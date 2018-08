El Larguero (1ª parte / 21/08/2018): La última del Real Madrid, Barça, Valencia y Atlético de Madrid y Ramon Besa y Jabois

Voz 1 00:00 trabajaba

Voz 4 00:34 a las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este veintiuno de agosto a diez días tan solo

Voz 1991 00:44 de que se cierre el mercado de fichajes en nuestro país en el Barcelona sigue en con varios frentes abiertos encima de la mesa y el que más preocupa es el futuro de Rakitic el interés del Paris Saint Germaine por hacerse con los servicios el croata han hecho que en el Barcelona Themis en una posible salida de el jugador algo que haría muchísimo daño yo creo al equipo Ernesto Valverde a estas alturas de de la temporada en el Barcelona confían en que el jugador se quiera quedar sólo podría marcharse por esos ciento veinticinco millones que tiene de cláusula el que también tiene que decidir su futuro es Rafinha Mazinho padre el jugador estuvo ayer en Sevilla hablando con el Betis para tratar de cerrar una posible incorporación ahora mismo la situación en está en qué el Betis lo quiere en calidad de cedido el Barcelona quiere un traspaso en las condiciones más o menos le dan igual o que sea una cesión con compra obligatoria en el futuro o que sea una cesión con la compra aplazada pero vamos que en el caso de que Rafinha salga del Barcelona quieren que sea traspasado y no cedido y por supuesto también falta por saber dónde jugará Paco Alcácer ya que parece que es seguro que no va a seguir en el Barça el delantero tiene ofertas de Italia de Alemania de varios equipos de la Primera División de nuestro país así que veremos en los próximos días se hace oficial su traspaso en él en Madrid la duda sigue siendo si irá finalmente a por un delantero se afrontará este inicio de la temporada con la plantilla actual que es lo que parece que tiene más opciones a día de hoy ya sabéis que el el nombre que ha sonado en los últimos días es el de Rodrigo Moreno el jugador del Valencia tiene una cláusula ciento veinte millones de euros parece que el Valencia se remite primero a la cláusula veríamos si el Real Madrid pone encima de la mesa otra oferta como se estaba hablando también de unos ochenta millones de euros el conjunto che estaría dispuesto a negociar pero también a día de hoy están bastante tranquilos en Valencia porque prácticamente tienen seguro cerrado que Rodrigo va a seguir en Mestalla esta temporada a que no se olvide que ha hecho oficial la cesión de obligar al TS de Holanda en el Atlético de Madrid el protagonista es Ziyi peluda hay interés por parte del París Saint Germain que parece que está metido en todos los charcos en este arranque de de temporada el conjunto francés le pone una pasta encima de la mesa al jugador y el Atlético tiene claro que no quiere negociar que su intención es que siga el jugador a pesar de que el sentimiento de Filipe Luis es que Simeone ha dejado de confiar en él o por lo menos que no confía tanto como las temporadas anteriores de hecho no le sentó nada bien esa suplencia en la final de la Supercopa de Europa malas noticias además para Vitolo porque se ha confirmado que sufre un esguince de grado dos en la rodilla izquierda lo que le hará estar al menos un mes de baja ese mismo tiempo es el que va a estar alejado de los terrenos de juego e igual un poquito menos Aritz Aduriz ayer el delantero de el Athletic tuvo que abandonar antes de tiempo el debut liguero frente al Leganés y hoy ha confirmado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral que en principio debería reaparecer tras el parón liguero siempre y cuando se cumplan los plazos de recuperación en el Atletic precisamente sigue el lío en la portería tras la marcha de Kepa Arrizabalaga al Chelsea todo hacía indicar que la portería quedaba para Iago Herrerín y para Alex Ramiro durante la pretemporada se lesiona Herrerín cuál es nuestra sorpresa cuando en la lista de convocados para el debut liguero también está fuera de la lista Remírez en este caso por decisión técnica claro los dos porteros que aparecía en la nómina de convocados son Unai Simón desde hoy Hodei lo diré Oleaga dos porteros de tan sólo veintiuno años y además eh Unai Simón que pues nada que unos días antes había estado en realizando par de la pretemporada con el Elche con el que en principio iba a jugar este año de la noche a la mañana se vio de estar con el Elche a ser titular en San Mamés con el Athletic en el debute en Liga en la rueda de prensa posterior al partido Berizzo explicó que la decisión de dejar fuera Ramiro era una cuestión consensuada con el club y que hasta que no se resuelva su situación contractual el panorama no iba a cambiar hijos explico la situación contra igual hay que recordar que Remírez acaba contrato la temporada que viene en el Athletic le ha puesto encima de la mesa una oferta de renovación que de momento Ramiro no ha aceptado de hecho la información que llega desde San Sebastián es que la Real está muy interesado en hacerse con los servicios del portero que podría haber llegado incluso a un acuerdo y que estaría dispuesto a esperar esta temporada de Ramiro en el Athletic para que llegase la temporada siguiente sin costaron un euro en la decisión que ha tomado ahora mismo en el conjunto rojiblanco es que Ramiro quede apartado hasta que no se resuelva su situación con lo cual no me extrañaría que pasase la temporada en blanco antes de de firmar por otro club el año que viene eso sino no llegan a un acuerdo antes que renuevan renuevan el contrato así que tras acaso Oyarzabal ya tenemos otro nuevo lío entre el Athletic y la Real Sociedad está divertido el tema además vamos a estar en Francia para hablar de la selección española femenina Sub veinte que este viernes juega la final del Mundial de la categoría contra Japón y hemos quedado con una de las protagonistas del día Aitana Bonmatí que no va a poder jugar esa final por sanción y que hoy ha publicado una carta en las redes sociales hablando sobre sus sensaciones y además agradeciendo el apoyo a toda la gente que le ha dado ánimos por no poder estar en esa final también quería atraer a la portada de hoy uno de esos asuntos de los que no le gusta hablar en el en el Larguero porque estos días hemos conocido la sentencia en firme ya al padre de el de un jugador alevín es decir estamos hablando de chavales entre once y doce años bueno pues este personaje profirió insultos racistas al árbitro del partido un chaval de tan sólo veintiún años de origen guineano este padre hay que hay que ver cómo está la cabezas que delante de niños de once doce años entre ellos su hijo no se le ocurre otra cosa que gritar al chaval éste de veintiún años de origen guineano como digo negro negrito negro de mierda me cago en tu raza vete al desierto que es donde tienes que estar te vamos a dar una paliza que no se te van a ver los moratones porque eres un negro de mierda esto es lo que le dijo este personaje que hay que estar mal de la cabeza para gritarle son un partido de chavales de once y doce años a un chaval de veintiuno que está arbitrando el partido bueno pues este personaje además llamado Rafael Pérez le cae una condena de nueve meses de prisión por insultos racistas multa de mil cuatrocientos cuarenta euros por delitos de lesión de dignidad y una indemnización de cuatrocientos euros al árbitro Mamadou so que es como se llama el el chaval y además cuatro años de sanción sin poder desempeñar profesión educativa sólo faltaba eh lógicamente tenemos que pelear desde los medios de comunicación y seguir denunciando todas estas situaciones y evitar que esta gente que no se sabe comportarse en sociedad se acerque a cualquier tipo de evento deportivo de cualquier tipo diría yo yo me planteo la situación pobre el hijo o hijos que tenga este individuo porque si esto lo hace en público delante de gente con chavales de once y doce años como Senna en la vida privada será como para escucharle en fin eh vamos a ver sacábamos con esta lacra con esta gentuza eh que no se sabe comportar en en público que no quería acabar esta presentación sin recordar la figura de Vicente Verdú hoy nos ha dejado a los setenta y cinco años de edad colaborador de la Cadena SER durante muchísimos años un periodista con mayúsculas escritor pintor y poeta y un adelantado a su tiempo supo fusionar los que le han seguido durante tantos años el fútbol y la cultura que aunque muchos no lo crean no está reñido lo hizo de una forma tan natural que eso que era tan que parecía tan difícil Nos hizo que fuese sencillo para todos así que evidentemente con Vicente Verdú en el recuerdo desde aquí un abrazo fuerte a todos los familiares y a los amigos las once treinta y ocho empezamos pus Cal

