Lola Herrera: "He estado con Mario muchas menos horas de las que la gente se cree"

Voz 2 00:19 Lola Herrera muy buenos días Lola entre muchas ya he perdido la cuenta cuenta cuál ha sido tu este sonido que escuchábamos de la megafonía o los tres timbres que anuncian el principio de una representación el acuerdo pero te siguen poniendo en guardia esos tres timbre eso es como escuchar el despertador de casa que es bueno tengo que ir a trabajar Carou

Voz 1299 00:41 bueno hay ahí una cosa que es

Voz 4 00:43 la al natural no cuando cuando

Voz 1299 00:46 vas a hacer un ejercicio de este tipo pues pues hay una

Voz 4 00:51 una concentración y una

Voz 1299 00:54 de una tensión de que se produce pero se producido por responsabilidad no sea que no pase nada porque es directo que bueno que todo vaya bien pero no no no hay unos nervios especiales salvo en los estrenos cuando no se sabe muy bien que si el melón va a ser

Voz 4 01:14 bueno va a ser malo si va a gustar más tarde

Voz 2 01:16 muy duro hay una predisposición que al fin y al cabo es profesional como ocurre por ejemplo en esta profesión

Voz 1299 01:22 claro claro claro se te entiende la lucha o te dan paso tú no entrase y hasta claro pues nosotros lo mismo

Voz 2 01:33 para presentar esta entrevista para prepararla para presentarte estado viendo un documental magnífico por cierto imprescindibles que hizo Radio Televisión Española sobre una figura me gusta me llamó mucho la atención cómo arranca ese documental escucha

Voz 5 01:45 cuando entré en el ascensor de gran

Voz 1299 01:47 día treinta y dos y apretó el botón del sí

Voz 5 01:50 esto piso

Voz 2 01:52 temblaba como hoy has vuelto a subir en ese ascensor varias décadas después entiendo que estabas algo menos nervios exprimer días

Voz 1299 01:59 sí ese olvido muchas veces después pero

Voz 6 02:02 pero pero para mí

Voz 1299 02:05 cuando entro en el recinto de los ascensores todavía Bebo no hay una sola vez que venga Radio Madrid que no vea los antiguos ascensores la forma que tenía que yo no eran unos ascenso es inmensos pero eran de hierro antiguos claro los conserjes que había debajo y sobre todo me acuerdo de uno que se llama Aparicio que hablaba aquí lavar sí pero me da divinamente Pedro Pablo Ayuso y todo eso es una es bromas con él increíbles yo conservo no recuerdos de esta casa que Akil Radio Málaga aquí a Radio Madrid que quiera como esto era como Hollywood dentro de la radio sabes o sea edad

Voz 2 02:52 por eso en los pasillos

Voz 1299 02:54 es una excusa es una calidad increíble increíble la afectación esta habitual que hay con las voces mucha de afectación ha ido desapareciendo pero todavía hay gente muy afectada en aquella faena en Antonio Calderón no lo permitía osea todo el mundo tenía que hablar de una manera natural

Voz 2 03:16 bueno es que fue precisamente gracias a la radio que Lola Herrera tuvo sus primeras experiencias profesionales como actriz interpretando al personaje de Irene en un serial que se llamaba segundo piso aunque estabais en el sexto en el que trabajaba es junto a Daniel Dicenta que luego fue tu marido es sólo hemos podido rescatar unos segunditos de ese serial pero vamos a escuchar

Voz 7 03:40 esta pero muchas gracias por haber venido a Radio Madrid gracias latín

Voz 2 03:45 preguntar por cómo hemos cambiado cómo han cambiado las voces ni cómo ha cambiado la calidad de los contenidos pero como ha cambiado por ejemplo este estudio que te parece ver Laura ha cambiado muchísimo

Voz 4 03:56 pero no ha cambiado para bien lo que pasa

Voz 1299 03:59 esa es que cuando cuando vives algo que es muy intenso es un cambio en tu vida ahí es osea cómo fue para mí Radio Madrid venirme de Valladolid yo solita aquí a Malí y bueno encontrarme con con el bueno era un sueño no estar el poder estar con esos elencos maravillosos y que empezase a trabajar a los quince días de estar aquí me dieran una protagonista uno eso imagínate era el sueño de una noche de verano

