¿Cómo será furturo tecnológico?

Voz 1826 00:24 pues sí por aquí está Íñigo Sastre Iñigo qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto Sánchez una semana más volvemos con las cachas as en La Ventana aquí para para conocer para aprender más sobre tecnología para mostrar todas las novedades hay y hoy además me parece que eso que vamos a Cacharro con una nueva entrega ya con las novedades que tenemos

Voz 0959 00:43 con las novedades para la nueva temporada porque las ferias tecnológicas comienzan otra vez las compañías nos quieren presentar nuevos cacharros nuevos productos íbamos a empezar a analizarlos ver que no hace falta que no que ese echamos Roberto para esta nueva temporada y sobre todo las nuevas tendencias que parecen tuvo como siempre

Voz 1826 00:57 ya pensando en tirar cosas tirar cosas para para renovar ahora del fondo de armario de Caixa erradas bueno para hacer este repaso está también con nosotros David justo compañero de cadena ser punto com David qué tal buenas tardes hola qué tal además se eso eso ponen su DNI David justo de Cadena Ser punto com como lugar de recibimiento

Voz 0959 01:15 para hacer este repaso vamos a aprovechar y vamos a resumir lo primero que fue lo que no nos ha dejado la primera temporada de cacharrazo porque en septiembre de dos mil diecisiete Roberto no sé si te acuerdas pero Apple presentaba un modelo especial del iPhone un modelo un modelo conmemorativo el iPhone X o iPhone X por el décimo aniversario del teléfono que cambió nuestra relación con la tecnología de alguna forma no porque introdujo por fin la la pantalla táctil que se podía utilizar con los dedos hace diez años Apple Samsung Huawei o la asiática locos sea OMI además han copiado una de la las características de de este de este modelo que es el que tiene todo pantalla frontal no está diciendo maleza Samsung no lo ha copiado porque también lo tenía en el modelo anterior fue Apple realmente quién se copió

Voz 1826 01:59 sí pero luego todos debemos digo te os consigas por ahí por el noveno de las copias Íñigo habla el desde el noche

Voz 0959 02:08 no sé si te has fijado que el iPhone X tiene una especie de Península una especie de ceja en la parte frontal que es donde se alojarán la Cámara donde se aloja el sensor de San facial todo eso final ha creado para mí una cosa quiere horrible al principio muy feo que que no ocupa la pantalla todas la superficie del teléfono pero que al final todos los fabricantes han acabado por integrar en sus modelos como Kenneth Branagh peleas guay claros que confiamos queremos ser guays pues en estos estas características se han fijado el resto de fabricantes y así fue como lo presentaba Tim Cook

Voz 1826 02:48 fue un momento que puede que os

Voz 0959 02:53 no se nos olvide o que se nos pase directamente con la próxima presentación Roberto que parece que va a ser para el doce de septiembre más o menos en como todos los años donde tendremos novedades de Apple de momento no adelantar acontecimientos estamos expectantes oye sin duda una de las novedades tecnológicas que más tirón ha tenido este último año como decías todo una tendencia del mercado sí porque ha incorporado una pantalla en la que no tenemos que subirle tanto el brillo como a ti te gusta Roberto una una pantalla LED es la primera vez que el iPhone ha tenido este tipo de tecnología en sus pantallas cuando otros fabricantes lo tenían ya desde hacía unos cuantos años he acabado de entender esto último que decías que a mí me gusta mucho el brillo o que a mí me gusta que no tenga que subir el brillo unos días todavía no lo sé porque siempre me dices que tienes el brillo al máximo sucede casi casi casi casi pero de forma automática al máximo ya sabes que es Sastre bueno que más nos ha dejado este don

Voz 1826 03:44 mil diecisiete dos mil dieciocho tecnológico pues

Voz 0959 03:46 duda ha sido el año de las que dictó monedas de los coches conectados los coches autónomos recapitular hemos porque el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho Uber tenía el susto más sonado hasta la fecha en este tipo de coches conectados un coche autónomo de su flota atropella a un peatón que arrastraba una bicicleta en una carretera el vehículo no lo detectó a tiempo no paro lo acompaña paralizaba entonces el piloto que estaba desarrollando con estos vehículos y en el capítulo cinco Decca cerradas contactamos con el jefe técnico de la revista auto fácil Álvaro Sauras todo un crack en la materia defensor de los coches autónomos que intentaba quitar hierro al asunto y culpaba a la empresa de no haber tomado las suficientes precauciones

