El Larguero (1ª parte / 22/08/2018): David Aganzo y el lío entre la AFE y LaLiga

Voz 1991 00:46 a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintidós de agosto día en el que el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles David Aganzo se ha reunido con los capitanes jugadores importantes de los equipos de Primera División de esperan de anunciar ya sabéis Javier Tebas presidente de la Liga la decisión de disputar algún partido en Estados Unidos después de haber alcanzado un acuerdo de quince años en Estados Unidos un acuerdo publicitario tras esa reunión ha comparecido Aganzo en sala de prensa escoltado por jugadores con mucho peso de nuestra Liga de hecho la derecha tenía Sergio Ramos a la izquierda tenía Joaquín pero también estaban Busquets Koke Illarramendi Nacho Juanfran entre otros muchos que han estado en esa rueda de prensa para confirmar que esa decisión unilateral de Tebas Kenia ha consultado a los clubes ni a los jugadores ni les ha gustado Nil aceptan es decir no les parece bien incluso habla Aganzo de poder llegar a la huelga

Voz 5 01:42 el futbolista está unido todos los juristas capitanes de las primeras plantillas de del fútbol español están con su asociación estamos cansados de que se tomen decisiones unilaterales que afecten directamente a los futbolistas pensamos que el fútbol aparte de dinero de Business tiene otros muchos valores el futbolista no está de acuerdo en esas decisiones laterales de de poder jugar partidos fuera de España tomó la decisión solamente unilaterales parece que que es una falta de respeto de los futbolistas hemos cansado si medite es el tema de huelga no otro estamos dispuestos a llegar hasta el final

en el caso de hoy ha dicho en competiciones europea el Sevilla ha viajado hoy a la República Checa donde mañana a las siete de la tarde juega partido de ida de esa última eliminatoria de la previa de la Europa League contra Sigma o lo que para ese partido Machín ha decidido dar descanso a caer mercado el Mudo Vázquez además a nueve días del cierre del mercado de fichajes en nuestro país en el Real Madrid siguen con el problema de la portería tienen cinco ahora mismo en plantilla y un Lopetegui evidentemente tiene que solucionar este problema de los cinco hay que dar salida mínimo a dos Courtois acaba de llegar la postura tanto de Keylor Navas como de Kiko Casilla es que no quieren salir que su intención es seguir en el conjunto blanco el costarricense porque se ve con opciones de pelearle la titularidad a Courtois para empezar ha sido titular en el primer partido de Liga y en la final de la Supercopa de Europa y Casilla Kiko Casilla pues porque está a gusto donde está no la apetece de momento moverse el que está más cerca de irse es lo único que podría acabar cedido en el Leganés en el Atlético de Madrid se va terminando el plazo para saber qué pasa con Filipe Luis el PSG ofrece tan sólo cinco millones de euros el Atlético de Madrid evidentemente no está dispuesto a negociar por esa cantidad pide una cifra en torno a los treinta millones así que ahora mismo como podéis imaginar las posturas entre el club parisino el Atlético de Madrid están muy alejadas en el Atleti de hecho se confía en que todavía Filipe Luis se pueda quedar e incluso que le puedan renovar y ampliar el contrato en el Barcelona el que parece que está a punto de salir es Rafinha está cerca de recalar en el Betis os contábamos que las posturas ayer parecía que estaban algo alejadas que el Barça quería un traspaso que el Betis quería una cesión bueno pues parece que esas posturas han acercado un poquito más y que podría ser una cesión en la de Rafinha en el Betis de cara a esta temporada veremos en las próximas horas se concreta sino ya te digo que quedan nueve días por delante para para saber si para saber si Rafinha sigue o no sigue en el Barcelona la próxima temporada en el Villarreal ha sido presentado de forma oficial Carlos Bacca que regresa al conjunto amarillo por el que ha firmado hasta junio de dos mil veintidós el colombiano ya debutó en Liga el pasado en la pasada jornada en la primera jornada de Liga Fred de a la Real Sociedad

Voz 1991 05:49 la Asociación de Futbolistas Españoles Iván Álvarez qué tal muy buenas queda Yago buenas noches de esa producido esa reunión entre el presidente de los futbolistas David Aganzo estado charlando con todos ellos encima de la mesa varios temas pero fundamentalmente no ha gustado nada esta decisión unilateral de Javier Tebas demandar a alguno de los partidos en concreto uno este año a Estados Unidos no

Voz 10 06:11 si esa ha sido el tema principal de la reunión que ha tenido el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles David Aganzo junto a capitanes y representantes de los clubes de Primera División en total catorce equipos de Primera División se han personado en esta reunión por ejemplo estaba Sergio Ramos y Nacho del Real Madrid también han venido desde Barcelona Sergio Busquets Sergi Roberto también por ejemplo Leo Baptistao del Espanyol jugadores como Juan Franco que que han sido los primeros en abandonar esa reunión porque luego tenían entrenamiento con el Atlético de Madrid en torno a una hora más o menos ha durado la la reunión ha comenzado sobre las

Voz 1991 06:44 cuatro y media y en torno a las cinco y media seis

Voz 10 06:47 los veinte terminado esa reunión han salido los futbolistas todos ellos por por el párking sin hacer declaraciones ninguno de ellos se ha querido hablar con con los medios de comunicación para explicar o para contar lo que había lo que se había tratado en esa reunión pero sí que ha sido el el presidente da vida David Aganzo que luego psique a a dar una rueda de prensa explicándole todo a los medios pero como bien dices Yago no están para nada de acuerdo contener que jugar un partido en Estados Unidos y quién mejor que el propio presidente del propio David Aganzo para explicarlo en la sintonía del Larguero

Voz 1991 07:15 Daganzo qué tal buenas noches buenas noches

Voz 11 07:18 ha sido tenso y movido el día si habrá que entretenida entretenida pero bueno siempre que sea para mejorar aquí estamos que es hablado en esa reunión de hace bueno al final yo creo que hay que sacar dos dos puntos importantes que es la la de futbolista realmente el desacuerdo total ante acciones unilaterales de de gente importante que puede que puede perjudicar al mundo del fútbol en esos esos dos puntas es lo más importante errónea

