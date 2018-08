Alberto Rivero, portavoz de la Agrupación de Peñas del Rayo: "No es seguro ir a ver un partido"

Voz 2 00:00 vamos con el resto de actualidad que nos ha dejado el día que tiene que ver evidentemente con el mercado de fichajes ya que sólo nos quedan nueve días para que se cierre con lo cual todavía hay mucha actividad Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal yo algo muy buena noche hoy en el Real Madrid sigue siendo

Voz 1991 00:35 problema la portería porque ahora mismo Lopetegui tiene cinco porteros

Voz 3 00:39 de momento son cinco he venido contando aquí en la Cadena Ser que Keylor Navas no quiere moverse es verdad venía un rumor desde Inglaterra que el City tenía Bravo a Claudio Bravo con una lesión que parecía importante aunque al entorno de Keylor me comentaban esta mañana ha llegado que esa lesión no era importante Ike el pasado año ficha van al portero brasileño del Benfica que es el titular con con Guardiola y por tanto bueno pues no lo contemplan que quiere quedarse en el Real Madrid para pelearle la plaza a Courtois sabe que hay que Courtois va a ser el titular está jugando de momento el costarricense pero bueno pues es iba a decir pan para hoy hambre para mañana no porque evidentemente es una profesión trabaja duro tiene tres Champions en la espalda al bueno de Keylor y hay que tener respeto para este gran portero que alguno le hizo de menos después de que Iker Casillas pero es el sorteo de los capitanes de Sergio Ramos sí de Marcelo y hay sigue de momento dos partidos oficiales y los dos ha jugado él aunque insisto en el entrenamiento previo al partido frente a Getafe ya probó con Courtois lo que significa que antes o después el belga va a ser el portero del Real Madrid estará esta campaña

Voz 1991 01:49 lo que está claro es que casi ya se quiere quedar no en principio no se quiere mover Keylor no sé mover tampoco Courtois lógicamente acaba de llegar no se va a mover el que está en principio más cerca a moverse Clooney no

Voz 3 02:01 sí se iría cedido tiene ofertas me contaban de Valladolid Tornadijo encontraban esta mañana también Óscar Egido del Leganés me decía que también lo querían bueno es un gran portero y muchos equipos quieren que esté en su plantilla y creo que lo que hace falta es jugar evidentemente Casillas se quiere quedar aunque sea como tercer portero pero tampoco es una opción que esté todavía cerrada está el caso también de Luca Zidane que bueno si eso pues se queda como tercer portero lo tiene muy complicado se iría al Castilla podría estar haciendo un poco pues eso partidos con el Castilla ya alguna sabiendo que el Real Madrid pero si son cinco porteros y eso hay que bueno pues aligerar lo idea eso se va a encargar Lopetegui en los próximos días porque bueno faltan diez días para cerrar la plantilla Hay los cinco portero no pueden estar en en Madrid

Voz 1991 02:51 pues tiene que trabajar rápido el Real Madrid para solucionar el tema de la portería no empezar la temporada con cinco porteros veremos cómo lo solucionan gracias Herráez esta mañana hasta mañana Yago de Madrid a Barcelona Raúl González qué tal muy buenas

Voz 4 03:04 buenas noches Yago he aquí donde

Voz 1991 03:06 me parece que va a haber más movimientos en las salidas porque llegadas me parece que el tema está cerrado y el más cercano a confirmarse esta salida Rafinha no

Voz 4 03:17 todavía no se ha llegado a ningún acuerdo con ningún aparte ya con los dice antes de los dos clubes que siguen trabajando el Betis quiere que Rafinha llegue cedido el Barcelona lo que quiere es traspasado el Barça quiere hacer caja con el jugador brasileño así que están ahí negociando el Betis no quiere pagar mucho dinero incluso lo que se especula una cesión y que luego sería así al acabar la cesión hubiera una opción de compra lo que pasa es que el Barcelona no quiero usar esta fórmula porque ya pasó con el Inter de final que había una carta en la cual se ya que una vez acabar la cesión el IMV podía ejecutar la compra de treinta y cinco millones de euros al final no se dio el caso rapiña ha vuelto al Barcelona que quiere el jugador brasileño jugar de manera regular íbamos a ver cómo acaba este asunto entre el Barça y el Betis este tira y afloja el Barça repetimos quiere sacar dinero y el Betis lo que quieres conseguir una cesión

Voz 1991 04:02 alguna novedad con tema Rakitic yo Paco Alcácer

Voz 4 04:06 pues hemos tenido a Josep Vives al portavoz del Barça en el que se lo he dicho es que están encantados con Ivan Rakitic qué significa mucho para el club y que lógicamente no quieren venderlo y en el caso de Paco Alcácer tiene una propuesta del Borussia Dortmund pero el jugador todavía no le acaba de convencer a seguir los próximos días va a estudiar el caso porque recordemos que el Barça cuenta con Luis Suárez como delantero titular cómo unir como delantero suplente así que Paco Alcácer no cuenta para Ernesto Valverde dejan perfectamente Yago