Voz 3 04:21 ocho autónomos los Le piden dos cosas que vaya por la carretera que no choque contra nada y este coche de Uber acaba de saltarse la segunda condición llevándose por delante a un peatón que estaba arrastrando una bicicleta

Voz 4 04:33 el primer factor en este accidente es que

Voz 5 04:36 los coches autónomos colocamos un conductor humanos para que intervenga en caso de emergencia conductor humano que debe actuar en caso de emergencia se estaba buscando el ombligo a intervalos intermitentes

Voz 1826 04:49 pues fue fue lo que ocurrió precisamente ayer estuvimos hablando precisamente de del nuevo proyecto de taxis autónomos de Google estuvimos hablando aquí la primera hora en La Ventana desde luego surgió hoy recordamos este este suceso este accidente con el coche del porque

Voz 0959 05:03 quiénes Bryce el vídeo de aquel suceso se notaba claramente que había quién no estaba prestando atención a la carretera hay ahí luego está la la polémica de de de quién es la culpa en caso de que haya sido un problema de la máquina y de no del humano pero toda esta desconfianza no es la única que se ha generado porque además del vehículo autónomo tenemos también el escándalo de Cambridge analítica y Facebook en ese mismo episodio de cacharrazo es el abogado experto en privacidad y redes sociales Joaquín Muñoz Nos resumía qué fue lo que ocurrió con la red social porque como usuarios a veces también tenemos un poquito de culpa

Voz 4 05:34 a través de lo que parecía ser una aplicación para conocer meterme

Voz 6 05:38 las cuestiones psicológico algunas es aceptaban otorgaban acceso a esta empresa para para conocer más datos sobre su perfil de Facebook hubiese poder hacer un estudio mayor profundidad lo que no sabía en estas en estas personas cuando un sentimiento es que analítica está utilizando esa información con fines comerciales y además no sólo por información de los usuarios sino también información de toda su red de Compaq

Voz 0959 06:02 y además de todo esto que comentaba que hemos hablado mucho de Crichton monedas y hemos explicado en qué consiste minar bitcoins sabes lo que es

Voz 1826 06:08 bueno osea oído en más de una ocasión y yo tengo una idea ahora tanto como para tenerla ya digerida y explicarlo mejor lo cuentas tú

Voz 0959 06:16 Nos lo va a contar yo creo que José Ángel Cuadrado te acuerdas que estuvimos hablando negro

Voz 7 06:20 intentamos sacarle cómo conseguir un beat Coín pero nos dijo nada absolutamente nada viendo porque pero sabéis ya lo que es minar y como semilla bueno o menos más o menos más o menos como una adivinanza es como un acertijo críptico gráfico que solo

Voz 8 06:33 puede en adivinar valga la redundancia un ordenador con un con poder de computación muy grande entonces cuando actúa adivináis sea acertijo el bloque queda sellado libera aún bizco en pie se ubicó ese va a repartir entre los mineros que efectivamente han dado con ese acertijo supone el proceso

Voz 9 06:57 Abou puede hacer es no yo

Voz 1826 07:11 bueno ya hemos hecho el repaso de la temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho pero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en el futuro más inmediato que es lo que nos depara el próximo año esta hora saludamos a nuestras dos invitadas a Erica García colaboradora de la web de noticias tecnológicas CNET España Erika qué tal buenas tardes

Voz 10 07:29 hola cómo estás buenas tardes muy está bien

Voz 1826 07:31 qué atados de saludarte también yo diría un es una voz clásica ya una vieja conocida a pesar de su juventud de este programa que Rosa Jiménez Cano colaboradora de retina El País que por cierto está ahora mismo es mediodía en Miami

Voz 10 07:47 no sé a qué tal buenas tardes muy buena ahí mantiene cuánto tiempo hija

Voz 11 07:53 sí pero bueno el verano se pero es una buena época para volver a hablar

Voz 1826 07:57 eso es ya no soy tan joven ayer complete treinta y ocho

Voz 11 08:00 a China

Voz 1826 08:02 ahora te voy a decir yo por seguir otra vez con él con la narración clásica o quién los pillara señorita a ver agenda aquí en el arranque Erika B ya que estamos contigo al habla Rosa qué es lo que tenemos ahí a la vuelta de la esquina que nos espera en en este curso tecnológico

