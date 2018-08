The Big Bang Theory se despide

Voz 1826 00:00 bueno pues hoy la distribuidora Warner y el canal CBS han anunciado que la duodécima temporada de esta exitosa serie The Big Bang Theory La que se va a emitir ya a final de este año o principios del siguiente va a ser la última que acaba ya que la afición que se estrenó en dos mil siete hace algo más de diez años y que está protagonizada por un grupo de amigos científicos bueno es una de las series de más éxito de los últimos tiempos pues que acaba que ya le ponen ni fecha de finalización durante doce temporadas sus personajes como Sheldon Penny Leonard en compañía se han ganado desde luego a espectadores de todo el mundo

Voz 1 00:40 es un honor y un privilegio conocerle señor

Voz 2 00:43 no sé

Voz 3 00:46 la teoría de que el bosón de Higgs es un agujero negro que acelera del tiempo es fascinante

Voz 1 00:54 gracias me vino a la cabeza un día cuando me estaba duchando

Voz 2 01:03 lástima que esté equivocado ahora

Voz 1826 01:07 y que como escuchábamos en este fragmento ha conseguido cameos entre otros en su momento de Stephen Hawking bueno nosotros aquí hemos tenido cierta vinculación por otra mirada lateral que también un grupo de científicos ha hecho lleva haciendo durante mucho tiempo de científicos monologuistas de El espíritu de de esta sería así conocimos a alguien que fue nuestro matemático cafetero también aquí en La Ventana durante mucho tiempo Eduardo Sáenz de Cabezón

Voz 4 01:35 buenas tardes muy buenas tardes qué tal muy bien encantado

Voz 1826 01:39 de volver a saludar de Eduardo oye a ellos también encantado tú uno de los fundadores primer ganador del concurso de monólogos del Big Van científicos sobre ruedas que bueno Le tuviste que incluso cambiar el nombre para que no se pareciera tanto a lo de la serie no

Voz 4 01:54 bueno yo no sé cómo lo ves

Voz 1826 01:57 eh aquí aquí se cuece cierto periodismo en la SER

Voz 4 02:03 ya que el periódico de altura tu bueno si nosotros al principio el grupo que va a seguir dando así cual científicos sobre ruedas monologuista hace críticos al principio no nos llamábamos Big Bang van de furgoneta Juan Theory la teoría Elvis van que no como algo muy fácilmente reconocible como científico de la evolucione el disco se realizan bueno nos parecía que esta feria que es ciencia también era como un referente que estaba presente así que nos lanzamos con eso un día recibimos una a una me no no una amable correo digamos no he llamado diciendo que a lo mejor había una cierta otra pero sabemos por ejemplo que el acervo común no es algo pero

Voz 1826 02:53 vosotros estabais jugando también con la doble doble significado de de furgoneta porque era algo va a ser itinerante etcétera es decir hacíais un juego de palabras nosotros ahí no

Voz 4 03:04 pero una cosa como complementaria no porque de alguna forma la serie de Vigo han sido Doris eso utilizan la ciencia para provocar la risa para nosotros optamos al revés inverso tres vemos el humor la risa para enseñar ciencia pero bueno sí que es verdad que llegamos a un acuerdo de convivencia y entonces decidimos cambiar el 11S así a Big Bang científicos sobre ruedas con lo que estamos dice claro claro

Voz 1826 03:32 oye tú recuerdas el momento en el que descubriste la serie tú como científico pensaste las posibilidades que habría eso de pues no sé sin ir más lejos a los hijos de ángeles que tienen once y siete años que les pudiera llegar de una forma amable la ciencia

Voz 4 03:47 yo la primera vez que voy dijo lo regula perfectamente esta semana como son muy prestigioso apasiona eso a Corea del Sur la primera vez que ellos lugar y el viaje yo no sé si algunas

Voz 1826 04:02 no eso eso son dos transbordos dentro como mínimo no

Voz 4 04:05 son más feliz del puerto pues está siendo pues películas series lo que Pires pico acción y que eso era vi el primer capítulo y me enamoré pero absolutamente estos para mí esto es para mí me encanta me encanta cuando llegue a España lo busqué sí sí soy absoluto con F mayúscula

Voz 5 04:29 si Eduardo eh encantado de saludarte mira cuando he hablado antes antes de venir para acá porque bueno mis hijos como te he dicho les gusta mucho la serie pero yo estaba hablando con un colega mío también periodista que es un absoluto loco de la serie Eleven hecho por qué te gusta la serie insufla su frase Me ha gustado mucho que me ha dicho porque demuestra que los frikis podemos ser una nueva élite social entonces que ya saber tú te te sumas a esa frase y luego quería saber realmente esa sería refleja que los científicos tienen un punto de frikis de locos genios porque los científicos porque los científicos no los periodistas son los carniceros no se quería preguntarte

