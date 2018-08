Play Segunda (23/08/2018): El tope salarial de LaLiga 123

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de primer Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenido sea capítulo a ciento sesenta y uno de segunda y bienvenidos a la segunda jornada de la Liga Un dos tres la segunda que arrancado como nos tiene acostumbrados con mucha igualdad y lo demuestra que más de la mitad de los partidos seis terminaron en empate lo que quiere decir que hasta doce equipos de veintidós ya suman un punto y sólo cinco no han puntuado en la primera jornada de Liga espectacular por cierto el empate a tres entre el Córdoba y el Numancia de las victorias cuatro han sido por la mínima las de Málaga en Cádiz Mallorca Zaragoza tan sólo Las Palmas el primer líder ganó por dos goles de diferencia y lo hizo gracias a un doblete de Rubén Castro que ha vuelto a la categoría en la que hace cuatro temporadas marcó treinta y dos goles superará los treinta y cinco de Jaime Mata el récord de la temporada pasada de momento Rubén Castro llevados estamos ante la Liga dos tres más potente de las últimas temporadas pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis habrá segunda con un equipo de Primera con Bea montaba los mandos arranca a Segunda

tengo que renovar no pasa nada cuando hay confianza

y bueno ahora ganar fútbol

sí pero no nos ha saludado

Alejandro Rodríguez es muy buena qué tal

pues que viene en Play Segunda

de no el siguiente tampoco el siguiente el siguiente sí vale vale pero tiene vacaciones sí

a ver si este programa con la mejor noticia es alto pero no en vacaciones

bueno no lo has llamado tú ves tu vacaciones el anterior también

bueno pues de todo el tú Merche me coja del vejando que era sólo consultamos Laura si ella quiere ahorrarse más hermana me pierdo con pero sacar

a devolver ya bueno pero siempre

has suficiente Paco siempre poco ya lo aprenderá dentro de tres semanas digo

que la gente no le importará en otras ocasiones nuestra vida no digo yo que no

yo creo que tampoco así que vamos a contar lo que tenemos en el segundo programa en la temporada empresas

Voz 0451 03:13 bueno pues tenemos fútbol mucho fútbol nueva temporada hay cosas nuevas como ya anunciamos la semana pasada hoy vamos a entrenar algunas de ellas no todas las sorpresas hay que ir poquito a poco dando las vamos a analizar la primera jornada y la segunda con José Luis Oltra y con Sergio Sánchez los dos tíos que más saben de segunda de toda España

Voz 5 03:28 además nos detenemos en el partido de líder así que vamos a visitar Las Palmas Albacete para conocer la última hora de uno de los partidos más atractivos de esta segunda jornada de Liga

Voz 0451 03:38 claro que lo habéis escuchado mucho este verano que es el límite salarial no es un virus pero se ha contagiado ya ha provocado que en la primera jornada de Liga Reus Córdoba Extremadura allí Elche hayan tenido que dejar fuera de la convocatoria a varios de sus fichajes por no poder inscribir les ya que eso habría supuesto superar el famoso tope salarial hoy vamos a saber de qué

Voz 5 03:56 se trata terminaremos con nuevas secciones y nuevos colaboradores con noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana el cierre con John buena Beira que pone la firma a una Segunda de Primera pero

Voz 0451 04:06 antes de todo eso vamos a ver cómo viene la jornada dos en la Liga Un dos tres una jornada arranca este viernes a las diez de la noche con dos partidazos Málaga Alcorcón y Extremadura Real Club Deportivo de la Coruña en partido por cierto que estaba previsto para las ocho pero que se ha retrasado porque o qué sorpresa en Extremadura Baser a las ocho de la tarde en agosto quién hubiera pero si lo hubiese esperado el sábado a las siete de la tarde otros dos partido el Reus Zaragoza Numancia Cádiz ocho y media Las Palmas Albacete ya las diez el Córdoba Real Oviedo ya para el domingo siete de la tarde Sporting Nàstic siete y media Osasuna Elche ocho y media Granada Lugo y a las diez el Almería Tenerife Sierra la jornada en ojo un estadio que va a albergar la final de la Champions en el Wanda Metropolitano debuta el Rayo Majadahonda en casa lo harán del Mallorca a las ocho de la tarde

Voz 5 04:49 la clasificación de esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve tras la primera jornada de Liga es con Las Palmas y Málaga en puestos de ascenso directo con tres puntos en el playoff con tres también Zaragoza Cádiz y Mallorca el Córdoba con un punto por abajo ocupan la primera jornada en las plazas de descenso Rayo Majadahonda Almería Osasuna hay Reus todos con cero puntos

Voz 1643 05:12 con ese expediente que es de fondo de que es el límite salarial que vamos a aplicar en el programa de hoy así en la jornada dos en la Liga donde ustedes una jornada que analizamos desde ya aquí en preso

Voz 2 05:34 la primera jornada de él

Voz 1643 05:36 oiga nos deja a la Unión Deportiva Las Palmas como líder por ser el único equipo que ganó por más de un gol en esa primera jornada al la UD que en su vuelta a Segunda no falló lo mismo que el Málaga mientras que el otro recién descendido el Depor tuvo que conformarse con un empate también ganaron el Zaragoza el Cádiz y el Mallorca el resto fueron empates seis como hay cinco equipos que ganaron hay también cinco que perdida no fueron en Lugo el Rayo Majadahonda el Almería Osasuna y el Reus que como fue el que perdió con Las Palmas es el equipo que ahora cierra la tabla así con estos datos a estas premisas llegamos a la segunda jornada de la Liga Un dos tres una jornada que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera José Luis Oltra muy buenas