Voz 11 08:19 como la vuelta al cole siempre la manzana manda y estamos esperando el nuevo iPhone se supone que será primera segunda semana de septiembre y es un poco ya la carrera por acaparar la atención navideña eso sería un poco en el plano comercial pero en el plano un poco más profundo tenemos pronto con por encima de Michael eso que pasaron de ser los reyes de Windows a conquistar la nube es aquí en Florida a finales de febrero eh aquí donde estoy tenemos la apertura del campus de Defensa subsidio y que es una incubadora pensada mucho para latinos pensando en un futuro más más más más lejano coche sin conductor inglés interfaces de voz están ahí pero con muchas dudas ambas por un lado las maras las quieren que hablemos con los cacharros por otro los humanos no terminamos desviarlos por lo que decía los de Cambridge analítica hay porque no terminan de entendernos queremos hablar con naturalidad no presentarnos las frases de cómo hay que hacérsela el coche sin conductor porque mientras haya humanos salvo las es muy difícil combinar humanos y máquina los humanos tenemos la costumbre de de referentes en un hubiera algo ida son volantazo somos un poquito impredecibles total de esos sólo los restos de aquí a final de años

Voz 0959 09:29 además ya había que te es más adelantado porque casi casi más ha hablado de todas las tendencias que vamos a tener para este dos mil dieciocho dos mil diecinueve tenemos por aquí Erika David un un evento mucho más cercano no en en Europa para arrancar la temporada tecnológica que creo que lo que oye me lo dices tú por favor que que te te voy a decir influido alemán eh vale haber escuela semana

Voz 12 09:49 que viene voy a ir al Inter FOMC de Berlín vale igual es como todos lo conocemos el IFA el IFA más paz más más cercano

Voz 0959 10:00 de todos modos yo me quedo para mí el evento primordial en cuanto a telefonía móvil es el que nos comentaba Rosa que por cierto encantado de saludarte por primera vez que nunca habíamos hablado los dos en directo ahí donde este año yo creo que tenemos un reto bastante grande para para Apple no sé cómo lo ves tú controlas totalmente de móviles Erika y como lo tiene Apple con respecto a la competencia para ese evento

Voz 11 10:23 bueno yo quiero decir acosándolos ha aludido directamente a la hija porque ellas muy de Apple

Voz 10 10:28 pero no creo no no no tanto no tanto

Voz 11 10:32 tenemos también a la vuelta la esquina la llegada de móviles pero ya de Google recibe Leandro que Celtics el tres que saldrá también por por noviembre no Haifa está confirmada pero bueno pues la intensidad de noviembre el día cuatro como como pasó con los otros el cuatro de octubre suele ser siempre el día que Google quiere hacer su fecha clásica pero si te diré que estoy un poco anfibias e uso tanto antes hablando con vosotros usted ahí y cada vez puso más creo que tiene un gran reto que van de la mano del nuevo Moby que arreglar eye OS el sistema operativo empieza a recordar mucho al la última época de los Nokia que tenía a dar muchos rodeos para llegar a donde quería bajos no funcionaba ir tienen ahí un gran agujero en cuanto a eficiencia para que el cliente siga eh dentro de su universo sea cual es como una jaula dorada que todo funciona muy bien mientras tú estás a gusto en la jaula pero cuando empiezas a probar otras cosas y a planteárselo es cuando a lo mejor ya no funciona también

Voz 13 11:34 en el cabello y yo tengo ir

Voz 1826 11:37 los a la conversa pero algo

Voz 13 11:39 el entorno de de la casa conectada me está dando cuenta

Voz 0959 11:42 de que efectivamente salirse del universo Apple lo más mínimo aparte de que bueno es más barato por eso también lo lo pruebas no en el caso de otros dispositivos pero conectar luego se hace tan complicado que que tiene que mejorar esa disposición a a llevarse bien con los demás

Voz 12 11:59 de todo el mundo sabe ni con Android nos llevamos bien con todo se con todo el mundo no los de apuntaron

Voz 0959 12:04 así que de bueno tenemos dos fechas no es decir la de septiembre ya a principios de octubre como como los dos grandes móviles

Voz 1826 12:12 de Juana también el otro

Voz 11 12:15 yo todo terminan insignia le Howe y que será el mejor veinte que lo presentará ante en IFA les pero lo decía en voz no hay confirmación oficial central pero bueno que será la fecha en la que lo rebeldes ni en realidad allá en teléfonos gordos diríamos que los que antes de los tres pero luego en el marco de hija de que esperamos problemas te bastantes cosillas pues lo creo que este año por lo que he estado tanteando lo que hay es mucha tendencia hacia la el tema de conectar los asistentes virtuales todos los dispositivos no LG tiene unos auriculares que van a ella están conectados con huelas y están también los altavoz entonces creo que todo va a girar un poquito entorno ahí pero bueno lo sabremos en nada porque es la semana que viene empezarán las conferencias grandes lo que miércoles jueves viernes hay ahí ya veremos exactamente qué es lo que van a presentar pero yo creo que ha un poco en torno a destruir también va a haber mucho el tema de de hogar conectados es lo que están hablando que es la tendencia