Voz 1991 07:50 qué es lo que más molesta que se pueda jugar un partido en Estados Unidos o que no haya preguntado a la fe

Voz 11 07:56 bueno que no se pregunte y las formas creo que son son importantes al final los jugadores están sorprendidos por por la manera de actuar creo que la adecuada creo que el mundo del fútbol tiene que ir por un camino mucho más consensuado creo que que las partes que estamos en este mundo no tenemos que estar mucho más en contacto y que sea un fútbol moderno que son fútbol atractivo que realmente sea el fútbol español por lo bien que hace las cosas no por por la manera como te digo unánime de de hacer las cosas pues me sorprende por este tema pero igual que pueden estar los aficionados pueden estar todo el mundo quiere un poco al fútbol al final yo creo que estamos en un momento en el que el que cosas que no son naturales como jugar un lunes se vuelve natural lo que no podemos permitieron

Voz 1991 08:43 no se te da la sensación que te vas se ha convertido en el dios del fútbol en España que Tebas toma sus propias decisiones sin tener que contar con nadie porque de alguna forma soleado ese poder

Voz 11 08:56 bueno no es que lo crea que por lo que está por la manera de de operar creo que es lo que no que cree entonces pues ahí donde realmente tenemos que que tomar una una decisión nosotros fuese ahora tenemos clarísimo creo que las formas no son las adecuadas como te he dicho nosotros queremos por supuesto que que mejor este futuro próxima Hole de una manera pues bueno creo que sea que progresiva donde realmente se mira la salud el aficionado donde se mire mucho más cosas que no es solamente el dinero Elvis

Voz 1991 09:24 pero David es que hay una duda es realmente se cree el dueño del fútbol o ese legado tanto poder como para que lo sea para que tenga la capacidad de tomar decisiones de forma unilateral y los demás

Voz 11 09:35 tragar bueno ahora mismo como te digo lo está haciendo realmente lo está haciendo a quién es la culpa dice que no

Voz 1991 09:42 la culpa

Voz 11 09:43 no esta consulta pues es lo que te digo es decir en esta llegando momento en que lo que no es normal lo lo está pareciendo el tema no sale lo de jugar de la Levante Valencia la jornada ahora el día dos de septiembre es algo que no puede ser normal pero pues normal para el futbolista no pues normal por el aficionado pues el periodista sé que estamos en peligro todos pues ya que las temperaturas son para todos al final la salud desde todo el mundo desde un consenso realmente ese halal las cosas con sentido común simplemente yo solamente quiero sentido común esta manera de hacer las cosas pues bueno que cree en el poder no lo tenga ahora mismo está ejecutando es lo que nosotros estamos totalmente en contra

Voz 1991 10:23 entonces el problema creo que nos de la Liga es de los clubes no que han han accedido y han aceptado todo lo que les ha propuesto la Liga evidentemente

Voz 11 10:30 bueno no todos los clubes están no todos los que os están están de la misma manera habrá muchísimos que no me imagino que que que le den el poder y al final pues bueno el te vende

Voz 12 10:41 de que la liga de Primera División con el calendario más exactamente en la que la que él quiere en tiene un convenio con nosotros de de participación ese calendario

Voz 11 10:49 el manda a la federación en el calendario con nosotros ya pues bueno Sokurov calendario lo futbolista pasa por encima y al final son muchas cosas para el nivel del bar el tema del año pasado de los ahora de de los árabes que uniera la Liga española exactamente algo parecido es por qué no fue unilateral este hombre quiere que jueguen y saudíes en la Liga española y con todo mi respeto de uno es pagar para que para jugar al fútbol porque toda la cantera de España ante la tela tela cargas porque son situaciones en donde no tienen ningún tipo de sentido

Voz 1991 11:17 sí pero David Si tú me dices oye te voy a traer a jugadores de fuera de España para que jueguen para potenciar la Liga en otros países en el que quiero vender la firma o la marca la Liga es porque los clubes lo admiten porque previno me mete nadie nadie nadie o nada en mi club Si yo no lo permito

Voz 11 11:35 bueno pues ahora club que estén en la accediendo a cedió en este tema ya habrá plus que digan que no yo tengo yo tengo clarísimo que el club que están en que están totalmente en contra de jugar en Estados Unidos que está totalmente en contra de que los árabes islandés desacuerdo con la forma de actuar de de Javier

Voz 1991 11:50 el tenis prevista una reunión en las próximas horas en los próximos días con con debas

Voz 11 11:56 sí por supuesto mandaremos son una petición de reunión por convenio tenemos una una comisión paritaria que me imagino que lo explicaremos todas las situaciones que otros problemas que tenemos los futbolistas ya a partir de ahí depende de la reacción ahí las formas que yo estoy viendo que teníamos en septiembre una reunión con él viendo cómo está actuando buena espero

Voz 1991 12:18 pues que que pueda cambiar en la reunión que habéis tenido había jugadores importantes ha habido también ausencias pero bueno hemos visto gente muy representativa de de la primera división de nuestro país estaban todos de forma unánime de acuerdo con esta forma de quejarse no sé si incluso llegar a la huelga como tú has dicho

Voz 11 12:36 sí sí por supuesto yo no entendía en la manera de actuar de Javier pero no entienden porque es una forma unilateral como te digo nosotros estamos por el bien del fútbol nosotros queremos que este fútbol crezca como todo el mundo pero pensamos que es un mundo donde donde tenemos que estar a todas las partes participen vale no puede ser como te digo que es un claro ejemplo el tema del lunes es un clarísimo ejemplo un lunes para un futbolista no tienen ningún tipo de sentido solamente se beneficia la la patronal con la venta de derechos centralizado de de pero de televisión no hay más partido de jugar a las doce de jugar Laguna de jugó a las cuatro de jugar las series latir para que tengas todo el fin de semana para ver el fútbol esto es lo mucho perjudica perjudicar fútbol

