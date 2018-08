SER Historia: Historia y libros (26/08/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia

bienvenidos a Ser Historia alcanzamos ya casi al final de esta novena temporada aquí en Ser Historia en la Cadena Ser lo vamos a hacer con un programa como seguimos haciendo a lo largo de este verano al que vamos a dedicar de una manera muy completa a un único tema pero tocando infinidad de flecos de tal manera que yo creo que lo convertimos en un espectro muy grande de diferentes puntos de vista de la historia en esta ocasión queremos dedicarlo a los libros a la literatura al lenguaje también que es el que se transmite a través de esos libros de historia vamos a hablar de libros de caballería vamos a hablar de literatura de terror vamos a hablar de infinidad de aspectos de nuestra propia cultura del origen del castellano un montón de reflexiones casi teóricas que no sea ayudar a comprender lo que somos ida dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos todo ellos lo que de alguna forma abarca un poco el mundo de la Historia como siempre soy Nacho Ares

Voz 0772 01:51 es una música tan trepidante como esta nos ayuda a hablar de un elemento vivo debo bien la lengua es un elemento vivo que evoluciona y cambia casi a diario somos nosotros mismos las que hacemos los que hacemos que que la lengua cambie el español está de moda no sólo por los cuatrocientos millones de hispanoparlantes que hay más o menos eh ahora mismo en el planeta pues con este elemento común no sino también porque cuenta con un montón de de riquezas de singularidades de variantes que casi todos los años Nos hace en ocasiones sorprendernos no sobre las nuevas palabras que aparecen en el diccionario yo creo que un programa como ser historia en el que lógicamente a la palabra la voz en este caso la la radio eh pues habla de temas históricos y qué mejor que dedicar los próximos minutos al a nuestra propia lengua al español y para ello contamos con José Antonio Pascual que es vicedirector de la Real Academia Española don José Antonio bienvenido a Ser Historia de hecho viene yo aquí incluso otros cuando nace el español

Voz 7 02:55 no se sabe no había no había entonces actas de nacimiento y por lo tanto no hubo ningún notario que diera cuenta de de su nacimiento me explico oye dejando la ironía fuera hay un momento en que las personas dejan de entenderse en latín eh el predicador que que está dando un sermón en latín resulta que no lo entiende el pueblo ese es el momento en que nace el español porque no se piense usted que si yo ahora le Leo mis oyentes a nuestros oyentes de dos osos tan fuertemente llorando tornaba la cabeza E iba a los captando pues me entienden bastante bien ustedes este es un texto de siglo trece es el Poema de Mío Cid pero sí en cambio le digo algo que las personas de mi generación conocen bien como por ejemplo oremus cuál es su mousse Dómine Mendi Bush nos tris eh E Street infunde no me van a entender absolutamente nada y es la misma lengua esta segunda set latín la primera el primer ejemplo que he leído ese latín que ha evolucionado será tiene seguir evolucionando hay un momento en que se da ese corte ese corte los situamos hacia el siglo quinto hacia el siglo VI quizá un poco después porque no se da de la misma manera en todas todas las personas

Voz 0772 04:28 eso quiere decir no porque no es un momento es no es un cambio que se produce de la noche a la mañana sino que es un proceso largo en el que participan además diferentes culturas no que es quizá lo que hace un poco más rico el el castellano el español imagino que en el siglo lo octavo con la llegada de de los musulmán antes el árabe también aportó gran parte de

Voz 7 04:50 además hizo algo que es muy importante porque una lengua cambia las bombas si hay un universal que yo creo que aceptemos todos los lingüistas es que obligatoriamente las lenguas salvo si están muertas cambiar tienen que cambiar han por el mero hecho de la expresividad claro si es en latín cambia en distintos lugares hay una incomunicación hay que viene la invasión musulmana contribuye a organizar en distintas áreas precisamente ese latín a veces de distintas procedencias porque los que midiera a colonizar nichos pues eran soldados que tenían procedencias distintas

Voz 0772 05:31 que había sus andaluces gallegos ante la tiene todo esto pero claro si encima vamos fragmentario

Voz 7 05:38 todo este espacio evoluciona de manera diferente pues es normal que hoy tengamos lenguas distintas

Voz 0772 05:45 llegó catalán castellano

Voz 0772 06:41 yo recuerdo que cuando estaba en el colegio estudie que las Glosas Emilia en Ses La Rioja del siglo X eran el testimonio de el del español del castellano más antiguo eso es cierto ha cambiado la investigación en este sentido

Voz 7 06:56 no lo que ocurre es que hoy tenemos una enorme cantidad de de de de documentación es lo que es lo que es magnífico de nuestro mundo actual es que mientras mis maestros y los maestros de mis maestros contaban con unos cuantos documentos nosotros contamos ahora con miles de documentos y tenemos como las losas muchísimos vamos a las Glosas primero ahora ya la situamos un poco más tarde la situamos en sólo once estás es evidentemente son textos muy antiguos pero textos muy antiguos porque delatan que aquel estudiante que tiene por ejemplo es estos textos latinos necesita ir traduciendo la palabra que no entiende del todo por otra latina que es muy semejante a la romance esto es lo que significan unas rosas son la pista bueno