Voz 2 04:29 además que es la clásica historia que siempre queda muy de encontrar la biografía que es que se puso mala la protagonista

Voz 8 04:34 diciendo Ariño que he dijeron Lolita porque quería

Voz 4 04:38 la garganta mal estaba afónica estaba con un problema de garganta

Voz 1299 04:42 muy buenos remedios de la Peña queda una directora hay montado montador musical maravillosa de aquí pues dijo la de Valladolid

Voz 8 04:53 desde Valladolid y creas todavía Lolita Barrena es la de Valladolid de Valladolid

Voz 1299 04:58 en el estudio uno de bueno fue fue emocionante porque y me dijo si lo haces bien te quedas con el personaje bueno parece ser que sí

Voz 2 05:09 todo no es del todo porque me siento identificado Lola porque esto es la revolución de los sustitutos yo también estoy viendo aquella el titular que desafortunadamente no tiene ningún tipo de afección de garganta hubiese tiene una voz muchísimo mejor que la nieve pero bueno hacemos lo que hacemos lo que podemos este lunes Lola tuvimos la suerte de recibir en el estudio Emilio Gutiérrez Caba yo pensaba tengo va a ser muy difícil encontrar a alguien tan respetado tan influyente dentro del mundo del teatro como Emilio Gutiérrez Caba pero parece que lo hemos logrado porque hoy está con nosotros Lola Herrera yo me imagino que todos nuestros oyentes ya habrán reconocido pero por si no es así es una mujer que no solamente ya ya ya siete décadas sobre los escenarios sino que además se ha convertido en una absoluta referencia para la profesión y ahora Lola a vuelto a interpretar a un personaje que conoces seguramente mejor que nadie que es la Carmen de Cinco horas con Mario el texto original de Miguel Delibes que lleva junto a ella más de cuatro décadas y que estará en el Teatro Bellas Artes de Madrid Tir del seis de septiembre en este estado

Voz 1299 06:06 Boca arriba enteramente normal igualitos que he dormido cuando el hombre que dije vamos Mario se te va a hacer tarde fije la mano como si me hubiese

Voz 2 06:20 y este año ha asestado prácticamente por toda España representando esta función la que será dicen que tu última gira ya veremos presentando esta esta obra y además del seis de septiembre que hemos dicho al dieciocho de noviembre podremos verte en el Bellas Artes de Madrid hiciéramos la cuenta en estos cuarenta años cuántas horas hasta hubo Mario

Voz 1299 06:40 muchas menos de las que la gente se cree sí sí porque este este a ese texto recogido esta es la sexta vez que se recoge lo largo de cuarenta años pero cuando cerca de cuarenta años pero cuando lo hemos hecho lo hemos hecho pues una temporada yo me he ido me me he puesto hacer otras otras historias son muchos funciones de entremedias y luego pues a los cuatro o cinco años

Voz 4 07:07 sí lo hemos vuelta a las cinco horas ha sido un ir y venir pero con unos con unos tiempos de por medio donde

Voz 1299 07:19 muchas cosas no pero es que hay gente que piensa Quillo

Voz 4 07:25 yo llevo claro eso me me me parece hecho a sí soportable

Voz 2 07:35 imagínate me o manicomio

Voz 4 07:37 para mí no no sé no sé lo que va a salir

Voz 2 07:40 es recitando seguramente el texto sino estaría locas

Voz 4 07:42 desfilando por ahí sola pero pero lo que lo que ha sido lo que ha sido tan gratificante ha sido poder

Voz 1299 07:51 recoger el el texto y poder ver a Carmen le muchas formas distintas y poder hacer de ella pues es mostrar de su interior cosas nuevas no sea cosas entonces se ha ido modificando yo creo que he hecho muchas carnes muchas Cármenes la última que estoy haciendo ya es sea es la economía total de todo sabes es pero estoy encantada estoy disfrutando lo siempre disfrutaba haciendo Carmen no mucho porque porque se mucho de ella

