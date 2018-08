El Larguero (2ª parte / 22/08/2018): Sergio González y los movimientos del mercado de fichajes

Voz 2 00:00 vamos con el resto de actualidad que nos ha dejado el día que tiene que ver evidentemente con el mercado de

Voz 1991 00:26 en fichajes ya que sólo nos quedan nueve días para que se cierre con lo cual todavía hay mucha actividad Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal yo algo muy bueno anoche en el Real Madrid sigue siendo problema la portería porque ahora mismo Lopetegui tiene cinco porteros

Voz 3 00:39 de momento son cinco contando aquí en la Cadena Ser que Keylor Navas no quiere

Voz 1991 00:44 verse es verdad venía un rumor

Voz 3 00:47 de Inglaterra que el City tenía Bravo a Claudio Bravo con una lesión que parecía importante aunque al entorno de Keylor me comentaban esta mañana ha llegado que esa lesión no era importante Ike el pasado año ficha van al portero brasileño del Benfica que es el titular con con Guardiola y por tanto bueno pues no lo contemplan que hay que ir quedarse en el Real Madrid para pelearle la plaza a Courtois sabe Keylor que Courtois va a ser el titular está jugando de momento el costarricense pero bueno pues es iba a decir pan para hoy y hambre para mañana no porque evidentemente es una profesión trabaja duro tiene tres Champions en la espalda al bueno de Keylor ya que tener Beto para este gran portero que alguno le hizo de menos después de que Iker Casillas pero es el sorteo de los capitanes de Sergio Ramos sí de Marcelo y hay sigue de momento dos partidos oficiales y los dos ha jugado él aunque insisto en el entrenamiento previo al partido frente a Getafe ya probó con Courtois lo que significa que antes o después el belga va a ser el portero del Real Madrid estará esta campaña

Voz 1991 01:49 lo que está claro es que Casillas se quiere eh quedar no en principio no se quiere mover Keylor no sé qué mover tampoco Courtois lógicamente acaba de llegar no se va a mover el que está en principio más cerca a moverse Clooney no

Voz 3 02:01 sí se iría cedido tiene ofertas me contaban de Valladolid Tornadijo no encontraba esta mañana también Óscar Egido del Leganés me decía que también lo querían bueno es un gran portero y muchos equipos quieren que esté en su plantilla y creo que lo que hace falta es jugar evidentemente Casillas se quiere quedar aunque sea como tercer portero pero tampoco es una opción que esté todavía cerrada está el caso también de Luca Zidane que bueno si eso pues se queda como tercer portero lo tiene muy complicado seguiría el Castilla podría está la ciudad haciendo un poco pues eso partidos con el Castilla de alguna un entrenamiento con el Real Madrid pero si son cinco con porteros y eso hay que bueno pues aligerar lo hice eso se va a encargar Lopetegui en los próximos días porque bueno faltan diez días para cerrar la plantilla Hay los cinco portería no pueden estar en en Valdemoro

Voz 1991 02:51 pues tiene que trabajar rápido el Real Madrid para solucionar el tema de la portería no va a empezar la temporada con cinco pero veremos cómo lo solucionan gracias Herráez esta mañana hasta mañana Yago de Madrid a Barcelona Raúl González qué tal muy buenas

Voz 1887 03:04 buenas noches Yago he aquí donde

Voz 1991 03:06 te parece que va a haber más movimientos en las salidas porque llegadas me parece que el tema está cerrado es el más cercano a confirmarse esta salida Rafinha no

Voz 0753 03:17 todavía no se ha llegado a ningún acuerdo con ningún

Voz 1887 03:20 aparte ya hago noticia antes de los dos clubes que sigan trabajando el Betis quiere que Rafinha llegue cedido el Barcelona lo que quiere es traspasado el Barça quiere hacer caja con el jugador brasileño así que están ahí negociando el Betis no quiere pagar mucho dinero incluso lo que se especula una cesión que luego sería así al acabar la cesión hubiera una opción de compra lo que pasa es que el Barcelona no quiero usar esta fórmula porque ya pasó con el final que había una acoso en la cual se ya que una vez acabar la cesión el IMV podía ejecutaron la compra de treinta y cinco millones de euros al final no se dio el caso rapiña ha vuelto al Barcelona dos quiere el jugador brasileño es jugar de manera regular íbamos a ver cómo acaba este asunto entre los ayer que este tira y afloja el Barça repetimos quiere sacar dinero y el Betis lo que quiere conseguir una cesión