Voz 9 07:52 en en el caso claro de las de las

Voz 7 07:54 los a ser Milián es es es que hay una oración romance pues una oración pero que es que es absolutamente romance Torío de nuestro dueño dueño Cristo dueño Salvatore cual dueño Jet en ahora en en el dueño tiene él Amanda Coro padre con espíritu santo esto no es latín es es un romance ya evidente ahí se está viendo que tiene escrito esta oración habla sin ninguna duda romance esto ocurre también con las losas silentes esto ocurre con por ejemplo un documento leonés muy antiguo la noticia de que esos es de mil novecientos setenta y cuatro setenta y cinco en en un pergamino en la parte de atrás el de Spencer va diciendo a donde se han llevado los quesos es llevé en bien que eso a este vacilar que es naturalmente un Majuelos Si queremos una viña esto lo lleva a tal sitio éste lo envía tardó otro entonces qué es lo que no está mostrando un ejemplo como este de lo que conocemos como la noticia de que esos que es un un un texto leonés o que nos dicen las cosas nos están dando un una evidencia de que ya se está hablando romance a nadie se le ocurre en aquel momento escribiré en romance la gente trata descubre en latín es que ni se concibió la posibilidad mucho tiempo después Nebrija tiene la osadía de escribir una gramática del castellano porque realmente lo que se entendía que había que escribió en latín la lengua de cultura era el latín pero claro lo que encontramos por lo tanto en estos documentos las losas Emiliano las glosas y Lens es documentos como este de del siglo de de de finales del diez al que me he referido es que en ese momento hay datos claros de que ya se habla en romance quiere decir que es habla solo entonces no esto tiene que haber ocurrido antes pero por lo tanto no son documentos que nos digan dónde nace la lengua no tiene nada que ver eso con el nacimiento de la lengua son simplemente datos claros evidencia de que ya se habla romance y claro y de dónde vienen esas evidencias de los sitios de cultura de los monasterios en un monasterio en otro monasterio en otras buenas Cerio es donde os escriben las rosas o el de Spencer escribe este documento

Voz 0772 10:22 lo que sí que es cierto es que en el siglo XIII Alfonso X el Sabio fue quién dio el empujón definitivo no para utilizar lo que podríamos denominar el castellano no con sus cantares de gesta no utiliza el latín no lo no

Voz 7 10:38 es es es la labor de Alfonso y es es importantísimo porque es importantísima porque supone una especie de recopilación de los saberes de la época y curiosamente de los saberes de la época en romance castellana de los saberes de la época en castellano no en latín y eso es lo que es la la verdadera sorpresa también es comprensible en un país donde hay varias culturas que tienen lenguas distintas árabe hebreo y latín evidentemente el elemento común es el castellano es esa obra científica la jurídica también una serie de documentos que emanan de la de la corte lo que hacen es conformar una norma nace por lo tanto yo creo que la norma ortográfica que en

Voz 0772 11:32 cuenta por ciento se mantiene en la actualidad

Voz 7 11:35 esto es confortable para una lengua que en el siglo XIII nosotros tengamos prácticamente establecida la norma lingüística que en esos hayan mantenido en el noventa por ciento pues supone verdadera comodidad para todos los hispanohablantes cuando cuando seguimos en nuestra lengua

Voz 0772 11:52 también imagino que hasta que no hay una generalización de la cultura es decir hasta que la gente puede leer más o menos en en un espectro amplio de la sociedad tampoco se pueden unificar criterios no así que se pueden unificar criterios pero bueno

Voz 7 12:07 de aquella manera no se claro y y la verdad es que en el momento en que quienes escribían eran muy pocas personas incluso hay Perso hay nobles que eran capaces de leer pero que les costaba muchísimo escribir y tenían pues como yo como sí yo no es escribir a máquina ahí alguien me tiene que escribir nadie uno pensará que yo soy un manazas pero nadie pensará que se soy inculto es bueno pues había nobles que escribían muy bien que leían muy bien pero que el hecho mismo técnico describir pues era casi un problema claro eso quedaba

Voz 0772 12:44 relegado a lo humano

Voz 7 12:47 entonces en esos casos pues hay distintas normas pero normas que agrupan a a mucha gente por ejemplo en León no tenemos problema para tener una eñe o una n doble pero por ejemplo esto en la zona de se sirve con una N ir Griega en la zona eh pues de Navarra con una hija N ir llega n o te otras otras posibilidades qué decir que por lo tanto no hay una norma estable hay una preponderancia pero incluso ahí a veces hasta el deseo de varias es como si ahora yo no lo digo porque en España y luego otra vez en España dio en España en nuestro país pues a lo mejor no

Voz 0772 13:30 la obra se escribía con una Garafía y luego

Voz 7 13:33 eso sí al repetirse se ponía otra gracia distinta no se entendía que eso fuera un problema y eso no es un problema cuando claro la escritura es para cuatro o cinco personas que se intercambia en los textos claro cuando empieza la imprenta eso ya obliga a una normalización entonces claro las imprentas yace fijan muchísimo no se la forma de escribir claro cuando ya la enseñanza es obligatoria ahí sí que es imprescindible que haya una norma ni en los momentos podríamos decir de una mayor no se tendencia la libertad en la en la forma de expresarse ni en esos momentos se ha pensado que cada niño escriba a su manera buscamos todos es de una manera parecida para podernos entender

Voz 0772 14:20 por si no sería bastante complicado la qué

Voz 7 14:23 la única opción por por eso la norma es fundamental

Voz 0772 14:26 el una fecha para para fijar eh por poner una etiqueta de de la aparición de esa uniformidad de esa normalización porque por ejemplo antes lo comentábamos antes de la entrevista yo que he tenido la posibilidad de manejar documentos del siglo XVI veía como de la misma palabras escribía de diferentes formas incluso por personas cultas no el propio Felipe II por ejemplo sí sí sí la la fecha está clara la Real Academia Española

Voz 7 14:54 porque el Diccionario de autoridades lo que propone es una norma de sí

Voz 0772 14:57 ya a partir de ahí empiezan ya a las distintas cuando no aceptar Jasmin nacido en mil setecientos trece

