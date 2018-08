La Forte y su señor se vuelven swingers

Voz 1 00:00 sí a partir de un hecho real yo creo tú creas él crea nosotros

Voz 1826 00:48 el instante en el que saludamos vira en la redacción de Berna en el país está Héctor Llanos Héctor qué tal buenas tardes hola buenas tardes a todos por aquí a verlo que que que nuestra es

Voz 2 00:57 hemos un tema que va a dividir a los oyentes si osea que tenemos debate que que que

Voz 1104 01:02 qué tema cuál es la pregunta cuál es el debate

Voz 2 01:05 pues sesión veo como dormimos en verano

Voz 1104 01:08 cómo lo vamos a hacer algo luego darnos más detalles con el calor malamente pero bueno vamos a dejarlo ahí pregunto abierta como dormimos en verano es el asunto candente nunca mejor dicho que que plantea hoy que nos propone Verne Edgar Hita qué tal buenas tardes

Voz 0509 01:23 buenas tardes y tú en que estás que hoy

Voz 1104 01:25 hoy buscando oye

Voz 0509 01:29 claro porque al final hacemos la presentación y todo lo dejamos

Voz 1176 01:31 el aire bueno no puedes pero bueno así ya he dicho mal

Voz 1826 01:34 de una vez y más de dos que así vive Telecinco

Voz 1176 01:37 es una promoción de una persona que no pasa nada mejor que la publicidad ante la publicidad lo diré

Voz 1104 01:42 tú ha adelantado impuestos impuesto dos

Voz 1826 01:45 Alonso sigue estamos en el recreo mucho unos venga a Margaret seria ahora yo ya soy una persona seria de cambiamos cambiado mucho de títulos este año ha cambiado muchísimo Forte buenas tardes no es así

Voz 1860 01:59 no es que te lo diga siempre es que hoy vengo hecha polvo de pero siempre me lo dice así pero es que tengo la la espalda hecha un cuatro catastróficas desdichas bueno pegó comiendo chocolate

Voz 1826 02:07 ya pero que hay que decir que admiten

Voz 1104 02:11 barren que a estudiar Medicina

Voz 1826 02:13 he estudiado todo Carlos qué tal buenas tardes muy bien fenomenal tú tú tienes alguna idea que pueda hacernos entender qué tiene que ver que venga con la espalda hecha un cuadro en el que dice que come chocolate

Voz 1104 02:24 pero echan cuatro un cuadro ciento cuatro

Voz 6 02:26 todo cuadro cuatro fatal chocolate que lo

Voz 1860 02:29 era todo a ti te pase lo que te pase tú vete camino chocolate basada el como todos los Luciana que lo dice el doctor

Voz 1826 02:34 el bar Rennes decidir la obesidad cura enseguida vivo vivo desde ayer en un sinvivir es que me me me concursó este de las

Voz 7 02:54 la hará Titín el PP hará recuerdo entre

Voz 1104 03:10 Iribarren contra el mundo El Mundo al contrario rehén de momento gana el mundo cinco tres bueno eso en eso está muy bien que empiece recordando Amigos de Ronaldo contra amigos de en el solteros contra casados a fin de temas que tiene que ser triste hacer un partido estos amigos de Iribarren parezca yo sólo contrarrestado tengo amigos bueno a ver Iribarren propone aquí la acertijo se trata de descubrir a un hombre mujer o personaje que está oculto detrás de las tres pistas para ilustrar las nos pone música y esto también es entretenido

Voz 1826 03:40 corren todo tuyo todo mio cinco

Voz 1104 03:43 pues esto requiere medidas de urgencia así que hoy lo he dado todo lo que he podido quiero que sufra Aleix Quiero que no tengáis ni idea quiero que perdáis la primera visita que tú quieres volver mañana a ver si mañana por hoy me toca venga vamos con la primera pista que es biográfica

Voz 8 04:05 sí

Voz 9 04:28 el antecesor de tras el tecno pop para la fuerte para que estudie todos estos ancestros bueno estos son ultra Box grupo de Tecnocom que tuvo tres épocas la de los setenta la de los ochenta y la de los noventa la de los cien mil Las en los cien no a ella se quedaron la buena fue la de los ochenta liderada por Michel Cure importante un escocés vocalista guitarrista y teclista Si bueno pues eso los ochenta tuvieron bastante éxito sobre todo dos temas este que se llama Viena del año mil novecientos ochenta del muy Cheers y que seguro habrá conocéis del año ochenta y cuatro pues nada la pistas muy sencillas biográfica como decía ahí es que nuestro personaje nació el seis de julio de mil novecientos ochenta y cinco días antes de la publicación de este fabuloso

Voz 1104 05:11 Viena seis de julio mil novecientos ochenta y quiénes

Voz 2 05:16 el primero Víctor Edgar yo vamos a lo básico es fruto Mazo por cierto esta canción

Voz 1104 05:22 no no hagan la pelota muchas gracias como si no hubiera compuesto del sur pero bueno pues vamos a lo básico para quitarnos de un medio ya parte

Voz 10 05:35 yo es mujer

Voz 1104 05:38 no no es acertar esto verdad es llevamos diez días diciendo que no creo que ya cuando decís hombre mujer cuando y mujeres hombre cuando Ángel bueno bueno pues sabemos que no es mujer nació el seis de julio de mil novecientos ocho

Voz 9 05:50 venga vamos con la segunda iba a decir que es una pista geográfica pero en realidad lo que es es una pista la diosa

Voz 5 05:57 oh

Voz 1104 05:58 me has dicho ante otro día

Voz 5 06:05 claro

Voz 1104 06:29 donde Turín correcto

Voz 9 06:38 llevo Autostrade porque hay una versión en italiano de Antonello Bendit y que a mí me la vendieron como que era la original unos amigos italianos grabaron una tinta dije canción tan buena millonarios

