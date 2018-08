Laia Aleixandri: "Las categorías inferiores este año han dado un golpe en la mesa y están diciendo a toda España que el fútbol femenino está creciendo"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1991 00:00 mañana la cita más interesante que tenemos nos lleva a Francia es a las siete y media de la tarde y es esa final del Mundial femenino Sub veinte donde España busca el título contra Japón allí un enviado especial de la Cadena Ser Javier Lekuona que tan

Voz 1 00:13 muy buenas hola muy buenas noches Yago qué tal estará nuestras

Voz 0889 00:17 están de maravilla han entrenado en él en el lugar en el que se encuentran concentradas y ahora mismo están aquí en el hotel Lancelot mira hasta tierras mágica porque aquí cerca está el bosque de Boceli ante donde las leyendas británicas dicen que vivía en Berlín eran druidas que cruzaban el mar de Bretaña a Gran Bretaña en barcas de piedra esperemos que parte de esa magia mañana acompaña a nuestra selección española Sub veinte

Voz 1991 00:42 menudo Monedero el Merlín no

Voz 2 00:44 ni nada en fin

Voz 3 00:46 hombre Merlín iría con Inglaterra

Voz 1 00:48 José favor nuestro rivales Japón tenemos opciones bueno con estás con protagonista no protagonistas

Voz 0889 00:54 aquí estamos y a la fresca en la puerta del hotel con Lalla Alexandre la central de la selección española que está haciendo mundial sensacional y que ya te escucha en el Larguero Yago la verdad es que está siendo un punto de referencia es una incuestionable para Pedro López y aquí está en El Larguero de la Cadena Ser

Voz 1 01:13 hola Alaya qué tal buenas noches noche

Voz 4 01:16 qué tal estás muy bien como está grupo bien bien ya esta en nuestra burbuja alejado de todo pensando en en la final que tenemos mañana muy importante y bien bien el grupo está sensacional

Voz 1991 01:29 me imagino que con muchas ganas de que llegue esa final de mañana de conseguir este título después de un torneo que pase lo que pase ha sido histórico

Voz 4 01:38 sí está claro es que llevamos un recorrido en este campeonato en el cual hemos ido de menos a más Si bueno como tú dices que que nos hizo ir de de cuartos a semi se fue histórico sí que es verdad que el equipo no se quería quedar con eso oí y así lo hicimos así que conseguimos ese pase a la final y bueno no queremos rematarlo y está claro que queremos abortadas por la victoria

Voz 1991 01:59 me han dicho que podría ser un gran regalo de cumpleaños para algo

Voz 4 02:03 sí la verdad es que sí que que bueno el el sábado me cumpleaños Si que mejor que que celebrarlo con un oro pero pero bueno en veinte primero a trabajar

Voz 5 02:15 a ese partido de la misma

Voz 4 02:17 de manera que que lo hemos hecho los demás Si bueno ojalá llegue llegue esa celebración para todos y especialmente para para mí y para eso dieciocho años

Voz 1991 02:25 o es que no cumple los dieciocho años justo el día después de ser campeona del mundo esto lo pueden decir muy pocas personas eh

Voz 4 02:31 sí la verdad es que sí que sería inolvidable y muy especial como como ya he comentado

Voz 1991 02:36 bueno qué partido esperáis para mañana porque Japón ya la conocemos nos hemos enfrentado a ellas en la fase de grupos en esa ocasión no fue bien lo que pasa es que Japón ha ido de menos a más Se ha terminado o está terminando muy bien este torneo

Voz 4 02:50 sí la verdad es que sí que ya te digo a ambos equipos hemos tenido una evolución durante el campeonato el partido que jugamos contra contra Japón será totalmente diferente al que nos podemos encontrar en una en una final hizo bueno ya sabemos cómo son la japonesa son muy dinámicas que habrá una lucha de de dos selecciones por tener el balón por crear peligro pero bueno nosotros tenemos las ideas claras sabemos cuál es nuestro nuestro fútbol y nuestros puntos fuertes así que vamos a ir a por ella sin sin frenos

Voz 1991 03:20 ya se me vas a decir que lo importante es el grupo pero también a nivel individual querían de ti de tu trabajo y te tu fútbol quieres sino la mejor una las mejores centrales del torneo cómo se lleva

Voz 4 03:29 bueno la verdad es que que bueno tú escuchas a lo que opina gente de del equipo individualmente la verdad es que que es como te digo antes no tu tu formas aquí una burbuja estás con el equipo y estás a gusto con tus compañeras de todos los que formamos parte de este esto torneo y bueno es es increíble que que puedan decir eso de de de una jugadora que de pequeñas con esto pero pero bueno lo principal ya te lo digo que que es el equipo y como acabamos este torneo y ya te digo que vamos a ir a por a por el oro

Voz 1991 04:00 de pequeñas con esto pero es que hay que decir que tú empezaste muy pronto porque con catorce años ya estabas jugando con la sub diecisiete

