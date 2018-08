Jordi Martí: "O te adaptas a esos mercados o va a ser imposible retener a los Messi, Cristiano y Neymar"

Voz 2 00:00 en el fondo sabe quién soy cómo llega lo lleno de barro con buenos huesos pues nada abrimos tipo de sanedrín para hablar de lo que ha sucedido hoy en esa reunión de la AFE esa reunión de David

Voz 1991 00:31 el presidente de los futbolistas con los capitanes y jugadores importantes de primera división donde transcurre entre otras cosas ha puesto encima de la mesa esa decisión de Javier Tebas de forma unilateral de llevar la Liga al menos en un partido

Voz 3 00:44 temporada a EEUU Jesús Gallego qué tal muy buenas noches Antonio Romero buenas noches hola Jordi Martí muy buenas buenas noches a todos bienvenido a Jordi

Voz 0985 00:55 sí bueno igualmente un saludo para todos en este ya regreso de forma ya formal a lo que es el larguero eh bueno

Voz 1991 01:04 el gallego que te parece primero lo que ha dicho Aganzo

Voz 4 01:08 bueno yo creo que el la rueda de prensa y la reivindicación principal de de los futbolistas no sé muy bien cuál es no sé muy bien cuáles yo entiendo que la fe y los futbolistas tienen problemas el fútbol modesto oí jugadores de Segunda División que no se les paga o pero que lo futbolistas españoles puedan ir a la huelga porque se ha decidido jugar un partido de los trescientos ochenta es que tiene el campeonato en Estados Unidos porque dicen que no se ha contado con ellos y que eso representa la sobreexplotación del fútbol en el que ellos son el colectivo que se llevan el noventa por ciento de los ingresos de los clubes a mí al menos no me cuadra lo de la salud de los futbolistas lo de es que jugar los lunes no que no es que jugar los viernes creo que hay otros colectivos en nuestro fútbol que se pueden quejar de la dispersión de los horarios los aficionados pero que lo futbolistas se quejen que saquen la bandera de la reivindicación de el sentimiento futbolístico por encima de la sobreexplotación cuando repito del presupuesto de los clubes el noventa por ciento se lo llevan los futbolistas que cobran cantidades astronómicas impensables año tras año son los clubes los que dice minan el calendario para sacarle más dinero a las televisiones para pagarle a los futbolistas había que eso no me cuadra no no no no les veo a ellos como el colectivo que más puede reivindicar el sentido común cuando lo que se ha salido del sentido común los últimos años en el fútbol sin duda alguna ha sido el salario de los futbolistas Romero

Voz 5 02:54 bueno yo creo decir que para mí ha sido bastante mejor Aganzo hablando contigo que hoy en la rueda de prensa

Voz 1991 03:00 hola mismo

Voz 5 03:02 no he entendido muy bien la reivindicación fundamental de los futbolistas de ahora justo me lo contigo está claro que el tema del partido en EEUU así un poco la gota que colmó el vaso no que ellos sienten un poco al margen de todas las negociaciones con los clubes que han sido los últimos en enterarse de acontecimientos que ya llevan varias temporadas vigentes en el fútbol español pues el partido de los lunes en los horarios el calendario al final me parece que que anhela ha sido mal mal excusa para escenificar ya están mosqueado porque como dice Gallego en montar todo este pollo por jugar treinta tíos hasta el final un partido son treinta tíos un día al año en esta temporada en Estados Unidos viajando en business a él aunque es verdad que yo estoy de acuerdo contigo que que encajarlo en la competición con el jet la que en la Copa del Rey y la Liga de Campeones de humedad tiene que ser complicado yo esos ahora una labor del dirigente que lo afirmado en el fracaso Javier Tebas sino de los futbolistas pero sí que tengo la sensación de que seguramente hayan escenificado mal el momento porque han elegido esa excusa cuando lo que ha aparecido es que realmente están hartos de enterarse que los últimos de todas las negociaciones de alto nivel en el fútbol profesional pero claro aquí volvemos otra vez a la cuestión de la pasta tú puedes estar muy harto pero al final cada año quiénes renovar por más dinero para renovar por más dinero la va cada lo queda hay que inventarse eh nuevas maneras de explotar eh los pájaros a niños Si Irán las empresas que te den el máximo dinero posible para eso lo es sean puestos en manos de Javier telas los futbolistas son los últimos enterarse pero a lo mejor no sólo tendrían que hacer una una rueda de prensa pública la hace Molanes hoy sino que cada capitán tendría que acudir al despacho de su presidente de preguntar por qué todos se han vendido a lo que pueda decir de lo que pueda mandar ordenanza Werther o casi todos no todos pero casi todo