Voz 2 08:28 pero es que es curioso que ahí hay personajes con los que uno me imagino que se lleva bien desde el principio tiene una relación me cae genial este personaje me gusta y me lo estoy no me lo sabía claro por eso pero cómo va evolucionando la relación de uno con un personaje como si fuera realmente una persona real la vas entendiendo conocían

Voz 1299 08:44 a mí no me caía pero yo supe desde osea había un desencuentro entre entre lo que me apasionaba la idea de hacerlo hacia esa mujer lo que no me gustaba de ella entonces hasta que yo hasta que encontré el punto en los ensayos de hacer el trabajo de su trastienda fue un fue

Voz 4 09:07 recorrido un poco duro o no pero cuando lo encontré

Voz 1299 09:12 pese a los personajes hay que querer los a los que haces pues no no los puedes defender sabes no puedes transmitir de las razones que tienen al público claro entonces eh yo yo creo que Carmen es una mujer Delibes escribió un personaje que no tienen fin sabes en su profundidad porque y se habla del seiscientos y habla de una serie de cosas de que que te colocan en la época en la que se escribió ese desarrolla esto no

Voz 9 09:49 pero te habla de esa sociedad

Voz 1299 09:53 que habla de esas mujeres y bueno pues lo cierto es que qué bueno que es aplicable aunque hemos dado pasos de gigante las mujeres afortunadamente pero claro bien está dentro de los muchos secretos que las mujeres guardamos claro digamos las relaciones de pareja

Voz 2 10:14 del que también es un tema que que está detrás de la obra sin duda son uno de los lenguajes más universales de la ficción siguen funcionando con el paso del tiempo pero da igual podemos ver películas

Voz 1299 10:23 dos años la edad de las equivocaciones aquí la frustración

Voz 4 10:28 todo todo todo todo lo que va unido al ser humano que a todos los pasa en algún momento de alguna manera

Voz 2 10:33 si no me equivoco la obra es el sesenta y seis entonces bueno pues es un buen catálogo de las preocupaciones del entonces muchas de ellas perfectamente aplicables ahora como tú lo decías el capricho de Carmen Sotillo porque era el año sesenta y seis era tener un seiscientos kilos

Voz 1299 10:48 por mil años que viva cariño me será muy difícil perdonar que me quitas es el capricho de un seiscientos

Voz 9 10:54 comprendo que a poco de casarnos es un lujo pero luego

Voz 1299 10:58 se lo tenía todo a cielo abierto

Voz 2 11:03 has tenido algún seiscientos algún deseo inalcanzable

Voz 1299 11:07 no de ese tipo no materialmente una material no no no más más horrorizado lo de conducir hice saqué el carné y todo pero pero me me me daba mucho miedo y no puede conducir con miedo una conducido nunca nunca nunca no no he tenido caprichos inalcanzables he tenido muchos sueños porque soy una mujer que que sueña muy sueña con el dedo gordo del pie puesto en el suelo no volando no pero año mucho despierta entonces bueno pues sueña con cosas que casi siempre son utopías no pero esos son los sueños eso soñar utopías ir en esa dirección algo algo consigues en el camino

Voz 2 11:51 se han pasado este rato entrevista tan rápido que tenemos que dar paso a publicidad y casi me olvido hacerlo así que vamos a escucharnos anuncios y luego seguimos hablando eso sí

Voz 2 12:12 la carrera estará desde el día seis de septiembre y hasta el dieciocho de noviembre el teatro Bellas Artes de Madrid interpretando al personaje de Carmen Sotillo la protagonista de Cinco horas con Mario un texto de Miguel Delibes que dirige en este caso Josefina Molina

Voz 1299 12:24 ya lo decía la pobre más en la vida vale más una buena amistad que una carrera buena Harama mamario que a las pruebas me remito inteligencia cómodas

