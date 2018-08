Teodoro García Egea: “En este país gobierna Pablo Iglesias”

Voz 0027 00:00 Teodoro García Egea buenos días hola buenos días Secretario General del Partido Popular que opina el PP de que el Gobierno podemos hayan acordado cambiar la ley para que la senda del déficit no tenga que contar con la aprobación del Senado y que por lo tanto ustedes en el PP no la puedan bloquear con su mayoría absoluta en esa cámara

Voz 1 00:17 pues es una muestra de que gobierna Pablo Iglesias este Gobierno está dirigido por una persona sin iniciativa que no tiene proyecto político Iker quién sí tiene proyecto político quién sí tiene muy claro lo que quiere hacer con España que subir los impuestos resucitar viejos fantasmas diríamos olvidados y volver de nuevo a la confrontación pues es el Señor Pablo Iglesias que es quien de verdad está gobernando este país por tanto pues una muestra más de que lo que quería Pablo Iglesias crea unos presupuestos del próximo año que subieran los impuestos y que permitieran a aquellos que muy extracciones en coalición con Podemos partidos estricta etcétera seguir gastando por encima de sus posibilidades aunque sea a costa de subir los impuestos pues han conseguido una nueva vía de escape para dar rienda suelta a su modelo que no funcionando en ningún país del mundo porque no conozco ningún país del mundo en el que el modelo que propone Podemos haya creado riqueza más bien todo lo contrario

Voz 0027 01:16 sí porque ese lo atribuye a Podemos el más interesado en que salga adelante la senda del déficit es el Gobierno del PSOE

Voz 1 01:21 bueno estamos viendo cómo ha sido una de sus exigencias no digo yo que que haya sido una de las exigencias del partido Socialista sino que podemos ya ha dicho reiteradamente que si quieren que el Partido Socialista cuente con los votos de Podemos hay que flexibilizar la senda déficit es decir hay que permitir que se gaste más de lo que se ingresa aunque luego tengamos que hacer futuros ajustes como hemos visto en el pasado y que además también tiene que venir aparejada con una subida de impuestos en un tramo concreto no por tanto si una de las seis hijas ya te podemos hace unos días se ve hoy hecha realidad y además con un sistema que evita es que se pase por el Senado donde los ciudadanos les dieron mayoría absoluta al Partido Popular pues es evidente que se está buscando el mecanismo necesario para dar satisfacción a Podemos y al señor Paulino meses por tanto estamos en una situación de decir que quién gobierna realmente en España es por milicias de momento

Voz 0027 02:15 es lo único que sabemos de lo que ese pacto anoche es lo que ha anunciado públicamente Podemos porque el Ministerio de Hacienda no ha comunicado nada en público del otro factor Pablo Echenique anoche en la serle quiere preguntar qué le parece el hecho de que hayan pactado Gobierno y Podemos compensar las pensiones en una paga única hasta el IPC eso qué le parece el PP

Voz 1 02:37 pues vamos a ver cómo cómo se desarrolla esto al final lo único que estamos viendo es de pequeños anuncios que se van sucediendo pero lo que es verdad es que los pensionistas han tenido ahora una subida eh gracias a unos presupuestos que ha aprobado el Partido Popular estamos viendo también cómo bueno pues esa supuesta preocupación que ha dicho anteriormente cuando gobernaba el Partido Popular

Voz 1185 03:00 dar por las pensiones poder empleo por la santidad etcétera etcétera

Voz 1 03:04 por la educación incluso con los recortes pues ahora parece que una vez que el señor Pedro Sánchez está en La Moncloa ya todas esas preocupaciones han desaparecido llegarán a su ocupamos más bien de desenterrar personas que están enterrados hace cuarenta años ID eh bueno pues subir impuestos impactar otras cuestiones que no tienen mucho que ver con las cuestiones básicas e importante que hace muy poco reivindicaba no y eso la verdad es que a nosotros nos produce cierto preocupación como las igual que al resto de españoles recuerdo una entrevista quién me Cadena SER hace muy pocas semanas en las que me preguntaba por los posibles compromisos hospedaje tus a los que hayan podido llegar el señor Pedro Sánchez con sus socios pues si se los vamos conociendo ya no subida de impuestos subida del déficit ayer mismo el Consejo de Política Fiscal y Financiera los consejos de los consejeros de muchas comunidades autónomas ya le dijeron al Gobierno que no quieren más déficit que lo que quieren es un nuevo sistema de financiación que sea justo para todos que más transparente señor Martín Benito

