El Larguero (2ª parte / 21/08/2018): Aitana Bonmatí y un proyecto para luchar contra la leucemia

Voz 2 00:00 hay momentos el fútbol que cuesta explicar con palabras se mezclan con dos sensaciones frustración orgullo rabia no podrá jugar la final del Mundial y me parecía injusto e inexplicable que me prevengan sueño los que me han visto jugar solamente soy una jugada sin maldad dejó limpio y que de hecho acostumbra a recibir más fuertes las que hago a ojos de todos queda que la actuación arbitral de ayer no faquir diva no estoy seguro que sea la imagen que el fútbol no hay no merezca pero no queda otra que hacerlo con resignación sin embargo no con esta parte aunque quería expresarlo e intentaré quedarme con todo lo bueno que se resume en mi equipo estamos cumpliendo un sueño a base de Fein trabajo superando nuestra historia y siempre queriendo más mi camino con las categorías inferiores a la selección española ese acabado de aunque no de la forma que me hubiera gustado me siento muy afortunada por todo lo que he podido vivir con esta camiseta dicho esto quería agradecer todas las muestras de apoyo cariño que he recibido que aunque no sean de consuelo me están ayudando mucho siempre Selección Española de fútbol femenino y ahora a por el oro vamos equipo Aitana

Voz 3 01:19 que la voz

Voz 1991 01:21 la carta de Aitana Bonmatí la jugadora de la selección española sub veinte que ya sabéis que juegan la final del Mundial de la categoría este viernes a las siete y media de la tarde contra Japón Aitana se va a perder esa final porque fue expulsada con lo cual no va a poder estar en en esa gran cita hola Aitana qué tal buenas noches que cómo estás

Voz 4 01:43 bueno pues hoy un poco mejor que ayer no después de del disgusto a levantarse este palo pero bueno gracias a a todos los el apoyo que estoy recibiendo pues he podido estar más animada hoy

Voz 1991 01:59 Usando un poco y según vayan pasando las horas y los días no el viernes ya estarás bastante mejor

Voz 5 02:05 correcto correcto

Voz 1991 02:08 cómo vas a afrontar el el ver ese partido desde el banquillo y no poder estar en el campo

Voz 5 02:14 se hace duro no bueno dar el adiós a la grada

Voz 4 02:17 la porque a veces supongo que tendrá que ser así que será una bastante duro porque creo que me sentiré muy impotente al ver que no no puedo ayudar al equipo desde el desde el campo

Voz 5 02:31 pero bueno él confiando en el equipo cien funcione si a ellas

Voz 1991 02:36 eh qué sensación más rara la de ayer no que esas atentan agridulce porque has conseguido meterse en la final del Mundial que juegue pues a uno le da alegría lógicamente porque puede conseguir un título tan importante pero el el saber que no puede estar allí es un poco contradicción no es un poco choques no de sentimientos

Voz 4 02:56 correcto tenía una mezcla de sentimientos Si hay también un poco ojo ya porque no no pudo disfrutar como mis compañeros lo hicieron porque al final también afectó mucho en duda la expulsión porgue después del largo camino camino que hemos tenido hasta llegar hasta así pues

Voz 5 03:13 algo muy muy doloroso ganas de que no puedas jugar la final no no desde luego

Voz 1991 03:21 mismo campo te das cuenta eh eso expulsada dices madre mía que no voy a estar en la final si llegamos te tumbas en el suelo ahí en ese momento ya eres consciente

Voz 4 03:30 claro claro sí sí además bueno yo sin mirar al árbitro ya sabía que me iban a sacar tarjeta porque está viendo cómo estás así como estaba siendo veía en ese partido y creo que fue un poco injusta no pito igual para las dos para las fotos para los dos lados no

Voz 1991 03:49 ha escrito una carta supere motiva las redes sociales de alguna forma necesitaba hacer algo así también para desahogarse

