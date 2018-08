El Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva

Voz 1 00:00 doce y cuarenta y cuatro minutos ya tenemos a nuestra viajera preferida pues dando vueltas por algún lugar de Madrid bueno voy a leer la lista de todos los pueblos por los que ya pasado Beatriz Caballero Morata de Tajuña Villar del Olmo Bustarviejo Soto del Real Ciempozuelos Pinto Cercedilla y hoy donde estará Beatriz Caballero hoy vea cómo estás donde todo hola hola esta vez te has tenido que leer la lista eh si le he tenido que leer porque de memoria ya no me puedo meter no la ley así Estadella mio yo quise te van olvidando sí sí es imposible conocer que yo también una chuleta para ello hoy venida Fresnes días de la Oliva mira

Voz 0419 00:40 he vuelto a coger el bus después de mucho tiempo porque Ciempozuelos Pinto y Cercedilla lo hice en tren para llegar hasta esos pueblos y esta vez pues he vuelto a coger el bus que ha sido el bus seiscientos cuarenta y cinco desde el intercambiador de Moncloa es la dársena diez el intercambiador de Moncloa un intercambiador enorme yo tengo que reconocer que nunca había cogido ningún bus desde ese intercambiador habrá que me he perdido porque hay varias islas se dentro del propio intercambiador entonces lleve metido en la isla número dos in hoy que meterse en la isla número uno pero hay que tener también porque también está la isla número tres de he aprovechado porque como ha llegado a eso de las nueve y no salía hasta las diez he dicho ha cortado el pelo te recordaba el pelo porque hay una peluquería allí en el intercambiador dentro del intercambiador eso me he tomado además le preguntaba a la chica le digo tú crees que me da tiempo a cortarme el pelo inicial de sobra pero bueno pues ya ya que es una peluquera no que rápida

Voz 1 01:30 sí sí parte de Mel hoy tenía lavado también de cabeza incluidos tan bien con masaje con masajes

Voz 0540 01:36 ha sido más o menos de una hora

Voz 1 01:37 oye tú sí que sabes decirte de de trabajos a ir teatro

Voz 2 01:40 bajar por la mañana muy bien preparado

Voz 0419 01:43 el tiempo cogerme un café después una napolitana de crema a subirme al bus después de haberme lo comido tranquilamente para llegar aquí a Fresnes días pero cuánto te cunde el tiempo Beatriz como eres capaz de ampliarlo tanto

Voz 1 01:55 sí alargarlo tanto

Voz 0419 01:57 pues no sé hoy ha sido un día maravilloso he llegado aquí además en cincuenta minutos me parece un tiempo espectacular porque no ha dado tiempo ni a estar cansada del viaje ni aburrirme un paisaje muy bonito todo que reconocerlo la carretera también muy bonita Nos hemos cruzado con muchos ciclistas así que creo que este polo vienen muchos ciclistas para hacer ruta

Voz 2 02:17 mira qué bien ya punto te lo que lo que te gusta tanto la bici

Voz 0419 02:22 pues yo creo que me lo voy a plantear para ver si venir hasta aquí pero es un poco cansado por titular cincuenta minutos en mi en autobús no me quiero imaginar en bicicleta Fidia pero bueno lejos sí eso ya iremos viendo y además este pueblo tiene muchas cuestas porque nada más llegar he paseado por el pueblecito por sus casas entran en casa de una mujer que se llama como yo que se llama Beatriz estaba hablando con ella y me ha dicho que tengo que viene el pueblo que es muy bonito muy tranquilo la plaza estaba vacía había dos chicas paseando por la plaza luego se ha quedado vacía por completo yo me Avenue venido un lugar que no me esperaba que hubiese en este pueblo que son museo lunar este pueblo barato es Nerea tiene mil quinientos habitantes por lo que me han contado que han llegado a reunir entre sus lugareños unas veintinueve nacionalidades es un pueblo sí con mucha mezcla racial ibicenca además aquí están encantados las casitas que son de piedra también evoca los típicos pueblos con además las ventanas chapas verdes de chapa verde que a mí es algo que me recuerda mi pueblo muchísimo los ventanales de chapa Verdi como decías tienen un museo lunar que extraña muchísimo que ahora mismo en el patio subiendo una nave espacial con la bandera estadounidense pone usa claro Estados Unidos aquí me he preguntado yo que que hace un museo lunar aquí en Fresnes millas de La Oliva dieron preocupa al Ayuntamiento le he preguntado a Elena Hernández que me he encontrado por allí que además estaba de vacaciones les sacado de sus vacaciones conmigo Elena qué tal