Voz 7 15:05 somos ya muy antiguos

Voz 0772 15:07 trescientos años trescientos años que le iba a preguntar yo tengo aquí también otra otra pregunta junto justo precisamente con los Borbones en Felipe no se quinto Felipe V creo que era el bueno Felipe V el primer Borbón pero quiero que fue con él cuando lógicamente en aquella época ya existía en en España el catalán el gallego etc y a él da prioridad al castellano sobre otras lenguas no he quizás este también es un es este momento un antes y un después podríamos decir de la historia del castellano lo que le da un empujón

Voz 7 15:46 yo creo que pocos yo creo que no por lo siguiente es lo que le dan un empujón al al Espanyol uno al castellano es América

Voz 0772 15:56 su decisión confusión porque quiero

Voz 7 15:59 quiero decir que el el hecho es que en un siglo como el dieciocho el castellano tiene detrás una tradición escrita muy fuerte naturalmente la literatura catalana del siglo XV para mí es impresionante ex Ximenis por ejemplo pues pues tienen mucha importancia incluso para el castellano es marqués de Villena escribe los doce trabajos de Hércules en catalán pues tenemos el Tirant lo Blanc que es un texto definitivo es decir tenemos por ejemplo una literatura catalana impresionante en el siglo XV ahora hay un momento en que viene la decadencia de estas otras lenguas en el ámbito de lo de la escritura es el castellano claro el que se mantiene como lengua escrita con su fortaleza pero esto no es un asunto del diecisiete del dieciocho porque en el dieciocho el castellano está en decadencia Si después de toda la aventura de un Quijote son los ingleses en el dieciocho de los que continúan la fortuna fuerzas de la novela no somos nosotros escribimos heces escribe el Diccionario de autoridades en un momento que se tiene en nuestra lengua por decadente porque está llena de Gales sismos porque el Barroco ha sido extremo en en en procedimientos que que en ese momento del dieciocho del neoclasicismo no se estiman como procedimientos importantes después de de todas la literatura del Siglo de Oro en un momento en que diríamos ha cesado la importancia de nuestra literatura es cuando nace la Academia por lo tanto no no es un refuerzo ese para para nuestra lengua es es precisamente el final de un proceso brillante pero que empieza a verse como una una lengua es que tiene sus sus grandes problemas la son

Voz 0772 17:58 no es lenguas están manteniendo

Voz 7 18:01 se en un nivel diríamos de de de su utilización coloquial Iván poco a poco perdiendo incluso espacio pero hay un momento en que estas lenguas e renace naturalmente a finales del XIX pero puede que en este caso no hay por parte del castellano otra cosa son las ideas políticas un una especie de apropiación de El castellano está pensando en la en la lengua de sus hablantes no en una expansión Don la Academia no no no se trama más que para hacer una obra léxico gráfica importante

Voz 0772 18:38 escuchándole en los últimos minutos yo creo que ha reforzado una de las dos argumentos que yo proponía el principio de de esta charla que el la lengua efectivamente es un ser vivo que evoluciona y que somos nosotros mismos las que los que la crea hemos y la adaptamos a nuestro medio ya hacemos que evolucione José Antonio Pascual vicedirector de la RAE de la Real Academia Española muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros estos minutos aquí en Ser Historia Nancho ha sido un placer

Voz 8 19:09 dice

Voz 11 19:11 en general las tropas inglesas con Nelson a la cabeza se acercan a la bahía Napoleón Nelson nos pisa los talones hay que hacer algo inmediatamente

Voz 12 19:21 orden de que no se me molestara bajo ningún concepto la batalla puede esperar la historia no

Voz 14 19:38 a tu lado

Voz 1594 19:41 no

Voz 15 19:44 no

Voz 0772 20:01 en mis manos tengo el último trabajo de uno de nuestros casi me atrevería decir colaborador de las veces que ha estado con con nosotros aquí en Ser Historia Santiago te Quillo bienvenido a Ser Historia

Voz 18 20:13 encantado de estar con vosotros de nuevo

Voz 0772 20:15 Thiago acaba de publicar con Planeta libro fantástico que se titula La noche en que Frankestein leyó El Quijote la vida se que quiere la vida secreta de los libros desde luego que es una un una obra un tanto particular porque se aleja totalmente dos de esas novelas históricas tan afamadas por las que él se ha hecho muy conocido no la última de ellas Los asesinos del emperador que ya tuvimos ocasión de presentar aquí en nuestro programa a Santiago y conociendo es un poquito yo creo que has disfrutado muchísimo casi me atrevería decir más que que tus libros de convencionales de novelas históricas escribiendo esta noche en que Frankestein leyó El Quijote

Voz 18 20:54 por lo menos he disfrutado lo mismo si que es cierto que en este en este libro que son veinticuatro relatos y donde se propone un paseo alternativo por la historia de la literatura universal basando me más curiosidades muchas de ellas relacionadas con la muerte que roza a muchos escritores en momentos claves de su producción literaria me lo he pasado francamente bien es cierto es cierto y es que son historias son muy sorprendentes no Frankestein leyendo el Quijote no sabemos si Frankestein leyó el Quijote pero Mary Shelley y Mary Shelley llegó a aprender español para poder leer el Quijote ese Quijote que oyó primero en una lectura en la villa junto al lago Ginebra en una lectura entra en una traducción al inglés que su marido Ali hacía en voz alta a Polidori Lord Byron Illa propia Mary Shelley no es es es es un ya te digo es un paseo alternativo por la historia de la literato