Voz 4 03:58 correcto si creo que ha sido más más que nada para que tenía mucha tensión tensión dentro dijo un montón de impotencia muy bueno y gracias a la carta seguido un montón de de de ayuda idea ánimos por parte de mucha gente tiene especial uno que que me ha hecho mucha ilusión como es un mensaje que más que me escribe Xavi Hernández no constara que siempre he dicho que que ha sido mi ídolo oí bueno que que decidido a una persona tan importante como es él

Voz 5 04:33 tampoco un poco no

Voz 4 04:37 nada que muchos ánimos lo que en la vida de de así que ni que bueno que me levante que que también me exigen en las segundas y terceras porteros que nunca juega con mucho también es dudo que que que de paso que ellos hace unos años en categoría sub veinte ganando en la final contra Japón también

Voz 1991 05:00 hombre cuando uno recibe tantos apoyos el tienes un montón de mensajes en todas las redes sociales si te llega uno de Xavi Hernández pues desde luego el ánimo por lo menos te los hubo un poco no por lo menos te ayuda Un poco a superar la situación

Voz 4 05:15 tanto si si hubiera ha el más especial pero todos nosotros la verdad que que me están ayudando mucho porque estoy viendo que la gente está implicada igual que ahora con nosotros día no sólo conmigo pero con todos nosotros veo que se está siguiendo mucho esté mundiales una en bien es algo que

Voz 5 05:34 que no sagrada no no si es que bueno

Voz 1991 05:36 el más importante que haya recibido el de Xavi Hernández pero sobretodo también Aitana el de la gente anónima a la gente que está siguiendo no en que a la que habéis enganchado a este Mundial de sub veinte en el que se están siguiendo en todo este camino y que van a estar apoyando el viernes toda esa gente que está pendiente el recibir también el apoyo de la gente anónima también es muy bonito eh

Voz 4 05:58 claro que creo que que es eso es gracias a al cambio que está haciendo el femenino gracias a eso a que también se dan se aceleró en en las teles en en la radio en Dios

Voz 1991 06:13 sí

Voz 4 06:14 en los medios correcto la gente pues está volcando más con con este deporte que también es muy bonito y no lo sabemos hacer bueno dar muchas alegrías a la gente

Voz 1991 06:26 no no tanto si te sirve para que lo sepas nosotros a que cada vez que jugáis lo ponemos en la redacción estamos súper atentos y pendiente de lo que hace y lo digo para que lo sepas

Voz 5 06:35 así me gusta

Voz 1991 06:38 bueno hay Danai dicho esto aquí japonés ya hemos hecho historia no somos metido en la final del Mundial sub veinte pero queremos el título eh

Voz 4 06:46 claro el camino no no ha sido nada fácil ni y no hemos llegado aquí para pasear segundas no hemos llegado aquí para así vamos a salir al campo a ganar el oro igual que sea lo que tenga que ser en Japón también juega va obviamente no solo tras la verdad que es una gran selección pero nosotras vamos gira a ganar el oro claramente

Voz 1991 07:11 claro la gente puede pensar a Japón ya lo hemos ganado en la fase de grupos somos favoritas pero ojito es que Japón ahí donde menos a más en este torneo viene de cargarse en cuartos a Alemania en semifinales a Inglaterra eh que son dos potencias mundiales

Voz 4 07:25 yo creo que de favoritos nada nosotros yo creo que está un cincuenta por ciento cincuenta por ciento creo que las dos tenemos opciones al título

Voz 1991 07:35 sí es verdad

Voz 4 07:36 lo de menos a más en este Mundial así que

Voz 1991 07:39 es verdad que luchar fuerte tanto y tanto bueno vosotros también habéis hecho un torneo prácticamente inmaculado no no no sabéis lo que es perder es cierto que Japón ha ganado a Alemania la etarra pero vosotras ayer le ganasteis a Francia en su casa nada sencillo y además el partido tal y como se dio Aitana nos pusimos por delante con con el gol de Patri que ya lleva seis que es la pichichi de este torneo luego llegó tu expulsión luego el el penalti tú donde lo vives donde te pilla porque claro es cómo cinco minutos cinco seis minutos después de su expulsión

