Ramón Besa: "El Madrid ahora es serio y formal no con picos"

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 3 00:20 una vez acabada la primera jornada de Liga me apetece charlar

Voz 4 00:22 con Ramon Besa Manuel Jabois sobre las sensaciones

Voz 3 00:25 es que la han dejado estos primeros partidos

Voz 4 00:28 y sobre todo lo que podemos esperar en estos diez días que nos quedan de el del mercado de fichajes Ramon Besa qué tal buenas noches

Voz 1785 00:34 hola buenas noches Damon Manuel Jabois muy buenas

Voz 1389 00:37 estás muy buenas muy fan de esa sintonía que no ha supuesto

Voz 5 00:40 la que sí de la seria del tío que canta de las dos de los desplazados Vila de Birmingham

Voz 4 00:51 vez la seria estamos deseando que llegue la nueva temporada

Voz 6 00:54 sí hay los refuerzos el Madrid que hacen falta

Voz 4 00:58 lo desde luego acercarse a albergar poco eso lo tenemos claro que vamos al lío Ramón qué te ha parecido el Real Madrid en esta primera jornada

Voz 1785 01:10 bueno ha recuperado sentido de equipo me pareció un equipo serio muy formal y ahí cuesta acostumbrarse a un equipo que tenía picos más que ser serio y formal no pero creo que con Lopetegui o la mayoría de sus equipos a tendrán empaque tendrán eh cosas de de equipos pequeños por decirlo de alguna forma pero con los jugadores que tiene creo que puede jugar con más grandeza es un equipo para mí más dispuesto para los objetivo que es ganar la Liga que ganar la Champions es decir ese discurso que de alguna forma ha empezado a vender el Madrid de que van a por la Liga me parece un equipo más consecuente para ganar la Liga que para ganar la Champions desde este punto de vista de equipo lo entiendo desde el punto de vista de la de lo que es Florentino oído lo que ha supuesto el Madrid hasta ahora pues es un cambio de de de ritmo non cambio de brújula no es el Madrid al que al que estamos acostumbrados con con los jugadores como Christine los Ronaldo creo que esto se deja notar será un equipo más convencional pero también creo que será un equipo más fiable y más candidatos seguramente a ganar la Liga de lo que era pero menos a ganar la Champions puede que sea justamente porque estás saciado de Champions es la excusa que tiene que es lo mismo que le pasa al Barça el Barça estás saciado de ligas si quiere a la Champions entonces es curioso porque el Madrid está acostumbrado a ganar la Champions cosa el Barça no puede y el Barça está acostumbrado a ganar la Liga hay no puede ganar la Champions y se llegaran a un acuerdo entre los dos igual pues podían hacer o ganara la Liga hay otro en la Champions

Voz 4 02:46 José Bono Manuel que dejó a Di

Voz 1389 02:50 pues hombre me pareció me parece demasiado demasiado pronto pero sí es verdad que como dice Ramón ya observado a mejor intérprete han acabado dos fiestas la fiesta de la defensa que que concilian pues cara mucho más alegre por lo tanto es más feliz para los atacantes contrarios también cierta fiesta arriba a falta de que es así llega alguien que llegue sino de que se concrete un poco más las nuevas piezas sin Cristiano piense que no me pisaba absolutamente todo la aquí también participen pero tampoco sea así Paco pues mal aunque no estuviera acertado adelante porque era como faro donde está la Cristiano iba a él a falta de eso Se para engrasar más pues evidentemente pues Cristiano Ronaldo una delantera es tan es que Jable como como con él pero me parece más ordenado más serio muy un equipo que yo creo quién no no no no yerros digo que va a recibir bastantes menos goles o y bueno el discurso hacia el exterior evidentemente es que ya nos toca ganar una Liga el problema del Real Madrid es que partir una temporada con el único objetivo de la si es demencial para remar para cualquier club del mundo es una es una competición en la que apenas puedes diseñar un equipo para ganarla y no te del resto porque tiene que tantos factores desde la estar hasta momentos determinados lo que te pueden terminar yo te pueden terminar descabalgado de ella que te sin nada no por lo tanto es me parece lo más serio pero no esta temporada se todas que la base de cualquier equipo como ha hecho de Barcelona en los últimos tiempos sea primero la Liga después de ser primero la Liga a que la que o no de la regularidad estar engrasado todo temporada para poder también ganarla es hacer lo que hace el Real Madrid por lo que ha hecho últimas temporadas nos ha salido maravillosamente bien firmaría una cuarta y una quinta pero es muy difícil casi imposible que te salga sino tienes una Liga más o menos regulares sino compites ponencia esta primavera