Voz 1104 06:46 ya me dijeron sí si es este de bendita y lo que hizo fue fusilado versionarla pero bueno está también muy bien estas son dejados Un grupo de los hermanos fin Tim

Voz 9 06:56 en Il que es la continuación de su grupo anterior que seamos split en son seguramente los únicos músicos de pop rock de este país que podamos conocer aquí

Voz 1104 07:07 vale no no sé si sabéis el país los todo define el Pairo si los no lo diga bueno si lo sabes mejor

Voz 9 07:13 porque la pista estos va a ayudar bastante la pista dice lo siguiente es un poco pero atención la localidad donde se crió nuestro personaje es pionera en el deporte rey del pop

Voz 1104 07:27 ahí de los Claude de House vista así asusta pero no ellos el País el deporte Rey intuye cuál puede ser pero bueno el país y que lo tenemos en el país lo digo claro sí claro claro si los House aún de Australia pues no pues entonces os vendría bien saber el deporte del Rey el deporte rais yo Georges personajes se crió en una localidad donde el deporte rey

Voz 1826 07:55 sí ha destacado siempre por el por el tenis pero no sé si allí

Voz 1104 07:57 es el deporte rey y el nombramiento de canguro aquí bueno la pregunta hay que hacerla ya ya ya ya pero entonces que se crió allí en la ciudad en una localidad al galés pionero del deporte rey de El País de es así la pistas así que hay que hacer y se crió allí entonces claro

Voz 1860 08:17 venga venga venga yo que hemos venido a jugar

Voz 7 08:20 eso es pues él se dedica

Voz 1104 08:26 al espectáculo qué pena que los gestos

Voz 1860 08:31 a mí lo un pase

Voz 1104 08:33 a comer no entrega a preguntarle si está vivo o no pero bueno esto es las respuestas no no dedica al espectáculo no destruye estaba vivo ya que estamos a esta pregunta no no no yo no me preguntaba yo lo dejo ahí en ese camino está bien no se dedica al espectáculo se crío en la localidad de Australia se supone no no no he dicho eso no no has dicho es que lo has entregado huérfano enredado tanto se crió en una localidad donde el deporte rey de Australia al deporte rey del país

Voz 9 09:01 how si es pionero

Voz 1104 09:04 vale donde tiene importancia se deportiva en bueno en fin vale olía vosotros solos vamos con la tercera pista que es una pista a dúo

Voz 12 09:11 el cinco

Voz 11 09:21 artistas con Ci suele extraer Estelle came nazca mejor pescó por bebé

Voz 9 09:35 Edgar Elgar ha dicho no es Rosana siempre se les relaciona está claro que sigan el mismo estilo bueno Rosana Arbelo nacía en Lanzarote en el sesenta y tres como Tori Amos y Mafalda eh nos ayudarán la semana pasada ella una mujer que pensaba que sólo se va a dedicar a componer

Voz 1104 09:51 pero bueno se atrevió a cantar a sacar aquel primer disco

Voz 9 09:53 los Lunas rotas que bueno a fuego lento Lunas rotas Si tú no estás el talismán y éste sí miedo Rosana está claro que ha cantado a dúo con muchísimos artistas con muchísima gente y la pista lo que nos dice es que sin miedo y alguna otra Rosana la cantado a dúo con nuestro personaje de hoy ande

Voz 1104 10:14 no se dedicada al espectáculo he dicho que no se dedica al espectáculo te las tienes no

Voz 11 10:21 aquí se pues ya está

Voz 1104 10:24 nació en mil ochocientos ochenta ahí

Voz 11 10:26 vale vale vale estamos bien así os mato a preguntar todo Edgar Hita pues voy a preguntar pero eso sí

Voz 1104 10:53 a ver si podría haber Rice cantante no es cantante cantante no hemos dicho que no sea digno que no se al espectacular porque yo voy a lo sabe sabe si Losada pregunta lo que quieras pregunta lo que sí es cierto que trabaja en la segunda lo tiene ella sabes no no yo he del Betis no lo que quiero ir yo diría que no es el Betis no nos del Betis no no no no le como ya lo sabe Roberto preguntar Javier cono que creo yo digo que creo a que estoy uniendo es que me había despistado lo de Australia claro Australia nosotros lo conocemos a mí la primera impresión ha sido por el pero no el deporte

Voz 1826 11:31 en nuestra estrategia es es el rugby el rugby y el equipo y donde más los equipos sabido la división no sé si es de honor Primera no recuerdo la número dos la nomenclatura que nuestro país ha sido en San Baudilio de Llobregat cierto conocido como bregar bayana es posible que entonces el personaje por el que yo estoy pensando ahora te hago la pregunta eh es posible que juega a baloncesto es posible además juega muy bien pero es posible que tenga XXXVIII años pues si nació reavivan los tiene unos ochenta el rugby en Sant Boi que que más pista sabía me da igual que yo creo me suena que posturas

Voz 1104 12:17 ahora dudó entre un hermano XXXVIII

Voz 1826 12:19 el gran es Pau Gasol

Voz 7 12:25 sí pero pero uno

Voz 13 12:30 es acertado seis pero pero pero bueno lo primero la clave alma la pregunta de alma de si se dedica al espectáculo

Voz 1860 12:36 la porque esa ha sido la clave porque he pensado alguien que no se dedique al espectáculo que hubiera cantado

Voz 1104 12:45 veis Larguero haya sido una yo canto con Rosa El Larguero adiós

Voz 13 12:53 cuando ya está todo resuelto lo hago muy bien es que sin esa que un cantar aquí estuvo cantando te tengo que estar cantaba eh el deporte nacional The Australian yo no

