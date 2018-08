"Las fuerzas armadas que tenemos en este país proceden del franquismo"

Voz 1715 00:00 quiero que saludemos Arturo Mayra el ex capitán de navío de la Armada el capitán retirado e impulsó este manifiesto señor Mayra muy buenas noches

Voz 1 00:07 muy buenas noches y no Polanco Yemen

Voz 1715 00:09 ha ido cuéntenos porqué entendió que era necesario responder contestar al manifiesto de esos otros compañeros del Ejército otros militares de en fin una veta claramente franquista

Voz 1 00:25 bueno yo considero que es necesario que fue necesario pues porque los militares demócratas no podemos consentir bajo ningún concepto que otros militares asuma nuestra posición ICO todos militares defiendan el franquismo vivimos en un país supuestamente democrático desde hace cuarenta años de los militares un grupo de ellos muchos de ellos ascendidos generalato hace muy poco tiempo es decir mal seleccionados despreciando los principios democráticos ganaban al dictador Franco eso un país democrático no debe consentir esa es nuestra primera motivación

Voz 1715 01:10 sí señor Baykal le ha llamado la atención que sean tantos los que se ha sumado a ese manifestó

Voz 1 01:16 no no me ha llamado la atención nosotros los militares democráticos no somos democrático diez doce cinco días llevamos peleando por la democracia dentro de las Fuerzas Armadas hace cuarenta años o más que yo tengo cuarenta y nueve años de servicio bueno pues llevo últimos treinta años tratando de defender los valores democráticos dentro de la Fuerzas Armadas bueno eso es prácticamente imposible Fuerzas Armadas como colectivo tienen un amoral que ellos consideran superior a la memoria ciudadana si no consienten y en absoluto desviación en ese es el segundo motivo no sé si le contexto abogó su

Voz 1715 02:04 sí sí si en esos cuarenta y nueve años no me ha dicho de servicio al al Ejército se ha encontrado con muchos compañeros cielo franquistas

Voz 1 02:15 giro franquista si bueno muchísimos muchísimos digamos que de manera abierta hubo una época después de de que los socialistas ganarán las elecciones generales que el franquismo si son menos Boris ha utilizado una palabra Boxing pero dentro de las Fuerzas Armadas si mantenían un poco a la expectativa se dieron cuenta que la sociedad española esto es una opinión personal pero comparten todos mis compañeros no no se puso todos los medios necesarios para convertir al ejército español Fuerzas Armadas españoles españolas unas Fuerzas Armadas demócrata que sirvieran a la soberanía nacional que reside en el pueblo entonces los que era modos democráticos pues hemos aguantado carros y carretas como se dice normalmente me ahí tiene todas nuestra vida militar

Voz 1715 03:18 una de las cosas más llamativas señor Mayra y usted lo ha mencionado es que entre las personas que se han adherido a esa manifiesto figuran algunos militares de altísimo rango que llegaron a tener muy altas responsabilidades de mando en en el Ejército supongo que usted entiende que haya mucha gente a la que le preocupe saber que en la alta cadena de mando del Ejército haya estado quién ahora está firmando un manifiesto que defienda Frank

Voz 1 03:45 bueno claro la gente se preocupa en la sociedad española percibe vendíamos misión volvieron a llamarlo así mezclar algunas veces con nuestra indignación superficial por las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas que tenemos en este país proceden del franquismo este país no hecho ningún trabajo serio paquetes de fuerzas armadas fueron fueran democráticas llenan sería osado no secuela los militares mí Nino que se publica años revistas de Ejército de María etcétera nos ha hecho ningún esfuerzo siempre me pongo llamados Felipe a salir más es un error es un error eso seiscientos y pico firmantes ellos los cuales hay abrieran que desde alto grado generales de alto grado creo que son más de sesenta

Voz 1715 04:42 ha hecho

Voz 1 04:45 lo hará rendido a su mando a su generalato un gobierno supuestamente hipocrático yo ese gobierno no ha tenido cuidado ninguno en Argentina a gente que no mereció si los militares demócratas las Fuerzas Armadas han sido ninguneados de manera constante

