HORA 25 DEPORTES (22/08/2018): La AFE se harta de la Liga

Voz 0919 00:14 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos la noticia del día la AFE el sindicato de futbolistas españoles que Press o del ex jugador David Aganzo ha dado una rueda de prensa para mostrarse en contra de que no se les haya consultado para jugar ese partido al año en Estados Unidos de nuestra liga como ha decidido la patronal de los clubes los futbolistas dicen que no se ha contado con ellos para llegar al acuerdo que es una decisión unilateral de Tebas y de los clubes es que es irracional Ike no vale todo para sacar rendimiento económico al fútbol dicen los futbolistas que quieren una reunión para que se consulte con ellos para dar su opinión porque no se puede explotar así este deporte que es el calendario que si los partidos de los lunes que si la salud de los futbolistas pero vamos a ver el colectivo que se lleva más del noventa por ciento del presupuesto de los clubes que tiene sueldos millonarios estratosféricos que cada año cobra más y más se queja de la de que la patronal que el espada busca recursos para firmar les esas cantidades astronómicas en los contratos

Voz 3 01:26 yo creo que no lo han explicado bien algo falla porque

Voz 0919 01:30 que los aficionados se quejen del calendario de que les quiten un partido hice lo lleven a Estados Unidos va a China de que tengan que ir al fútbol un lunes o un viernes es

Voz 3 01:39 vale pero que se quejen los futbolistas

Voz 0919 01:43 los clubes mueve los partidos en el calendario para sacar dinero televisiones Ikea hacen con el dinero de las televisiones pagará los futbolistas como se va a quejar un futbolista de que se juegue un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos como se va a quejar un futbolista de jugar un viernes o lunes Si además eso lo hacen los clubes para pagarles a ellos los tazas que tienen repito yo creo que o lo han explicado mal o no quieren explicar el transfondo verdadero de su protesta futbolistas que ganan diez millones de euros limpios al año se han hecho esta tarde la foto con el presidente del sindicato para quejarse de que no se les ha consultado que se juegue un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos o para quejarse de que se juegue los lunes o de que se juegue los viernes que si la salud de los futbolistas que si el calendario que si la sobre explotación que si el business bueno este es David Aganzo el presidente de la

Voz 4 02:50 dos temas importantes el fondo

Voz 0919 02:52 esta está unido

Voz 4 02:54 todos los juristas capitanes de las primeras plantillas de del fútbol español están con su asociación es un tema importante estamos cansados de que se tomen decisiones unilaterales que afecten directamente a los futbolistas pensamos que el fútbol aparte de dinero de Business tiene otros muchos valores tiene afición tiene sentimiento tiene cantera tiene salud tiene muchísimos eh condicionantes que nos estamos acostumbrando a a ver un fútbol solamente de dinero y de de de business como os digo entonces bueno e destacar esos dos puntos importantes que los futbolistas que habíamos unión que estamos todos alguna tiene que realmente estamos en desacuerdo a decisiones que que no van no iban por el por el que pensamos el el mejor camino para para el fútbol español

Voz 0919 03:59 el fútbol no es sólo dinero y Business lo dicen los futbolistas que además no descartan ir a la huelga yo no sé qué pensarán otros colectivos de la sociedad que tienen conflictos laborales los maestros los taxistas los estibadores lo bombero los médico los periodistas amenazan con ir a la huelga si la Liga de Fútbol Profesional no se reúne con ellos les escucha y les convence

Voz 4 04:28 bueno está claro de que como te digo el futbolista nuestra de acuerdo en esas decisiones electorales de de poder jugar partidos fuera de España creemos que que se pueden hacer las cosas de una manera mucho más coherente con un poco más de sentido común y donde participen realmente todas las partes para que que que estamos en este mundo en este mundo del fútbol al principio yo creo que que una decisión de esta manera eh afectando a a futbolistas árbitros afición toman la decisión solamente es unilaterales parece que que es una falta de respeto de los futbolistas somos cansado estamos que somos los protagonistas de este deporte en con aficionados con árbitros que al final creo que tenemos muchas cosas que decir estamos cansado de que de que no se nos valore con la patronal creo que que tenemos son una buena comisión paritaria que que en breve Nos pondremos en comunicación con con la patronal la iremos todos los problemas que tenemos los futbolistas y a partir de ahí siguen siguen unos días establecidos en da pues tendremos que tenemos que llegar a a yo creo que al final a a intentar arreglar la situación pero vamos si me dices el tema de huelga nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final