Voz 1323 06:20 hola qué tal muy buenas

Voz 1643 06:22 el IVA es decir que te echaba de menos durante el verano pero te digo vocales sí que a Paco tampoco os he echado tanto de menos eh

Voz 1323 06:31 hombre nosotros aquí si te echamos de menos la semana pasada hicieron ir siempre pero es verdad que entendemos que está de vacaciones firmes porque está trabajando

Voz 1643 06:40 no además que cuando uno jefa pues hace lo que quiere e iba patrón no manda marinero

Voz 1323 06:46 claro que sí bueno bueno

Voz 1643 06:49 ha arrancado ya esta Liga Un dos tres tras esta primera jornada en la que la previa yo me borre la semana pasada completamente y como siempre de Mister ha empezado con con mucha igualdad no once partidos seis empates

Voz 1323 07:03 pues sí pero no sólo eso es que de los cinco victorias cuatro por un solo gol es decir que solamente una victoria formase un gol de diferencia que eso el de Las Palmas control reos que hace colista al Reus y lidera a la Unión Deportiva Las Palmas lo que pues una vez más hace he ver que es una categoría muy igualada muy difícil con mucha emoción los pequeños detalles son los que los que marca de Málaga ganó en cinco minutos se muy ajustado por lo de no pudo pasar del teléfono hacer un muy buen Albacete hizo luego no Las Palmas de los tres defendidos por poner un ejemplo luego u otros muchos de los llamados hasta la la parte en la parte alta pues no pudieron lograr la victoria Cycle pues una vez más hablamos de lo mismo de igualdad y de de muy buenos partidos de de una categoría muy igualada yo creo tenemos una categoría en estas jornadas marcada porque los equipos todavía están en construcción marcado por lo de el límite salarial te hace que algunos equipos no hayan podido escribir futbolistas como es el caso de El Celler se del Córdoba de Extremadura o del Reus que son los que más han sido señaladas por esta situación y sí que hace digo es que todavía vayamos a ver cambios en las plantillas de aquí al final ahí seguiremos hablando de lo mismo igualdad que es lo principal

Voz 1643 08:24 el tope salarial iba a preguntar a un par de minutos pero para acabar con la primera jornada con lo que se ve en en la la segunda el míster aún es pronto pero ya he visto algún equipo que esté por encima del resto o algún jugador que pueda marcar la diferencia

Voz 1323 08:39 no equipos ávido varios que me han ajustado no de Zaragoza y el partido y me gustó tanto Depor como Albacete me gustaron los dos jugadores eh pues por ejemplo el rato que sale Naranjo que hace dos años en esta categoría en el Nástic que ya marcó diferencias pues tanto que sale yo creo que les daba un salto de calidad a su equipo y coincide con los mejores minutos de del Tenerife bueno de va a haber muchos futbolistas de los que iremos hablando que te Grosso han destacado hoy que marca ambivalencias y equipos es pronto todavía para para hablar de este equipo pues me gusta mucho seguro Las Palmas tiene un equipazo y gana bien ganado y yo creo que es un equipo candidato a ahí pero yo no y menos en una jornada uno hablando equipos por arriba ni tampoco de decepciones porque porque no es el caso del como digo estamos todavía en construcción en la mayoría de los de los equipos no

Voz 1643 09:35 desde hoy se incorpora también a la apertura de Play Segunda el gran Sergio Sánchez nuestro compañero de Movistar Plus que es el tío que más sabe de segunda de toda España o la Serge muy buenas

Voz 7 09:45 hola qué tal muy buenas bienvenido de nuevo otra vez esa pena no ya

Voz 8 09:48 estamos aquí todo no que la semana pasada poco ahí hablar un poquito con Álex que también estará por ahí así que ya estamos todos

Voz 1643 09:54 yo lo que no me ha dolido volver pero bueno todo lo bueno sacaba hay lo que hay por ciento lo lo han hecho también Alex Si Paco de la semana pasada que yo pensaba incluso en seguir un poquito más de vacaciones pero bueno

Voz 8 10:05 tú has visto que da hacer es que tengo que fe de que lo hicieron muy bien lo que pasa es que sea cuanto más seamos mejor no que esto es como se suele decir trabajo en equipo

Voz 1643 10:13 yo he visto que la hacían bien digo voy a aprovechar el tirón que han tenido yo si me subo al barco la segunda jornada segunda jornada que empieza este fin de semana Sergio yo no es sexy aún es pronto no pero no sé si tras la primera jornada de ya ves a alguien por encima del resto algo que te haya sorprendido algo que te ha llamado la atención

Voz 7 10:30 sabes lo que pasa que yo creo que bueno todas las temporadas hasta que se cierra el mercado de fichajes hay que ser muy prudentes no guionista todavía más porque porque esos límites salarial que en otras ocasiones lo ahí como a un ente extraño no que sobrevolaba que parecía que podía condicionar a los equipos de alguna manera no sabíamos cómo estás estamos viendo que sí que está condicionando de una manera muy directa a equipos de la parte que se puede decir