Voz 1991 04:02 alguna novedad con tema Rakitic yo Paco Alcácer

Voz 0753 04:06 hoy hemos tenido a Josep Vives al portavoz

Voz 1887 04:08 el Barça en el que se lo he dicho es que están encantados con Ivan Rakitic que significan mucho para el club y que lógicamente no quieren venderlo y en el caso de Paco Alcácer tiene una propuesta del Borussia Dortmund pero el jugador todavía no le acaba de convencer a seguir los próximos días va a estudiar el caso porque recordemos que el Barça cuenta con Luis Suárez como delantero titular cómo unir como delantero suplente así que Paco Alcácer no cuenta para Ernesto Valverde y dejarle te cuente Yago

Voz 0753 04:32 has hablado en los medios del club

Voz 1887 04:35 las ruedas de prensa no se suele jugar mucho hoy tampoco digamos que es que se ha mojado muchísimo pero sí que ha dejado un titular interesantes respecto al al de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid ha dicho que el entrenador del Barça Ernesto Valverde ha dicho que tiene ganas de ver cómo se relatan los blancos y el portugués verse llevaban a mover o no en el mercado de fichajes escucha le vale

Voz 4 04:54 esa que se rompe esa competencia entre Messi Cristiano en en

Voz 0588 04:59 la Liga porque siempre se habla cuando se habla de unos habla del otro e comparaciones odiosas pero bueno de

Voz 4 05:05 mira que que la gente está un poco expectante

Voz 0588 05:08 me lo estoy no lo sé más que nada hombre desde mi punto de vista por ver la incidencia que tiene son en el en el juego del Madrid por verlo en el la gráfica que el Madrid en este mercado a ver cómo qué es lo que hace que al mismo tiempo pues sabiendo que ahora mismo pues el va estar en otro club la incidencia que pueda tener en su liga y también en la Champions claro

Voz 1887 05:26 si te decía antes Yago que esta tarde hemos tenido en el que Josep Vives al portavoz del Barça y como no le hemos preguntado por el tema del día por la posición del club con estos partidos en Estados Unidos el Barça ve con buenos ojos la idea expandir el mercado Estados Unidos han con tintes que los norteamericanos son mercado a explotar sí eso sí hago dice que tienen que ponerse de acuerdo con los jugadores porque no puede ser que con estas decisiones que allá cada vez haya problemas problemas entre un sector u otras escuchamos al Aaiún activas en el que disculpas o Barça singularmente

Voz 1991 05:57 para el Barça singularmente y también

Voz 1622 05:58 para de la Liga globalmente es importante tener presencia una presencia notoria en un mercado en crecimiento donde el fútbol se está expandiendo de manera extraordinaria como son los Estados Unidos son iniciativas que invitan a crecer pero es lógico que tengamos que hablar con los jugadores porque no puede ser que cada vez que nos planteemos cosas nuevas estemos inmersos en conflictos que se hipertensión

Voz 5 06:19 a Castilla tascas

Voz 1083 06:21 por tanto bueno pues el Barça que en este sentido

Voz 1991 06:24 está de acuerdo con la decisión de Tebas de llevar al un partido en este caso uno esta temporada a Estados Unidos

Voz 6 06:30 lo hace Raúl

Voz 1991 06:32 bueno pues ya todo y vamos también con el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas noches qué pasa con filo Pepe Luis porque cada día queda cada vez quedan menos días para conocer si se queda o se marcha

Voz 7 06:44 bueno ahí a esta hora de la noche tiene más complicado salir que que quedarse en el Atlético de Madrid porque recordemos que el ahí le pidió el club que aceptará una oferta de Germaine la oferta que no supera los cinco millones de euros sea absolutamente ridícula el club no la contemplado en la persona de su de su director deportivo Andrea Berta dijeron que no negocian que no querían desprenderse del jugador hilo qué le dijeron a a Filipe y a su representante es que le hagan un precio que Si venía por por los servicios prestados con una cantidad que entendía el club que la satisfactoria cerca de los treinta millones de euros y pues se podría hacer la operación y con ese dinero buscar un sustituto pero si no llega a esa operación no hay negociación posible con el parecen Jermaine por lo tanto ha cerrado manda el Atlético de Madrid y es lo que exige es verdad que es la novedad quizá que vamos a contar esta noche Yagüe es que el director deportivo o en este caso la gente que está con con Filipe

Voz 8 07:45 tentando convencer al al director deportivo Jermaine el portugués Antero Enrique para que pueda subir su oferta con el que se está hablando por parte de de Filipe para ver si