Voz 0919 05:48 estamos dispuestos a llegar a la huelga dice David Aganzo seguro que el colectivo de futbolistas tiene muchos problemas en la Segunda División B en el fútbol no profesional pero que el problema de los futbolistas sea que se juegue un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos

Voz 3 06:06 no cuela Aganzo

Voz 0919 06:09 cuánto Happy tener cuántos clubes estaban representados en esa reunión que ha habido esta tarde Iván Álvarez

Voz 5 06:14 hasta qué tal Gallego buenas tardes catorce clubes de Primera División han estado reunidos esta tarde con David Aganzo en la sede de la AFE por ejemplo del Real Madrid Sergio Ramos y Nacho un Nacho que además es vicepresidente de la AFE como junto por ejemplo David Busquets este Sergio Busquets que también estaba junto a Sergi Roberto del Atlético de Madrid Juanfran y Koke que han sido los primeros en abandonar la reunión que esta tarde se ejercitaba en seis clubes no han estado no ha estado el Sevilla no ha estado el Athletic el Eibar el Alavés el Celta y el Girona esos son los seis clubes que no estaban en la reunión

Voz 0919 06:40 bueno pues ya veremos en qué queda todo este asunto la patronal Tebas y la Liga de Fútbol Profesional va a seguir adelante con su decisión se va a reunir con los jugadores a ver qué quieren aquí si se arregla a lo mejor hay algo a cambio que era lo que se buscaba antes de ir con otros temas vuestros mensajes de Whatsapp en el contestador

Voz 3 08:36 empezamos

Voz 9 08:49 una de las mejores notas

Voz 0919 08:50 te has del día Fernando Torres ha marcado su primer gol en la Liga japonés

Voz 10 08:55 esa su equipo en salgan hubo ha ganado tres

Voz 0919 08:59 cero al equipo de Iniesta al Wiesel Kobe en un partido de la Copa del emperador del Japón Torres ha marcado el tercer gol y animado por a Brasil

Voz 9 09:22 era lo mejor de todos sin duda alguna del gol que es una gran

Voz 0919 09:26 jugada es el grito que mete el comentarista que lo está retransmitiendo porque tenemos duda del desierto un partido de fútbol o un combate

Voz 11 09:43 Fernando Torres

Voz 0919 09:44 os aseguro que no partido de fútbol y no otra cosa bueno pues Torres ha marcado su primer gol el Sagan Toxo ha eliminado al Wiesel Kobe ya atención a otra de las noticias del día que tiene que ver con una sentencia de la Audiencia Nacional y una pancarta puesta por un grupo ultra en un campo de la Primera división la Audiencia Nacional da la razón a la primera sanción que el Sevilla recibió por permitir que en el Ramón Sánchez Pizjuán el grupo ultra de los birdies pusiera una pancarta vamos a comentar que dice esa sentencia Alberto Pozas buenas tardes qué tal Gallego vamos a recordar primero a qué pancarta ya que días se refiere doce de enero de dos mil

Voz 0055 10:29 seis martes el partido de vuelta de los octavos de la Copa del Rey teníamos un derbi en el Ramón Sánchez Pizjuán entre Sevilla del Betis que ganó el Sevilla cuatro cero y apareció un tifo en la grada del estadio compuesto por dos pancartas en una de ellas no pasa nada raro

Voz 10 10:41 pero en la otra venía un mensaje que decía Se formó la voz madera pero

Voz 0055 10:45 lado venía un escudo que era el de los birdies BN setenta y cinco en alusión muy clara a los birdies norte

Voz 0919 10:51 ese sanciones a pancarta sancionó porque está

Voz 0055 10:53 todo porque los birdies como otros grupos ultras de otros equipos de España son un grupo ultra Un grupo violento reconocido así por los registros que existen tanto en el Consejo Superior de Deportes como en el Sevilla y por tanto no puede haber no solamente pancartas no puede haber etc

Voz 0919 11:06 nado símbolos de exhibición gran propaganda a un grupo violento se impuso una sanción de sesenta mil euros el Sevilla recurrió esa sentencia defendiéndose como el Sevilla

