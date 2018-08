Carlos: "Después de 6 meses de altibajos, estoy dispuesto a esperar lo que haga falta por mi chica"

Voz 0020 00:00 para Carlos buenas noches hola buenas noches qué tal

Voz 1 00:04 pues bien aquí estamos para entonces usted estaba muy se espera nada bueno primero agradeceros que me haya cogió la llamada a ha quería expresar lo que siento por una persona que está acusado de programas de hecho la persona la que acabo de dejar a su casa y ninguno porque ella aprovechar un poco el el momento de hacer encima de vuestro programa escucha todas las noches muy bueno contaros un poquito en una una chica llevamos llevamos buena pues cosas de seis meses junto con muchos altibajos tenemos mucha diferencia de edad de tres años yo tengo treinta y uno hay uno pues ya retrocedía de de otra donación tal vez un tanto tormentosa relación venía de traslación un poquito tormentosa también curiosamente estaba con Chicó bueno chicos de piedad

Voz 2 01:08 a mí bueno pues

Voz 1 01:11 el caso que uno piensa esa relación que ya espía tuvo piedad mantuvo pues era un chico pues tal vez luego con pocas expectativas en el mundo bueno pues yo soy totalmente totalmente lo contrario yo con mi trabajo estoy continuamente Si continuamente viajando de uno consigo bastante bastante experiencia porque llevo toda la vida porque trabajo no hay viajando continuamente y bueno pues tal vez que un poco más la vida más allá como con más mundo ya ella bueno pues desde que tengo mucho ha habido mucha incertidumbre pues partes

Voz 2 01:58 bueno pues estamos en

Voz 1 01:59 tenemos subí perdón bajar en azules no te quiero

Voz 2 02:03 era un te quiero

Voz 1 02:05 pero yo no puedo dejarlo en su caso ordenación sigue estando poco ahí en en el aire como se que me está escuchando pues quería decirle que que bueno pues yo he otra apelaciones de ya lo saben he tenido otra experiencia pero no que con ella pues me ha roto todos los esquemas y estoy dispuesto a esperarle el tiempo que haga falta dando a estoy pocha que darla a esperar que que que que se en todos esos miedos pues esa incertidumbre es que estoy totalmente entre hago a a que bueno pues en algún momento o podamos sentir no de verdad vives que me mate una coraza

Voz 0020 03:02 entiendo que todos esos miedos que tiene y ha son producto de la relación anterior

Voz 1 03:08 bueno son producto de una relación anterior yo también una chica que que bueno un pueblo de Badajoz conflicto desde muy pequeñito ya sabemos lo que están más alejado de la gran ciudad de uno la pueblo complicado sobre el tema de que bueno pues la gente habla mucho uno de crítica mucho ella también muy las a decirle también tiene querer muchísimo con con con uno de su pueblo

Voz 0020 03:39 con el qué dirán

Voz 1 03:42 tiran yo intentaré yo les digo que que poquito a poco pues tuve que ir quitándose los miedo aunque sean mucho a tomar algo a su pueblo que no pasa nada como como un amigo yo veía pregunta lucha la verdad es que yo mismo muchas veces y yo quedamos extrañado hubo no porque se llama evidentemente porque muchas veces somos tan egoísta que que decimos mira yo sobre todo con el tema de las relaciones yo quiero complicarle la vida no quiere pasarlo balón yo tengo un punto de pensando que no deja de decir una niña es lógico que tenga tanta incertidumbre tanto pulmón pues son distintos

Voz 0020 04:28 los mundos en diferentes en parte por la diferencia de edad entiendo Carlos

Voz 1 04:33 sí por la por la diferencia sobre todo porque a nosotros ya nos la diferencias pero también los miedos todo lo quedo con todo tiene previsto que tenían en ella además

Voz 0020 04:47 no entiendo también que que ella estará no sé ya está estudiando ustedes ya está trabajando ya tiene una experiencia ella no no