Voz 1323 10:58 pelear por abajo como el caso Gürtel

Voz 7 11:00 Extremadura del Córdoba que también estuvo el año pasado en esa zona baja pero incluso que estamos viendo como equipos de la parte alta como el Málaga se están viendo condicionados de que hay jugadores que casi tienen fichados y que las escapan o que otros importantísimos como poder Cáceres Dani Pacheco que están fichados no pueden inscribirse todavía veremos a ver qué es lo que pasa otro como leche eso va a condicionar mucho porque fíjate que las plantillas que hay ahora pues igualdad harían una barbaridad no de aquí a que comience a desarrollarse todo ya con los jugadores inscritos el Ramos jugador importante en el Córdoba podría acabar recalando en el Cádiz ya terminado es Álvaro García vamos a ver qué pasa con jugadores como decíamos como Dani Pacheco si Linares y Lekic pueden jugar o no en el Reus pie porque eso va a hacer cambiar todo en sensaciones pues hay un equipo que me gustó en esta primera jornada quizá el que más me gustó fue el Mallorca me pareció un equipo bastante firme bastante serio con mucho juego desde la Segunda División B eh y que para él se nota que es una plantilla que está cuajada de la pasada temporada dejó buenas sensaciones y luego pues algo que podíamos esperar como por ejemplo la pegada de Rubén Castro que tiene un olfato goleador tremendo que le cayeron unos cuantos balones cuatro cinco seis y dos fueron dentro yeso va marca de este año bastantes diferencias después me quedaría con el Cádiz que es el mismo Cádiz por tercera temporada en el mismo para mí es una gran virtud el tener uno Kiko que sabía al otro está jugando a un entrenador que lleva ya varias campañas desde Segunda División B con ellos para mí es el equipo que ahora mismo da esa sensación de mayor firme

Voz 1643 12:34 te pregunta por Rubén Castro pero ya le ha nombrado tú Rubén Castro que subió hace pues cuando empezamos Play Segunda en aquella temporada que sube el Betis sube Rubén Castro en el Betis también sube si no recuerdo mal N'Diaye otro hombre que por lo que te he leído no sólo de detuvo sino que se nota que dio de calidad que marca la diferencia en un equipo es algo que pesa mucho

Voz 7 12:53 sí para mí en los dos mejores jugadores en esta primera jornada lo más destacados Rubén Castro sin duda alguna da igual los no tenga que está en treinta y siete siempre siempre ha hecho goles y eso es algo que no se que la gente que he jugado voy mucho al fútbol dice bueno el olfato goleador luego te ya en lo que puede ser la forma física pero trató de adornos hacer caso es desde el de Nino no por ejemplo que vuelto otra vez a la Segunda División y que hay un montón de goles pues el caso Rubén Castro encima bueno pues sintiéndose cómodo sintiéndose arropado con un equipo que la parte de atrás que en jugadores como cada la cómoda ya que tienen un potente centro el campo que hay un montón de fichas esta temporada yo creo que Rubén Castro va a pagar

Voz 1323 13:35 sí tal y como usted piensa dinamita

Voz 7 13:37 o no para marcar diferencias cien de allí a mí es que es otro tipo de jugador es un tipo de jugador que se ve tanto que quizá no es tan brillante que sí que ocupa muchísimo más espacio que el mismo recuperar balones en su propia área llegada al área contraria marcar incluso un gol ni me parece que el pulmón que era de allí en el el centro del campo del Málaga esta temporada podría resultar decisivo para mí es el jugador si quitamos los delanteros en el jugador más decisivo de la categoría puede desatender bien

Voz 1643 14:05 ya hemos hablado jugarte destacados de esta primera jornada en cuanto a los partidos destacados que vienen en la segunda siempre decimos que son todos porque todos son partidazo pero hará que da otra vez toda la Liga dando el partido más importante es en la que estás tú

Voz 7 14:21 bueno pues en el en el partido que van a jugar en El Sadar Osasuna Elche no va a ser un partido muy atractivo porque hay que ver el nuevo Osasuna no que incluso ha hecho incorporaciones a última hora como la de Rubén García que me aproximé que importante Juan Villar que en el último al menos brillo pero que ser procurador con mucha calidad y que la pasada temporada se quedó por debajo del nivel que se podía esperar de un equipo que ha fichado jugadores con vez Rodriquez que con así que vamos a ver en El Sadar que es lo que da de sí después de haberse llevado pues un jarro de agua fría no es el partido frente al Mallorca en el debut el senador tiene que ser muy importante recordamos que la pasada campaña fue su punto débil

Voz 8 14:59 algo extraño no porque con no pasar sacan

Voz 7 15:01 España del equipo navarro siete y te dicen que dónde ha fallado a Osasuna para poder estar arriba es un solar es algo que llamó mucho la atención pues ahí es donde debe hacerse fuerte y pasa por vencer un Elche que en el primer partido de Granada ayer el equipo sólido el dedico mis jugadores de la mayoría prácticamente casi todos los de Segunda División B que tiene arriba hombre revulsivo ya pues en lo que va a volver al Sadar que fue el máximo goleador la pasada temporada leche con dieciséis dianas metió cuatro goles en la promoción pero vacía saliendo desde el banquillo pues ha cambiado de papel cuando decido revulsivo se va a enfrentar a su exequipo quién jugador interesante arriba que ni me llamó la atención también en el pleno el partido como solicitaba a ver qué es lo que era de su hijo Santillán jugó en el Albacete algunos partidos en Segunda División hacen para hacer una temporada y ahora va a tener una nueva oportunidad de reivindicarse es un equipo rocoso de Checa El de Pacheta así que vamos a ver qué escapaba Osasuna frente al Elche esto es una buena prueba de fuego dentro de que los equipos todavía bueno pues no están hablando con el entrenador me decía estamos viendo algunos fallos defensivos ejemplo partido entre el Córdoba y el Numancia que no se van a dar cuando pasan cuatro cinco jornadas no se van a dar pero ahora mismo se está cociendo todo todavía

Voz 1643 16:11 esa Osasuna Elche en el que ya dichosas un además que va a hacer un homenaje a Nino en su vuelta al mundo el solar que ha detallado que tiene con uno de sus jugadores históricos en no sólo de Osasuna en la categoría sino en la segunda división en general y también sobre todo en el Elche donde ha marcado más goles que en ningún otro equipo no se puede contar Sergio antes de despedirte pero ahora que Movistar Plus tiene toda la Segunda División otra vez esté preparando algo Pray potente no