Voz 1826 13:13 claro es la tendencia también piensas tú Erika para incluso para lo que va a ser el curso y para el dos mil diecinueve

Voz 11 13:19 sí es que en realidad en cuanto a teléfonos móviles la como el mercado bastan está tan saturado que está saliendo inmóvil cada seis meses la evolución es cada vez más pequeños

Voz 10 13:29 sí eso de que a la vista está todo inventado Erika que dijeron tres minutos antes de que apareciera Internet

Voz 0959 13:35 con los móviles está pasando como con los ordenadores hace unos años llegaron a su punto límite si es que no hay nada más en lo que evolucionar los sistemas operativos se quedaron ya en en en algo que que damos por hecho que que ya tienen todas las funciones integradas y poco más podemos hacer base

Voz 12 13:51 darnos sin ellos base cambiarnos lo encima

Voz 0959 13:54 hablar con los dispositivos para mí lo que comentaba antes Rosa me parece muy muy muy importante que que esa comunicación con los dispositivos sea cada día más ágil y más natural

Voz 11 14:04 sí el que sean capaces de entender a los humanos ahí hay una gran competición yo diría que encarnizada entre Google Amazon Paul fueron los primeros Seeley fue la primera asistente virtual que esto también es una crítica de porque tiene que ser mujer nuestros asistentes virtuales luego ya empezaron a ponerle voz no pero lo del me me trae me esto siempre tiene voz de chica dicho esto y a Paul el problema que tienes como son tan obsesivos de yo te doy gas Jesper no juego con tus datos tienen muchos problemas para entrenar a su inteligencia artificial de modo que pueda aprender sino a minimizar los datos que Amazon lo que quieres vender no mucho más cosas entonces para eso es mucho menos cauto que consultamos mucho y quiere entrar en nuestra casa y conocer nuestras costumbres Google quiere saber todo de dónde vamos cómo nos movemos que buscamos y que nos interesa entonces el apple fue pionero no termina de hacerlo bien de hecho su altavoz no está teniendo el impacto que se esperaba pero tanto Amazon que está tardando mucho en llegar a España o ir más allá del español y el alemán son los dos idiomas que maneja Google lo que ha hecho muy viene conectarse con muchos otros fabricantes Lenovo con el eje le está poniendo pantalla y lo que quiere que empecemos a hablar siempre que queramos algo en cuanto a búsquedas en que hay en mi agenda en entretener a los niños sea el juego de las sillas pero bajo con la voz de Mickey Mouse si quieres que tengas algo así como son melanomas cuánto tardó en Dios a la trabajo que agenda tengo y todo esto con fijando en ellos como si bien hasta hablar por un ente

Voz 0959 15:46 en esta temporada hemos hablado mucho de toda la domótica al final una una de las tendencias que no os estáis confirmando

Voz 1826 15:51 a promete desde luego esta nueva temporada Erica García Rosa Jiménez Cano muchísimas gracias de CNET España

Voz 11 15:56 complacer retira al país un beso muy fuerte mucha gracia

Voz 1826 16:00 bueno

Voz 10 16:01 hablando recuperando esto que decía ahora Rosa Jiménez Cano

Voz 1826 16:04 sobre el papel de la mujer y no sólo como asistenta en imperios y cacharrazo es también vamos a conocer una de esas historias una de esas historias que fue silenciada Ángela Ruiz Robles ese es el nombre el nombre de una de las inventora pioneras en la España del siglo XX que fue la encargada de crear la primera Tablet sí la primera tableta Antoni Garrido nos cuenta sus logros en Historia de la tecnología

Voz 14 16:29 los que llaman leer libros electrónicos en tablets hoy Bugs pero sabes quién lo inventó en los libros de historia aparecerá el nombre de Michael Esther Hart con su proyecto Gutenberg pero si te dijera que el precursor de los libros electrónicos fue concebido con una mujer española durante los años cuarenta que te quedas to loco

