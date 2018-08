"Parece que a Sánchez le gusta gobernar como a Maduro: por decreto y eliminando a la oposición"

Voz 1715 00:00 dejadme que salude a Ignacio Cosidó señor Cosidó muy buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches cosidos el portavoz del PP

Voz 1715 00:06 el Senado estamos contando es una de las noticias de esta ahora que el Gobierno no acudirá a la vía del decreto ley sino a la de la proposición de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria entiendo que en lo procedimental señor Cosidó ustedes noble ponen ningún reparo a que se haga a través de una proposición de ley

Voz 1 00:23 pues le ponemos el reparo se que el Gobierno quiere sustraerse al control de una cámara además marcaba territorial como es el Senado para aprobar un techo de gasto que afecta de manera muy determinante al gasto de las comunidades autónomas sí por tanto pues estamos en una profunda o discrepancias intento de bordear la legitimidad que tendría esta cámara territorial que seleccionado para abordar un debate sobre el techo de gasto no efectuó al procedimiento pues a esperar que el Gobierno concrete porque creo que en esto ha habido bastante confusión bastantes mensajes contradictorios vamos a ver qué es lo que finalmente apruebe el Consejo de Ministros y cuando pues para poder hacer el análisis correspondiente no

Voz 1715 01:10 lo que contábamos es que será mañana cuando se registre esa proposición de ley a través del grupo parlamentario socialista en el Congreso señor Cosidó que problema habría en que el mismo congreso que le dio el Senado la capacidad de veto será retiro

Voz 1 01:23 insisto primero quitarle la capacidad una cámara que representa al conjunto de los territorios de España al conjunto de las comunidades autónomas de las provincias a través de un sistema de elección que están enmarcados nuestra Constitución no para una cuestión que afecta de manera insisto muy determinante a las comunidades autónomas y por lo tanto una cámara te tendría especial legitimidad para poder abordar ese de ese debate sobre el techo de gasto no en segundo lugar un intento del Gobierno de sustraerse a un control parlamentario estamos en un sistema bicameral tantas veces hemos hablado todos los partidos políticos de que hay que fortalecer el Senado de que hay que darle más relevante de querer darle más competencias porque indudablemente es una cámara que nuestro sistema constitucional pues quedó un tanto devaluada bueno cuando tenemos la primera oportunidad de darle esa relevancia que accionado todos coincidimos podemos coincidir lo que podría tener el Gobierno se lo quita no iré a mi me da una sensación que vamos o al señor Sánchez les gustaría gobernar un poco como el señor Maduro no por decreto y eliminando la oposición parlamentaria no me parece que es no solamente un un error desde el punto de vista formal es que en mi opinión atenta a las calidad del funcionamiento de nuestro sistema parlamentario y a nuestro sistema democrático no además para darle la política económica de España a un partido como Podemos que ha sido el partido inspirador de una política económica como la del señor maduro que ha llevado a Venezuela su arruinada con lo cual me parece que el error es doble no por un lado de calidad democrática pero por otro lado también de una senda de política económica que estoy convencido que lo pueda llevar a una situación de crisis profunda

Voz 1715 03:10 simplemente porque señor vestido yo creo que a veces en los matices está la mejor aproximación a la realidad dice usted que este es un intento del Gobierno de sustraerse al control parlamentario aún que la reforma de la ley le quitara la capacidad de veto al Senado la senda de déficit seguiría teniendo que pasar por el Senado

Voz 1 03:26 que teníamos antes era dos controles un control del Congreso de los Diputados que es una cámara de una aproximación más proporcional de del voto de los ciudadanos y el control de un voto en el Senado que es una cámara territorial cuyo modelo de elección se equilibro entre los territorios para una decisión sobre el techo de gasto que afecta fundamentalmente al gasto de las comunidades autónomos yo creo que es mejor mantener ese doble control parlamentario que establecía la ley a ir solamente a un control parlamentario máxime cuando lo que se hace es que cuando tengo posición en una cámara lo que hago no negociar no es un proceso de diálogo no es intentar llegar a acuerdos lo que hago es tratar de modificar la ley para hacer un atajo liberarme de ese control de ese segundo control parlamentario al que todavía no a mi me parece que vamos en la dirección equivocada

Voz 1715 04:15 usted está en Ceuta ya verdad o iba a viajar hoy al menos

Voz 1 04:19 les pedí hablando desde una maravillosa vista de esta ciudad que quieres Ceuta que realmente es un lujo poder estar aquí

Voz 1715 04:29 pues ya que está ahí Le pido que nos valore la decisión del Gobierno de expulsar a esos ciento dieciséis inmigrantes que ayer consiguieron saltar la valla de la ciudad

Voz 1 04:40 los mire primero el Partido Popular apoyará cualquier expulsión que se haga en el marco de la legislación vigente creemos que no solamente tenemos que conseguir una seguridad y un control en nuestras fronteras porque es vital para nuestra propia seguridad sino que además a aquellos inmigrantes que de manera ilegal consigan penetrar en nuestro territorio pues la medida más efectiva es la de su expulsión siempre por supuesto dentro del marco de la legalidad y siempre con