Voz 0055 11:16 vueltas ante la Audiencia Nacional porque estas sanciones las primeras propone Antiviolencia después las impone la secretaria de Estado de Seguridad y finalmente la revista ya por la vía judicial la Audiencia Nacional el Sevilla esgrimió más o menos cuatro argumentos por encima los más importantes es que por un lado por ese orden por aquel entonces los bilis no estaban calificados formalmente como un grupo ultra como grupo violento y como un grupo radical que la pancarta que controvertida no tenía ningún tipo de simbología violenta xenófoba solamente el símbolo de los birdies y por otro lado también pues que en otros campos se estaba haciendo lo mismo que es un argumento que lo es

Voz 0919 11:49 la Audiencia Nacional por supuesto ha rebatido todos esos argumentos no

Voz 0055 11:52 Audiencia Nacional dice que por un lado que aunque en ese momento no estuviesen calificados formalmente como un grupo violento como un grupo ultra dicen textualmente que es impensable que el Sevilla no supiera que por aquel entonces los Beatles eran un grupo radical dicen literalmente un grupo radical y violento sobre el hecho de que en otros campos esté haciendo lo mismo que en otros campos otros clubes y que permitan el acceso de estas pancartas de grupos igualmente ultras pues dicen que puede ser cierto no lo no lo saben pero que eso no excluye su responsabilidad de que ellos tengan que impedirlo en todos los partidos

Voz 0919 12:22 qué importancia tiene que la Audiencia Nacional haya dado la razón a la primera estancia hay mantenga esa esa condena que supongo que el Sevilla va a recurrir al Tribunal Supremo pero el dato de que la Audiencia la haya mantenido es importante porque

Voz 0055 12:35 es bastante importante oprime porque es la primera y no sabíamos lo que decía hasta ahora la justicia de esto y segundo porque es un aviso para navegantes bastante importante para todos los clubes que tengan peñas ultras en sus estadios ya saben que la Audiencia Nacional avala este tipo de sanciones antes no se sabía muy bien qué iba a pasar con la justicia en este asunto pero ahora todos los equipos saben perfectamente que la Audiencia Nacional daba luz verde a estas sanciones por infracciones muy graves

Voz 0919 12:56 queda claro aviso a navegantes el lema que nos gustan este programa fuera los ultras del fútbol ocho y cuarenta y tres hora25 deportes en la SER

Voz 0919 13:53 repaso a otras noticias y empezamos por la competición porque el Sevilla juega mañana en la República Checa ante que el partido de ida de la tercera ronda de la fase previa de la Europa League que dicho así suena un poco farragoso pero esta eliminatoria es súper importante para el Sevilla que ha viajado con qué novedades Santi Ortega hola qué tal muy

Voz 1870 14:12 bueno es tan importante como que sino a pasa no jugará la Europa League y es es casi una situación de Estado en el Sevilla jugar la competición la próxima temporada novedad fundamental que va a estar con Alonso en la lista de convocados por supuesto y posiblemente en el transcurso de partido debute el último fichaje del Sevilla y Machín prefiere que la eliminatoria sea fácil Hinault quiere remontadas épicas que es muy temprano todavía en esta altura de temporada

Voz 14 14:36 suficiente para poder dar un buen nivel y sobre todo pues para dejar ya te digo que la eliminatoria lo mejor posible para nuestros intereses sabiendo que siempre nos queda un partido en casa pero esperemos que no tengamos que hacer

Voz 1870 14:50 ninguna remontada épica ahí en Sevilla

Voz 0919 14:54 vuelta será la semana que viene gallego suerte para el Sevilla mañana contaremos a esta hora cómo va ese partido mercado quedan nueve días para que se cierre el mercado veraniego hay operaciones en marcha como por ejemplo la posible salida de Filipe Luis del Atlético de Madrid y el Atlético tendría que buscar un recambio para el lateral izquierdo cómo está el asunto Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 15:13 qué tal Gallego muy buenas pues lo tiene cada vez más en chino el lateral izquierdo brasileño del Atlético de Madrid porque ya sabe el club parisino por boca del director deportivo de Andrea Berta que no van a negociar hay una tasación del futbolista cercana a los treinta millones de euros si quiere salir de Filipe tiene que convencer al conjunto de que Lively que ponga esa cantidad sino no hay posibilidad alguna de que Filipe salga del Atlético de Madrid por lo tanto está muy complicado ya que el fair play financiero sí no salieron futbolista de parisino no podrían hacer frente a esa operación y además es un jugador que no termina de convencer a tu gel por lo tanto el órdago de Filipe puede estar acabando y puede estar más cerca incluso de renovarlo ampliar su contrato una temporada más con el Atlético de Madrid Rafinha con