Voz 1826 13:04 diría que es el Rubio está el rugby el DNI el críquet no

Voz 1104 13:07 no deja de Nueva Zelanda está bueno Australia

Voz 13 13:10 el fútbol pero también aparte claro

Voz 14 13:13 Australia así que hay más músicos que son conocidos Olivia Newton John CDC hace bueno CC son bueno hace sus así que enhorabuena eh tu vida Pau Gasol y al final ha sido resultado de tenis aunque no sea muy bien bien bien

Voz 15 13:33 Nos echarlos

Voz 1104 13:34 Sabinosa respiración ahora la respiración

Voz 1826 13:56 no voy a hacer una pregunta con tu permiso Héctor Llanos que aquí no sepa de qué va la cosa les puede resultar un poquito

Voz 17 14:02 lo marciana

Voz 1104 14:05 lo en verano vosotros os países cuando estáis con dormirse y uno más no yo sus y yo también un poco hacer os os necesita

Voz 1860 14:16 pero sacas un pie fuera uno solo no no no no

Voz 1104 14:19 los pies lo que son los que tienen que dar para todo el calor del mundo no

Voz 1826 14:25 yo creo que a mí me pasa igual claro este es el milagroso misterio que intentan hoy destapar Nos desde Verne Héctor ya nos cuenta por favor

Voz 2 14:34 si todo viene a raíz de de Ibai Llanos que es el narrador de videojuegos y yo creo que no es de mi familia no lo sé aunque nunca se sabe bueno nunca se sabe él tuiteo en en plena ola de calor hace unos días en España pues lo siguiente él decía por muchísimo calor que haga mantengamos las pierde las prioridades claras se duerme con manta

Voz 1826 14:54 se ducha con agua caliente estoy con él en ambas dice Esto es así

Voz 2 14:59 dígame que no me lo quiten es lo que el de ciudadano y claro pues más de cuatro mil personas han compartido Hermes

Voz 9 15:04 Safe porque son sentir identificadas con con él

Voz 2 15:07 tema no en las respuestas al tuit muchos aseguran que les pasa lo mismo a la hora de dormir y que no pueden conciliar el sueño sino se tapan ya os digo que a mí me pasa

Voz 1826 15:15 ya sí sí porque le pasa por qué nos pasa a muchos como no estaba contando Héctor fueron tantas las personas que enfatizaron con iba Llanos que en realidad hemos acudido nosotros a un a un experto igual que han hecho en Verne nos escucha Francisco Javier Puertas que es miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de sueño Francisco Javier

Voz 18 15:34 qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes muchas gracias por atendernos

Voz 1826 15:38 son muchas gracias por por asomarse a esta hora para algunos de la siesta tapados a destapados pero en este tiempo de verano hora de la siesta por qué necesitamos taparlo

Voz 18 15:47 bueno lo que en realidad ocurre es que para que el sueño se produzca de forma natural

Voz 0509 15:52 en el y agradable necesitamos

Voz 18 15:55 tener pequeños cambios de la temperatura corporal entonces ser lo que es habitual es que para el inicio sueño poco antes de la cama ya empieza a defender un poco la temperatura central del organismo unas décimas pero a la hora de irregular la la temperatura no todo el mundo lo hace de la misma forma que en el mismo la misma facilidad para facilitar esta pequeña bajada de la temperatura aquí se produce entonces y necesita pues una a veces una ayuda una pequeña ayuda de una sábana o o en algún caso de una manta et Is y eso hace que por ejemplo pues esas diferencias en la forma de ayudar a regular la temperatura corporal pues que ante la misma temperatura ambiente puso unas personas necesiten taparse y otras no y otros no puedan taparse

Voz 1826 16:48 claro como estaba diciendo aquí la Forte Alma Andreu hola qué tal seguro que va a decir para servirle a usted y a Dios por que ya es decir ahí es así que igual que ella decía hay gente que necesita taparse pero los pies fuera hay otros que es totalmente al contrario porque hay las partes del cuerpo ahí no están de de la misma manera ahí ideadas por la por la sangre no

Voz 18 17:10 completamente hay partes del cuerpo que son especialmente destinadas a regular la temperatura no es decir el especialmente pues las partes distal es funcionan como antenas no los los pies oírlas las orejas eh que son sitios donde la circulación y digamos no tiene o facilita un poco que mantengamos o que elimine la temperatura mediante lo que decimos que es la nueva sucursal de las arterias de la piel cuando uno no Cister S C estaba cuando alguien está quedando un poco a adelante usted pues aparte de pensar qué es lo que está diciendo miren las orejas porque muchas veces esa caída de párpados hizo pequeñas cabezadas acompañan de veces están rojas porque se produce la dilatación donde ese pierde un poquito de calor no al contrario si tenemos frío en los pies hice produce una va su construcción que al tener el frío esa sensación de frío hace que intentemos evitarlo pero la calor con hace oposición sino perdemos suficiente calor porque tenemos frío entonces nos cuesta más dormir no

Voz 1826 18:28 las personas que regulan mal atento

Voz 18 18:30 la hay son friolera necesitan muchas veces es típico muchas veces de las mujeres que duerman hasta con calcetines hasta bien entrado verano

Voz 1826 18:38 las que regula la temperatura o esto esto esto puede ser un síntoma algo para que no tiene porqué

Voz 18 18:46 no es una cuestión es una cuestión genética no todas las mujeres por supuesto pero es una cuestión genética y metabolismo no personaje calurosas personas las verdad pero personaje regula la temperatura entonces en dicho uno de tapar nos está facilitando que el el descenso de las temperaturas de una forma agradable perdamos creador demasiado deprisa que entonces no se enfría entonces no nos podemos dormir Nos tapamos muchísimos calurosos el sudor tampoco no entonces el la manta o la sábana en van a ayudar a que facilite hemos ese proceso de termorregulación que se acompaña al inicio del sueño o que incluso hace al final de la noche pues ocurre que muchas veces no regula la temperatura porque hacer el sonido en la que estamos es de peor termorregulación

