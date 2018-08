Olga: "Mi hijo no puede dormir porque hoy es su cumpleaños. Envidio esa inocencia de la infancia"

Voz 0020 00:00 desde Santander Olga buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches Adriana cómo está qué tal

Voz 2 00:07 bien pues yo llamaba es una cosa rompería gráciles isla pero estoy con mi hijo porque yo soy yo sigo aquí veníamos aquí de vacaciones y mi hijo hoy veintitrés de agosto cumple nueve años dijo que ya ya es veintitrés

Voz 0020 00:26 pues para él muchas muchos para la mamá también porque hace nueve años la situación no era la de ahora

Voz 2 00:34 no no no que ha echado poquito más más más complicada yo en eso en dos y entonces me ha hecho mucha gracia porque está más bellos y Ximo se al saber miedo como a la una y cuarto una y media porque no podía dormir se de los nervios que tiene pues el cumpleaños entonces me programas de vacaciones siempre una siempre trabaja un poco más y lo deja acostarse más tarde y todo esto que yo decía que no existían la costa como muy tarde a las seis y media porque no quería que llegase hay motivos hay que estar despierto si quieres que te diga que se cumple años fuera ya cuando se levantase no podía dormir si no podía saben a dar vueltas en la cama y que no pudieron no podía del más recordado poco pues bueno un poco no mucho la ilusión y la inocencia con la que vivíamos las cosas que que lo con los años no aquella que ha escrito el sueño incumplido años o no pero pero sí me resulta muy bonito nota dentro de la gracia que nada esto porque me hace mucha gracia que hace para dormir pues cumplir años de los nervios

Voz 0020 01:44 el punto

Voz 2 01:45 ha sido muy bonito muy tierno no ver yo estoy orgullosísimo que cita

Voz 0020 01:50 que se prevé para mañana Olga

Voz 2 01:52 pues como estamos hoy aquí de vacaciones yo tengo poca familia aquí entonces celebramos un poco pues con mis primos Los ojos de Bit primo y hago más toma una avería merienda sedada por así decirlo y luego ya cuando gramos a Madrid ya que me vivos en Madrid ya los quedáramos allí con con los amigos y ya le gusta más claro pero bueno por lo menos ni el propio el propio año pues estoy rol el propio día que pues pues que tenga algo que además bueno su padre yo estamos separados y entonces pues veranos cabo año lo pasa con uno de nosotros y a mí pues paliando la reclusión no pues pues porque que el día del cumpleaños y desde esta conmigo y con mi cuánto poder podrá hacerlo aunque sea pues esas son bastante tenía fiesta Un pequeño una pequeña celebración pero poca cosa que sea

Voz 3 02:44 pues tener poder hacérselo bueno pues pues pues lo ramal osito sopla me

Voz 1 02:50 qué espera que tenemos preparado por eso también vez nervioso ha pedido algo un sorpresa

Voz 2 02:58 no no sí si se pide mucho pida como a todos los niños de nueve años que todos con bien y todos hemos pedido pero él no no no es muy dos muy pitón como digo yo y luego se conforma con cualquier cosa que me da igual igual que si los reyes no pueden traerle no lo que lo que él pide puesto que pues pues el luego yo pues también al igual que decir si pide Pita cosas de fútbol el fútbol pues cuál puede porteros ligueras cosas esas no le gusta mucho más físico con once de los muñecos esos personas que llamamos que son los de moda

Voz 1 03:33 cómo se llama Fun fun fun y si cabe

Voz 3 03:39 ese casi

Voz 2 03:42 pues estamos estamos muy de moda se tocáis definido Televisión de película del superhéroe de todo

Voz 0020 03:47 ah vale vale que unos muñecos cabezones que los hay incluso de yo qué sé de David Bowie sí son son los Moncayo entre ellas el se no sabía que tenía eran hombres

Voz 2 03:59 sí ya el bueno pues le gusta mucho lo de películas de terror entonces ha hacia alguno de los de películas de terror de Chuqui pide it y cosas así

Voz 3 04:09 se se curiosas

Voz 2 04:12 es un año muy curiosa muchos temas les gusta mucho el rock también

Voz 1 04:17 entonces les de terror

Voz 2 04:20 es lo que era peor yo muy pequeño no he visto ninguna película ahora te tengo que decirlo no vaya vaya a servicios sociales

Voz 3 04:26 pero no las ve preciso busque información sobre que asusta a los personajes

