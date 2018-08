María: "Mi hijo sufrió acoso laboral por por cogerse una baja en vacaciones"

Voz 0020 00:00 María desde Guipúzcoa buenas noches

Voz 1 00:05 pues mira yo quería comentar una cosa en base a las estudie la reforma laboral es que ya es que yo no me creo nada cuando oigo la estadística del paro la estadística que ha bajado el que ha asumido el empleo y el paro tratos indefinidos contratos temporales yo ya no me creo nada mi caso concreto es que yo tengo un hijo trabajan en hostelería en cinco años un contrato indefinido está semana que ácido fuerte aquí diez Bastian Guipúzcoa por la Semana Grande buenos días siempre en esta parte saber Natalia que funciona muy bien y a grandes niveles verdad bueno dicho eso se han encontrado mal vísperas dio once con unos vértigos con vómitos y con cosas muerto él vive solo pero me llamó vía verde ídem llevé pues a eso me dedico bueno les pusieron tratamiento allí tuvo que esperar a las once de la noche ayer que ve como creo que debe ser y el estar preocupado el informe de cómo digamos pues a la empresa no me recibieron muy bien parece que era una faena enorme que un una persona que lleva cinco años de experiencia faltase esos días unas parece que era una cosa muy fuerte muy bueno yo no lo sé recibimiento que me hiciera pero yo estuve el informe seguir entregando en los informes de lo lo habían mandado hacer a mi hijo radiografía lectoras ido analítica pues que eso se de cebada el informe médico al paciente al cuarto quinto día cuando la lítica de esa ha estado con medicación contra los vértigos todo con antibióticos no obstante no le querían dar el alta pero él no ha querido coger porque estaba con bastante ansiedad pues por lo que estaban notando en realidad cuando hablé con uno El los entes me digo yo si enfermera mi hijo no vive conmigo la vida de mi hijo no lo hace pero yo como enfermera hace que mi hijo no se está inventando

Voz 1 02:29 y la respuesta fue que no voy a decir su nombre tu hijo todo venta no me hizo caso y se marchó con el comenté a mi hijo me da pereza esto vamos a ver qué pasa cogió el alta el lunes solamente en cinco años ha cogido una baja justificada por enfermedad empieza a trabajar el acoso laboral tremenda entonces en qué está pasando con esto yo lo digo y lo cuento pues que se quede estas cosas puede haber muchas en este país que el trabajo que los contratos indefinidos laborales es pura estadística para marcar un gol los políticos es mi opinión

Voz 0020 03:26 siendo María que cree su hijo también que está recibiendo este acoso laboral como consecuencia de esa baja

Voz 1 03:33 porque han sido una semana grande hace una semana de mucha fiesta donde la hostelería aquí pues es algo muy

Voz 1 03:40 es algo muy muy potente muy potente IFAB y claro no conclusiones que posiblemente dos lo de los más jefes estaban muy disco estrechas sería un despido improcedente por supuesto uno de ellos pues no se ha incorporado puñetero caso entero de los informes como le corresponde el alta la baja que seguía a la El alto entregado eh sí están nota no eso yo les dio tienes que aguantar porque esas cosas te buena pasar en hicimos líquidos hoy teme así me he enterado por otras partes que es mucho más rentable un empresario de hostelería de lo que sea esa es más rentable despertar aún empleado volver a coger otro porque tienen bonificaciones por parte de la Seguridad Social cuando sacan alguna del desempleo por ese lado me entero a mí me repartía

Voz 0020 04:44 pero es bonificaciones por la Seguridad Social son en unos casos muy concretos de os quiero decir el empleado tiene que cumplir unos requisitos bastante concretos no es coger aleatoriamente a

Voz 1 05:01 no me atrevo entonces qué pasa que para mí esto me está dando a entender que la profesionalidad importa un bledo no es lo mismo uno que entra hace es en el puesto de trabajo de camarero jefe de barra de lo que sea entra tiene mi experiencia en nada más que pues está estoy debían ir con dinero en verano que una persona que lleva cinco seis años dándole caña eh no es lo mismo por lo tanto mi conclusión es que la profesionalidad está bajando no son la hostelería sino en muchos puestos de trabajo no es lo mismo un empleado en la fábrica de los trenes de aquí de Guipúzcoa la carta entonces trenes del AVE una persona que lleva poniendo tornillos veinte años acogerá un jovencito que lo van a indemnizar por casos concretos como usted dice sacándole del desempleo que no puso tornillo nunca en su vida

Voz 0020 06:09 además María que parece que estamos volviendo atrás no quiero decir penal no penalizar a una persona por cogerse una baja cuando está enferma

Voz 1 06:17 yo coincido en una semana gorda

Voz 2 06:22 bueno si esto esto tope Adrián esto está a tope en San de los que lleva tiempo que está tope

Voz 0020 06:29 Semana Grande además

Voz 1 06:32 diría que es algo muy fuerte es algo muy fuerte es algo muy potentes hay gente que vienen pues expresamente a la Ruta de los pinchos las de las Hydra las rutas