Voz 0919 16:02 el Betis ante Ortega avanza o no avanza es uno

Voz 1870 16:05 acción que tiene entre Carlos Serra Ferrer es firmar este futbolista parece que lo va a conseguir Díaz de negociaciones con el padre del jugador con Mazinho con el que hay acuerdo y ahora propuestas de todo tipo para que el Barcelona acepte ceder al futbolista con un costo asumir

Voz 0919 16:18 para el Betis en primera instancia el sueldo completo por parte del Betis necesario una opción de compra para el año que viene el Betis confía en cerrarlo en Barcelona parte de la negociación por Rafinha están pendientes también de otra salida a la de Paco Alcácer Adriá Albets cómo están

Voz 0017 16:31 bueno pues eh Paco Alcácer sigue entrenando con sus compañeros igual que Rafinha a la espera de que se resuelva su futuro Paco Alcácer que tiene ahora el interés del Borussia de Dortmund ya algún club más pero de momento nada convence al delantero valenciano para marcharse del Fútbol Club Barcelona otro que querría jugar más minutos gallego Stiles en el portero holandés que precisamente hoy se ha lesionado tiene un esguince intercostal en la parte izquierda y estará un tiempo de baja aunque el Barça no ha especificado cuánto tiempo va a estar

Voz 1870 16:59 Brando se Jasper civiles en Joy

Voz 0017 17:02 hemos escuchado también a Valverde en los medios del club decir que tiene ganas de ver cómo le va el Madrid sin Cristiano Ronaldo lo escuchamos

Voz 15 17:08 parece que está que se rompe esa competencia entre Messi Cristiano en en la Liga porque siempre se habla cuando se habla de unos habla del otro comparaciones odiosas pero bueno de la misma manera que que la gente está un poco expectante yo también lo estoy más que da hombre desde mi punto de vista por ver la incidencia que tiene esos en el

Voz 0919 17:28 el Madrid sin Cristiano y sin refuerzo porque todo

Voz 1870 17:30 indica que el Madrid no se va a reforzar en estos nueve días aunque Javier Herráez hoy ha aparecido por Valdebebas Coentrao sí señor aparecido Coentrao que le queda un año de contrato cuatro millones de euros le renovó en su día Mourinho el pasado año pues estuvo jugando en Portugal y ahora mismo no tiene equipo y lo de la portería sigue igual llegaba desde Inglaterra la información de que quizás el City si estaba Bravo lesionado podía entrar ahí pero se quiere quedar que los nabos Keylor Navas va a pelear la plaza a Thibaut Courtois aunque va a jugar Courtois

Voz 0919 17:59 otros fichajes en Vitoria han presentado a Calleri Javier Lekuona si Calleri llega de él

Voz 16 18:05 Maldonado Uruguay que tenía sus derechos no habrá opción de compra en verano el argentino jugó el año pasado en Las Palmas y siempre ha sido una opción para la secretaría técnica del equipo vitoriano

Voz 17 18:16 deberían ahora te te

Voz 1646 18:20 no le he visto un objetivo claramente es la permanencia

Voz 0919 18:25 en el Villarreal a un viejo conocido Carlos Bacca a Xavi Isidro hola

Voz 18 18:29 hola qué tal Gallego muy buenas así llegó el jueves disputó el sábado y hoy ha sido presentado firma para las próximas cuatro temporadas iba va a jugar en el equipo dónde quería jugar en el Villarreal lo explica el propio futbolista

Voz 1870 18:40 tenía muchas ganas de devolver desde el primer día que me fea a preparar el Mundial gracias a Dios tuve muchas ofertas Molina

Voz 0919 18:47 el precisamente del Villarreal ha llegado al Valladolid un delantero en Canal José Ignacio Tornadijo sí señor delantero centro turco bien

Voz 19 18:55 es un año por parte del equipo villarrealense esta mañana ha sido presentado un Valladolid que por cierto está cerca de fichar un central y que está a la espera de la asunto Pichi Cuéllar el portero del Leganés el Valladolid ha llegado a un acuerdo con el futbolista para ficharlo por tres años allí le queda un año de contrato en Leganés no lo deja salir por menos de doscientos mil euros