Voz 1826 19:35 no son lo tapanos ya que ya que estamos sigue todavía a pesar de las fechas es muy probable que que nos queda mucho verano consejos básicos para dormir en verano por ejemplo aire acondicionado sí o no

Voz 18 19:46 la recomendación que es hacer es que no sé si de todos tenemos razón esa acción pues que emoción hotel condicionado dado pues con toda la vía aérea a la garganta sequedad de catas peor casi faringitis porque porque el frío muchas veces y nos da directamente el aire frío y seco pues es muy fácil levantarse con una una faringitis o con una molestia a nivel superior y en general el aire frío constante tampoco es algo natural no a la hora de dormir puesto que efectivamente tenemos un peor con de la temperatura y tampoco tenemos la conciencia para tapar un poco expuestos puesto eso en cambio sugerir a veces me lo han dicho unas plácet algunos pacientes duramos también por la experiencia de por lo que te cuentan las personas que viven en ambientes muy cálidos y tropicales es que el ventilador de techo que mueve las aspas despacito el el propio hecho de de que el aire circule en la habitación eh ya facilita un poco que eliminamos al calor fíjese que los propios ventiladores aunque no generaban frío refrescan por el propio hecho y que circulan en la ida no entonces el lo sentiré pues es lo que más utilizan copita les justamente porque no genera una corriente muy grande movilizan en la habitación de ayudan poco a que a que el aire corriente pues nos ayude a eliminar al calor

Voz 1826 21:19 perfecto ventiladores y aire acondicionado no a no ser que queramos al día siguiente hablar como el padrino entre otros

Voz 18 21:27 de poner programar con la el modo el modo sueño este medio vital obesidad pues ya que no

Voz 1826 21:33 vale después si yo tengo una duda porque tenía un amigo que decía no yo lo y lo último que hago en el día es hacer deporte mucho ejercicio porque así caigo rendido yo lo he intentado en alguna ocasión que no todo es que me reactiva más Se hace ejercicio o no antes de acostarse

Voz 18 21:49 pues solemos recomendar que el ejercicio intenso Sales que por lo menos tres horas de la orden era la cama porque un ejercicio intenso defiende al gimnasio de una carrera intensa y tal lo que hace vale el metabolismo y mantener la temperatura corporal alta evitando que es a pequeña curva de la temperatura corporal que que precede al sueño se produce de forma natural en cambio pues bueno hombre un paseo au un ejercicio físico que sea moderado antes de ir a dormir no está con técnica de lo que sí desaconsejamos es efectivamente que que sea un ejercicio intenso ante el sábado no porque fíjese usted que el concepto casa sueño es algo que hay que separar porque usted puede hacer la maratón es alcanza disimuló duerme o puede estar en casa el domingo levantarse tarde después de comer sueños si hay que separar el concepto de sueño o de somnolencia que ocurre todos los días aproximadamente dos veces por la noche di algo después

Voz 1860 22:47 pues aquí estoy Caja cinco

Voz 18 22:50 eso porque a veces al volante cansado no conduzca no tiene sueño no conduzca

Voz 1826 22:55 ya estoy anotando aquí no sabe lo feliz que me ha hecho porque acaba de decir textualmente que yo puedo hacer la Marató

Voz 0509 23:01 pues bien velo punto

Voz 1826 23:04 después no olvidemos el origen de todo es un tuit de alguien que defiende a ultranza que aunque haga mucho calor aunque estemos en plena canícula en verano hay que taparse un poquito para dormir porque no puede conciliar el sueño ir defiende también la ducha caliente ducha fría ducha caliente ducha templada cuál es la idónea para usted sí

Voz 18 23:22 todo eso a mi honor sencillo amigo puede hacerse la maratón llegar a casa por la noche dormirse y usted no

Voz 1826 23:27 me tocó

Voz 18 23:29 es decir para el el el un ejercicio físico extremo pues igual la ducha caliente o una manta a alguien va mucho en función de la facilidad que no tenga para adormece y después la facilidad que tenga uno para uno para modificar o regular su temperatura bueno en principio el la ducha nosotros aconsejamos ni que sea ni muy fría aunque no una llega que es de una carrera intensa y tal pues mucha fría lógicamente pero dormir para facilitar la termorregulación no hay que provocar en la natación es Syva por una lucha muy caliente no vaso dilatación en la ficción tampoco intensa por una lucha muy fría porque eso va a alargar el proceso en que vamos a poder en termos regular nuestro organismo de la forma óptima para dormirnos mundo uno lo que se sugiere es cada uno saber su temperatura pero habitualmente una ducha templada

Voz 1826 24:28 qué bien vamos a dormir esta noche a pesar de la temperatura que tenemos ahora en el exterior aquí en Madrid desde los días más calurosos pero tampoco fresquitos Francisco Javier Puertas muchísimas gracias

Voz 18 24:38 un placer buenas tardes

Voz 1104 24:50 he visto una de las sorpresas de este verano en el nuevo look del líder norcoreano Kim Jon Un país vista mucho más desenfadado veraniego con un sombrero de paja pero parecía imposible pero una vez más lo ha conseguido Edgar Hita

Voz 0509 25:10 señor Kim Kwan jin qué tal buenas tardes buenas tardes pasa aquí mejor como si eso fuera José María García tiró Kim Kardashian estuvo el otro día Oca por eso digo que no haya confusiones hay un nuevo líder ahora es rollo ven sabe a que me apunté a mí me ha cambiado todo ha visto qué qué pinta ahí visto con la camiseta blanca sombrero de otro