Voz 0985 04:52 Jordi bueno lo que pasa es que en las empresas normales los trabajadores no tienen la última palabra eh pero en el mundo del fútbol en los clubes muy a menudo mandan los jugadores por lo tanto a veces fíjate que en tu entrevista con Aganzo la palabra que más sale es unilateral esto es lo que más ha dolido o los futbolistas bueno yo creo que aquí quizá así Tebas ante una medida de este calibre de tanta notoriedad fijada parking hace años pues quizá en estos casos hablar con los jugadores sabiendo el peso el mando que tienen sus clubes parecía algo razonable sobre todo Yago Si quieres llevar el asunto a un buen entendimiento dicho esto también nos dice la presidencia de la Liga que como te decía Aganzo en los próximos días está prevista una comisión paritaria que se va a convocar en septiembre octubre en la que a través del convenio colectivo este asunto va a ser dicho esto Yago los jugadores y todos tenemos que empezar a hacer la idea que en este mercado globalizado en este mercado internacionalizado en este mercado de la Premier triplica nuestros recursos que el cacho empieza a sacar la cabeza ya apretar si no se hacen operaciones para atacar mercados como norteamericano donde el Soccer el fútbol está en plena expansión mal vamos si queremos atender a unos salarios que en los últimos años nos dice la presidencia de la Liga se han incrementado un veinte por ciento seguro que Jesús Gallego y Antonio Romero conocen las cifras del Real Madrid

Voz 6 06:29 yo conozco bastante incrementado salen ganando un veinte por ciento

Voz 0239 06:32 a los salarios de los futbolistas

Voz 5 06:35 también los salarios de los dirigentes entre otros los dirigentes de la Liga

Voz 0985 06:38 de acuerdo te acepto te acepto el matiz pero te decía Yago si le preguntas nuestros compañeros gallego y Romero ellos te podrán hablar del Atlético de Madrid Real Madrid yo sí que te puedo decir que en el caso de Barcelona cuidado con el dato que te voy a dar la masa salarial es decir lo que se consume hice lo que destina a salarios ya es más del ochenta por ciento de los ingresos del Fútbol Club Barcelona por lo tanto también los jugadores tienen que darse cuenta de que según qué esfuerzos para que los mercados asiático indio norteamericano pueda esto entrar con fuerza y competir con la Premier y con el cacho requerirá algunas esfuerzos a los que no estábamos habituados unos años atrás

Voz 4 07:19 yo es que realmente esto desde un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos pero si el Madrid ha jugado tres partidos este verano le dice algún jugador del Real Madrid al club oye no lleves a Estados Unidos que cogen tenemos que coger tres aviones el cambio horario que no se que no sé cuánto no la gira por por por yo qué sé por por por Galicia que se está muy cómodo en verano sí eso lo es en gallego pero no es arrancar un hombre Romero es que el Madrid les dice

Voz 7 07:45 perdona es que nos dan no

Voz 4 07:49 lo ha hecho otros años todos los equipos salen pero aquí por un partido es que a mí me lo que me lo que lo que yo creo es que sin duda alguna detrás de esto hay algo más no creo que sea porque se juega un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos que no se sabe ni cuándo ni cómo ni quién aquí hay algo más que la AFE reclama su cuota de poder lo entiendo que la AFE diga nosotros somos la bandera de la solidaridad con los chavales de Segunda División B y etcétera pero que la AFE diga es que jugarlo lunes a que conduce pues la que conduce a que ese partido el lunes sea pagado por el televisivo a razón de tanto porque si ese partido que se juega el lunes se jugase a las seis de la tarde y lo digo yo que es dirigió dos años Carrusel deportivo no me hubiera convenio que se que es jugar de otra manera pero si ese partido de los lunes se jugase a la vez que se juega un Barça Athletic de Bilbao Hyun Valencia Real Madrid ese partido lo lunes no tiene cuota de pantalla hice pagaría cien veces menos de lo que se paga y lo pagarían los dos clubes que lo hacen y lo pagarían los jugadores de los dos clubes que Se están ganando una pasta si eso no lo entiende David Aganzo