Voz 4 09:50 pues de la resaca de la primera jornada de Liga en Primera División que concluía ayer ya sabéis con ese empate en Mestalla entre el Valencia y el Atlético de Madrid y con la victoria al Athletic en San Mamés dos uno contra el

Voz 1991 10:02 contra el Leganés Javier Herráez qué tal muy buenas noches hola qué tal Yago muy buenas noches la duda en el Real Madrid sigue siendo Si va a ir a por un delantero que es lo que piensa todo el mundo quedan once días por delante diez diez días por delante en el mercado hasta el día treinta y uno en el Madrid insiste en que no que en principio con lo que tienen van a tirar pero siendo Real Madrid yo hasta el día treinta y uno a las doce de la noche no me fío nada

Voz 8 10:27 bueno ellos no cambian el paso el Madrid lo tiene claro creen que hay que sacar el jugo a esta plantilla

Voz 1991 10:32 ya que es muy buena que nada hay fuera que se pueda

Voz 8 10:35 cobrar salgo bueno eso lo dicen pero sabemos que es el caso de Neymar au bueno pues en papel algo así no algo pues para ellos digno para el Real Madrid y el resto no es que no sea digno pero no es para tira la casa por la ventana no forzar la máquina y gastarse más de cien millones de euros en un futbolista que luego pues no estaría no porque la idea es que el Real Madrid llegue pues su mera crack eso es lo que quiere el club es lo que bueno eso tiene dinero en la caja para intentar fichar a ese futbolista diferente con la marcha de Cristiano Ronaldo y es frente ahora mismo no está en el mercado así que el Madrid no va a fichar eso es lo que dicen desde el club ya hay que creerles lo dijeron los últimos dos años y el Madrid no fichó es verdad que salido Cristiano es verdad que hace dos años se fue con eh el pasado en ese fue James también fue Morata en fin que bueno pues es verdad que los últimos años el equipo blanco se ha ido desprendiendo de jugadores no metido grandes futbolistas aunque hay mucha fe en el club en el caso de Vinicius pero bueno no ha jugado de un minuto en ningún partido oficial con Lopetegui en el banquillo hombre jugará jugará minutos pero no va a ser un hombre decisivo en este Real o al menos de inicio parece complicado toda vez que no lo ha puesto Lopetegui en el terreno de juego sobre el tema Rodrigo hoy contaba gallego en Hora veinticinco Deportes que el Real Madrid se ponía en contacto con Mateo Alemany hombre fuerte del del Valencia para decirles que el Marino que no quería Rodrigo que no iba a meterse en esa puja por el fichaje de de Rodrigo que es un grandísimo futbolista que me consta que le encanta Lopetegui buenos iré más lejos lo convocó siempre con la selección española de fútbol fue al Mundial en esa lista que hizo Lopetegui ir bueno pues bueno a ese jugador del Valencia el Madrid como digo contaba gallego hoy a las a las ocho y media en Hora veinticinco Deportes que el Madrid no no a través de Mateo Alemany que ha puesto en contacto con él es Marín no va a intentar fichar a a Rodrigo así que Blanco y en botella leche pensando en salidas más que en llegadas como tú dices en titulares se lleva al Vitesse ese va a Holanda o dejar cedido era un secreto a voces y ahora falta saber cómo va a quedar la portería de Keylor Navas quiere eh Pelé dar la posición Courtois es el futbolista fichado por el Real Madrid y el que va a jugar sino es la semana que viene será dentro de quince días o un mes pero es el portero que el Madrid fichó para que haga eso portería como titular pero Keylor Navas siempre ha peleado lo ha hecho bien y es el portero de los capitanes sin ir más lejos de Sergio Ramos

