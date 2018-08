Madrid Participa: Fundación Apai

Voz 1 00:00 vecinas asociaciones debate ciudadanía actividades vecinos cooperación Madrid participa con Yolanda Peña

Voz 0427 00:44 la una menos cuarto ya saben que los miércoles nos apetece los miércoles y los lunes siempre todas las semanas de este mes de agosto esas vacaciones de este Marie de verano pues lo que hacemos es con nuestra compañera Yolanda Peña hacer un poco bueno pues conocer algunas porque tendríamos que necesitan mucho más programa para conocer a todas las asociaciones y entidades que hay en la Comunidad de Madrid haciendo cosas interesantes y que merece la pena que les escuchemos que la verdad es que es una pena que el trabajo muchas veces es silencioso porque los medios no estamos ahí yo olía que sí sí eso creo yo buenos días aunque no sabía si saludarte porque es que ahí de una semana de vacaciones no han ahí nada dice Lanzarote igual la verdad que ha sido lujazo lo recomiendo muy mucho pero yo no me importa porque estos días no ha traído asociaciones que ya has dejado tu ahí ya habían cerrado y bien hecho que no han gustado mucho esta semana compostaje y Liz Hurley de Hortaleza este lunes conocimos a las mujeres de Roger derbi Madrid sí que la verdad pues eso era un deporte que no conocíamos que sólo practican mujeres aunque bueno pues piden que se vayan sumando también los hombres pero que en esto por dónde van a la cabeza son las mujeres sí sí tienen un mensaje de bola que yo al principio decía bueno pues que es que es con patines pero van con una bola o algo nada nada nada no hay pelota esfuerza ahí sí sí yo estoy deseando ir a torneo de roles sí sí me me avisan me apunto vale bueno pues hoy a quiénes nos has traído quiénes vamos a quiénes vamos a conocer hoy no es vamos a San Sebastián de los Reyes que allí encontrado la Fundación a país

Voz 3 02:21 de de padres de ayuda a la inserción a país nació en el mil novecientos noventa y dos por la necesidad de un grupo de familia es de insertar a sus hijos e hijas con discapacidad intelectual una vez habían terminado su etapa escolar trabajan específicamente en un proyecto que es una Obrador hacen dulces tenemos aquí a las personas que hacen esos dulces para contarnos

Voz 0427 02:41 lo que hacen que bueno pero te voy a decir una cosa antes de saludarles claro tú has dicho Obrador que hacen dulces a mí no me ha venido ningún olor aquí a dulces a mitad tampoco pero ahí vamos a tener vamos a Ricardo Tomé las muy buenas Ricardo que viene a contarnos el proyecto pero veo que habéis venido Si nada del obrador

Voz 4 03:02 sí porque es que en este mes acerca al micrófono Ricardo y miedo escénico no trabajamos ir a por lo sentimos mucho pero en otra ocasión ellos mandaremos alguna de nuestras cajas de galletas que estaba muy ricas bueno eso en agosto

Voz 0427 03:15 que hay que tener vacaciones obviamente no se puede estar todo el día en el obrador bueno cuéntanos un poco nos decía yo que estáis desde el noventa y dos y nació todo esto de una necesidad muy seria de los padres y las madres

Voz 3 03:27 que estáis en la Asociación de que vuestra voz de que vuestros chicos vuestra chicas pues

Voz 0427 03:31 te dan seguir haciendo más cosas más allá de de haber terminado el colegio

Voz 5 03:35 pues sí es difícil que nuestros hijos encuentren trabajo después del colegio hay y de ahí surgió la necesidad de crear estrés Centro Especial de Empleo se crea el noventa y dos hay bueno a día de hoy nuestra principal actividad es la la producción de galletas No somos somos catorce padres con catorce hijos iraquí nosotros nos encargamos de gestionar toda la Fundación normalmente hay cuatro o cinco patronos que son los que la los que la dirige no la dijimos en este caso yo pertenezco a ellos son los que toman las decisiones de de todo tipo aparte de eso tenemos cuatro personas sin discapacidad trabajando y hemos llegado a tener hasta siete personas también es decir somos una fundación que creamos empleo que son esos de beneficios para la sociedad no solamente creamos empleo para nosotros sino también para ellos entonces nuestros hijos bueno hay perciben una pequeña nómina que es de trescientos veinte euros y la Comunidad de Madrid les paga la seguridad social aparte de todo esto no tenemos dinero suficiente claro para para financiar la Fundación IE nosotros tenemos que pagar cada mes cuatrocientos setenta euros todos los padres para poder digamos llegara a final de mes porque claro nuestros hijos en no es que se dediquen exclusivamente a trabajar en el obrador ahí hacen cinco horas y el resto tienen psicólogas eh personal que les atiende para su formación particular no Ivonne es básicamente esto es lo esto es lo que nos dedicamos nuestro producto lo estamos vendiendo en las tiendas ahorra más que nada porque sí