Voz 4 04:47 no es que una competición te suele llevar a la otra en Ramón como viste al Barça

Voz 1785 04:54 bien el Barça es un equipo que tiene muchas variantes a Valverde esto le gusta porque todavía no ha cerrado el caso Neymar que le permite jugar pues a veces con un cuarto delantero a veces con un tercer centrocampista y ahora abierto la y la de Iniesta es curioso porque el Barça es un equipo muy cuajado y hecho visto por dentro pero ahora está modelando por fuera pensemos en esa esa ese flanco derecho que llegó a tener con Alves a Xavi y Messi y que ha ido rehaciendo pues con Rakitic y ahora no

Voz 7 05:30 se sabe si se miedo no se sabe si si Sergi Roberto y no se sabe si Messi

Voz 1785 05:35 lo que vuelve a aparecer por el flanco derecho a veces para meterte meterse para dentro ahora lo tiene el izquierdo e Iniesta ese ha ido Neymar y queda solo Alba digamos que esas dos eses dos jugadores que quedan por completar son los que va jugando a Valverde Valverde esto le gusta la porque sorprende tanto a los rivales que a veces acaba por sorprenderse al civismo que es lo que ocurrió en el primer tiempo del partido contra el Alavés que es que el intentar poner a Sergi Roberto el campista no porque crea él sino para evitar las transiciones del Alavés hizo que el Barça fuera un equipo muy espeso pero que en la segunda parte pues se liberó con Coutinho con con Messi creo que es un equipo y a fiable un equipo sólido un equipo que será aspirante a ganar la Liga la tiene muy muy por mano lleva siete de las últimas diez es un equipo para esto hecho pero esta obsesión por la Champions no sé si hará que se distraiga es curioso a todas formas que al Barça normalmente cuando lleva bien la Liga gana también la Champions y un lo lo más tremendo para mí es lo que está ocurriendo este síndrome desde Berlín dos mil quince que por más vueltas que le da no acaba de encontrar sobre todo en campo ajeno el Barça se ha convertido en Europa en un equipo de andar por casa donde creo que ni Luis Suárez también a mí me ha metido un solo gol en campo contrario desde el dos mil quince hito ese paseo por paseo ese purgatorio o infiernos que llamar que supuso Turín París luego Roma no lo acaba de superar pero la Liga así que creo que es un equipo que va a competir por ella con el Madrid con el Atlético de Madrid con el Valencia creo que los dos grandes esta vez se pueden dejar más puntos porque el Atlético de Madrid sí que le veo como afilado aunque a veces hay indicios los datos que hacen que es apueste más por un equipo porque por otro sea así voy a decir que si el Atlético de Madrid llega a ganar en Valencia te diría mira los ya están ahí pero es empates a que lo que dices sabes para ganar una Liga tienen todo te tiene que ir muy rodado sobre todo a uno que no sea Barça o Madrid

Voz 4 07:37 no te adelante Ramón carácter pero adelantó para el Valencia Atlético desplace

Voz 1785 07:42 buenas ya vamos por parte de Hamás

Voz 4 07:45 a ti qué te pareció el Barça Messi fatal no arrancó la temporada

Voz 1389 07:48 sí fíjate va a unas quince

Voz 6 07:51 este del examen arrancando

Voz 1389 07:54 el avión

Voz 4 07:56 marcado doblete en la primera jornada me parece gran cinco seis veces fíjate qué barbaridad