Voz 4 08:10 pues mire yo la verdad que que no vi nada porque me fui a El Vestuario muy buenos está muy mal yo me dijeron si quería ver el partido al al desnudo el doping pero está viendo ahí porque hay un montón la gente me decidí irme al vestuario más sola hay hablar con con una con mi pareja tienen lo necesitaba ir la verdad que nominadas pero él me lo iba narrando y así me enteré el penalti

Voz 1991 08:41 a saque el el te hacía de de periodista deportivo no como si fuesen radio te lo iba contando

Voz 6 08:47 correr yo yo sentía voces por lo que ignoramos nosotras era era golpear a Francia porque claro el campo

Voz 4 08:55 era ya estaba lleno de aficionados de Francia así que nosotros no venía nada

Voz 1991 08:59 no me digas cuando tú tu chico te dice oye penalti para Francia

Voz 5 09:04 tú qué piensas si no

Voz 6 09:07 lo bueno es que me dijo me lo dijo ya cuando ya lo habían está muy tranquila

Voz 1991 09:14 Sáenz de quitó ese sufrimiento nos dijo habido penalti a Francia a lo Catalina no

Voz 4 09:21 eso es bueno

Voz 1991 09:23 estuario me imagino que esos minutos en El Vestuario seta debieron hacer eternos no

Voz 4 09:28 sí claro hasta que pitó el árbitro el final que creo que lo añadió cinco minutos pues eterno eterno no la verdad luego sale

Voz 1991 09:36 esta al campo a celebrarlo ya con tus compañeras me pareció que hubo un gesto precioso que fuesen momento en el que fuiste manteado por tus compañeras jazz tratando a animar y te sabiendo que no iba a estar en esta gran final

Voz 4 09:51 sí claro un gesto muy bonito porque al final ellas habían si yo estaba muy jodida pues lo que había sucedido y al final eso es lo que nos hace grandes no que somos un equipo que ya estamos todas para cada uno de nosotros de decir que cuando un enorme éxito intentamos ayudar y así lo hicieron ayer conmigo y la verdad es que ya lo he dicho muchas veces que les doy las gracias a todos pase lo que pase

Voz 1991 10:15 se en la final del viernes que ojalá la ganemos lo que está claro es que cómo está evolucionando el fútbol femenino español le este mismo año estáis vosotros la sub veinte en la final del Mundial somos campeonas de Europa en sub diecinueve y sub dieciséis estamos en un momento que vienen unas generaciones muy buenas eh

Voz 4 10:35 sí la verdad que es brutal como bien a este año ha sido muy bonito para todas las categorías el fútbol femenino en general no paraban de avanzar pero es que el fútbol femenino español aún más creo que estaremos en el que te volver inferiores y ahora solo hace falta el granito de arena

Voz 5 10:55 el absoluta no que que a lo mejor es bueno

Voz 4 11:00 desde los primeros donde vamos un poco atrasados pero creo que cada vez que compito mejor yo creo que dentro de unos años vamos a ser de las de las de las grandes selecciones del mundo como lo son Estados Unidos Japón Alemania

Voz 1991 11:16 pues si tú lo dices yo me lo creo no tengo ninguna duda

Voz 4 11:20 oye a la espera de lo que pasa en esa final del día

Voz 1991 11:22 Ernest con qué momento te quedas hasta día de hoy de este campeonato

Voz 5 11:29 bueno o malo no no no no

Voz 1991 11:32 por bueno claro bueno el malo ya sabemos cuál es no te preocupes bueno