Voz 0772 21:51 la portada es sorprendente el otro día lo comentaba con con Santiago y es es increíble por la la la recreación de de ese Frankenstein basada en la en la imagen de Boris Carlo of de la película de la de la universal en un ambiente gótico en un ambiente del siglo XIX totalmente afín a esa literatura no que de la que la la la autora se ley de la figura de Frankestein fue tan tan particular y tan conocida no vemos a ese EFA que está en esas manazas enorme abriendo una edición del Quijote de este esta imagen también imagino que tú tienes mucho que ver en ello

Voz 18 22:30 mucho mira yo yo y todo estos estos relatos están construidos en lo que yo denominó el giro inesperado es decir para hablar de literatura yo llevo veinte años en la universidad intentando hacer atractivas atractivos los clásicos uno de los estudiantes lo que tiene siempre mucho éxito es buscar contar las historias desde un punto de él desde el que no se lo esperan no si yo entro el digo entró en el aula digo mira lo vamos a hablar de los multicines radares en la novela Frankenstein el mito de Prometeo escrita por Mary Shelley la idea pues vamos a ver lo que nos cuenta pero si les digo vosotros pensáis que Frankestein leyó el Quijote a partir de ahí hay mucho más interés no es que Mary Shelley Le gustó tanto el Quijote que como decía aprendió español para leerlo luego no para leer a Cervantes de hecho Mary Shelley tiene crítica literaria sobre cero antes Góngora Quevedo Lope de Vega Garcilaso era una gran erudita en español en portugués en francés pero aparte tenía esa imaginación portentosa que hizo la novela Frankenstein pero la la Lar sembró de referencias al Quijote por todos lados en el prólogo en el que el capítulo XIV de la novela Frankenstein es una recreación de los capítulos XXXIX a cuarenta y uno de la primera parte del Quijote por todas partes Frankestein rezuma Quijote no pero claro si contado desde la perspectiva de si el monstruo leyó o no leyó el Quijote pues se hace siempre más atractivo

Voz 0772 23:54 qué curioso que una novela aparentemente vinculada al mundo del miedo al mundo del terror hace hace unos meses dedicado dedicamos precisamente un programa en Ser Historia a ese a ese ámbito del del terror y hablamos de Frankestein de la momia de de Drácula el como digo es curioso que una novela del Siglo de Oro español tenga esos elementos afines a una supuesta novela de terror porque en definitiva quién haya leído Franquesa no se habrá llevado un poco una decepción porque es una novela fantástica pero que de terror tiene poco no

Voz 18 24:24 hombre en el terrorista más sugerido que que lo que nosotros normalmente ahora en inferir hemos no esperamos de de cualquier película de terror no que podamos ver no digo película porque es lo que pensábamos cuando pensamos en terror no probablemente Stoker Drácula sea más poderosa no en el término de de de generar de generar terror pero novela Fran Einstein es que claro Mary Shelley estaba enamorada de su criatura ella en el fondo quería mucho a a la criatura que que crea Víctor Frankestein no aún así en la criatura va causando tremendo tremendo daño a su alrededor pero no es tan sorprendente que que Cervantes influya en tantos escritores ingleses e desde el siglo XVIII Cervantes traducido al inglés es es es leído con pasión por Moon numerosos escrito lores británicos no y luego por escritores de otros de otros países europeos como por ejemplo Pushkin que también el gran escritor ruso aprendería español para leer para leer El Quijote

Voz 0772 25:21 Frankenstein nace en el en el siglo XIX en pleno empleo la vorágine o quizás uno de los pioneros en esa literatura gótica y precisamente ese es uno de los elementos más característicos de de este género no la muerte porque la literatura más allá de de la literatura gótica siempre ha tenido su papel preponderante en su presencia mejor dicho su protagonismo en la en la literatura no

Voz 18 25:44 sí además mira por ejemplo otro de los capítulos que se recrean en la noche en que Frankestein leyó El Quijote tiene que ver con la escritora Jane Austen Jane Austen tiene sus novelas muy muy conocidas no de sentido y sensibilidad prejuicio etc etc pero tiene una que es más más desconocida que nos Zhang Avi la abadía de Nozal por qué va precisamente sobre una una jovencita y en el Reino Unido del siglo XIX que de tanto leer novelas de terror de The Wall Poli otros escritores de la época pues ella veía en cualquier acto del día a día algo misterioso no y claro al final se convierte en una parodia no porque claro el ver siempre algo tenebroso en actos normales del día a día acaban metiendo la protagonista en tremendos problemas no es una parodia al final de tantas novelas de terror como se leían que si lo piensas vuelve a ser el Quijote más suavizado Quijote se mueve se vuelve loco de tanto leer novelas de caballerías no pues la protagonista grave de Gina hostense vuelve un poco se trastorna un poco leer tantas novelas de terror góticas de del siglo XIX otro

Voz 0772 26:52 de los aspectos otro mejor dicho otro de los capítulos que a mí me ha gustado mucho de de tu libro La noche que Frankestein leyó el el Quijote es el que dedicas es uno de los grandes misterios de de la literatura que de alguna forma también tiene un una relación muy directa con con la muerte que es la figura de William de bueno si William Shakespeare vinculada a que esto firmarlo o no

Voz 18 27:14 exacto siempre es uno de los grandes enigmas literarios escribió Shakespeare sus obras realmente o simplemente se expire era un actor que fue alguien que cogieron para que en efecto firmara pero que a lo mejor no lo escribía él porque lo curioso es que Christopher Marlowe el gran dramaturgo que antecede las obras de Shakespeare fallece justo antes de que se publique su primera obra claro hay una teoría que lo que dices que te he visto

Voz 0772 27:40 Marlou fingió su muerte porque en el fondo

Voz 18 27:43 no era otra cosa sino que un espía de la de la Reina y fingió su muerte en una reyerta reyerta de taberna y esto es lo que esas recrea no en la noche que Frankestein leyó el Quijote para esconderse en Europa seguir trabajando como espía para la corte británica sin embargo su pasión secreta seguía escribiendo obras de teatro que enviaría a Inglaterra para que un hombre de paja que se llamada

