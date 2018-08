Peña ciclista en Colmenar Viejo

Voz 1478 00:00 estamos de vuelta en Hoy por Hoy Madrid a las doce y cuarenta y cuatro minutos y ahora vamos a charlar de nuevo con nuestra compañera Beatriz Caballero que anda por Colmenar Viejo y algo me había dicho que estaba con un club o una peña de ciclistas a verde a cómo estás

Voz 0419 00:17 hola de nos hemos escapado ya del bar Nos hemos venido aquí un poquito más lejos asistí como decía con el Club Ciclista Colmenar Viejo que me estaban invitando a desayunar y estoy con Victorio que forma parte de este club ciclista Victorio habéis llegado justo ahora aquí porque he visto sentaros hace nada

Voz 1 00:30 hemos salido a las nueve de la mañana hemos hecho y un recorrido de tres horas bueno terminamos aquí pues luego ya no refrigerados una cervecita una coca cola para es el Henri mito que tenemos y el recorrido que más o menos hacemos casi a diario

Voz 0419 00:44 claro es que eso te iba a preguntar que por aquí normalmente la gente sale mucho en bici en muchas rutas ciclistas hay muchísimo

Voz 2 00:49 la ruta ciclista echó hay muchísima gente que viene de Madrid como hay carril bici hasta aquí y luego ya pues mira si quieren hacer puertos tienen aquí

Voz 1 00:56 dos la sierra para hacer Morcuera Cotos Canencia Navafría lo que quiera que ruta dice hecho vosotros hoy es una que nosotros la llamamos la clasificación recorremos un poco por aquí es Colmenar Soto Soto Manzanares Mazar Manzanares el lo mata alpino veces Bill Moralzarzal certera y luego ya volvemos luego por Manzanares Soto Colmenar cese aproximadamente unos ochenta kilómetros disemine de tres horas

Voz 0419 01:24 no puede ser madre mía de cómo está teniendo ya he venido solventarse ayunar yo ya me me ha unido al final

Voz 1 01:32 eso es un día de estos normalito por ejemplo cuando días que vamos a hacer puertos en cuanto a su vez por ejemplo hacer Morcuera Canencia estamos hablando de ciento diez kilómetros lo que hay que hacer ahí ya con puertos quitarse a extremar duro depende los momentos porque somos gente que vamos a muchas marchas cicloturistas por ejemplo para la semana pasada que estuvimos haciéndola uno la Pedro Delgado el domingo pasado colgados son cuatro puertos entonces hay que prepararse entonces hacemos antes puertos y eso para estar bien y bueno ahí hemos estado unos cuantos del club

Voz 0419 02:01 lo que hacemos te lo estamos entre semana además esto los fines de semana que es todavía más gente

Voz 1 02:06 los fines de semana por ejemplo y ha habido mucha gente porque ya hay mucha gente Gayá coge vacaciones aquí en Colmenar quitar yo por ejemplo soy una persona ya jubilado trabajaba o cuarenta y dos años en Liberia sido técnico de mantenimiento y la verdad que bueno pues nos juntamos varía gente jubilado yo tengo sesenta y dos años y bueno somos muchos de los juntamos irá veteranos como yo llevamos muchísimo tiempo montando en bici no gusta y no lo pasamos bien

Voz 0419 02:31 este club sus todos de aquí de Colmenar Viejo

Voz 1 02:34 hay gente que nos de Colmenar hay gente que desde Madrid pero están apuntadas aquí hay una chiquita que estaba ahí con nosotros ahora como fue la vista de Tres Cantos dice pero vamos que en general la mayoría somos de condenar en el club pero que somos ciento veinte socios ciclistas más luego por tenemos sol yo por ejemplo tengo a toda mi familia metía Simancas y tan nacemos a un evento pues están también invitadas ellas

Voz 0419 02:56 oye lo que bien lo a la familia al completo efectiva

Voz 3 02:58 efectivamente querían digo que lo que une la bicicleta

Voz 1 03:04 pues sí es un es un deporte que además necesitamos todos el apoyo siempre de alguno que no sea ayude a unas veces porque vamos un día un poco peor y cosas de ese tipo y la verdad que hay hay muchas sociedad la gente colabora de maravilla para poder hacer las cosas bien

Voz 1478 03:19 Victorio pues como está hablando de la sociedad de la gente colabora yo le quiero preguntar yendo por las carreteras qué tal el tráfico

Voz 3 03:26 cómo cómo nos comportamos cuando vamos al volante

Voz 1 03:30 pues bueno el tráfico en general nosotros por aquí no tenemos ningún problema general porque vamos a ver por ejemplo el recorrido soy es salimos por carril bici hasta hasta Soto insultos la carretera es una es una carretera muy bien porque tienen tenemos un metro y medio de arcén con lo cual podemos circulamos de dos en dos y practicamente por el arte entonces a los coches les molestamos poquísimos intentamos ya tenemos nosotros una mentalidad para respetar todo lo que se pueda porque claro al cualquier accidentes siempre lo hacemos somos nosotros somos los más débiles pero bueno en general nosotros no hemos tenido hasta ahora ningún percance así importante y la verdad que estamos contentos deporte qué hacemos con entusiasmo no gusta a todos mucho hoy tenemos unas metas una serie de cosas para que no motivan el estar aquí haciendo bicicleta que en Jerez