Voz 4 05:14 no sólo me sumo sino que creo que estamos ya entraba a tomar pondré mortales de ahí vamos no me encanta que que yo hace que tenemos nosotros se disculpe pero ese punto friqui ese punto loco que tiene la gente de Dick Marty no todos eh hay estadístico hechos sólo sobre matemáticos que demuestra que los matemáticos son gente normal que el propio estudios pero sé que muchas que yo comentaba hace poco que hay cosas que yo mal o las series se oye que las he visto antes de mis compañeros científicos no me no me he visto antes aquí mismo pero en compañeros científicos hay un capítulo lo recuerdo de temporada creo que es quinto la sexta en la que se algún desfile que cuando varios restaurantes van a pedir la comida por su musa no tirando un dado y el número que les salga pues busca el plato yo soy patoso que va a pedir colega matemático que lleva muchos años haciendo esto

Voz 1826 06:21 ah sí

Voz 4 06:22 sí sí sí lo hace continuamente estudió estado correo congresos son matemático fuera

Voz 1826 06:27 pero entonces antes de que lo hiciera Sheldon Cooper incluso

Voz 4 06:30 muchos ante eso eso antes de hecho este hace una cosa que todavía no lo han hecho en la última temporada con este hombre ve la televisión tres por gente de la tele te lo cumplo Phelps la televisión flores porque él dices ver la televisión todos los días me parece una pérdida de tiempo no verla ningún día me parece estar desconectado con la realidad uno de cada tres me parece bien yo sí me acuerdo los riesgos y lo B3 B3 jugador y tan pongan lo que pongan

Voz 1826 06:59 vale vale vale o que veo que por todas esas excentricidades que me cuentas en el entorno en el universo de la serie tu personaje favorito es

Voz 4 07:08 se d'Ocupació el don Cooper sin duda

Voz 1826 07:10 es tú quieres que se te te salude sexo

Voz 4 07:14 el día ella pues ya verás diciendo qué tal buenas

Voz 1826 07:17 verdes

Voz 4 07:18 hola buenas tardes

Voz 1826 07:21 todo en español que saluda a uno de sus mayores devotos fans e declarado que es Eduardo Sáenz de Cabezón dile lo que quiera hacer algo ocupe hereda

Voz 4 07:29 Pardo sabes por favor Mike yo me encuentro fan canta que es de las pocas series yo que tengo yo en versión original mira mira soy como cuando ves otras cosas día se lo hizo con todos los vivo de siempre Gêres y si con la veo siempre siempre doblada y creo que parte de culpa la tiene el actor que dobla ídolos dolor Don Cupe pues ahí tienes a otro de tus ídolos

Voz 1826 08:08 a partir de ahora ya no sólo lo conocerás como si el don Cooper sino como como Fernando Cabrera que es el actor al que te refieres Fernando qué tal buenas tardes

Voz 6 08:17 hola qué tal muy buenas tardes muchas gracias hombre nada más que para mí es un orgullo oir lo que acabo de oír

Voz 1826 08:22 oye no no hay perdón Cooper no les ese acento canario aunque tienes

Voz 6 08:28 bueno canario canario canario no soy canario soy Chicharro

Voz 4 08:31 ah bueno perdona perdona hubiese sido oiga de coincidió con comparación cuidadito cuidadito no pasaría nada pero Allen no soy soy

Voz 1826 08:40 ahí ahí no no maticemos volvemos maticemos sobre todo tratándose Sheldon Cooper no hablemos aleatoriamente

Voz 4 08:48 de cualquier cosa

Voz 1826 08:51 sí yo siempre no seguir hablando

Voz 4 08:54 si el don pero la verdad es que no no no es fácil seguir hablando como es decir sin tener un guión y cineasta Luis Robles

Voz 1168 08:59 sí oye sido hoy

Voz 1826 09:01 ah hoy sobre sobretodo es un día para hacer esta pregunta pero ha sido tu personaje está siendo en los últimos años tu personaje Fernando

Voz 6 09:10 indudablemente pero vamos no tengo ni la menor duda yo llevo veinte años trabajando en doblaje in llevó bueno pues ahora va a empezar el año doce doblando a este personaje y claro aparte de que la mayoría del tiempo que llevo trabajando el doblaje pues hay un personaje que que ha repercutido enormemente vamos en en la sociedad y en mi profesión indudablemente claro

Voz 1826 09:34 claro oye tú estás preparada para decirle adiós entonces te habías enterado de la noticia o te has enterado por la prensa como con los políticos

