Sergio: "Si algún aficionado del Valladolid tiene duda de si estamos en Primera que venga este fin de semana"

Voz 1991 00:00 hola qué tal muy buenas noches dónde estás todo bien

Voz 1083 00:03 bien que bien muy contento cuando no tiene trabajo siempre está muy contento

Voz 1991 00:06 y además que con ganas ya de empezar la Liga cuando uno trabaja en pretemporada empieza con con la ilusión de de crear un buen proyecto además después de lo que se hizo el año pasado pero uno quiere que empiece la competición

Voz 1083 00:19 sí sí es algo que el fútbol para no es verdad que lo que conseguimos hacer el año pasado yo creo que fue estratosféricos no yo creo que es bueno que nadie lo pensaba que como decimos ahí poco a poco siendo y vaciado seamos un premio bueno muy importante ya no para pues ya con la realidad no con lo que es la previsión pero la complicada difícil donde habrá que correr muchísimo trabajar mucho jugar mucho para ver si conseguimos el objetivo tan difícil que salvarnos

Voz 1991 00:44 el año pasado como dices acabar una temporada de forma fantástica en Segunda División consiguiendo el ascenso además ahora mirándolo desde arriba desde la primera da vértigo

Voz 1083 00:54 que va que va todo lo contrario llegar a cada vez que puedo me lo pongo porque creo que son momentos que se Morales no que son momentos quedé realmente eh te tienen que ver ese hecho de vitamina no para que que bueno que cuando cuando un equipo nuevo se une ese junta hay cohesión entre ellos y como todos pelean por lo mismo pues se consiguen cosas bonitas no es como la que pudimos conseguir yo creo que eso es el mejor ejemplo para poder empezar de buena manera nada tan difícil primera división es relevante

Voz 1991 01:21 qué te gustaría que hubiésemos del Valladolid este año en primera división ya jugando con los grandes

Voz 1083 01:26 pues sobre todo lo que lo que tuvimos la suerte de de de Agaete el año pasado que Jerez que somos un bloque muy compacto no pero no sólo ser un bloque muy compacto no sino saber modernos como es el bloqueo un pacto yo creo que es lo más importante para nosotros tiene que ser nuestro ADN este año para conseguir el objetivo el hecho de ser un bloque fuerte en el exilio tener esos ramalazos esas sensaciones esas transiciones ofensivas esas oportunidades he sacado ya tú un poquito arriba eh para podemos meter goles porque sino al final no pueda partidos

Voz 1991 01:54 qué sensación te dio el debut en Montilivi sí en Girona contra un recién ascendido el año pasado un debutante que fíjate que temporada afirmó en en Primera que ya la firmabais vosotros en el en la vuelta a la máxima categoría fue un empate a cero yo creo que al final no se me daba sensación viéndolo desde fuera eh ya los últimos veinte minutos elegisteis bueno ya que no lo puedo ganar por lo menos no lo pierdo o no lo el puntito para empezar está bien

Voz 1083 02:19 sí sí la que es lo que vimos fue una línea continuista el año pasado no lo que hemos estado comentando hasta uno anterior no el hecho de de bueno de tengo una defensa fuerte y a partir de ahí en Caracas buenos cimientos para poder luego eh atacar atacar de la mejor manera no es verdad que el plan que teníamos de desarrollo eran poco al haber ausencias a nivel ofensivo aguas ofensivas era hacer sólidos aguantar este y bueno y luego en la salida de los en verde para sorprender en alguna sesión con gente fresca o de un golpeo junto con finalización pero bueno es verdad que bueno que en ese tramo de partido quizás es donde ellos manos no sometieron y donde otros lo que castigan fuerte no entonces Jorgen no a nivel general quizás ellos su plan con balón fue más atractivo y una inmensa los puntos como dice que parece que te ha llegado pero soplan hasta hasta la perfección luego bueno faltó esa puntilla que hubiera sido pues te puede generar más situaciones de gol

Voz 1991 03:11 tan continuista que practicamente jugaste con lo mismo del año pasado han llegado pocos fichajes o no quiero decir un equipo que sube de de Segunda División A primera suele digamos hacer más caras nuevas no traer más refuerzos pensando en el cambio de de categoría tú estás satisfecho con lo que te ha llegado o todavía en estos nueve días que falta dice a ver si llega alguna cosita más

Voz 1083 03:33 bueno tú sabes que con empezando por el final lo Mister nunca estamos satisfechos

Voz 1991 03:36 también es verdad que quedó más

Voz 1083 03:39 lo más loco con bienvenido no es verdad que que que verdad que esta semana ha negado prefieres jugadores nuevos dos sobre todo en la parcela ofensiva en contra el estado más escasos luego también ha llegado Leo son bueno pagano más registros en la en la zona de tres cuartos y bueno la el el al final el va es que el que el equipo la entidad Dielo el míster joder vayan de la mano en ese aspecto te he tenido suerte porque el club porque hemos tenido un mercado difícil no ajustado de presupuesto con situaciones en las que hubo en otros equipos pues ha llevado aguante por el andén nosotros trabajando desde la frustración y sabiendo cuál es ese momento dónde íbamos a voy a poder atacar nuestros fichajes no lo más importantes es algo que que es doce ago donde estamos basada hacer la travesía bueno con tranquilidad y con la con confianza