Voz 15 16:48 viajemos pues a la España de la posguerra

Voz 14 16:50 una maestra de León llamada Ángela Ruiz Robles había conseguido un puesto en una escuela de El Ferrol en Galicia ya que se fue con muchas ganas de enseñar a sus alumnos cosas nuevas con nuevos métodos se quedó viuda muy pronto y aparte de dar clases a sus alumnos también tenía que sacar adelante a sus tres hijas en su poco tiempo libre se dedicó a darle al coco a inventar cosas que hicieran más fácil el aprendizaje empezó escribiendo libros sobre todo de ortografía Hitachi grafía recibió premios por sus métodos y sus alumnos acaban no tazas y por fin llegamos al año mil novecientos cuarenta y nueve que fue el año en el que su gran invento vio la luz el libro mecánico se trataba de un soporte de chapa de acero como un maletín pequeño que contenía diferentes láminas con dibujos una de ellas por ejemplo era un dibujo de un cerdito flautista cuyas partes del cuerpo se encendían cuando las expulsadas con el dedo gracias a unas pequeñas bombitas tras la lámina la luz lo que hacía era revelar un pequeño texto educativo eso era lo que le molaba esta mujer que el alumno experimentar a través de la interacción y la intuición que aprendí S G cuando basta de memorizar tocho tocho sin ningún tipo de reflexión listas de cosas que se olvidan en un día eso no sirve para nada y Ángeles lo sabía sería años más tarde en mil novecientos sesenta y dos cuando patentó su Enciclopedia Mecánica que seguía el mismo concepto que la anterior invento pero mejorado pisaba muy poco todas las lecciones se guardaba en rollos de papel que eran intercambiables por lo que el alumno de turno no tenía que cargar cada día con mil libros diferentes la como cuando ahora metemos un US ven nuestro ordenador pero con carrete había mecanismos con pilas circuitos lucecitas colores ya está aún primitivo zoom a base de lupa suena algo alucinante para aquella época y aunque mucha gente se interesó por el aparato lo cierto es que la idea no llegó muy lejos Pagola patente durante años e incluso se creó un prototipo de bronce King de esta enciclopedia mecánica pero el invento era algo complicado de fabricar en esa época siguió pagando sus patentes año tras año y dedicándose a la educación hasta su fallecimiento en el año mil novecientos en Bicing

Voz 16 18:54 yo cuando

Voz 1826 19:03 bueno por cierto que Ángela Ruiz Robles ha sido recordado además se ha hecho justicia recientemente con una calle en honor a ella que lleva su nombre en el distrito de Villaverde en Madrid una mujer luchadora que no aparece en la historia de la tecnología cacharros que pueden pasar a la historia también Saúl qué tal buenas tardes

Voz 17 19:19 buenas tardes Roberto haber escoge un gadget bueno pues como primer traigo una funda de móviles con airbag incorporado para salvar a nuestros teléfonos de las caídas cuenta cuentos un invento de un joven estudiante alemán de la Universidad de Allen que nos presentó nuestro compañero de cadena SER Íñigo Renedo el aparato evita que cuando nuestro móvil se caiga sufra ningún desperfecto el joven desarrolló un resorte de metal que se despliega cuando el teléfono Kai que amortiguar su impacto una vez en el suelo detecta que el móvil está intacto y entonces los amortiguadores se pliega manualmente y lo mejor de todo es que además son reutilizables

Voz 1826 19:55 en otro bicha hay otro gadget pues si así

Voz 17 19:57 gente Cacharro nos vale para pasar lo mejor aún las tardes de de verano en la piscina Se trata de un pin pon acuático es una plancha flotante con unas medidas proporcionales a las de una mesa de pimpón pero en miniatura ir con él podemos jugar hoy pasar mejor el tiempo en el agua además incluye un juego de raquetas la red con los soportes tres pelotas lo comercializa Amazon en su página web cuesta sesenta y cinco euros

Voz 1826 20:22 Juncker muy bien Sau muchas gracias Íñigo Sastre David justo por cierto la nueva temporada y cacharrazo pero en Podium podcast que les recuerdo a los oyentes que esto es la versión cadenaser la versión Radio la la versión Radio lineal que diría pero cuando llega la nueva temporada para octubre sino exportamos bien

Voz 18 20:41 vale más o menos sino la de Jan pero ya estamos trabajando activamente en todos los temas para la nueva temporada que son muchos de los que hemos tratado que además queremos pues aprovechar y hacerlos más en profundidad en el podcast Nos contáis algo la próxima semana de acuerdo

Voz 1826 20:56 la de Berlín un poco de Lehman

Voz 19 21:12 sí

Voz 20 21:16 no