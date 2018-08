HORA 25 deportes (23/08/2018): Llega la segunda jornada de la Liga y el Sevilla lucha por estar en la UEL

Voz 1 00:00 urbe

Voz 2 00:04 el deporte con Jesús Gallego

Voz 0919 00:13 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos abrimos con deporte en directo fútbol tercera ronda de la fase previa de la Europa Ligue está jugando el Sevilla en la República Checa el partido de ida de esta última eliminatoria juega en la cancha del PSIR malo Mou en un partido difícil y complicado para el equipo de Machín Santi Ortega muy buenas tardes

Voz 0691 00:33 muy buena pues es al partido cero cero el Sevilla pasándolo mal minuto setenta hay trece partidos están llegando con claridad realizado los tres cambios ya después de haber realizado ocho con respecto al partido frente al Rayo cero cero minuto setenta y tres y medio de partido

Voz 0919 00:46 Sevilla que ha salido por ejemplo en el once inicial con su nuevo fichaje del francés de la Roma con Alós desde el inicio no desde el inicio

Voz 0691 00:53 la sufrir por cierto una durísima entrada el francés del Sevilla de lo más aseado dentro de un mal partido general el Sevilla que está siendo dominado por un equipo animoso físicamente potente de momento el marcador no es malo para la vuelta pero quería tener esto arreglado Machín para jugar la semana que viene con más calma antes el derbi parece que no va a ser así

ha metido cambios todavía le quedan quince minutos al partido a ver si mejora Sevilla por el momento empate a cero quedan ocho días para que se cierre el mercado de fichajes de verano hay todavía se espera alguna gran operación aunque los movimientos de las últimas horas son de digamos nivel medio yo bajo enseguida repasamos todas las noticias la previa de la jornada de mañana que mañana empieza la segunda jornada de Liga tanto en primera división como es segunda

Voz 3 01:45 buenas tardes Gallego mira es una

Voz 4 01:47 ella con su amigo me han votado una parrilla

Voz 3 01:49 da cojonudo a que Benzema meter cuarenta goles hojas de

Voz 0919 01:55 qué dice positivas apostado una parrillada grande a que Benzema mete cuarenta goles procura que sea una parrillada de que no sea muy cara muy caras sí apoyo ocho librillo la morcilla no no te vayas a los bogavantes sea la gamba roja Ciemat porque me da a mí que es Benzema cuarenta goles macho no lo veo pero bueno si si la ganas si la ganas esperamos la invitación dejad vuestros mensajes

Voz 6 03:22 hombre los futbolistas si futbolistas ganan mucho dinero con el fútbol los aficionados desgraciadamente yo creo que ganar pasta no les tocará otra vez ponerla ocho y treinta y tres empates

Voz 0919 03:34 damos rápidamente antes de los fichajes el asunto de esa amenaza con ir a la huelga de los jugadores de Primera División

Voz 7 03:54 sí es que la patronal no

Voz 0919 03:57 se reúne con ellos y les consulta lo del partido en Estados Unidos los horarios y otras muchas reivindicaciones que dicen tener los futbolistas el mensaje de David Aganzo de ayer bueno pues ha calado en en algunos ejemplo éste es Trigueros el jugador del Villarreal hablando de lo de ir a la huelga

Voz 8 04:20 que era jugar a a Estados Unidos tampoco lo veo muy bien pero no no no por los jugadores porque nosotros estamos acostumbrado viajar sino por la gente por la ficción un poco raro que un partido de la Liga española pues se juegue en otro país sea al final pues se vuelva pues huelga

Voz 0919 04:37 vamos que no es por lo jugadores porque ellos están acostumbrados por los aficionados y sí pero bueno si hay huelga puede pues huelga otros tampoco está muy atentos a lo de la huelga Yeray el central del Athletic de Bilbao lo de la huelga que sinceramente no