Voz 1991 13:04 aquí de Marcelo eso sí te dejo ese dato

Voz 8 13:06 contábamos aquí en la Cadena Ser en el equipo que probó antes del encuentro frente al Getafe el once que probó fue el mismo que puso frente al equipo de Bordalás salvo el portero estaba probando con Courtois impuso a Keylor Navas así que bueno pues EB se ve claramente que antes o después como digo el belga será el portero del Real Madrid

Voz 1991 13:25 sí pero es lo que está claro es que a día de hoy dos partidos oficiales los dos ha jugado los ha jugado Keylor Navas no es que me digas que Courtois viene de un parón en el que ha estado inactivo en el que no está en forma es decir ha estado entrenando con total normalidad con su blues Ike ha llegado en forma que yo sepa no tiene ningún problema no

Voz 8 13:42 ninguno ninguno es un tema de código pero bueno Kepa llegó al llegó al Chelsea a jugar y bueno Courtois ha llegado yo creo que va a jugar pronto pero bueno el que decide Lopetegui el ha dicho en rueda de prensa que los dos son muy buenos y bueno también al lado de Luna incluirá cedido que es buenísimo habla muy bien de él los compañeros casilla que no quiere moverse del equipo y aunque fuera tercer portero se quedaría aunque lo tiene bastante complicado el caso de de Zidane que sería el Castilla pero a lo que tu pregunta respuesta es clara y directa depende de Lopetegui pero si me preguntas mi opinión creo que Courtois será el portero del Real Madrid esta campaña gracias a

Voz 1991 14:20 un abrazo hasta luego Yago ese nombre que ha salido encima de el tapete en los últimos días es el de Rodrigo yo no sé si están tranquilos en Valencia sobre todo después de esta última conversación con Mateo Alemany en el que la han dicho oye estad tranquilos

Voz 9 14:34 Morata qué tal muy buenas olas Yago buenas noches están tranquilos

Voz 1716 14:39 si el Balenziaga lo único que realmente tenía miedo es a que antes del día treinta y uno de agosto estudiando el mercado está cerrado ya el mercado italiano está todo cerrado ya al mercado de la Premier de Inglaterra el Valencia tenía únicamente una oferta del Real Madrid que se pudiera producir Rodrigo y que la oferta estuviese Si es que hubiese llegado esa circunstancia en una cantidad en torno a los ochenta millones de euros que son menos de los ciento veinte de la cláusula que el jugador que Rodrigo dijera que sí que que que que estaba de acuerdo que le gustaba esa oferta a eso sí que me tenía el el Valencia pero la información que que el Valencia tiene interna del Real Madrid que coincide con la información que oí daba gallego en Hora veinticinco Deportes es exactamente esa que el Real Madrid no no tiene intención de hacer ninguna oferta por Rodrigo que el Real Madrid no va a haber Rodrigo por lo tanto el Valencia cree en este momento que Rodrigo va a ser jugador del Valencia durante toda la temporada porque no cree que siendo otro club instinto en este momento de lo que fuesen posibles que viniera por Rodrigo fuesen hacerle tilín al futbolista como para poderse marchar

Voz 1991 15:56 no además hablando anoche con Marcelino García Toral el Nos dejaba bien claro que como que lo había dejado entrever el club que venían con ciento veinte millones que aquí no se movía nadie

Voz 1716 16:06 sí lo que ocurre que ese es el discurso público que tiene que hacer el Valencia es lógico

Voz 10 16:12 hoy normal pero internamente luego

Voz 1716 16:14 había una respuesta que él mismo Marcelino te dio que el que él venía a decir que si había una oferta muy alta económicamente hablando y que al jugador Tapie que no suele podían poner puertas al cielo la realidad la realidad de verdad que hago es que si aquí sirviese

Voz 10 16:32 producido una oferta del Real Madrid o del

Voz 1716 16:34 un equipo que le gustara a Rodrigo y que llegar a ochenta millones de euros yo creo que esa esa opción se hubiese producido os se produciría si es que esto llegara antes del día treinta y uno del de este mes de agosto pero en lo que tiene que ver con el Real Madrid el Real Madrid por todo lo que se ha contado ni el Real Madrid tiene interés Rodrigo si lo tuviera parece que estuviese dispuesto a llegar a esa cifra de ochenta millones de euros por menos de Valencia se levantan y además es que el Real Madrid me ha comunicado cómo gozaba hoy en Hora veinticinco

