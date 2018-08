Saberes jarandos en Fresnedillas de la Oliva

Voz 1 00:00 eh estamos llegando a las trece y treinta y tres minutos y nos apetece irnos de nuevo a alférez de días de La Oliva a ver qué tal le va a nuestra compañera Beatriz Caballero Beatriz cómo estás hola hola no es por aquí por aquí por donde a ver exactamente dónde estás ahora

Voz 0419 00:18 al lado de un pequeño polideportivo esto se puede consideraron polideportivo son artistas de Permira artículo pues entonces eso esté aquí al lado de un polideportivo a cinco minutitos de la plaza porque nada está más lejos de cinco minutitos va bien hay estaba observan el programa de fiestas porque estamos en fiestas en fiestas de pueblo porque claro por eso es agosto estaba observando precisamente el cartel el día del jueves veintitrés de agosto porque son unas jornadas de recuerdo a toda la gente de de este pueblo a la gente más más típica clásica a la gente de siempre a los lugareños por ejemplo el programa empieza a las once con una jornada de tradiciones y recuerdos Un paseo en burro incluido juegos tradicionales pero me ha gustado mucho una idea que es por la noche ya que es una proyección de un documental a las diez y media que se llama saberes giran dos porque los dos son los lugar sueños de de aquí de frene días de La Oliva se llama Garang dos ese es el gentilicio así pero no tiene ni ver has no yo ahora a lo mejor nos cuentan el porqué creó deberíamos bueno pues eso siempre estará es este documental la culpable por decirlo de alguna forma este documentales Cocu que estoy con ella hola

Voz 2 01:28 hola qué tal me estaba comentando que

Voz 0419 01:30 era lo que quería era una forma de de participación a una un acto participativo y además llevar la educación a través del cine que más o menos las conseguido con este documental cuéntanos un poco la idea esta idea loca de de este documental

Voz 3 01:44 pues bueno está idea de este documental surgió hace unos años con otro compañero con Raúl eh que los dos

Voz 2 01:53 bueno pues teníamos mucho interés en recuperar nos interesaba mucho recuperar las tradiciones

Voz 3 01:57 me es locales no de los pueblos a nivel de costumbres a nivel de cómo se vivía no o como Se eh

Voz 2 02:06 José hacia la comida cómo se trabaja en el campo como se llamaban los lugares porque pensamos que todo eso forma parte de de de la esencia de lo que somos va pasando el tiempo la gente mayor que ha vivido esos tiempos pues va muriendo el claro esa memoria si no se queda registrada de alguna manera se va perdiendo y nos parecía muy interesante hacerlo pero desde la parte educativa no como vamos a hacer un vídeo vamos a producir un vídeo ya está sino que vamos a hacer que participen que sobre todo jóvenes y niños no era nuestra idea tender un puente intercultural entre la gente mayor IU eh los niños y los jóvenes que podrían ser los que podrían seguir manteniendo esa ese legado cultural Historia

Voz 0419 02:50 como me decía antes que a veces ese puente se rompió un poquito y que ha resultado sorprendente como algunas palabras perdían así con con el paso de la historia perdían actualidad alguna de esas palabras como Linares por ejemplo qué ocurría con esa palabra

Voz 3 03:02 así pues este año pues hemos descubierto algo que me parecía muy interesante no que es como como una palabra tiene

Voz 2 03:10 en tiempo de vida cuando deja de usarse generación tras generación pues se pierde esta vez hemos encontrado la palabra Linares que es una palabra que se haya perdido el Diccionario pero que en este pueblo sí que es una palabra que ya las próximas generaciones no van a seguir utilizando

Voz 3 03:26 que los Linares

Voz 2 03:29 aquí lo llamaban la gente mayor de noventa años y de ochenta años llama a una zona del río e de un arroyo que hay cerquita del pueblo donde donde había huertos tenían sus huertos allí lo llamaba Linares hay a sus abuelos digamos eran los que habían estado cultivando en lino en aquellos sitios no en aquellos espacios sólo Jamal Linares porque cultivaba Lino aunque los abuelos ya no habían cultivado lino pero ellos seguían manteniendo el nombre de INAR y ahora lo que me he dado cuenta es que las generaciones qué actuales no que igual tiene treinta a cuarenta años eh ya esa palabra no lo utilizan ya no lo llaman a eso los Linares lo llaman los huertos que había en el rollo sí claro es muy interesante porque ella probablemente los hijos de estas personas de treinta cuarenta años ya ni tan siquiera nombren la palabra alinear no es curioso ir descubriendo pues eso cómo cómo se van perdiendo pues esas tradiciones esas costumbres dos hola qué tal muy buenas

Voz 4 04:27 hola hola qué tal oye qué bonito lo que estás contando ahí es que tienes toda la razón porque claro dónde llamar a esa zona entre decirle huertos que es como genérico a decir Linares que es hablar algo específico que se hacía en esa zona claro se pierde ahí mucha mucha variedad hay mucha especificidad de lo que estás hablando realmente claro sí sí mira voy a saludar también por aquí a nuestro Ignacio Lemmens que viene siempre todos los martes desde Madrid Destino para llevarnos a lugares de Madrid también para para recuperar memoria porque eso lo hacemos un poco porque él estaba sintiendo aquí con la cabeza con el tema de las palabras que perdemos Nacho hola

