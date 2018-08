López Garrido: "Anular por ley una sentencia va contra el principio de seguridad jurídica"

Voz 0027 00:00 Diego López Garrido buenos días catedrático de Derecho Constitucional ex diputado del PSOE exsecretario de Estado para la Unión Europea es viable anular por ley los juicios políticos del franquismo

Voz 1 00:13 pues yo creo que es el angular por ley contradice frontalmente el principio soy jurídica no con la intensidad que se hizo con un el legítimo por supuesto recibe cuarenta años tanto que impidió la posible ascendencia no tenía la base la cual se apoye esa esa nulidad por ley porque si es realista

Voz 0027 00:56 la carrera seguido el señor Garrido es muy mala y no sé si se puede mover un poco

Voz 1 01:03 hay estuvo desobezco yo estoy estoy fuera de Madrid

Voz 0027 01:13 sí yo creo que la entendemos bien

Voz 1 01:16 que no decía que que el el problema que hay es que si la inmunidad de una sentencia es la ilegitimidad del régimen político eso es aplicaría todas las me emitidas por tener uno de durante el franquismo porque fue un reciben absolutamente ilegítimo por lo tanto no solamente es así lo que daría lugar a una hace encarará toda una serie de sentencias de decisiones en cuestión muchísimas miles de sentencias de un régimen dictatorial Suecia que colapsaría el sistema judicial en ese momento porque no solamente se muchas otras no que se ponga en cuestión como consecuencia de la ilegitimidad de hecho gracia y luego está el tema de que el poder legislativo no es el adecuado para poner anula una sentencia eso prueba que otro tribunal lo del el legislativo sobre la decisión de la muralla de una sentencia porque no sólo unas entonces el serían muchas en base a esa ilegitimidad Villa está reconocido hay una directores

Voz 0027 02:44 no habría forma de eliminar solo o de dejar sin validez sólo unas sentencias las políticas no habría una manera de de de establecer que las de los asesinos lo que inhabilita por ejemplo las de ellos Compains Miguel Hernández Salvador Puig Antich

Voz 1 03:00 bueno sí pero pero pero si todos coincidimos en que es el de decisiones aberrantes e ilegítimas e inaceptables sí sí lo que ocurre es que claro con qué criterios establecería esas sí pero por qué porque por con las personas que son por hay muchas otras sentencias que si quitaron durante el franquismo cuando ya era un régimen establecido y consolidado no estamos en la guerra después de la guerra por lo tanto esa podrían proceder Angulo muchas otras eso podría desencadenar todo una serie de consecuencias jurídicas vida estamos hablando de la realidad es el problema que cuando se puso en práctica una Ley de la Memoria Histórica por eso no sé pues uno tiene la nulidad de las sentencias

Voz 0027 04:03 señor López López Garrido le va a hacer una pregunta Lola García directora adjunta de la vanguardia

Voz 2 04:07 es una pregunta es que en Cataluña hace un año justamente en julio del año pasado sí aprobó una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo se declararon nulos de pleno derecho los consejos de guerra los tribunales creados por la dictadura todo en el marco de Cataluña eh no lo lo los que actuaron en Cataluña y no ha habido siempre se dijo que sería una reparación política y que no y que no conllevaría indemnizaciones no con llevaría ninguno todo tipo de reparación económica y eso ocurre que al ser un Parlamento autonómico no tiene la misma la misma validez hizo

Voz 1 04:47 no que yo creo que eso no fue una nulidad

Voz 2 04:51 bueno decía declarar nulos de pleno derecho esto es textual

Voz 1 04:56 bueno eso es una es una decisión que no tuvo no lo peor ya el Parlamento de lo que decide uno de determinados decisión es hablemos de órganos que no son un ámbito autonómico es como si al mismo un parámetro reside anulando la sentencia que ha dictado un tribunal español que ha habido nunca es que eso es para eso el debería haber estado establecido en la Constitución un abrazo si la hubiera establecido eco constituyentes y es el que cobijan pero una vez que la española establece que uno persistir como persiste la existencia la legalidad existencial legal y legal de millones de sentencias de fuentes de toda la legislación dicta durante el franquismo no realmente no contraviene la Constitución bueno si acaso una después de haber apoyado la Constitución lo habría dado que existen miles de leyes grandes existe un problema de seguridad jurídica pues es abolir inmediatamente es abolir con que hubiera sido corría constitucional hacía también la cosa realmente que colapsaría el sistema entonces por ley un ordenamiento jurídico un mundo que dura cuando

Voz 3 06:35 adiós por lo tanto señor López Garrido usted recomendaría el PSOE usted recomendaría

Voz 0027 06:40 PSOE que no se meta en esto que no dé pasos en una dirección que puede abrir un follón

Voz 3 06:47 legislativo por lo que está estudia no existe de estudio

Voz 1 06:54 quinientos para que no tenga estos flamencos no pero simplemente lo que la pregunta que el periodista ayer payés y mucho dice que eso tenía sus complicaciones jurídica las fue lo que pues no es un asunto que yo ya estudian detalló que que ha hecho una tesis doctoral sobre el tema no simplemente a bote pronto me parecía que era un tema complicado porque es una cosa que ese Dios ya la nueva era muy muy difícil jurídicamente lo que tengas porque ha tenido unas consecuencias colapsa el sistema judicial lo directamente

Voz 0027 07:34 la pregunta se Fernando Pérez que junto a Carlos Cue San Blas son los periodistas que firman esta información que el Partido Socialista asume la anulación de los juicios franquistas y que y que va a dar pasos en esa dirección señor López Garrido el agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros buenos días