Voz 10 17:07 el gallego al al Valencia que excéntrico

Voz 1716 17:09 kilos que el Real Madrid al menos no va ir a peor

Voz 1991 17:12 pues tranquilidad en Valencia con el futuro de Rodrigo gracias Morata hasta mañana

Voz 1716 17:16 el el Valencia está muy contento que Rodrigo se quede y que el Real Madrid no tenga ningún interés social favoritos aquel desde ese punto de él está aquí lo celebra

Voz 1991 17:25 gracias Morata ha echado de Valencia a Barcelona donde aquí sí que tienen varios frentes abiertos todos para marcharse ninguno para llegar Adriá Albets qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches el que más preocupa o preocupaba a Rakitic

Voz 0017 17:40 sí la verdad es que se habla mucho de este interés del Paris Saint Germain también están todo es Rakitic están absolutamente todo ya lo demuestro la temporada pasada con con Neymar así que en el Barça están están en alerta pero es verdad que también están tan kilos hoy hemos hablado con el entorno del jugador eh ni confirman ni desmienten este interés por el París Saint Germain lo que tampoco da mucha tranquilidad el futbolista esta mañana ha colgado una foto en sus redes sociales con el mensaje Força Barça lo que bueno sea interpretado como un guiño a su club pero como digo en el Barça de momento están bastante tranquilos porque no han recibido ningún hombre si llega poner mal Força PSG espasmos que antes eso sí que sería preocupante pero pero por lo menos mira ese guiño la tenido Rakitic con el con el Barça esta mañana yo digo que el club insiste en que no ha recibido ni una oferta en serio por el jugador y dejan claro que sí las reciben tampoco la van estudiar que la única posibilidad de que Rakitic Se marcha del Barça es que venga el París Saint Germain o cualquier equipo pague su cláusula que es de ciento veinticinco millones de euros para eso evidentemente el jugador también debe querer salir sí nos consta que el bar se quiere reunirse con Rakitic para analizar la situación veremos si al final se le mejora el contrato o llegan algún tipo de acuerdo pero en de todas formas Yago también hay que se encuentra otra cosa que el París Saint Germain puede tener problemas con cero sí porque el club francés está pendiente de que la UEFA se pronuncie sobre este asunto y hoy nos decían que le podrían obligar a vender jugadores por valor de noventa millones de euros así que eso también puede influir en lo que haga el París Saint Germain en este mercado de verano

Voz 1991 19:20 tiene pinta que el Barcelona sino llega a alguien con esos ciento veinte y ciento veinticinco millones de euros que es la cláusula de el croata que no se va a mover o por lo menos no va a tener la intención de de traspasarlo claro que si alguien tiene pasta es el Paris Saint Germain que tienen parece que tiene el dinero por castigo o puedes soltar

Voz 0017 19:37 pero lo del fair play es muy claro esa es la historia que para qué

Voz 1991 19:40 llegue Rakitic se tiene que ir alguien del París Saint Germain para poder estar dentro de los márgenes de Alfred P del fair play financiero tiene pinta de que va a quedar Rakitic en cómo está lo de Rafinha porque sabemos que su padre y representante Mazinho estuvo en Sevilla estuvo hablando con la gente del Betis lo que pasa es claro el Betis que era una cosa si el Barça quiere otra

Voz 0017 19:58 sí lo que pasa además es que desde el Betis las noticias en las noticias que nos llegan y que hoy nos contaban los compañeros de Sevilla es que lo ven bastante complicado porque como dices el Barça ha dejado muy claro que cedido sin compensación cómica Rafinha no va a salir el Betis pues ahora está analizando la situación intentando buscar fórmulas para poder hacer una inversión por el futbolista brasileño lo que pasa es que hoy además nos contaba Rome Quillo y Santi Ortega que el Betis tiene otros objetivos como fichar un lateral izquierdo así que veremos hasta dónde está dispuesto a llegar el club andaluz y lo que está claro es que el Barça como digo sólo dejará salir a Rafinha sí puede hacer caja con él la sensación Yago es que por veinte millones de euros o quizás algo más lo venderían pero vamos parece difícil que el Betis vaya a pagar ahora esa cantidad por eso buscan fórmulas como la cesión con opción de compra para intentar convencer al Barça

Voz 1785 20:51 sí que bueno veremos cómo acaba esto pero

Voz 0017 20:54 la verdad es que tiene pinta de que se va a alargar todavía unos cuantos días

Voz 1991 20:57 el tercer nombre de actualidad es el de Paco Alcácer y lo que tiene pinta y casi seguro es que no va a seguir en el en el Barcelona lo que falta que lo que pasa que ahora falta buscar el destino no porque ahí eres tú contabas ayer la la Sampdoria en Alemania parece también que hay algún interés hay varios