Voz 0027 04:04 un momento subidas de impuestos no se anunció ninguna Nos han visto bueno hemos visto

Voz 1 04:10 han tenido que dar marcha atrás han tenido que dejar apartado la subida el diésel que no es muy digamos equitativa no porque al final afecta lo mismo a autónomo que a la persona que tiene un gran patrimonio o más bien afectan mucho más al autónomo que tiene una furgoneta tiene que estar todos los días y depende de ellos es una herramienta de trabajo que a la persona que tiene un gran patrimonio Kitano que afecte tanto no por tanto la primera medida que hemos conocido en materia de apoyo a los autónomos ha sido subir el diésel eh no me quiero imaginar cuáles pueden ser al resto con las exigencias que Podemos tiene encima de la mesa hoy con Pedro Sanz

Voz 0027 04:44 Señor García Egea el PP ha tomado ya una decisión de si se va a abstener o va a votar en contra del decreto para exhumar a Franco

Voz 1 04:51 bueno la última vez que se trajo esto al Parlamento nosotros ya fijamos nuestra posición que fue a la abstención el resto de grupos incluidos ciudadano o tengo que sí y ahora no sabemos lo que van a hacer el resto de grupos tampoco ciudadanos y nosotros lo que vamos a hacer porque no nos parece adecuado pues es que no se utilice la fórmula del Real Decreto para cuestiones que pueden ser urgente para Pedro Sánchez en desenterrar a Franco puede ser urgente y de hecho es urgente porque tiene que dar satisfacción al las exigencias de sus socios pero el real decreto no está hecho para cuestiones urgentes para Pedro Sánchez sino que está hecho para cuestiones urgentes para la nación española

Voz 0027 05:32 más allá de la fórmula ibamos ahora eso de voy a preguntar ahora mismo por eso pero me ha parecido entenderle que ustedes fijaron posición van a mantener esta posición la abstención

Voz 1 05:40 no no no no no les le cuento lo que hicimos en su momento para que entienda que nosotros nuestra posición hoy es no votar a favor lógicamente no vamos a apoyar esto imprime

Voz 1185 05:51 no nos vamos a centrar presentar en desarrollar

Voz 1 05:54 curso porque me parece un abuso total la utilización de esta fórmula y posteriormente pues se fija además nuestra posición teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida obviamente porque además creemos que es una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones si al margen de dar satisfacción por supuesto a su socio porque además el Partido Socialista ha gobernado en España durante muchos años quisiera tan urgente porque ese partido socialista que gobierna por cierto señor Borrell estaba también en el Consejo de Ministros y muchos otros países acompañados Pedro Sánchez pues entiendo porque hoy es urgente cuando gobernaba el señor Felipe González el señor Zapatero pues no lo era el Talgo la verdad incomprensible

Voz 0027 06:34 por lo tanto para entendernos van a recurrir el decreto al Constitucional plantean votar en contra plantean votar en contra

Voz 1 06:41 si no nos nosotros no vamos a votar a favor primer lugar y segundo vamos a recurrir todos aquellos reales decretos que no tenga carácter de urgencia porque ahora se está hablando mucho de que si Rajoy o el Partido Popular el pasado público también no utilizó la fórmula del Real Decreto oiga no es lo mismo utilizar la fórmula del Real Decreto para garantizar que los parados de larga duración siguen teniendo unas ayudas que para desenterrar una persona o para desenterrar viejos fantasmas porque no existe un proyecto de futuro y tenemos que mirar al pasado

Voz 0027 07:12 para Rajoy el Real Decreto no sólo aprobó las ayudas a los parados siendo usted diputado y por lo tanto los convalidó Rajoy por Real Decreto aprobó por ejemplo cambiar la forma de elegir al presidente de Radio Televisión Española un crédito para pagar armamento en la ley de comercialización de los derechos de fútbol los cambios de normativa sobre la salud de los deportistas y el dopaje en la ley de normas para la donación de células y tejidos humanos son muchas cosas que se aprobará por decreto