Voz 5 11:38 bueno a ver a mí

Voz 4 11:41 me gustó mucho el Diane que ganamos la Japón

Voz 1991 11:44 sí lo complicado

Voz 4 11:47 a mí también a pasar de de grupos al acabar el partido contra Estados Unidos aunque habíamos acabado sufriendo pero creo que el hecho de pasar como primeros en este grupo de la muerte te llena de satisfacción no diré que nosotras cuando salió a pero sin embargo estamos nosotros como primeros de grupo

Voz 5 12:13 pasando pasando a cuartos

Voz 1991 12:16 Aitana lo que sí se ve en este grupo es que buen ambiente tenéis el el buen rollo el compañerismo el el a ver cuándo ayudar a una compañera que pues parece no pero es importantísimo para un torneo de este tipo porque cuando uno tiene buen rollo fuera Se nota dentro eh

Voz 4 12:35 eso eres yo lo he dicho muchas veces que la base del éxito entre comillas creo que estoy en el buen rollo que tenemos si la Unión que tiene este grupo veo que es indispensable para para que los éxitos en todo el Campos se hagan realidad

Voz 1991 12:53 Aitana que nada que mucho ánimo que de aquí al viernes ya termines de recuperar de éste es al cien por cien de de baterías para animar todo lo que puedas desde la grados de desde el banquillo es donde puedas a tus compañeras y ojalá la próxima conversación que tengamos sea con el título de campeonas del mundo vale

Voz 5 13:11 ojalá muchas gracias gracias Aitana mucha suerte gracias

Voz 1991 14:37 para el tramo final del Larguero queremos abordar una de esas historias que que nos gusta porque son temas solidarios temas humanos y que lo hace gente de la calle gente normal como puede ser tú que estás en tu casa que pues proyecta algo lo quiere desarrollar por algún motivo espeta Laura había qué tal muy buenas noches Yago preséntanos al invitado esta noche

Voz 1279 14:57 pues mira se llama Raúl Rodríguez tiene treinta y ocho años nació en Portugalete aunque ahora mismo vive en Torrevieja y tiene pensado un proyecto que va a empezar dentro de poco está ligado a una tragedia que sufrió cuando era pequeño y es que su madre murió de leucemia cuando tenía once años entonces un día estaba con su hija de diez años y la niña estaba leyendo unos diarios de su abuela y le propuso hacer algo al padre para poder recordará su abuela se le ocurrió a Raúl hace una travesía solidaria por el desierto del Sáhara y recaudar fondos para la Fundación Josep Maria Carreras con el que se puso en contacto

Voz 1991 15:27 hola Raúl qué tal buenas noches buena Note sí que podríamos decir que la culpable de todo esto es tu hija

Voz 13 15:33 sí la verdad que él había explicado muy bien fue tal y como habéis dicho en contra mí saliendo unos diarios de mi madre fue ella digamos el el catalizador de todo este proyecto eh

Voz 1991 15:43 en qué va a consistir exactamente este proyectó que que que tienes pensado

Voz 13 15:48 es vamos a ver es una una gran travesía que tendría su salida en en Dakar Senegal y cruzaría la frontera hasta Mauritania por toda la costa del Sahara Occidental y hasta llegar a Agadir en pos

Voz 1991 16:02 creo que te pusiste en contacto con la Fundación Josep Carreras que te dijeron en la Fundación

Voz 13 16:07 fue lo primero que hice porque casualmente los mismos años la misma época que mi madre enfermó de glucemia pues Josep Carreras pues también el lo hizo así desgraciadamente y además el mismo tipo de leucemia y lo primero que pensé fue en escribir una carta Hay para mi sorpresa la leyó el emocionó hoy lo que con muy buenos ojos este proyecto

Voz 1991 16:26 qué te dijeron sea el quiero decir que que estaban detrás de Pi apoyando y que te daban cualquier tipo de lo que necesitas es imagino no

Voz 13 16:33 la luego en el primer momento me dijeron que que vieron como ninguno sobre este proyecto que están encantados que la carta les había emocionado por la Historia ni que por supuesto ha contado con todo su apoyo a nivel de difusión por supuesto sí sí sí

