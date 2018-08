Aitana Bonmatí: "No somos favoritas, Japón llega muy bien"

Voz 1 00:00 qué tal buenas noches cómo estás

Voz 2 00:03 bueno pues hoy un poco más porque ayer no después de disgusto y no es fácil levantarse este palo pero bueno gracias a a todo el apoyo que estoy recibiendo pues

Voz 1991 00:16 no puedo estar más animada hoy pasando un poco según vayan pasando las horas y los días no el viernes ya ásperas bastante mejor

Voz 1 00:25 correcto correcto

Voz 1991 00:28 cómo vas a afrontar el el ver ese partido desde el banquillo y no poder estar en el campo

Voz 1 00:34 se hace duro no bueno

Voz 2 00:37 porque ahora es haber expulsado a esos fuegos que tendrá que ser así que será bastante duro porque creo que me sentiré muy impotente al ver que no no puedo ayudar al equipo desde el desde el campo pero bueno y confiando en el equipo cien policía Nin ya por ellas

Voz 1991 00:56 qué sensación más rara la de ayer no que esas es atentan agridulce porque has conseguido meterse en la final del Mundial que joder pues a uno le da alegría lógicamente porque puede conseguir un título tan importante pero el saber que no puede estar allí es un poco contradicción no es un poco choques no de sentimientos

Voz 2 01:15 correcto tenía una mezcla de sentimientos Si hay también un poco ya porque no no pudo disfrutar como mis compañeros lo hicieron porque al final también afectó mucho en la School expulsión porgue después del largo camino camino que hemos tenido hasta llegar hasta aquí pues

Voz 1 01:32 es algo muy

Voz 2 01:35 muy doloroso que no es de que no puedas jugar la final no

Voz 1991 01:39 no desde luego ya en el mismo campo te das cuenta cuanto eres expulsada dices madre mía que no voy a estar en la final si llegamos te tumbas en el suelo ahí en ese momento ya es consciente

Voz 2 01:49 claro claro sí sí además bueno yo sin mirar al árbitro ya sabía que me iban a sacar tarjeta que está viendo cómo estás así como estaba siendo veía en ese partido y creo que fue un poco injusta no pito igual para las dos para las fotos pero los dos lados no

Voz 1991 02:09 ha escrito una carta supere motiva las redes sociales de alguna forma necesitaba hacer algo así también para desahogarse

Voz 2 02:18 correcto si hubiera que ha sido más más que nada para que tenía mucha tensión tensión dentro dijo un montón de impotencia muy bueno y gracias a la carta seguido un montón de de de ayuda idea ánimos por parte de mucha gente tiene especial uno que que me ha hecho mucha ilusión como es un mensaje que que me escribe Xavi Hernández

Voz 1991 02:42 ahora

Voz 2 02:44 que siempre he dicho que que ha sido mi ídolo oí bueno que que decidido a una persona tan importante como él

Voz 1991 02:52 también un poco no te puesto

Voz 2 02:56 nada que mucho ánimo lo que en la vida de un así que ni que mono que me levante que que también me exigen en las segundas y terceras porteros que nunca juega con mucho también es dudo Ike y que de paso que ellos hace unos años en categoría sub veinte ganando en la final contra Japón también

Voz 1991 03:19 hombre cuando uno recibe tantos apoyos tiene un montón de mensajes en todas las redes sociales te llega uno de Xavi Hernández pues desde luego el ánimo por lo menos te los hubo un poco por lo menos te ayuda Un poco a superar la situación

Voz 2 03:34 tanto si si el del libro ocasión más especial pero todos nosotros la verdad que que me están ayudando mucho porque estoy viendo que la gente está implicada igual cada con nosotros día no sólo conmigo pero con todos nosotros veo que se está siguiendo mucho este Mundial también algo que

Voz 1 03:53 que no sagrada no no si es que bueno

Voz 1991 03:56 al más importante que haya recibido el de Xavi Hernández pero sobretodo también Aitana el de la gente anónima la gente que está siguiendo o no en que a la que ha enganchado a este Mundial sub veinte en el que están siguiendo en todo este camino y que van a estar apoyando el viernes toda esa gente que está pendiente del recibir también el apoyo de la gente anónima también es muy bonito eh

Voz 2 04:18 claro que creo que que es eso es gracias a al cambio que está haciendo el fútbol femenino que está funcionando gracias a esos ataques también serán aceleró en en las teles en en la radio si las Meyer correcto la gente pues se está volcando más con con este deporte que también es muy bonito y nosotros hemos de ser bueno dar muchas alegrías a la gente

Voz 1991 04:46 no no tanto si te sirve para que lo sepas nosotros a que cada vez que jugáis lo ponemos en la redacción estamos súper atentos y pendiente de lo que hace y lo digo para que lo sepas

Voz 1 04:55 así me gusta

Voz 1991 04:58 bueno hay Danai dicho esto aquí era japonés ya hemos hecho historia no somos metido en la final del Mundial sub veinte pero queremos el título eh

Voz 2 05:06 claro el camino no no ha sido nada fácil no hemos llegado aquí para pasear segundas no hemos llegado aquí para así vamos a salir al campo a ganar el oro igual que sea lo que tenga que ser en Japón también juega va obviar de no sólo Juanjo nosotras sí la verdad que es una gran selección pero nosotras vamos gira a ganar el oro claramente

