Francesc Vidal: “La actuación de la mossa de Cornellà fue totalmente correcta”

no no no se entiende porque bueno nosotros están tenemos que la actuaciones totalmente correcta todo tal y como se produjo

Voz 1

02:52

no no no no no no y ahora no les gustaría entrar en esta polémica en una usuaria hablar de las deficiencias que tenemos de las comisarías de seguridad seguiremos denunciando y apoyado totalmente a la compañera estos hiciera hizo lo dejamos para más