Voz 1991 16:45 lo que pasa es que a día de hoy podríamos decir que siguen buscando patrocinadores no ayudas que te sirvan a completar este proyecto

Voz 13 16:51 claro porque este proyecto lo estoy viviendo poquito a poco que es mucho más complejo de lo que la gente puede pensar porque yo tengo gran ayuda por parte de mi empresa en cuanto a material pero bueno hay unos costes unos gastos en cuanto a otras lados viajes estancia que todo eso pues tengo que todo costear me lo yo sólo en todo estoy buscando ahora mismo en el propio esta mismo gestándose en el momento de buscar patrocinadores sponsor externos que que colaboren por la causa eh

Voz 1991 17:14 bueno ya que te prestan ayuda lo vamos a decir tú trabajas en Decathlon Teherán material deportivo para afrontar este proyecto no

Voz 13 17:20 sí correcto yo trabajo en el de cartón de la CMA y bueno reprimiendo que hable con el director Alex y me dijo que por supuesto que contase con todo el material posible once

Voz 1991 17:28 al margen del material que ya lo tenemos cubierto que otro tipo de ayuda necesitas lo digo por por un poquito darle pista a posibles posibles empresas o firmas que estén interesadas

Voz 13 17:38 pues mira a la ayuda a la que me vamos ahora mismo que os agradezco una barbaridad que es la difusión contra más gente sea consciente de este proyecto más gente ese animará no solamente a donar sino a futuro de los sponsors o a ser donantes de médula principalmente es eso la difusión luego evidentemente los medios de comunicación en ese aspecto pues hace una labor increíble claro

Voz 1991 17:57 para cuándo sería este proyecto para enero o no

Voz 13 18:00 para enero para en principio la fecha no está cerrada pero sería próximamente el diez de enero

Voz 1991 18:04 claro sería para enero siempre y cuando consigas ese ayuda así no lo tendrías que digamos aplazar

Voz 13 18:08 correcto correcto pero yo confío que bueno realmente esto lleva dos semanas eh haciéndose público y tengo muy buenas sensaciones porque la gente está respondiendo muy bien y hay confió en que así sea se eh

Voz 1991 18:20 cuánto duraría más o menos la la travesía porque sería Dakar Mauritania Marruecos y Sahara Occidental no

Voz 13 18:25 correcto serán aproximadamente unos dos mil quinientos kilómetros y yo he calculado que sería unos Men me hace una semana aproximadamente

Voz 6 18:34 en víctima sólo o acompañado en principio sólo si tengo la inmensa fortuna de

Voz 13 18:39 conseguir que es una economía mayor pues sí que me gustaría que ir acompañado Alvin que pudiese estar conmigo en todo momento desde luego

Voz 1991 18:46 desde cuando llevas entrenando para completar este esa travesía

Voz 13 18:50 si te digo la verdad mira yo ni soy deportista de élite ni compito ninguna modalidad y aún no tenía ocasión empezar a entrenar por suerte tengo un gran amigo Sergio Cepeda que va va a colaborar conmigo ha prestado voluntariamente a entrenarme y desde septiembre empieza digamos la fecha oficial para para Crack el entrenamiento especial

Voz 1991 19:09 una que decir que evidentemente todo este proyecto es completamente solidario que no te quedas tú ni un solo euro Iván todas las donaciones van destinadas a la investigación contra la leucemia

Voz 13 19:19 por supuesto por supuesto el dinero irá directa integramente a esta fundación de Josep Carreras directamente la gente tiene un link para donar hito dinero para directa inquietante para la fundación

Voz 1991 19:30 creo que tienes también un una dirección de de web donde se pueden informar sobre todo el proyecto hoy cómo colaborar no

Voz 13 19:37 desde luego yo tengo en mi página de Instagram que se llama La Gran travesía contra Lucía y luego en Facebook también tengo la gran travesía contra Lucía que hay mismo estaba habilitado el Lin que es muy fácil donar vale el botón de donaciones de cada uno puede sonar lo que buenamente pueda ir ya te digo irá todo directamente a esta fundación Josep Carreras