Voz 0540 03:45 hola buenos días encantada de recibiros aquí explica los algunas cosas

Voz 0419 03:50 me vas a perdonar por haberte estropeado parte del bacalao

Voz 0540 03:52 bueno pues yo encantada nada no hay ningún problema no me has hablado nada

Voz 0419 03:56 estamos en el en el patio de entrada a este museo lunar pero que hace un museo lunares medio de este pueblo bueno pues a ver no sé si sabéis que se puso

Voz 0540 04:08 al hombre en la Luna a Neil Armstrong desde este pueblo desde Fresnadillo De la Oliva en mil novecientos sesenta y nueve entonces por eso está que este pequeño museo dentro de nuestra capacidad para conmemorar que fue desde la estación de vuelos tripulados de Fresnedo millas de La Oliva que se puso al hombre en la Luna y bueno pues ahora dentro de poco será cincuenta aniversarios invitamos a dos a que venga esa visita del museo

Voz 0419 04:34 bueno que Huelva se para que es un museo pequeñito pero bueno es pequeñito porque tiene muchísimos objetos muchas reliquias gran parte son los originales tiene trajes espaciales tiene además a las características las rutas tiene también recortes de periódicos de la época donde decía Fresnes villas al espacio desde Sevilla se va al espacio yo quiero saber porque esto no se conoce porque crees que no se conocerán en todos hemos estudiado la llegada del hombre a la Luna quiénes fueron los que llegaron pero muy poca gente sabe que hubo una una base a quien desde la que se observaba cómo estaba la situación en el espacio aquí en España sobre todo aquí justo en

Voz 0540 05:12 claro bueno pues porque siempre se ha pensado que todo esto es de la NASA claro evidentemente fueron ellos fueron los norteamericanos los que puso nombre a la luna y entonces bueno como pensamos que es de gente de fuera pues no ha habido mucho interés da tenemos una cultura científica y sobre todo cultura espacial pues esto es porque bueno cuando Estados Unidos quiso poner un nombre en la Luna tuvo que hacer una red de vuelos tripulados entonces una estación en Estados Unidos otra en Australia y otra en España ciento veinte grados y bueno pues la pusieron a quien Fresneda ellas ya existía la espacio profundo que es lo que existe ahora mismo en las mismas ubicaciones que tenemos también cerca de la estación dónde Robledo de Chavela que también está abierta entonces nosotros bueno lo que había quién Fresnedo ella será la red de vuelos tripulados desde aquí se puso al hombre en la Luna y luego también se siguieron los siguientes a polos que Hugo a la luna porque se fueron más veces se fueron hasta seis también sí del seguimiento de todos los transbordadores espaciales estuvo operativo hasta mil novecientos ochenta y cinco y a partir de ahí bueno pues se trasladó toda Robledo de Chavela la estación a las ante la antena gigante que había todo bueno pues en recordar sí perdóname

Voz 1 06:29 nada nada tranquila Elena qué quería yo preguntarte tocaya muy buenas Cy hola muy buena imagino ahí no me quedo con ese dato pero eres la responsable ahí en el museo entiendo no si vale vale vale vale turística y la guía muy bien muy bien que yo creo que precisamente eso que decías al final hace que la gente siempre dentro de lo que se relaje con la que tenga que ver con con la llegada del hombre a la Luna Aitor la hacemos más Robledo de Chavela y Fresnadillo esclavos se ha quedado un poco ahí a la sombra al museo a mucha gente vamos a hacer ahora ese llamamiento venga