Voz 12 13:20 está muy bien de que el fútbol tiene que tiene que tiene que tiene

Voz 11 13:23 lo puso puesto que sí pero de todas maneras ahora el tema de Estados Unidos hay una preguntado la salud de los futbolistas como está el calendario jugadores como Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid que Juan Champion que juegan Copa que Juan que son internacionales alguien piensa en el futbolista piensa en el aficionados toda la vida como dice alguna y que se tienen que el que escuché el otro día que iban a llevar a todos los los aficionados en vuelos chárter a a ver el Betis que al final de verdad yo creo que son un poco de sentido común

Voz 1991 13:53 sino no si yo estoy acuerdos yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo poniéndome un poco la situación de Tebas pero claro un jugador se queja cuando el equipo lo dice este año hacemos la gira en Estados Unidos sobre la hacemos en en Asia pero este familia quejar un jugador no

Voz 11 14:07 es diferencia una pretemporada donde tiene tu tiempo de descanso donde realmente tienes planificado tu viaje

Voz 1991 14:12 Supercopa de España en Tánger

Voz 11 14:14 sí por supuesto pero son son cosas totalmente diferentes nosotros tenemos una atribuidos a la reunión con la Liga con la federación con los clubs donde se se consensuó que había un problema de que no se podía jugar dos partidos por la salud por el tema de los calendario porque no entraba otro partido tuvimos que tomar esa decisión porque nadie además entonces claro cuando tú con con la solución estamos todos los que lo que tenemos que estar extrema decisión porque no hay más cuántos tengo la la la decisión de Tánger entonces esto es una cosa completamente diferente la Liga dice que echa juegan Estados Unidos acabó

Voz 1991 14:48 la dueña de la competición creo que es muy diferente

Voz 11 14:51 lo que estamos hablando de un tema de Tánger aún temo de Estados Unidos

Voz 1991 14:54 a cabo es llevarse un partido fuera del territorio nacional que es de lo que estamos hablando no estamos acostumbrados a jugar la Liga española como estábamos acostumbrados a jugar la Supercopa de España para empezar a doble partido se decidiera a uno fuera de nuestro país

Voz 11 15:07 excepcionalmente como esa palabra esa palabra que quede claro es un convenio está seguidos de quince años vale sin dar información de ningún tipo de que hemos Juan ni pienso en las fechas el problema de de de cómo va a ser el viaje porque dudo que los compañeros puedan tener tres días de adaptación del jet lag para luego vuelta de Copa ni Liga ni Nietzsche amplio ni nada

Voz 1991 15:29 no no evidentemente encajar esto en este calendario esa es la locura yo creo porque claro uno no puede llegar doce horas antes a a un sitio donde el cambio de horario es bastante notable rendir en condiciones para luego tener que volver y adaptarse de nuevo evidentemente esto tiene que tener digamos unas acotaciones para que el jugador no se ponga jugar

Voz 11 15:51 perfecto

Voz 1991 15:53 no te digo yo digo que eso lo tendrá planeados señor Tebas no

Voz 11 15:56 estamos de acuerdo o no lo que lo que el señor te decidido ahora mismo es que se va a jugar Estados Unidos que había un convenio hay quince años siempre hay quinces

Voz 1991 16:03 sí sí no no y que este año de su partido sí

Voz 11 16:06 que estén y su partido pero que el año que viene pues el siete ocho o quince

Voz 1991 16:11 tanto trastoca que sea un partido de los trescientos ochenta que están programados para este año

Voz 11 16:16 no pero si la pregunta no sé a la pregunta es que si el año pasado el año que viene

Voz 1991 16:19 no la pregunta es esa otra cosa es que hay un lado pero

Voz 11 16:24 juntas esa pero sí es verdad que entonces sí sí sí es el partido el año que viene que van a ser cinco cuatro ocho mi pregunta no se completa

Voz 1991 16:33 al entrar en la cabeza que vas obligado

Voz 11 16:35 claro 11S entonces lo que lo que tengo claro es que yo creo que el sentido común tiene que que que que estar de que el futbolista quiere muchísimo el fútbol y los aficionados como Khelil los periodistas cuando queremos la gente que que entendemos y que valoramos este deporte y que no buscamos solamente el dinero y el de Historias

Voz 1991 16:54 no no si yo que vaya por delante que a mí me resultaba maravilloso esos fines de semana en el que el sábado tenías un partido a las diez de la noche nueve de la noche más o menos que quedaba ahí uno de los partidos de la jornada el domingo tenías el carrusel a las cinco y luego otro que había comprado en su día Canal Plus a las nueve de la noche ese carrusel del domingo con ocho partidos era una auténtica maravilla

Voz 11 17:15 por supuesto y eso es un valor esos sentimientos se lo han cargado pero por qué pasa vamos bien porque están exactamente estamos viendo lo que no es natural lo estamos viendo natural lo que no podemos aceptar eh

Voz 1991 17:32 qué condiciones se tienen que dar para que vayan a la huelga

Voz 11 17:36 bueno pues ahora mismo estamos totalmente en contra de todo de esta decisión de de Javier y de los que tenemos muchísimos problemas como es el calendario como son los horarios como son varios puntos que que íbamos a plantear en la reunión si no se llega una solución tenemos que ir quemando quemando etapas

Voz 1991 17:52 hombre pero para ir a la huelga hay que hacer unas peticiones es decir yo pido esto en el caso de que no se cumpla iremos a la huelga que peticiones tiene la hace ahora mismo

Voz 11 18:00 bueno ahora mismo como te digo los cambios horarios el tema del calendario el tema de de de jugar los lunes el tema del bar no ha preguntado pedimos mucho más que no protección que que que

Voz 1991 18:13 pero David concretando en poco más es decir lo habéis hablado esto es decir vamos a pedir que no se juegue los lunes vais a pedir que no se juegue los lunes