Voz 1991 04:32 tú hablado los medios del club

Voz 4 04:35 las ruedas de prensa no se suele fijar mucho hoy tampoco digamos que es que sea ya mojado muchísimo pero sí que ha dejado un titular interesantes respecto al al Dios de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid ha dicho que el entrenador del Barça Ernesto Valverde ha dicho que tiene ganas de ver cómo se relatan los blancos y el portugués verse semana mover o no en el mercado de fichajes escúchame María

Voz 5 04:54 que esa que se rompe

Voz 6 04:56 la competencia entre Messi Cristiano en en la Liga porque siempre se hablaba cuando se habla de unos habla del otro e comparaciones odiosas pero bueno de la misma manera que que la gente es tan poco expectante yo también lo estoy Dolset más que nada hombre desde mi punto de vista por ver la incidencia que tiene eso en en el en el juego del Madrid por verlo en el la creación que tiene el Madrid en este mercado a ver cómo qué es lo que hace que al mismo tiempo pues sabiendo que ahora mismo pues el bastar en otro club la incidencia que pueda tener en su liga y también en la Champions claro

Voz 4 05:26 sí pero decía antes Yago que esta tarde hemos tenido en el que se piensa que el portavoz del Barça y como no le hemos preguntado por el tema del día por la posición del club con estos partidos en Estados Unidos el Barça ve con buenos ojos la idea de expandir el mercado Estados Unidos han con tintes que los norteamericanos eso mercado a explotar eso sí Yago dice que tienen que ponerse de acuerdo con los jugadores porque no puede ser que con estas decisiones que allá cada vez haya problemas problemas entre un sector u otros escuchamos a la Josep Vives en en el que disculpas o Barça singularmente bueno Pargo allí

Voz 1622 05:57 esa singularmente y también para la Liga globalmente es importante tener presencia una presencia notoria en un mercado en crecimiento donde el fútbol se está expandiendo de manera extraordinaria como son los Estados Unidos son iniciativas que invitan a crecer pero es lógico que tengamos que hablar con los jugadores porque no puede ser que cada vez que nos planteemos cosas nuevas estemos inmersos en conflictos que se hipertensión

Voz 7 06:19 la inversión para usted tascas importancia

Voz 1991 06:22 bueno pues el Barça que en este sentido está de acuerdo con la decisión de Tebas de llevar al un partido en este caso uno esta temporada a Estados Unidos

Voz 8 06:30 gracias Raúl no

Voz 1991 06:32 pues ya todo y vamos también con el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas noches qué pasa con Filipe Luis porque cada día queda cada vez quedan menos días para conocer si se queda o en marcha

Voz 1576 06:44 bueno ahí a esta hora de la noche tiene más complicado salir que que quedarse en el Atlético de Madrid porque recordemos que el ahí le pidió al club que aceptara una oferta del San Germaine la oferta que no superaba los cinco millones de euros sea absolutamente ridícula el club no la contemplado en la persona de su de su director deportivo Andrea Berta dijeron que no negocian que no querían desprenderse del jugador hilo lo que le dijeron a a Filipe y ya su representante es que le hagan un precio que Si venir ya por por los servicios prestados con una cantidad que entendía que era satisfactoria cerca de los treinta millones de euros

Voz 9 07:21 eh pues

Voz 1576 07:24 podría hacer la operación y con ese dinero buscar un sustituto pero si no llega a esa operación no hay negociación posible con el parecen Jermaine por lo tanto ha cerrado manda el Atlético de Madrid y es lo que exige es verdad que es la novedad quizá que vamos a contar esta noche Yagüe es que el director deportivo o en este caso la gente que está con con Filipe

Voz 10 07:45 intentando convencer al al director deportivo Jermaine el portugués Antero Enrique para que pueda subir su oferta es con el que se está hablando por parte de de Filipe para ver si

Voz 1576 07:57 puede poner encima de la mesa más dinero que satisfaga al Atlético de Madrid lo que pasa es que lo que se ha topado de Filipe es también con un problema dentro de París Anne Germaine es que tu gel el técnico del conjunto parisino que prefiere otro jugador en este caso a Don Berna que le conoce de la Bundesliga al Hort del Bayern de Munich antes que a Felipe por lo tanto una encrucijada muy complicada para el brasileño que había vuelto a entrenar que Simeone la puesto a entrenar con el grupo de los suplentes o no convocados al único de los once titulares en Mestalla y que por lo tanto bueno pues va a tener

Voz 9 08:31 de seguir viviendo esa competencia