Voz 2 06:44 con estos saberlo pero yo estoy

Voz 2 06:48 eh usted conoce los paisajes

Voz 1 06:51 la vi yo soy la gente se va decir ese día al monte Sete era bueno bien usted con los de esta entonces es es algo muy fuerte y a mi me parece que se está actuando así es que es denunciable no es lo Stephen entiendo ante una comisaría pero lo entiendo en altavoz

Voz 0020 07:10 a su hijo como esta porque el acoso laboral es un tema que hemos tratado mucho nuestro programa que es bien del Estado

Voz 1 07:16 Ágora está siendo fuerte en cuanto a sentimientos que él tiene eh se los sentimientos hilo sentimientos los expresa de una manera triste llorando pensar con el acoso laboral que ya no cuentes estar pues con un poco de patrón de Stoner vistas de decir cuatro chistes con qué estatus de derecha a izquierda delante y detrás hay se restringe ahora mismo él mismo está como se reprime yo y me decía yo voy a ir a lo mío yo voy es que tienes que ir al botillo pero no se trabaja de la misma manera yo tengo una conclusión yo tengo una frase unas frases hechas cuando no hay humanidad cuando no hay empatía cuando no hay educación la persona la empresa o lo o hubo otras cosas la casa y lo repito cuando no hay empatía humanidad y educación personas empresas fracasan yo estoy yo lo he visto cuando un empresario y aquí hay mucha industria está cambiando de obreros constantemente esa empresa no va a funcionar esta frase a mi se me ha quedado muy se la voy a un sacerdote de Ataun José María Barandiarán muy famoso siempre lo decía cuando no y educación empatía hay humanidad la persona y la empresa fracasa la va muy concretamente de empresas que él conocía entonces bueno esto es lo que quería comentar que este país no va no va que no nos creamos las estadísticas da la bajada del paro tantos contratos indefinidos pero si luego no se actúa con los contratos indefinidos igual que con los temporales

Voz 0020 09:29 y más cuando reformas reforme pero la reforma laboral claro

Voz 1 09:32 con la reforma laboral que te manden Whatsapp para mañana y usted no venga venga a comprar el finiquito el finiquito pasado esto está pasando reta pasando en Sevilla en Málaga en Andalucía hay aquí también menos quizá menos porque lo han controlado un poquito más pero cuando te toca un caso tan de cerca es que también está pasando entonces bueno pues quiero denunciar no quiero denunciarlo que la gente se entere y que sepa que se para que sepa que las cosas ocurren y que no nos creamos El cuento de esta reforma laboral tan bonita y hay que subir los salarios y luego pues bueno pues hay que subir los salarios si ellos ellos a suben los salarios no digo lo hagan mal pero se suben los salarios ellos los empleadores los empresarios bueno no sé me si Iker en Alemania hace viven también

Voz 0020 10:37 vamos muy bien

Voz 2 10:44 si me iban a sacar con los pies los delante no mucho en América Latina

Voz 1 10:49 he vivido muchos años allí Puerto Rico Nueva York Alemania no llevado a vivir tampoco es mi ilusión vivir se vive bien aquí lo que pasa que hay que saber vivir el clima influye el clima influiría

Voz 2 11:07 Mucho No somos tan poco en España igual que los del sur con nuestro lo que sí que seamos mejores ni peores pero hay muy bien hay mucho

Voz 1 11:16 qué diferencia hay ese de una España brandy libre es grande mi aquí dicen es muñeca por no porque cada una tiene su cultura su educación la educación hablo de culturas la educación esa reciben acabas a los con cierto hablo de culturas la cultura es tan rica la de aquí como la de sus como la del Este como la de hoy es la riqueza de cada uno y la cultivos diferente no se vive igual así que vivís en Alemania mucho mejor comedia tiene esta señora juega en Alemania también al sur este oeste

Voz 0020 11:50 dijo yo desde luego tengo ya empezamos demasiado cuando hablamos de lo que no nos atañe a nosotros

Voz 1 11:56 claro claro claro pero es que tampoco se puede hablar de España de la misma manera

Voz 0020 12:02 desde luego que no

Voz 1 12:04 ahí y niveles de vida en España como a ver ya hay una cultura diferente en España pero es tan respetable el vasco como Gallego como el andaluz como un extremeño porque somos diferentes culturas cuántas veces no han visto tan mal a los vascos puedo porque estuvo estoy culturas diferentes no hace mucho recordar hay anécdota vivo en una zona que hay bastantes autocaravanas Evening Nos de Sevilla me preguntaron paradas se llegar a la playa que etc dice que el señora yo vengo leyendo Lola Esther es lo que tienen ustedes para cuando acabo de ella haya dado por qué tienen ustedes en el vas con una palabras tan larga

Voz 2 12:55 sí llevo pues mire lo que pues todas las que se comen ustedes

Voz 0020 13:00 Juste

Voz 2 13:02 para Le dimos puesto que se comen ustedes pues los vamos poniendo nosotros