Voz 1104 25:36 por eso te llamamos ahora pero pienso antes de bombardeo

Voz 0509 25:39 y si puede ser luego por la tarde como decía gran Gila muy llano he cambiado he cambiado antes si no me saludaba cuando pasas por el pasillo para ir a fumar hasta luego nace que no se me entra la risa pero admitió me lo cepilla si os acordáis ahora no ahora no ahora sólo voy a ejecutar a la gente de que lleva riñonera no puedo con ellos puedo con él y que dice no es que ha vuelto la moda es muy cómodo te cabe todo matarlo una una batería externa para el móvil matarlo pero ya se lo mereces serán merecen los que llevan riñonera pero sólo eso eh por el resto soy muy campechano cada mejor a lo mejor me hago de mi seguir

Voz 19 26:20 es un montón de broma la de el dedo vamos

Voz 0509 26:23 cargamos sino porque aquí las cosas más tarde ya es que al final lo de matar matar por Matare es tontería ésa no no hay que matar así como ese siempre siempre tiene que haber motivos porque tú no llevará riñonera no

Voz 7 26:35 yo no no no no

Voz 0509 26:39 las digitando esto imagínate si he cambiado Robert que me reuní con con cara naranja lo viste ganó con Donald Trump

Voz 1104 26:47 sí sí vale si lo viste claro me me dice

Voz 0509 26:49 eh cómo os paséis posee un bombazo y yo diciendo por todo tranquilo quien respira respira y le dije no amigo lo mejor es hablar yo soy muy amigo de mis amigos que esa es una frase de Paulo Coelho no

Voz 1826 27:01 sí sí sí lo confirmó que era suya

Voz 0509 27:04 me lo tuvisteis ayer entre la élite no habíais pero bueno no tú tú eres el espíritu de la fiesta a la fiesta alegría ya está eso sí nave riñonera se

Voz 1826 27:13 no no no no que Iribar

Voz 0509 27:16 tampoco ha traído y Varane Iribarren es al que manda para que vigilen

Voz 1104 27:20 no no no no no venir el delegado especial de Corea del Norte del sur de cuál era fenómeno

Voz 0509 27:26 Messi no lo sabes y no lo sabes si te mando país no sabes si es que el billete de ida lo cogidos de Corea del Norte pero el de vuelta al no he cogido a corear sur pues luego a ver si te dejamos Ruiz bueno uno bueno cuidarse abrazo chinos

Voz 21 27:44 mi patio de vecinas con la Forta quiere es proceder como siempre saludamos formalmente sí sí señor aporte buenas tardes bienvenida a este su programa

Voz 1860 27:57 buenas tardes jefe arrobas hoy la fuerte para servirle a Dios y a usted

Voz 1104 28:01 si hay alguien que está especialmente contento a de pasar el verano aquí en La Ventana esa es nuestra artista particular la princesa del pueblo dueña y señora de las desdichas de su patio de vecinas Alma Andreu arrobas hoy la fuerte por donde vamos hoy como estamos y huyó

Voz 1860 28:19 hoy

Voz 1104 28:20 sabes lo que traigo sí sí esos que hoy así como todos estos temas por otra parte Asinca así

Voz 1860 28:27 cachondeo que hoy tengo entre manos algo calentito calentito calentito

Voz 1104 28:32 como aquella tarde que no contaste que ya había nombrado una lavadora o que tu señora había compuesto la limpiadora que no valía absolutamente para nada Ángel o aquella otra que también tengo muy presente que los hablaste de tu drama con las extensiones de pelo no me mires así que no me has pestañas

Voz 1860 28:47 mira si vamos a empezar con exigencias

Voz 1104 28:50 que no que es algo que no era hacer un poco de tiempo broma al verano

Voz 1860 28:53 pero es que mira si quieres que te hable cada tarde de la teoría de la relatividad de la circunstancia climática que acecha el planeta pues mira oiga yo me preparo el tema vengo aquí

Voz 1826 29:02 su aburrida no para esas ya tenemos aquí garita te puedes por favor además tener un poquito más pelín sólo él de respeto hacia los físicos y lo científico

Voz 1860 29:12 que sí que sí que sí pero que se está acabando el mes y quiero que quede constancia en directo delante de mi público y España entera que yo soy una mujer polivalente ecléctica y con la piel muy tersa visto último sobre todo decir es algo que está la piel muy si los pechos todavía todo todavía vale Creek

Voz 1104 29:31 trófica desdicha nuestra eso y forzó el jefe es que no

Voz 1860 29:33 minas nos imaginamos y fíjate que vamos a caldear un poquito la ambientales

Voz 22 29:59 han sacado mucho esto sí ante la maltrata más que el aire acondicionado Bruno Forte esto es un programa para todos los públicos no son ni las seis de la tan

Voz 1860 30:07 de siquiera seguramente piensan esto seguramente esté escuchando tu santo a ver si si si Córdoba mamá apaga inmediatamente radica lo digo no tengo suene pero escuchando la musiquita que has elegido ya yo me veo venir el no no no no te lo ves venir no sí si me lo peor de lo que te imaginas es que resulta que tú sabes que yo por mi programa Mato yo las tres candidatas que quedaron en lo alto

Voz 22 30:36 yo superé Castilla bueno pues entre que yo por traerlos mejores contenidos a La Ventana de la fuerte haría lo que hiciera falta

Voz 1860 30:43 ETA

Voz 22 30:44 que soy de las que cree que no basta con vivirlo sino que hay que contarlo

Voz 1826 30:47 pues se te suelta Loya

Voz 1860 30:50 pues que me fui a un club con mi señor y lo que se cocía a un club de Singers The de Singers sí sí ya ya ya te decía yo que hoy traigo algo muy grande entras mal

Voz 1104 31:02 no seguramente seguramente alguno de los que pasaba por allí decía exactamente lo mismo baila del disco

Voz 9 31:09 su ingreso en cantante avales no se haberme

Voz 1104 31:12 me tienes que contar esto de lo de los Inger si quiere aprovechar para hacer un segundo llamamiento a tu madre porcino ha pagado todavía la radio le ha pillado la señora Nairo

