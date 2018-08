Jordi Vila “La biorremediación funciona aunque se haga mal”

Voz 1 00:00 Vine se vio González Batista el pasado mes

Voz 0978 00:12 pero una tormenta llamada Emma alcanzó el puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura allí estaban amarrados diez buques coreanos cargados de combustible y herramientas para construir un cuarto en África la tormenta provocó el hundimiento de ocho de esos barcos desató un desastre el mar quedó absolutamente bañado por el combustible la gente que vivía en el puerto no podía salir de su casa debido al mal olor varias personas tuvieron que ser atendidas por problemas respiratorios el Gobierno canario buscó una solución Illes

Voz 1646 00:39 llegó en forma de un hombre llamado Jordi Vila Jordi aterrizó el tres de marzo en Fuerteventura y hoy está nuestros estudios de Barcelona Jordi Vila buenos días buenos días Jordi Vila es inventor su gran hito seguramente pues como mentor se produjo a finales de los años setenta cuando patentó la fregona con la que hoy en día limpiamos millones de kilómetros cuadrados de suelos pero ahora parece que también Jordi has encontrado la fórmula para limpiar el mar cuando se produce un derrame de combustible lo que tú así se llama biorremediación que es encontrar una solución biológica a un problema ambiental lo he definido más o menos bien

Voz 2 01:15 ha sufrido muy bien biorremediación si remediar se supone de arreglar alguna cosa que previamente se había estropeado pues vio remediar es hacerlo bueno medio biológico yo esto es lo que hacen las bacterias

Voz 1646 01:26 vale bacterias ya introducido seguramente la palabra clave de este método pero explicarnos en qué consiste la fórmula que tú hagas patentado para limpiar el mar especialmente entiendo que para la conté una contaminación por hidrocarburos no

Voz 2 01:39 sí bueno esta bacteria por hidrocarburos la biorremediación en general

Voz 1148 01:42 puede ser usada para muchas otras cosas como olores lodos

Voz 2 01:47 reducciones de materia orgánica etc pero en este caso la voy a hacer una precisión esto no no es que yo lo haya inventado yo tengo estafador inventor porque soy un poco el abuelo cebolleta de esta historia

Voz 1646 01:58 el que empezó hace tiempo que cuenta

Voz 2 02:00 las historias no pero esto yo lo traje de su momento en su momento de Rusia de Siberia aunque hoy ya no estaba producido allí hoy se produce en la Unión Europea es una bacteria que tiene una capacidad extraordinaria de metabolizar hidrocarburos es decir eh

Voz 1148 02:19 rompe las moléculas

Voz 2 02:21 es de del hidrocarburo descomponiendo las ir reduciendo las elementos practicamente esenciales au inocuos como como Away como nítido carbónico lo cual permite que la descontaminación por este método que es el método dicho sea de paso más natural el pues no consista en cambiarla porquería de un sitio para llevarla a otro sino en eliminarla para siempre es decir el hidrocarburo deja de ser un hidrocarburo y por lo tanto deja de ser tóxico deja de contaminar descontaminar la zona no porque hayamos limpiado arrastrando la suciedad que es que esto sí lo haría la fregona sino porque descompone descomponer el propio material

Voz 1646 03:06 por decirlo muy llanamente vale para que no se entiende la gente que todo el mundo que nos escucha es una bacteria que al echarla en el mar se comería la contaminación podemos usar esa analogía

Voz 2 03:14 bueno sí si tuviera bocas a la comería lo que hace es descomponer la porque siendo mínimamente más técnicos pues lo que hace es lo que contaba antes que por una ósmosis de la membrana de la bacteria se extrae el átomo de carbono de cada molécula al romper la molécula el hidrocarburo deja de serlo o otra cosa es que para que esto se produzca pues tendrá que prepararse necesito unos nutrientes necesite una fermentación previa etcétera que podemos escribir si es el caso pero que que no es más que una preparación al final que hacen trabajos la bacteria

Voz 1646 03:49 me gustaría saber Jordi cuál ha sido el resultado en este caso como está la situación ahora mismo en Gran Tarajal

