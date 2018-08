Sánchez se reúne con sus ministros en una finca de cara al nuevo curso político

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 3 00:37 más

sí a las cuatro de la tarde y seis minutos las dieciséis

Voz 4 00:57 en Canarias saludos señoras señores

Voz 5 01:00 tal como estaba muy buenas tardes bienvenidos abrimos la Ventana hoy la abrimos en parte también desde Vigo donde nos acompaña nuestra cafetera

Voz 1826 01:07 que repite esta semana se quedó con necesidad de cafeína en su visita de cada martes Ángeles Caballero Ángeles qué tal buenas tardes pues muy bien aquí un poco sola tomándome

Voz 6 01:18 café pero bueno en la distancia os siento

Voz 1826 01:21 claro esto esto es lo de la imaginación de la radio nosotros sentimos como si estuvieras como si estuvieras aquí ahí estás medio de vacaciones estás de retiro espiritual qué haces ahí en Vigo Baena

Voz 6 01:32 me retiro espiritual con dos hijos poco a poco Espírito eh pero pero bueno bien si estoy yendo y viniendo pero pero bueno encantada de estar aquí con vosotros

Voz 1826 01:42 no decíamos más en broma que en serio lo del retiro espiritual no es exactamente esto pero que como hemos sabido que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se va a reunir este sábado este fin de semana el sábado con todo su gabinete pero en un entorno totalmente diferente con una dinámica imaginemos también será de trabajo pero claro ya del entorno imagino que que condiciona que marca en la finca de Quintos de Mora en Toledo se reúnen para preparar el nuevo curso político la idea es de que

Voz 7 02:11 bueno que que que se vean todos los mil

Voz 1826 02:13 los del Ejecutivo como decíamos con una dinámica de relación también quiero que diferente para exponer proyectos ideas asuntos y hacerlo de una forma quizá algo más distendida a lo mejor no es lo que ahora vamos a intentar averiguar es desde luego un sitio diferente a como se pueden ver cada semana en el Consejo de Ministros así que será como la reunión antes del curso antes de septiembre decíamos cuando se retome la actividad habitual Adrián Prado qué tal buenas tardes Puerto qué tal buenas tardes que sabemos en qué va a consistir este encuentro

Voz 0019 02:46 bueno pues mira desde el Gobierno plantea en esta reunión como si fuera una extensión del Consejo de Ministros de mañana el primero del curso político después de las vacaciones de verano pero eso sí nos dicen que con carácter mucho más informal el objetivo es decidir la agenda de prioridades para el curso político en La Moncloa quién en que este retiro entre comillas tenga un perfil mediático bajo de hecho no hay prevista ninguna comparecencia y sobre todo que va a durar unas horas los ministros y Pedro Sánchez llegarán a la finca de Quintos de Mora por la mañana comerán allí y a media tarde ya pues de vuelta

Voz 1826 03:15 a Madrid pero pues el primer deseo de la Moncloa de que esto tenga

Voz 8 03:18 a Un perfil mediático bajó ahora

Voz 1826 03:21 mismo no sé si están los viajando hacia que me parece que sólo va a conseguir API ADIC te parece Ángeles buena a mí es que llama mucho la atención

Voz 6 03:30 si además esto me hace dar una especie salto en el tiempo porque lo que yo recuerdo no no era tanto bueno no lo vendían como retiro espiritual en el colegio pero las convivencias que seamos de fines de semana había de todo menos menos retiro y menos silencio nos a lo que había era mucha juerga por lo menos con mis compañeras de clase con lo cual bueno si va a ser impone mal pero bueno cuanto menos algo algo mediático y me temo que ese perfil bajo que se pretende lo que ha conseguido es justo lo contrario no sé si de manera intencionada o no

Voz 1826 03:57 ya no no sé desde luego sin que es más habitual en entornos empresariales en campamentos en el colegio pero en política hay gol estamos equivocados Adrián esta práctica es bastante habitual o no entre nuestros políticos

