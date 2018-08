Subgéneros líricos en verso: elegía, égloga, oda y sátira

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser hablar por hablar con Adriana

Voz 0020 00:37 madrugada de miércoles madrugada en la que tenemos la visita de un policía en el estudio ser policía de lenguaje eso sí la operación de este año a estas alturas de verano usted ya la conoce Nos hemos visto este año todos metidos de lleno en la operación sonetos estamos felices se va fenomenal la investigación estamos aprendiendo los oyentes están leyendo poesía nos están contando las suyas pero escribiendo poesía es que a uno le entran ganas eso de de releer a los clásicos de leer a los más modernos

Voz 2 01:13 que vieron un poco también y además es que no se puede escribir poesía sobre todo poesía sin leer poesía esto es fundamental

Voz 0020 01:19 de acuerdo dotarse de oyentes jóvenes

Voz 3 01:22 sí muchas veces intenta

Voz 2 01:24 Ana da sus primeros pinitos escribiendo versos pues este esto es un consejo fundamental si quieren expresarse así quiere escribir poesía yo les animo a que lo hagan siempre pero que se acerquen también a la literatura porque no se puede escribir poesía sin leer poesía

Voz 0020 01:40 entonces hoy esta madrugada porque hemos hablado ya de figuras literarias hemos hablado ya del soneto como tal hemos hablado de tipos estrofa no esta madrugada de que vamos

Voz 2 01:50 bueno vamos a hablar de su géneros líricos ven los líricos escritos en verso la elegía la engloba la Oda a la sátira sería los principales ya ya uno más en este caso los subgéneros lírico son tienen que ver con el tema de los que claro los poemas vale sean no tanto con la métrica sino con el

Voz 0020 02:09 la temática

Voz 2 02:11 de modo mayores como como decíamos la elegía la engloba la hoy vamos a empezar por la elegía es un poema triste dedicado a la memoria de un ser querido que ha muerto más como un obituario así es pero en verso inmediatamente nos vienen a la mente por supuesto las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique que ya escuchamos la versión de Paco Ibáñez si les quitan coplas de pie quebrado o más pequeñas que dijimos no y que tienen esa metáfora de nuestras vidas son los ríos en fin hemos hablado de ella ya

Voz 0020 02:39 sí en diferentes aspectos semanas

Voz 2 02:41 hay también volveremos a citar como ejemplo de de un tópico literario del Vita fluyen así Kay del poder igualador de la muerte

Voz 0020 02:48 bueno pero esto la semana que viene la semana que me eso ya lo dejamos

Voz 2 02:52 el otro ejemplo archiconocido de de elegía lo encontramos en el siglo XX es curioso es la Elegía a Ramón exige de Miguel Hernández de la cual también hemos hablado si escrita en tercetos encadenados escuchamos un poco de la versión de Joan Manuel Serrat dedicado el disco íntegramente al poeta que por cierto tiene otro dedicado a Machado Si bueno ir es curioso eso no que los dos ejemplos más célebre sean uno medieval y el otro de siglo XX lo cual quiere decir que los subgéneros son atemporales es decir se pueden escribir en cualquier época por poner otro ejemplo distinto a estos tenemos el del llanto por el torero Ignacio Sánchez Mejías de de Lorca cuál va a ser repetitivo a las cinco

Voz 0978 03:32 cinco de la tarde a las cinco en punto de la tarde un niño trajo las blanca sábana a las cinco de la tarde unas puertas el ya prevenido a las cinco de la tarde lo demás será muerte y sólo muerte a las cinco de la tarde el viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde que estamos

Voz 2 03:57 lo que sí sí sí

Voz 0020 03:59 lo que consigue entre privando a las cinco de la tarde lo que consigue Lorca con esta elegía

Voz 2 04:06 otro ejemplo también conocido por otra parte luego tenemos la Liga que es un poema de tema amoroso y ambiente pastoril vale que tiene un ambiente muy concreto en este caso el renacimiento mal de hecho los protagonistas son pastores idealizado que no hablan como es no como los típicos pastores que no podíamos imaginar sino como auténticos cortesano hombres

Voz 0020 04:27 que claro lo pastoril suena de otra manera claro hablan de amor o más bien de desamor no es aún más de desamor como si yo uno en el hombro

Voz 2 04:35 otro vale en un espacio también idealizado una naturaleza que parece el paraíso terrenal le den aquello sabes ya hablaremos de Locus a Moebius viene también de tópicos literarios las más conocidas las tres siglos de Garcilaso vale la primera tiene para que nos hagamos una idea de su extensión tiene treinta estrofas de catorce versos osea cuatrocientos vez veinte en total

Voz 0020 04:56 madre mía algo paso eh es la producción entonces cómo era

Voz 2 05:01 sí sí pero lo digo porque eso no pero son muchísimos versos o sea que tiene también su mérito en ellas intenta imitar las bucólica de Virgilio porque no lo renacentista siempre imitando a los clásicos Yaiza están amoroso que son estos dos pastores y Alicia llorando por Galatea que no le corresponde no más dura quemar mula mis quejas y al encendido fuego en que me quemo más helada que nieve y dice que ir y luego también te mucho este servicio el Salid sin duelo lágrimas corriendo no porque no le salió también tiene que ver en este caso con su Alix Alix que significa sauce llorón