Voz 9 04:52 tenía ni idea de que había habido reúne

Voz 0919 04:55 Johnny y yo creo que eso son temas de de de

Voz 10 04:57 la Federación de del presidente

Voz 9 05:00 los niños son tema de ella yo no voy a entrar

Voz 0919 05:03 no de la Federación no le de Delafé aunque hay quien cree que la Federación algo algo tendrá que ver en todo el asunto los entrenadores buenos los entrenadores no han convocado huelga otros y que en el fútbol lo que hacen es sobre todo el ganar dinero Bordalás el entrenador del Getafe le han preguntado esta mañana la huelga todo no

Voz 11 05:25 a las cosas que no dependen de menos no puedo por encima del presidente está el culo y ellos son los que tienen que opinar yo soy el entrenador y es que no no eso no se ha producido yo creo que es una una propuesta me parece la verdad es que no hablado con los jugadores de de este tema

Voz 0919 05:45 vamos que se debe al club a su presidente que le paga Hay ya está no vamos a ver hasta dónde llega el asunto simplemente voy a traer un dato aquí de de lo que ganan los futbolistas que ya sabéis dijeron ayer que en él el fútbol no todo es business no todo es explotación no todo es interés económico que hay que pensar en otras cosas bueno la masa salarial de los futbolistas de nuestro país en primera y segunda división en las últimas tres temporadas ha crecido un sesenta y cinco por ciento a razón de un veintidós por ciento cada año desde hace tres temporadas una temporada el veintidós por ciento más que el anterior la siguiente el veintidós por ciento más que el anterior así hasta un sesenta y cinco por ciento más en tres años yo creo que los jugadores pueden tener muchas quejas lo una queja económica de verdad un sesenta y cinco por ciento más en tres años no sé yo parece a vosotros ocho y XXXVII una pausa vamos con los fichaje

Voz 0919 07:44 del empate a cero en la República Checa entre el Sigma lo Moggi el Sevilla pendientes de ese partido vamos con las operaciones del mercado que están en marcha unas con dificultades otra más fáciles Se le está complicando a Filipe Luis el lateral brasileño del Atlético Madrid el marcharse al París Saint Germain porque el Atlético no está dispuesto a regalar a Filipe porque además al Atlético le iba a costar mucho encontrar un sustituto de garantías aunque Filipe no vaya a ser el titular del Cholo Simeone Filipe que está entrenando hasta ahora con el resto de compañeros en el Cerro del Espino no sé si con los titulares con los suplentes cómo está el asunto Pedro Fullana buenas tardes qué tal muy buenas entrena

Voz 16 08:27 de momento con todos los demás no ha separado jugadores de momento Diego Pablo Simeone entren aquí en la Ciudad Deportiva de Majadahonda el Atlético de Madrid entre ellos Filipe Tino tiene una salida fácil como decía el gallego porque el Atlético de Mariano da su brazo a torcer y no bajar ni un euro lo que pide hay varios contratiempos que juegan en contra de Filipe que el Atlético API de las últimas horas

Voz 17 08:46 veinte millones de euros que tiene treinta y tres años y es difícil que el Paris san Germain pague esa cantidad por un jugador de esta edad y más cuando tiene un acuerdo con el Bayern por Bernat por catorce millones de euros eso si no hay acuerdo todavía con el futbolista español del Atlético de Madrid pide ese dinero porque no tiene para invertir por tanto tiene que invertir en un lateral lo que consiga sacar por Filipe Luis si se va a esta hora de la tarde y a día de hoy el Atlético la opción que Barajas que Filipe se quede que renueve su contrato ya esté contento

Voz 0919 09:13 el Atlético de Madrid gracias Fullana madre mía lo que acabo de fallar el Sevilla en Oslo ante el Sigma sigue el empate a cero salidas en el Real Madrid Madrid ya sabéis que todo parece indicar no va a hacer un gran fichaje en lo que resta de mercado pero tiene que sacar algunos jugadores de su plantilla además de a Coentrao y algunas están cerca reproducirse como por ejemplo una al Rayo Vallecano Javier Herráez buenas hola qué tal Gallego muy buena así Raúl de Tomás se quedaría con Borja Mayoral como del