Voz 7 07:57 puede poner encima de la mesa más dinero que satisfaga al Atlético de Madrid lo que pasa es que lo que se ha topado de Filipe es también con un problema dentro de París Anne Germaine es que to hell el técnico del conjunto parisino prefiere otro jugador en este caso a Joan Berna que le conoce de la Bundesliga al jugador del Bayern de Munich antes que a Filipe por lo tanto una encrucijada muy complicada para el brasileño que hoy ha vuelto a alternar que Simeone lo ha puesto a entrenar con el grupo de los suplentes o no convocados al único de los once titulares en Mestalla y que por lo tanto bueno pues va a tener que seguir viviendo esa competencia con con Lucas de momento está por detrás del campeón del mundo del francés veremos lo que sucede pero a esta hora de la noche como te digo tiene más complicado salir Filipe Luis que quedarse y tenía razón

Voz 1991 08:45 por del conjunto bueno pues ya a día veintitrés de agosto parece que Filipe Luis está más cerca de continuar en el Atlético de Madrid quede marcharse al París Saint Germain gracias tal hasta mañana

Voz 7 08:55 un abrazo buenas noches las doce y treinta y tres seis

Voz 1991 08:57 Nos tenemos que hablar del Sevilla que mañana juega en Europa League así

Voz 0796 09:01 hemos con ello

Voz 9 09:08 buena idea de gente que va a Escudero tengo mucho a

Voz 10 09:13 a la

Voz 9 09:16 sí pero

Voz 2 09:21 a las siete de la tarde el Sevilla juega en la República Checa el partido de ida de la última eliminatoria previa de la Europa League para clasificarse

Voz 0796 09:30 para la fase de grupos ante Ortega qué tal muy buenas ventas buenas noches

Voz 1991 09:34 vamos a liar ahora al final hay que sacar un buen resultado para la vuelta

Voz 11 09:38 claro eso es lo que pretende el club lo que quiere Machín y no está apurado hasta última instancia pasado dos fases con relativa comodidad está

Voz 1887 09:47 Mas la antesala el penúltimo escalón ya para

Voz 11 09:49 ya en la fase de grupos me queda la vuelta a la semana que viene y mañana Matxín ha insistido en que con los cambios que va a hacer que los habrá en no tiene porque haber complicaciones pero que no quiere estar en el jueves que viene día treinta haciendo cosas épicas tan prontito en el mes de agosto

Voz 12 10:07 es suficiente para poder dar un buen nivel sobre todo pues para dejar ya te digo que la eliminatoria lo mejor posible para nuestros intereses sabiendo que siempre nos queda un partido en casa pero esperemos que no tengamos que hacer ninguna remontada épica ahí en Sevilla

Voz 1991 10:25 bueno lo importante es sacar un resultado bueno en ese partido para volver tranquilo a la vuelta hay en plena temporada en el que además ya ha empezado la Liga en el que ha metido ya en rotaciones para este partido Machín no

Voz 1887 10:38 rotaciones in the Bush porque ella también ha afirmado que con Alonso jugador lesión le ha llegado de la Roma el francés que estaba en la lista de convocados jugará mañana tendrá minutos del partido el entiende que lo afirmado que viene de hacer la pretemporada con el equipo de Monchi y que están en condiciones de jugar entre eso y lo que puede venir de antes que el mercado pretender tu darle a Machín una plantilla competitiva este primer objetivo de meterse en la es fundamental para la institución y a partir de la plantilla con con potencia con fuerza el día treinta y uno que será el viernes que viene

Voz 1991 11:12 mañana contamos cómo ha ido ese partidos ante esta mañana un abrazo vayan a llegó uno de los es recién ascendidos es el Valladolid que vuelve a Primera División después de haber realizado un final de temporada el año pasado fantástico entre otras cosas desde la llegada al banquillo de Sergio González el Valladolid debutó en Montilivi contra el Girona contra otro equipo que debutaba el año pasado en primera que un temporada con su segundo año en la máxima categoría empataron a cero yo creo que al final resultado bueno para los dos equipos que se dejaron un poco llevar al final del partido pero es que el próximo fin de semana el Valladolid juega al primer partido de la temporada en casa frente al Barça así que vamos a charlar con el técnico del conjunto pucelano Sergio González qué tal buenas noches hola qué tal buenas noches qué tal estás todo bien

Voz 1083 11:56 bien bien bien y muy contento cuando no de trabajo siempre está muy contento

Voz 1991 12:00 además que con ganas ya de empezar la Liga cuando uno trabaja en pretemporada empieza con con la ilusión de de crear un buen proyecto además después de lo que se hizo el año pasado pero uno quiere que empiece la competición