Voz 2 28:07 William Shakespeare las firmara

Voz 18 28:09 es eso cierto no es cierto no lo sabemos pero el investigador Calvin Hoffman que estaba convencido de que así era pero no encontró las pruebas irrefutables ha dejado una enorme recompensa de hasta trescientos de hasta trescientas mil libras que en estos tiempos de crisis no es poco que custodia la Fundación Canterbury si alguien consigue las pruebas pues lo puede presenta puede ganar ese dinero

Voz 0772 28:33 pues más de uno se verá en a a realizar esa búsqueda porque no solamente es la figura de que esto Farmar Locking se ha visto en en la pluma que escribió las obras de Shakespeare no sino otros muchos autores de cierto foráneos no

Voz 18 28:46 cierto cierto día bueno y no hace mucho verdad creo que fue el año pasado por ejemplo hicieron la película ánimos donde sea recreaba otra de las múltiples posibilidades y es que fuera un un noble de la corte británica que en efecto hubiera hecho las obras es que el problema subyace sobre todo el tema de la gran erudición que que permitía o que que rezuma en todas las obras de Shakespeare y claro sorprende que un un actor de la época pudiera tener todo ese conocimiento y eso siempre les ha causado problemas

Voz 0772 29:16 sí

Voz 18 29:16 a lo mejor al final de todo by fuese expire ya está nunca lo sabremos otro de los pasajes en

Voz 0772 29:23 en tu libro Charles Dickens Illa Pere la piratería informática me comentabas también hace unas semanas preparando este programa como eh hay un elemento quizás muy desconocido o no de los que siguen la obra de Dickens es un magnífica voz y la forma tan genial que tenía de de leer sus propias obras no pena que él falleciera precisamente justo antes de que apareciera el fonógrafo

Voz 18 29:46 exactamente sí me todo esto empezó porque y pidieron para una acción benéfica para recaudar dinero para un hospital que leyera alguna de sus obras en un teatro y que la gente pagaría por escucharlo lo que la gente no esperaba es la lectura que hacía Dickens en en voz alta de sus obras es que Dickens se ve que hacía una una lectura totalmente teatralizada donde para cada personaje impostado una voz diferente claro era un espectáculo tan increíble que al poco tiempo Dickens estaba dando una gira internacional por Europa y Estados Unidos leyendo sus obras en en voz alta en diferentes teatros del mundo no la gente hacía cola pagaba para poder verlo por eso digo que a él la piratería informática nunca habría importado porque por diría forrado tranquilamente llenando teatros o vete a saber si estadios leyendo sus magníficas lecturas no que es muy cierto es que la tenemos todas las críticas de prensa diciendo el el espectáculo que era escucharlo pero falleció seis años antes de que Edison inventar el fonógrafo y por esos poquitos años no tenemos su voz grabada

Voz 0772 30:56 otro de esos personajes vinculados a la muerte este en esta noche de difuntos de uno de noviembre es serlo Holmes el personaje decorando él sí que el propio autor estuvo a punto de de asesinarlo Bono de de hacerlo morir idea acabar con él no pero la importancia que tenía el personaje en muchas ocasiones como sucede con otros autores hace sombra parece resurgir de la de bueno más que de la nada de ese éxito no

Voz 18 31:21 sí es que fíjate sería un poco duro para Conan Doyle hoy día comprobar que si tú pones Conan Doyle en Google encuentras menos centradas que supone serlo Holmes sólo existe porque porque lo creo Conan Doyle cuando él le tenía cariño el personaje pero acabó bastante hastiado de hacer tantísimas historias y relatos porque hay que recordar que que que serlo Homs tiene cuatro novelas ir decenas y decenas de relatos no entonces él se cansó de hacer tantos relatos de selva JONS quería escribir otro tipo de novelas así que pensó que la solución magistral era que selva JONS moriría luchando contra su archienemigo el profesor Moriarty en los abismos de las cataratas de de Ray baje en Suiza y ahí estaban luchando ahí debía morir pero qué pasa lo que muy bien tú decías que los lectores se negaron ser revelaron dijeron que no que serlo JONS sencilla llanamente no podía morir claro no no había Twitter no había Facebook no había Internet pero la gente inundó de cartas tanto la la residencia de Conan Doyle como la editorial de Conan Doyle hasta que el editor el editor decorando el volvió Le dijo por favor

Voz 19 32:37 Arthur Arthur Conan Doyle que recuperar de otra

Voz 18 32:41 nuevo a a este a hacerlo pero claro él decía pero así es que ha caído por el abismo de Ryan Bach pues inventa te lo que sea pero serlo Jobs no ha muerto entonces en el siguiente relato que saldrá que se llama en la casa vacía aparecerá ahí cogido a una rama en mitad del del del tremendo Barranco hay cogido in no sea muerto y podrá salir de nuevo volverá a aparecer los JONS durante no nuevamente decenas y decenas de relatos bueno sé cuantas adaptaciones cinematográficas series de televisión y ahí sigue a JONS

Voz 0772 33:16 que curioso porque por ejemplo sí que hay otros personajes en la historia de la literatura me viene a la cabeza got the Sea de Agatha Christie que él sí que fallece el sí que muere en una novela en el telón otros personajes por ejemplo Superman también sí sufrió una una muerte que luego algo parecido recupera se recupera no es curioso cómo la muerte en en algunas ocasiones más allá de esa ficción es un elemento voluble por los propios lectores no