Voz 6 09:42 yo me he enterado por la prensa pero sí es verdad que por la prensa también hace no mucho me enteré que estaban valorando el alargar la serie hasta la temporada quince que lo estaban intentando negociar y no sé que nosotros desde hace tiempo sabíamos que tenían firmada bueno en principio tenía firmada hasta la décima asegurada pero eso lo sabíamos desde la temporada cuatro o cinco Si cuando se acercó la temporada Vie anunciaron que se alargaba hasta las doce y ahora decían que hasta la que podía ser que las negociaciones entre los actores ni la productora llevasen a a hasta las quince nosotros sospechamos que no iba a hacer posible porque es verdad que oye eso no es lo que dando Cooper

Voz 4 10:24 puedo hacerte una pregunta digo como como divulgador también es un caso en la genere cerca tú dices que es que es esta feria provocaron una forma diferente de acercarse el mundo alguno de los científicos futuros experimentado esto

Voz 6 10:39 yo yo ni en Mino si es verdad mira yo gracias a haber doblado durante tanto tiempo así que me han invitado a muchísimos evento qué tipo tipo salones manga o salones de las series de televisión Iván han invitado muchísimo a entonces rector en más de una ocasión han venido a mí a a a parte de a felicitarme por el doblaje han venido científico científico que me dicen oye mira yo soy científico soy catedrático de no sé qué universidad tal y tengo que felicitar que le que le traslade mi felicitación a la persona que se encarga de los ajustes de los chistes de de de hay de todo de todo lo que significa trasladarle Davis le ha al castellano todo lo que significa el lo lo los términos científicos y todo eso porque vamos a mí me lo han dicho ya te digo que científicos parecerme que que vamos que la adaptación de bien

Voz 1826 11:36 claro eso eso hizo Guardo Eduardo tú como el hecho eco como matemático lo debes valorar bien no no debe ser fácil

Voz 4 11:43 totalmente están muy bien asesorados eh

Voz 6 11:45 o lo que es la responsabilidad de de de la persona que se encarga del ajuste que además es la directora del doblaje ya quién le tengo que agradecer que que que que Sheldon había sido niño por decirlo de alguna manera esto doce años que los en que piensan encargado de todo y y la verdad que el ajuste ha sido genial y la adaptación también

Voz 1826 12:05 porque tú vas a continuar como mínimo haciendo de de la voz de narrador en el joven Sheldon o no cuando recuerda su infancia

Voz 4 12:12 pues sí sí ya hecho

Voz 6 12:15 la primera temporada por eso me consta que esa serie y ha sido renovada ahí ahí seguiré

Voz 1826 12:20 sí esto claro así podremos seguir escuchando a Sheldon a al menos oye una pregunta para Eduardo Nati primero para el Sheldon Cooper español para Fernando Cabrera te imaginas algún porque claro esta es una serie que ha marcado una época que va a ser recordada va ser sigue siendo una una serie de referencia por todas estas estas cosas que estamos hablando tú te imaginas cuál puede ser un final brillante para una serie brillante como esta

Voz 1168 12:45 yo no tengo ni idea no pueden salir por cualquier lado claro pero es bueno pero va a ser difícil estar a la altura de de ni de estos años en las doce temporadas

Voz 6 12:56 el final el final los finales de cada temporada han sido siempre sorprendente procesal del final de la última temporada pues supongo que será un final tan sorprendente como los anteriores multiplicado por doce

Voz 1168 13:08 eso es muy mira me pongo una fórmula Eduardo la la la compramos

Voz 1826 13:14 compramos esta fórmula matemática de que tenga que ser apoteósico como cualquiera de las otras temporadas pero multiplicado por doce

Voz 4 13:20 claro yo compro sea ya el hecho de que unas veces doce años unos científicos había mantenido tú su puesto de trabajo me parece que hable el cultivando no me parece maravilloso ya durante doce años se mantiene su puesto de trabajo así que espero que el final no vaya por ahí sino que sea más bien yo yo propongo acierto para el Nobel

Voz 1826 13:48 eso es esa esa sería una muy buena forma de redondear la serie que entre otros méritos tenido el que nos podemos encontrar con el Sheldon Cooper Espanyol con Fernando Cabrera y que hayamos conocido también que hayamos recuperado para el humor porque había nacido en realidad a la familiar Eduardo Sáenz de Cabezón Le dijeron ha tenido usted un humorista lo que pasa que después él fue para matemático pero bueno lo hemos recuperado también para esa para esa causa

Voz 4 14:14 el muchacho Hernando Eduardo

Voz 1826 14:16 un abrazo muy fuerte y muchas gracias a los dos habrá amigo