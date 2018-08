El Larguero (1ª parte / 23/08/2018): El partido en EE. UU. y los clubes que ya saben que van a jugarlo y Laia Aleixandri y el Mundial sub-20

Voz 1 00:00 baja

Voz 1991 00:41 a las once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintitrés de agosto en la previa del arranque de la segunda jornada de Liga en Primera División todavía con los ecos de la Reunión de la AFE y la posterior rueda de prensa de su presidente David Aganzo en la que amenazó con ir a la huelga después de anunciar hace unos días el presidente de la Liga Javier Tebas que se podían disputar algún partido esta temporada en Estados Unidos es una medida que me parece exagerada teniendo en cuenta que estamos hablando de un solo partido de los trescientos ochenta que tiene que disputar este año en primera división el malestar de los jugadores creo que viene realmente por el hecho de que Tebas no cuente con ellos a la hora de tomar decisiones por sentirse evidentemente completamente excluidos en las iniciativas que toma la Liga a partir de ahí ya escucha escucha estéis anoche a Aganzo en El Larguero diciendo que tampoco les gustaba jugar los lunes los horarios de los partidos bueno que digamos que poco a poco habían ido cediendo los jugadores que hasta que iban a llegar que ya el tema de irse a Estados Unidos a jugar partidos había sido la gota que colmaba el vaso y que si la situación sigue igual se iban a la huelga la cuestión es que no es culpa de él de la Liga no es culpa de Tebas Tebas evidentemente hace lo que le da la gana porque los clubes lo permiten el poder que le han dado poco a poco los clubes del nuestro país legitiman a Tebas para poder en crear iniciativas desde el punto de vista empresarial nunca desde el punto de vista deportivo es decir siempre se antepone el el la empresa la marca el conseguir dinero el conseguir beneficios económicos para la marca la Liga que eso evidentemente repercute también en los equipos que son los que van a cobrar más dinero en definitiva repercute en los salarios de los jugadores que al tener más dinero de los clubes van a poder cobrar más dinero todos han ido aceptando estas condiciones con lo cual Tebas ahora mismo es el dueño del fútbol en nuestro país in toma las decisiones sin tener que pedirle explicaciones a nadie y mucho menos sin tener que pedirle ni permiso ni tener que consultarle así que creo que las quejas de los futbolistas de nuestro país que creo que son desmedidas exageradas no tienen que ir en relación a la Liga de Fútbol Profesional tienen que ir con en relación a sus clubes para pedir explicaciones de por qué ha llegado a esta situación en la que se forman se toma mejor dicho decisiones de forma unilateral pero bueno tiene pinta que la película no va a terminar aquí que vamos a tener más capítulos en los próximos días a todo esto como decía mañana tenemos dos partidos de la segunda jornada en Primera División a las ocho y cuarto en el Coliseum Getafe Éibar para las diez y cuarto de la noche nos queda el partido de Butarque entre el Leganés y la Real Sociedad además el Sevilla disputado el partido de ida de la última eliminatoria previa que da acceso a la fase de grupos de la Europa League el conjunto hispalense ha jugado en la República Checa frente al Sigma o Lombok ya ganado sufriendo pero ha ganado un importantísimo cero uno con gol de Sarabia en el minuto ochenta y cuatro es decir a tan solo seis minutos del final qué le da una ventaja fantástica al conjunto hispalense que ahora tiene que hacer es bueno en el partido de vuelta el próximo jueves es decir dentro de una semana en el Sánchez Pizjuán el la renta que ha sacado hoy en en Chequia pero antes ya sabéis que el domingo tiene partido Liga además con rival complicado juega en casa jugará contra el Villarreal para mañana toda la atención puesta además en la selección mina de fútbol Sub veinte que disputa la final del Mundial de la categoría el equipo español que está completando un campeonato histórico ya pase lo que pase en esa final de mañana lo que pasa es que claro llegados a este punto en nosotros y ellas queremos el el oro queremos que consigan esa ese título de campeonas de el mundo no va a ser fácil porque delante van a tener a la selección de Japón que se cargó en cuartos de final a Alemania en semifinales a Inglaterra y que ha ido de menos a más en este torneo y que desde luego llega hasta final a un nivel fantástico el ciclismo ya ha sido presentada la Vuelta Ciclista España que arranca este sábado en Málaga se ha presentado una edición yo creo que con muy buena pinta y no sé lo veo que que puede ser espectacular porque son ocho finales en alto dos contrarreloj donde la principal baza para los nuestros parece que un año más es Alejandro Valverde vamos a ver si hay alguno de los nuestros que se anima y también se mete en la pelea pero bueno en un rato vamos a analizar todo lo que nos viene por delante noticia también en el mundo del motor porque Álvaro Bautista que ya os contábamos hace un par de semanas de hecho hablábamos con él en el en el Larguero nos dijo que no iba a seguir en el Mundial de Motociclismo que no tenían moto para el año que viene y hoy ha anunciado que la temporada que viene estará en el Mundial de Superbikes lo hará con Ducati como es jueves tenemos tiempo para de debate además hoy tenemos yo diría mejor debate porque os vamos a preguntar por los tres candidatos a priori para ganar la Liga estamos a ocho días de que se cierre el mercado de fichajes y la pregunta es quién tiene mejor plantilla Barcelona Atlético de Madrid o Real Madrid podía amar como siempre a nueve cero dos catorce sesenta sesenta reservadas vuestro turnos escuchamos un poquito más tarde la pregunta es quién tiene la mejor plantilla Barce lona Atlético de Madrid o Real Madrid nueve cero dos catorce sesenta sesenta luego lo debatimos las once treinta y seis contado todo empezamos

