Las carpas de Colmenar Viejo

Voz 1 00:00 entre una y seis minutos estamos de vuelta en Hoy por Hoy Madrid nos apetece regresó

Voz 0545 00:05 Arco nuestra compañera Beatriz Caballero a ver cómo suenan las fiestas de Colmenar Viejo que ya hemos dicho que hoy en la plaza del pueblo estaban bueno pues con Ava un tributo a Ava así que vamos a ver con quién se ha encontrado nuestra compañera vea cómo va todo

Voz 1490 00:21 hola hola escucharla aquí ambientazo escuchado algo de cerveza ir digo mira aquí destacó el mundo con cerveza qué tal hola hola bueno cómo te llamas Victoria bueno Victoria ahí tú cómo te llaman Tony Antonio victoria estoy junto por aquí verdad no estoy confundida yo aquí muy parados va entonces sí que es lo que hacéis aquí

Voz 2 00:38 pues mira hemos venido a ver el espectáculo infantil que ha habido con los nietos y ahora estamos esperando a que suban los cabestros a la plaza de toros ahí es que hay muchos por aquí también

Voz 1490 00:50 parece que hay muchos mirando por Iberia además sí sí sí yo creo que sí que se hubiese hecho ahí dentro de la

Voz 2 00:56 pues nada nosotros mirar los niños han estado cantando han hecho un espectáculo de magia han estado bailando con pompa de jabón Italia han pasado detenido a los niños y los niños ahora dónde están que no los veo los niños están con su padre que si quisiéramos están se pierde él se pierdan por aquí se va allí para acá

Voz 1490 01:20 este ahí están disfrutando después del baile tengo que decir que me he venido antes en la carpa estaban bailando bailes infantiles pero estaban los padres y los niños estaba todo

Voz 0545 01:28 el mundo ahí dentro dándolo todo con mucho mejor claro como tiene que ser los niños y los padres todo bailando

Voz 1490 01:35 a veces estás aquí justo en la parte de fuera de la carpa la carpa la típica carpa blanca que dentro tiene una barra de bar tiene fuera puesto una carta con todas las bebidas la comida y los bocadillos ni de bocadillos de calamares no van Z B y con chorizo frito yo aquí me pierdo aquí venía gente ellos

Voz 0545 01:48 esa comiendo vea o están solamente bebiendo y lo de comer todavía no

Voz 1490 01:52 pues de momento hay gente sentada vamos a ver qué voy a hacer voy a dar una vuelta buena

Voz 3 01:55 el a ver venga venga eh ahí se escuchaba música pero vamos escucha bien la tengo yo me di a ver no sé no sé reconocer lo no termino de reconocen

Voz 1490 02:08 la gente está aún sentada bueno mira aquí gente bebiendo hola

Voz 3 02:12 qué tal hola bien estáis bebiendo muy bueno Palomino horas a lo mejor sí a lo mejor sí que hay un poco de whisky igual aquí si vean porque no había pedido nada de comer no hemos podido nada porque por eso a buena comida no cuando aquí hidratarse bien anulado la fruta

Voz 4 02:37 Afi completas al día un poco más pero nada

Voz 3 02:41 pues vez de cinco piezas al día hoy escribe es una pregunta si el café estuviese esto aquí en Colmenar Viejo que ingredientes sale expediente especial de un café aquí en Colmenar por ejemplo qué ingrediente ingredientes triste por especial Grammy granito a ver a ver qué me voy por ahí que también me estaban respondiendo ahí hay hay que yo hago que estoy atravesando sillas supondría ahí salta salta a ver qué me habías dicho tú por aquí muchos hijos de hielo hielo picado el echaríamos algo así pero si está inventado hay que ser un ingrediente nuevo tórridos

Voz 0545 03:16 a salimos ahí con la echado veto de algo ya ya es amigos con chorrito

Voz 3 03:20 sí sí sí de aquí vamos whisky anís esto qué tal

Voz 0545 03:24 ya ya espero que sólo sea así durante la fiesta lo de chorrito de anís y el wiki a la una hay nueve

Voz 3 03:32 que si mira aquí sí que tengo un hola hola

Voz 1490 03:35 qué tal qué estamos comiendo por aquí

Voz 3 03:37 vamos lo vendo muy bonito aún miran sanitos vamos aumentando hace tanto tiempo que no escuchaba que alguien me de que está

Voz 0545 03:44 han encomendó usan hitos si es que está aquí con los

Voz 3 03:47 que es hola Clara se hará Olletas

Voz 1490 03:50 están comiendo un sanitos ir tenían bebidas pero también parece bastante malsano mira un zumo de piña sin azucares añadidos muy bien creo que nos hemos venido a la mesa sana es que acabamos de dejar atrás una mesa con Wii

Voz 3 04:00 sí aleja a lo más duro ex te de la mesa ya estoy ya estoy lejos ya estoy lejos venga pregunta les saber el café Colmenar dijo que yo

Voz 0545 04:10 haría ver

Voz 3 04:11 a ver a ver vamos a ver dos veces una presencia de Gus Anita Moreno sí sí el café fuera sí sí echarles un vistazo escribir me estáis Un vistazo los claro claro si el dos seis meses aquí en Colmenar Viejo que ingrediente especial llevaría algo que no tiene un café típico algo de aquí de consuelo de llevaría Manolito Manolito colmena hay quién manda aquí con la este lunes because it que tienen esos planes deben de tener mucha mantequilla como sabe de Rico tu crees que estarían bien echado nunca aún Manoli

Voz 4 04:45 no no convocarlo todavía sí pero escape mejores cómo está sin Manuelita

Voz 3 04:51 aquí no sabíamos bueno tener Vallelado de Manolito

Voz 0545 04:54 helado de Manolito ideal tienes que buscarla Manolito

Voz 4 04:59 en algún heladería en las de las pastelerías de

Voz 3 05:02 Manolo Bueno me nombró a Juan Manuel no se imagina no me segura nada pero yo tendré que buscar algún Manolito entonces

Voz 0545 05:09 claro cómo son esos especiales bueno mira una cosa vea aquí tenemos a una compañera a nuestra compañera de fin de semana Almudena López sino que me estaba haciendo gestos desde el otro lado el cristal porque ella sí que conoce los Manoli todos hola no habéis probado nunca un Manolito no como Sol lo recomiendo pues muy ricos pero como es un cruasán gruesa en chiquitito chiquitito oí lleva algo por dentro

Voz 5 05:32 eh bueno yo creo que sí que puede llevar chocolate y pero sobre todo también por fuera están buenísimos aquí en Madrid capital hay pastelerías de semana así Manolito en éxitos

Voz 0545 05:43 pues mira ya sabemos algo más vea a la verdad no no estábamos puestas ahí los planes Almudena muchas gracias por la información bienvenida después de tus vacaciones que te voy a Morena estoy encantada de aquí más información lo aporta el fin de semana es en fin de semana en los bola iré a buscar Manolito es entonces venga vea buscar Manolito si nada sigue buscándole ingrediente aunque yo creo que el café Colmenar Viejo podría ser un café con un Manolito al lado claro está bien la idea eh

Voz 3 06:11 a ver si me dan otra idea sino compró esa idea

Voz 0545 06:14 bien vea pues un besazo para Titi y luego seguimos hablando como siguen las cosas por Colmenar Viejo vale

Voz 3 06:20 un beso muy grande Chávarri venga adiós hasta luego