Voz 4 04:06 eh si ves tuve la suerte no por así decirlo y la oportunidad de tan joven pues estar con con las categorías inferiores ya y la verdad es que es un privilegio siempre como te digo lo provecho al máximo siempre que que he visto esta camiseta es increíble así que bueno muy afortunada os da la sensación

Voz 1991 04:26 ya que el el crecimiento del fútbol femenino a nivel selección en España está siendo brutal en los últimos años en fíjate lo que hemos conseguido este año el Europeo sub diecinueve y sub dieciséis ahora estáis en esta Fun final del Mundial sub veinte que en caso de lograr el título serían tres títulos de categorías inferiores el futuro si miramos hacia delante es buenísimo para España

Voz 4 04:47 sí creo que como dice el dicho las palabras las lleva el viento pero aquí tenemos hechos está claro que las categorías inferiores este año y bueno da un golpe en la mesa ahí están están diciendo toda España que el fútbol femenino está creciendo y el absoluta también lo podemos ver hemos conseguido la segunda clasificación para para un Mundial que eso es algo muy grande así que esperemos que nosotras podamos culminar este trabajo con colas sub veinte y con con un oro así que que siga creciendo el fútbol femenino y que en España haya ese es vaya haciendo un hueco muy grande

Voz 1991 05:19 en la previa de de este campeonato bueno en la previa meses antes sufrir una lesión importante esa lesión en esa rotura de cúbito y radio en algún momento dijiste ostrás que igual no llego

Voz 4 05:32 bueno sí la verdad es que fue una decisión dura y tuve la opción de de operarme pero al final decidí optar por la población en operarme yo sabía que que iba a ser una bueno que me iba a perder el tramo final más emocionante con el club bueno y y sabía que podía trabajarlo bien y llegar en condiciones óptimas al Mundial así que mi recuperación fue enfocada a esto a mi ilusión y mi ya este Mundial con mis compañeras así que así lo hice y la verdad es que muy orgullosa de de bueno de poder haber llegado de esta esta manera aquí

Voz 1991 06:05 en La Haya habéis conseguido consolar a Aitana Bonmatí en estos días sabiendo que no se va no va a poder vestirse de corto en esta final por Sanz

Voz 4 06:14 no bueno la verdad es que bueno es son situaciones que se dan en el fútbol que son son muy duros no en este caso Aitana se queda sin sin esa gran final que qué bueno que tanto como todas las jugadoras que formamos parte este equipo se lo merece pero bueno yo hoy personalmente y todo el equipo ya ya hemos estado junto a ella la hemos podido animal como como pudiese y así como ya lo he dicho yo y es una jugadora Hay no dudó aunque le queden muchas finales por jugaría así de grandes espero que que mañana este dándonos al cien por cien Leku algo para haya

Voz 0889 06:46 sí hombre también hay que preguntarle por una Battle no la jugadora que se lesionó en la primera jornada contra Paraguay que se fue con un fuerte esguince de tobillo para España y que hubiese estado homenajeando a durante toda la clasificación ISI mañana conseguís el Mundial habrá un hueco ahí para ella no

Voz 4 07:02 sí está claro que desde el primer momento en los acordamos de ella es una más en el equipo desde la distancia Bono en teoría ella tenía la oportunidad y la gran la gran suerte de venir aquí estar con nosotras pero por por cosas de la operación que tuvo que no podrá estar aquí pero seguro que estará en casa he con nosotras dando el cien por cien como como ya te he dicho antes con Aitana la verdad es que es una persona muy especial tanto en el campo como fuera como fuera de él dentro del equipo así que yo creo que va a estar muy presente

Voz 0889 07:34 veo que hay muchos familiares también por aquí no a mucha gente que ha estado con vosotros en el entrenamiento que está ahora en el hotel aquí a la fresca

Voz 4 07:42 sí la verdad es que bueno que que se nota no la presencia de familiares que como ya te he dicho es es histórico lo que estamos haciendo y creo que también se refleja en en la cantidad de de familiares quién podía asistir así que mañana yo creo que va a haber un buen ambiente de de familiares y amigos que que asistirán y que seguro que nos dan ese empujón que cada vez menos nos faltará y que necesitaremos

Voz 1991 08:03 ha estado buena pregunta no van pero al tú fantásticas del yo sé que mantiene siempre el nivel de ocho para arriba de eso no tengo ninguna duda

Voz 6 08:10 eh La Haya cabo miles mete mete Peres

Voz 1991 08:14 Dion el hecho de saber que va a estar en la grada el presidente del Gobierno Pedro Sánchez la Secretaria de Estado para el Deporte María José Rienda y el presidente de la Federación Española de de fútbol Luis Rubiales

Voz 4 08:25 bueno la verdad es que que bueno que cuando estás en el en el campo y sobran los himnos Si echas es un poco la mirada hacia arriba pues sí que impresiona un poco pero ya te digo son cosas del fútbol nosotras hacemos nuestra burbuja indie y estaremos al partido seguro que no estamos a otras cosas así que vamos a estar cien por cien algo que pasa dentro del campo de lo que fuere lo que pase fuera no no nos incumbe en esos momentos pero sí que es la verdad con un gesto muy muy bonito y especial