Voz 8 08:57 que vaya mañana la se reúna con los Super

Voz 4 09:00 pues televisivos y con la Liga de cargar las cuentas que lo a entender

Voz 0985 09:02 el esto de Lac también nos dice la Liga de fútbol Yago que el jet lag en no va suponer mayor problema en este desplazamiento se trata de un viaje de siete horas y media en las que se come durante el viaje

Voz 4 09:16 el veintiuno por favor

Voz 0985 09:18 eso te lo digo porque en fin ellos replican cosas que acaban de escuchar en el Larguero y hacen bien cada uno en soltar lo que su versión pero te voy a plantear una manda una maldad Jesús Gallego te voy a plantear una moda un Girona Madrid en Montilivi te puede ganar el Girona ya pasó eh Connecticut en Connecticut el Girona jugando como local en Madrid como visitante con ochenta mil estadounidenses animando al Madrid mil animando Girona crees que ese al puede adulterar la competición te estoy planteando una maldad porque yo te perdona

Voz 3 09:55 pero te estoy diciendo que en el fondo en el fondo de la medida

Voz 0985 09:59 ya yo estoy de acuerdo con el fondo de la medida conviene globalizar conviene internos nacionalizar para hacer frente a la amenaza de la premia ideal Cacho ya hay que atacar el mercado norteamericano pero este me que responde

Voz 4 10:12 es un partido detrás

Voz 3 10:15 Jesús coño reunía cantó la derrota del Real Madrid te Monti no y Romero dominado contra ocho Connecticut en Filadelfia o en Kansas

Voz 5 10:28 que aquí conviene aquí estamos hablando a comer abrir un poco las miras ya aquí estamos hablando de que sostener el mayor gasto de los clubes de los fue de de fútbol profesional de nuestro país con todos los países la masa salarial de lo que gana lo futbolista porque no conozco un solo futbolista que esté dispuesto voluntariamente otra cosa que acabe su contrato y tendrá que firmar de otra manera que esté dispuesto voluntariamente a recortar la pasta que gana año tras año más bien todo lo contrario pero te contesto cuando el presentador de El Larguero Yago de Vega ha llamado al presidente del Girona el precedente es decir mira de ese tema no me preguntes porque no quiero hablar no puedo hablar o no voy a hablar no me apetece hablar y terminar la entrevista lo que tiene que decir es oye y si me toca a mí jugar en casa contra el Real Madrid Iván noventa mil tíos contra contra mí que pasa adulterar la competición sale porque no lo dice porque al final el presidente de Girona lo que quiere es como todos seguir mamando de la pasa que salga por ese acuerdo para mamar de la pasta que saque por ese acuerdo necesita asumir que si juegan en Connecticut dicho no que es igual en Connecticut haber ochenta mil tíos animando al Real Madrid cincuenta animando a Girona tres hombros un problema entre otros del presidente de Girona aquí cuando oiga llamado Yago de Vega ha dicho oye de este tema no me preguntes que no quiero hablar sino quiere hablar ahora que luego si pasa eso que tú estás contando no se queje

Voz 3 11:46 no te cojas digo yo vengo

Voz 0239 11:49 mira una porque me ha venido a juego

Voz 3 11:52 el caso es que rectifique dije me echó

Voz 0239 11:55 si no no vale lo que no luego el juego

Voz 3 11:58 ahí va

Voz 0985 12:01 por entienden que sí existe

Voz 5 12:04 no aceptan la la la realidad es que más o menos intuimos amén escuchando a Mario incluimos los que están a favor y lo están en contra más o menos se puede incluir te puedes equivocar en dos tres equipos lo que no vale luego cuando nos pongamos en el caso es rajar a los dos que le toque porque le va a tocar a dos finales por lo va a tocar a los lo que no vale es rajar y darle la razón a lo que han hecho y lo futbolistas ya hace porque te ha tocado así en el mes de febrero jugar un partido no sé dónde no o lo hace eso ahora o calle pero ya de Gaya para los quince años

Voz 0985 12:36 sí sí sino estoy pero vamos a ver yo yo yo creo

Voz 4 12:38 que el la polémica sobre que se traslade un partido que un equipo pierda a su afición local en ese partido es una polémica de los clubes