Voz 0017 21:13 Borussia así de primera digo el hedor Moreso el equipo alemán está está interesado en el delantero valenciano Nos consta que le gusta al entrenador a Lucien Favre el francés y el Barça pues lo que te he contado estos días va a escuchar las propuestas que puedan hacer Paco Alcácer porque Valverde no cuenta con él quiere buscar una salida lo que falta ahora es que llegue alguna propuesta qué le gusta el jugador parece que el Betis incluso podría estar también interesado en una cesión de de Paco Alcácer y al jugador sí que es verdad que el Betis por ejemplo es un club que que le gusta a Paco Alcácer así que veremos cómo cómo se mueve el futuro del delantero valenciano pero como te digo el Barça está trabajando para buscarle un equipo y ahora sólo falta que a Paco Alcácer pues le guste alguno de estos equipos que se van interesando por él como fue el caso de la Sampdoria la semana pasada hay también equipos de la Liga española de lo contaba ayer cómo el Valladolid el Rayo o el Alavés es lo que pasa es que hay muchos equipos que no quieren hacerse cargo de la ficha de de Paco Alcácer y eso también al final puede ser un problema

Voz 1991 22:19 el Betis es también el de España también se está moviendo un montón está metido en todas las negociaciones esos huecos

Voz 0017 22:25 ya ser incluso el Ewerthon en versión dos porque si después del Barça

Voz 0513 22:31 mira le Berto en también se ha llevado a tres

Voz 0017 22:33 en este caso a Lucas Ding André Gomes ya Jerry mira

Voz 1991 22:36 ya sé que empezó perdiendo pero me está gustando mucho el equipo que está confeccionando el Betis para esta temporada una una temporada ilusionante además con la competición europea gracias Adriana hasta mañana

Voz 0017 22:46 la mañana un abrazo hablamos del Atlético de

Voz 1991 22:48 en Madrid aquí evidentemente todos pendientes del futuro de Filipe Luis Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas

Voz 1576 22:56 buenas noches digamos que hubo un pequeño

Voz 1991 22:58 yo paréntesis para centrarse en la competición liguera ese debut Filipe Luis fue titular en Mestalla hoy se han retomado las conversaciones y a ver qué pasa no

Voz 1576 23:08 si no se dan un plazo en el club están tranquilo de momento Lucas que no pudo jugar en Mestalla por sanción está a disposición del club incluso Felipe Philippe evidentemente forma parte de la plantilla pro tanto no se pone un plazo a corto a corto plazo valga la redundancia pero si saben que las próximas horas la próxima jornada son decisivas para el futuro del lateral izquierdo brasileño no ha cambiado nada su postura él quiere salir la oferta Jermaine le le tienta sobretodo el entiende que ha perdido protagonismo y que con la emergencia fulgurante de De Lucas va a tener muy poco protagonismo o menos protagonismo del que venía tenían las últimas temporadas y eso no ha cambiado el quiere salir al parecen Jermaine cuál es el problema que padecen Jermaine no está dispuesto a desembolsar mucho más dinero ya te lo decía eh avería con el tema financiero y la oferta ha sido pues cuasi qué ridícula la primera no llegaban a cinco millones de euros y lo que no está dispuesto el Atlético de Madrid y es donde radica el principal problema para el salía de Filipe es que lo vaya a regalar bajo ningún concepto un internacional que ha estado en el Mundial de derrota sea por lo tanto tiene que cambiar mucho las cosas en cuanto a la oferta de París Anne Germaine para que el Atlético de Madrid finalmente permita salir a Filipe porque evidentemente con ese dinero que recaude tendrá que ir al mercado y buscar un lateral izquierdo de garantías que luche por el puesto con Lucas y que le pueda dar relevos de garantías esa demarcación a Diego Pablo Simeone estará la situación también te digo que como no lo van a poner fácil la salida puede pasar cualquier cosa desde que al final el el parece Jermaine suba algo la oferta el Atlético de Madrid en la rebaja un poco la flexibilice Ike Filipe salga como que le ofrezcan la renovación recuerda que terminaba contrato en en treinta de junio de dos mil diecinueve el año que viene incluso ofrezca la renovación uno es uno o qué es lo que quiere el jugador al menos dos temporadas como el París Anne Germaine queda dos más una o al menos una fórmula parecida eh y ahora mismo es la situación que puede pasar cualquier cosa en el vestuario quieren que se quede luego hay un efecto colateral no para la plantilla del Atlético de Madrid pero si un jugador español

Voz 0017 25:20 John Berna hay de un acuerdo

Voz 1576 25:23 no hay un acuerdo ya cerrado entre el parecen Jermaine y el Bayern de Munich catorce millones más tres en variables y la situación en que contaba el otro día Pedro Fullana por la noche es esa el acuerdo es total lo que pasa es que han frenado en seco el parecen Germaine la negociaciones con el representante de de Bernat pensando en que Filipe puede salir no han vuelto a retomar en los últimos días veremos a ver si en las próximas horas sale lo de Filippi sino podrían retomar el caso del alemán que caso de el hall español el club alemán bastante más caro en cuanto traspaso y encima en de jugador por lo tanto la opción de Filipe en su podrá más en el club parisino es una salida complicada pero no hemos vivido ni mucho menos Yago el último Agapito

Voz 1991 26:06 no no desde luego nos queda todavía tela que cortar en este asunto y si Filipe Luis siguen al Atlético de Madrid o se marcha al París Saint Germaine por cierto por completar malas noticias para Vitolo eh