Voz 1991 08:52 hombre si están allí es porque no tenga ninguna duda Alaya de que estáis haciendo algo muy importante eso que no se olvide muchas gracias Lalla estaremos mañana empujando hoy animando desde España a partir de las siete y media en esta final contra Japón van

Voz 4 09:05 es así así me gusta mucho

Voz 1991 09:08 esa suerte Laya nada

Voz 4 09:10 has le veo bien

Voz 1991 09:13 las veo convencidas han hecho un torneo espectacular todavía no han perdido hay que ponerle el broche a una competición que Yasin histórica

Voz 0889 09:20 sí yo le decía a Pedro que está durante charlando con era el entrenador a Pedro López el palentino le decía a ver ahora no vamos a mentar siquiera la posibilidad de que de que no se campeones mira Pedro está precisamente segundo El seleccionador nacional que pasa por aquí Pedro te decía estamos en directo en El Larguero aquí con la fresca te decía no vamos a aumentar la derrota bajo ningún concepto pero sabemos que que dar segundas ya es un éxito bestial

Voz 7 09:49 ahora en el momento en el que estamos no vamos a renunciar a nada ahí es que además tenemos motivos para creer este equipo está convencido y mañana vamos a salir al campo a darlo absolutamente todo

Voz 0889 09:58 Yago de Vega ha sido casual te juro que no estaba pactado pero se han conjuntado las las estrellas y hemos hecho el círculo perfecto estar Pedro contigo

Voz 1991 10:07 hola seleccionador qué tal buenas noches bueno

Voz 7 10:09 noches qué tal con qué sensaciones para mañana

Voz 1991 10:12 buenas son buenas el equipo

Voz 7 10:14 yo estaba reforzado después de los últimos partidos se ha notado una implicación en el campo y unos resultados de su esfuerzo que que les hacen no temer a nadie

Voz 1991 10:24 comentábamos ahora con con ahí durante estos días hemos hablado con diferentes jugadoras de la selección que ellas son conscientes de que están haciendo algo histórico pero que lógicamente que quieren poner el broche de oro a este campeonato y sobre todo para para un año fantástico no para las categorías inferiores del de fútbol español con dos Campeonatos de Europa ya un campeonato del mundo sería la leche vamos pues

Voz 7 10:47 los que llevamos un año fantástico que tenemos la suerte de poder disfrutar de estos equipos de estas jugadoras aunque también es el fruto de de mucha gente de muchos clubs aunque sea este año en el que llevamos dos campeonato si esta final del Mundial hay que tener en cuenta que los últimos cinco años llevábamos diez finales es una auténtica locura sub diecisiete y sub diecinueve y eso es el el la buena evolución del boom que está teniendo el fútbol femenino en nuestro país y la implicación de los clubs y las territoriales en en el fútbol femenino que está haciendo que las jugadoras tengan buenas condiciones para jugar y están sacando todo lo que llevan dentro y eso yo creo

Voz 1991 11:25 Pedro que en el futuro nos hará ponernos en en nivel absoluto al mismo nivel que las grandes potencias europeas donde ahora mismo el podríamos decir que a nivel absoluto estamos un pelín por debajo un peldaño por debajo pero bien de las generaciones que vienen por detrás eso significa que se están haciendo las cosas muy bien

Voz 7 11:41 pues si seguimos este camino hoy Hinault para vámonos confiábamos con que hemos llegado al techo sino que todavía nos queda estoy convencido de que si un camino similar yo creo que pasó en las selecciones masculinas en las que pues las categorías inferiores arrasaba ni la absoluta no pasaba de cuartos hasta que al final pues ese buen trabajo como bien dices en categorías inferiores tuvo su fruto y ganamos pues dos Europeo dos Eurocopas y un Mundial

Voz 1991 12:05 acabo los tenéis que ir a descansar que ya no son horas alguna duda para mañana lo tienes todo claro lo tengo todo claro fenomenal pues si tú lo tienes claro Nos dejan mucho más tranquilos a los demás seleccionador Pedro López vamos a estar como lo decía al empujando desde aquí vale desde España un abrazo muy fuerte y mucha suerte sí sí

Voz 7 12:21 gracias esperamos dar una alegría mañana ojalá ojalá lo cuenta

Voz 1991 12:24 hemos en el larguero el punto final

Voz 0889 12:27 bueno pues te voy a cantar un once de haber si lo clavó a ver va a ser cata la portera en defensa Lucía Rodríguez que parece que se recupera de sus molestias Berta Alexandre ha sido la invitada de El Larguero y Defensa da Mari es pivote defensivo por delante abiertas parte Ari Oroz y arriba Andújar Pina y a ver si llega Lucy García que tiene molestias en los esquifos sino pues hay otras opciones como debe va Pauleta y otras posibilidades para este equipazo que no se está haciendo vibrar y yo le decía subcampeonatos un éxito pero ahora queremos la victoria

Voz 1991 13:00 sí señor suena muy BNS once suena muy bien cualquiera que salga porque todas las que han estado en este Mundial han estado a un nivel altísimo mañana lo contamos gracias Leko un abrazo