Voz 18 33:44 sí sí sí sí Ivonne vi quería subrayar en el tema de de decorando el que que no no hacen falta las nuevas tecnologías para influido tanto en los escritores no que en aquella época ya pasaba no pero ahora muerte también afecta directamente a a los escritores la experiencia de la proximidad de la muerte no hay otro relato si me permites que él yo recuperemos el el de la trinchera donde aparece una trinchera de la Primera Guerra Mundial tenemos a unos soldados del Ejército canadiense que están todos agazapados porque la las ametralladoras alemanas están ametrallado la trinchera entonces ellos están agazapados pero empiezan a bombardear les con los nuevos cañones de artillería alemana y entonces no saben qué hacer si se quedan ahora trinchera puede que un obús los vuelos y los mate pero si salen los ametrallaron no saben qué hacer al final sólo uno de aquellos sobrevivirá sólo uno de la aquella unidad canadiense sobrevive aquella matanza sangrienta pero es que de esa línea de esa trinchera saldrá el sueño eterno saldrá un montón de de de novelas de la gran novela negra norteamericana porque el que salió de allí vivo el único que salir vivos Raymond Chandler entonces claro cuando Raimon charla el te habla de la muerte Ethel habla te habla de ella con conocimiento no así con varios escritores que aparecen en estos relatos estaba pensando también en Antoine eso pero si el autor de El Principito que pensamos muchas veces que el Principito es una una novela o una obra infantil y sin embargo es una metáfora tremenda sobre el sentido de la vida de la muerte Isis sabemos de la vida de Antoinette Perry de sus tremendas experiencia lo tuvo varios accidentes de aviación perdido también una vez en el desierto a punto de fallecer por por el por Said y otras experiencias que tuvo hasta desaparecer en un avión de observación de observación de la Segunda Guerra Mundial podemos entender que que la metáfora del Principito es mucho más potente de lo que a veces imaginamos porque está escrita por un esquema por qué vivió la de muy muy muy de cerca la presencia

Voz 0772 35:41 la muerte en tu libro hay un montón de relatos que nos acercan un poco a la historia de la literatura y también y ese aspecto ese aspecto vinculado en muchos casos con con la muerte es quizás lo que la hace muy muy fácil de leer no la noche en que Frankestein leyó el Quijote tu última obra Santiago es sin embargo ya para para acabar en en un bueno tenemos un minuto dos cómo crees que Frankestein hubiera interpretado el Quijote que él hubiera parecidos y los realmente lo hubiera si realmente lo hubiera leído

Voz 18 36:12 yo creo que se habría identificado completamente porque piensa que la criatura que ha sido abandonada por todos Víctor Frankestein el que el doctor que él ha creado en la aborrece en nadie quiere relacionarse con él sin embargo no hay si lo piensas El Quijote le pasa un poco algo parecido que todo el mundo le toma por loco todo el mundo se ríe de él yo creo que estoy estoy convencido que si tiene alguna vez la criatura que creó Frankestein leyó El Quijote eh habría sentido enorme proximidad con el gran personaje creado por Cervantes salté

Voz 0772 36:50 pues te Guille estamos acostumbrados a Alarte en magníficas novelas históricas identificadas también con el mundo de la cultura de la antigua Roma sin embargo hoy da su salto a tus orígenes ya tu tu profesión me atrevería decir no como profesor de Literatura en la Universidad Jaume I de Castellón aquí hemos intentado presentar su último trabajo La noche en que Frankestein leyó El Quijote La vida secreta de los libros una una apasionante aproximación a esa historia menos conocida de algunas obras de la literatura universal Santiago pues Zedillo muchísimas gracias por habernos atendido en este día tan funesto iba a decir fúnebres tan oscuro muchísimas gracias a vosotros

Voz 0772 38:10 continuamos en Ser Historia hablando de libros hablando de historia queremos hacer compartiendo recuperando de nuestro archivo uno de esas estupendas crono ficciones que a lo largo de esta novena temporada hemos planteado a nuestros oyentes pues por medio de bueno pues esos diálogos esa recreación histórica con el cuadro de actores de la Cadena SER pues en recuperando momentos gloriosos del pasado con muchos en muchas ocasiones en esa Cronovisor con Jesús Callejo pues ahondando en los temas más misteriosos en esta ocasión hablando de libros no podía faltar la eh literatura de ciencia ficción la figura de Julio Verne uno de los personajes más emblemáticos en la historia de la literatura no solamente del siglo XIX sino a lo largo de todo el siglo XX lo que llevamos de siglo XXI qué inspirado ya ha servido de acicate para que muchos muchos otros escritores hayan puesto sobre esas páginas en blanco historias maravillosas que han llegado hasta nuestros días pues bien la Socías nuestra compañera preparo está estupenda como digo esta magnífica crono ficción este relato de algunos de los momentos más interesantes de la vida de Julio Verne vamos a escuchar

Voz 7 39:24 las

Voz 2 39:25 pero no ficciones de Ser Historia

Voz 1594 40:01 desde los tiempos del fuego y sus sombras la mente humana se ha planteado la cuestión de si el mundo y su realidad existen o son proyecciones de nuestra poderosa imaginación sí al mundo lo crea la imaginación o si por el contrario es esta la que se adapta al mundo es cuestión que inspirado en las preguntas en las que se basa la ciencia además de haber sido ser la principal gasolina de artistas a través de todos los tiempos después de avances preguntas respuestas y hallazgos una cosa sí podemos afirmar El Mundo que tenemos hoy ha sido previamente imaginado por otros adelantado porque para algunas personas la cuestión no es tanto si el mundo es creación de nuestra mente sino cómo hacer para que éste se parezca cada vez más a lo que nuestra imaginación es capaz de crear