Voz 1083 12:13 sí sí estaba lo que fue bueno para no es verdad que lo que conseguimos hacer el año pasado lo que fue estratosféricos no yo creo que es bueno que nadie lo pensaba que como decimos ahí poco a poco el equipo Zucker siendo y vaciados íbamos un premio bueno muy importante y abono para pues ya con la realidad no con lo que es la previsión preparándonos para una temporada la complicada edificio donde habrá que correr muchísimo trabajar mucho jugar mucho para ver si conseguimos el objetivo tan difícil que salvarnos el año pasado como ahí

Voz 1991 12:39 ese acabar una temporada de forma fantástica en Segunda División consiguiendo el ascenso además ahora mirándolo desde arriba desde la primera da vértigo

Voz 13 12:47 que va que va todo lo contrario cada vez que pudo me lo pongo porque no

Voz 1083 12:51 son momentos imborrables no que son momentos que de repente te tienen que dar ese hecho de vitamina no para realmente ver que que bueno que cuando cuando un equipo nuevo se une ese junta hay cohesión entre ellos y todos pelean por lo mismo pues se consiguen cosas bonitas no es con la que pudimos conseguir yo creo que eso es el mejor ejemplo para poder empezar de buena manera nada tan difícil primera división es relevante

Voz 1991 13:14 qué te gustaría que hubiésemos del Valladolid este año en primera división ya jugando con los grandes

Voz 1083 13:20 pues sobre todo lo que lo que tuvimos la suerte de de de Agaete acabará el año pasado que Jerez que somos un bloque muy compacto no pero no sólo ser un bloque muy compacto no sino saber modernos como se porque un pacto yo creo que es lo más importante para nosotros tiene que ser nuestro este año para conseguir el objetivo no le hecho bueno de ser un bloque fuerte nivel defensivo y luego tener esos ramalazos esas sensaciones esas transiciones ofensivas esas oportunidades me he sacado ya tuvo que está arriba para poder bueno meter goles porque sino al final no pueda partidos

Voz 1991 13:48 qué sensación te dio el debut en Montilivi en Girona contra

Voz 14 13:51 eh un recién ascendido el año pasado

Voz 1991 13:54 un debutante que fíjate que temporada afirmó en en Primera que ya la firmabais vosotros en el en la vuelta a la máxima categoría fue un empate a cero yo creo que al final no se me da la sensación viéndolo desde fuera eh ya los últimos veinte minutos dijiste es bueno ya que no lo puedo ganan por lo menos no lo pierdo o no lo el puntito para empezar está bien

Voz 1083 14:13 sí sí bueno ahora que es lo que vimos fue una línea continuista el año pasado no de lo que hemos estado comentando hasta uno anterior no el hecho de de bueno de tengo una defensa fuerte y a partir de ahí buenos cimientos para poder luego atacar atacar de la mejor manera no es verdad que el plan que teníamos de desarrollo eran poco al al haber muy poco ausencias a nivel ofensivo nuevas ofensivas era hacer sólidos aguantar es bueno y luego en la salida de los capitán hoy ida en verde para mover bueno sorprender en alguna transición con gente fresca o gente con golpeo con pero bueno es verdad que bueno que en ese tramo de partido quizás es donde ellos manos no sometieron de otros lo que Cantiga en Fuerteventura es Jorgen no a nivel general quizás ellos su plan con balón fue más atractivo y uno inmensa los puntos como dice que parece que te ha llegado no soplan hasta hasta la perfección luego pues no faltó esa puntilla que hubiera sido como te puede generar más situaciones de gol

Voz 1991 15:05 tan continuista que practicamente jugaste con lo mismo del año pasado han llegado pocos fichajes raro no quiero decir un equipo que sube de de Segunda División A primera suele digamos hacer más caras nuevas no traer más refuerzos pensando en el cambio de de categoría tú estás satisfecho con lo que tal llegado o todavía en estos nueve días que faltan dice a ver si llega alguna cosita más

Voz 1083 15:27 bueno tú sabes que creo empezando por el final lo Mister nunca estamos a la gente que que queremos más más y cuántos y cuándo bienvenido no es verdad que que que que esto se matan ha negado tres jugadores nuevos dos sobre todo en la parcela ofensiva son dos delanteros que quitando estaban más escasos no quién ha llegado Leo no son bueno pagando más registros en la en la zona de tres cuartos y bueno la el el al final el lo va son verdades que el que el equipo en la entidad y el míster jugador vayan de la mano en ese aspecto tener he tenido suerte porque el club porque hemos tenido un mercado difícil como homologo ajustada de presupuesto con situaciones en las que bueno otros equipos pues ha llevado por delante de nosotros buena trabajando desde la frustración y sabiendo cuál es el momento dónde íbamos a buena puede atacar nuestros fichajes no lo más importantes es algo que que si doce ago dónde estamos y basada hace la travesía bueno con tranquilidad y con la con confianza