Voz 4 09:42 manteros suplente de Karim Benzema

Voz 0919 09:45 a Raúl de Tomás iría al Rayo Vallecano

Voz 4 09:47 también se va a hacer porque Casillas se quiere quedar bueno es que cobra tres millones de euros entre otras cosas

Voz 0919 09:53 era como tercer portero con Courtois

Voz 4 09:55 Keylor Navas que tampoco se va a mover del Real Mari lunnis el portero croata perdón ucraniano se iría al Leganés es verdad que también lo quiere el Valladolid pero está más cerca del equipo pepineros del Leganés así que esas son las dos salidas lo que Tomás ambas todavía no es un oficio

Voz 0919 10:13 si todo el mundo está pendiente de una posible sanción al París Saint Germaine por incumplir el fair play financiero que pudiera afectar alguna de sus estrellas aunque Herráez esto tiene cada vez menos

Voz 4 10:26 los cuerpos de producir si esta mañana veremos en contacto con la UEFA es verdad que están bueno pues están fiscalizado las cuentas del PSD desde hace cuatro meses es verdad que la UEFA va a estudiar las cuentas del equipo francés pero estudia las cuentas esto lo importante ya auditadas es decir hasta el año dos mil diecisiete recordemos que en papel

Voz 0919 10:47 y que dentro de unos días va a ejecutar la opción

Voz 4 10:49 de compra forzosa que son ciento treinta y cinco millones de euros pero estas cuentas la UEFA no las va a auditar porque evidentemente explorará el organismo oficial que completa en la Federación Francesa de hecho la UEFA como digo en ese tema no voy a entrar tanto en papel como en el mar seguirán el equipo francés

Voz 0919 11:05 atención buena noticia en la República Checa Xantia marcados Sevilla

Voz 18 11:09 Vigo All deshará habían una actuó

Voz 0691 11:11 nación fenomenal de Navas apoyándose en Andrés Silva que habilita Sarabia que desde la segunda línea se planta delante el portero checo para conseguir el cero uno mal partido el Sevilla que se torna con un resultado bastante cómodo para la vuelta pero aparecido Sarabia el goleador de la pretemporada en pleno proceso de renovación aparece el cero uno a favor

Voz 0919 11:31 Villa muy bien ha definido con la puntera del pie izquierdo cero uno gana el Sevilla cuando faltan apenas seis minutos para que termine ese partido mañana la segunda jornada de Liga a las ocho y cuarto en Getafe Getafe Éibar el equipo de Bordalás que viene de perder en el Bernabéu cómo se plantea lo de mañana José Antonio Duro lo primero con una incorporación el Getafe porque el conjunto madrileño ha anunciado esta tarde la llegada de lateral

Voz 19 11:56 ha cedido procedente del Walt porque estuvo cuatro años en el Granada no estará mañana el Getafe que buscan cambiar la imagen que dio el domingo en el Bernabéu guardar las va a hacer cambios sobre todo en el ataque así que iban a Alejo apuntó arriba hay sólo una baja la de Markel el técnico que busca que los suyos estén mejor que en el Bernal

Voz 11 12:12 en ese partido estábamos distraídos despistados no nos fuimos contentos queríamos hacer cosas que finalmente no no encima tenemos mucha ilusión puesta en este partido sabiendo que va a ser difícil complicado como vamos son todos los partidos como como salen

Voz 0919 12:28 el Eibar de Mendilíbar con qué novedades llega mañana a Getafe Jorge Beristain hola

Voz 0995 12:32 hola Jesús Gallego buenas tardes diecinueve jugadores en la convoca curia Rubén Peña es una torcedura de tobillo que ha sufrido en la última sesión se cae de la lista Fabián Orellana por molestias musculares junto a los lesionados Pedro León Iván Ramis además de riesgo Gámez por decisión técnica Cardo hola Hita bien salón una convocatoria equipo armero que buscará mañana su primera victoria de la temporada ante la Coliseum Alfonso Pérez