Voz 2 12:38 y mientras escuchábamos son los anuncios fuera de micrófono lo leyó hablábamos sobre la parte más bonita de su profesión y me contabas Lola que la preparación del personaje y los ensayos son quizá la parte más gratificante cuando uno ha interpretado tantas veces este personaje aunque no sean tantas como la gente cree tú sigues disfrutando de los ensayos sigue ensayando sí es preparando el texto releyendo

Voz 1299 12:59 claro no me primero tengo que recordarlo todo lo oído esa me lleva los días de de de el texto mayor unos días pero luego trabajo con Josefina Molina la directora porque es curioso esto no no esto no pasa fácilmente que

Voz 4 13:15 a lo largo de cuarenta años la misma actriz con la misma directora con el mismo empresario o

Voz 1299 13:21 que se haga lo mismo que una familia es si una familia exactamente entonces Josefina yo pues quitamos una cosa ponemos otra no de texto de texto alguna pero mínimas cosa el Ibex no se va a enterar no pero sí es de su misma novela rosa se quita una una una cosa ISE ponen otra porque también se actualiza claro cosas que vienen mejor no pero mínimamente pero lo que hacemos es mirar el personaje desde otro ángulo no entonces buscamos en otros terrenos y la verdad es que cada vez la distancia y el conocimiento del personaje te hace ser es más objetiva bueno sí aparece el humor porque es todo empezó puede siendo poco tragedia no pero ahora aparece el humor ese humor de Delibes que es un humor de retranca de vuelta que es bueno

Voz 2 14:26 publico lo lo disfruta mucho porque además Caja todo si no me equivoco tuviste la oportunidad de hablar del propio texto con Miguel Delibes hombre claro claro mucho probablemente de condicionar un poco qué camino siguió la obra la representación

Voz 1299 14:41 bueno aún un día Miguel me dijo

Voz 9 14:43 yo

Voz 1299 14:45 me dijo porque vio la función muchas veces me dijo en la obra hoy me he dado cuenta de cosas que yo no estaban en en en mi idea yo pues en la X ni una sola palabra que no sea él estos fenómenos y me parece bien pero que que no estaban en digo claro pero es que tú escribes esto desde la observación y nosotros lo hacemos desde nosotras que somos mujeres claro entonces las mujeres tenemos una forma de de de entender lo que cuenta esta mujer que bonito

Voz 2 15:23 Elisa Delibes una vertiente de su propia obra que él mismo desconocía

Voz 1299 15:26 sí sí sí el fue pero él no fue más allá porque lo que ha construido es una historia hay sobre todo un personaje que no tiene fin ya que no tiene fin tú te puedes ir por donde quieras que dices ya estoy llegando al final pues mentira

Voz 2 15:42 te equivocas abres una puerta

Voz 1299 15:45 tras unos pasillos inmensos donde puede correr a encontrar otros aspectos de Carmen y otras otras angustias otro soledades otras o es una mujer es una mujer

Voz 9 15:58 sí bueno yo yo digo

Voz 1299 16:01 para mí Carmen me ha llevado

Voz 9 16:03 a ha

Voz 1299 16:05 bueno pues a a reconocer la esencia de las mujeres me ha llevado a lo más ancestral de de nosotros

Voz 2 16:12 pues mira me gustaría hacerte retroceder no es es Carmen que ha hecho avanzar Carmen de hecho ir hacia adelante además me me llama la atención que es un personaje que en el momento que estamos viviendo y que tú has nombrado has mencionado la realidad actual de las mujeres Carmen un personaje sesenta y seis sigue dialogando perfectamente con la vida actual de la mujer y de la de la feminidad pero me gustaría ir momentito antes de que terminemos la entrevista tu libro memorias me quedo con lo mejor es que no me quedo con lo mejor dónde dices que empezaste en esto de la interpretación así

Voz 12 16:44 no

Voz 1 16:50 eso es es que me llamó mucho la atención porque yo no

Voz 13 16:52 no sabía empresas e interpretando a Carmen Vila e Irma Vila perdón que es una de las primeras cantantes femeninas que se atrevió con la ranchera en México no el tú tenías cuanto doce años doce años y tus padres cuando debieron canta