Voz 24 40:53 no

Voz 25 40:56 Julio Verne el explorador del universo

Voz 1594 41:00 un adelantado a su tiempo un visionario un precursor de la ciencia ficción definido alguna vez Julio Verne uno de los autores franceses más importantes de la literatura universal podríamos hacer un recuento de las coincidencias entre nuestra realidad la que Julio Verne pudo imaginar ya hablaríamos del submarino el helicóptero el viaje a la luna o incluso Internet pero hoy vamos a descubrir al hombre el hombre que fue Julio Verne y algunas de las personas que fueron clave en la vida del escritor nacido en Nantes en mil ochocientos veintiocho hoy conoceremos algo más al Julio Verne positivista un hombre capaz de afirmar que todo lo que una persona puede imaginar otros podrán hacerlo realidad

Voz 1880 41:45 emprendemos nuestro recorrido por la vida de Julio Verne nos encontramos con parece que va acompañado de su tío el señor champú en los salones de Madame Paris mil ochocientos sesenta allí está su hijo hombre

Voz 2 42:13 señor Uma aquí el joven del que Le hablé Julio Verne le presento a Alejandro Dumas Alejandro Dumas hijo complacer conocerle señor Berna igualmente Caballero saber dónde podemos encontrar a su padre nuestra manuscrito no creo que tarde mucho quedó en visitar hoy a su editor y parece que se alarga la reunión un poco más de la cuenta estará al llegar puede que se haya encontrado a alguien en el camino así que usted quiere ser escritor yo soy escritor dramaturgo escritos ya algunas obras de teatro muy bueno si me disculpan voy a ver si encuentro a su padre señor Dumas no te muevas de aquí Julio he de decirle que su tío habla maravillas de usted me dijo que había estudiado Derecho y que ahora se pasa el día en la Biblioteca Nacional leyéndolo todo

Voz 0419 43:03 lleva usted mucho tiempo en París no le había visto nunca por aquí

Voz 20 43:07 poco que me instalé en París he decidido apostar por la literatura la Abogacía no es lo mío

Voz 2 43:12 tengo otro proyecto debidamente el manuscrito el manuscrito es el principio el proyecto es la creación de la novela científica es fácil típica cómo se llama su manuscrito viaje por el aire no de qué trata habla sobre el corazón de África una visión del continente nunca vista antes una aventura en globo ha viajado usted engloba no no todavía siempre he sentido una gran pasión por la geografía y los viajes he querido dar una imagen romántica de África el globo es el elemento que me lo permite me interesa novelar la ciencia desde la aventura mostrar sus posibilidades a la aventura científica que acertados señor Verne quiero escribir un paseo completo por el cosmos de un hombre del siglo XIX con todas las posibilidades que nos ofrece todos lo que una persona puede imaginar otros

Voz 0419 44:09 en hacerlo realidad hablar del progreso un gran objetivo me impresiona

Voz 2 44:15 la aplicación consciente de la ciencia como aquello que dijo Conthe la ciencia es la herramienta que permitirá al hombre dominar la naturaleza para su propio beneficio la ciencia útil a mi padre le va a encantar su proyecto

Voz 1594 44:31 un gran proyecto en plena etapa del canto al progreso el primer socialismo utópico romántico como lo llamaron algunos de la Francia del siglo XIX se asociaba a filósofos como San Simón Verne se impregnó de sus teorías y abrazó el Positivismo

Voz 26 44:47 ante no olvidemos tampoco la gran importancia de los avances de la ciencia y la industria en la vida de

Voz 0419 44:52 nombre de la segunda mitad del siglo XIX el mundo cambiaba a toda velocidad por un momento en la mente de Julio Verne todo era posible

Voz 2 45:03 tiene ya editor para publicar su novela no todavía no me han rechazado el manuscrito varias veces que estaría encantado de leerla mire ahí llega mi padre conoce usted Jules Herschel Mi padre puede hablarle de me temo que puede ser el editor que anda buscando todos los consejos que pueda darme su padre serán más que bienvenidos no puedo creer que vaya a conocer el autor de El conde de Montecristo Frank Taylor señor verle algo me dice que mi padre usted tienen muchas cosas en común

Voz 1594 45:34 después de la recomendación de Alejandro Dumas Julio Verne no tardó en visitaran nada más y nada menos que al editor de Balzac o Víctor Hugo Pierre Jules aunque no encontró la respuesta que esperaba la primera le hizo repetir casi el manuscrito entero y finalmente en mil ochocientos sesenta y tres apareció publicada la primera gran novela de Julio Verne con un nuevo nombre cinco semanas en globo el primer éxito de una larga lista

Voz 10 46:04 no ha podido ir mejor en lanzamiento de cinco semanas en globo Julio ha llegado el momento de hacer algo grande tenemos que emprender una colección de novelas que vamos a llamar los viajes extraordinarios que le parece no a sus natural vamos a consolidar lo que hablamos de la novela científica mucho más vamos a lanzar el gran plan educativo para los que les tengo aquí un nuevo contrato vamos a publicar dos novelas por año primeros las publicamos por entregas en la revista de ilustración y recreo Ivo imprime primos diez mil ejemplares con los volúmenes completos los contratos de Ecce

Voz 1594 46:35 algo cuestionado por algunos son también la clave en la carrera literaria de nuestro protagonista en este orden de trabajo se publicaron novelas como Viaje al centro de la Tierra de la Tierra a la Luna o veinte mil leguas de viaje submarino pero no todas las novelas que escribió Julio Verne se publicaron en su momento en esta euforia por el progreso por la exploración del universo Verne escribe París en el siglo XX esperando la respuesta de su editor sin barco unos días en su amado botes san Michel allí recibiría la respuesta de cuál será su veredicto

