo digo que se moverle no muy lo diferenció los idiomas europeos gracias al Festival de Eurovisión se cuál es el griego una amiga pues yo distingo el sabor desde una manzana cuando es roja cuando es amarillo cuando leal a este hombre de bien pero útiles

Voz 0277 35:22 muy bien yo soy campeona de Mecano grafía mi pueblo te lo juro algo más de trescientas sesenta y cinco por minuto

Voz 10 35:28 yo creo es que no se me pasa mira yo me meto yo estuve La ruleta de la fortuna de la suerte me quinientos euros yo si el que cantaba en La Rulet suena bien

Voz 2 35:43 ahora que a lo mejor

Voz 10 35:45 los trabajos

Voz 1826 36:59 a los cinco musicales de los años setenta

Voz 10 37:02 da que es de donde saca esta línea para que ves que bonito recuerda que vamos

Voz 0888 37:06 tres cuatro tres Roberto y sus colegas cuatro más pobres servidor tres y hoy jugamos con el octavo

Voz 0509 37:13 pasa buscamos un personaje mujer hombre

Voz 0888 37:16 personaje de ficción la primera pista es una pista aislada

Voz 2 37:22 es mi tema favorito de Status Quo con diferentes cuatro acorde sabes de qué hablar

Voz 10 37:35 algún día vendrá Iribarren a la radio me contará hoy y que está sabes no no no yo pensaba que algo así no volví con una ahí la M tocaba hablar de las drogas y además no parece que las críticas mucho pero bueno no

Voz 0888 37:47 voy a meter ahí el caso es que es un grupo que empezó en el año sesenta y dos

Voz 8 37:51 Status Quo fueron Rick y Francis

Voz 0888 37:53 a la cabeza parecida hay que decir que murió desgraciadamente la Nochebuena de dos mil dieciséis en Marbella es curioso porque Gary Moore también falleció en Estepona así que grandes músicos han iba a morir a la provincia de Málaga bueno casualidad jugar Every One cualquier propósito indeterminado Mena terminamos de unos suecos volando volando que la verdad que la versión de los estatus la lo mejoraron

Voz 8 38:16 montón pero bueno lo que vamos es que este tema Livin On anhelan nos da la pista porque nuestro personal

Voz 0888 38:21 G nació en una isla vale

Voz 10 38:53 siempre junto a nuestro personaje nació en una isla quién quién pregunta meses

Voz 0277 38:58 es la primera siempre es como obliga a ti

Voz 19 39:00 aria

Voz 2 39:02 es una mujer no no no

Voz 0509 39:06 pues ya sabes que no es

Voz 1826 39:08 a ver si si sabemos ahora que es hombre hombre eso no

Voz 0888 39:11 no es de Suiza de República Centroafricana los

Voz 1826 39:14 sabes que no es de Un país bueno porque tú lo digas yo recuerdo en un concurso que hacía en la radio pregunté

Voz 10 39:21 la famosa por el tabaco respuesta Andorra me dieron Andorra como bueno bueno no sé yo soy más vale

Voz 8 39:29 más exigente que son bueno vamos con la segunda pista que es la clásica pista clásica

Voz 2 39:36 clásica pista clásicas estatus radio como ser no estamos escuchando

Voz 0888 39:51 las primeras óperas compuesta con sólo doce años bueno Mozart Mozart un gran compositor para muchos el mayor genio musical de la historia que sobre todo tiene tres óperas digamos con mayúsculas que son como Sabanés entre el tres dos a uno

Voz 1826 40:04 que creemos que son estas

Voz 0888 40:06 las tres

Voz 2 40:10 tiene Don Giovanni Las bodas de Fígaro tiene

Voz 0888 40:13 de La flauta mágica pero esta es otra es menos conocida Se llama la ingenua fingida el mérito grande de Mozart es que la estrenó en mil setecientos sesenta y nueve la había compuesto el año anterior cuando sólo tenía doce años con doce años estaba perdiendo el tiempo las canicas con la chapas y él estaba cómo no sabía a canicas no no agrega

Voz 1826 40:30 no hace falta que encuentren lo que hacías tú estás perdiendo el tiempo porque Mozart ya lo había

Voz 0888 40:33 claro que voy a hacer yo lo mismo bueno con la ingenua a ver a ver estamos escuchando a Mozart y la pista buenos una pista clásica como digo y biográfica porque nuestro personaje nació el quince de agosto de este año del año en que se estrenó a la ingenua fingida mil setecientos sesenta

Voz 10 40:50 quince de agosto de mil setecientos sesenta y nueve nació se que en una isla

Voz 14 40:56 no lo claro es voy a preguntar

Voz 0888 40:59 la pregunta era una isla europea es una isla europea si bien bien bien británico ver ganar ponerle comités por fin el idiota de notable por fin Le digo sí a una pregunta y ahora estoy bien sabéis bastantes cosas venga vamos con la tercera un piano precioso ya triste pero es una canción bonita de un grupo que se llama Kati incluye algo difícil de traducir ese día como tripulación mordaz algo así es un grupo británico que preferimos que os hable un poco de Katyn Cruz o escuchar la canción más escuchada

Voz 24 41:45 eh

Voz 25 41:53 hoy

Voz 0888 42:00 este catalán ganándose Seaman y van a ir también un grupo que me encanta es un grupo de estos que son conocidos por una sola canción os acordáis de año

Voz 14 42:10 ahí está Edinho Laurence Tonight

Voz 0888 42:14 esa es la canción famosa esa es la estos Katyn Cruz está Se llama Braque significa fanfarrón que prefería escuchar lo que os de la pista hombre que ha acertado quiero la pista