Voz 0239 12:48 bueno de los clubes de la patronal que minan allí

Voz 4 12:50 si le dieran a Tebas oye yo no esté de acuerdo perfecto pero es que de entre todos lo que ha dicho David Aganzo hoy que ha estado en todos los medios y en todas las página web si demás yo también le he oído decir es que sea va a Estados Unidos porque la Liga va a sacar un dinero IS dinero de ese dinero no va llegar nada lo futbolistas con lo cual está hablando de un tema económico con lo cual mi pregunta es si si Tebas en el acuerdo les llega a decir Aganzo oye mira tenemos este partido idea este partido Bay para la fe de doscientos cincuenta mil euros tengo dudas muchas de que Davis ciento cincuenta mil euros o dos millones lo que lo que proporcionalmente ellos crean que corresponde tengo duda David Aganzo empezase a hablar de la salud del jet lag de la sobreexplotación de los derechos porque también tengo dudas de si los clubes dicen oye mira no vamos

Voz 8 13:40 va a ir a Estados Unidos

Voz 4 13:43 poco vamos a jugar los lunes y los viernes esto cuantificado en el contrato televisivo es perder un nueve por ciento de los ingresos como vosotros vais a ser los principales beneficiados que los futbolistas de Primera Segunda se bajen a rajatabla unánimemente el nueve por ciento de sus contratos iban a decir que sí

Voz 1991 14:02 en dicho todo esto Romero creéis que se va a llegar a la huelga

Voz 0239 14:07 yo creo que no yo creo que al final en la salud se encontraba se sacará todo estoy Si se es una cuestión de dinero que al final redunda económicamente a los futbolistas porque el acuerdo de patrocinio lo que hace es puedan tener más pasa al final de año y el noventa por ciento un ochenta por ciento para los futbolistas es una cuestión sólo y exclusivamente de un porcentaje para Laffer pues yo creo que al final se se solucionará ahí yo no veo sinceramente por este motivo las cosas por el computo general de motivos que numerado hagan que ha elegido un mal día para hacerlo público son vía en el que sonaba extraño al final de temporada se junten vamos a la huelga permitan una temporada vender una huelga pues jugar un partido veinticinco tiros en Estados Unidos yo creo que el sindicato tiene todas las de perder

Voz 1991 14:55 Jordi si la comisión paritaria

Voz 0985 14:57 ya de finales de septiembre principios de octubre Tebas no les consigue convencer de que hay que atacar el mercado norteamericano de que hay que internacionalizar de que hay que globalizar y competir con la Premier con el cacho Ike esfuerzos de estas características son necesarios si no consigue convencerles de la bondad del fondo del espíritu las palabras de David Aganzo le atrapan Él acaba de decirnos que si la LFP no revoca su decisión de jugar el partido en Estados Unidos llegarán hasta el final por lo tanto en esta comisión paritaria es donde se van a jugar todas las cartas

Voz 4 15:36 gallego bueno yo creo que no habrá huelga coincidió con Jordi en que sitúa ha salido hoy a decir o no hacen caso o vamos hasta el final ya has puesto sobre la mesa la salud el partido del lunes el partido del viernes el partido

Voz 0239 15:52 no me van a hacer caso en esos gallego como lo hacemos hacemos la Liga nuevo hago

Voz 4 15:57 por eso te digo pues entonces al final vas a quedar retratado

Voz 0239 16:00 eso es porque al paso que va a Huelva claro basado

Voz 4 16:04 ha retratado porque al final va a seguir todo más o menos igual y a lo mejor les suben la cuantía de la ayuda de la Liga a la fe

Voz 0239 16:12 era lo que finalmente estaba buscando

Voz 4 16:15 David Aganzo y lo futbolistas y al final la gente pensará pero pero no estábamos preocupados de la salud pero no estaba preocupado por el de los aficionados a que ahora dirige si vamos a ver lo quiero ver yo a David Aganzo llevando a la huelga a ver si lo mantiene

Voz 1991 16:27 quería preguntando por la figura de de Javier Tebas en Se ha vendido el alma al diablo quiero decir es decir todos los clubes sean vendido

Voz 9 16:37 o han llegado a tal acuerdo con Tebas

Voz 1991 16:40 o a tal pacto o llamarlo como

Voz 9 16:42 queráis cuerdo comercial acuerdo

Voz 1991 16:45 de de derechos de televisión de de lo que queráis en general es decir la ama el fútbol está ahora mismo en manos de te vas y te vas puedo hacer con el fútbol lo que le da la gana porque a mí a día de hoy la sensación que me da Romero