Voz 1860 31:20 a las alturas Alea jacta est que me fui a un club de su Ingres con mi señor aquí respeto para todos porque yo lo hice por mi programa no te olvides de su jefe no te olvidaré

Voz 1826 31:30 instigación cuesta los que que que que ahí que pues

Voz 1860 31:33 bueno pues nada pues yo solo fui allí a ver qué se cocía como decimos en Valencia que no tú hutu contó que no te lo cuenten qué algo que los dos ojos que lo vean de estos ojos Arantxa lo primero que vengo a resaltar es que allí la gente está pluriempleado

Voz 1104 31:46 ya pero tú fuiste hacer una inspección de trabajo no te entiendo como pluriempleado

Voz 22 31:49 pues sabes no es que yo sea la Pasionaria la sindicalista el grupo lo había intuido pero sí allí lo que sigue más el pluriempleo porque al llegar a la puerta

Voz 1104 31:58 como todo el mundo se imagina negra sin ningún neo

Voz 1860 32:00 condenada peliculero no pues al llegar a la puerta hay un montón de parejas que tú lo ves así si afloja el nervio no te cobra la entrada carísima por cierto después lo comentaremos una señorita que va ligerita

Voz 1104 32:14 de ropa vamos en sujetador y te dan una toalla eso ya lo estoy visualizando porque luego que porque hasta ahora no se no veo nada raro lo vio claro pero nada raro que una joven

Voz 1860 32:26 decía te atiendan bragas lo mismo poco raro sí que es

Voz 1104 32:28 pero yo Fraga bueno yo he ido hoy a la ferretería

Voz 22 32:31 que me hiciera lo ha copiado una llave la señora Antana no iba parece reitera que contar todo yo sí a mí no me queda nada dentro bueno volvamos al club de su ingreso

Voz 1104 32:39 estamos ahí en el club de su ingreso sí que se me pierde el ambiente

Voz 22 32:42 decía que tú llegas allí y el señor que te abre la puerta dispuesta Frontur por el local bueno sí pero te explica que si esto que si lo otro va abriendo puertas va abriendo al abre todo

Voz 1104 32:53 cuando herida abre todo lo que pilla cese si abre cosas habréis cobra cosa nombre cosas

Voz 1860 33:00 pero yo decía al del pluriempleo porque el guía del local de poses camarero muy bien

Voz 1104 33:05 Eficiencia todo iba a medida que avanza la noche

Voz 1860 33:08 también leves con el tanga de leopardo y el arnés puesto os que te abre la puerta local te ponen una copa y además pues si quieres Le puedes ver con te la señora ligerita de ropa quiere pues él camareros en la estaba cepillo ya ya bueno pues nota ha quedado claro yo te lo explico pelo a pelo nunca mejor dicho el guía del local te va explicando lo que son las zonas de contacto

Voz 1104 33:33 de aquí soy muy fan de este eufemismo

Voz 1860 33:35 qué decirte porque aquí a la salida a la radio tenemos zonas

Voz 1104 33:38 emergencia pero bueno estos son zonas de yo fui a documentar me había zonas de contacto con todas para unas prisas ya apretón sorpresa contacto quien te de fricción

Voz 1860 33:49 sí pues al principio de la noche hacemos de fricción son un par promueve que va avanzando la cosa hay contacto Porta

Voz 1104 33:55 Arias vamos que había gente allí

Voz 1860 33:58 sí

Voz 1104 33:58 será que estaba muy de moda porque Madrid ahora mismo está casi vacío sea también todo el mundo

Voz 1860 34:02 perdió tú sí que está vacío vacío esta orquesta todos los su es estos eso que insisto la entrada

Voz 1104 34:08 sí sí sí pero eso será porque entonces entre la consumición

Voz 1860 34:11 cuatro cuatro consumición cuatro consumiciones hombre yo te digo tú quieras o no de ahí sales Taha perdido igual no pillas Cacho pero sales a cuatro patas

Voz 1104 34:20 a ver a cuatro patas dentro o fuera estoy liando ya

Voz 1860 34:23 otro cosita que te ve formar aquí en mi patio de vecinas que es muy de periodismo ciudadano de servicio ir con cuidado Pablo Iglesias

Voz 1104 34:30 bueno pues mira fuerte educa informa y entre tiene

Voz 1860 34:32 os cuento que en ese local de su ingreso a la limpieza reinaba aceptaba muy muy muy pasan Vitesse de la algodonero los chorros de Lord bueno atiende Mello fíjate que tengo un altísimo grado de exigencia con la limpieza

Voz 1104 34:45 Mariano también tenía es pobre

Voz 1860 34:48 a mi examen felicidades las señoras de la limpieza Ingres

Voz 1104 34:50 muy bien desde aquí mi más sincera enhorabuena mamá de la fuerte por eso no hay que preocuparse porque allí el tema

Voz 22 34:56 la suegra o no limpias a dedo y no una multa de polvo

Voz 0509 35:01 pesar de sable todo muy bien muy bien

Voz 22 35:03 ya sabemos que lo que visitase está valentísimo era un poquito caro mejor que haber incluye cuatro copas se al chico de la puerta luego puede que te lo encuentras está también por ahí has dicho pasando el cepillo pasando el cepillo alguna

Voz 1860 35:16 que yo además una cosita te voy a decir aunque había un señor que podría ser Mi abuelo eso sí que verá la gente más joven de lo que yo pensaba que con esto vale

Voz 1104 35:24 las dos sociológico demográfico también que lo hemos resume

Voz 1860 35:26 todo muy moderno Johanna Pastor sí sí bueno yo ya te dije que lo mía la comunicación de alto standing soy como Paco León cuando quería rodar Kiki la película

Voz 1104 35:35 la película antes pues tuvo que era informarse todos estos asuntos