Voz 10 42:26 ya en la pista ya en la pista claro pistas nombres

Voz 0888 42:29 escuchar más la lo que es lo que Cambre si hubiera más

Voz 1826 42:32 pistas lo que hay que escuchar todavía pero bueno

Voz 0888 42:34 la pista la mala venga pues vamos con la pista no por favor quitara quitará

Voz 1826 42:39 sí porque la pista es que esta canción

Voz 8 42:42 la dedicada al personaje judío

Voz 0888 42:44 sí es que estaba a punto de decir cosas comprometidas que dio que como para una cierta Elia

Voz 0509 42:50 así que no juegue más

Voz 0888 42:53 liado no algo

Voz 1826 42:55 ella mantienen digamos esto es británico que te estás pensando de ayer y está complicado claro cuando vine ya con el marcador en contra pues se lo pone difícil una isla el quince de agosto de ciento sesenta y nueve europea una isla europea Héctor pregunta Nos jugar es artista no trabajan

Voz 0888 43:18 no es no es un himno escrito no se no no no es artista

Voz 12 43:23 no es artista pero nos queda dentista Carpintero médico

Voz 0509 43:26 entonces este político seguro

Voz 1826 43:29 bueno no te digo oye estoy fuerte yo yo también creo que vosotros creéis que es un político Un político británico puede ser o no yo creo que sí sí sí porque en una isla yo un político no juego porque no se ninguno ya habrán hacen mil setecientos sesenta y nueve Pablo Casado siglo XVIII siglo XVIII se lo dan hecho británicos bueno entiendo pero yo creo que si no que debe ser británico llevaba

Voz 0888 43:54 esos blancos años Agustina se escucha un poquito más de tiempo atrás esto y lo otro decía que ya echarme en cara hombre dicen había

Voz 1826 44:02 o sea y no es escritor tampoco del siglo XVIII

Voz 18 44:06 el edil

Voz 8 44:07 Aaron una canción dedicada a los que se titula fanfarrón fans

Voz 0888 44:11 marrón ya ya ya ya ya ya algo es algo también borrón Farr un británico fanfarrón británico que no es una chica que era cualquier ya pero fanfarrón

Voz 1826 44:20 club Hinault futbolista tampoco

Voz 0888 44:23 a veces tienes una pregunta Roberto ya ya pero bueno no hay prisa a veces no hombre no hay prisa estamos

Voz 1826 44:28 no no no no aunque ahora la canción

Voz 0888 44:32 fanfarrón no podíamos preguntarme os doy Javier la pregunta una pregunta pero venga venga

Voz 1826 44:42 era un pirata no no se lo ha pensado eh vamos a ganar

Voz 0888 44:48 medio pirata porque has pensado más pirata que TUI que bueno más pirata que Jos seguro

Voz 2 44:54 pues nada que decidir

Voz 1826 44:56 eso me iba a decir Jack Sparrow pero no os voy

Voz 0888 44:59 os voy a decir una pista que tenéis sí sí ya prevista

Voz 1826 45:02 pues venga la canción se llama fanfarrón si le llaman durante la canción dicen el gran fanfarrón manco el gran fanfarrón banco

Voz 0888 45:14 ahora ya yo ahora ya

Voz 14 45:15 no

Voz 0888 45:16 para ver Creek Chris Christie y no era eh

Voz 1826 45:20 ese no estaba más es que no no nos puedo decir más

Voz 0888 45:23 pero no lo vean no es una mujer de gran fanfarrón

Voz 8 45:27 que dedicarnos un artista nació en mil setecientos sesenta y nueve del siglo XVIII del siglo XIX también Illa

Voz 0888 45:34 bueno a lo mejor eso español e italiano no puede ser no porque nos hemos obcecado yo hubiera hecho lo

Voz 1826 45:39 a la pregunta que tenían que hacer si ya tienes que ya

Voz 0888 45:42 venga pues entonces me suena que es

Voz 1826 45:47 estamos de repente he recordado el comentario de uno de los contertulios de de esta mañana además hablaba del tema del día decía sobre la exhumación de los restos de Franco decía bueno sí parece que hay un consenso a pesar de que lo que estén utilizando políticamente algunos concretamente el Partido Popular el tema en el debate de la exhumación de Franco pero hay otros países como por ejemplo en Francia donde Se ve en algún sitio un busto aún emperador fue un emperador podría ser me suena que Napoleón

Voz 2 46:25 me ha venido a la inspiración

Voz 0888 46:28 sí señora o por lo de manco alemán colibrí ayudado te claro claro es bueno

Voz 8 46:33 esa visto ha sido fundamental pero eso claro

Voz 1826 46:36 habrá digo como la jota porque realmente no llevaba lo que es lo que iba a decir yo digo yo iba a decir

Voz 7 46:44 Napoleón pero que donde nació en Córcega a la francesa tampoco era de Lepanto tampoco

Voz 0509 46:51 me ha dicho manco me ha dejado ya

Voz 0888 46:53 las hoy es que la canción hablaba de Rusia el frío ruso que hay que hacer la retirada ya nos eso es

Voz 1826 46:58 en Gran fanfarrón portada eso enhorabuena

Voz 0888 47:01 sí pero bueno está bien cinco tres oye no pasa nada mañana ya

Voz 1826 47:03 la ganará mañana mañana mañana los cambio también quién viene Llanos también yo también si estamos aquí los mismos

Voz 0509 47:13 el IRA Family muy bien que seáis felices

Voz 1826 47:15 es venga mañana queda hasta mañana