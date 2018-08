Jugando al True Stories en Colmenar Viejo

Voz 1268 00:00 yo me voy a ir a Colmenar Viejo que me dicen que tengo por allí a Beatriz ahí ya pues metida en plena fiesta creo que con alguien que le apetece jugar a nuestro tú esto Luis no sé voy a preguntarle qué tal va la cosa

Voz 1 00:11 afortunadamente sabes lo que tienes que ir a ver pero vamos a ver si si queréis ahí está de conversación Beatriz China claro os ahí está de conversación

Voz 0385 00:24 sí sí sí estoy aquí hablando aquí a la Iglesia a pero ahora ha le ha valido déjame estáis contando por aquí basílica que tiene el Museo de Arte Sacro a nadie pues ve del órgano y lo pues visitar todo el retablo los tintos retablos que hay las distintas en los distintos pasos de Semana Santa que se guardan allí dentro

Voz 1268 00:49 Ana tienes que lo puedes visitar todo

Voz 0385 00:51 en la zona de fuera todo lo que es el alrededor y cómo se llama la Basílica Nuestra Señora de la Asunción donde donde está así quién yo desde aquí junto a la plaza el pueblo muy pegada como a doscientos metros aproximadamente andando porque lo que se ve la torre desde fuera sí vale se puede incluso subir a la torre mira me están es uno por aquí que a lo mejor no llevan hola qué tal cómo te llamas Carlos me llevaría hasta allí vale andar también tú la conoces la basílica que te parece muy bonita si a vosotros que os parece como llamáis yo me llamo Carlos y me parece muy bonita también porque nosotros Carlo oye pues si peludos Carlos anda

Voz 1628 01:34 tenemos aquí a los dos y sí sí que están en un parque jugando porque yo estaba Gobierno de las fiestas estaba haciendo de la carpa que estaba sitúa donde la plaza de toros y estaba yendo hacia la plaza del Ayuntamiento y entremedias no parado en este parque éxito porque daba la sombra he visto que había gente he dicho mira voy a descansar yo también porque el camino era largo es más cada vez le preguntaba alguien la señalización para poder llegar a la plaza del Ayuntamiento me decían uf íbamos a partir de madre mía es que todavía me queda es una así que examinado quince minutito existía aquí que yo estoy más cerquita de la plaza está a un paso peón nada he decidido sentarme un ratito

Voz 1268 02:02 me parece bien tú siéntate ahí tranquila hay descansa porque tampoco puedes estar todo el rato correteando por ahí por el pueblo de un sitio a otro pero una cosa te voy a decir tenemos por ahí alguien que quiere jugar con nosotras a true story es si este año y medio hizo Ana Beatriz

Voz 1628 02:17 que es justo la que no estaba comentando las características

Voz 0385 02:20 más de de esta basílica de que que está aquí conmigo qué tal hola qué tal es la que se ha aventurado a participar en esta hace esta incapacidad muy bien Beatriz estaba preguntando en qué consiste esto digo no te preocupa no no no es pero espera que se lo vamos a explicar Beatriz claro

Voz 1268 02:36 cuando verdad sí sí o la Beatriz maja mira no te preocupes porque vamos a hacer una cosa mira lo primero te voy a poner música del concurso a ver

Voz 2 02:43 lanzar hecho Carles es que a mí lo que me gusta

Voz 3 02:47 a este jueves Mastretta calla que me equivoco me equivoco punto en boca

Voz 0385 02:54 menos mal que te vea la música correr en una de las con esta música además treta apetece jugar es que es así mira Beatriz las dos Beatriz

Voz 1268 03:10 pero claro la tengo a dos ahí madre mía menudo lío de nombres nombrarlos matrices en fin menos mal que José Manuel no se llama Elena porque José Manuel Hernández Generación X hola por días muy buenos días cómo estás muy bien aquí como de dónde viene es cuéntanos de dónde vienes y que viene

Voz 4 03:28 hace pues vengo de Generación X que es eso una tienda una cadena de tiendas especializada en cómics libros y juegos Daisy un montón de cosas muy divertidas e interesantes que estamos por todas partes por todas yo vengo en concreto en la tienda de la calle Puebla que está muy cerquita pegadito a Radio se lo tenemos también tiendas

Voz 5 03:48 a la calle Carranza Fermín Caballero en El Alcorcón Fuenlabrada Valencia vale vale vale vale ir esto del toro Stories de que

Voz 4 03:57 la pues esto es un juego me iba a decir yo es un juego se bueno es que el tamaño pequeño sí claro efectivamente es un juego que en el que vamos a hacer una serie de preguntas y esas preguntas pues tiene una respuesta correcta la verdadera la tu respuesta pero está escondida entre otras respuestas que vaya tela a cada cual más absurda efectivamente porque no significa que