Voz 0919 12:57 no sabe si mañana le convence al entrenador del Eibar la actuación de los hombres del bar y mañana a las diez y cuarto en Leganés Leganés Real Sociedad el equipo de Pellegrino que perdió en la primera jornada en San Mamés ante el Athletic y que bueno pues fue el último partido de la primera jornada iba a tener que jugar pues casi casi el segundo de la segunda como llegan Miguel oreja buenas tardes

Voz 20 13:22 qué tal Gallego es hicieran la anterior y abren esta vuelve Garitano viene la Real Sociedad diez y cuarto como dices a Butarque el entraron el Lega Pellegrino tiene las altas de Carrillo y seguramente de Roland mientras espera una buena opción en el mercado

Voz 21 13:37 que no es lo ideal porque estamos en el final de agosto y bueno lo que pasa que somos Leganés y hay opciones que tenemos que proyecta al final vino tenemos que adaptar a las circunstancias hay un par de situaciones que estamos abiertos para ver si hay algún jugador que creemos que no tenemos

Voz 22 13:52 durante eh pero bueno

Voz 0919 13:54 pues por eso ofensivos no

Voz 20 13:57 pues que busca jueves ofensivos mientras aguarda la llegada de Nin ya lo contaba Herráez el joven portero del Real Madrid podría llegar la semana que viene

Voz 0919 14:04 y los visitantes mañana en Leganés la Real Sociedad aunque hay un visitante especial Garitano que ha hecho unos años impresionantes con el equipo de pepineros que va a ser recibido con todo el cariño de la afición de Liga pero que mañana intentará conseguir por supuesto los tres puntos para la Real Sociedad que ya consiguió en la pista de la jornada en Villarreal novedades desde San Sebastián Roberto Ramajo hola

Voz 1825 14:28 hola qué tal Gallego muy buenas pues la Real Sociedad que va a repetir la misma convocatoria acaba de salir del horno que en el partido del estrés de la de la cerámica esto quiere decir que Alberto de la Bella pinta que va a dejar la Real Sociedad en las próximas horas iba a firmar va a conseguir la carta de libertad para firmar por tres temporadas por la Unión Deportiva Las Palmas siguen de baja por lesión el portero Miguel Ángel Moyá ahí el central Raúl Navas y cómo ve a Asier Garitano su regreso a Butarque bueno él espera que después de los noventa minutos siga siendo Hijo Predilecto de Leganés en doce segundos escucha Alex gracioso

Voz 23 15:05 considero mi casa mi campo mio será diferente no tener que ir al lado izquierdo nada más salir a partir de ahí noventa minutos para poder competir lo que se quiere siendo el hijo adoptivo de allí me imagino seguro que sí

Voz 0919 15:18 claro que sí que tendrá un gran recibimiento el sábado el primer partido lo jugó en el Alavés y el Betis era la de es que por cierto tiene un refuerzo desde hoy ya veremos Silleda jugar ese primer partido el sábado ante el Betis han presentado a Calleri Kevin Fernández hola hola haga

Voz 1264 15:34 Diego no no llegan al partido contra el Betis porque lleva todo el verano entrenando por su cuenta y ha dicho que necesita una semana para estar a punto llega cedido sin opción de compra desde el Maldonado uruguayo en la temporada pasada marcó doce tantos con la Unión Deportiva Las Palmas cierra la delantera no se ha marcado una cifra de goles

Voz 24 15:50 me pongo una marca de goles sino tratar de primero ponerme bien tratar de estar a la par del grupo trato primero estar bien y después

Voz 9 15:59 cuando esté bien eh eh para qué

Voz 24 16:02 estoy Si estoy para asistir si estoy para hacer goles

Voz 1264 16:05 con la llegada de Calleri el Alavés sólo le queda un fichaje fuera hacer que es el de un centrocampista

Voz 0919 16:11 eran minuto más el descuento un minutos más el descuento en la República Checa y el Sevilla sigue ganando cero uno al sismo la con el gol que ha marcado Sarabia excelente resultado para el equipo de Machín mañana también comienza la segunda jornada en Segunda División se juegan dos partidos Extremadura Deportivo de la Coruña la ir Málaga Alcorcón el Depor que son dos de los grandes favoritos para intentar conseguir el ascenso novedades de ambos Andoni De la Torre buenas tardes