Voz 10 16:58 me con él pero bueno lo que es decir

Voz 0239 17:02 el presidente habían puesto los fútbol

Voz 10 17:06 y le han dado ya han dado

Voz 0239 17:08 lo mando del juguete lo está dirigiendo juguetón unos algunos pensarán que con mayor que yo que los con con menos acierto pero

Voz 10 17:15 que que es la figura angular

Voz 0239 17:18 sobre la que descansa el proyecto del fútbol español su juguete sólo cabe ninguna duda que pueda tener presidentes importantes de de la Liga fue personal encontrarnos tiene predicamento Javier Tebas está manejando el fútbol profesional español como realmente una pueden pensar que bien malos regular pero como le da la gana seguro

Voz 0985 17:37 los di no que el mundo del fútbol ha actuado en sabiduría y ante la potencia de Tebas pone un contrapoder que es Rubiales temas ha hecho una excelente gestión a mi modo de ver en asuntos como la erradicación de la violencia en asuntos como multiplicar los ingresos que está consiguiendo la Liga de Fútbol Profesional creo que a veces abusa del decreto ley esto es lo que te base tiene que poner la cabeza y la gestión de la confrontación con Villar de la confrontación con Rubiales esto no le va a llevar a buen puerto yo creo que él tiene a veces que abandonar el decreto ley en cosas como estas pues es mejor sentarse en una mesa la lograrlo a sabiendas que en los clubes mal que le pese cada vez mandan más los jugadores

Voz 4 18:23 no bueno yo lo que creo es que Javier Tebas es un ejecutivo al que una patronal ha puesto al frente él es pues les ha prometido que iba a triplicar los derechos de el valor televisivo de del campeonato ha ido cumpliendo esos objetivos y los clubes han dicho este señor no es acabar dinero que hay que jugarlo lo lunes los lunes que gobierne lo viernes que jugar un partido en EEUU hay que jugar un partido en Estados Unidos

Voz 11 18:54 en definitiva lo que hace es echarle imaginación a expensas de tener que estirar el fútbol pero yo voy a recordar que

Voz 4 19:05 el presidente de la Federación Rubiales que lleva aquí tres meses se ha llevado por primera vez la Supercopa de España Tanger porque el acuerdo económico era beneficioso para el Sevilla para el Barcelona para la federación

Voz 1991 19:18 sí pero con una diferencia Gallego Rubiales antes de tomar esa decisión que la tomó él habló con el Sevilla ya hablo con el Barcelona en este caso estamos hablando de Javier Tebas que como presidente de la Liga dice tomo esta decisión me da exactamente igual lo que piensen los demás porque es que ni con su

Voz 3 19:32 no no no no tiene porqué que tiene la autorización de los claro que igual tener afirma

Voz 1991 19:39 pues a eso voy que hayan dado tal poder que pude tomar todas estas decisiones sin consultarlo con nadie seguir mañana se levanta por la manera dice voy a llevarme el Betis Sevilla ha

Voz 0239 19:50 ah yo qué sé a Kuala Lumpur acuerdo te recuerdo que te recuerdo que coló a cuatro cinco jugadores árabes correcto

Voz 10 19:59 claro con él con el con equipos

Voz 0239 20:02 en primera división y no sabían prácticamente ni tocan la pelota y los presidentes de los equipos de Primera con todo el respeto tuvieron que mamar porqué por lo que te dices vayamos porque al final de temporada les ha prometido una factura que les da

Voz 1991 20:12 sí sí yo no digo hombre pero yo no digo que no la hayan dado el derecho sino que es muy peligroso esto que está pasando

Voz 0985 20:16 oye aquí lo que estamos cuestionando por lo menos yo es si en vez de hacerlo de forma unilateral si ante medidas de esta notoriedad de este calibre por quince años no es mejor sino es mejor hablarlo con los clubes y con los propios jugadores para allanar el camino favoreciendo un clima de mejor entendimiento insisto que esto se va a discutir en la comisión paritaria pero antes de que aparezca ya en prensa a través de Roberto Álvarez compañero del país quizá es mejor vista la fuerza que tienen los jugadores en nuestro fútbol allanar el camino hablándolo dialogando lo con ellos esta es la única crítica