Voz 2 04:22 acuerdo que era correcta sea la evidente

Voz 5 04:26 vale de matriz concursante

Voz 1268 04:29 más o menos te ha quedado claro cómo se juega este concurso sí sí más o menos vale UDC no veía así absurda que tal vas qué tal funcionará of pues mira tengo tres niños pequeños así que a oye tienes del niño la semana pasada el como del niño ayudó a veces y otras veces no pero tú tienes ahí a los tuyo le va preguntando vale intento Beatriz cuéntanos un poco de tu vida así en un minuto que Nos dirías Dati para que te conozcamos un poco

Voz 0385 05:00 vamos a ver qué te puedo contarle estaba contando a tu compañera que me preguntaba qué es lo que tiene de bueno Colmenar o que no soy osado que que podría ella indagar y parte de la Iglesia le iba a decir ahora que podía lagar

Voz 1268 05:13 que tenemos la gasolina a Irán alabar digo menos no antes ha dado a animar anima pero vamos no no y otro de mejor

Voz 0385 05:22 lavar dinero pero desde luego nos cuentas de Colmenar pero yo quiero saber de aquí de actriz que me cuentas de Ci pues mira que te cuento pues que tengo tres niños y sí que estoy era pues de vacaciones con ellos aquí pues están feliz día qué te dedicas

Voz 1268 05:37 pues me eco a cuidarlos a ellos vale pero ahora en vacaciones de ellos y las tuyas también o ahora no estás ahí nadie le todos muy a tiempo completo este es mi trabajo bueno completo como hijos si completo completo no de vez en cuando tienes que tener tiempo libre hombre eso por supuesto hay que sacar tiempo para mí eso no me gusta Beatriz quién te apetece que conozcamos a la persona con la que vas a rivalizar por el True Stories hombre por supuesto venga pues Virginia Sarmiento preséntanos a quienes la otra persona concursante que no sé si es hombre mujer

Voz 6 06:08 bueno pues es hombre ya eso te lo puedo adelantar se llama Juan Juan nos llama en este caso va concursal por teléfono por la vía natural de con esto nos llama desde Torrejón de Ardoz jardinero entre sus hobbies esta salir al campo con los perros

Voz 1268 06:23 tiene treinta y un años origen treinta y un perros veinte hay un año no perros pero no sé cuándo tiene vale vale ahora le preguntamos si no ha jugado nunca al los Stories pero sí que nos escucha habitual vale Juan hola cómo estás muy buenos días cuántos perros tienes Juan ah bueno mira oye pues si nos tenemos que hacemos ballet unas tiene tres hijos el otro tiene tres perros de sabiduría si absurda qué tal funciona fans usa la justa bueno no ya sabes que estoy aquí hay mucho

Voz 7 06:55 de de de suerte señor a mi instinto a ver yo te vi no esto

Voz 1268 07:02 bueno pues nada preparado los dos vamos a hacer una pequeña parada digo porque tenéis tres minutos para pensar así si queréis hacer alguna consulta por redes sociales o por Internet para buscar alguna cosa así absurda os tenéis algo por ahí que os pueda ayudar is enough pues a contestar lo que ocurra vale así que hacemos una parada y empezamos a jugar a otro Stories venga una hay cincuenta y tres minutos todo preparado para jugar al true story is en Colmenar Viejo mi vea la concursante Beatriz estáis ahí las dos verdad

Voz 0385 07:46 aquí estamos aquí estamos y seguimos Beato

Voz 1268 07:49 con todo preparado verdad si todo preparado vale perfecto ir al teléfono desde Torrejón nuestro concursante Juan Juan estás por ahí verdad bueno pues vamos con la primera pregunta en este caso para Beatriz Colmenar Viejo así que cuando quieras José Manuel J vamos a ver

Voz 4 08:07 Ello muy bien recuerdo así muy rápidamente para la primera pregunta vamos a dar cuatro opciones para la segunda pregunta son tres opciones en la última pregunta serán dos opciones siempre estará buena incluida vale perfecto primera pregunta para Beatriz ahí vamos en la Casa Blanca también existen unas normas especie

Voz 8 08:25 Tales cuál lo es

Voz 9 08:27 en los grupos de visitas son fotografiados los zapatos de cada peso las toallas del presidente no son lavadas sino eliminadas si el presidente utiliza la cocina para su uso privado se le pasará factura está prohibido entrar en la Casa Blanca con zapatos sin calcetines

Voz 8 08:44 cuál es la correcta

Voz 1268 08:47 a ver Beatriz no sé si te ayudaban tus peques yo me imagino que es uno de tu peque no el que está llorando pobrecito

Voz 0385 08:53 sí sí aquí le tengo pero a ver yo creo que la última la en la Casa Blanca no se entras sin calcetines

Voz 10 09:05 Ike decimos a eso que pasa algo yo he sí

Voz 1268 09:09 o no pues eso Nava sonaba bien

Voz 4 09:12 no no si es verdad a mí me ha gustado también Beatriz la verdad

Voz 11 09:16 pero ahí lo tiene muy claro que el presidente

Voz 4 09:19 a la cocina para uso privado se le pasaba factura

Voz 5 09:22 vaya vaya vaya vaya vaya bueno Beatriz voy a apuntar te aquí un fallo pero vamos a ser muy benevolentes eh porque yo estoy viendo ahí que claro hay un peque que ahí que está llorando a ver quién es el pequeño que está llorando queda tiene Beatriz