Voz 7 16:38 estamos preparando algo chulo mucho y lo que no podemos dar detalles porque todavía no todavía no está todo concretado pero hay que decir que estamos preparando bueno pues la cobertura que gusta a darle a la categoría ha de plata que este añadió te pilla de oro que es una súper segunda división y estoy seguro de que vamos a pasar muy bien porque bueno para que la gente recuerde aquí del planeta pues esta temporada vamos a tener algo parecido porque planta segunda pero yo creo que como en la categoría es un super él pues esto donde va a ser todavía de un nivel más sugerimos

Voz 1643 17:10 sí en la planta primera la segunda la entreplanta casi ya la tiene

Voz 7 17:15 a la altura de la primera e igual en el ahí es el de que para nosotros pero en la primera planta

Voz 1643 17:20 yo también lo creo porque lo hemos dicho lo dijimos la semana pasada es la segunda más potente que yo recuerde en los últimos años a Segunda División bueno dejemos a Sergio que está muy liado con todo lo Prieto que tiene seguimos con Oltra analizando la jornada Serge muchas gracias ya está la próxima semana

Voz 7 17:36 un abrazo para la próxima adiós

Voz 1643 17:39 bueno pues lo ha nombrado Sergio hoy lo han hablado también Oltra al principio de su intervención el tope salarial está siendo yo creo el tema querella de esta semana o el quebradero de cada a veces más importante que tienen todos los equipos para escribir jugadores en que acaba el mercado el treinta y uno de agosto y algunos incluso no han podido contar con todos los fichajes en esta primera jornada yo no sé si José Luis Si tú que has sido entrenador y tú que has vivido y has sufrido no como nosotros que sólo lo contamos Si es todo el tope para los equipos es una bendición hubo es lo que yo digo es un quebradero de cabeza

Voz 1323 18:13 vamos a ver yo creo que el fútbol es una bendición en cuanto a la que se ajusta mucho más a la realidad ya no se hace entre comillas trampas nadie hace huidas hacia adelante porque no te lo permite la Liga con el control financiero pero en determinados momentos no escéptico quebradero de cabeza futbolistas con los que no cuenta es que no lo sacas no pues inscribir a otros jugadores que tiene firmado sino de acuerdo con ellos y entiendes que va a poder hacer frente a esos compromisos pero la Liga por de este tope salarial no te permite exhibirlos ahora mismo en su cabeza ya te lo digo para la mayoría de los clubs que están inmersos en este tipo de situaciones es bueno todos andan ahí haciendo encaje de bolillos para poder cuadrar cuenta con aspecto deportivo muy bueno pues por un lado es muy bueno porque te da saluda a la a la competición por otro lado evidentemente para el club implicado verdaderos a esa

Voz 1643 19:08 sí pero es una norma que yo vaya a esta hora a cinco años Si que todos la conocen es una norma que estableció la Liga lo clubes la han aceptado aunque la gente se queja Hay como decimos no en largos que la gente Raja le critica es algo que está aceptado por todos que son las normas que hay que son las que hay que cumplir

Voz 1323 19:28 la han aceptado la puros pues todos los procesos porque

Voz 8 19:30 la amiga son los clubs entonces no puedo

Voz 1323 19:33 quejas el problema es que qué criterio a ahí es para todo esto yo creo que ahí es donde a veces no luso en determinados puntos hombre yo podía estar algunos han escuchado que haya cierta arbitrariedad que no siempre el criterio como concepto muy buena norma pero claro hay que ceñirse a la realidad de los ingresos de de de firme que hay cosas que a los que no estamos metidos es tema cuentas pues nos chirría un poco pensamos que es arbitrario en los criterios por todo lo demás yo creo como concepto aparte de que todos jugamos con las mismas cartas sobre la mesa yo creo que en el que él le da idea esencial en el concepto de porque se crea yo creo que es bueno para para la Liga

Voz 1643 20:13 bueno pues para conocer esos criterios y para saber cómo funciona lo vamos a contar ahora todos los detalles José Luis Oltra muchas gracias ya está la próxima semana

Voz 7 20:22 es un placer como siempre

Voz 1643 20:24 cómo estamos comentando lloró es el tema estrella esta semana en la Liga dos tres y de la primera jornada esto de el límite salarial una norma que la Liga instauró en en el dos el trece para controlar el gasto en fichajes de los equipos que no volvieran a endeudarse es decir para que no volviera a pasar lo de los descensos de categoría porque había clubes que no pagaban las fichas a sus jugadores y que además debían dinero a Hacienda hay varios equipos que no han podido escribir a sus fichajes en esta primera jornada si como ha dicho Oltra antes no lastre Hinault dan salida a jugadores con los que no cuentan que es el tope salarial en qué consiste a que equipos de la Liga Un dos tres está afectando la investigación la ha llevado a cabo un hombre de nuestro equipo José Antonio Duro cuenta no

Voz 9 21:04 es el nuevo gran problema que estaba afectando a todo el mundo a ricos y a pobres a los recién llegados y también a quién hicieron un esfuerzo además el año pasado más de una decena de equipos ha sufrido en la primera jornada las consecuencias de pagar un poco además de al final como para eso es para lo que sirve el límite salarial en el debut liguero a quién más afecto se notó en la primera jornada es Córdoba al Reus al Elche Almagro también el Extremadura al recién ascendido que se presentó en Oviedo con una convocatoria de dieciséis futbolistas y eso que llevaban varios jugadores del filial nombres propios por ejemplo en este Play Segunda Edu Ramos el meta aquí es sets en El Arcángel los grandes fichajes Capel Chu Lin Iggy el portero Casto que no contaron para Sabas en el conjunto del Extremadura lo comentábamos Let it o Linares también grandes nombres que se lo perdieron el Reus y Manuel Sánchez que después esta semana fue inscrito que se perdió junto con otros tres compañeros en el Elche tiene otras consecuencias esto delimite salarial insinuó que pregunten en Málaga donde Álvaro Jiménez estaba cerrado para llegar cedido y al final acabo en Gijón en el Sporting por no querer esperar precisamente en el Málaga les dan un consejo no se lodo yo se lo da explica el entrenador López Muñiz