Voz 1389 08:01 el otro día me recuerdan que en el año dos mil ocho había planeado dos mil ocho o antes quizás antes había planeado ha planteado el Fénix un traspaso Un camión tener Sabin inmersiones en aquel entonces unas bastante creíble porque es una noticia que estuvo titulares fíjate de las las famosas tendría que haber lleguen hasta llevarnos hasta el delirio pero en fin es una es un equipo que desde que en lo desde que lo dejó sabe que era el faro el cerebro está en una constante y lenta mutación pero tras la Juan cambiando de piel no es cada año prácticamente es una de las figuras históricas del gran marcha de de Pedro Siniesta pero permanece el que era yo a todo celebrarse pero todo sigue en el campo y por lo tanto el Barcelona puede cometer cualquier transición de juego cualquier cambio de piel cualquier cambio de estilo cualquier traición que se dice así filosofía en el en el campo y el así pero bueno hace caer vamos como cómo cómo estás monedas en un saco de vivir en ese sentido Valverde cualquier entrenador anterior a Blair al haberlo posterior Si sigue Messi en el campo mantener esa ventaja pues más o menos jugar experimentar con un equipo si tienes algún tipo como el campo sobre con la Liga española cuando hay se hizo siete equipos que te cuento atar cara pero los demás es muy difícil que te puedan que te puedan asustar con con semejante plantilla

Voz 4 09:19 mira que una gran duda era lo de como sede retro alimentaban entre Cristiano y Messi era si alguno iba a perder la la motivación bueno pues a Messi será visto una motivación

Voz 5 09:27 que no veas en este temporada

Voz 4 09:31 Ramón ahora sí Valencia Atlético de Madrid en teoría son los que están llamados a pelear por la tercera y cuarta posición John metería al Atlético de Madrid en el grupo de Real Madrid y Barcelona sin lugar a dudas el Valencia quizás el el cuarto en discordia no en este debut en San Mamés de los dos equipos que te pareció que sensaciones te dejo

Voz 1785 09:53 bueno a mí el Atlético de Madrid en San Mamés no en Mestalla no pero me ya también en la Supercopa ir creo que el problema o la ventaja dependerá de cómo sepa manejar Simeone a la plantilla creo que el Atlético de Madrid ha reunido una plantilla de fábula una plantilla con muchos registros puede jugar de diferentes formas recuperará a Griezmann en su mejor forma oral le vemos en cuenta gotas pero cuando esté bien será un jugador eh como ahora se llama esa palabra que tanto aborrezco pero ahora no se me ocurre un sustituto que eso que llaman top digamos uno de los de cuatro cinco mejores jugadores high class pero si es un equipo que que que que me gusta y además también me gusta el reto de Simeone de de dar un paso al frente a ver si se acaba con ese estigma de Otegi o de que le jugó lo que le cuesta a veces cerrar partidos por ejemplo el partido de Mestalla era un partido que en equipo voraz y ambicioso lo cierra cero dos cero tres y en cambio pues lo supo cerrarlo y el Valencia que es un equipo combativo en Mestalla especialmente duro será también un un Cándida todos los puestos de honor aunque tiene el problema de que a diferencia el año pasado este año iba a competir en Europa sea esto o tienen plantillas muy largas y puede refrescar bien sino luego penalizan y creo que el Valencia el año pasado se aprovechó de que se concentraba mucho la Liga y eso le permitió jugar muy aliviado y ahora no sé hasta qué punto el señor Lim va a reforzar más o menos la plantilla y no creo que llegue al peldaño del Atlético de Madrid eso siempre como ya decía es eh mientras de alguna forma creo que la liberación de algunos internacionales como está ocurriendo el Barça puede puede jugarle a favor hablo del caso de hablábamos de Messi Messi sin argentina de momento Piqué sin España

