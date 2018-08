Ignacio Martín: "la decisión de la jueza se basa en la interpretación del pacto"

Voz 1

00:00

la jueza efectúe una valoración en el sentido de que se ha suspendido en diversas ocasiones e desde enero de este año que existe la sentencia firme hasta agosto perdón hasta agosto es el mes en el que nos encontramos actualmente se ha suspendido hasta en dos ocasiones EBIT para evitar esa esa sobre esa situación no desamparo considera que existe es proporcional la medida del lanzamiento porque ha transcurrido ese tiempo sin que se haya entregado la vivienda a la propiedad bien pues ese es el debate que que que que en el que hay que entrar porque es proporcionado que se le entregue al propietario en el que se parece que en este caso es un fondo de inversión esa vivienda a coste de poner a una familia en la calle sin darle una solución habitacional eh y jurídicamente la decisión podría ser o no compartida pero desde luego lo que sí que es criticable es si es proporcionado o no evidente es el carácter vinculante de esos derechos reconocidos en este caso que existía esa de Carta de la ONU no era necesario incluso puesto que con la eficacia de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de sería suficiente junto a la jurisprudencia como digo ya existe entonces bueno es una decisión de la jueza a eh pues yo me remito a los argumentos que que se continúen en su en su decisión la decisión de la jugadora eh sean se se basa en su interpretación de cuál es el alcance de del contenido del pacto en relación al derecho del propietario a hacer valer su el lanzamiento de que que se que se deriva de la sentencia firme penal yo reitero es una cuestión de ponderación de intereses en juego y de evaluación de los derechos que pueden ser aceptados que en mi caso en mi opinión en esta opinión pues evidentemente que siempre hacer prevalecer es la situación de desamparo en la que se va a quedar la familia ir a arbitrar Ivo hacer instar a las administraciones que arbitren los instrumentos necesarios para que esta situación no se produzca en tanto no se produzca esa situación atizado que no se va a producir esta situación no dar lugar de lanzamiento la Carta de la ONU lo que hace es recordar cuál es el contenido del pacto y el contenido del pacto hace innecesaria esa carta es decir el juez como he dicho antes directamente con lo que establece el Pacto Internacional Icon la jurisprudencia que ya existe puede acordar esa medida lo que tiene que hacer los jueces ponderar los intereses en juego la eficacia de la sentencia de la Audiencia Provincial los derechos de los ocupantes en riesgo de quedar en desamparo entre esos dos de esos dos instrumentos jurídicos la juez ha tenido en cuenta pues la eficacia de la sentencia ha llevado a durante la ejecución forzosa pero la carta en sí misma de yo entiendo que no sería necesaria porque como digo ya la eficacia de esos derechos derivan de del Pacto Internacional hay un margen de valoración y entonces en de valoración es donde entre la decisión judicial la decisión judicial puede ser compartida o no y criticable pero como digo todo se vincula al juicio de proporcionalidad