Voz 3 04:22 bien y ahora el resto del día como como no

Voz 1478 04:24 tienen estructurado Vittorio

Voz 1 04:27 bueno pues yo era el resto del día pues es llegará a cazar a comer ahora en este tiempo pues es un poquito unas recitan poquito igual no es la que empiezan ya las fiestas pues estamos todo el rato poseso a hay acontecimientos a todas las horas pues cuando esta noche dónde quiera llegar a mi casa concebimos son las dos horas tres de la madrugada allá de ahí cosas Day ya tenemos estoy una semanita

Voz 3 04:48 para recomendarle a nuestra ciudad nos cuesta mucho no para nada

Voz 1478 04:52 sesenta y dos eso no es mayoría además está en la cabeza para recomendarle cosas a veces para hacer a nuestra compañera nuestra Beatriz que está ahí a ver qué puede hacer ahora mismo esta mañana y en Colmenar Viejo

Voz 1 05:05 pues ahora mismo aquí hay está la carpa ya están viendo acontecimientos están empezando con los niños de chollo está mi mujer y mi hija con un año que tenemos hay haciendo unas cositas que están ahí se lo están pasando bien y bueno yo las estoy esperando aquí para cuando vengan aquí a tomarse algo y ya pues decidí ir a ver dónde comemos en casa o donde digan ella

Voz 0419 05:26 trabajar para que dice Víctor está muy cerquita que la tengo enfrente y estamos en el resto

Voz 1 05:31 a la Plaza toros tienen medio está todas las plazas hojear montar la carpa que va a haber acontecimientos durante todos los días de la fiestas

Voz 1478 05:38 o sea que vea ese es el plan muy poco qué vas a hacer luego meterte en las fiestas OK

Voz 0419 05:45 yo creo que sí que voy a acercarme aquí a la carpa para ver qué es lo que hay

Voz 1 05:49 sí porque están haciendo cosas para los niños ahora y la verdad que esta era la cosa bastante bien

Voz 0419 05:53 los allí que voy entonces

Voz 1478 05:56 claro que sí además tengo que decirte vea mira que he leído que por primera vez va a haber psicólogos en el punto violeta que llevan a poner también en las fiestas de ahí de Colmenar Viejo pero ya saben que el punto violeta son todos estos puntos que cada vez se ponen más en todas las fiestas de municipios de barrio bueno pues para concienciar de luchar contra todo tipo de machismo y sobre todo contra las agresiones sexuales que además hoy hemos empezado al programa contando dos una en Madrid y otra en Fuenlabrada con lo cual también haber que ve por allí vea a ver si ves el punto Violeta como marcha una cosa vea antes de dejarte ahí que siga dando vueltas por Colmenar Viejo yo te he leído esta mañana que has puesto algo en Twitter que creo que te ha pasado en tu primer desayuno porque este serial segundo creo que esta mañana te has tomado otro y te ha pasado algo que yo quiero que cuentes sí

Voz 0419 06:47 yo siempre te has ido prevé primero en la en la estación a la que vaya a coger el transporte público me pido un café y luego ya en el lugar de Ory de de llegad de llegada en el lugar al que llego llame me pide un descafeinado bueno pues el café que me ha pedido esta mañana vayamos dando sueño estaba esperando a ver cuál era la línea de Cercanías que tenía que pedirme que perdido directamente un Colmenar Viejo

Voz 3 07:08 a ver si Iker te han dicho que te han puesto

Voz 0419 07:11 la verdad que se lo han tomado muy bien no me han mirado extraño ni nada y luego me han respondido en Twitter también cuando lo he contado me han dicho que no soy la primera persona a la que le pasa esto así aquí no que ya están más que acostumbrados por allí oye pues igual hay

Voz 1478 07:23 qué hacer algún tipo de canje que lleve por título comer Colmenar Viejo y que tenga algo especial no lo sé a ver a ver si a Victorio se le ocurre que podría llevar el café Colmenar Viejo

Voz 3 07:34 pues no lo sé es una idea ideas

Voz 4 07:36 muy original Leo y de de esta de esta chiquita y bueno la verdad es que no se he seguramente que con el ambiente caer

Voz 1 07:44 mismo los vale los camareros y son sobre todo la que son gente muy amable militar pues habrán sacado del apuró al

Voz 1478 07:50 bueno pues vea tienes una una tarea

Voz 1 07:52 debate ningún problema tiene lea una tarea añadió

Voz 1478 07:55 las esta mañana por Colmenar Viejo tienes que conseguir que alguien o que varias personas saber te den ideas de cómo sería un café a lo Colmenar Viejo

Voz 3 08:05 qué ingredientes tendría el día sin levantándose

Voz 1478 08:09 entre no lo inventamos lo patentados aquí en el programa que te parece

Voz 0419 08:12 lo patentados me me parece muy buena idea

Voz 1478 08:14 venga maja pues un beso un beso para Victorio para todo el Club Ciclista de Colmenar Viejo que bueno pues que da gusto que salgan por la bici con la bicicleta por por todos esos sitios todos los días hay tres horas madre mía qué valientes y que fuerza así que

Voz 1 08:28 poner por decirte algo de David que vengo haciendo alrededor unos veinte mil kilómetros el año como el doble que con el coche

Voz 3 08:34 ah pues mucho mejor porque eso está la vi que el vuelo y eso es pues nada si la verdad hagas por lo menos no gasto

Voz 1 08:41 la sobrina ni contaminamos es Dario

Voz 3 08:43 Viva Vittorio un abrazo muchas gracias y abrazo a la familia que le está esperando y que el estamos enredando vea a que luego hablábamos contigo vale más un abrazo de cincuenta y tres minutos