Voz 7 11:43 a esos jugadores a veces es ese esos partidos que necesita

Voz 1785 11:46 estas para estar en forma le van a ir bien al Barça y le van a ir peor al al al Valencia el valenciano batido

Voz 4 11:54 metió tralla a ellos ha hecho fichajes otra cosa es que le funciona en perdona Manuel que recordó

Voz 1389 11:58 no no fíjate lo que ocurre con la que merece este verano cuando preguntas si aspira no aspira a su portero sobre uno de los tres mejores porteros del mundo sin ningún tipo de discusión su delantero uno de los tres mejores delanteros del mundo también prácticamente sin sin discusión alguna de ganar la Copa del Mundo pues se ha quedado con ellos en otro tiempo y con otro Atlético matices cuadros hubieran bastado con unas ofertas estratosféricas con humildad encima de la mesa con un gran drama por parte de los aficionados y algún tipo de protesta espontánea pero se hubiera marchado no se han ido cansando Domingo que ganó la Liga española que entre ellas después de haberla ganado llevó a los finales de Copa de Europa los jugadores cuyas ofertas de otros equipos pues vieron que podían estar más cómodos ganando pues no sé si más o menos el mismo dinero pero aspirando a lo mismo los clubes que los pretendían porque cuando te vas es porque oye pues aquí iba a tener un poco más de posibilidades de ganar de ganar porque luego te puede salir mejor pues el peor pero lo que vieron Griezmann y lo que vi lo que vio verdad ha sido estamos en el club el que tenemos que estar de hayamos tiempo estamos enganchados incrustados con la afición con el resto de la plantilla ya esperábamos todo porque en los últimos años ha demostrado que habían lastrado a todo por lo tanto el cambio de mentalidad que ha operado en la plaza

Voz 1785 13:08 no es que no tráfico denso hubieran ido tranquilamente

Voz 1389 13:11 de hecho a favor de que se en jugadores como eh

Voz 4 13:13 es que vengan otros como el que tiene una pintada tremenda

Voz 1389 13:18 no no son señales que las al exterior difiere

Voz 1785 13:20 claro claro eso no es un club de un club

Voz 1389 13:22 que que venda un club que que que que que exportero estamos importando nosotros no estamos trayendo a los jugadores y reteniendo los que van por lo tanto las aspiraciones son las máximas

Voz 4 13:33 nombres propios os parece Ramón que tiene que ser el año de Marco Asensio

Voz 1785 13:39 bueno tiene más pinta que que otra cosa no Asensio parece que se perfila ya como como titular es un jugador que necesitaba continuidad estábamos muy acostumbrado a los goles ya los momentos de de Asensio más que a los partidos de Asensio no creo que ahora este es el paso que qué puede dar yo le veo bien es un jugador tiene un tiro un latigazo extraordinario tiene planta de Ecuador y me gusta no no voy a hacer comparaciones con Isco no pero creo que Isco a veces es más amanerado que Asensio y a mí me gusta mucho esa verter verticalidad y ese latigazo que tiene que tenia que tiene Asensio y seguramente va a ser su año porque el Madrid no por lo que parece no lo sellos eso es lo que más me tiene desconcertado de que todos tenemos la sensación de que falta que falta alguien nadie sabe si es del mayordomo

Voz 8 14:32 el el el

Voz 1785 14:34 el hombre que lleva el coche el delantero centro no sé pero da la sensación de que hay una puerta abierta y que hasta el treinta uno va a entrar a alguien pero mientras no entre alguien Si tú me dices a quién a qué jugador del Madrid echaría el ojo que te tiene de alguna forma embobado pues para mí Marco Asensio sí

Voz 4 14:53 de todas maneras creo que ha cambiado el rol un poco de disco este año el que le pide más sacrificio John Lennon o por lo que he visto yo en los primeros partidos que va a pedir más sacrificio que a Marco Asensio que en principio a tener más libertad jamás visto cómo ves este año de Marco