Voz 10 22:17 dentro no hay ninguna incertidumbre tenemos muy claro cuál es la situación todo el mundo está entrenando al máximo porque todo el mundo puede estar preparado para competir lo tiene que estar preparado para competir al final ellos tiene un contrato firmado que el club tiene que respetar los contratos están para respetarlos no yo no lo entiendo pero lo veo perfecto porque porque no está ocurriendo lo que ocurría hace muchos años no hay clubs que jueguen con ventaja unos con respecto a otros

Voz 9 22:40 lo dicho no hace falta que lo entiendan simplemente sepan que los equipos tienen que pagar exactamente lo que les marque la Liga así se pasan no podrán inscribir a todos sus jugadores en plantilla tienen que cumplirá así que unos y otros a tirarse a la cabeza este límite responde a todo tipo de gasto que tenga que ver con la plantilla incluye jugadores entrenadores preparadores físicos y también los gastos en filiales y canteras eh a esto se añade un cambio que también les cuenta ahí es que en la temporada pasada los clubes podían presentar un presupuesto con el que más son menos pudieran ir jugando pero esta campaña no se ha acabado y todo obedece en la Liga bueno pues a lo firmado no es decir aficiones completadas o a patrocinios que estén ya

Voz 2 23:20 firmados ese es tu dinero y no lo tiene

Voz 9 23:22 pues nada que no lo tienes así que desde Caminero en Málaga hasta Vilches en Majadahonda tienen que apretarse el cinturón para no sobrepasar su límite salarial que al final en esta última semana de mercado Ejido lo que dice el jugador de otro de los afectados el Córdoba Javi Lara una de las piezas claves para Sandoval que está un poco cansado y que anima al aficionado también a los siguiente

Voz 11 23:45 nosotros pues igual que todo el mundo siempre estamos pendientes no porque es una situación porque que no incumbe a todo el mundo pero yo lo que tengo ganas que se acabe que se cierre el mercado lo los que estemos perfecto si viene alguien más dudas no bueno pues también lo que se ve ya de de hablar tanto de eso porque al final yo creo que no hace más de verdad

Voz 1643 24:26 el juego acaba de empezar la temporada complicado saber qué quiénes van a ser los equipos habituales que van a ocupar estos minutos en Play Segunda de la llamada del ascenso así que para ponerlo fácil tras esta primera jornada lo que hemos hecho es coger el partido del líder y mirar tiene su rival así que abrimos conexiones con Las Palmas y con Albacete Mata dar muy buenas

Voz 1414 24:47 qué tal muy buenas bienvenido de nuevo

Voz 1643 24:49 dos mucho sabes que duele mucho darte la bienvenida porque he volver al barro

Voz 1414 24:53 eso te Brasil te estoy muy bien venido porque bueno como no pero bueno da igual

Voz 1643 24:57 sin embargo cuando dimos la bienvenida de hace dos temporadas a Juanma Sevilla Juanma muy buenas hola qué tal buenas tardes era motivo de alegría porque el Albacete venía de pasar una temporadita en en Segunda B así que claro distinto

Voz 13 25:09 claro yo diciendo y sobre todo este año también después de salvarnos la temporada pasada la última jornada pues para mí es un auténtico placer seguir en Play Segunda

Voz 1643 25:16 sí que hay bienvenidas alegres bienvenidas que un poquito más es sábado a las ocho y media el líder la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Albacete en Las Palmas Francis que fue el único equipo de los veintidós que consiguió ganar en la primera jornada por más de un gol de diferencia

Voz 1414 25:35 pues Sobejano aclara Oscar que la Segunda División todos sabemos es muy complicada muy difícil competitiva igual sabemos pero tan sólo en la primera jornada de Liga es verdad que la Unión Deportiva la forma ganó dos cero pero también tuvo momentos donde el partido parecía que el conjunto catalán podía empatar en algún momento verdad que el experto la llegada pero Las Palmas tiene mucha mucha pegada la verdad que tiene un plantilla Fillon otra cosa es que después habrá que demostrarlo sobre el terreno de juego pero tener una delantera con Rubén Castro con Annan Rafa Mir con Araujo que no jugó con Fidel con Socorro uno de las incorporaciones la verdad que tiene el recito un plantilla con el conjunto amarillo cuando ganaba dos cero y al final pues como bien indica en ningún equipo logró ganar algo más de un gol y al final pues el líder anecdótico en esta primera jornada

Voz 1643 26:26 el Albacete fue uno de los muchísimos que empató en la primera jornada pero empató hoy punto contra uno de los recién descendidos cosa que tiene mucho mérito ahora Juanma busca puntuar y hacerlo ante el primer líder no sólo ante el primero de la tabla sino encima a su casa