Voz 0019 04:09 sí pues un poco en la hemeroteca hemos visto que sí que es una práctica bastante habitual podemos decir Roberto que Fraga el que empezó a marcar tendencia con este tipo de encuentros en los noventa reunía a sus conselleiros en el monasterio de Samos Lugo durante tres días aquello sí que era un verdadero ese retiro espiritual podemos decirlo así no después Aznar también eligió en alguna ocasión un monasterio por ejemplo el de Paular en Rascafría aquí en Madrid pero durante su etapa como presidente del PP no como presidente del Gobierno allí reunión alguna ocasión a la directiva del partido para marcar estrategia y luego está el capítulo de Paradores que ese también es amplio Rajoy ha hecho alguna que otra escapada de fin de semana al de Toledo también al de seguro las reuniones discretas con su equipo más cercano dentro del partido pues para hablar de numerosos asuntos fundamentalmente financiación a estrategias electorales etcétera y quién es bastante asiduo este tipo de reuniones es Albert Rivera con cierta frecuencia Nos dicen reúne la directiva de Ciudadanos en alguna localidad cercana a Madrid de manera muy discreta de hecho desde su equipo nunca desvela donde in siquiera cuando ya ha celebrado la Unión pero parece ser que a Rivera le gusta hacer este tipo de reuniones con su equipo

Voz 1826 05:13 sí son formatos muy parecidos estos los que que los cuenta Adrián en el mundo de la política pero desde luego todo lo que nos has dicho haciendo memoria más relacionados con la dinámica de partido bueno sea eso es Francia no con susto pero más relacionado con la dinámica de partido que no con la de Gobierno y esto es si los ha llamado a los presidentes de Gobierno

Voz 0019 05:31 los anteriores tanto Rajoy como Aznar hacían este tipo de encuentros pero fundamentalmente

Voz 1826 05:34 hoy con líderes internacionales siguen los invitaban como ha hecho Pedro Sánchez con Angela Merkel este verano

Voz 0019 05:39 no los que invitaban durante un fin de semana para conocer España aceptaría hablar de los asuntos internacionales pero es verdad

Voz 1826 05:46 que los encuentros de grupo son más cuando se estaban al frente de un partido más que del Gobierno esto sirve para para hacer grupo para hacer piña como dicen en algunos casos bueno cuando pensamos en esas maneras eficientes de poder construir equipos no sé se nos ocurren nos vienen a la mente algunas ideas desde las cenas de compañeros de trabajo en realizar alguna actividad deportiva o este tipo de retiro su encuentros con los empleados que que pueden hacer como decíamos compañías empresas que que son más de de Corporación Empresarial bueno vamos a consultarle a Juan Carlos Cube y lo que es experto hecho Men liderazgo coaching es también el CEO de right management Juan Carlos Beiro qué tal muy buenas tardes y buenas tardes Roberto muy bien encantado de saludarte Juan Carlos a ver vamos a ponerlo todo esto en en contexto en un contexto diferente pero son jefes y compañeros también los que se reúne no

Voz 9 06:37 sí bueno normalmente cuando está bien diseñada la agenda de la línea que estaba diciendo Ángeles eh no sólo es diferenciando lo que es un grupo de un equipo un equipo es un conjunto de personas que realmente suman que generan sinergias por tanto el el más juntos que por separado para lograr eso habitualmente uno sale fuera ese parece más se parecería más ejercicios espirituales sentido Ignacio leyó la de de tener un propósito bueno el decía pasar de todo aquí es conseguir determinados objetivos que un retiro en el sentido de un descanso no es más es más como si hago una agenda un buen entrenamiento de Kiko

Voz 1826 07:16 ya esto en las empresas españolas es cada vez más frecuente hacerlo Juan Carlos

Voz 9 07:20 sí sobre todo la las grandes en las multinacionales cada vez en las medianas pero es que para los equipos de dirección para los comité de dirección es muy muy habitual sobre todo al comenzar una temporada como como puede ser ahora

Voz 1826 07:32 ya esto es como la preparación el el stage de pretemporada en algunos equipos de fútbol entonces

Voz 9 07:37 exactamente igual que la pretemporada de un equipo de fútbol de cualquier equipo deportivo