Voz 25 16:40 buenas tardes dos partidos para mañana Estremera deportivo a las diez de la noche recordemos que este si va a jugar en principio a las ocho pero la previsión de altas temperaturas ha obligado a que el horario del encuentro se tenga que retrasar ambos equipos que sumaron un punto la primera jornada por lo que buscarán endosarle la primera victoria de la Liga mismo horario tiene el Málaga Alcorcón que se jugará en La Rosaleda el club andaluz se estrena en su estadio ante su gente y buscará al pleno de victorias después de haber remontado frente al Lugo en la primera fecha los alfareros por su parte tras conseguir un valioso punto Santo Domingo frente al Sporting buscarán ponerle difíciles las cosas al equipo de Muñiz

Voz 0919 17:12 si mañana la selección española femenina Sub veinte puede hacer historia va a disputar la final del Mundial de Francia nos enfrentamos al equipo de Japón con el que ya jugaron las españolas en la primera fase ya fueron mejores ganaron ese partido es una cita histórica para nuestro fútbol allí va a haber un hombre de la Cadena Ser que estaba hoy con las jugadoras y con el cuerpo técnico de la selección Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 17:38 hola qué tal Gallego muy buenas tardes pues si aquí estamos en el en el lugar de concentración de la selección española acaba de finalizar el entrenamiento en el campo municipal ya ha hablado Pedro López el entrenador sobre el estilo que es innegociable

Voz 9 17:51 la idea es que si hemos llegado hasta aquí siendo de una manera trabajando de una manera no lo vamos a cambiar en este último momento hemos sido los dos equipos que no hemos especulado durante el torneo los dos equipos que desde un principio hemos apostado por llevar la iniciativa Poli iré a ganar el partido desde el minuto uno sí por suerte pues nos hemos visto recompensados con con esta final

Voz 0889 18:13 una buena noticia Lucía Rodríguez podrá jugar lo tiene complicado Lucía García ausente Aitana por la roja contra Francia

Voz 0919 18:21 va a estar se ha confirmado esta tarde en el partido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el presidente de la Federación Española Luis Rubiales la secretaria de Estado para el Deporte María José Rienda va a haber ambiente hay ambiente para ese partido final del Mundial Leku

Voz 0889 18:36 sí están los padres las madres están las familias estado con gente ahora mismo charlando después del entrenamiento por lo menos los familiares van a apoyar a la selección española supo que más complicado lo tendrá el la Japón

Voz 0919 18:47 esas mañana a esta hora lo contamos vamos a la República Checa se está disputando el descuento ya Santi Ortega del partido entre el el Sevilla estamos llegando al minuto noventa y dos han dado Juan

Voz 0691 19:00 otro descuento por tanto dos para que termine el encuentro el partido entre el siglo I el Sevilla cero uno gol de Sarabia un muy buen resultado para un discreto partido si esto sigue así claramente favorito el Sevilla para la vuelta por tanto para estar en la frase de grupos de la Europa Liga a punto de terminar cero uno gana el Sevilla gol de Sarabia

Voz 0919 19:16 la recordemos que el partido de vuelta será el próximo jueves y que el sorteo de la primera fase de la Europa League tendrá lugar el viernes de la semana que viene en ocho días previamente martes y miércoles habrán terminado las previas de la Champions el próximo jueves a esta hora ya sabremos los bombos de la primera fase de la Liga de Campeones once minutos para llegar a las nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 26 19:48 llega Superman los brazos al cielo Victoria para Miguel Ángel López y ser cabe entre tipos delante de se

Voz 27 19:58 uno

Voz 4 19:59 la DO

Voz 26 20:00 Rally Car Vuelta Ciclista a España Vuelta Ciclista a España dos mil dieciocho con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri cara número de beber vodka Grey su poder como lo ha celebrado cada día a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias y dispositivos móviles y Onda Media la medieval remontada me va a pasar con la el fin de etapa en la Cadena Ser