Voz 1991 04:25 para el debut en casa el primer partido la temporada no está mal el rival no

Voz 1083 04:30 sí sí alguno que se Aragón sea un necesidades Valladolid Valladolid tiene alguna duda estamos en Primera no yo creo que por ejemplo para que se dé cuenta va a ser el primer partido en casa no está contento y llevo muy entusiasmado porque parece que va a ser otra vez un casi lleno absoluto sería cuarto seguido contando con lo del año pasado y eso pues bueno demuestra cómo como el equipo rindió como la gente como los jugadores conectar a la afición de Valladolid a la gente Valladolid que siga aún bueno muy contenta con el rendimiento que que hicieron el año pasado dije que lo está demostrando como llenando el campo tanto el año pasado completo aunque Black y quizás creen al Barcelona pues también facilitan pongo no vamos a engañar

Voz 1991 05:09 escuchaba alguno de tus jugadores decir y bueno yo prefiero jugar con el Barça al principio de temporada porque les pilla un poquito menos rodado pero claro ves a Messi en el primer partido dice bueno y que osea ahí como paramos a o no

Voz 1083 05:23 sí la verdad que no se sabe nunca mejor momento no lo mejor es es muy complicado no son futbolistas de buen nivel dormir muy superior son juristas de todo Fedrigo meramente sin estar bien pues eh están a un nivel altísimo no ignorara que que bueno que nosotros pues todos los buenos comentaba con muchísima ilusión con es todo lo contrario no tenemos una pérdida muy importante que nos iba a decir a otros hace tres o cuatro horas de no que vamos a jugar contra el Barcelona hay que disfrutarlo a trabajarlo apretar competir pero también disfrutaron porque bueno porque también es común previa también al conseguir el año pasado

Voz 1991 05:57 de parecería a ti por ejemplo a Valladolid Barcelona en Miami Estados Unidos suelo sí si si no te rías mucho no vaya a ser así

Voz 1083 06:09 Dana sí sí sí me hizo gracia porque a bote pronto ya dijo Tebas que Valladolid Händel

Voz 1 06:15 fíjate lo primero Castrejón vamos a llevar dos

Voz 1083 06:17 no pues bueno habrá que que bueno que que son codean encajando no como diría Roque no encajando lo puede pasar que vaya asumiendo lo como tal no osea situaciones que hasta hace poco pues eran jocosas llevaba propia imaginables luego no está modernizado dando el fútbol que no puede sorprendernos pues si al final deciden que se haga ver es que salga adelante y que seamos nosotros no los pioneros octavo giro de allí no es que no tenemos por la maleta ahí no jugar ahí

Voz 1991 06:40 pero a ti te parece bien por ejemplo hemos charlado al inicio del programa con David Aganzo al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles y están indignados dicen que no les ha preguntado Tebas que ha sido una decisión unilateral tú como ex jugador y ahora como entrenador entiendes la postura de los jugadores que estén tan enfadados digamos con la Liga

Voz 1083 06:59 yo lo que lo que sí entiendo que si yo es que soy un clásico no es un clásico de entonces como clásico yo soy de daría que juegan la aquí en España hay realmente en España averno pues que venga que cojan aviones en hacia hasta aquí tengo un par de nuestros bueno igual que nosotros sí queremos saber un partido pues tenemos que ir allí no es verdad que bueno que que en esta modernización pues bueno poco a poco estas cosas pues balance que se van aceptando digo estas innovaciones pues hay que hay que verlas como un poquito de reflexión y un poquito pragmáticas no pero verdad que los que hemos sido clásicos de toda la vida pues éste choca

Voz 1991 07:31 yo también soy de los clásicos de ocho partidos a las cinco la tarde del domingo con el Carrusel deportivo si es que eso eso sí que es un clásico

Voz 1 07:37 este estudio de la cancillera ya ni nos acordamos en ocho partidos a la vez que antes no se televisada and había que poner la radio para escuchar todos los partido porque sino no tendrá nada no se veía en todos los partidos antes se veía el del sábado y el domingo a las nueve punto no había más

Voz 1083 07:55 pero fíjate que eso ha pasado estamos todos esto ya al como para subido no nunca sabes de dónde llegan los límites es que quieren asumiendo las cosas que pasan

Voz 1991 08:05 que no guste no significa que uno no tenga la capacidad de adaptación porque hay que adaptarse evidentemente a los nuevos tiempos pues nada Sergio González ya veremos si la próxima entrevista la hacemos yo qué sé

Voz 2 08:15 eh Wisconsin

Voz 1991 08:18 no Houston yo qué sé dónde jugando

Voz 1083 08:20 o quizás en pleno vuelo ayer oye eh

Voz 3 08:23 al final ha puesto estaba pueden moderno

Voz 1991 08:25 da el secuestro en los aviones

Voz 1083 08:28 de ahora en serio Sergio que tengas muy buena tenemos

Voz 1991 08:31 Prada este año con el Valladolid y que se consiga el objetivo de estar en Primera un abrazo