Voz 1826 07:41 ah ya que bueno me imagino que que se buscan diferentes objetivos no sé si uno de ellos es el de acercar las relaciones en lo personal y conocer también a los empleados

Voz 9 07:52 bueno el cohesionar al equipo la hacer piña como habéis dicho que es una consecuencia y habitualmente se buscan seis objetivos busca tienen una visión compartida en este caso para el Gobierno pero puede ser para cualquier organización para cualquier empresa sería también hacia donde vamos a que nos dedicamos cuáles son nuestras prioridades para separar muy bien lo que llamamos proceso abierto es un debate pues probablemente con otro atuendo nuestro entonces las circunstancias de proceso cerrado decidir y ejecutar todos los a la vez sería el segundo aspecto aprovechar la diversidad en este caso diversidad de género de edades y generaciones bueno la experiencia también políticas pueden ser en este caso es generar confianza dentro de la cohesión compromiso con unas reglas de compromiso aprender juntos el sexto elemento sería bueno ver cómo está qué está pasando al revés

Voz 10 08:46 esto no siempre lo tenéis muy estudiado de Juan Carlos si eso Juan Carlos buenas tardes Ángeles como esta

Voz 6 08:54 pues me alegro mucho de hablar contigo eh una pregunta que quería hacerte yo que eh hablado contigo algunas veces incluso T entrevista por temas por temas de este tipo pero quería saber a la hora de un de un retiro eh de este tipo sea espiritual o no sea espiritual osea político en este caso eh el Buen Retiro es el que luego hace seguimiento de lo que se de de lo que se ver baliza o de lo que se comenta durante ese fin de semana porque siempre hay el riesgo por lo menos yo cuando he ido estaba recordando ahora que yo he ido de estaba en un periódico hace años e hicimos un retiro de este tipo al Escorial entonces ahí ese fin de semana es muy fácil tener todos una especie de espíritu corporativo en el que se sacan todas las buenas intenciones por parte de jefes por parte empleados pero luego a la vuelta e en algunos casos es pero lamentablemente se olvida el Buen Retiro como te digo político espiritual empresarial es el que luego hace seguimiento se hace algún tipo de seguimiento por por el horror

Voz 10 09:51 la prueba es que tú haces

Voz 9 09:53 si se tiene que acabar de hecho pues si están seis horas como mínimo la última con un plan de acción muy concreto con fechas con responsables con seguimiento IPI habitualmente quién coordina lidera trípode de reuniones y por eso suelen ser de bajo perfil porque lo que se habla allí queda allí pues es quién tiene que hacer es seguir el comprobar que ese va cumpliendo porque en ese tipo de entrenamiento lo importante es generar buenos hábitos como como dices es muy fácil inspirado como muy buenas intenciones todo el mundo animado para empezar el curso pero luego el seguimiento no realmente importante

Voz 1826 10:29 como el cumplimiento de programa electoral no

Voz 6 10:31 así es decir adiós coma once legal

Voz 1826 10:34 ya los has complicado no estaba pensando en peculiaridades porque claro está no es una reunión de empresa de compañeros de empresa al al uso son compañeros que es muy probable algunos sí que han coincidido más por cuestiones de partido pero otros muchos es posible que sepa más de de el resto del gabinete por lo que leen en los medios de comunicación por lo que den etcétera que el contacto que han tenido con ellos que a lo mejor se limita al encuentro de un día a la semana eh cuando coinciden con él en el Consejo de Ministros así que Juan Carlos tenía un par de preguntas esas una peculiaridad evidente por lo tanto imagino que tiene que marcar también la dinamo en el encuentro la segunda teniendo en cuenta esa peculiaridad hundía sólo es suficiente

Voz 9 11:17 bueno primero es una cierta peculiaridad porque también en las empresas sobre todo con un determinado tamaño cada uno dirige un área de negocio una función saben cuando se ven que puede ser una vez a la semana o incluso con menos frecuencia

Voz 1826 11:32 bien tanto eso también ocurre en dos

Voz 9 11:34 poder religiones enormemente en un retiro de ese tipo de un entrenamiento de equipo también te sorprende gente con la que casi me había estatal te puede sorprender sus entre el humor supo su criterio su buen juicio su empatía ponerse en el lugar de otros tanto