Voz 11 18:20 entendemos que sí por supuesto que si vais a ver

Voz 1991 18:22 a que no haya partidos por la mañana

Voz 11 18:25 vamos a intentar que los horarios sean los adecuados para que nuestros futbolistas para que la gente de del fútbol pueda pueda estar tranquilamente viendo partido tranquilos no que predomine en que en Estados Unidos

Voz 1991 18:33 Japón no no eso lo tengo clarísimo vamos respecto vais a pedir que la idea esta de ir a EEUU que se intente eliminar de alguna forma aunque tenga haya firmado en teoría un un contrato de patrocinio te vas en Estados Unidos pues tener mucho curro por delante

Voz 11 18:54 la verdad que sí pero bueno al final alguien tiene que tomar la decisión hay los futbolistas como te digo estamos estamos convencidos

Voz 1991 19:04 del uno al diez qué porcentaje bueno del uno al cien mejor dicho qué porcentaje ves de ir a la huelga

Voz 11 19:11 bueno ahora mismo confió confió en todo todo el proceso que tenemos para para poder arreglar las cosas pero como te digo tengo muy claro que que lo futbolistas ahora me han pedido y eso es realmente vamos a ir hasta el final

Voz 1991 19:24 déjame que te pregunte cosas concretas ha hablado con el Real Madrid está de acuerdo con jugar en Estados Unidos no ha hablado con ellos si hablamos de acuerdo a que no está de acuerdo con el Barça

Voz 11 19:35 no he hablado con ellos para dos y nacional pues no se le la mayoría pues bueno pueden estar que sí que no es decisión de los clubs hilillo serán los que tendrán que que hablar con también de este patrocinio esa ni es lo que los que vienen en comunicarlo

Voz 1991 19:50 bueno pues no preguntarte por los veinte de Primera que has hablado qué porcentaje que sale de que si le gustan y que no no hay maya

Voz 11 19:58 hay de todo ya te digo bueno de todos

Voz 1991 20:01 sí sí o no

Voz 11 20:03 cantidad te digo cómo está ahora

Voz 1991 20:06 hemos

Voz 11 20:06 al final yo creo que la que la gente también entiende que que esto puedo de qué manera que en como es el contrato también la poca información sobre el tema

Voz 1991 20:16 bueno déjame que aproveche te pregunte por otras cuestiones que tenemos de actualidad como por ejemplo el portero del Athletic Ramiro no sé si ha plagado con él o se han hablado o el con vosotros os su entorno de esta situación que está ahora mismo que parece que está por lo que parece está apartado porque no quiere renovar su contrato

Voz 11 20:34 no todavía no hemos hablado con él estamos en yo personalmente por lo menos no estamos sea a intentar con todo el follón de hoy ha sido un poco complicados un poco caos pero vamos seguro que queda pondremos en contacto con mi pues necesita cualquier cosa de las asociación luego hay muchos

Voz 1991 20:50 pues de segunda división que han visto en la tesitura de haber fichado jugadores antes de haber vendido con lo cual al superar el tope salarial no pueden inscribir a esos nuevos fichajes es un sino que también preocupa no

Voz 11 21:03 pues ese es es uno de los puntos también que que afecta a todos estos problemas que éstas tienen

Voz 1991 21:09 pues nada a David Aganzo te agradezco que hayas atendido la llamada de de El Larguero en la noche de hoy que sabemos que tienes un día bastante movidito oí cargado Ike veremos veremos en el futuro a Si sexto evoluciona y no vamos a la huelga que lo que no queremos es que el vale

Voz 11 21:23 muy bien no sabe si es un noche

Voz 1991 21:25 a Mario Torrejón qué tal muy buena lo hago muy buenas Aganzo no ha hablado con todos los clubes de la primera para saber la postura tendrá que hacerlo digo yo sobre todo si quiere hacer esas peticiones a la

Voz 6 21:36 a la lo diría a la Liga

Voz 1991 21:38 me parece que el tema estaba cogido con pinzas tú si has podido sondear a los equipos de Primera División para saber quién está de acuerdo y quién no con esta medida

Voz 1501 21:48 buscaba un sí un no tampoco todo el mundo se quiere pronunciar tan claramente hay algunos que lo hacen de manera rotunda por ejemplo contábamos aquí hace cuatro cinco días que el Real Madrid se niega tajantemente a acatar esta decisión de la Liga unilateral está completamente en contra de semana contra con uno si se a esa puerta ya ya lo contamos como digo aquí la sala buenos días entre los que están con el Real Madrid entre los que están con el no está tampoco tampoco hay tanta gente que lo diga tan claro pero digo que es que están claramente del no está el Sevilla y parece también está el Athletic de Bilbao aunque parece que Urrutia no es de las personas que más impliquen estos temas de de la Liga pero pero si tuviera que pronunciarse sería en contra

Voz 1991 22:24 la tirar para el sol que más calienta el Alavés

Voz 1501 22:27 también Josean Querejeta no es partidario de marcharse a ningún sitio a jugar un partido de la Liga española y luego hay ahí dos equipos de Madrid que hay un poco indefinición porque ni legales ni Getafe le toman demasiado interés a este asunto no son ni protestas ni ni pro nada eh pero sí que tiene a los vestuarios al completo prácticamente económico con unanimidad porque hemos podido sondear a favor de la postura de hace no a favor de no jugar así que ante la indefinición de los clubes se puede prevalecer esa esa definición de los vestuarios entre los que sí que querrían ir y además de manera rotunda por ejemplo tenemos al Valladolid el otro día el presidente los dijo aquí en antena con el contigo en en el largo

Voz 1991 23:06 pero sí dijo que le gustaba ese disputas en estos partidos en Estados Unidos pero siempre y cuando no fuese un Valladolid Real Madrid que le quitase de verdad

Voz 13 23:14 el asalto a la taquilla esos sus afiliados que vean las David me gustan pero si no me toca uno tiene que ser el presidente Valladolid que uno tiene que ser por por fuerza