Voz 1991 05:31 a la gente puede pensar a Japón ya la hemos ganado en la fase de grupos somos favoritas pero ojito es que Japón ahí donde menos a más en este torneo viene de cargarse en cuartos a Alemania en semifinales a Inglaterra eh que son dos potencias mundiales

Voz 2 05:45 yo creo que de favoritas nada nosotros yo creo que esto es un cincuenta por ciento cincuenta por ciento creo que las dos tenemos opciones al título si es verdad que Japón ha ido de menos a más en este Mundial así que

Voz 1991 05:59 la verdad es que luchar fuerte tanto y tanto bueno vosotros también habéis hecho un torneo practicamente inmaculado no no sabéis lo que es perder es cierto que Japón ha ganado a Alemania ahora pero vosotras ayer le ganasteis a Francia en su casa nada sencillo y además el partido tal y como se dio Aitana nos pusimos por delante con con el gol de Patri que ya lleva seis que es la pichichi de este torneo luego llegó tu expulsión luego el el penalti tú donde lo vives donde te pilla porque claro es cómo cinco minutos cinco seis minutos después de su expulsión

Voz 2 06:30 pues mire yo la verdad que que no vi nada porque me fui a El Vestuario muy buenos está muy mal yo me dijeron si quería ver el partido al al desnudo el doping pero está Gobierno ahí porque hay un montón de gente me decidí pero el vestuario Mazzola hay hablar con con una con mi pareja que lo necesitaba ahí y la verdad es que no dominar pero él me lo iba narrando y así me enteré el penalti

Voz 1991 07:01 a que el el te hacía de de periodista deportivo no como si fuesen radio te lo iba contando

Voz 2 07:06 correr porque claro yo yo sentía voz hablamos nosotras que era era golpear a Francia porque claro era ya estaba lleno de aficionados de Francia así que no venía nada

Voz 1991 07:19 no me digas cuando tú tu chico te dice oye penalti para Francia

Voz 1 07:24 tú qué piensas y no

Voz 2 07:27 lo bueno es que me dijo me lo dijo ya cuando ya lo habían está muy tranquila

Voz 1991 07:34 SATE quitó ese sufrimiento nos dijo habido penalti a Francia a lo Catalina no

Voz 2 07:40 eso es buena salud

Voz 1991 07:43 vestuario me imagino que esos minutos en El Vestuario seta debieron hacer eternos no

Voz 2 07:48 sí claro hasta que pitó el árbitro el final que creo creo añadió cinco minutos pues eterno no la verdad

Voz 1991 07:56 esta al campo a celebrarlo ya con tus compañeras me pareció que hubo un gesto precioso que fuesen momento en el que fuiste manteado por tus compañeras jazz tratando a animar y apoyar te sabiendo que no iba a estar en esta gran final

Voz 2 08:11 sí claro un gesto muy bonito porque al final sencillos te va muy jodida por lo que había sucedido y al final esto es lo que nos hace grandes no que somos un equipo que estamos todas fuera era una de no saber decir que cuando una cita intentamos ayudar y así lo hicieron ayer conmigo y la verdad es que ya lo he dicho muchas veces que les doy las gracias a todos

Voz 1991 08:33 según Aitana pase lo que pase en la final del viernes que ojalá la ganemos lo que está claro es que cómo está evolucionando el fútbol femenino español le este mismo año estáis vosotros la sub veinte en la final del Mundial somos campeonas de Europa en sub diecinueve y sub dieciséis estamos en un momento que vienen unas generaciones muy buenas eh

Voz 2 08:54 sí la verdad que es brutal como bien dice de año ha sido muy bonito para todas las categorías el fútbol femenino en general no paraban de avanzar pero es que el fútbol femenino español aún más creo que estaremos en el que te volver inferiores y ahora solo hace falta el granito de arena en la absoluta no que

Voz 1 09:17 que a lo mejor es bueno

Voz 2 09:19 desde los primeros donde vamos un poco atrasados pero creo que cada vez que compito mejor y yo creo que dentro de unos años vamos a ser de las de las de las grandes selecciones del mundo como lo son Estados Unidos Japón Alemania

Voz 1991 09:35 pues si tú lo dices yo me lo creo no tengo ninguna duda si oye a la espera de lo que pasa en esa final del viernes con qué momento te quedas hasta día de hoy de este campeonato

Voz 2 09:49 bueno o malo

Voz 1991 09:50 no no no es bueno claro bueno el malo ya sabemos es no te preocupes bueno

Voz 1 09:58 bueno a ver a mí

Voz 2 10:01 me gustó mucho el en que ganamos la Japón va pues lo complicado que era el partido y también a pasar de de grupos al acabar el partido con de Estados Unidos aunque habíamos acabado sufriendo pero creo que es decir el hecho de pasar como primeros en este grupo de la muerte te llena de satisfacción no iré Urkullu que nosotros cuando salió el grupo pues uruguayos de la tengo vicio pero sin embargo no ahí estamos nosotros como primeros de grupo

Voz 1 10:32 por dónde va pasando a cuartos

Voz 1991 10:35 Aitana lo que sí se ve en este grupo es que buen ambiente tenéis el el buen rollo el compañerismo el el saber cuándo ayudar a una compañera que parece que no pero es importantísimo para un torneo de este tipo porque cuando uno tiene buen rollo fuera Se nota dentro eh

Voz 2 10:55 eso eres yo lo he dicho muchas veces en la base del éxito entre comillas creo que estoy en el buen rollo que tenemos si la Unión que tiene este grupo veo que es indispensable para para que los éxitos en todo el Campos se hagan realidad