Voz 2 17:08 con doce años dijeron bueno pues estaba entonces cantaba

Voz 1299 17:11 mucho las casas sin habían que cantaba y que parece que lo hacía bien pero es que tampoco tiene mucho mérito porque mi madre podía haber sido cantante de ópera a mi madre cantaba pueden morir si entonces claro pero se cantaban todos los que sabían y los que no sabían pero había una entonación general bastante buena y entonces me apunté no no concurso a Javi bueno de ir a ver si bueno de radio pero que luego se hacía a presencial las eliminatorias osea era otra desde Radio Valladolid de la Cadena SER pero sí hacía en el Teatro Carrión de Valladolid bueno yo cantando en dos años gané cinco premios uno aquí en Madrid en el teatro Alcalá

Voz 2 17:49 dos años y tú piensa este el momento claro en dos tengo doce años en con catorce y ha ganado cinco premios cantando tú pensaste que te iba a dedicar a eso

Voz 1299 17:56 dar nunca dejé a los catorce poner también me retiré me jubilo

Voz 7 18:04 a los catorce años voy a pasarme otros sesenta o setenta

Voz 1299 18:09 he tratado de averiguar porque yo tomé esa decisión y nadie me digo la contraria pero porque fue no podía haber sido más gratificante el camino no claro pero pero entonces había que cantar aquí imitar a la gente entonces eso es muy es es mayor sabes lo de las imitaciones un ratito bueno pero bueno pero esto pasarte la vida imitando a alguien porque nadie escribía para para para la gente que no era nada claro claro sabe es entonces bueno pues supongo que aunque no lo analizase de esta forma pero algo de esto debió haber en en la decisión

Voz 2 18:47 y finalmente decidiste por la interpretación empezaste también muy joven tus padres también entendieron esto perfectamente porque claro hablamos con Emilio Gutiérrez Caba Emilio tú ya sabías que está una profesión dura como te me diste ahí tú en cambio lo hiciste a ciegas no sí sí

Voz 9 19:03 sí pero tampoco yo tampoco quise es el artista desde que nací

Voz 1299 19:08 muy Ny no no no no sea es mi vida las cosas han venido un poco rodadas en la búsqueda pues encontrar el sitio pero no encontré desde esta casa porque esta casa decidió repartir me un personaje a que se hizo una fusión de una compañía de de Manolo Vicenta era un actor de primerísima línea hicieron un un texto que era el campaneros Wallace si hacía la versión para el teatro y una versión para la radio que se daba como serial no y entonces ellos tenían un elenco teatral pero había una serie de papeles que estaban por repartir los cubrimos gente de la de la de Radio Madrid entonces a mí me repartieron un papel preciosismo pero yo pensaba que elevación a la radio nada más pero cuando en la radio cuando empecé a hacerlo los del teatro me ofrecieron a hacerlo en el teatro ahí es donde yo descubrí el teatro en el teatro de la Comedia de Madrid cuando me subí al escenario pasaron los tres o cuatro días del susto yo empecé a sentir cosas ahí es donde yo descubrí el teatro ahí es donde decidí que me queda

Voz 2 20:20 entonces Lola la culpa la tenemos con nosotros

Voz 1299 20:23 bueno me bendita culpa

Voz 2 20:26 la podríamos estar hablando toda la mañana esa es la verdad si te agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy si hay alguien que todavía no te haya visto interpretando a Carmen Sotillo que seguro que son muchos insite han visto que vuelvan a verte la nueva Carmen Sotillo PSOE si hay muchísima

Voz 1299 20:38 la gente ha visto

Voz 7 20:40 es que no se está

Voz 1299 20:43 esta teatros o sea que además hay mucha gente muchas mujeres que llevan que sus madres las llevar una ellas ellas llevan a sus hijas o sea que hay

Voz 2 20:54 se ha convertido en la cosa transversal mucha tela que cortar sin duda bueno pues para ver al Lola en Madrid tendréis desde el seis de septiembre hasta el dieciocho en el Teatro Bellas Artes correcto las son correctas pues te agradezco muchísimo