Voz 1991 16:19 para el debut en casa el primer partido de la temporada no está mal el rival no

Voz 1083 16:23 sí sí eso es ese algunos bien sea aún necesidades Valladolid Valladolid general tiene alguna duda os estamos en Primera no yo creo que

Voz 15 16:32 aquí

Voz 1083 16:32 lo menos para que se dé cuenta va a ser el primer partido en casa no larga contento hoy llevo una vida entusiasmado porque parece que va a ser otra vez un casi lleno absoluto sería cuarto seguido contando con lo del año pasado y eso pues bueno demuestra cómo como el equipo rindió como la gente como los jugadores conectaron a la afición de Valladolid habrá gente Valladolid que sigue aún bueno muy contenta con el rendimiento que que hicieron el año pasado dije que lo está demostrando como llenando el campo tanto el año pasado completo aunque habrá que quizás que a Barcelona pues también ágil y tampoco no vamos a engañar

Voz 1991 17:02 se escuchaba alguno de tus jugadores decir y bueno yo prefiero jugar con el Barça al principio temporada porque les pilla un poquito menos rodado pero claro ves a Messi en el primer partido dice bueno y que osea ahí como paramos a este tío no

Voz 1083 17:16 sí la verdad que no se sabe nunca mejor momento no lo mejor es es muy complicado no son futbolistas de nivel dormir muy superior no son juristas de todo Fedrigo meramente sin estar bien pues eh están a un nivel altísimo no es bueno que creo que nosotros pues pues lo que todos los comentaba con muchísima ilusión con muchísimas ganas de estar asustado nada destacó todo lo contrario no tenemos una pérdida muy importante quién nos iba a decir a otros hace tres o cuatro horas de no que vamos a jugar contra el Barcelona el que disfrutar a trabajarlo apretada a competir pero también disfrutaron porque bueno porque también es común premia también al conseguir el año pasado

Voz 1991 17:51 de parecería a ti por ejemplo a Valladolid Barcelona en Miami Estados Unidos puedo estoy si no te rías mucho no vaya a ser

Voz 0796 18:02 no sí sí sí me hizo gracia

Voz 1083 18:04 que a bote pronto ya dijo Tebas que Valladolid Händel

Voz 1991 18:08 pues fíjate lo primero vamos a llevarlo

Voz 1083 18:11 no pues bueno habrá que que bueno que que son Codere encajando no como diría no encajando puede pasar que vaya asumiendo lo que como tal no osea situaciones que hasta hace poco pues era jocosas llevó la propia Antonio imaginables de bueno es está modernizado dando el fútbol que no se puede puede sorprendernos pues si al final deciden que se haga de que salga adelante y que seamos nosotros no los pioneros octavo giro allí no es que no tenemos por la maleta jugar ahí

Voz 1991 18:33 pero a ti te parece bien por ejemplo hemos charlado al inicio del programa con David Aganzo al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles están indignados dicen que no les ha preguntado Tebas que ha sido una decisión unilateral tú como ex jugador y ahora como entrenador entiendes la postura de los jugadores que estén tan enfadados digamos con la Liga

Voz 1083 18:53 yo lo que es lo que sí entiendo que sí pero serviles yo es que soy un clásico no es un clásico de entonces como clásico yo soy daría que juegan aquí en España ir destinado realmente chute de España vaya unida averno pues que venga que ojalá hasta aquí digo que compartan nuestros uno igual que en otros si queremos a ver un partido pues tenemos que ir allí no es verdad que bueno que que esta modernización pues bueno poco a poco estas cosas pues parece que se van aceptando digo estas innovaciones pues hay que hay que ver como un poquito de reflexión y un poquito pragmática no pero verdad que los que hemos sido clásicos de toda la vida pues te choca

Voz 1991 19:24 yo también soy de los clásicos ya soy de ocho partidos a las cinco de la tarde del domingo cuando el Carrusel deportivo es que eso eso sí que es un clásico

Voz 1083 19:30 con este decidieron Remember

Voz 0796 19:34 ya ni nos acordamos pero ocho partidos Alavés

Voz 1991 19:38 lo que antes no se televisada había que poner la radio para escuchar todo lo partido porque sino no tendrá vale nada no se todos los partidos antes de veía