Voz 2 03:53 eh

Voz 1148 03:54 bueno el resultado la verdad es que no es que lo hace pataleo me lo me lo preguntéis a mi lo saben y a los medios lo sabe todo el mundo el resultado

Voz 2 04:01 es extraordinario debido también a causas y circunstancias que han favorecido mucho el el uso de este método en primer lugar yo lo tengo que agradecer a las personas que han tomado las decisiones de introducir una tecnología entre comillas no iba o que han tenido la valentía de hacerlo que son especialmente la Dirección General de puertos canarios la persona de Manuel Ortega y la propia la Viceconsejería de Medio Ambiente en la persona de Blanca Pérez que seguramente inducidos por su asesor que fue Jesús Cisneros que es un profesor de Química de la Universidad Las Palmas y un gran investigador en cuanto a los temas de contaminación pues recomendaron no solamente en nuestro sistema sino sistemas modernos de lucha contra la contaminación el resultado ha sido extraordinario ha sido rápido no ha sido super eficaz es debido también a la bondad del clima hay que decir que las aguas y la superficie de las aguas de de Canarias está a una temperatura que sino es temperatura de caldo de cultivo se aproxima bastante y que el hecho de trabajar sobre una lámina de de de agua de mar con hidrocarburos que son absolutamente y duró fuegos es decir que se extienden rápidamente forman películas muy grandes pero muy finas Isona cables más fácilmente que lo que lo serían pues en una masa de tierra por ejemplo no hay otra técnica va a hacerlo pero que es mucho más lento ha sido muy rápido muy bueno el único inconveniente que tenemos y que tenemos todavía ahora es que como hay barcos que siguen sumergidos me parece que ahora sólo quedaban uno uno y parte de otro un tú uno y tres cuartos bueno pues siguen liberando hidrocarburo porque Gran Tarajal ha estado limpio como mínimo en cinco seis ocasiones por completo desde que sí iniciaron las tareas de descontaminación en el mes de marzo y claro no podemos dejarlo hasta que no se haya retirado la última parte del último casco como chatarra de de del material sumergido porque no sabemos exactamente lo que contiene

Voz 1646 06:07 es decir Jordi que sigues trabajando en ese punto ahora mismo no

Voz 2 06:09 sí sí estamos allí en este momento era administrador de la empresa que ya no soy yo tampoco porque ellos yo estoy retirado y Jordi Oliveras está en estos momentos in situ cada semana viaja algún directivo y tenemos personal desplazado allá permanentemente y cada vez que hace falta que es cada vez que se libera hidrocarburo para porque se mueve algún resto pues se ataca inmediatamente pero la verdad es que la descomposición ha sido más espectacular que lo había sido nunca en ninguna otra obra porque hay

Voz 1148 06:40 muchas veces que ha durado horas

Voz 2 06:43 seis siete ocho diez horas para eliminar completamente una película de grasa Antonio Alvar

Voz 1646 06:48 bueno podríamos decir que estaba pensando ahora que mientras escuchaba que en realidad probablemente de forma errónea quiénes somos profanos en ciencia tendemos a asociar las bacterias con conceptos como enfermedad como putrefacción no sabíamos que no tiene muy buena prensa las bacterias entre los que no entendemos mucho de ciencia tú has debido vencer algún tipo de reticencias iniciales por esta razón

Voz 2 07:08 no me me río un poco porque no ha sido el motivo han sido muchos años la palabra bacteria normalmente lleva asociada o sea patógeno que es algo que producen un resfriado que tiene una infección que tiene tiene alguna connotación negativa esto pues bueno sí

Voz 1148 07:26 en su momento motivó muchas reticencias y ha dilatado muchísimo la aprobación de permisos y demás en estos temas