Voz 1576 26:18 que está teniendo el canario fíjate el año pasado se quedó sin Mundial esa lesión con el equipo canario en la primera parte del curso practicamente en la segunda se tiró buena parte recuperándose al final se quedó sin la Copa del Mundo había empezado realmente bien en esta pretemporada es verdad que no había sido titular en los dos partidos oficiales pero había salido en la segunda parte lo hizo lo había hecho de forma ilusionante bueno pues ayer un giro Un golpe y un esguince en el de grado II en una de sus rodillas que le va a tener alrededor de un mes fuera de combate por lo tanto de nuevo tiene que parar de nuevo tiene que empezar de cero el el jugador canario del Atlético de Madrid con el con un contratiempo en cuanto ha estado físico de un jugador importante de la plantilla para Diego palos

Voz 11 27:03 con esta Palacio tapado pero va por Griezmann en el viven del seguro

Voz 0017 27:07 vamos yo acabo de meter ya hay tres ofertas no en ninguna también estas ahí detrás

Voz 9 27:14 no duda gracias a la hora de la mañana luego

Voz 1991 27:18 del Atlético de Madrid al Athletic hay lío en la portería pero antes dijo González

Voz 9 27:22 muy buenas olas que todavía con la lesión de Aduriz para cuánto es

Voz 12 27:27 pues a ver este tipo de situaciones de grado uno dos Clos rotura fibrilar en el bíceps de su pierna derecha suele ser de tres y cuatro semanas es decir que

Voz 10 27:38 para el partido contra el decano no va a poder contar con él ya veremos a ver si con el parón de Liga pues con esta buena cuenta juega contra el Real Madrid pero de momento estas dos semanita Express yo creo que no me va a quitar nadie de estar en el dique seco a Aritz Aduriz que se rompió en ese en ese salto en el remate de cabeza en el para dos hizo el portero es de Leganés y que bueno pues le costó salir del terreno de juego cojeando y con esa rotura repito integrado a uno y dos ahí está Iker va a tener apartado suele ser lo habitual es que se recupere

Voz 1991 28:09 cuanto antes porque lo va a necesitar desde luego la el Athletic cómo está el tema de la portería si te parece recordamos lo que dijo Berizzo con respecto a Ramiro

Voz 10 28:17 pues más calentito que ayer es decir hoy ya con un poco más de reflexión porque ahora mismo uno entiende no las palabras Durruti en la última rueda de prensa cuando se le preguntó por Remírez renovación Tijuana hay que tener calma es un jugador en el el club ha invertido muchísimo en metido dinero entendido tiempo ha invertido bueno pues sesiones y ha conseguido que el jugador se forme como como tal pero es un jugador con tener paciencia que tiene que demostrar y claro dicho eso en ese momento pues vale vale están negociando pero es que ahora resulta que es cuando porque cuerpo toda esa declaración después de lo que pasó ayer después de lo que les explicó ayer ha dicho es decir algo muy gordo Yago tiene que pasar en ese negociación como para que con un año por delante no se plantean la posibilidad de acercarse

Voz 1716 28:59 posturas y demás no sé si es que el jugador

Voz 10 29:02 o quizá está pidiendo demasiado ha visto que sin Kepa ya no tiene competencia Iker es el portero el futuro y en vez de cobrar uno quiere cobrar dos millones pongo un ejemplo no no sé si es así no sé si el Athletic cree que le valora poco a poco a su entender o es que quizás tenga pues yo que seamos firmado porque como acaba contrato y queda libre tengan con algún club pero en cualquier caso es algo muy muy muy serio como para que ayer el derecho le dejase fuera de la convocatoria al no contase con él en una decisión consensuada consensuará el entrenador no va a tomar la iniciativa seguro que ha sido la directiva como contábamos ayer Dios Urrutia la cabeza que después de los casos de Kepa o de Llorente en su momento pues ha dicho hasta aquí de aquí no pasamos con lo cual nos encontramos en una situación en la que ahora mismo dicho ayer explicaba lo recordamos que o cambia la situación y la regla el portero o no tiene pinta de que vaya a volver a jugar documental

Voz 0513 29:57 yo no mezclo de las cuestiones técnicas de las comerciales pero sí que una situación en la que el club ha aprendido del pasado no quiere que se repita con consenso de todos hemos decidido la decisión de hoy

Voz 1991 30:11 Blanco y en botella lo más recientes lo de Kepa que estuvo sin renovar hasta enero con esa oferta de Real Madrid y que al final

Voz 11 30:18 bueno no se produjo porque no lo quiso Zidane

Voz 1991 30:21 con lo cual que renovó pero ocho meses más tarde se largo con lo cual eso es lo que no quiere que se repita el Athletic gracias Diego un abrazo

Voz 1389 30:28 otro hasta luego eso es lo que se dice es de Bilbao desde

Voz 1991 30:30 Sebastián Jorge Beristain qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas a Roberto Ramajo Ramajo muy buenas

Voz 9 30:38 yo soy quien tú quieres Burujón

Voz 1991 30:41 es que que allí están muy pendientes de de Ramiro que incluso podría llegar si no renueva con el Athletic libre a final de la próxima temporada

