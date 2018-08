Una lotera guarda un décimo premiado a un cliente que no había pagado

Voz 1 00:00 y a eh

Voz 1826 00:23 tu puerta miran la suerte llama también aquí a esta contraportada de la primera hora acabamos de Meir de hablar de inteligencia artificial del futuro de la robótica de la tecnología ahora para compensar en las antípodas una historia llena de humanidad de aquellas que nos reconcilian porque historias como las que vamos a contar ojalá ojalá tuviéramos oportunidad de explicar las todos los días fue el pasado sábado la administración XXXIII capitalina en el malagueño barrio de Teatinos que sala de celebración el número diecinueve mil doscientos cincuenta y siete fue premiado en la Lotería Nacional con sesenta mil euros su lotera María José Hernández se daba cuenta de que un cliente fijo que desde hacía diez años jugaba el número no había pasado por la Administración no había pagado a tiempo el décimo como reacción a María José Bono mejor que nos lo cuente ella no María José Hernández qué tal buenas tardes

Voz 3 01:12 hola buenas tardes qué tal muy bien qué qué pasa

Voz 1826 01:14 eso cuando viste que no sé si podemos decir el el nombre decimos bueno imaginemos que espero el el el afortunado que hiciste cuando viste que no te había pagado que esa semana no había pasado a recoger su décimo está abonado ya desde hace diez años María José

Voz 3 01:28 lo primero fue bajar administración bloqueo cerca de de negocio igualar en la caja fuerte y lo voy a intentar localizarle pero como está trabajando pues de conseguirlo nos localizada hasta las cuatro menos cuarto más o menos no vamos a mí otra vez para decirle que qué pasaba

Voz 1826 01:46 porque tú hablaste con la familia lo conoces tanto que sabías te pusiste en contacto con alguien de la familia

Voz 3 01:50 no no no que va no no que va que va solamente cuando él me llamó a mí me dijo a votos hasta que ha pasado porque tengo un montón de llamadas perdidas de de mi mujer y mi hijo tú ya has pasado

Voz 1826 02:01 pero asustados y te lo dijo asustado Pedro claro

Voz 4 02:05 fue como asombrado diciendo algo pasado

Voz 3 02:07 bueno manos ha pasado algo que lo dijiste los pues bueno que le ha tocado la batería empezó a llorar no me dejas hablar el pobre

Voz 1826 02:17 a ver qué le había tocado pero él en principio no sé si fue un poquito incrédulo porque dice haber María José Si yo no he comprado el décimo si no he podido pasar a pagarte los y no he podido pasar a recogerlo o no él no

Voz 3 02:29 no no no tuvo ninguna duda de mí que va que va que va a esas da de mí

Voz 5 02:34 María José el siquiera había comprobado el número había salido esta semana no

Voz 3 02:37 porque estaba trabajando estaba trabajando oí cómo trabaja un poco ya que a mí me he trabaja ya es de estamos a quema Rafita nosotros la trabaja me parece que son dos remolino de un poquito de difícil acceso un poco la zona aquí de San Mamés de ahora entonces claro pues a veces puede pasar a antes de dos sorteos a veces me pagas dos sorteo juntos aquí pues eso

Voz 5 03:05 estos como aquel anuncio de navidad de de Saint Denis no

Voz 3 03:09 la verdad es que si te un cartel diciendo que no se fía nadie

Voz 6 03:13 no no

Voz 1826 03:16 bueno a no ser que deseando que sean clientes amigos de toda la vida porque era eso cómo lo haces imagínate que hubiéramos vendido el como no ha pasado Pedro que lo hubiera entendido o no se lo guarda sobre cine

Voz 3 03:27 que va que va yo tengo un sobre cada uno tengo muchos clientes fijos que se llevan cada uno hacia un número de abonados lo que tengo unos veinticinco números abonados el que dejó este sábado y entonces tengo su sobre con su nombre y Consell número que es que ellos han elegido de llevar todas las semanas desde dos juezas once saco los décimos de Don jueves de Saada son dos los de los sábados lo vi que a las once y cinco decía que es raro que no venga suele haber deja Un poco más avanzadas de Devolder negro ha dejado un poco más viendo que no venía digo va del cuando viene me paga a distintos décimos seguidos sin tocar ir pájaro el sorteo porque otro no me ha tocado a Pazo de pagárselo y él no Él viene y me pagar seis dos sorteos sin sin va vienen equipados sorteos

Voz 1826 04:17 así que concluye hasta que te correspondía hacer lo propio pero al revés

Voz 3 04:20 Balmain sí moralmente irlandesa me para él cuando no toca ya que toca me lo quedo yo

Voz 1826 04:26 qué lloras te llamadas cuando se lo dijiste por teléfono cuando fue después Pedro

Voz 3 04:30 no vivimos cuando cuando nos vimos sí sí además la dueña de mi madre muy como yo soy joven pues la que bajó soy yo y a mi madre habrá estado los dos llorando bueno ya os todos

Voz 5 04:47 estamos emocionados bueno Ona yo yo te doy la enhorabuena por ser como eres de honesta