Voz 1501 23:21 no entre los que son más pro Liga evidentemente está eh que está en clubes como el Eibar que que si lo ve bien el Villarreal que también lo ve bastante bien el Celta que también suela y apoyar casi todas las iniciativas de de Javier Tebas también la sociedad el Huesca curiosamente Barça es el Rayo por supuesto con Martín Presa a la cabeza esta es pro iniciativa de la Liga solamente iba a decir que el Barça y el y el español los dos clubes de Barcelona dicen que sí pero con matices creen en la progresión del fútbol español cree en la profesión del negocio pero un poco con el consenso de todo el fútbol matizando alguno bajada alguna de las cosas de esa marcha a Estados Unidos de un partido que seguramente bueno o eso parece que tiene el acuerdo tiene que ser Sabra que fuera más atractivo e también el Atlético de Madrid acata las cuestiones que que diera la Liga como parte de la Liga de Fútbol Profesional no quiere líos con Javier Tebas ni ni con sus iniciativas y luego hay bastante indefinición por ejemplo en el Betis que ni se pronuncian te decía que Leganés y Getafe tampoco Valencia tampoco y fíjate el Girona ni siquiera ido es Braque sus por eso hoy en la reunión no podía estar los capitanes porque tienen por la tarde pero cuando le mencionan al Girona el tema Javier Tebas y la liga lo huyen como como el no haber lugar al agua

Voz 1991 24:32 echó déjame que te cuente que habíamos quedado esta noche con el presidente del Girona con de Fiyi cuando estábamos hablando con él le hemos dicho bueno le he dicho yo acaba de terminar la reunión de la de la AFE te has enterado de lo que ha dicho Aganzo no no es que yo ese tema hombre como que yo no no no ese tema el expresident de un equipo de Primera División le digo a ti qué te parece el el hecho de jugar en EEUU no no no no no quiero que me pregunte sobre digo no te puedo preguntar sobre eso no no no dejó que me preguntes sobre eso ha dicho pues hablamos otro día hombre

Voz 1501 25:02 sí es lo que te digo Girona no quieren ni hablar de ese tema no hay y mencionar los casos lo has contado de así así que el Girona no sé exactamente qué qué tipo de problema tiene con con esas preguntas pero no no quiere que le preguntemos y tampoco el Levante se define demasiado y se queda en una neutralidad un poco que que ni sino lo de la Liga así que radicalmente en contra como digo solamente se define el Real Madrid y los demás están en una indefinición casi casi pues eso que que les mantiene en territorio neutral

Voz 14 25:29 gracias Mario una pues están por ahí Jesús Gallego antes

Voz 1991 25:32 yo Romero Jordi Martí así que quiero analizar con ellos todo lo que ha sucedido hoy está Reunión de la hace estas palabras de alcance lo que puede pasar en el futuro

Voz 2 26:03 saber quién soy

Voz 4 26:08 con algunos web sorbos nada abrimos tiempo de sanedrín para hablar de lo que ha sucedido hoy en esa reunión de la AP esa reunión de David

Voz 1991 26:16 el presidente de los futbolistas con los capitanes y jugadores importantes de primera división donde transcurre entre otras cosas ha puesto encima de la mesa esa decisión de Javier Tebas de forma unilateral de llevar la Liga al menos en un partido

Voz 14 26:29 temporada a Estados Unidos Jesús Gallego qué tal muy buenas Olalla noche Antonio Romero buenas noches hola Jordi Martí muy buenas buenas noches a todos

Voz 0985 26:40 eh bueno igualmente un saludo para todos en este ya regreso de forma ya formal a lo que es el larguero eh bueno

Voz 14 26:49 gallego que te parece primero lo que ha dicho Aganzo

Voz 16 26:53 bueno yo creo que el la rueda de prensa y la reivindicación principal de de los futbolistas no sé muy bien cuál es lo sé muy bien goles yo entiendo que la AFE y futbolistas tienen problemas el fútbol modesto oí jugadores de Segunda División que no se les paga o pero que lo futbolistas españoles puedan ir a la huelga porque se ha decidido jugar un partido de los trescientos ochenta es que tiene el campeonato en Estados Unidos porque dicen que no se ha contado con ellos y que eso representa la sobreexplotación del fútbol en el que ellos son el colectivo que se llevan el noventa por ciento de los ingresos de los clubes a mí al menos no me cuadra lo de la salud de los futbolistas lo de es que jugar los lunes no que no hay que jugar viernes creo que hay otros colectivos en nuestro fútbol que se pueden quejar de la dispersión de los horarios los aficionados pero que lo futbolistas se quejen y que saquen la bandera de la reivindicación de el sentimiento futbolístico por encima de la sobreexplotación cuando repito del presupuesto de los clubes el noventa por ciento se lo llevan los futbolistas que cobran cantidades astronómicas impensables año tras año son los clubes los que dice minan el calendario para sacarle más dinero a las televisiones para pagarle a los futbolistas había es que eso no me cuadra no no no no les veo a ellos como el colectivo que más puede reivindicar el sentido común cuando lo que se ha salido del sentido común los últimos años en el fútbol sin duda alguna ha sido el salario del futbolista Romero

Voz 18 28:38 bueno yo creo que para mí ha sido bastante mejor Aganzo hablando contigo que hoy en la rueda de prensa amigo son gallego no entendido muy bien la reivindicación fundamental de los futbolistas ajustándose contigo

Voz 19 28:52 está claro que él

Voz 18 28:54 tema del partido en EEUU así un poco la gota que colmó el vaso no que yo se sienten un poco al margen de todas las negociaciones con los clubes que han sido los últimos en enterarse de acontecimientos que ya llevan varias temporadas vigentes en el fútbol español pues el partido de los lunes en los horarios el calendario