Voz 0919 20:29 pasado mañana comienza la vuelta que ha sido presentada hoy por todo lo alto en Málaga donde arranca la ronda española no va a estar el número uno del mundo como decía Chris Colom como decía nuestro compañero Íñigo Marquínez pero bueno basta en el equipo número uno de la radio en la Vuelta que es el equipo de la Cadena SER Borja Cuadrado como ha sido la presentación expectación ambiente muy buenas tardes

Voz 4 20:50 qué tal Gallego buenas tardes pues sí aquí en el Teatro Romano de Málaga acaba de finalizar con muchísima expectación con los eh lógicamente dirigentes locales con el director de la Vuelta con Nuria Fergó malagueña que ha reducido aquí por todo lo alto en esta gala de presentación con muchos aficionados incluso fuera de las instalaciones había mucha expectación eh como digo en una Vuelta que arranca el sábado todavía quedan dos días en la cual el ciclismo español va a tener seguramente a dos corredores como principales opciones Alejandro Valverde que ya la ha ganado en una ocasión it David de la Cruz el corredor de Sabadell que va a intentar tomar el relevo de Alejandro o de Contador que este año no va a estar en la carrera Éstas son las opciones lo que nos decían Valverde ida la Cruz

Voz 28 21:32 no el morir está Nairo y bueno pues yo estaría ahí pues como siempre estoy en la vuelta disfrutando un poquito oí viendo a ver lo que pasa ahí pasando día a día por eso que he entrenado pero no no me he dado grandes palizas ni nada de

Voz 9 21:47 después de que a lo mejor no fue no puede tener el resultado que quise pues fue una buena experiencia que sin duda me ayudará a este en esta edición que este equipo se ha demostrado algo es que que pueden ir con varios corredores a a luchar por la general no y sobre todo que saben cómo manejar no

Voz 4 22:03 así que como decimos muchas ganas de vuelta a España un gran protagonista también Peter Sagan que es como si fuera una estrella de rock y mañana ya los ciclistas van a terminar de ver cómo es esa crono de ocho kilómetros donde el sábado arrancará esta Vuelta a España

Voz 0919 22:15 lateral Borja preparando para esos ven

Voz 7 22:18 dos días seguidos de vuelta ciclista que resultado tremendo se lleva el Sevilla de

Voz 0919 22:26 o Lombok ha ganado cero uno el equipo de Machín con un gol de Sarabia en la segunda parte después que durante todo el partido los checos hayan tenido muchas más oportunidades que el Sevilla Sigma cero Sevilla uno pie y medio en la primera fase de la Europa League el equipo hispalense una gran noticia Fórmula uno después del parón veraniego vuelve el gran circo con el Gran Premio de Bélgica circuito de Spa Francorchamps donde bueno pues bastar Fernando Alonso aunque creo que Fernando Alonso no va a estar en los primeros entrenamientos libres de su Mclaren Manu Franco diario As cadena SER Imperio del monopolio de la Fórmula uno buenas tardes

Voz 0995 23:04 qué tal muy buenas tardes Gallego pues sí tiene razón basarla entonó Reese que es la próxima gran perla de Mclaren Savall que lideren el campeonato f2 que ya disputó con Fernando Alonso en principio de año las veinticuatro horas de Daytona es el que va a disputar esa carrera libres uno cero después ya se pondrá Fernando a los a los mandos Alonso que hoy ha hablado hablado como no puede ser de otra manera es su retirada dice que es más una retirada total que un hasta luego aunque no sabe lo que puede pasar en el futuro y luego también ha hablado que eso sí quiere habrá sorprendido aquí bastante ha rechazado ofertas de Red Bull para la próxima temporada se imagina tiene hubiera sido ver al once jul hay con más Verstappen

Voz 0919 23:46 pero pero pero yo había me parece me parece haber leído este verano al jefe de Red Bull diciendo algo así como No creo que sería que fuera un buen momento para que Alonso vinieron nuestro equipo o algo así dijo no