Voz 1860 35:37 el sexo porque ahora mismo pero

Voz 22 35:40 este proceso este en La Ventana de este tú

Voz 1104 35:43 programa habitualmente de sexo Nova bueno ya

Voz 22 35:45 pero yo es que tengo una mente muy inquieta

Voz 23 35:53 pero ahora sería un mundo sin peligro a la que está campesina qué pasa ahora ahora ahora que el Govern todo o qué

Voz 1104 36:07 ese da siempre el receso que se da a Alma Andreu La Forte para pegarse un bailecito es es increíble arrobas hoy la Force en redes sociales que está por aquí acércate déjame que bailará la espalda mal él ya está aquí narrando una historia de lujuria de sexo de pasión

Voz 9 36:22 qué está descansando Santana que ha estado diez minutos tras

Voz 1104 36:25 pobres pero los setenta todos los días a todas horas en la radio ironía tenía ya los dedos peor que el señor alcalde bueno oye lujuria se echó pasión pero Pluriempleados también también hay denuncias asociada que si algo más que añadir a tu particular cincuenta sombras de Grey

Voz 1860 36:40 el cincuenta sombras de Ford T mejor dicho bueno básicamente tampoco tengo mucho más que contaros de aquel sitio ya sabéis lo que se cuece gente dale que te pego arriba abajo al lado de otro Boris I impera algo si para meterse más en el ambiente nos hacemos una idea de lo que se escucha allí porque ya te digo yo que no están oyendo La ventana

Voz 1104 37:00 hombre igual sí que son oyentes tu sabes si oye

Voz 1860 37:02 antes de oyentes pero a esas horas les preocupa algo más que tú yo Jémez vaya a gritos que escandalera si quieres un día te ves reproduzca para que te hagas una idea aquí porque yo no pero además que unos días

Voz 1104 37:13 es verdad que no digo si hay decía Carlos Elordi sino de cómo estáis sí sí sí no pero a ver porque no tenemos tiempo no pero sólo como periodo Alex vengan os dejamos de líos que que ya los has contado bastante lo que vale que se oye si está listo se hace ya no es necesario que a estas horas nos informe detalló bueno una cosa Marta porque una cosa más y son una cosa más sabes que a mi señor lata con una señora aquí presente le atacó una señora a tu Señor le ataca las señoras incluso lo aplazaba Callao de metas miedo a atacarle a mí que después a Depor la aquí yo sufro menuda invasión mira te lo voy a contar señores iba vestido pudoroso sensato y de repente voy yo yo digo

Voz 1860 37:59 el todas demasiado vestido por la tía que él está tirando los trastos a se por ahí sí que no

Voz 1104 38:05 tú tú qué hiciste que que hice yo enganches

Voz 1860 38:07 eso me puse la bragas y me fui yo no imagino pero está

Voz 1104 38:13 cuando tu madre queda Roma que no que ya había

Voz 1860 38:15 cumplido con mi misión yo era una reportera de la visita de la Pizzi News de La Ventana de la fuerte con los deberes y me fui con los deberes nos trae hoy pacientes del día más lo estáis pidiendo a gritos así que por veinticinco pesetas par en qué situaciones extrañas te has visto envuelto has pensado tierra tras Game como por ejemplo cuando era pequeño mis padres se pusieron demasiado romántico pensé tierra tras Game un dos tres responda otra vez

Voz 1104 38:44 cuando era pequeño y demasiado Román

Voz 1176 38:48 por otra

Voz 1104 38:49 en una vez está en el campo nada comida tuve que ir al baño de una cafetería que había allí solo había un baño vip tarde más de lo previsto ya salir había una cola de unas quince personas que me abuchearon

Voz 1860 38:59 hoy el aumento medio entrar vino vio lo que había pasado

Voz 1104 39:03 descanso yo tengo un don para eso vamos yo me he confundido tengo SAP vi a mis padres porque nunca peligro si hubiera para que te abre la puerta el mensaje era el mensaje era el se hundía que se pusieron picores

Voz 9 39:19 de donde el sitio donde ha caído al mar

Voz 6 39:22 sí yo tengo un don para eso siempre pregunto qué tal tu pareja me dice me dejó el otro día domingo algún madre murió ayer no no igual que nunca prevén de son

Voz 1104 39:32 yo iba a decir lo que vi una vez en una cena de empresa P

Voz 7 39:36 era otro otra

Voz 0509 39:46 no estaría mal informado que no sé si se nos está yendo de las manos porque lo tenemos ahí todos y ha manchado el ordenador buscando cosas se saldrá bien esto al final pues no sé no sé pero yo estoy conociendo mundo nuevo Roberto ante me informaba sólo a través de la barra del bar y ahora de la barra de búsqueda de Google de la hora del bar también de la barra del bar también el bar también pero mira por ejemplo me he enterado quieren quitar eso del impuesto del sol tú lo sabía me habían puesto que a mí me fascina dices un impuesto por tener mucho sol aprovecharlo pues eso White Uruguay por eso he mirado de verse había cosas así por ahí Isasi traigo algunos impuestos raros

Voz 1104 40:32 y quién es el primer iluminado que nos trae como ya no está fue decirlo es el emperador de Rusia Pedro I que deseaba modernizar modernizarse y modernizar la sociedad para que pudiera competir con los países europeos que están más a mano que estaban más avanzados en este momento y entre otras medidas implantó un impuesto sobre las barbas a qué es eso de llevar barba eso no es ni europeo ni nada hay que ser europeo Malasaña hace zorra

Voz 0509 40:58 por eso esa esa allá donde iba porque esto es sólo pones en el bono en malas

Voz 1104 41:01 a ti te da para dar de comer a dieciséis o diecisiete continente como mínimo seis meses más o menos y no se queda atrás lo de Tennessee Tennessee siempre las cosas por ahí es que curioso en dos mil cinco