Voz 2 07:35 pero vamos es una es una cuestión de cultura porque haber bacterias los patógenos hay unas cuantas pero no patógenos afortunadamente hay muchísimas más inste utilizan para mil cosas además la biorremediación no para para fermento los lácteos para para en alimentación en panes en cervezas en en embutidos etc no esta bacteria cuando se sometió digamos a criterios de de prudencia por parte de la Comisión de Seguridad del Ministerio de Medio Ambiente que fue en el uso y las pruebas que se hicieron cuando el Prestige pues ese determinaron pusieron como condición que tú que que reuniera lo que lo que deben reunir un microorganismo para ser usado en un medio abierto no que reuniera cuatro condiciones la primera condición es que no tuviera manipulación genética que no la tiene la segunda que no hiciera fotosíntesis es decir que no fuera capaz de fabricar oxígeno a partir de la luz la tercera que no hiciera simbiosis es ni hiciera formas parasitarias e tuviera una alimentación netamente la putrefacción de algo la cuarta hay más interesante en este caso eh para garantizar la no permanencia es que no realice esporas ni formas de resistencia una vez ha perdido su fuente de vida su fuente de alimentación es decir hay microorganismos que se preservan a sí mismos era un estado latente en espera de mejor ocasión de humedad condiciones favorables para volver a surgir no es el caso de los seudo monos la bacteria y si no que cuando termina su fuente de alimentación en este caso el hidrocarburo y los nutrientes que ha añadido simplemente se muere y desaparece

Voz 1646 09:21 es decir que cuando se le acaba el alimento muere directamente

Voz 2 09:24 el inanición vamos a ser desaparece por completo desaparece por completo queda un residuo proteico que entrar en la cadena trófica ahí que es fuente de alimentación de pues de otros microorganismos o directamente de peces au de otras especies puede quedar un residuo de de carbono que seminario y que es absolutamente inerte en el sistema a el sistema tan ecológico como es lo que hace la naturaleza si nosotros no actuamos la naturaleza por sí misma hace esto entonces bueno porqué actuar bueno pues actuar porque cuando hay una contaminación que quiere decir que hay una gran cantidad hidrocarburo en un área relativamente pequeña pues la naturaleza no dispone de medios suficientes para contrarrestarlo lo que hacemos nosotros es actuar como un acelerador pero este método no es un método creado por el hombre este método es el método que ha creado la naturaleza para mantener los mares limpios de millones y millones de toneladas que reciben anualmente de de hidrocarburos de todas las fuentes de tierra de aire de Marley de ella

Voz 1646 10:24 el vertido ríos y demás eso te iba a decir porque estamos lejísimos de estar libres de la contaminación por hidrocarburos que se pueda producir un accidente y que que acabe provocando una catástrofe medioambiental de proporciones inmensas este tipo de sistema podría utilizarse en cualquier condición si se en cualquier condición lo que ocurre que la biorremediación funciona siempre

Voz 2 10:45 funciona siempre voy a decir alguna cosa que luego cuando llegue cuando llegue el despacho me van a matar pero fundía al funciona aunque sea amable porque es un hecho biológico que cuando juntas un microorganismo que es capaz de descomponer junto con los hidrocarburos pues lo descompone lo que ocurre que no lo hace siempre a la misma velocidad ni lo hace con la misma eficiencia sino está bien preparado ya por lo tanto el trabajo del mediador es hacer el caldo de cultivo dar las condiciones y las circunstancias ideales para que la bacteria trabaje vamos a decir lo mejor posible se reproduzca cuantas más veces pueda mejor que lejos de ser como la gente teme que es que se reproduzca hasta el infinito el problema normalmente es que mueren demasiado pronto y que hay que echar más no esto supone más trabajo y más coste etcétera pero que en fin que que es un mal todo tan natural como no hacer nada y esperar que lo da la naturaleza sólo mucho más

Voz 1646 11:43 mucho más rápido hay que decir para quienes no conocen las Ana de Gran Tarajal que además de ser un puerto es una playa maravillosa en la que han aprendido a nadar muchísimas generaciones de majoreros así que me imagino que la vecindad estará muy agradecida después de haber visto subraya contaminada por lo que los canarios llamamos pique por ese gasto del que se queda en la superficie también acaba en las bicis y acaba llegando a la hasta la orilla y además Jordi hay otro gran motivo para estar agradecido que es que haya inventado la fregona Bleda que también es un invento que nos ha solucionado que nos ha facilitado bastante la vida te mando un muy fuerte abrazo y te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana

Voz 1 12:17 jardín