Voz 0020 04:32 yo le decía hace la estética tal vez no

Voz 2 04:35 el que estoy Pigmalión da gracias sí sí sí sí sí luego ya se da pasaría una noche horrible porque lo cual contra las la también gallito pero luego no sé que lo pasaría fatal

Voz 0020 04:47 si no puede dormir porque su cumple imagínese si le pongo una peli de

Voz 3 04:51 bueno pues yo creo yo que vi por primera vez me con dieciséis años y porque digo con todas las noches me encima y me pongo una de esas y lo explico mucho más apegados a ella costosos

Voz 2 05:05 ha pedido pero bueno luego se pide cuatro o cinco es la ganamos no yo les hace contento

Voz 1 05:12 bueno no forma muy bien pide pero se conforma muy es un buen chico no

Voz 2 05:19 es muy bueno es muy travieso muy eso pero eso no es un niño muy noble a ver que qué voy a decir yo que soy su madre

Voz 0020 05:24 pues sí pues lo que corresponde lo que cobra expande claro que sí la mayor de verdad siempre la de la mano

Voz 3 05:32 es muy buen chaval la agradece todo el ilusionado

Voz 2 05:36 yo soy y que a lo mejor quizás nosotros alguna vez tendríamos que mirar con los ojos de niño y que las cosas no son no sé si tanto pero que no se hacen más de lo que se ilusionan las cosa y verlas a través de un niño muchas veces es muy bonito

Voz 1 05:52 realmente bonito porque hemos con un

Voz 2 05:55 sí sí Noruega está nuestra infancia va a un niño que todavía yo creo que todos tenemos dentro unos en mayor o menor medida unos más escondido que otro pero todavía lo tenemos ahí igual hay a mí a mí me gusta sacarlo con él no pastillas jugó al suelo a jugar con él hacer guerras de cosquillas hay cosas desde a mi a mi me gusta mucho me gusta mucho termino agotada también y decirlo me me gusta me gusta ver ver la vida que a veces ojos que la medida de lo posible Calvin añadió yo ya tengo cuarenta y dos años entonces en la medida de lo posible entonces sí sí Viriato que a veces se los adultos pues a su no estábamos todos demasiado demasiado en serio que hay cosas que te vas en serio por supuesto pero que Kameni deberíamos banalizado muchas cosas para que todo fuera más sencillo más ilusionante

Voz 1 06:48 eso es un poco de reflexión digo qué bonita reflexión vuelva

Voz 2 06:52 no se no se vea me dijo eso tan ilusionado con una cosa tan tan pequeña que los al otro cumpleaños más allá abajo no yo ya son adultos es verdad nos hacemos mayores si no hay vuelta atrás hacerse mayor

Voz 1 07:05 afortunadamente también que no hace algo Hernán alternativas mucho pero no exacto la alternativa este donde cumplirlos no es bonito me parece pero no

Voz 2 07:17 le ilusiona aunque un cumpleaños eso con unos bellas aunque sin duda uno de los reyes para cualquier cosa no cualquier nuevo proyecto cualquier pues hay se acaban las vacaciones y luego el lunes a trabajar pues sinceramente Adriana Mata que se nada pero vamos trabajo al que volver

Voz 0020 07:34 todo tiene todo tiene un lado bueno con Paco a mirarlo casi todo

Voz 2 07:39 me va a costar muchísimo la primera semana pero pero tengo un trabajo al que volver y entonces sus expuesto

Voz 1 07:45 desafortunada quizás en

Voz 2 07:48 a veces no les damos importancia más vamos con la ilusión que que se merecen y que sería todo mucho más bonito que acabe obviamente somos adultos y no podemos pensar que los niños no habían serio

Voz 0020 08:02 pues ha sido un placer

Voz 2 08:05 más gracias también hay muchísimas muchísimas gracias por vuestro programa de verdad porque es maravilloso la fíjate fantástica

Voz 0020 08:11 Olga muchísimas gracias Si ella

Voz 2 08:13 por la noche todos Cuén Tele mañana su hijo

Voz 0020 08:16 lo que ha llamado a la radio que ha contado que su cumpleaños y que la gente de la radio lo felicita y le mando un abrazo

Voz 2 08:22 pues yo le doy me dejas de otra parte muchísimas gracias por todo

Voz 0020 08:26 ah y felicidades para usted también que también acabe años