Voz 0995 26:42 sí un inicio muy el Albacete en su tu continuidad en Segunda División primero enfrentándose al Deportivo de la Coruña el pasado viernes en el Carlos Belmonte no partido por cierto Óscar que comenzó con un cuarto hora de retraso por un apagón en el feudo manchego ocasionado por una fuerte tormenta y el Albacete yo creo que cumplió dejó buenas sensaciones ante su público incluso otra la expulsión del con Delhi tras en conseguir el gol en el ochenta y cuatro de penalti obra de Reitman ahí estuvo muy cerca incluso de conseguir la victoria aquí son conscientes de que les ha tocado los dos dos trasatlánticos para empezar la Liga primero el Deportivo de la Coruña ahora el próximo sábado en las Palmas pero el Albacete yo creo que se ha reforzado bastante bien con once incorporaciones realizadas hasta el momento porque se sigue buscando un central también a un extremo zurdo tú en Albacete son optimistas saben lógicamente del potencial del rival al que se enfrenta el próximo sábado y además en su feudo como esa es la Unión Deportiva Las Palmas ante lo decía Francis con auténtico plantilla que además han que aquí conocemos por ejemplo muy bien a Momo que no va a jugar porque está lesionado pero sí a Rubén Castro que ha hecho goles prácticamente todos los equipos en los que ha militado entonces Albacete es consciente de la dificultad que tiene puntuar en el estadio Gran Canaria pero el Albacete ha fichado buenos jugadores especialmente Alfredo Ortuño que incluso ojo puede ser la novedad de Ramis el sábado en el estadio de Gran Canaria así que Albacete Viaje a las islas con la intención de conseguir la primera victoria la temporada o por lo menos puntuar aunque eso sí es un estadio que no se le da nada bien el cuadro manchego

Voz 1643 28:05 vaya duelo de goleadores Rubén Castro Las Palmas Si Ortuño en el Albacete decía Juanma que el Albacete ha hecho once fichajes sí que va a venir alguno más también va a venir alguno más en la Unión Deportiva Las Palmas Francis

Voz 1414 28:17 sí todo apunta que en la jornada de de esta tarde se tiene que confirmar el nombre de alta toda la villa como jugador de la Deportiva las formas para el lateral zurdo el presidente ha llevado él mismo las negociaciones en la jornada de de S

Voz 7 28:30 pasado el martes sí es cierto

Voz 1414 28:33 por la mañana y al final pues bueno el futbolista parece que se decanta por la Unión Deportiva tenía ofertas también de equipos de Primera siempre lo repito según nos comentaba presente preventivas amarilla hoy se podría ser oficiales ya el fichaje de de la bella como nuevo jugador de Las Palmas la no sólo tienen un lateral zurdo que están y casi ya no tendría que tener talkie que

Voz 7 28:48 compitiera con el futbolista Gran Canaria al final

Voz 1414 28:51 la de La Bella pues bueno todo apunta que vendrá para buscar la titularidad en el once de Paco Jiménez yo creo que es un muy buen refuerzo pero no hay que estar para nada que todavía puede haber otra incorporación la de Timor el futbolista del día Girona aunque jugó de titular en el encuentro del pasado viernes en el debut del Girona pero repito hay también negociaciones de la Unión Deportiva Las Palmas para hacerse con el equipo catalán

Voz 1643 29:16 Colin quede gente que conozco yo por allí y Timor tener ya a David haya Mantovani así que si están los cuatro medidas a los cuatro Francis Juanma Sevilla Francisco Matas muchas gracias y hasta la próxima semana si alguno de los dos consigue mantenerse te lo primero ya lo veremos

Voz 7 29:31 eso fue un abrazo a si hubiera la Ser

Voz 1643 29:34 cada jornada en la Liga Un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar ya realizar la próxima semana en Segunda con José Luis Oltra con Sergio Sánchez y el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 14 29:44 eh

Voz 15 29:50 yo

Voz 1643 29:52 hoy vamos a empezar una nueva sección en P segunda precisamente cada semana queremos contaros la historia o la anécdota que nos deje en la jornada de Liga o que pueda venir de la siguiente jornada y en esta primera jornada de campeonato encontramos el primer protagonista en un equipo que el pasado martes además cumplía once años de historia un Extremadura que no ha perdido en su debut en la segunda división tales y que tiene un nombre propio el de quién

Voz 0451 30:15 el de Alex Barrera qué tal Óscar de nuevo pues porque el jugador marcaba el primer gol del Valencia versión a nuestra está ya no somos tan egocéntricos todavía que marcaba su primer gol el Extremadura en Segunda División en este regreso del fútbol extremeño al fútbol profesional y lo así a Alex Barrera un producto de Mareo dieciocho años que estuvo en la cantera del Sporting y lo hacía precisamente ante el Oviedo en el Tartiere así que sin duda tenía mucho morbo mucha historia Ségol porque es el primero del equipo extremeño en en Segunda y bueno pues en lo que hemos decidido que sea la historia de esta de esta semana

Voz 16 30:49 Balanchine tras el tupé de siempre

Voz 17 30:53 Pablo

Voz 18 30:57 un córner botado en Adrián

Voz 19 31:02 me mataran en el punto de penalti si bien en boca de gol Alex Barrera encontrándose Lapan

Voz 20 31:07 bueno bueno al final para Agus sportinguista comunión de hacerlo Scarface es especial no

Voz 19 31:13 Extremadura yo ahora mismo aunque la quema todos los cartuchos sale con todos los delanteros a parar luchar estos últimos quince minutos de partido quedan quince para el final Oviedo a uno Extremadura uno

Voz 21 31:28 muchos móviles y redes sociales y luego un montaje otras nieto es una foto mía pues en vez de con con todo pero pero bien contento

Voz 20 31:38 es fácil imaginar pues mucho más pienso Silvio especial aún no es volver criminalizando al morir

Voz 1963 31:45 el amor vi envés

Voz 20 31:48 bueno la celebración sería muy distinta ya ya al final he estado allí dieciocho años de te quiero decir que el otro

Voz 17 31:55 iba podría celebrarlo no

Voz 2 32:13 pues sale Barrera ha sido el protagonista de la

Voz 1643 32:16 primera jornada de Liga vamos a ver quién lo será de la segunda que comienza este viernes