Voz 0919 19:11 también hay fichajes y presentaciones en Segunda

Voz 20 19:14 damos la más importante José Antonio Duro sean reforzado plazas importantes en esta jornada en la que A Coruña ha llegado Michel once Italia para el Depor procede el Bari al que tiene que llegar todavía un delantero de que casi seguro va a salir Albentosa un atacante ha presentado hoy el Málaga no es otro que Koné que llega cedido por parte del Leganés Irán ya ha cedido pero Gijón Álvaro Giménez que finalmente no llegó a Málaga y que va a vestir un año el rojiblanco el Sporting y hablando delanteros otro Álvaro en este caso Vázquez está a punto llegaba a Zaragoza once minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en las

Voz 21 19:42 a ver

Voz 0919 20:38 hemos dicho que mañana hay previa de

Voz 23 20:41 de la Europa League

Voz 0919 20:42 y hoy tenemos todavía previa de Champions hay muchos equipos se están jugando entre esta semana y la que viene los partidos de vuelta estar en la máxima competición continental que partidos tenemos hoy Bruno alemán buenas tardes

Voz 0301 20:54 hola Gallego qué tal muy buenas pues hay seis plazas todavía en juego se va a jugar a partir de las nueve tres partidos Ajax y Dinamo de Kiev dos históricos e con encuentro en juego Joan Boix el Dínamo de Zagreb y también el vídeo AEK de Atenas el equipo de Manolo Jiménez se jugaron ya tres partidos ayer con resultados definitivos bate dos PSV tres Benfica uno PAOK de Salónica uno y Estrella Roja cero Salzburgo cero

Voz 0919 21:17 puede quedar a alguno de los habituales fuera de la Champion

Voz 0301 21:20 con los resultados de ayer el PSV yo creo lo tiene todo absolutamente de cara para la clasificación una victoria de más fuera de casa ojo que no se le complica el Benfica aunque me pareció superior el equipo listo poeta creo que lo puede remontaron el partido de vuelta pero le toca remontar de toca ganar o empatar con goles así que ojo hablo lo del Benfica y el Ajax dependerá del resultado de de hoy sobre todo yo creo que puede marcar la la eliminatoria un Ajax que en digan no ha empezado demasiado bien en no lata

Voz 0919 21:45 gracias Bruno dejamos el fútbol vamos a hablar de ciclismo ya sabéis el sábado comienza la vuelta durante estos días previos Borja Cuadrado a unos está desgranando lo más interesante de el pelotón ir el recorrido de las etapas que pueden decidir quién se lleva la victoria final en Madrid hola Borja buenas tardes

Voz 0298 22:04 qué tal Gallego muy buenos ya desde Málaga donde la Cadena SER se encuentra preparada para afrontar este despliegue especial que vamos a hacer de la Vuelta a España que arranca el sábado con dos partes diferenciadas la primera Baser más suave el segundo tramo de carrera será más complicado arranca el sábado con una crono de ocho kilómetros luego en esa primera semana dos llegadas en alto en la sierra del Alfaguara y sobre todo la novena etapa en La Covatilla donde se deberían marcar las primeras diferencias en la segunda semana atención hemos tres llegadas en alto consecutivas que pueden Vargas seguramente diferencias importantes la CAM Perona les Trump en Asturias y Lagos de Covadonga y luego en la última semana la única crono larga de treinta y dos kilómetros en Torrelavega y un final de vuelta muy duro con la llegada al balcón de Vizcaya con rampas de hasta el veintitrés por ciento

Voz 10 22:48 en dos etapas en Andorra la última ojo sólo noventa y siete kilómetros con seis puertos el último el Coll de la Gallina podría ser el que decida el juez de esta Vuelta Ciclista España el Coll de la Gallina

Voz 0919 23:01 va a salir tópicos en esta visión lo estoy viviendo en lo estoy viendo Borja Gracia el Borja hasta luego baloncesto en este caso baloncesto femenino tenemos concentrada a la selección española en Valencia Uxue Caballer hola qué tal Gallego así para no