Voz 1389 15:05 bueno ha tenido un mal al que es muy común con los jugadores semejantes empezado haciendo cuatro partidos marcianos habérsela llevado a la altura de practicamente un futuro Balón de Oro yo no sé eso puede afectar a la presión jugador los que el año pasado a estas alturas no estamos hablando de Asensio es casi como el futuro Messi blanco no veinte años balón que recogía balón que es en cualquier tipo con estrella lo es todo eso evidentemente pero pero luego ya no no es el esas expectativas no se cubrió primero no tuvo regularidad si las pues pues que un jugador no está preparado para mantener el ritmo que mantuvo este tipo en los últimos cuatro partidos que jugó con el Real Madrid prácticamente la ciudad tanto los dos partidos de Supercopa contra el Barcelona en la final aquella Supercopa contra el Sevilla en una empezó a un ritmo que en fin todo lo que rodea el Real Madrid para bien para mal siempre es muy exagerado no hace dos partidos como las que hizo este hombre y de repente tienes que buscar obligado a hacerlo continuamente y si no lo haces pues hay que empezar a pensar en un descarte confesó o rodar te fuera de la Liga española este año desde luego como dice Ramón tiene todas las papeletas para tener continuidad para tener regularidad y es lo que yo he hecho mes menos en su en su carrera en su para saber hasta dónde puede parecer hasta dónde puede llegar fíjate que normalmente él suele acabar las muy bien la temporada en ciudades han suele ser pieza clave de muchas las rondas finales de Copa de Europa en muchos partidos de Liga de final de temporada pero lo hemos el pide muchísimo más y creo que esta temporada pues parece la más indicada para cielo para que lo haga

Voz 4 16:37 otro nombre propio Rakitic que supondría el Barça quedarse sin el croata Ramón

Voz 1785 16:42 bueno pues un progre mazo porque es un jugador ha quién no sólo ha interiorizado muy bien el mecanismo del Barça sino que tiene ascendente sobre la plantilla tienen buen despliegue jugar de mediocentro puedo jugar de interior puede hacer lo que le dé la gana pero

Voz 9 16:59 pero una cosa es lo que quiere a Valverde

Voz 1785 17:03 qué le está utilizando más que nunca igual que Luis Enrique y otra cosa es lo que necesite el club que creo que sí pagará la cláusula de ciento veinticinco millones me da que Rakitic se podría ir a porque además les mejorarían mucho la ficha pero futbolísticamente una cosa es la cuestión económica la masa salarial del Barça y que es un jugador que ahora dicen que bueno que como tiene treinta años está amortizado y todas esas cosas que tanteo en el negocio el fútbol influyen pero futbolísticamente creo que Valverde pondría el grito en el cielo y no sé si es el que va a frenar eso porque todo el mundo tiene asumido que la alineación del Barça nunca falta Rakitic el hecho de que en el Mundial jugará el Mundial al que jugó quiere decir que puede un jugador que se cuida integrados es decir no sé qué qué significan treinta años para Rakitic hay jugadores que han treinta años ya están acabados y otros que en treinta años están en plena juventud para mí es un jugador indispensable y eso que cuando se fichó por dieciocho millones sino mal recuerdo parecía un jugador que también atentaba contra el estilo del Barça nos cansamos los que somos muy ortodoxos de decir que no llegaba que dónde jugaría que haría bien el triplete de Luis Enrique ese jugador lo que ocurrió Rakitic Alves y por Messi todos lo que tapó en aquella banda derecha pues no no ni inscrito en ningún libro porque es un jugador in para mí imprescindible