Voz 29 47:14 eh

Voz 2 47:26 estimado señor verme ha emprendido usted una tarea imposible como sus predecesores en cosas análogas tampoco ha conseguido llevarla a buen fin está cien pies por debajo de cinco semanas en globo si la vuelve a leer estará de acuerdo conmigo es Periodismo barato y sobre un tema nada afortunado no hay resuelta ninguna cuestión de futuro serio ninguna crítica que no parezca una caricatura ya hecha y hecha si algo me asombra es que haya podido usted hacer como en un arrebato empujado por algún dios algo tampoco vivo no está usted inmaduro para un libro se vuelve a intentarlo tengo veinte años

Voz 8 48:05 firmados

Voz 1594 48:10 París en el siglo XX se publicaría ciento treinta años después nos revela un Verne más cercano a su segunda etapa más pesimista que la primera ese no era el camino que había elegido para su plan educativo ello andaban editor y escritor reunidos en mil ochocientos setenta y dos con Julio Verne afincado ya en Amiens donde viviría el resto de su vida recién publicada la vuelta al mundo en ochenta días preparando el argumento de lo que sería otra de sus novelas más famosas

Voz 8 48:38 la isla misteriosa

Voz 10 48:45 tienes en el argumento he pensado en un ingeniero estadounidense voy a llamarles Cyrus Smith huyen Globo de la Guerra de Secesión americana y acaba naufragando en una isla del Pacífico mi ahí entra en acción la pasión por la ciencia del explorador fundamental para permanecer con vida en voy a centrarme en las posibilidades de la química sabe usted cómo se fabrica el ácido sulfúrico y para qué sirve no es sencillo sólo tiene que empezar por aplicada formando a nombre del futuro muy bien tiene ya un título pensado La isla misteriosa hice Ramos aquí la trilogía iniciada

Voz 2 49:18 con veinte mil leguas de viaje submarino

Voz 10 49:21 es una idea ya se ve que le ha venido bien afincarse en Amiens estoy convencido de que si se hubiese quedado en París probablemente no le cabrían tantas no que en las en la cabeza tengo San bretona no ejerce él siempre preferirá la calma el trabajo bien estudio dejó París para hombres como usted dijo en buenas manos por lo menos no habrá dejado de navegar también cada vez menos ahora estoy preparando una excursión entre Tánger y Malta puede hasta que me acompaña me dijo Michel usted no lo conoce de verdad no tengo el gusto eh es un chico difícil lo llevamos al reformatorio de emerger y quiero saber cómo está un viaje conciliador entonces digamos un viaje

Voz 1594 50:04 la relación con su hijo Michel fue una batalla en la vida de Verne de aquel viaje nacería la idea para la novela Matías Sandor la mente de Julio Verne nunca estuvo parado

Voz 10 50:15 me gustaría que antes de partir revisada Mossos nuevo contrato añadido algunas cláusulas que me gustaría comentar esta bien pero ya le digo que a mí me parece bien como estaba hemos que hablar de las traducciones sí de algunos detalles de las obras ilustradas a qué hora debe regresar Amiens tengo tiempo revisemos lo que haya que revisar algo quería decirme de la cláusula de exclusividad verdad esté tranquilo Herschel estamos atados el uno al otro no me voy a tirar al mar veamos el nuevo contrato

Voz 1880 50:42 el sexto fue el contrato definitivo

Voz 1594 50:45 el que permitió que se repartirán de forma más equitativa los beneficios piel primero donde entra en vigor el derecho de autor basado en el número de copias vendía

Voz 1880 50:53 que en el caso de Verne fueron varios cientos de miles trabajador incansable Verne dejó tiempo también para sus amigos uno de los más importantes fue Alejandro Dumas hijo

Voz 1594 51:04 alguien que vivió el paso del optimismo al pesimismo de Julio Verne

Voz 2 51:09 a mi padre le hubiese encantado leer esta novela he podido sentir incluso hasta he podido ver su punto de vista en el texto recibiste di carta te contesté sus novelas de aventuras están en mí no se me ha ocurrido mejor manera de homenajear a mi mentor el conde de Montecristo ha sido mi inspiración para escribir Matías Santos tu padre siempre estará en mi recuerdo estoy muy agradecido Julia qué tal va en esos viajes extraordinarios que dan muchos por escribe Alejandro cómo te encuentras de la pierna llegó a los oídos lo que te pasó con tu sobrino

Voz 1594 51:50 Gastón el sobrino de Verne le disparó sin previo aviso con un revólver dejó a Verne con coger hay malherido para el resto de sus días los constantes dolores y no poder volver a navegar no ayudaron a nuestro protagonista a superar su etapa pesimista

Voz 2 52:06 nuevos tiempos querido amigo nos estamos haciendo mayores estamos perdiendo a los referentes primero tu padre en este fatídico año Mi madre ahora Agett se la veda Italia lo has leído nada para ser inmortales qué dice la ciencia me temo que es casi imposible hacia la inmortalidad eterna juventud no sé si me convencerá esa solución de eso de que todo lo que una persona puede imaginar otros podrán hacerlo realidad a esos dedicado toda tu vida me vida dedicado a escribir a investigar a proponer que el progreso y la ciencia nos ayudará a crear un mundo mejor como tu trabajo en Amiens debí muy emocionado en la última carta con todos estos proyectos urbanísticos y culturales para la ciudad precisamente sería una gran idea que pudiera venir a ofrecer una conferencia Amiens Nos acabamos demostrara la nueva casa además así podría espere nuevo circo municipal con más de cuatro mil localidades sin duda éste lo que estoy más orgulloso será un placer visitar de junio además no vendría nada mal salir de París unos días ser el afortunado huésped del señor Verne en avión