Voz 19 29:13 al final me parece que sí

Voz 18 29:15 ha sido mal mal excusa para escenificar ya están mosqueados porque como dice Gallego en montar todo este pollo por jugar treinta hasta el final un partido son treinta tíos un día al año en esta temporada en Estados Unidos viajando en business a él aunque es verdad que yo estoy de acuerdo contigo que que encajarlo en la competición con el jet la que en la Copa del Rey y la Liga de Campeones dando la humedad tiene que ser complicado y eso ahora una labor del dirigente que lo afirmado en este caso Javier Tebas sino de los futbolistas pero sí que tengo las pues hacen de que seguramente hayan escenificado mal el momento porque han elegido esa excusa cuando lo que ha aparecido es que realmente están hartos de enterarse que los últimos de todas las negociaciones de alto nivel en el fútbol profesional pero claro aquí volvemos otra vez a la cuestión de la pasta tu puedes estar muy harto pero al final año quiénes renovar por más dinero para renovar por más dinero la vaca da lo que da hay que inventarse eh nuevas maneras de explotar a los patrocinios Si a las empresas que te den el máximo dinero posible para eso los clubes sean puestos en manos de Javier Tebas los futbolistas son los últimos enterarse pero a lo mejor no sólo tendría que hacer una una rueda de prensa pública la hace hizo Molanes hoy sino que cada capitán tendría que acudir al despacho de su presidente de preguntar porque todos se han vendido a lo que pueda decir de lo que pueda mandar ordenar Javier o casi todos no todos pero casi todo

Voz 14 30:37 Jordi bueno lo que pasa es que en la sí

Voz 0985 30:39 empresas normales los trabajadores no tienen la última palabra eh pero en el mundo del fútbol en los clubes muy a menudo mandan los jugadores por lo tanto a veces fíjate que en tu entrevista con Aganzo la palabra que más sale es unilateral esto es lo que más ha dolido o los futbolistas bueno yo creo que aquí quizá así Tebas ante una medida de este calibre de tanta notoriedad fijada para quince años pues quizá en estos casos hablar con los jugadores sabiendo el peso el mando que tienen en sus clubes parecía algo razonable sobre todo Yago Si quieres llevar el asunto a un buen entendimiento dicho esto también nos dice la presidencia de la Liga que como te decía Aganzo en los próximos días está prevista una comisión paritaria que se va a convocar en septiembre octubre en la que a través del convenio colectivo este asunto dicho esto Yago los jugadores y todos tenemos que empezar a hacer la idea que en este mercado globalizado en este mercado internacionalizado en este mercado de la Premier triplica nuestros recursos que el cacho empieza a sacar la cabeza ya apretar si no se hacen operaciones para atacar mercados como norteamericano donde el Soccer el fútbol está en plena expansión mal vamos si queremos atender a unos salarios que en los últimos años nos dice la presidencia de la Liga se han incrementado un veinte por ciento seguro que Jesús Gallego y Antonio Romero conocen las cifras del Real Madrid

Voz 18 32:14 no se han incrementado Sagnol aumente por ciento es verdad los salarios de los futbolistas también los salarios de los dirigentes entre otros los dirigentes de la Liga

Voz 0985 32:23 de acuerdo te acepto te acepto el matiz pero Lete decía Yago si le preguntas nuestros compañeros gallego y Romero ellos te podrán hablar del Atlético de Madrid Real Madrid yo sí que te puedo decir que en el caso del Barcelona cuidado con el dato que te voy a dar la masa salarial es decir lo que se consume hice lo que destina a salarios ya es más el ochenta por ciento de los ingresos del Fútbol Club Barcelona por lo tanto también los jugadores tienen que darse cuenta de que según qué esfuerzos para que los mercados asiático indio norteamericano pueda esto entrar con fuerza y competir con la premia con el cacho requerirá algunas esfuerzos a los que nos estábamos habituados unos años atrás

Voz 16 33:04 yo es que realmente esto desde un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos pero si el Barça el Madrid ha jugado tres partidos este verano le dice algún jugador del Real Madrid al club oye no lleves a Estados Unidos que cogen tenemos que coger tres aviones el cambio horario que no se que no sé cuánto no la gira por por por yo qué sé por por Galicia que está muy cómodo en verano sí sí sí

Voz 14 33:28 pues bueno pero Romero el Madrid leer dice

Voz 20 33:30 perdona es que nos dan Nos dan no

Voz 16 33:33 Arza lo ha hecho otros años todos los equipos salen pero aquí por un partido es que a mí me lo que me lo que lo que yo creo es que sin duda alguna detrás de esto hay algo más no creo que sea porque se juega un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos que no se sabe ni cuándo ni cómo ni quién aquí hay algo más que la AFE reclama su cuota de poder lo entiendo que la AFE diga nosotros somos la bandera de la solidaridad con los chavales de Segunda División B y etcétera pero que la AFE diga es que jugarlo lunes a que conduce pues la que conduce a que ese partido el lunes sea pagado por haber televisivo a razón de tanto porque si ese partido que se juega el lunes se jugase a las seis de la tarde y lo digo yo que es dirigió dos años Carrusel deportivo y no me hubiera convenio que es jugar de otra manera pero si ese partido de los lunes se jugase a la vez que se juega un Barça Athletic de Bilbao Hyun Valencia Real Madrid ese partido lo lunes no tiene cuota de pantalla hice pagaría cien veces menos de lo que se paga y lo pagarían los dos clubes que lo hacen lo pagarían los jugadores de los dos clubes que están ganando una pasta si eso no lo entiendo

Voz 17 34:41 David Aganzo pues que vaya mañana la

Voz 16 34:43 se reúna con los operadores televisivos y con la Liga de cara las cuentas relevantes

Voz 0985 34:47 en esto de Lac también nos dice la Liga de fútbol Yago que el jet lag en no va suponer mayor problema en este desplazamiento se trata de un viaje de siete horas y media en las que se come durante el viaje

Voz 14 35:00 el pueblo sirio si tú lo XXI por eso te lo digo porque en fin

Voz 0985 35:05 explican cosas que acaban de escuchar en el Larguero y hacen bien cada uno en soltar lo que su versión pero te voy a plantear una manda una maldad Jesús Gallego te voy a plantear una moda un Girona Madrid en Montilivi te puede ganar el Girona ya pasó eh en Connecticut el Girona jugando como local y como visitante con ochenta mil estadounidenses animando al Madrid y mil animando Girona crees que ese al puede adulterar la competición te estoy planteando una maldad