Voz 1715 05:06 usted cree señor Mayra que firmar un manifiesto como el que hemos conocido estos días en el que se valora la figura de Franco se critica a quién es en opinión de los firmantes están vilipendiado debe tener algún reproche que vaya más allá de los disciplinario en los únicos cinco casos en los que pueda verlo

Voz 1 05:29 bueno no sé si son los únicos cinco casos Osona en todos no efectivamente cada persona es libre que tener la mente que le parezca pero claro cuando ningún país la memoria histórica no le memoria histórica por medio yo no la conozco exactamente a lo mejor no se puede hacer manifestaciones masivas en favor de un dictador genocida a lo mejor por ahí se puede aplicar la justicia no lo sé no lo sé pero en cualquier lugar lo que yo considero fundamental es que la sociedad se de cuenta que a las Fuerzas Armadas hay que cambiarlas no tenemos unas Fuerzas Armadas ejemplares yo no digo que no hayan ese y los hay y hay gente que te juegas la vida en el extranjero pero hay mucha gente de todo tipo que son franquistas así como suena cuarenta años después de la victoria y eso hay que corregirlo no quiere yo foros tenemos que encargar de unos de los educación militar dedicación militar tiene que inculcar los valores democráticos de verdad a las fuerzas armadas sino dentro de cuarenta años a lo mejor seguimos igual

Voz 1715 06:40 entiendo que quiénes mandan al Ejército tienen perfectamente identificados a los militares franquistas

Voz 1 06:46 que nos mandan en el Ejército hasta hace dos o tres meses eran sesenta verlos salir antes y generales que es que han firmado un manifiesto en favor de Franco

Voz 1715 06:59 sí me contesta perfectamente entre los firmantes de su texto a June si no me equivoco de un cabo en activo en fin no sé si usted cree o teme que pueda tener alguna consecuencia para él

Voz 1 07:10 vamos a ver hay al cabo inactivo yo ahí mañana habrá dos yo a estas personas les he dicho que valoren bien el hecho de llegamos unirse a nosotros en el soporte de este manifiesto no en uno de ellos ya me ha contestado me ha contestado lo tiene perfectamente claro me ha dicho poco más o menos yo no lo voy a pasar peor de lo que lo estoy pasando yo sé lo que tengo que defender es una cosa curiosa porque parece que defender la democracia dentro de las Fuerzas Armadas está penado debería estar penado justo lo contrario ahora mismo hay una persona en activo mañana probablemente haya dos tienen coraje evidentemente yo espero que las ocho días responda valore los valores que ellos defienden que son los pitidos democráticos que todos hemos jugado defender los que han firmado ese manifiesto vamos voy llamado doble es franquista y el resto

Voz 1715 08:20 una última pregunta no no sé si usted espera llegar a tantos cientos como el manifiesto franquista pero supongo que si aspira a que quién entienda que conviene responder a ese otro manifiesto se vaya sumando al suyo

Voz 1 08:33 vamos a ver nuestro manifiesto es distinto nosotros somos pocos ahora mismo es evidente que somos muy pocos pero cada uno de nosotros ni por un lado soporta el texto del manifiesto texto general pero todo proto aporta su tú vamos a llamar pequeño manifiesto si se toman la molestia de leer con detalle nuestro manifiesto verán que cada uno de nosotros expone su idea particular es decir nosotros no somos borregos que no juntamos a a los borregos en general nosotros somos personas que pensamos entonces iríamos le damos un mensaje a la sociedad por un lado de colectivo que va a defender la democracia que quiera defender para empujar hacia por otro lado la libertad de pensamiento de cada persona de eso son quizá dos de los valores que ponemos de manifiesto

Voz 1715 09:37 pues Arturo Mayra capitán de navío de la Armada le agradecemos mucho que no haya atendido esta noche en Hora veinticinco

Voz 1 09:43 yo le agradezco señor Pedro Blanco quién haya llamado im haya podido expresar