Voz 1826 11:49 M en un día por eso te preguntado por el tiempo porque es un día en una celebración en una moda todos somos muy chistoso a lo mejor no simpático

Voz 9 11:57 lo ideal a lo mejor sería como haber dicho en otros en otros formatos de tres días pero bueno probablemente con las agendas que en este caso pueda tener el gobierno cualquier gobierno pues son días para empezar con buen plan de acción como antes preguntaba Ángeles pues probablemente es una manera de de iniciar una línea de cohesionar más

Voz 1826 12:17 hemos hablado todo de objetivos yo creo que sobre todo nos estamos centrando estamos focalizando el objetivo en la parte positiva que tiene el encuentro pero puede que también tenga la parte contra producente no

Voz 9 12:31 bueno el caso es pues que no se abran los miembros del equipo este equipo de cualquier equipo tanto que que sí que de muy buenas palabras pero al final haya poco

Voz 1826 12:41 que de eso eso de que va a depender más de del carácter de firmeza del carisma

Voz 8 12:47 el líder o de cómo viene de fábrica cada uno

Voz 1826 12:51 los miembros del equipo

Voz 9 12:52 bueno eso depende de tres cosas son dos estos son estas decir nosotros decimos que no hay equipo equipo sin líder por lo tanto sigue líder verdad fomenta el corazón me con autenticidad el que abra ni que se exprese no corta cualquier opinión que puede ser se puede disentir de la que él hace esto ayuda mucho también la propia previo posición de los miembros del equipo cuando en este caso elegidos por el hijo se supone que tendrán esa es adormecer ya habitualmente esto no lo dirige el el propio director general au en ese caso sería primer ministro siempre Gobierno sino una tercera persona quiero que tiene que hacer es provocar sanamente el que las de la las personas dos miembros del equipo se abran a un debate abierto a una discusión si es que no haya nadie que se quede callado pensasteis horas si no ha aportado nada no lleve una serie de herramientas para lograr eso

Voz 0019 13:46 Juan Carlos y el entorno supongo que también es algo importante en este tipo de reuniones estamos hablando de encuentros por ejemplo en este caso en la finca de Quintos de Mora un espacio abierto con naturaleza no sé si tenéis algún criterio concreto para elegir el sitio donde se tienen que celebrar estas reuniones a una finca o hablamos también del Escorial en espacios relación los también con el silencio con la tranquilidad hay algún criterio para para escoger el lugar

Voz 9 14:09 bueno precisamente la naturaleza es lo importante no desean espacios abiertos que que no haya ruido no haya ruido alrededor encendido tanto físico como de personas que pueden enseñar hay digamos molestando nuevamente ese tipo de espacios se cierran a al equipo que va que va fer esto ir luego efectivamente pues en los en el almuerzo en algún momento tener tiempo para paseos para para estar incluso más defendidos porque al final el entrenamiento de este tipo no nos como decía va con unos objetivos que no es más que no está más que focalizado en lo que el equipo quiere conseguir con tanto que a la hora de comer de Nahr de tomar un café para lograr otras cosas no la actualidad de lo que lo que les pero

Voz 1826 14:51 bueno a ver si la familia sigue tan bien avenida después de después de la experiencia el sábado Juan Carlos Beiro experto el liderazgo y Chen

Voz 9 14:58 yo os animaría sin es como quemar final a aves la comunicación no verbal a observar

Voz 1826 15:04 muy la presencia tanto del Gobierno como

Voz 9 15:07 el resto de los miembros del Gabinete el antes y el después es decir se hay más cercanía entre algunos de ellos

Voz 1826 15:12 si hacemos una cosa encaran los dos turnos podrías analizar esto después ya a toro pasado el lunes quedamos pues ya está aquí ya esto está hecho el compromiso a punto agenda entre cuatro y cinco llamamos a Juan Carlos Cubero así que nosotros estaremos muy pendientes tú también yo sé que a ti te va a poder el prurito este profesional iba a estar midiendo al detalle cada uno de los gestos el lenguaje este