Voz 1 07:38 sí se a probar muchas cosas por decreto ley efectivamente muchas de ellas era gente lo que no es urgente ni esto ni la fórmula de Radio Televisión Española porque no se ponen de acuerdo con los mismos lideran presidente pero

Voz 0027 07:54 bueno usted ustedes tomen cayeron los armados

Voz 1 07:57 Dion también cambiaron la forma de

Voz 0027 07:59 Gil a la cúpula de Radio Televisión Española por decreto ley y cuando tenía mayoría absoluta

Voz 1 08:04 mire nosotros tenían mayoría absoluta nosotros desarrollamos una normativa y además lo hemos hecho en muchas ocasiones por consenso para cambiar todas estas cuestiones creo que lo que no hicimos fue provocar el Congreso tuviera que perder cuatro días cuatro votaciones hasta llegar a nombrar un administrador único eso no lo hizo el Partido Popular y tampoco hemos hecho es que está haciendo hoy el Partido Socialista Radio Televisión Española eh en agosto donde los profesionales están viendo desplazados muchos de ellos sin que nadie diga nada no parece que antes pues la gente muchas personas muchos partidos políticos subiera a la tribuna con un la cito con solidaridad o de estos profesionales que se veían apartados del parece que Televisión Española es la fuente de la objetividad con una está siendo así hay muchas quejas de muchos profesionales que se están viendo apartados simplemente por el hecho de no caer bien a determinadas personas con lo cual nosotros ahí y ayer ya lo denunciamos públicamente creemos que no se ha actuado de forma adecuada creo que la comparación de la Apple el el proceso que se ha seguido durante estas últimas semanas para la elección del Administrador Único cosa inédita

Voz 1185 09:18 en en estas a esta entidad pues hombre

Voz 1 09:21 no se puede comparar con los acuerdos a los que se llegaron en el pasado para elegir a la cúpula porque se han perdido votaciones ha habido un bloqueo que no ha permitido renovar por tanto sea nombrado un administrador único

Voz 0027 09:33 acuerdo eso acuarios en el pasado no se llegó a ningún en dos mil doce lo hicieron ustedes es novo absolutamente ningún acuerdo

Voz 1 09:38 bueno encomendar usted conmigo que no es lo mismo tener ochenta y cuatro diputados

Voz 1185 09:44 aquí le ciento ochenta no es lo mismo

Voz 1 09:46 es la legitimidad de origen de este Gobierno estamos muy cuestionada pero es que era legitimidad de ejercicio estamos viendo cómo estás saltando por los aires porque ningún español a día

Voz 1185 09:55 yo hoy reconoce que este Gobierno pueda tener

Voz 1 10:00 de autonomía sin contar con los ojos

Voz 1185 10:03 ellos eligieron presidente

Voz 1 10:05 en una ocasión incluso está permitiendo que sus socios no que

Voz 1185 10:10 Iván me impidan picara

Voz 1 10:13 cuerdos con otras fuerzas políticas te podías es beneficioso a España

Voz 0027 10:16 hoy pública El País que el PSOE está dispuesta a impulsar una ley para anular las condenas por razones ideológicas en los juicios del franquismo eso les parece bien o tampoco lo apoyan

Voz 1 10:27 yo es que he nacido en democracia de nacido el ochenta y cinco yo no sé por qué este empeño en mirar al pasado en revivir empezó a hacer un revisionismo sobre todas estas cuestiones no están señor Pedro Sánchez de acuerdo con con la transición con él acto al que llegaron personas tan distantes ideológicamente como Santiago Carrillo Adolfo Suárez más Praga todos ellos no

Voz 0027 10:53 señor es restar si quiere revisar la traza

Voz 1 10:55 yo es que no me siento preparado para para revertir ese consenso constitucional creo que personas que vivieron la guerra personas que vivieron en la dictadura que que sufrieron mucho creo que no no no estamos en disposición hoy de de realizar esto si no reeditados un consenso similar al Constitucional y mire yo tuve un familiar que sufrió mucho Iker ha del Partido Socialista siquiera teniente alcalde el Partido Socialista le estoy diciendo esto no es cierto en este momento y capacitado para enmendar lo que fue y lo que supuso la Transición pero tiene