Voz 0796 19:45 sábado del domingo a las nueve punto no había más

Voz 1083 19:48 pero fíjate que eso ha pasado estamos todos ya sea como para subido no nunca sabes de dónde llegan los límites es que quiere asumiendo las cosas que pasan

Voz 1991 19:58 que no gusten no significa que uno no tenga la capacidad de adaptación porque hay que adaptarse evidentemente a los nuevos tiempos pues nada Sergio González ya veremos si la próxima entrevista la hacemos yo que sé en Wisconsin

Voz 0796 20:12 pues con yo qué sé dónde cuándo o quizás en pleno vuelo está bien hoy está ya en fin haya puesto estaba poder elegir no

Voz 1991 20:18 la modernidad que se puede hablar en los aviones

Voz 1083 20:22 de ahora en serio Sergio que tengas muy buena temor

Voz 1991 20:25 la este año con el Valladolid y que se consiga el objetivo de estar en Primera un abrazo

Voz 1083 20:29 sería muchas veces nosotros un abrazo

Voz 16 20:32 Nuevo Renault con hasta seis mil setecientos euros de descuento en unidades limitadas en Stoke a lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado pues

Voz 1991 20:40 todo un nuevo Renault con esto es mil setecientos tiempo enfrente

Voz 17 20:42 bueno aparca sus excusas

Voz 16 20:45 tú Renault antes del veinticinco de agosto oferta RC iban hasta fin de mes consulta condiciones entrenó al punto es

Voz 18 20:52 puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar tu aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver inicien porción actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre podrás conseguir la vía de la Liga de as en papel en tu quiosco producto recomendado por Cadena SER

Voz 1579 21:13 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios está en las luces de las verbenas en el helado de turrón todas las bicicletas que trajeron los Reyes en la que pasean por la playa y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compro lo ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la OMS

Voz 19 21:39 se nunca sabes dónde puede tocar a los que no pestañear

Voz 0796 21:42 los penaltis sin complejos los que no quieren perderse ni un partido

Voz 19 21:47 hola futboleros os esperamos en Movistar viola a tener todo el fútbol toda la Liga toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia elige

Voz 18 22:01 ya puedes descargar de la aplicación de la vía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar su aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver cien por cien actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre podrás conseguir la guía de la Liga de as en papel en tu quiosco producto recomendado por Cadena SER

Voz 1991 22:38 el pasado fin de semana con el arranque de la Liga hubo una noticia preocupante en uno de los campos de Primera División fue en el estadio de Vallecas porque una vez concluido el partido un niño de tan sólo cuatro años se apoyó en una barandilla está cedió y cayó en un hueco a través de un hueco de un metro metro y medio más o menos cayendo una zona de de escombros por suerte el niño no sufrió ningún tipo de de de daño de consigue acción hay que recordar que el estadio de Vallecas está en obras desde el pasado mes de junio en el que la Comunidad de Madrid propietaria del estadio va a invertir algo más de millón doscientos mil euros para acondicionar un recinto que no pasa la IT la Inspección Técnica de Edificios desde el año dos mil doce Estas obras están previstas que concluyan a mediados de septiembre y entre las obras a acometer está como por ejemplo acabar con los problemas de humedades de los graderíos bajos eliminar la oxidación de elementos metálicos tanto la cubierta como en las vallas del interior de los graderíos retirar placas y vallas de publicidad que ya no ya no se usan mejorar los accesos adaptar los aseos muchos de ellos inutilizados al cien por cien construir una rampa haces la tribuna preferente sustituir la barandilla que separa el campo de las gradas instalar puertas de evacuación desde las escaleras al campo construir nuevos peldaños en las gradas ampliar las escaleras en las tribunas renovar los asientos ir reparar los desperfectos de la fachada exterior casi nada asista a Vallecas con esto se pretende que el estadio consiga pasar la ITE esta Inspección Técnica de Edificios posteriormente realizar una segunda fase de obras para adecuar al estadio al código de técnico de edificación actual para ver si el estadio de Vallecas está en condiciones de acoger a miles de personas Nos hemos puesto en contacto con Alberto Rivero portavoz de la Agrupación de Peñas socio desde los nueve años así que de esto me imagino que sabe un poco Alberto Rivero qué tal muy buenas noches luego te lo voy a preguntar directamente es peligroso a día de hoy acudir al estadio de Vallecas