Voz 14 35:40 perdona perdona te estoy diciendo que en el fondo en el fondo de la medida

Voz 0985 35:44 yo estoy de acuerdo con el fondo de la medida conviene globalizar conviene interno Arzalluz nacionalizar para hacer frente a la amenaza de la premie ideal Cacho ya hay que atacar el mercado norteamericano pero este mal les que responden

Voz 16 35:56 es un partido de de sólo tres coma

Voz 14 35:59 dos yo Jordi Jesús que junto expertos

Voz 0985 36:02 cantó la derrota del Real Madrid que Montilla no canta

Voz 14 36:06 Romero además dominado contra una momia en Connecticut en Filadelfia o en Kansas

Voz 18 36:12 que aquí conviene aquí estamos hablando a comer abrir un poco las miras ya estamos hablando de que sostener el mayor gasto de los clubes de los fue de de fútbol profesional de nuestro país con todos los países la masa salarial de lo que gana lo futbolista porque no conozco un solo futbolista que esté dispuesto voluntariamente otra cosa que acabe su contrato y tendrá que firmar de otra manera que esté dispuesto voluntariamente a recortar la pasta que gana año tras año más bien todo lo contrario pero te contesto cuando el presentador del Larguero Yago de Vega ha llamado al presidente del Girona el precedente es decir mira de ese tema no me preguntes porque no quiero hablar no puedo hablar o no voy a hablar no me apetece hablar terminar la entrevista lo que tiene que decir es oye y si me toca a mí jugar en casa contra el Real Madrid Iván noventa mil tío contra contra mí que pasa adulterar la competición sabe porque no lo dice porque al final el presidente del Girona lo que quiere es como todos seguir mamando de la hasta que salga por ese acuerdo para mamar de la pasta que saque por ese acuerdo necesita asumir que si juegan en Connecticut dicho no que si juegan en Connecticut haber ochenta mil tíos animando al Real Madrid cincuenta animando a Girona tres hombres un problema entre otros del presidente de Girona que cuando oiga llamado Yago de Vega ha dicho oye de este tema no me es que no quiero hablar sino quiere hablar ahora que luego si pasa eso que tú estás contando no se queje

Voz 14 37:31 no te coja Salt Girona digo yo tengo una porque me ha venido a juego

Voz 4 37:35 en el caso de hoy ha dicho

Voz 0239 37:40 que no que no vale lo que no va de luego

Voz 14 37:43 bueno ahí va mal

Voz 18 37:46 el oficio difícil no aceptan la la la realidad es que más o menos intuimos amén escuchando a Mario íntimo en los que están a favor y lo están en contra más o menos se puede intuir te puedes equivocar en dos tres equipos lo que no vale luego cuando nos pongamos en el caso es rajar a los dos que le toqué porque le va a tocar a dos finales porque va a tocar a los lo que no vale es rajar y darle la razón a lo bien hecho y los futbolistas ya hace porque te ha tocado así en el mes de febrero jugar un partido no sé dónde no o lo hace son ahora o te callas pero ya de Gaya para los quince años

Voz 0985 38:21 sí sí pero vamos a ver yo yo yo

Voz 16 38:23 lo que el la polémica sobre que se traslade un partido que un equipo pierda a su afición local en ese partido es una política de los clubes

Voz 14 38:32 de los clubes de la patronal que allí

Voz 16 38:35 si le dieran a Tebas oye de acuerdo perfecto pero es que de entre todo lo que ha dicho David Aganzo hoy que ha estado en todos los medios y en todas las página web si demás yo también le he oído decir es que sea va a Estados Unidos porque la Liga va a sacar un dinero IS dinero de ese dinero no va llegar nada los futbolistas con lo cual está hablando de un tema económico

Voz 0985 38:55 no

Voz 16 38:56 con lo cual mi pregunta es si si te vas en el acuerdo les llega a decir Aganzo oye mira tenemos este partido de este partido va a ir para la fe de doscientos cincuenta mil euros tengo dudas muchas de que David Aganzo doce doscientos cincuenta mil euros o dos millones lo que lo lo que proporcionalmente ellos crean que le corresponde tengo dudas que David Aganzo

Voz 14 39:16 empezase a hablar de la salud del jet lag

Voz 16 39:19 de la sobreexplotación de los derechos porque también tengo dudas de si los clubes dicen

Voz 17 39:24 no vamos a a ir a Estados Unidos

Voz 16 39:28 poco vamos a jugar los lunes y los viernes esto cuantificado en el contrato televisivo es perder un nueve por ciento de los ingresos como vosotros vais a ser los principales beneficiados que los futbolistas de primera de segunda se bajen a rajatabla unánimemente el nueve por ciento de sus contratos iban a decir que sí

Voz 1991 39:46 en dicho todo esto Romero creéis que se va a llegar a la huelga

Voz 0239 39:51 yo creo que no yo creo que al final en la sala muchas contabas a todo estoy Si si es una cuestión de dinero la final redunda económicamente a la pobreza porque el acuerdo de patrocinio lo que hacen los fue hasta final de año hasta el noventa por ciento ochenta por ciento para los futbolistas es un agustino sólo y exclusivamente de un porcentaje para la hace pues yo creo que al final se se solucionará ahí yo no veo sinceramente por este motivo una cosa por el computo general de motivos que numerado Aganzo y que ha elegido un mal día para hacerlo público son vía en el que sonaba todo un poquito extraño al final de temporada se junten vamos a la huelga pero una temporada vender una huelga pues jugar un partido veinticinco tiros en Estados Unidos yo creo que el sindicato la fe tiene todas las de perder