Voz 0027 11:38 pierde fuelle es el menos indicado

Voz 1 11:40 para empezar a reabrir estas cuestiones difíciles me está preguntando y me está preguntando porque lo ha propuesto el Partido Socialista está preguntando pues nuestro pero no se está hablando de otras cuestiones como este Gobierno es el gobierno que casi casi tiene más ministro que diputados pero que este verano no les hemos conocido porque no sabemos dónde anda no sin la primera medida de un ministro de Cultura tanto que le importaba la cultura a este Gobierno del Partido Socialista pues se a publicar un real decreto no para ayudar a la cultura de España sino para desenterrar a alguien que lleva cuarenta años ahí metido pues la verdad es que da buena cuenta del proyecto político que tiene este Gobierno señalaron

Voz 2 12:17 sí Agea y dice esto es mirar al pasado usted entiende que el dolor de de las más de cien mil familias que tienen todavía a alguien en las cunetas

Voz 0027 12:27 en las fosas mientras Franco está en un mausoleo usted en tiene que eso dolores del pasado o es un dolor que es muy presente

Voz 1 12:34 pues mire Le acabo de decir que yo soy familiar de una persona que sufrió mucho durante la guerra

Voz 3 12:41 y que además falleció y que fue pues

Voz 1 12:47 a una lucha entre hermanos creo que es la transición fue un ejemplo para toda Europa y creo que cualquiera que quiera buscar a sus familiares que quiera recuperar la memoria sus familiares tiene todo el derecho a hacerlo

Voz 0027 13:04 no me he dicho si le parece bien que se anulen los juicios del franquismo que está anulen condenas a muerte como la de Miguel Hernández ola de Salvador Puig Antich

Voz 1 13:12 que lo estoy diciendo creo que lo estoy respondiendo no he creo que hoy el consenso constitucional que no tuvimos en el setenta y siete en el en el una vez que todo lo pasó fue de la mano de personas que sufrieron mucho y de personas que eh no trajeron la época de mayor prosperidad por tanto creo que mirar al pasado bueno y creo que todo lo que se ha mirado al futuro sobre el consenso constitucional que no permitió vivir la época de mayor prosperidad mayor crecimiento todas de toda Europa quién los ha permitido a y que nos ha permitido que personas que hemos nacido en democracia a agradezco a los padres de la adopción ese puerto de que hicieron de reconciliación creo que ahora volver a mirar atrás sinceramente no beneficia a nadie bueno sí beneficia al señor Pedro Sánchez como cortina de humo pues la verdad que está saliendo bastante bien como pero también esta entrevista pero como digo cualquier persona qué quiere recuperar la memoria de sus antepasados que necesite recursos que necesite ayuda para para poder recuperar la memoria desgaste pasados

Voz 1185 14:24 sí por supuesto pero entiendo lo comparto y por supuesto que yo creo que hay que apoyarlo porque esa reivindicación pues es justa no hablo como digo que te por experiencia propia porque todos en nuestra familia hemos tenido casos en ambos eh lugares no en ambos sitios y creo que nadie puede hablar por boca de de las víctimas nadie puede hablar ni puede atribuirse la verdad absoluta porque aquí lo lo que hubo fue una guerra lo que hubo fue un ejemplo que nos dieron todos todos los que se pusieron de acuerdo para que hoy España goza de una salud democrática envidiable cosa que no ocurrió en otros países

Voz 1 15:10 Deco todo a Santiago Carrillo señor Manuel Fraga

Voz 1185 15:12 al señor Adolfo Suárez que se pusieron de acuerdo para no mirar atrás y por eso le pido al señor Pedro Sánchez que no enmiende ese acuerdo constitucional que llegaron ellos porque no tiene derecho a hacer

Voz 2 15:26 Señor García Egea el Ministerio del Interior va a

Voz 0027 15:29 a reunir a la junta de seguridad de Cataluña por la cuestión de los lazos amarillos usted cree que poner y quitar lazos amarillos es libertad de expresión poner y quitar los