Voz 0753 24:38 sí sí sí de hecho el el domingo se produjeron una serie de situaciones que ya hicieron saltar todas las alarmas entre entre una afición uno se ha traído una reunión urgente a la directiva básicamente porque el público de la afición del Sevilla que vino suele venir en gran número de la Tribuna Alta donde desalojan a los a los visitantes puede durante el transcurso del partido muchísima gente notó cómo se cómo se tambaleaba la verdad claro estamos hablando de de que se puede venir una verbena si a esto le sumas y los hacer esos que han dejado con andamios escombros falta la iluminación que produjo una serie de de tapones a la hora de salir de problemas de insalubridad como ya hemos comentado tú el tema Red seguridad como la banca que se yo en el chaval el que afortunadamente no me no me pasó nada se pudo ver común cámaras de televisión me estaba trabajando desde una cornisa los marcadores sin ningún tipo de seguridad son ya ya estamos hablando ya no de cosas estéticas no ya estamos hablando de problemas ente serios si yo yo esta tarde hemos tenido una reunión con con el club una reunión en la Calais

Voz 1991 26:01 puesto unos puntos determinados al club como por ejemplo es sagrada la que tú hacía referencia que incluso ha hecho que muchos socios cambien su abono por miedo a que se venga abajo

Voz 0753 26:11 sí sí sirve así de lamentable es una cocina

Voz 1991 26:16 te da propuesto al club de cierre

Voz 0753 26:18 parcialmente ese graderío pensar que a la gente la en la tribuna baja e incluso lo que se les había hecho llorar según nos cuenta la Comunidad de Madrid que es que es hubieran cambiado pedir a cambiar el orden de los partidos jugar primero como como visitante hasta que hubiera estado todos los con quisiera esquí al parecer el presidente se negó en rotundo así que hoy ha vuelto a reiterar nos han atendido el señor Fernando López quién es el enlace con el jefe de seguridad a la única contestación que hemos obtenido es que se lo ir a nada Raúl Martín Presa que siempre tomar todas las decisiones en todos los aspectos del club ya espera hemos dado plazo hasta hasta el lunes se bueno se lune no no tenemos respuesta que previsiblemente por por por tiene la relación que tenemos con empleo ubicada la lo que sabemos que es no para contestar pero bueno haremos sumo un voto de confianza he sino pues nos reuniremos y veremos que el de Navidad

Voz 1991 27:23 Alberto tú eres socio desde desde que tienes nueve años desde que tenía nueve años es decir

Voz 0753 27:28 que ya fue mi padre ya fue mi abuelo

Voz 1991 27:30 qué pasa si viendo al campo

Voz 0753 27:35 pues es algo que nos estamos empezando a plantear seriamente porque la seguridad de la gente está por encima de del fútbol yo voy con mis hijos ir desde luego viniendo como el acceso no hay no hay un plan de evacuación que como bien ha dicho no se ha pasado la élite desde dos mil doce y aparentemente se ha dado prioridad al en la reforma a todo aquello que que estéticamente se ven televisión fue la famosa televisiva

Voz 1991 28:08 lo que pasa es que si no pasan la Inspección Técnica de Edificios es decir como si fuese la tuvo un coche para que todo el mundo lo entienda Si tú no pasa es la de un coche no te lo dejan sacar lo saca si te pillan muletazo cómo es posible que Vallecas el estadio de Vallecas sin haber pasado está IT desde dos mil doce no es que sea desde ayer escrito desde hace seis años cómo es posible que siga abierto Vallecas como si nada el estadio Vallecas

Voz 0753 28:32 pues pues es la gran es la gran pregunta porque aquí se pasan la pelota unos a otros la Comunidad de Madrid es la propietaria del estadio pero dice que dentro del contrato de arrendamiento que se hizo en su vida al Rayo Vallecano se hacían responsables del mantenimiento del Rayo Vallecano dice que es la Comunidad de Madrid como propietaria el Ayuntamiento al parecer ha habido todos los plazos legales para multar tal pero yo entiendo que también deberían de haber tenido que me eché con todo el dolor de nuestro corazón lo primero muy por encima de todo la seguridad de las personas

Voz 1991 29:12 evidentemente entendemos

Voz 0753 29:14 a mí no me ha entrado en la cabeza que el si tú vas a un cine a un teatro que no había pasado un ahí te o que no haya pasó una inspección de Sanidad son algo que que todo el mundo se pregunta si bueno y esto porque muy también tenemos a la Liga que estamos por ahí un honor gloria menos de que somos la mejor liga del mundo oí estamos muy centrados en señor dos partidos a EEUU que a lo mejor lo estamos generando con la seguridad de los aficionados