Voz 22 32:25 esta sintonía goza Anorthosis de la semana pasada no había no había comentar muchas cosas de la de la jornada en general pero había baja porque no había

Voz 11 32:36 la a bajar lesionado Si

Voz 22 32:39 alguno algún día pero no no bien

Voz 1643 32:43 bueno pues estrenamos la sintonía en esta temporada estrenamos la primera ronda de previas de los once partidos de la segunda jornada que sale bien por delante con Paco voy con Alex

Voz 0451 32:52 la jornada doce empieza con un Málaga Alcorcón el equipo malacitano buscará su segundo triunfo tras ganar en Lugo mientras que el Alcorcón empataba uno ante el Sporting de Gijón en la primera jornada la semana en Málaga ha estado marcada ya lo hemos escuchado por los problemas con el límite salarial y que ha terminado con Álvaro Giménez en Gijón tras no poder filmar en el conjunto de la red Salceda lamenta el fracaso del fichaje

Voz 10 33:13 no yo creo que la plantilla tiene jugadores eh de muy buen nivel en esa posición les era el jugador que si venía lógicamente debería aportaría sumaria va a intentar conseguir los objetivos pero siendo uno más de la plantilla eh sumando aportando su granito de arena la oposición está bien cubierta tenemos eh cinco seis siete jugadores en esa posición porque yo a echan lo considera un jugador más dentro de de la primera plantilla en un buen momento por lo tanto bueno era una situación que se dio que no se pudo firmar no se pudo cerrar el entrenador yo no me fui para casa molesto disgustado no pudo ser

Voz 5 33:54 el primer partido del Extremadura en Segunda División como local esta temporada se jugará finalmente a las diez de la noche no a las ocho como estaba previsto por el calor para el partido del Deportivo no puede contar con Krohn Dehli que está sancionado Nacho González el entrenador del Depor ha explicado en sala de prensa que hubiera preferido tener la plantilla ya cerrada

Voz 1963 34:12 pero que no le vale como excusa cuesta más no que que que tener el equipo desde el primer día al cien por cien no pero bueno ya somos eramos conscientes de de ello oí Ivonne seguimos en en en el camino no pero e indudablemente

Voz 0451 34:29 bueno eso el Reus buscará sus primeros puntos de la temporada ante un Zaragoza que ganó en su primer partido al Rayo Majadahonda Alex Muñoz central del equipo maño sabe que será un partido complicado

Voz 23 34:39 Clemente porque es un campo como he dicho un poco más pequeño sabemos que igual bueno tiene jugadores grandes que es un juego más directo con más duelos pero bueno estamos concienciado de preparar exámenes son todas todas las jornadas tanto en casa como fuera lo tomamos así sin esa mentalidad no podremos conseguir el objetivo que que no estamos proponiendo aunque sigue en la primera visita fuera ITA le en un campo complicado pues sinceramente lo tomamos con la misma mentalidad

Voz 5 35:04 la salida de Álvaro García monopolizado la semana en Cervera el técnico amarillo es una buena noticia que haya terminado este culebrón

Voz 0318 35:12 de verdad que es mi felicidad no depende de la venta de Alvarito no no no ganamos el otro día el equipo luego lo ves más ligero más el tema de Alvarito no ha supuesto tampoco dentro del vestuario un golpe duro que podía ser optimista no soy por naturaleza tampoco soy muy pesimista pero no soy optimista por naturaleza soy más bien tranquilo

Voz 5 35:35 Álvaro García que se marcha al Rayo Vallecano los amarillos visitan a un Numancia que podrán protagonizó uno de los mejores partidos de Primera de la primera jornada con uno y empate a tres ante el con

Voz 0451 35:45 precisamente Paco el Córdoba recibe al Oviedo ambos equipos empataron en la primera jornada Javi Lara peso pesado del vestuario blanquiverde prefiere quedarse con la parte positivo de la primera jornada

Voz 11 35:54 pues yo creo que estoy haciendo las cosas que estamos haciendo y si para ello hay que evitar que tenemos día más más ha sido porque segunda división pues porque en cuanto poco cuente penalicen creo que no es normal que siempre estamos bastante fiable no entonces yo creo que eso es lo que hay que intentar evitar el entregar

Voz 5 36:27 Sporting y Nàstic al el resultado uno uno en la primera jornada ambos equipos por tanto van a buscar sus primeros tres puntos en el Molinón que recibe al fichaje más caro de la historia tras pagar dos coma cinco millones de euros por el serbio Jurídic

Voz 24 36:41 sí pero estoy muy contento y agradecido por ello debo hacerlo lo mejor posible sobre el terreno darlo todo en cada partido para ayudar al equipo

Voz 0451 36:54 el nuevo proyecto Osasuna empezó con derrota en Mallorca mientras que Elche sacó un buen punto ante el Granada ambos conjuntos por tanto aún no conocen la victoria necesitan en El Sadar para buscarla un partido que por cierto estará marcado por ese homenaje a Nino que el conjunto navarro al que fuera su delantero y actualmente es el capitán del Elche

Voz 5 37:11 el empate en Elche del Granada y la derrota en casa ante el Málaga por parte del Lugo Marc ganar el duelo que disputan ambos equipos el domingo a las ocho

Voz 0451 37:18 dos horas más tarde en Almería en el conjunto local del Tenerife los andaluces perdieron en Cádiz y los Canarias empataron sobre la bocina en Tarragona el polvo del partido lo pondrá Juan Carlos Real que dejó la isla este verano para marcharse al Almería este verano y sobre él ha hablado Etxeberria