Voz 1509 23:16 parar la primera fase de su segunda concentración de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Tenerife del veintidós al treinta de septiembre las jugadoras convocadas por Lucas Mondelo inician el trabajo en las instalaciones del Valencia Basket donde trabajarán y jugarán hasta el uno de septiembre la selección jugará un torneo cuadrangular contra Francia Bélgica Letonia tras este periodo de concentración la selección continuará a partir del dos de septiembre con su preparación en Extremadura Tenerife

Voz 0919 23:39 parte de la competición en el mundo del baloncesto ha sido noticia en las últimas horas la retirada de Juan Carlos Navarro después de toda una vida en el Fútbol Club Barcelona hay quien cree que la retirada de Navarro no ha sido la que merecía no ha tenido la repercusión o quizá que el club no ha puesto todo lo necesario para que Navarro reza

Voz 1646 24:00 viviera el honor

Voz 0919 24:02 que merecía después de todo lo que le ha dado a su equipo hoy ha hablado Pesic el entrenador del Barça sobre Juan Carlos al que habrá dirigido Xavi Saisó

Voz 1982 24:11 no sé cuantos años no pues si en dos etapas diferentes Pesic iguala sus declaraciones a los medios del club las declaraciones de peso y uno sentido y que quería tener cerca a Navarro esta temporada han sorprendido en algunos sectores gallegos ya que se supone que lo mismo pese no quería que navarros continuas este año el entrenador del Barça no aclara en estas declaraciones y su informe fue negativo a que continuará Navarro recordemos que el de San Feliz con Juan Carlos Navarro quería continuar un año más pero una decisión de club como bien decías LEAR retirado veremos qué decide ahora al jugador que podría tomar sentenció en un tiempo lógico para asumir su nuevo

Voz 0919 24:50 ah gracias Xavi baloncesto silla de ruedas estamos pendientes del equipo español Andoni De la Torre buenas tardes

Voz 0995 24:56 buenas tardes pues Gran Bretaña eliminado a España en cuartos del Mundial en el panorama masculino España que seguidas en semifinales tras perder sesenta y siete sesenta y dos ha estado muy cerca pero al final no pudo ser mejor nos han ido las cosas en el panorama Zenit femenino veinticuatro años sin participar en un Mundial España se ha metido en cuartos de final por primera vez en su historia tras ganar a Australia cuarenta y ocho veintitrés se medirá ahora a la anfitriona a Alemania esta semana cerramos el programa

Voz 0919 25:20 con de Robles el nuevo disco de este grupo norteamericano este primer Single se llama orgasmo de muerte otras noticias del día Óscar Egido para hablar

Voz 1643 25:50 Terry Henry se va a convertir en nuevo técnico del Girondins de Burdeos el francés va a sustituir al uruguayo Gustavo Poyet que hasta ahora ocupaba el banquillo francés después de formar parte tiene en Río de Quart el cuerpo técnico de la selección de Bélgica en el último Mundial de Rusia que esa disputado este pasado verano en Segunda División aparte de los fichajes que ha contado pero hay que añadir que el central cada muro llega para firmar dos temporadas con el Nástic de Tarragona además de la Liga ha anunciado esta tarde que debido a la previsión de altas temperaturas para este viernes el inicio de partido que se va a jugar entre la Extremadura el Deportivo de la Coruña que en principio iba a arrancar a las ocho de la tarde se va a retrasar hice va a jugar a las diez de la noche que eso así como también el mismo viernes y además el Comité de Competición ha sacado hoy las acciones de segunda división Kemal llama la atención ha sido la del deportivista Krohn Dehli que al que le han caído dos partidos de sanción por su expulsión del pasado fin de semana ante el Albacete así que Krohn Dehli se va a perder los partidos ante el Extremadura y ante el Tenerife

Voz 0919 26:49 no vamos a dejar con el sonido de la tarde el presidente de la Fed David Aganzo diciendo que los futbolistas podrían ir a la huelga porque no les han consultado lo del partido en Estados Unidos que se piensa más en el business y en explotar el fútbol en el dinero que en otras cosas

Voz 4 27:05 hay dos temas importantes el futbolista está unido todo lo futurista de los capitanes de las primeras plantillas de del fútbol español están con su asociación es un tema importante estamos cansados de que que tomen decisiones unilaterales que afecten directamente los futbolistas pensamos que el fútbol aparte de dinero de Business tiene otros muchos valores tiene afición el fútbol