Voz 1991 19:53 de todo el recorrido cuál es la zona más complicada

Voz 13 19:57 pues mira curiosamente lo estuve mirando ayer por la noche a ir

Voz 6 20:00 bueno no estoy mirando los peligros Lancho

Voz 13 20:03 Nuria de es ir sobre todo las partes fronterizas las partes fronterizas de Senegal Mauritania y Mauritania con el Sahara Occidental ahí sí que digamos que ayer me preocupa un poco

Voz 1991 20:14 pero llevas asistencial quiero decir osea en la bici vas completando el reto en principio tú solo

Voz 5 20:20 voy yo solo todos los materiales los llevan

Voz 1991 20:22 tú si se te estropea la bici la tienes que arreglar tu en la comida la llevas tú a todo lo llevas tú

Voz 13 20:28 esto es un proyecto que él lo tengo pensado ideado desde el momento de hacerlo yo solo todo eh a todos los niveles quiero decir también tiene un significado un porque él hacerlo sólo oí a cero en el desierto is porque quiere ir un poquito en consonancia con las personas que padecen esta enfermedad cuyo sistema inmunológico se ve seriamente comprometido hice pasa muchas fases pues solas y aisladas entonces yo queríamos somos está un poquito en consonancia con ellos si como digo pues voy solo en el desierto y bueno tengo buenos compañeros que saben de mecánica quedarán sus sabios consejos posible pasa un incidente

Voz 1991 21:00 me imagino que llevará no sé cómo llamarlo el típico carro este que ese

Voz 6 21:03 sí que es verdad extra con la bicicleta poner todos los materiales

Voz 1991 21:06 claro porque la verdad es que a llevar hay desde ropa de abrigo comida agua fundamental los materiales por si se pincha una rueda por ejemplo

Voz 13 21:14 llevaré llevar el cargo como tú muy bien dices llevaré alforjas hemos visto llevar pospuesto bastante comida deshidratada cierto material mecánico básico pues algún incidente con la bicicleta una tienda de campaña pues incluso hay que pernoctar en algún lugar

Voz 6 21:28 sí sí pero en principio sólo yo GPS bueno no yo GPS bueno

Voz 1991 21:33 tú tienes pensado que es algo que está muy de moda el que te pueda seguir en en vivo en la en la web es decir tú tener ese GPS que que a la vez diga dónde estás en cada momento

Voz 4 21:45 sí sí lo que no pensado tengo pensado

Voz 13 21:47 eh hacer un documental biográfico bastante extenso donde sea pueda agravar y eso a la gente desde aquí desde España en cualquier parte puede haberme prácticamente las veinticuatro horas del día hace

Voz 1991 21:56 la

Voz 1279 21:57 pues yo quería preguntarte Raúl de todo el reto que pues conlleva cansancio la soledad todo qué es lo que piensas que te va a hacer más cuesta arriba

Voz 6 22:06 eso lo tengo ninguna duda es estar ese mes y pico sin ver a mi hija sólo tiene claro sí sí lo tengo claro bueno

Voz 1991 22:14 seguro que vas a hacer hay un montón de fotos y un montón de vídeos para para mostrar sobre todo en Cuando vuelvas no porque lo suyo sería hacer a no sé si da para un documental pero por lo menos un mini documental estaría chulo no

Voz 13 22:25 a mí me gustaría de hecho como te he dicho si la economía me lo permite tengo me gusta lo llevaron gran amigo como es Dani para que él me firmase y luego editarlo y sí que me gustaría mostrar eso a la gente

Voz 1991 22:37 pues nada Raúl si te parece estamos en contacto nos vas diciendo cómo va el tema a ver si vas consiguiendo patrocinadores tú sabes mi grano de arena punto org