Voz 1715 05:11 máximo respeto a los derechos humanos

Voz 1 05:13 dicho eso pues déjeme decir que es absolutamente contradictorio con lo que el Partido Socialista allí el Gobierno había venido defendiendo reiteradamente en el que se oponía incluso a las devoluciones ahora no estamos hablando sólo de Murcia sino parece ser que va a ser a un acuerdo el año noventa y dos con Marruecos estamos hablando de devoluciones que se producen en diferido respecto a la entrada no insisto el Partido Popular apoya que se utiliza en todos los mecanismos que la ley tiene para hacer frente a este desafío que tenemos en nuestras fronteras a la inmigración ilegal pero al mismo tiempo bueno no deja de ser paradójico que que este Gobierno pues tenga una política migratoria absolutamente inconsistente basada en las constantes contradicciones cambios de criterio rectificaciones parches para abordar una cuestión tan sería como es está de la inmigración

Voz 1715 06:04 de después de la expulsión de estos ciento dieciséis inmigrantes el Partido Popular va a poder mantener el discurso del efecto llamada

Voz 1 06:13 pues mire a la inmigración irregular en nuestro país ha multiplicado por tres desde que gobierna el señor Sánchez en los meses de junio julio de dos mil diecisiete tuvimos un incremento de inmigración irregular tuvimos cuatro mil quinientos inmigrantes irregulares que llegaron a nuestras costas entraron por nuestras fronteras terrestres en estos dos mismos meses del año dos mil dieciocho justo después del señor Sánchez de que os no Sánchez tomará posesión como presidente del Gobierno tenemos diecisiete mil quinientos se ha multiplicado más que por tres y además estamos viendo en la frontera de Ceuta en concreto un grado de violencia por parte de quienes pretenden entrar ilegalmente en nuestro país que nunca habíamos visto es absolutamente inédito no yo creo que eso tiene una clara conexión con una política migratoria una política cuyo mayor apogeo fue pues la llegada del que acuarios con seiscientos inmigrantes a los que les dio un estatus especial para que pudieran quedarse nuestro país es decir una política que lanzaba un claro gesto de puertas abiertas de papeles para todos que creo que está en la raíz pues de este crecimiento tan desmesurado la llegaba regulares España o lo decía un informe de Frontex se ha convertido en la principal vía de entrada de inmigración irregular de Europa cuando en la última crisis migratoria España había sido una referencia había sido modelo cómo podíamos controlar esos flujos migratorios habrá somos la puerta de entrada de toda Europa de la inmigración irregular y creo que eso tiene que ver con la carencia de una política migratoria que realmente sea Serbia alejada de cualquier demagogia que sea coherente y que Iker realmente responde a un desafío también tan esencial para nuestra convivencia propuestos sociedad como es el de la inmigración irregular no

Voz 1715 08:00 pues sí señor Costa usted fue director de la policía por lo tanto fue alto cargo del Ministerio de Interior en la época en la que usted ese ministerio cuántas veces se aplicó el acuerdo con Marruecos que se ha aplicado hoy

Voz 1 08:12 pues que yo recuerdo ese acuerdo no se ha explico es verdad también que el número de entradas que tuvimos Utah pues más limitado el que hemos visto en estos últimos meses y es verdad también que la cooperación con Marruecos fue excepcional no tengo más que palabras de agradecimiento porque la cooperación de Marruecos tanto en la lucha contra el terrorismo como en el control de la inmigración irregular fue absolutamente modélica en al menos en mi experiencia en el Ministerio de Interior creo que otra de las razones por las que estamos hablando de este incremento tan significativo del número de inmigrantes irregulares porque por alguna razón que yo desconozco probablemente en la calidad de esa cooperación en estos momentos pues no haya sido así haya sido están alta no por tanto si yo creo que es bueno que utilicemos todos los mecanismos legales para proceder a estas devoluciones pero creo que es muy bueno que cuidemos que el Gobierno cuide además eran muy especial esta relación con Marruecos porque es vital para la seguridad nuestras fronteras también no

Voz 1715 09:16 sólo una cosa más señor Cosidó no lo voy a discutir el dato global porque efectivamente se ha producido un aumento de la llegada de inmigrantes a nuestro país pero ya que está claro

Voz 1 09:24 estamos en peligro nada más que por tres distritos un nombres

Voz 1715 09:26 no ya que Ceuta le voy a dar un dato hasta el quince de agosto de este año han entrado a Ceuta mil doscientas ochenta y una personas hasta quince de agosto del año pasado entraron mil seiscientas veintitrés personas este año a Ceuta ha entrado menos gente del año pasado

Voz 1 09:41 bueno es que el Gobierno lleva tres meses que lleva este Gobierno han entrado más de ochocientas personas creo que que el dato es claro e Ignacio Cosidó portavoz del Partido Popular

Voz 1715 09:50 el gracias por habernos atendido esta noche

Voz 1 09:52 hacer y espero poder compartir con ustedes pues muchos debates sobre sobre asuntos que realmente preocupan a los españoles como es el de la inmigración o como es el crecimiento económico que tenemos que intentar mantener a toda costa para seguir creando empleo que es la la prioridad máxima que tenemos que tener todos

Voz 1715 10:10 siempre que sea posible gracias señor Cosidó buenas noches