Voz 0540 07:00 cada vez más gente y además bueno lo agradecemos porque este museo está hecho con la iniciativa también de la gente del pueblo hace así bueno para conmemorar el que hacía cuarenta años que se puso al hombre en la Luna bueno pues la gente del pueblo empezaron a a promover una exposición en la Casa de Cultura con la ayuda del Ayuntamiento y bueno pues a partir de ahí fue el germen para hacer este pequeño museo poco a poco se ha ido complementando bueno no inauguró Michael López Alegría día que que es un astronauta que nadie de los que hemos tenido entre las cosas que tenemos bueno pues tenemos da la colección de Jordi Gasulla que es es un productor de cine que se dedica al cine que ha hecho bueno pues aparte de Tadeo Jones bastantes películas ah bueno pues tenemos muchos originales entre es bueno pues trajes de astronauta de Michael López Alegría o de Pedro Duque de la hora ministros y también entonces bueno hay muchas curiosidades lo que hacemos es pues visitas guiadas los fines de semana para explicar las cosas que hay porque el museo es pequeñito y hay un montón de cosas ahí más de trescientos objetos tenéis muy

Voz 1 08:08 afluencia entonces Yelena va a mucha gente

Voz 0540 08:10 sí sí la capacidad es pequeñita pero bueno que quiera venir

Voz 2 08:14 normalmente no hay ningún problema mudé once a dos los fines de semana hay entre semana pues hay que llamar antes para concertar cita abrimos a a colegios asociaciones a grupos claro

Voz 1 08:27 tenemos una página web a la que podamos ir por ejemplo Elena para buscar ese teléfono y toda la información directamente museo Luna vale excusa de lunares y te sale ahí se a la derecha

Voz 0540 08:38 si tienes el ordenador te salen con el toda la información que de Salah fue o a comentarios sólo que quieras ver muy bueno también desde la web del Ayuntamiento pero principalmente la de museo una bueno

Voz 1 08:51 Elena la siguiente parada que tiene que hacernos sea compañera no sé si ya les recomendado algo o Nos lo puede recomendar ahora en antena donde vamos allí en Fresnadillo bueno pues eh vamos

Voz 0540 09:01 esa ir paseando por el pueblo para ver casas vivas la ruta casas vivas que también bueno pues hay una pequeña el que la ruta ver pues ese simplemente es como un museo de pintura al aire libre y lo que sí todavía algunas casas de granito que estaban destruidas sólo quedaba la fachada hubo una pintora Elena parlante que lo que hizo fue pintar en las puertas y ventanas bueno pues por ejemplo la barbería lo que era la barbería pues cada sitio la bodega donde estaba la bodega hice hacen pequeño recorrido en el que vas viendo pues la historia del pueblo costumbres tienen que ir buscando a los niños pequeñita y es otra alternativa bueno pues visitar el museo que estaremos abiertos ahora estamos de vacaciones abriremos del día uno de septiembre

Voz 1 09:44 el Museo verdad El Musel unánime porque estoy viendo el City secando la página web digo yo creo que todavía que ahora en agosto no podemos visitarlo nos tenemos que esperar ya que acabe el mes vale vale sí claro

Voz 0540 09:56 pues no hubo después visitar casas vivas dando una vuelta por el pueblo tomará algo que tenemos la gastronomía muy buena unos bastante mira mira Alba Elena

Voz 1 10:05 como se nota en la guía agrega que eres hombre completo por supuesto de tomar algo porque un poquito de bebida hay que tomar y un poquito de no

Voz 0540 10:14 para claros lo suyo vale vale el ensayo sabes si luego ya bueno ahora ya en verano no pero en otras épocas no hay hay basta hay varias rutas de miel cada poder ir con los niños toda la información se la damos aquí sino también de información

Voz 1 10:32 pues Elena Hernández muchísimas gracias guía turística responsable del museo y sobre todo una mujer que estaba de vacaciones y las ha interrumpido para contarnos todo esto así que pues muchas gracias tocaya

Voz 2 10:43 muchas gracias Dati Beatriz Caballero

Voz 0419 10:46 alguna mira más antes os voy a leer un recorte de prensa del día diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y nueve aplicado en el AVE cese Fresnedo ellas fue ayer tarde el punto de unión con el Apolo hice la estación española de Maspalomas transmitió en los primeros instantes del vuelo una corrección de ángulo ordenada por el centro de control y luego te cuenta aquí las pulsaciones de los astronautas justo en el momento de pisar la Luna gran pulsaciones de ciento diez mira ciento diez noventa y nueve y ochenta y ocho pulsaciones

Voz 2 11:14 claro hoy pocas me parecen yo tendría más todavía

Voz 0419 11:17 dicen aquí también Cinema cambiar han si el primer lanzamiento que que ellos llevaron a cabo tenían ciento cuarenta y seis ciento veinticinco ciento despacio en las bajas son entonces