Voz 13 22:46 sí sí pero pero nueve de ropa SS en Liga donde se deriva las donaciones mi pagina bueno que pueden encontrarlo es la gran travesía contra Alhucemas

Voz 1991 22:54 vale la gran travesía contra la leucemia las donaciones en mi grano de arena punto orgía esto ahí la gente que está interesada te puede seguir a partir de enero ojalá porque ya está ya es en marcha con este con este proyecto y a ver si alguna empresa está ya se anima te ayuda en todo esto vale esos pero Susper Raúl Rodríguez encantado de conocerte y ojalá vaya bien este proyecto vale un abrazo ha sido un placer un abrazo

Voz 1991 23:47 José Palacio qué tal muy buena muy buenas Yago nos quedan tres minutos por delante

Voz 1038 23:50 ibamos a hablar del ministro de Cultura y Deporte José Guirao que ha estado esta mañana en los micrófonos de Hoy por hoy ha sido entrevistado por nuestro compañero Aimar Bretos Gisela Preguntado por la medida de la Liga de llevarse un partido por temporada a Estados Unidos el ministro no lo ven mal

Voz 1774 24:04 a mí no me parece mal una de nuestro exportación de imagen que tiene España es precisamente el fútbol profesional

Voz 16 24:12 entiende entienda los socios que dice oye pagado mi mía bueno ya

Voz 1038 24:15 ese badana llevaron partido a Estados Unidos que me debe

Voz 1774 24:18 dinero eso es verdad ahí lo que tiene que hacer la Liga si tiene personas que está pagando por adelantado su sabor no pues tendrá que dar respuesta a eso tienen que compatibilizar los dos intereses por encima de todo está la

Voz 1038 24:31 sí al aficionado al abonado decía

Voz 17 24:34 ya el ministro de Cultura y Deporte Resa

Voz 1038 24:37 la de lesiones en Primera ya habéis contado la de Vitolo un mes de baja Aduriz entre quince días y un mes fuera Garay el defensa del Valencia sufre una contusión en la rodilla derecha es duda para el partido lo español y peor lo está pasando Pedro León Yago el Eibar ha comunicado que ha sufrido una recaída de la lumbalgia aguda que le mantiene fuera de los terrenos de juego decían el jueves que elevaban quince días de baja ahora tiene que someter según lavado epidural así es que por lo menos mínimo en el mes de baja al va a pasarse Pedro León cero con una anécdota curiosa del Valencia Atlético de Madrid se terminar el partido y le cayó el balón a Thomas parte cabreado con el empate le pegaba un patadón lo mandaba la grada y ahí pues un aficionado despistado no lo vio venir le dio en toda la cara le rompió las gafas al aficionado a muchos tuiteros del Valencia se quejaban ese afectado es José Carmelo Llopis que puso un tuit resulta que el afectado de la ambulancia los servicios sanitarios de Mestalla ha atendido de maravilla la gafas rotas claro varios rasguños en el párpado Joy Thomas se ha disculpado ante él le ha respondido ha puesto buenos días José acabo de enterarme de que anoche Teddy con el balón en Mestalla espero que estés bien siento mucho lo de la gafas

Voz 1991 25:39 bueno pues mira detalle del jugador del Atlético de Madrid que al darse cuenta de lo que había pasado a pedido de

Voz 18 25:43 culpas Laza Palacio hola Manolete muy buenas pues nada tienes cincuenta segundos empieza Ismail Shan senegalés le gusta mucho al Barça el señor Zubizarreta viene de pesca

Voz 1372 25:59 España tiene Haven ya del Ia al señor Stuani como colectivo para el Olympique de Lyon en Valle niegan Stone paso de delantero de Leganés Grimalt do en lateral izquierdo del Benfica el alternativa que maneja el Atlético en caso de que al final se les vaya Felip Puig en el valle del año que viene dispuesto a pagarlos los intentos que lo pero la cláusula de Griezmann oyente de De Gea al quedarse en el Manchester va ganar once coma cinco millones de euros