Voz 1991 29:40 les esperamos es a todas las

Voz 0753 29:42 estas instituciones habría que preguntarles si cada una que les unió su versión porque está sucediendo esto pero realmente estáis invitados a ir a Vallecas a comprobarlo por los otros por nosotros mismos peligrosísimo para la vimos una situación límite

Voz 1991 29:58 pues que tome las medidas que no tenga que tomar pero si hay un edificio en este caso un estadio que no ha pasado esta inspección en el que van hasta quince mil personas que como decía ahora Alberto el otro día unos aficionados se ponen a asaltar la grada se mueve yo creo que es mejor prevenir que luego lamentar pero

Voz 0753 30:21 Beato que de inmediato lo que tendría que hacer el club es de momento pedirá la Liga que se cambie el orden el partido contra el Athletic de Bilbao porque es una afición que que siempre millones forma numerosa Vallecas ahí es un riesgo hemos importantísimo

Voz 1991 30:40 eso condiciona la cabeza el otro día la reunión hablábamos lo

Voz 0753 30:42 tema salvando la salvando las distancias el tema del Puerto de Vigo es decir podemos estar

Voz 21 30:49 hablando de esto sea de un graderío

Voz 0753 30:52 no sabe la vamos

Voz 1991 30:54 no quiero ni pensarlo pues no no ni yo Alberto Rivero ojalá se tomen las medidas que se tengan que tomar y sobre todo lo primero es salvaguardar la la vida de los de los espectadores que van a ese partido la seguridad por encima de todo Alberto veremos a ver qué medidas se tomen muchas gracias

Voz 0753 31:11 mucha muchas gracias a vosotros por darnos voz porque vemos que la institución él de momento no respira

Voz 1991 31:18 como suele pasar la pelota unos a otros hasta luego Alberto hola duro muy buenas muy buenas estaremos dos minutitos por delante así que tu dirás antes hablábamos

Voz 22 31:25 con Santi Ortega para la última abrevia del Sevilla en la Europa League que juega mañana en República Checa entre ayer y hoy se han jugado los partidos de la ida de la previa de Champions sólo los

Voz 23 31:33 a resultados de hoy son partidos de ida Llum Boys uno Dínamo de Zagreb uno vídeo Otón uno Haika dos y Ajax tres vigila envía

Voz 1991 31:42 sí que es un mítico

Voz 23 31:44 de Atón húngaro además una de Antiviolencia está las noticias del día y es que por una pancarta en un Betis Sevilla de Copa de dos mil diecisiete una pancarta que decía es serio se formula goza de era con un escudo de un grupo ultra el Sevilla el club el Sevilla recurrió esta sentencia ante la Audiencia Nacional por no tener simbología violenta xenófoba el estamento ha dicho que a pesar de todo no excluye de responsabilidad el Sevilla lo importante de esto es que es la primera vez que pasa así que es un aviso para navegantes que tengan peñas ultras todos los equipos saben que la Audiencia Nacional va a dar luz verde a sanciones de este tipo en el caso es que va a considerar muy graves Easy

Voz 24 32:20 además te digo una de horarios de mañana perdón de la jornada de este fin de semana en más de memoria lo estás diciendo es si Extremadura Deportivo de la Coruña si va a jugar a las ocho La vuelta de Almendralejo del Francisco de la Hera al fútbol profesional dice va a jugar a partir de las diez por el calor previsto en Extremadura para la tarde del viernes

Voz 1991 32:37 pues mira una buena medida o cámara

Voz 0796 32:40 apenas diez el calor extremo gracias duro Ari

Voz 1991 32:42 hola Manuel Esteban Manolete muy buenas hola amigo pues usted dirá

Voz 1372 32:47 pieza que hoy vengo con una venga del Barça empiezan a tener dudas sobre el comportamiento de Señor Luis Suárez su rendimiento goleador está bajando ojo hay dos jugadores para la próxima temporada seis Luis Suárez no funciona son adoptaron Martín estoy a los dos delanteros del Inter que están gustando mucho por allí igual que el señor Suárez cada día gusta más en el PS ya como el recambio de Cavani porque lo ha solicitado el mismo Neymar cuidadito al Valencia que a lo mejor hay sorpresa han conseguido que el Madrid renuncias Rodrigo pero a lo mejor desde París leyendo una sorpresa el Madrid está llamando a la puerta de quede si no les sale la operación deja atrás con lo cual nos podemos reír mucho ir quédate con un nombre el pintor que puede es el fichaje de última hora