Voz 8 07:33 ya hemos qué tal buenas noches visto el partido creo que el resultado es buenísimo

Voz 0473 07:37 todos los magnífico en la presentación del programa has comentado claramente a lo ha pasado mal Sevilla muchos minutos el partido demasiadas ocasiones para los checos y al final la inspiración de los titulares porque han sido Navas Andrés y Sarabia yo que han organizado el gol de Sarabia que sigue a su ritmo en esa en esa faceta goleadora extraordinaria y casi desconocida en el Sevilla de la temporada

Voz 9 08:02 por eso o por lo menos no Juan esta posibilidad a arreglar

Voz 0473 08:05 un partido que se había puesto feo sobre todo por esas sensaciones no ocho cambios Tiago visto

Voz 10 08:09 sí Machine lo sean con respecto al que llamó

Voz 0473 08:12 tanto la atención en Vallecas hace cuatro días bueno pues han sido más que suficientes para comprobar que Muriel no está para alto nivel en este equipo que Nolito no termina de concretarse la línea defensiva con los no habituales de cuesta no sé si es un mensaje que le llega directamente desde el banquillo a las directivas que esto necesita algunos futbolistas más que llegarán yo diría que nos tres no descartamos que hasta cuatro de aquí a la semana que viene cuando cierre del mercado pero el resultado magnífico obviamente claro

Voz 1991 08:41 sí sí como estaba Machín en sala de prensa después del partido

Voz 0473 08:45 pues como ha comentado que no ha visto en ningún momento el partido complicado a su futbolista fuera del juego y que le había advertido a sus jugadores que esto podía ocurrir vamos a escucharle

Voz 11 08:57 es cuestión de acierto aquí el acierto normalmente viene determinado por la calidad hoy nos hemos tenido que poner al mismo nivel físico que ellos que es muy complicado y más a estas alturas de temporada porque ellos ya llevan cinco seis jornadas de Liga eh aquí bueno eh

Voz 12 09:14 yo ya te digo que me esperaba

Voz 11 09:16 esto a los futbolistas se lo hemos advertido sabíamos cómo les teníamos que jugar y cómo hacerles daño pero el rival también pues no ha impedido que eso se viera más a menudo

Voz 1991 09:26 había una cara nueva sobre el terreno de juego Gonyalons qué tal estado