Voz 3 20:50 sí claro yo creo que puedo hacer es como idea Jordi pero todo el mundo ideal no el mundo razonable

Voz 10 20:56 estoy de acuerdo contigo pero que los jugadores cuando cuando

Voz 0239 21:02 cuando están pensando en tres o cuatro ofertas diferentes en verano para subirse la pasta el representante del jugador por jugador lo llaman a Tebas para preguntarle qué le parece lo que va a pedir en su nuevo contrato directamente firmó el gol con el club y fuera no llamar a la patronal yo no creo que tenga que hablar con los jugadores sí pero el ideal en un mundo ideal el diálogo es facturas que voy a mí no estaría maravillosos pero te digo que yo creo que Tebas podría tener una labor consultiva con los con los clubes si me apuras pero no va va llamando a todos los capitanes de los equipos de Primera División porque para eso está hablando con los clubes

Voz 3 21:36 no pero regléis Clos como jugadores que para él sólo jugadores

Voz 0239 21:38 es cuando quiero a llamar a su presidente

Voz 1991 21:41 yo igual me equivoco pero creo que si te vas en esta ocasión en vez de decidirlo él porque le da la gana como le da la gana sin consultar sin avisar a nadie no te digo ni consultar sino avisar si él llega a hablar con los clubes de Primera División y no te digo con todos los jugadores pero sí con el presidente de la AFE que para eso está con David Aganzo oye que tenemos pensado es total yo te digo que no habría a día de hoy ningún problema ni uno porque lo que tienen es un ataque de cuernos porque nadie les ha consultado y punto

Voz 0239 22:06 pues considera un ataque de cuernos lo han explicado muy mal porque como te he dicho Gallego

Voz 1991 22:10 eso es otra cosa como te has visto Gallego

Voz 0239 22:13 sus reivindicaciones no son reivindicaciones de hace quince días que ha sido una semana es que ya se han puesto

Voz 12 22:21 hablar del partido del lunes desde el horario de verano del partido del viernes del horario la

Voz 0239 22:25 de China esos aportó hablar de muchas cosas

Voz 12 22:28 sí tienen un ataque de cuernos lo han escenificado muy mal

Voz 0239 22:31 yo más bien creo que tienen una un ataque

Voz 5 22:33 de paso más yo creo que dio una tasa de pasó

Voz 0985 22:36 Yago si me permites de la misma forma que creo que Javier Tebas podría haberlo hablado con los clubes y con los jugadores buscando el diálogo antes de hechos consumados a pesar de que vendrá esa comisión paritaria creo que los futbolistas se equivocan mucho cuando nos hablan de si Japón de Estados Unidos de si India es decir OT adapta a esos mercados o te va a ser imposible retener a los mes is a los cristianos ya los Neymar porque la Premier te está multiplicando por tres tus ingresos Si ellos quieren seguir manteniendo que a la masa salarial del Barça sea el ochenta y cuatro por ciento de sus ingresos tendrán forzosamente que adaptarse a esta circunstancia de globalización de los mercados is sino que oye retrocedemos a veinte años atrás y santas pascuas pero quién quiere retroceder si la industria de fútbol en España está creciendo como está creciendo ya significa un porcentaje tan importante del PIB

Voz 1991 23:30 a los días que tu después de Agaete

Voz 3 23:34 a ver si tú sabes Yago que está en ese vulgar en su hogar dulce hogar se promete me contigo hombre correcto hacer en fin

Voz 4 23:41 pero que me resulta llamativo es que futbolistas que que ganan diez millones de euros netos se hagan una foto con el presidente de la hace diciendo es que no nos han consultado jugar un partido en Estados Unidos ver que es un partido de trescientos ochenta que en la NBA que es la la Liga Profesional por antonomasia el producto mejor vendido el deporte con los jugadores de baloncesto mejor pagados del del mundo

Voz 11 24:08 hay equipos que hacen giras de de de diez días en diez

Voz 4 24:11 juegan seis partidos se cruzan del del Oeste al Este de Estados Unidos que es lo mismo que iraquí

Voz 7 24:17 a Nueva York o a Miami o cogen un avión iban al norte a Boston y luego luego a Chicago hoy

Voz 4 24:23 por favor de qué estamos hablando que eso futbolistas ganan un bastonazo ICIC por un partido en Estados Unidos han montado este número es que no cuadra