Voz 8 30:51 sí estaban pendientes desde el principio de de

Voz 13 30:55 verano están muy pendientes de lo que pasaba con con Ramiro ya sabes los problemas que hay en la portería Real Sociedad nueve el primer equipo que es verdad que está bien cubierto con Jero Rulli con Miguel Ángel Moyá pero sí de cara al futuro porque hace muchos años que la cantera de la Real Sociedad no saca un portero ya que no saca la cantera de Zubieta pues habrá que mirar en otros lugares para él porteros que aseguren la portería de la Real Sociedad de cara al futuro y en esas estaba Real con Ramiro cuyo futuro obvia situación sí sí mira muy de cerca sobre todo porque se ve que no termina de renovar cuando termina contrato el próximo el próximo año por esa razón durante este verano la Real Díaz ha contactado con Alex Ramiro para conocer sus intenciones para saber cómo está su renovación su negociación con el Athletic de Bilbao yp para dejarle claro las intenciones de que si finalmente no llegan acuerdo con Athletic Easy el próximo verano no de cara a este a esta próxima temporada pero sí sí el próximo verano está libre sino ha renovado por el Athletic de Bilbao pues se la idea de la Real Sociedad de hacerle un contrato de ficharlo de que sea un portero de futuro en el conjunto txuri urdin es decir que lo que ha habido con Ramiro es contacto Se ha hablado con él pero no una oferta concreta parafraseando a ellos Urrutia

Voz 9 32:12 gracias Ramajo un abrazo un abrazo

Voz 1991 32:15 pues esa es la situación el Athletic no ha renovado a Ramiro porque no quiere renovar la Real está pendiente de que pase este año y que llegue libre la temporada que viene las doce ido seguimos

Voz 28 37:12 una vez acabada la primera jornada de Liga me apetece charlar con Ramon Besa Manuel Jabois sobre las sensaciones que le han dejado

Voz 1991 37:18 todo estos primeros partidos y sobre todo lo que podemos esperar en estos diez días que nos quedan de el del mercado de fichajes Ramon Besa qué tal buenas noches Damon Manuel Jabois muy buenas

Voz 1389 37:30 qué tal muy buenas muy fan deja sintonía que nos ha supuesto

Voz 9 37:33 o sea que si la serie del tío que canta de las dos de la tarde la seria estamos deseando que llegue la nueva temporada por ahí los refuerzos el Madrid hacen falta desde luego acercarse a acercar todo eso lo tenemos claro que vamos al lío Ramón qué te ha parecido el Real Madrid en esta primera jornada

Voz 1785 38:03 bueno ha recuperado sentido de equipo me parece un equipo serio muy formal y ahí cuesta acostumbrarse a un equipo que tenía picos más que ser serio y formal no pero creo que con Lopetegui o la mayoría de sus equipos tendrán empaque tendrán cosas de de equipos pequeños por decirlo de alguna forma pero con los jugadores que tiene creo que puede jugar con más grandeza es un equipo para mí más dispuesto para lo que es ganar la Liga que ganar la Champions es decir ese discurso que de alguna forma ha empezado a vender el Madrid de que van a por la Liga me parece un equipo más consecuente para ganar la Liga que para ganar la Champions desde este punto de vista de equipo lo entiendo desde el punto de vista de la de lo que es Florentino oído lo que ha supuesto el Madrid hasta ahora pues es un cambio de de de ritmo non cambio de brújula no es el Madrid al que al que estamos aquí Braojos con con los jugadores como Cristiano Ronaldo creo que esto se deja notar será un equipo más convencional pero también creo que será un equipo más fiable y más candidato seguramente a ganar la Liga de lo que era pero menos a ganar la Champions puede que sea justamente porque estás saciado de Champions es la excusa que tiene que es lo mismo que le pasa al Barça el Barça estás saciado de Liga si quiere a la Champions entonces es curioso porque el Madrid está acostumbrado a ganar la Champions con el Barça no puede y el Barça está acostumbrado a ganar la Liga hay no puede ganar la Champions y se llegará a un acuerdo entre los dos igual pues podían hacer o ganara la Liga y otro en la Champions

Voz 9 39:38 José Manuel que eso está haciendo es baladí

Voz 1389 39:43 pues hombre me pareció me parece demasiado demasiado pronto pero sí es verdad que como dice Ramón Yarza observado a mí juntos se han acabado las fiestas la fiesta de la defensa y que conllevan pues claro mucho más alegre por lo tanto más feliz para los atacantes contrarios y también cierta fiesta arriba a falta de que es así llega alguien que llegue sino de que se concrete un poco más las nuevas piezas sin Cristiano piense que no me avisaba absolutamente todo la Paqui también Campos así Paco el juego del Mali aunque no estuviera acertado porque era como faro donde estaba Cristiano iba a él a falta de que eso Se para engrasar más pues evidentemente pues sin Cristiano Ronaldo una delantera es no es tan que Jable como como con él pero me parece más ordenado más yo muy un equipo que yo creo no no no no yerros y digo que va a recibir bastantes menos goles o Tegui y bueno el discurso hacia el exterior evidentemente es que ya nos toca ganar una Liga el problema del Real Madrid es que a partir una temporada con el único objetivo de la si es demencial para remar para cualquier club del mundo es una es una competición en la que apenas puedes diseñar un equipo para ganarla y vídeos el esto porque tiene que de tantos factores desde la estar hasta momentos determinados lo que te pueden terminar yo te pueden terminar descabalgado de ella que era asignada no por lo tanto y me pareció lo más serio pero no esta temporada si todas que la base de cualquier equipo como ha hecho de Barcelona en los últimos tiempos sea primero la Liga después de ser primero sí quiero decir la que completa o no de la regularidad estar engrasada toda la temporada para poder también ganarla es hacer lo que hace el Real Madrid por lo que ha hecho las últimas temporadas nos ha salido maravillosamente bien firmaría una cuarta y una quinta pero es muy difícil casi imposible que te salga sino tienes una Liga más o menos regulares sino compites ponencia esta primavera