Voz 14 40:39 Jordi si la comisión paritaria

Voz 0985 40:42 día de finales de septiembre principios de octubre Tebas no les consigue convencer de que hay que atacar el mercado norteamericano de que hay que internacionalizar de que hay que globalizar y competir con la premisa y con el calcio Iker esfuerzos de estas características son necesarios si no consigue convencerles de la bondad del fondo del espíritu las palabras de David Aganzo le atrapan Él acaba de decirnos que si la LFP no revoca su decisión de jugar el partido en Estados Unidos llegarán hasta el final por lo tanto en esta comisión paritaria es donde se van a jugar todas las cartas

Voz 16 41:21 gallego bueno yo creo que no habrá huelga coincido con Jordi en que sitúa ha salido hoy a decir o no hacen caso o vamos hasta el final ya has puesto sobre la mesa la salud el partido del lunes el partido del viernes el partido

Voz 14 41:37 a hacer caso Lezo gallego como lo hacemos hacemos la Liga no hago pues por eso te pues entonces al final vas a quedar retratado eso por qué porque al quedar retratado

Voz 16 41:48 ha retratado porque al final va a seguir todo más o menos igual que a lo mejor les suben la cuantía de la ayuda de la Liga a la fe

Voz 0239 41:56 era lo que finalmente estaba buscando

Voz 16 41:59 todo David Aganzo y lo futbolistas y al final la gente pensará pero pero no estábamos preocupar de la salud pero no estaba preocupado por el de los aficionados a que ahora dirige si vamos a ver lo quiero ver yo a David Aganzo llevando a la huelga a ver si lo mantiene

Voz 1991 42:12 quería acabar preguntando por la figura de de Javier Tebas se ha vendido el alma al diablo quiero decir es decir todos los clubes sean vendido

Voz 21 42:22 o han llegado a tal acuerdo con Tebas

Voz 1991 42:24 o a tal pacto o llamarlo como que

Voz 21 42:27 Ice cuerdo comercial acuerdo

Voz 1991 42:29 de derechos de televisión de de lo que queráis en general es decir la ama el fútbol está ahora mismo en manos de te vas y te vas puedo hacer con el fútbol lo que le da la gana porque a mí a día de hoy es la sensación que me da Romero

Voz 0239 42:43 ni con él pero bueno no sé si es el presidente que han puesto los clubes del fútbol profesora Il andado ya han dado lo mando del juguete la está dirigiendo juguetón unas algunos pensarán que con mayor el Quijote los con con menos acierto pero que que la figura angular sobre en la que descansa el proyecto del fútbol español su juguete sólo cabe ninguna duda que pueda tener presidentes importantes de de la Liga fue personal encontrarnos tiene predicamento Javier Tebas está manejando el fútbol español como realmente una pueden pensar que vienen malos regular pero como le da la gana seguro

Voz 0985 43:22 Ardi no que el mundo del fútbol ha actuado en sabiduría y ante la potencia de Tebas pone un contrapoder que es Rubiales temas ha hecho una excelente gestión a mi modo de ver en asuntos como la erradicación de la violencia en asuntos como multiplicar los ingresos que está consiguiendo la Liga de Fútbol Profesional creo que a veces abusa del decreto ley esto es lo que te base tiene que poner la cabeza y la gestión de la confrontación con Villar de la confrontación con Rubiales esto no le va a llevar a buen puerto yo creo que él tiene a veces que abandonar el decreto ley en cosas como estas pues es mejor sentarse en una mesa a dialogar y a sabiendas que en los clubes mal que le pese cada vez mandan más los jugadores

Voz 16 44:08 no bueno yo lo que creo es que Javier Tebas es un ejecutivo al que una patronal ha puesto al frente él es les ha prometido que iba a triplicar los derechos de el valor televisivo de del campeonato ha ido cumpliendo esos objetivos y los clubes han dicho este señor no es acabar dinero que hay que jugarlo lo lunes lo lunes que jugaba gobierne lo viernes que jugar un partido en EEUU hay que jugar un partido en Estados Unidos

Voz 1986 44:38 en definitiva lo que hace es echarle imaginación a expensas de tener que estirar el fútbol pero yo voy a recordar que

Voz 16 44:49 el presidente de la Federación Rubiales que lleva aquí tres meses se ha llevado por primera vez la Supercopa de España Tanger porque el acuerdo económico

Voz 17 44:57 era beneficioso para el Sevilla para el Barcelona para la federación

Voz 14 45:03 aunque espera toda una diferencia gallego Rubiales antes de tomar esa decisión que la tomó él habló con el Sevilla ya habló con el Barcelona en este caso estamos hablando de Javier Tebas que como presidente de la Liga dice tomó esta decisión me da exactamente igual lo que piensen los demás porque es que ni con sus que tiene la autorización de los claro que sí igual hago que desde enero afirma no voy que hayan dado tal poder que pude tomar todas estas decisiones sin consultarlo con nadie seguir mañana se levanta por la mañana dice voy a llevarme el Betis Sevilla a a yo que sé a Kuala Lumpur y así se juega el recuerdo que recuerdo cuatro cinco jugadores árabes correcto lo hemos hablado Cardozo

Voz 0239 45:44 claro con él con el con equipos de Primera División y no se habían practicado la pelota de los presidentes de los equipos de Primera con todo el respeto tuvieron que mamar porqué por lo que te dice Gallego porque al final de temporada les ha prometido una factor que les da

Voz 14 45:56 sí sí yo no digo hombre pero yo no digo que no la hayan dado el derecho sino que es muy peligroso esto que está pasando

Voz 0985 46:01 oye aquí lo que estamos cuestionando por lo menos yo es si en vez de hacerlo de forma unilateral si ante medidas de esta notoriedad de este calibre por quince años nos mejor sino es mejor hablarlo con los clubes y con los propios jugadores para allanar el camino favoreciendo un clima de mejor entendimiento insisto que esto se va a discutir en la comisión paritaria pero antes de que aparezca ya en prensa a través de Robert Álvarez el compañero del país quizá es mejor vista la fuerza que tienen los jugadores nuestro fútbol allanar el camino hablándolo dialogando con ellos esta es la única crítica es

Voz 14 46:35 claro yo creo que lo puedo hacer ideas Jordi pero todo el mundo ideal no el mundo razonable