Voz 3 05:40 bueno yo creo que por eso el baile

Voz 2 05:42 el otro eje moroso llora por Elisa en este caso que ha muerto lo cual es un poquito más complicado será ella mediar

Voz 0978 05:48 o bien caduco Bani presuntos acuérdate durmiendo aquí algún hora que despertando Elisa vi a mi lado como miserable ha dado tela dedicada antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte más con de fuera a que esta suerte a los cansados años emitida

Voz 2 06:03 claro ella eso es más que modo claro eso ya sucede es complicado no el el comienzo de de las reglas dejan claro cuál es la temática el carácter las características de estas así sí porque mira dice el dulce lamentar

Voz 0978 06:17 los pastores salir juntamente INEM moroso he de contar sus quejas imitando cuyas ovejas al cantor sabroso estaban muy atentas los amores de Pacer olvidadas escuchando

Voz 2 06:29 aquí vemos claramente lo del tema Pastori aquella

Voz 0020 06:31 están diciendo oye mira te vamos a contar esto

Voz 2 06:33 seamos es es luego tenemos la Oda Lahoz que es un poema de homenaje de alabanza de algo digno de ser cantado no el ejemplo clásico pues la Oda a la vida retirada de Félix de León con ese hiperbárica mencionamos un tópico también comentaremos

Voz 0978 06:47 vea tu single que descansa Dida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por dónde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido vivir quiero conmigo gozar quiero del bien que debo al cielo a solas sin testigo libre de amor de celo de odio de esperanzas de recelo

Voz 2 07:03 del monte la ladera por mi mano plantado un huerto que con la prima

Voz 0978 07:07 era de bella flor cubierto ya muestran Esperanza el fruto cierto

Voz 0020 07:11 encantado está encantado encantado de estar

Voz 2 07:13 la naturaleza el sólo normalmente pensamos que las ayudas tratan sobre abstracciones del tipo la alegría la justicia la esperanza vale pero no debemos olvidar que la belleza puede estar en lo sublime pero también en las cosas más humildes este me gusta vale puede dedicarse en ocu pueden dedicar horas a cosas de la vida cotidiana que nos pueden parecer insignificantes como demostró Pablo Neruda por cierto en sus odas tiene una oda Lauda al gato o la Oda a la cebolla no la al gato dice Si los animales fueron

Voz 0978 07:42 perfectos largos de cola tristes de cabeza poco a poco se fueron componiendo haciéndose paisaje adquiriendo lunares gracia vuelo el gato sólo el gato apareció completo y orgullos nació completamente terminado camina solo Isabel lo que quiere

Voz 2 07:59 el poema continúa no sea ejemplo claro está habla tenga tuvo cierto en verso libre e tutti es totalmente libre el número de sílabas es distinto no hay métrica rima verso libre total por último de los mayores tendríamos la sátira que es un poema irónico y mordaz ingenioso humorístico en tono de burla siempre crítico que podría confundirse con una oda por cierto vale de no ser porque le objeto de alabanza en este caso no es digno de algo no mucho vale el poeta satírico por excelencia presupuestos Quevedo que le vale con el soneto a un hombre de gran nariz él es un hombre a una nariz pegada que comentábamos dedicado a Góngora su gran rival digamos pero también la letrada poderoso caballero es Don Dinero que podemos relacionar con el mucho hace el dinero muchos Elía de amar de las ciprés te de Hita de su Libro de Buen Amor

Voz 0020 08:46 fíjate qué relación ahí están los dos

Voz 2 08:48 también con siglos de diferencia si se decía el Arcipreste de Hita hace mucho el dinero mucho

Voz 0978 08:53 eso se lea de amar al torpe hace discreto hombre de respetar hace correr al cojo al modo le hace hablar el que no tiene manos bien lo quiere tomar también al hombre necio y rudo labrador dineros le convierten en Hidalgo doctor cuanto más rico es uno más grande su valor quién no tiene dinero no es de sí señor

Voz 2 09:11 magnífico obviamente la intención que tiene el Arcipreste de Hita Juan Ruiz no es la de alabar el dinero

Voz 0020 09:17 no es una lectura ironía como tampoco la

Voz 2 09:20 la de Quevedo madre yo el Munillo él es mi amante y mi amado pues de puro enamorado anda de continuo amarillo pues tampoco tampoco tampoco es que además es como un amante directamente como si fuera un amor apasionado pues no dinero el que está haciendo es criticar la avaricia la codicia