Voz 0385 09:36 diecinueve meses hoy por entonces mucho Titín está haciendo la cucaracha como si le pasara algo en el suelo está tirador

Voz 1268 09:45 el suelo con la cola piernas arriba si se admite que por bonito vale venga vamos a preguntas vamos a por Juan primera pregunta Juan

Voz 0385 09:54 sí

Voz 2 09:54 allá vamos bueno perdonadme lo ponen

Voz 4 09:57 perdona la pronunciación es porque como es her in antigua ministra de justicia alemana tiene una página web interesante por qué escribe un blog sobre recetas de cócteles gestiona una agencia online de cuidado de niños hay veinte paraguas o publica meticulosamente cada uno de sus discursos en el Bundestag incluyendo las observaciones y las reacciones de sus oyentes

Voz 2 10:23 la primera el que decimos a la primera entonces a ver

Voz 12 10:29 no

Voz 4 10:31 porque nada me temo que nada debe venir debe venir de una región bastante lluviosa

Voz 2 10:36 vende paraguas en su web hace verdad es que claro Juan secretos esta estas respuestas tienen tienen tela bueno Beatriz estáis empatados a cero vale

Voz 5 10:47 qué móvil puede remontar y darle una alegría ahí a

Voz 1268 10:51 a tus peques llevarte el true story es venga vamos a por la segunda

Voz 4 10:54 aquí vamos con tres respuestas increíble pero cierto que sucedió en mil setecientos setenta y cuatro una revista publicó unas imágenes de unos aparatos novedosos que se parecían mucho al Walkman de Sony que existiría posteriormente fue la primera vez que una persona un niño de tres años fue reanimada con electricidad el efecto embriagador de la cocaína fue descubierto por consiguiente la sustancia fue servida en el té en las ocasiones oficiales de la Casa Real inglés

Voz 2 11:23 bueno Beatriz qué te parecen

Voz 7 11:26 pues la tercera

Voz 8 11:30 la última

Voz 10 11:33 Chencho Nader y eso es un fallo

Voz 4 11:37 es tan complicadas si nada pues fíjate fue la primera vez que se reanimó alguien con la electricidad anda en mil setecientos setenta y cuatro mil dicho mira ya no se me olvida verdad a mí tampoco la verdad Beatriz hemos aprendido ahí algo bueno

Voz 1268 11:52 venga vamos a por la segunda pregunta para Juan

Voz 4 11:56 qué sucedió en mil novecientos setenta y ocho en Japón más de dos millones de personas participaron en el primer campeonato japonés del cubo de Rubik el Pang se hizo popular de tal manera que las crestas fueron prohibidas en las peluquerías las monedas de cien yenes escasearon debido a la popularidad del videojuego Spacey en los salones recreativos

Voz 2 12:19 Juan cuál es la respuesta correcta

Voz 13 12:22 la última la de la mañana

Voz 1268 12:25 la All Time inglés es un correcto no era claro

Voz 4 12:30 junto a Juan venga tú imagínate el vicio eh

Voz 1268 12:33 vamos a por la tercera y última pregunta para Beatriz antes de que se nos vaya

Voz 4 12:37 vamos a ya que ocurre cada año cuando se celebra el festival de metal en las señales de tráfico de la población son retiradas por precaución para que no puedan ser robadas o en los alrededores nacen terneros por encima del promedio

Voz 1268 12:50 Beatriz dices la primera la primera y eso es una respuesta correcta muy bien vamos vamos vamos con empate de momento Juan puedes deshacer el empate o no venga vamos a verdad claro

Voz 4 13:06 descubrimiento hizo un campesino japonés en sus tierras en el dos mil nueve un ternero con dos cabezas y seis patas que camina vacía a él o encontró un trébol de cincuenta y seis hojas

Voz 1268 13:19 la del ternero y eso es un fallo Juana que te ha salido oye pues bueno habéis tenido un empate pero yo os digo yo ahora voy a hablar aquí a micrófono cerrado con J con José Manuel íbamos a ver cómo lo desempatar benevolente porque si si Juan desde Torrejón un beso a Beatriz desde Colmenar mil gracias sobre todo porque estás ahí pobrecitos así que oye mil gracias

Voz 0385 13:45 gracias a vosotros hasta compañera Beatriz acabáis

Voz 1268 13:48 desde Colmenar adiós venga pues eso

Voz 1628 13:50 por aquí nos quedamos yo ahora me voy con Beatriz que me ha dicho que me va a acercar a conocer la basílica esa famosa basílica que conocer si O'Shea en la galería de paso pruebo los monolitos Un besazo adiós

Voz 14 14:04 eh