Voz 1 15:39 pues mire yo creo que los símbolos son importantes por eso en Cataluña pues muchos ayuntamientos no quieren poner la bandera de España que es la que nos representa a todos en la que garantizan la igualdad oportunidades de todos yo creo que por eso a los independentistas pues intenta construir un nuevo relato al igual que está haciendo en otras cuestiones estamos viendo también empezar a desarrollar cortinas de humo para construir un nuevo relato intentar mantener de forma artificial respiración asistida la causa está eh si alguien quiere quitar lazos amarillos pues lo que representa pues es cuente conmigo

Voz 0027 16:16 los quitaría

Voz 1185 16:18 yo quitaría a los lazos amarillos de sí sí sí porque representan creo algo que que la iglesia

Voz 1 16:27 la mayoría de españoles no

Voz 1185 16:29 Nos gusta ir siempre pues se tuvieran en un sitio público que me asistir a la misma legitimidad que que asiste al que los ha puesto pues yo personalmente a todos

Voz 1 16:41 en lo personal no le hablo ya como secretario general del Partido Popular no a título personal pues si lo quitaría porque representan la ruptura de la igualdad oportunidades entre todos los españoles porque yo como español como murciano también de origen me siento siento que Cataluña también es parte de mi tierra y lo que representan esos lazos amarillos es la exclusión tanto yo como te duele cartilla no completar se de parte

Voz 1185 17:03 popular si los quitaría igual que quiera quitar lazos amarillos pues que cuente conmigo para hacerlo porque

Voz 1 17:12 como digo los símbolos son importantes y hoy tenemos un símbolo que todos tenemos los símbolos del Estado tenemos a España que muchos ayuntamientos catalanes donde gobiernan los independentistas por cierto con el apoyo del partido te van bien no de banderas española y eso no es porque se les haya olvidado o porque no hayan podido

Voz 1185 17:29 subirla eso es porque a propósito saben que es un gesto importante para debilitar a la presencia de España

Voz 1 17:39 en las instituciones de algunos ayuntamientos a dar un mensaje

Voz 3 17:42 es decir que eh pues se él

Voz 1 17:45 también esto no se comparte el consenso constitucional y da respeto a las leyes española García Encina terminamos ha mencionado usted

Voz 0027 17:52 sea dijo que Pablo Casado iba a ir a bañarse al Mar Menor cuando lo va a hacer

Voz 1 17:57 bueno pues el mar menos está mejor que nunca la gente está muy contenta visto incluso caballitos de Mary y cangrejos que hacía mucho que que yo no veía ir Pablo qué hacer para visitar muy Murcia porque se puede bañar uno durante todo el año

Voz 0027 18:14 Pablo Casado es el mal menor

Voz 1 18:16 Pablo Casado ya pasó por el mal menor Ivonne a pasar tutear

Voz 0027 18:20 por el otro día el ministro de Cultura de Joaquín en Hoy por hoy bueno haber recomendó a Pablo Casado que leyera el libro El arte de la prudencia de Baltasar Gracián usted qué libros recomendaría el Gobierno pelea

Voz 1185 18:31 he leído he leído leído yo delante de la prudencia

Voz 1 18:33 Baltasar Gracián y muchos otros y me alegra

Voz 1185 18:36 mucho que Baltasar Gracián esté entre entre las autores del del del Gobierno eh creo que demuestra un buen gusto por por

Voz 1 18:47 la cultura y por por lo

Voz 1185 18:49 Torres de

Voz 0027 18:50 del Gobierno usted qué libros recomendaría Gobierno que leyera

Voz 1185 18:55 tendría muchos no tendríamos tendría muchos eh

Voz 1 19:00 qué recomendarle pero la verdad que en estos

Voz 1185 19:02 vientos no siempre ocurre así ninguno que pueda que pueda y volver a recuperarlo el le les recomendaría Camino de servidumbre porque bueno pues para que aprendían a poco a lo que supone la falta de

Voz 1 19:25 de libertad ahí para que aprendan de de uno de los autores que deberían empezar a contemplar más allá de los autores que les recomiende su socio Pablo Iglesias caminos estoy nombre creo que es una buena opción para intentar compensar otros autores que pueda recomendar estabilidad

Voz 0027 19:40 Teodoro García Egea hemos empezado la entrevista hablando de Pablo Iglesias y terminamos hablando de Iglesias muchísimas gracias

Voz 1 19:46 mismo estaban dando el Gobierno muchas gracias por estar esta mañana