Voz 4 18:26 Manuel

Voz 1389 18:27 el progreso es que vivamos más tiempo con el progreso de los jugadores que duren en su pico de de de máximo rendimiento más años por el tipo entrenamiento el tipo evita por las máquinas por por los cuidados yo creo que en fin estábamos hablando de Madrid que hacíamos como con treinta y tres años el mismo debate con Cristiano cumplía treinta y cuatro para mí Arrate con treinta es puede ser imprescindible los próximos cuatro o cinco años con un cuidado mínimo que tenga y con infinita siendo la pieza clave está haciendo de los últimos tiempos en el Barcelona no cosas que yo creo que ese debate lo escribí me Villar y me provoca eh pues su Escámez Cristiano Ronaldo jugadas desde XXXIII me que va a cumplir treinta y cuatro ya que en la temporada de XXXIII tal y como la acabó probablemente haya sido uno de las mejores de su carrera evidentemente no va a llegar a los cuarenta sino pero creo que estamos reproduciendo un patrón ya un poco antiguo entorno a las edades debe la decadencia a partir de los treinta y hay muchísimos jugadores cada vez más que están hasta los treinta y tres treinta y cuatro en una forma envidiable y absolutamente todo para jugar en en primera división

Voz 4 19:34 permitidme que os pregunte por Vicente Verdú que hoy nos ha dejado a la edad de setenta y cinco años vosotros que sois hombres de periodismo de letras Ramón que ha supuesto Vicente Verdú para el periodismo nuestro país

Voz 1785 19:48 jo tantas cosas que no lo sabría resaltar una porque era bueno en todo como Cueta como periodista como pintor pero para quedarme en una y no hacerme pesado nunca había vertido una persona que tuviera tantas cosas que decir y tuviera tanta capacidad de síntesis sea capaz de hacer una columna con después de haberte lo que a ti te costaría seis páginas eso o quizá por su faceta de poeta o de pintor y esa capacidad de síntesis que tenía ya me gustaría a mí tener un diez por ciento porque era era abrumadora esas columnas que decía que estaba todo eran para mí perfectas una persona adorable entrañable buen buen con no sólo buen periodo esta sino buen compañero para la gente que que que lo trató no hubo más menos yo tampoco es que le tratara mucho que bueno de para los amantes del fútbol también dejó sino mal recuerdo en los años ochenta un libro pionero sobre el fútbol ritos y símbolos que haría bien algunos en repasar lo para es lo que es el factor identidad y lo que es la ficción y lo que son las elecciones y todo ese jolgorio que a veces metemos cuando ocurre lo que ocurre con Piqué o con Sergio Ramos au con eso estaría bien leerse lo antes de pronunciarse sí

Voz 4 21:08 no estaría mal enseñarlo en la carrera de periodismo Jabois

Voz 1389 21:12 a destacar es muy bueno

Voz 10 21:15 el el el impacto que el de jóvenes fue

Voz 1389 21:17 el futuro describía muy poca gente es de hecho una de esas sensaciones en el que el fútbol como forma culta el fútbol como como como un espectáculo que sustituyese por implementarse más bien en cierto modo de Cultura en ese libro por ejemplo que el retoma luego con un artículo que dos les hablaba de que él había esbozado una teoría tras otra sobre lo que significa un gran triunfo una derrota no porque esas pasiones porque esa irracionalidad hizo lo peligroso que es cuando se produce algún sentimiento patriótico nacionalista muy fuerte no cuando cuando pues a través de copas del mundo a través de de Europa va a ser de condiciones sensacionales esa mezcla esa esa esa mezcla de la pasión pues viva junto a la pasión política los destrozos que puede llegar a hacer no idea después en dos mil diez cuando pues no sé si no que lo escribiría pues desde el Mundial España decía que les muchas teorías sobre porqué cambiar la tan todavía los ciudadanos los aficionados una una victoria electoral ha rendido decía yo no no no se puede vencer en quizás la magia o quizás sería todo sea precisamente sino la incapacidad de atender cualquier factor teórico que se pueden ser apretar un gol a favor un gol encontré porque reaccionamos de esa forma ante ante esos goles ante esas también antes al perro