Voz 5 05:04 la estaba escuchando con mucha atención porque me parece interesantísimo no lo ponen los contabas acerca la palabra Linares y muchas ganas y muy un palacio que es el Linares no entiendo que viene de esta familia que tendría que tendría a empresas de del lino no tanto Ustea el lino parece muy interesante estar escuchando con mucha atención porque hoy voy a hablar del teatro español que también es un espacio muy vinculado a la palabra

Voz 4 05:32 Coco y que más tradiciones vais a recuperar y estáis ahí reconstruyendo esos puentes de unas generaciones con otras o palabras otra adiciones no lo sé

Voz 3 05:41 sí estamos sabemos hecho por ejemplo en este

Voz 2 05:45 este es el segundo documental que hacemos hicimos uno hace cuatro años en el que participaron alumnos y alumnas de quinto y sexto de colegio y en este han participado ha sido edades más variadas incluso algunas madres y padres que han querido participar así como un vídeo participativo que pues primero hemos poco sondeado que que te manos interesaban por ejemplo un tema que interesaba mucho es el tema del agua y hemos estado investigando sobre cómo se utilizaba el agua también nos parecía muy interesante porque pensamos que además es un recurso que cada vez vamos a tener que darle más valor porque va a ser cada vez más

Voz 3 06:24 entonces bueno pues ha sido muy muy bonito descubrir cómo

Voz 2 06:28 no pues desde como lavaban la ropa en los arroyos incluso en invierno cortando hielos no para poder lavar la ropa como todas las mañanas para coger agua se iban con el cántaro al caño a coger el agua eh bueno como pues para poder abastecer los huertos pues tenían que hacer pozos no ha como una serie de de costumbres que ya claro desde que tenemos un grifo en casa que lo abrimos tres en la sanidad gramo claro lo importante que es no el cuidar eso que es que que que que es tan importante para vivir

Voz 4 07:02 Coco tú siempre has vivido allí en Fresnes villas no yo antes vivía en Madrid sí poco

Voz 3 07:07 con con la idea de huir de lo urbano

Voz 2 07:10 no aunque soy muy urbanita también pero pero me apetecía bueno fundamentalmente al ser madre me apetecía que exija seguiría en un espacio que puedan salir la acabe además así se es es

Voz 0419 07:21 a llevas me comentabas antes la importancia del colegio de aquí del cole público porque elegiste este colegio si os ha buscábamos un colegio público

Voz 2 07:29 pues por un poco porque creemos en la escuela pública no hay Nos apetecía también un colegio que que funcionara de una manera bueno pues especial no en este colegio sí que tiene tiene esa característica hemos llaman el cole se llama San Bartolomé en este colegio pues funciona por proyectos a los niños y las niñas son realmente el centro de la escuela el también se le da mucha importancia a la participación de las familias se permite que bueno

Voz 3 08:01 pues como que estemos ahí no como parte de la comunidad

Voz 2 08:04 educativa y luego hay un trabajo muy interesante y muy potente con el tema de la diversidad no de la atención a la diversidad que también de los grandes retos

Voz 4 08:12 desde veo desde luego desde luego es hoy el machismo tocó tú sabes explicarnos por qué el gentilicio dos que en principio es que yo no le veo Fresnes días de La Oliva y el gentilicio descarados

Voz 2 08:25 pues sí pero mira la verdad es que eso en el en el anterior documental que hicimos fue una de las preguntas que que hicieron los niños y las niñas porque les interesaba también mucho Hinault hay una cosa clara la verdad hay varias todavía no vaya a ser debería contar estas cosas suele haber varía igual si no es a la que es la que animas te gusta Vela que a mí me parece sé que que puede tener mucho que ver y que además me parece muy bonita a nivel visual es que el la llegada al pueblo está llena de Jara se ha y hay un montón dejar a su alrededor que de hecho en la época en la que florecen que es así como a la primavera no finales de primavera eh están todas las caras blancas en flor nueve cuando entras al pueblo pues yo digo pues si ves es generando no porque nos has ahora puede venir de gusto

Voz 4 09:12 las explicación la verdad que suena muy bonita pues oye poco ha sido un placer conocerte y conocer ese proyecto que es haciendo de recuperar todas esas tradiciones de tender puentes entre generaciones que es verdad que se quedaran ahí unos vacíos a veces silencios que luego hacen que no que en otras pasemos y eso me lleva a recordar que no sé si a lo mejor e incluso a lo mejor hasta la conoces porque por allí hay una fotógrafa que conozco desde Jean Maeva Figueira que también está con esto de recuperar tradiciones y hace fotografías antiguas de estas en la cama

Voz 6 09:41 la antigua del revelado con los líquidos y todo esto en blanco y negro

Voz 4 09:46 ya está instalada allí en Fresno días de La Oliva de hace muchas estas fotografías si iba por muchos sitios festivales y demás haciendo fotografías estas antiguas que la verdad es súper bonito hay recuperar también la fotografía que a veces bueno con el móvil a obviamente nos gusta y es muy rápido

Voz 5 10:02 una fotografía artesanal no si nuestros valores plásticos distintos y la espera no esperar no es muy interesante que ilusión verdad cuando esperabas a revelar las fotos y a ver qué aparecía

Voz 7 10:15 sí sí

Voz 0419 10:17 es verdad que te ambiente

Voz 6 10:19 un poco de decepción porque has hecho una única foto luego la miraba si salía borrosa o ojo ojo

