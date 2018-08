LaLiga ya tiene decidido el partido que quiere que se juegue en Miami, y uno de los equipos será el Madrid o el Barça

Voz 1038

00:46

si la decisión eh que decía Aganzo anoche en El Larguero esa decisión unilateral de la Liga de Llano sólo con los horarios de jugar de viernes sábado domingo lunes en unas franjas quizá que no gustan tanto a los jugadores y no ya sobre todo agravado con el partido que va a jugar o que pretende la Liga de Fútbol Profesional jugar en Estados Unidos esta misma temporada que viene color ese acuerdo que hizo con la empresa de eleven un contrato de quince temporadas pero que según hemos podido saber hoy no están obligados la Liga no está obligada a que haya siempre un partido en esas quince temporadas puede haberlo sólo uno qué es lo que quiere la Liga que es esta misma temporada que ya se celebre uno en Miami o que haya dos por temporada o que haya algunas temporadas en las que no se puede celebrar ningún partido no lo haya la idea inicial de la Liga y lo que podemos contar ahora mismo en el Larguero es que la Liga ya tiene decidido el partido que se va a jugar y que se quiere que se juegue en Miami que ese donde ese jugó en lo recuerdas el verano pasado ese clásico entre Real Madrid Barcelona que fue un éxito rotundo en lo económico para ambos clubes y también para la empresa Burriel la Liga ya ha hablado con los dos clubes los dos clubes están de acuerdo en jugar ese partido va a ser un partido en el que van a estar o Barcelona o Real Madrid eso seguro es lo único que no han podido confirmar que va a ser o Barcelona Real Madrid es cierto que son mejores las relaciones con la Liga con el Fútbol Club Barcelona que con el Real Madrid pero en unos pueden decidir hoy mucho más el problema las fechas no hay fecha con la Liga avanzada tampoco podría llevarse un partido hasta hasta Miami no