Voz 0427 05:12 adoptó que no se queda solamente ahí entre las familias sino que habéis ese producto sale efectivamente lo López

Voz 5 05:17 demos en las tiendas ahorra más que desde aquí les quiero dar nuestro agradecimiento estamos intentando buscar otras grandes cadenas porque necesitamos trabajar más no queremos dinero sino queremos que nos den trabajo nuestra Fundación necesita aproximadamente unos doscientos mil euros al año para poder subvencionar se hizo claro a día de hoy no llegamos a ello pero bueno estamos en contacto con otras grandes cadenas esperamos que real

Voz 0427 05:39 esas subvenciones dinero público tenéis algo de algún tipo de culo

Voz 5 05:43 pero poco tenemos digamos las ayudas sean reducido mucho si nos ayuda algo a la Comunidad de Madrid pequeñas cantidades de dinero también Bankia hay bueno algunas otras entidades por ahí pero a poco de la obra social que tenga que efectivamente de la Obra Social con eso pues bueno no no llega ir nosotros sobretodo estamos convencidos de lo que tenemos que hacer es formar una forma tenía una fue una fundación donde nuestros hijos estén cuidados es estén que no se les explote que que la fundación sea para que ellos vivan bien no ISS eso es lo que lo que principalmente pretende hay una cosa importantes

Voz 0427 06:20 con la que quiero subrayar sobre todo porque me preocupa cuando ha dicho que no se les explote porque habéis tenido experiencias au habéis escuchado experiencias desde que se aproveche el trabajo de de personas con discapacidad intelectual en algún sitio

Voz 5 06:33 sí sí eso ocurre con discapacidades discapacidad pero bueno eso ocurre nosotros precisamente no queremos eso para nuestros hijos

Voz 0427 06:43 precisamente yo le preguntaba Arturo Tomé hola Arturo jóvenes diez si había Arturo dinos sola de Arturo le ha saludado con la mano a Jolie pero queremos escuchar tu voz Arturo hola muy bien le estaba preguntando antes de entrar verdad si habías tenido otro trabajo antes del orador

Voz 6 07:01 cómo fue tu anterior trabajo días

Voz 0427 07:04 te te gustaba o te gusta más estar en el obrador

Voz 6 07:08 por qué

Voz 3 07:11 trabajo si hoy nos podéis contar Sandra no pues contar qué es lo que hacéis cómo es un día de trabajo en el obrador que haces tú

Voz 7 07:19 porque yo yo allí ayer hago mi un yo

Voz 1490 07:28 mi hago mola

Voz 0427 07:33 y eso que es no ha bolas tienes que hacer bolas está bien

Voz 1490 07:38 no basta el juego está igual ETA está ahí no

Voz 0427 07:48 no lo tienes que meter pero de que son esas galletas a ver y como bien hecho

Voz 1490 07:51 lo colas

Voz 0427 07:56 de naranja pero hoy Sandri porque no habéis traigo

Voz 1490 07:59 juega que no pueden hubo de estar de vacaciones difícil

Voz 0427 08:02 la verdad es que soy cabezona eh que claro delito galletas de naranja me ha gustado

Voz 3 08:08 y Arturo cuánto tiempo llevas trabajando cuatro años cuatro años y cuál es tu tarea son las mismas que Sandra Oh qué haces tú dices

Voz 6 08:16 sí a ver explícanos las

Voz 8 08:19 haces cajas me está dando te hago cajas hago chocolate es dura la jornada laboral Varo ciego

Voz 0427 08:30 yo les digo todo limpiamos los baños madre mía todo absolutamente que es lo que más te gusta hacer limpiar el Bayern pero que me dices no me lo puedo creer no me lo puedo creer Sandra que es lo que más le gusta

Voz 1490 08:48 la abuela hacer las bolas miedo no te convence no puede que a mi edad Caixa Caixa y me da un poco que no te gusta no está mirando Sandra a su hermana

Voz 0427 09:07 qué vamos a saludar a alguien más aquí Jessica Ruiz que es hermana de Sandra Ruiz hola Jessica que yo sé que venías para no hablar pero claro es que yo veo a Sandra que venga mirar de diciendo ABC lo de los baños Jessica que no se es que no le gusta ya

Voz 1490 09:21 pero es que aparte de la la inserción laboral hay que enseñarle la la

Voz 3 09:25 selecciona las tareas domésticas de casa entonces en la Fundación también se les enseña lo que es poner y quitar mesas porque como comen en la Fundación con lo que es poner y quitar mesas unos se encarga de poner la vajillas otro de los manteles otros hacen aunque hay una una persona de limpieza pero de vez en cuando pues se les hace pues el rol de pues en el polvo de de la estancia Dahl un poco para que ellos también cojan un rol como en casa claro que en casa también hay que participar en ese tipo de