Voz 1963 37:35 cuando cuando jugador pues no juega lo que pues bueno lo que uno quiere pues normal no al final pues bueno lo mismo de cuando cuando pues uno participa otros hay que que están esperando la la la oportunidad o están un poco en en esa situación pero bueno yo pues lo encargó normalidad no es normal simplemente pues bueno e pues yo hablé con él desearle lo mejor creo que que que bueno aspecto no tengo absolutamente nada que reprocharle y bueno desearle suerte no evidentemente espero que que el domingo no esté fino porque porque yo quiero quiero ganar el partido pero pero a partir de ahí pues pensándolo mejor creo que que su comportamiento eh pues el tiempo que yo que yo he estado con él ha sido así impecable y desearle lo mejor oí ojalá que tenga suerte

Voz 5 38:30 la segunda jornada se cierra el lunes con el partido de Segunda que se va a jugar por primera vez en el Wanda Metropolitano la casta del Rayo Majadahonda en la primera mitad de temporada duelo entre el equipo madrileño el Mallorca dos recién ascendidos que han empezado de forma dispar esta Liga el radio perdió el Mallorca ganó Morillas jugador del Rayo Majadahonda quiere quedarse con las cosas positivas de la derrota en mayo

Voz 25 38:50 hay muchas cosas que mejorar a que que no te quiero engañar sí que es verdad que que queremos pues pues coger las cosas positivas ahí a partir de ahí hacer lo que queremos no pero pero bueno esto ya sabíamos que la Segunda División es muy competitiva que es difícil un campo complicado también y ya te digo seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para para como te he dicho que coger las cosas que queremos plasma en el campo y que a partir de ahí pues pues bueno seguir creciendo no

Voz 5 39:17 la derrota en Zaragoza en Mallorca jugarán este lunes en el Wanda Metropolitano

Voz 1643 39:22 P de ratas por parte de Paco estos diez encuentros junto a Las Palmas Albacete que ya hemos analizado con Francis Matas y con Juanma Sevilla son los que se van a jugar en la segunda jornada de la Liga Un dos tres y eso no nos vamos pero antes de irnos hay que escuchar nuestro habitual cierre porque todas las semanas a Beira nuestro compañero de Radio Barcelona y narrador de peines por de la Liga hondos tres TVI De Gaulle pone la firma a una Segunda de Primera dale Jaume Duran muy buenas muy buenas

Voz 26 39:55 Óscar la pasada semana estuve narrando el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas Si el Reus como ya anunció en el anterior cierre hizo lo cierto es que fue un partido un poquito extraño porque el Reus tenía hasta once bajas con muchos futbolistas que estaban fuera por diferentes motivos por ejemplo todavía tiene que sumarse a la a la no nómina del reos aún no ha fichado por el equipo Isaac Cuenca lo había otros jugadores lesionados otros sancionados después el tema de las excepciones e hasta cinco jugadores se vieron afectados por este motivo y el Reus dijo que era una cuestión burocrática no algo que tuviese que ver con

Voz 17 40:31 con el tema del límite salarial de que a lo mejor vosotros estuvieran saltando como pasa con otros equipos que todavía no han terminado de ajustar los presupuestos y que ven como la legales y sanciona o les eh no les permite inscribir a todos los jugadores que que que les gustaría en bueno pues ellos dicen que es solamente una cuestión burocrática y por ello el otro día afrontarán el partido con once bajas una uniendo te iba a Las Palmas que solamente le faltaba tener en su equipo a Sergio Araujo que pueden ser ya dos aderezos finales para el equipo impresionantes no Sergio Araujo parece que no se va a ir otra vez al AEK de Atenas veremos si acaba saliendo del Clube lo Botana también que si continúan Las Palmas está llamado a ser una de las estrellas del del equipo de momento el otro día la estrella fue Rubén Castro metió dos goles la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve aún tenemos al jugador grancanario pues eh siendo importante con su contribución goleadora el otro día pues ganó el partido para la Unión Deportiva Las Palmas que a mí me sorprendió un poco su estilo de juego porque la verdad es que en el centro del campo tiene a jugadores como para ser un equipo propositivos sobre todo cuenta con Íñigo Ruiz de Galarreta cuenta con Rivera dos jugadores que además el año pasado estaban en el Barça B es un equipo que es verdad que no fue

Voz 26 41:38 eh en todos los partidos el que más propuso eh atacar pero que en principio está llamado a a llevar a cabo ese estilo de juego muy bien pues eh Las Palmas un equipo más de de contragolpe el Reus estaban muy disminuido por sus bajas tuvo que jugar con franquear vía de delantero centro estuvo el canterano Alfred Planas en en la banda izquierda jugó Alex Carbonell por la banda derecha estaba Juan Domínguez estaban eh también otros jugadores ahí en ese el centro del campo de un equipo que como decimos estaba muy mermado hizo también pues les restó competitividad al equipo de Xavi Bartolo en su presentación como entrenador definitivo osea que son dos equipos en una situación muy distinta a la Unión Deportiva Las Palmas con varios

Voz 17 42:17 jugadores que le han servido para que

Voz 26 42:19 era una nueva plantilla de mucho nivel con tal de competir en Segunda División el Reus que todavía pues está esperando a que todos estén listos para poder volver a disputar esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve pajas en defensa también no estaba Jesús Olmo Mikel Villanueva sufrió la lesión durante el partido tras el choque de cabezas con Alejandro Cadena tuvo que salir eh Gonzalo Pereira el chico del filial osea que fue un partido lleno de complicaciones para un equipo que como decimos tiene objetivos completamente distintos a los de la Unión Deportiva Las Palmas que quiere volver a la Liga Santander lo antes posible in el revés pues este año más que nunca creo yo la permanencia es el primer objetivo y luego ya lo que voy a lo que pueda venir será una gran noticia