Voz 0509 41:13 ya acordaron imponer una tasa para los que tuvieran drogas ilegales vale ha prohibido pero dice vamos a hacer una tasa Easy compraban droga tenías cuarenta y ocho horas para declarar la droga a pagar el impuesto que te tocaba recaudaron tres millones de dólares en un año dos mil seis dijeron que por qué no era constitucional que casi que prohibirlas como hasta entonces ahora se quedaron con un censo de los que habían declarado ese año yo veo algún despistado ya que se presenta al año y medio dos mil seis

Voz 1176 41:42 hala marihuana eh oye

Voz 0509 41:45 bueno a declarar al trullo bueno a ver absurdos que sean o puedan parecer todos estos impuestos tienen una base son reales sí sí sí son algo bueno pone que eso honradez yo no pongo la mano en el fuego pero bueno como te digo a mí me gusta mucho el impuesto por las vías de los animales

Voz 1104 42:09 el muy contaminante se habló del tema

Voz 0509 42:12 pues cosas de las vacas emitían gases dañinos así que en Irlanda y Dinamarca que ya sabes que están mucho más avanzados que no siempre pusieron un impuesto de trece euros indagado porque no me ha quedado claro si son trece euros por animal o trece euros por Qwest

Voz 1104 42:25 sí claro porque siempre por Qwest

Voz 0509 42:28 hombre yo sé que los miden pero esto otro claro claro cómo cómo se hace que que nuestro equipo de producción se ponga ya en marcha para encontrar pues

Voz 1104 42:36 si alguien alguien tendrá que encargarse de esto yo no sé porque tenemos pocos minutos ya pero Marta está cogiendo el teléfono a ver si conseguimos existe algo importante para exigir un pago saber a quién dirigirse también

Voz 0509 42:47 en también no como sucedió en Arkansas que pensaron poner una tasa a los que llevaban tatuajes que más tarde lo pensaron mejor dijeramos a ordenar la cabeza dirigí decidieron cobrar ese impuesto a los estudios que lo tenían que haber hecho desde el principio que esa es otra si cobras a los que llevan Tatum paga más el que lleva el de amor de madre una sirena de los ochenta o el que lleva un tatuaje en el cuello a los pies tú imagínate el tipo que contaba los fallos de las vacas de antes que hablábamos de ahí que ahora trabaja mirando a ver quién tiene tatuajes ahí por la que ya ve tu enseñamos los brazos

Voz 11 43:21 mira

Voz 1104 43:27 la mayoría de los impuestos que nos cuentas tienen pinta de ser sólo Humphrey un poco de de tener afán recaudatorio no

Voz 0509 43:35 en Kansas existía un impuesto especial Soro sólo para que joe sólo para lo que sea recreación y diversión está bien está bien que yo creo que esto es muy subjetivo porque a lo mejor yo voy a actuar a Kansas Iturbe Sami cuando sale esta apareció un pastel la comisión si tienes que pagar impuestos divertido y veremos Mojón la única solución es poner a la puerta y que de te pregunto hoy ETA reído así pues toma cinco

Voz 1104 43:58 a estas dos que por cierto más impuestos

Voz 0509 44:01 está todo el impuesto a Brujas y adivinos en Rumanía si quieres dedicarte a ser adivino brujo que sepas que te dejan engañar a la gente pero que ser un caradura te va a costar pagar el dieciséis por ciento de tus ganancias además en los otros en puestos buenos tienes que pagar volar ya que se llamara el impuesto por jeta también podría ser y ahora me pongo serio antes serio serio y triste triste porque en el siglo XVIII

Voz 1176 44:25 en la ciudad alemana de no lo voy a decir bien Guttenberg eh seguimos pero su pie Guti va al claro lo dicho sobre si hubiera querido decir lo había dicho es Burt en vez bueno que se introdujo un impuesto que obligaba

Voz 0509 44:40 se introdujo que obligaba a los ciudadanos a entregar a la Administración veinticuatro gorriones muertos bajo aviso la multa eso cada día el duelo al año comedias no no tu llevaba los vale pero me duele porque me recuerda que de pequeño ya tenía un don para matar bichos sin querer un gorrión me dura una tarde amigo Lagartija la metían un bote de garbanzos Ivor lo que fuera por no querían vivir ahí dentro los peces me miraban con ojos de dame más comida y como digo no tengo fin con esos pensé que ellos tampoco en fin que Veinticuatro gorriones cuando yo era pequeño para mí me parecen poco el que viene ahora el que viene ahora así que puede que sea el más

Voz 1104 45:12 el más extraño de todos si el impuesto por lo

Voz 0509 45:15 palillos de madera no es que te cobren no es que a los cubre la les cobren por llevar el palillo en la boca mordido ni siquiera una tele vieja para que no se cambia el canal pone el palillo no no no no por eso tampoco te cobran por los pagos que te saque está no no eso no no se refieren a que en China cobran un impuesto por los palillos desechables para con

Voz 9 45:33 que no sé cuántos árboles cinco millones y millones queremos un minuto si hay tiempo para I más vamos

Voz 0509 45:42 en el último que este no te va a gustar porque porque nos atañe Matilla Mínguez dice que es un impuesto sólo para los más guapo o más bien si hay es digno humildes

Voz 1104 45:50 no claro pero no puede ser el economista japonés

Voz 0509 45:53 puro Molina haga propuso al Gobierno que cobrar un impuesto para aquellos que tuviera una apariencia agraciada y que estuvieran solteros porque así podía es incentivar que se casen y tuvieran hijos más por una vez pues ser Grío te sale barato lo que pasa lo que te ahorras en el impuesto pues digo yo que te lo pagas luego pues bueno

Voz 1104 46:12 Héctor Llanos Carlos Iribarren mañana Portes