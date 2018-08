Karol Cariola: “En Chile cerca de 33.000 abortos son clandestinos, según datos oficiales”

de partidos de izquierda principalmente de de somos diputadas feminista que hemos decidido reunir no junto con las organizaciones sociales de nuestro país que ha muy con la cual es hemos impulsado de manera muy decidía la interrupción del embarazo de forma voluntaria en otras creemos en la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo por diversas causales no sólo por las tres causales que logramos en el exterior exterior en nuestro país

así es su se nosotros creemos que a pesar de que Siria bien creíamos que según tremendo avance y lo valoramos porque nos costó muchísimo tiempo lograrlo fue una gran una gran batalla tanto al interior del Parlamento como también desde las calles soy gritó que creemos que aún así todavía queda mucho por avanzar considerando que hay cerca de treinta y tres mil esos son los datos oficiales si conociera las estadísticas negras que no se conocen de los abortos clandestinos abortos que sean de manera absolutamente rigurosa en condiciones que que no son las más adecuadas para mujeres que bueno por diversas razones tomar una decisión sobre su vida sobre super por qué tiene que ver con la maternidad de abortar y quise ponen en riesgo y además no sólo se ponen en riesgo sino que además son penalizadas por el Estado nosotros lo que presentamos es día de hoy una ley de despenalización para que las mujeres que abortan hasta las catorce semanas no sean penalizaba no se incrimina por el contrario que el Estado la regular de las proteja porque no queremos más mujeres muertas fuera o estar en nuestro país