Voz 0995 24:01 bueno aquí en esto de la Fórmula uno

Voz 0919 24:04 si te muchas cosas no

Voz 0995 24:05 casi todos mienten aquí sí te puedo decir que Red Bull muy vistas sería la cuarta vez que intenta fichar a Fernando Alonso ya lo intentó en dos mil ocho dos mil quinientos pilón e incluso para hacer equipo con con Sebastian Vettel y ahora lo han intentado es cierto quizá no ha sido unas complicaciones a vivir extremadamente serios pero según han sabido dos ocasiones en las que recula intentado ficharlo durante esta temporada pero él ya tiene otros retos otros retos que como ya adelantamos en As pasan por ser el campeón de tres campeonatos ya hace ya campeón de Fórmula uno estaba intentando ser campeón del mundo resistencia y el próximo junio intentará ser el campeón no solamente de Annapolis sino que el campeonato Indy de Estados Unidos y eso es algo que nunca jamás ha hecho la Historia y en lo que va a los

Voz 0919 24:51 bueno Gran Premio de Bélgica circuito bueno para los Mercedes para los Ferrari que se supone

Voz 0995 24:57 si va a haber una una lucha una vez más entre Ferrari Mercedes aquí quitan Mercedes tienen un poquitín muy que deben Caja pero muy poco porque Ferrari también está está muy bien yo creo que Red Bull va a estar un poquito por detrás y luego a partir de ahí a ver qué hacen los nuestros también tanto Carlos Sainz con el con el Renault con Fernando Alonso con el Mclaren es para no entrar en los puntos vamos a ver lo consigue

Voz 0919 25:18 lo contaremos gracias Manu y tenemos también motociclismo Gran Premio de Gran Bretaña Mela Chércoles muy buenas tardes

Voz 29 25:26 uy si Rafa gallego desde el circuito de Silverstone donde que estar muy atentos al cielo a lo largo de todo el fin de semana hoy ha llovido tímidamente y podría hacerlo también durante la calificación del sábado se espera que no lo haga el domingo por cierto para asistir con la Fórmula uno horario diferente de las carreras arrancará en oro español a las doce y veinte el Gran Premio con la prueba de Moto tres la de Moto2 tiene a a las dos del mediodía hay cambios la de por lo he dicho todo Moto GP a las doce de mediodía como siempre y Moto3 ahora será a las tres y media cuando se acabado la clase reina en el día de hoy la hemos exaltado con Álvaro Bautista que ha anunciado que seguirá la próxima temporada todo el mundo de Superbikes con el equipo oficial que lo sin hueco el talaverano en la clase reina mira este paso intentando emular el camino en su día adicto Carlos Checa proclamándose primer y único español campeón del mundo de ese campeonato de motos derivadas de sería

Voz 0919 26:14 muy bien contamos durante todo el fin de semana Gran Premio gracias a ver si tenemos de nuevo un final emocionante con Márquez y Lorenzo el último lo ganó Lorenzo

Voz 29 26:23 eh

Voz 0919 26:24 no veo a Márquez perdiendo dos carreras en la última vuelta con Jorge Lorenzo aunque vayan a ser amigos compañeros la próxima temporada esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes como tales o sea no de los norteamericanos de droga Blair orgasmo de muerte se llama la canción Mon algo y titula que nos dejemos aparte de gran titular de la jornada que es la victoria de Sevilla cero uno en la República Checa ante el Sigma Óscar Egido

Voz 1643 27:04 pues que el Rayo Vallecano ha afirmado a Álvaro García por cinco temporadas ha pagado cinco millones de euros al Cádiz setenta y cinco por ciento de los derechos económicos además el Espanyol ha cedido Álvaro Vázquez da al Real Zaragoza el Levante ha dicho que ha batido récord de abonados veintidós mil el Levante que se enfrenta al Celta la primera jornada en casa al Celta que cumple hoy veinticinco años he dicho la FIFA que Pablo Guerrero está otra vez sancionado le levantaron la sanción para jugar el Mundial vuelve a ser otra vez suspendido