La gran travesía contra la leucemia, la solidaria iniciativa de Raúl Rodríguez

pues mira la ayuda a la que me estás dando Moscoso ahora mismo que os agradezco una barbaridad que es la difusión contra más gente sea consciente de este proyecto más gente ese animará no solamente a donar sino a futuro de los sponsors o a ser donantes de médula principalmente es eso la difusión luego evidentemente los medios de comunicación en ese aspecto pues hace una labor increíble claro

correcto será la próximamente unos dos mil quinientos kilómetros y yo he calculado que sería unos me un mes y una semana aproximadamente

me imagino que llevará no sé cómo llamarlo el típico carro oeste que ese

no seguro que vas a hacer a un montón de fotos y un montón de vídeos para para mostrar sobre todo en Cuando vuelvas no hombre lo suyo sería hacer a no sé si da para un documental pero por lo menos un mini documental estaría chulo no

Voz 1

07:48

a mí me gustaría de hecho como te he dicho si la economía me lo permite tengo me gusta lo llevaron gran amigo como es Dani para que él me firmase y luego editarlo y sí que me gustaría mostrar eso a la gente