Voz 0020 09:34 es por eso

Voz 2 09:36 y luego existen otros subgéneros líricos menores esto no son los únicos lo más importantes no hay más por ejemplo yo voy a citar algunos el epitafio Camio pita al Anita Alami o de Epi es eficaz sobre tálamo lecho nupcial es decir que es un poema de una boda vales un épica Pita año vale común vivan los novios en verso no es decir luego el epigrafía que como dice Pierre ama de Juan de Iriarte que si el tío del futbolista Tomás de Iriarte vale dice así dice a al abeja semejante para que cause placer el pequeño dulce y punzante a y vendría a ser como una especie de mana pequeña de de la sátira que hemos dicho mal eh es breve pequeño dulce y punzante vale dulce porque es ingenioso y hace gracias humorístico y punzante porque es crítico también a IU que también por supuesto Quevedo me lo lo cultivó emulando al poeta latino Juvenal y luego tendríamos la epístola pistas las una carta en verso claros vínculos una carta en verso El Madrigal que es como un piropo escrito en verso un himno emparentado también con la Oda dedicado en este caso a los diese es un santo o un héroe una persona célebre es decir que sí en otros su género Nikos menores no pero bueno por dar una pincelada simplemente no

Voz 0020 10:55 Nos ha encantado hemos encontrado hablar de la Oda a hablar de Lhasa tira alarde la elegía y hablar de la elegía que no es para sacar las manchas no no no vale no no te has hecho claro no están no estará El poeta que escribe una elegía para sacar manchas

Voz 2 11:09 por eso además sea que te quiero decir no están las manchas no iba yo creo que podemos despedirnos ya que hemos comentado antes la célebre esa tira de poderoso caballero es don dinero pues tenemos a Paco Ibáñez también cantándola en el Olympia de París pues podríamos despedido no es también con con un poco de música clara vamos a escucharle

Voz 0020 11:30 además así de alguna manera nosotros también hacemos un poco de redondita ya porque hemos hablado al comienzo de esta operación soneto de la relación y el vínculo fuerte entre la música y la poesía hemos hablado de aquellos trovadores que recitaban no con con música de fondo bueno pues ahí estamos no nosotros tenemos ahí en la oralidad los grandes músicos tenemos a Paco Ibáñez claro recitando y cantando a Quevedo policía lenguaje que nos queda que nos queda una visita Si bueno

Voz 2 12:01 Hall para al final lo mejor para al final no

Voz 0020 12:04 puede haber mejor porque hemos escuchado maravillas a lo largo de estas madrugadas

Voz 2 12:08 yo que nos queda

Voz 0020 12:10 bueno la semana que viene nos encontramos de nuevo con el policía de lenguaje si usted quiere como internos algo acerca de su propia operación soneto sí ha descubierto la poesía Si ya la conocía la está retomando Si la escribe que siguió cualquier vínculo que tenga usted con la literatura es usted como el policía de lenguaje un filólogo si es usted un profesor de literatura de lo que entonces quiere contar alguna anécdota novecientos cien ochocientos ya menos cuando quiera ir de momento citamos al policía para la semana que viene así que también vamos a decir algo si usted que está escuchando tiene alguna duda ya surge un imprevisto está escuchando este de repente y esos como aquello que la duda también

Voz 2 12:54 puedo preguntar yo venga tienen una semana de acuerdo

Voz 0020 12:57 vale la semana que viene Nos encontramos de nuevo de todas formas tenemos una facilidad hoy en día porque como el lenguaje tiene cuenta de Instagram si usted tiene una duda sea algo a lo que usted le daría una vueltita más ponga lo busque usted al policía de lenguaje en Instagram y ahí comente le alguna publicación y ya lo que vaya surgen no pues sí claro que sí pero intentaré resolver la duda siempre que pueda en verso en prosa ya veremos según como esté política de lenguaje hasta la semana que viene tras semana que vida

Voz 4 13:27 la madre yo al logro mi llover es mi amante y mi amado pues de puro enamorado de continuan da amarillo que pasado habló no es sencillo hace todo cuanto aquí

Voz 5 13:37 pero poderoso caballero

Voz 6 13:41 de Don todo don de es donde tiene pero

Voz 4 13:47 de las Indias honrado donde el mundo le acompaña Villena morirá en España ya sean Génova enterrado letra ya al lado más hermoso aunque sea

Voz 5 13:58 Piero poderoso caballero

Voz 6 14:02 esto Antón todo don de entones Don tiene claro

Voz 4 14:08 es Galán ni es como oro tiene quebrado el color personas de gran valor tan cristiano como Moro que pueda quitar el decoro y quebranta cualquier

Voz 5 14:18 espero poderlo Caballero

Voz 6 14:23 es perdón Ton todo don de entonces don dinero

Voz 4 14:29 sus padres principal es si es de no entiende porque las venas de Oriente a todas las sangres son reales y pases que nace igual de asalto que ya gana

Voz 5 14:39 pero poderoso caballero

Voz 6 14:43 esto Antón todo contento no es don dinero

Voz 4 14:49 por importar en los tratos y dar tan buenos consejos en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos y pasa el perra recato hacia hablando al juez más ser

Voz 5 14:59 pero poderoso caballero

Voz 6 15:04 ahí es donde den todo no es don dinero

Voz 4 15:10 nunca vida más ingratas a su gusto ya afición que a las caras de un dobló nacen sus caras barata de las brava de una bolsa Adecco Hero

Voz 5 15:21 poderoso caballero