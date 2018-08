Reportaje: "La belleza es algo que se puede tocar, oler e incluso probar"

pues para mí la belleza es algo que me haga sentir bien percibido con todos los sentidos no es bello algo que toco es bello algo que oigo no es ver algo que huelo es bello algo que tocando oyendo oliendo

los está probando me transmite bienestar o me hace sentir especial

Voz 1

00:57

para para verbalizar lo has tenido que tener alguna percepción en algún momento iluso eso lo aderezan a mí la playa me transmiten muchísimo el sol la arena aquí el mar con eso te puedo hacer lo que quieras a mí me dice es un cielo estrellado y un alumno te toque imaginar que he escuchado decir a otros es ajeno eso no lo siento yo no