Voz 1 04:54 claro ahí está ella bueno pues ha no la carrera hace poco que yo estoy estoy tan solvente estoy explica bajamos evidentemente pues lo lo cumple calla súbitamente quinto también sé que yo soy un torbellino yo no tengo hijos diera nada a pegar paso a hacer lo que lo lo que sea no tengo después valoro que que que aquello que que quiero pues lo único que van a engrandecer bueno pues es lo que quería expresarle yo sé que me que me está escuchando ahora mismo y lo que quiero expresarles y eso que no tenga que no tiene nada de que que yo no lo veo más allá de ella que ya esperar que que no tengo yo tengo pincha de todo mi entorno a pecho que no tengo nada más que para que para ellas entiendo tal vez ella ha cometido algún otro fallo pero bueno puedo entenderlo porque yo me pongo en situación de su edad sobre todo lógico que mucho a veces pues la incertidumbre también se puedan no pero que yo con ella lo que quiero es que libertad dieron libertad y lo que que que sea feliz cuidando con apertura con

Voz 3 06:17 con con paz con tranquilidad ahora mismo

Voz 1 06:25 evidentemente total vez que yo tengo pues cabía una relación seria total Bekking establecer se establece en la tengo una relación pero que ha perdido romper con Irlanda estoy dispuesto a aguantar un viento y marea que creo que con treinta y un avión me he dado cuenta que que he trabajado tan todo hecho para otro yo me que conocía tanto que he tenido tanta experiencia que se me había olvidado lo que era el amor de verdad pues la verdad es que lo lo he entendido el amor de verdad puede esperar entender y creer que la mejor forma posible

Voz 0020 07:05 cómo se conocieron Carlos

Voz 1 07:07 pues mira nos conocimos porque ella curiosamente era luna Mi muy mermadas ya que da que las clases particulares en casa bueno pues conocían a los de mi casa fue bastante curioso la conocí en el salón a hay y la verdad es que desde el minuto por lo menos cuál es decir como una conexión bastante bastante bastante curioso desde el mismo día que que la conoce pues hemos separado gratuitamente vendría daba por perdida la carrera tengo que volver a su pueblo me lo ha pedido que poco y cada vez que se pudo Lepoy escapando a su pueblo que también es un son ciento treinta kilómetros lo que hay pero es lo que quiero que una antena que estoy dispuesto a a lo que a lo que sea lo que sea con tranquilidad que que confía en mí pero aquí lo bien que que sí que te den mucha experiencia o adivinos más cosa que ella evidentemente por edad pero que quiero que esté tranquila que la entiendo en su pasión contento eso quiero que ella ha descubierto la forma de querer la Junta acallar

Voz 0020 08:27 hay no oyentes se llama Bandolera en Twitter que ha escrito si el camino es difícil es porque vas en dirección correcta

Voz 1 08:36 pues yo estoy de acuerdo totalmente con ella estoy totalmente de acuerdo además yo por las cosas que que que me ha tocado me ha tocado allí no portón trabajo lo he dicho antes soy publicista trabajó para diversas si bien yo para para bueno pues cuando para llegar a un verso a gastar Texas que Madrid acordaron que bueno son acompañan ha sido algo muy poco importantes no va también importante evidentemente pues todo lo publicitan los creativo sobre todo pues no Kutxa siempre estamos utilizando no tenemos como objetivo pero creo que todo mal el profesional objetivo no los pues en lo más alto posible ni yo conseguí entrar dentro de de la compañía se muchísimo a muchísimo trabajo mucha perseverancia y al final lo conseguí ahora cada día quiénes eran todo rojo es lo que decía Bandolera verdad

Voz 0020 09:33 sí

Voz 1 09:35 que todo aquello que cuesta mucho porque va en la dirección correcta porque lo fácil no pues las cosas algo de la vida ese salgan a enseñarte eso sí que te hace el corazón se te dé la vuelta eso que entonces sonreír porque sí sin más se consigue a base de fuerza algunas incluso surgimiento

Voz 0020 10:08 pues nos tendrá que llaman un poquito más adelante Carlos para contarnos cómo va todo

Voz 1 10:13 pues me encantaría Hay me lo que me ha con Laredo hacerlo y y bueno me encantaría de contar que que que la hemos pasado perdona por la la batuta pero que al final hemos encontrado bueno pues eso que yo que yo ando buscando en ella no chapas esa tranquilidad que puedan jubilado son proyectos más allá de lo que obstruir algo sabiendo que que que que la vida es definieron hay que todo es decir no nosotros no pero construir algo que ya había según vayamos poniendo

Voz 3 10:47 para medios sitios no lo Bayamo

Voz 1 10:51 lo vayamos ciclo vayamos sino con el corazón

Voz 0020 10:55 Carlos pues muchísimas gracias

Voz 1 10:57 muchísimas gracias buenas noches