Voz 1991 41:40 no es que una competición te suele llevar a la otra

Voz 9 41:44 Ramón como viste al Barça

Voz 1785 41:47 el Barça es un equipo que tiene muchas variantes a Valverde esto le gusta porque todavía no ha cerrado el caso Neymar que le permite jugar pues a veces con un cuarto delantero a veces con un tercer centrocampista y ahora abierto la y la de Iniesta es curioso porque el Barça es un equipo muy cuajado y hecho visto por dentro pero ahora están modelando por fuera pensemos en esa esa ese flanco derecho que llegó a tener con Alves a Xavi Y Messi y que ha ido rehaciendo pues con Rakitic y ahora no se sabe si se miedo no se sabe si si Sergi Roberto y no se sabe si Messi que vuelve a aparecer por el flanco derecho a veces para meterte meterse para dentro ahora lo tienen el Izquierdo se ha ido Iniesta ese ha ido Neymar y queda solo Alba digamos que esas dos a esas dos jugadores que quedan por completar son los que va jugando a Valverde Valverde esto le gusta porque sorprende tanto a los rivales que a veces acaba por sorprenderse asimismo que es lo que ocurrió en el primer tiempo del partido contra el Alavés que es que el intentar poner a Sergi Roberto el centrocampista no porque crea él sino para evitar las transiciones del Alavés hizo que el Barça fuera un equipo muy espeso pero que en la segunda parte pues se liberó con Coutinho con con Messi creo que es un equipo y a fiable un equipo sólido un equipo que será aspirante a ganar la Liga la tiene muy muy por mano lleva a siete de las últimas diez es un equipo para esto hecho pero esta obsesión por la Champions no sé si hará que se distraiga es curioso de todas formas que al Barça normalmente cuando lleva bien la Liga gana también la Champions un lo lo más tremendo para mí es lo que está ocurriendo este síndrome desde Berlín dos mil quince

Voz 29 43:36 que por más vueltas que le dan no acaba de encontrar sobretodo en campo ajeno el Barça se ha convertido en Europa en un equipo de andar por casa donde creo que ni Luis Suárez a ama me ha metido un solo gol en campo contrario

Voz 1785 43:47 desde el dos mil quince imitó ese paseo por paseo ese purgatorio o infiernos y sé que llamar que supuso Turín París luego Roma no lo acaba de superar pero la Liga así que creo que es un equipo que va a competir por ella con el Madrid con el Atlético de Madrid con el Valencia creo que los dos grandes esta vez se pueden dejar más puntos porque el Atlético de Madrid sí que le veo como afilado aunque a veces hay India los datos que hacen que es apueste más por un equipo porque por otro sea así voy a decir que si el Atlético de Madrid llega a ganar en Valencia te diría mira los ya están ahí pero es empates aquello que dices sabes para ganar una Liga tienen todo te tiene que ir muy rodado sobre todo a uno que no sea Barça o Madrid

Voz 9 44:29 no te adelante Ramón carácter pero adelantó para el Valencia Atlético desplace vamos por parte de hombre Jabois a ti qué te pareció el Barça Messi fatal no arrancó la temporada tenía unas quince cuando no parece que lo lo que había

Voz 1991 44:49 enmarcado doblete en la primera jornada parecieran cinco seis veces fíjate que barbaridad

Voz 1389 44:53 así recuerdan que en el año dos mil ocho dos habías planeado dos mil ocho o antes quizás antes había planeado ha plantado el Fénix traspaso Un camión tener Xavi y Messi no en aquel momento eso unas bastante creíble porque fue una noticia que estuvo titulares fíjate que las las famosas tendría que haber llegan hasta llevaban hasta el delirio fin es una es un equipo que desde de los desde que lo dejó Sabin que era el cerebro está en una constante y lenta mutación pero tras la jo cambiando de piel no es cada año practicamente en una de las figuras históricas del Gran Bretaña de de ahora Siniesta pero permanece en alquiler a todo vivir que legal sentido a todo sigue en el campo y por lo tanto el Barcelona puede cometer cualquier transición de juego cualquier cambio de piel cualquier cambio de estilo cualquier traición que se dice así filosofía él en el campo y el así pero bueno hace caer vamos como como es como estar monedas en USA con sede en este sentido Valverde ir entrenador anterior a Blair nada haberlo posteriori sigue Messi en el campo mantener esa ventaja pues más o menos jugar a experimentar con un equipo en el campo con la Liga española cuando hay se hizo siete equipos que te pueden plantar cara pero los demás muy difícil que te puedan que te puedan asustar con con semejante plantilla

Voz 1991 46:12 mira que una gran duda era lo de como sede retro alimentaban entre Cristiano y Messi era Si alguno iba a perder la la motivación bueno pues a Messi será visto una emotiva

Voz 9 46:20 aunque no veas

Voz 1991 46:24 jamón ahora sí Valencia Atlético de Madrid en teoría son los que están llamados a pelear por la tercera y cuarta posición yo metería al Atlético de Madrid en el grupo de Real Madrid y Barcelona sin lugar a dudas el Valencia quizás el el cuarto en discordia no en este debut en San Mamés de los dos equipos que te pareció que sensaciones te dejo