Voz 0427 09:56 os pregunto a Ricardo ya ya Jessica cuánto habéis notado desde que en el caso de Jessica tu hermana en el caso de Ricardo tu hijo que es al que tenemos aquí como habéis notado el cambio desde que pusisteis en marcha la Fundación IE es hoy ellos están haciendo sus galletas aunque bueno para quién os decía Arturo que les gustaba más esto de de limpiar los baños pero como habéis notado el cambio en vuestros familiares

Voz 5 10:19 pues mira yo en el caso de Arturo considero muy muy beneficioso a la experiencia de esta fundación porque en de verdad que la Fundación está dedicada al cuidado de nuestros hijos es decir la prioridad es que ellos vivan bien qué qué estelar fundación dedicada a ellos y no ellos a la Fundación es decir para nada nunca se la jornada laboral cuando más trabajo hemos tenido ha sido de cinco horas diarias el resto se ha dedicado el resto del tiempo para su formación particular y claro he Arturo por ejemplo en el otra experiencia laboral que tuvo estaba estresado tenía problemas estaba más nervioso y para él ha sido bueno ha sido impresionante o sea yo tengo que agradecer mucho a esta Fundación no sé lo que opinar a nuestra compañera Jessica

Voz 3 11:06 con tu hermana como como habéis vivido cambios tras la verdad que ella no había tenido anteriormente una experiencia laboral ella salió prácticamente de de las del colegio para incorporarse a a Pay la verdad que empezamos con otro proyecto cabía ya era al cambiar al de El obrador pues la verdad que a ella le gusta mucho porque ella estudió cocina muy claro no sale bien y claro le le gusta ella además está más tranquila porque bueno en el cole GEO pues es colegio que no no animal y aquí pues está más motivada nos comenta

Voz 0427 11:41 Kimi al otro lado que han preguntado por Twitter cómo se llama la marca para que la gente encuentre a Arturo vamos hola qué tal y como las enconadas cookies

Voz 1490 11:52 no se llama Cuqui buceas dio

Voz 9 12:00 Pay sea cookies Fundación a Pay cookies escrito en inglés claro si ven O K E S no Cuqui que encontramos tienen como pone que

Voz 1490 12:18 yo soy gallo a mí me Sandra no te preocupes

Voz 0427 12:34 me está mirando a su hermana pidiéndole así ayuda que elevaría diciendo tú tranquila tomate

Voz 1490 12:38 no siempre ayuda

Voz 0427 12:42 que no me extraña si me pongo nerviosa Joy vengo aquí todos los días imagínate tú

Voz 1490 12:47 Aquila galletas Cuqui que tiene

Voz 0427 13:04 te sientan bien las cookies y te sientan bien algo así no tiene que poner Jacek Kily González ha sacado una llevo mensajito pero qué bonito pero están ricas Sandra

Voz 1490 13:15 te has comido unas notas en Japón el Colate no puedo no puedo bueno eso a mí no me gustan chocolate pero eso no es que no puedo decir que me oiga todo

Voz 0427 13:31 ah vale vale vale le produce algo que no que no podemos decir pues ya está sin chocolate las de naranja que me gustan con Arturo a ti te gustan las galletas cual no recomiendas Macías de chocolate en árabe para combinar las venga usted a mí también a mí también Ia al padre a a Ricardo que

Voz 5 13:50 bueno a mí me gustan las dos en la que la calidad es muy buena porque las elaboramos con mantequilla pura hay bueno son son casi ecológicas por así decirlo son unas galletas que la gente que les puede vale les gustan mucho concretamente cuando vino el responsable de Pastelería de ahorra más las primeras veces a ver cómo lo elaboramos y tal pues efectivamente Le le convenció el producto y fue cuando empezamos a trabajar a trabajar con ellos que bien hoy pues qué es eso

Voz 0427 14:20 en muchos más en supermercados y pequeñas tiendas que quieran tener estas cookies de Up de la Fundación a Pay pues que las busquen se pongan en contacto cómo podemos ponernos en contacto con la Fundación

Voz 5 14:34 estamos en la red en las redes sociales siempre

Voz 0427 14:36 pero tenemos que Fundación apago RG gracias Arturo muy bien dicho ahí aparte de ir rápida aparte también los últimos fines de S

Voz 3 14:46 la nave cada mes estamos en el matadero de legal

Voz 0427 14:49 a en el mercado de este mercado de productores hay cuando es el próximo entonces es el último de media le empezarían sí es verdad que ahora en agosto por eso habéis traído por eso no habéis traído ninguna Cuqui Sandra vaya tela Yolanda Peña muchísimas gracias gracias Jessica muchísimas gracias a Sandra Ruiz y Arturo Tomé muchísimas gracias a los dos ideas ya un gustazo conoceros gracias gracias Ricardo Tomé muchísimas gracias encantado ahí la Federación ambas

Voz 5 15:16 ya por entonces