Voz 0473 09:31 Vicente lo mejor del equipo de lo mejor aparte de la aparición estelar de nuevo de Silva ordenaba que que está a otro nivel en esa posición de lateral derecho y actuando la aparición de Montmeló nacido jugador que ha demostrado saber el oficio veintinueve años muchísimos partido a sus espaldas tanto en la en la liga francesa como nivel internacional tanto en Champions como en Europa League y no haberse entonado ha estado a la altura de lo que demandan pivote como Banega que si bien no ha estado a su nivel habitual hemos visto en francés que seguro que puede aportar y que es una incorporación que no va a ser un unos de los no habituales sino que va a estar en la rotación

Voz 8 10:07 Ángel Martín seguro cero pero vamos que el equipo

Voz 0473 10:09 eh creo que habrá algunas fotos aquí varias fotos de aquí a la semana que viene incorporando a a caras nuevas que la está buscando el club que irá a la últimas semanas ya ha dicho el presidente del Sevilla textualmente con dinero con posibilidades económicas

Voz 1991 10:23 pues nada tiene ocho días por delante para reforzar la plantilla el Sevilla de aquel inicio de temporada

Voz 8 10:27 gracias ante un abrazo mañana pero hola muy buenas muy buenas noches

Voz 1991 10:33 el Sevilla ha sufrido eh

Voz 9 10:35 sí la verdad es que no me gustado no no ha estado bien no hizo bien porque la creado mucho mucho peligro el Sigma no un así un partido que se metieron los ojos no ha estado muy mal colocado al equipo de muchas hace muy dominado bueno hombre evidentemente se ha encontrado un equipo que no era el UPyD y el Zalgiris los anteriores rivales de la ronda previa era un poco mejor bastante mejor diría yo ya ha sufrido ha sufrido porque bueno hemos vivido ese fogonazo de calidad en la segunda parte para dejar bastante encarrilada la eliminatoria más calidad tiene en Sevilla pero en cuanto al juego el partido ha sido muy el pobre muy discretito muy ramplón muy claro aquí en el fondo estaba todo un poco inventado no cuando el Sevilla sacar sus hubo once titular pues evidentemente tiene calidad y este tipo de partidos

Voz 1991 11:18 a solventar con facilidad pero bueno

Voz 9 11:21 Touré la entrada en el equipo a futbolistas como un chaval Berrocal habrá que sufre mucho Ana por la banda izquierda que no termina de convencer y especialmente a Nolito y Muriel que habían hecho un partido desastroso pues Carod ya en este tipo de campos se puede sufrir y eso es lo que le ha pasado al sevillano

Voz 1991 11:36 qué te ha parecido con Alonso a Santi le ha gustado el aparece uno de los mejores

Voz 9 11:40 sí a mí también me también hombre vamos a veces futbolista ya tiene hecha un par de mi futbolista veintinueve años no ha sido un futbolista importante en el en un muy buen Lyon luego o sea que la Román italiano ha tenido suerte no no ha tenido demasiada continuidad pero vamos estamos hablando de un futbolista contrastado y que a poco que coja el ritmo oí los conceptos de Nanjing que entren ese sistema que tiene preparado Machín a mí me da la impresión que va a ser un jugador importante en el centro del campo junto con con Roque y Banega no vienen muchos partido ahí tiene donde elegir no también puede poner a Franco Vázquez en la media punta Amadou que hoy se ha lesionado hoy se ha retirado tocado también en otro elemento Carlos del campo no hay el Sevilla está protegido con lo que un futbolista que sabes que tiene sentido táctico más lío tiene atrás hace falta un central usted que hombre que lidere esa zona no y también alguien de ataque está buscando y buscando el Sevilla Un poco producto Un pueblo Gastón un fichaje que que tengan hombre no que ilusión en y por supuesto a cabida no tiene yo estaba no para para completar un equipo que tiene cosas bueno creo que todavía les falta para pelearle con garantía el cuarto puesto al valenciano

Voz 1991 12:47 oye cómo ha arrancado la temporada Andrés Silva e debutaba en la competición liguera con ese hat trick hoy ha salido ha dado el pase de gol están muy bien eh

Voz 9 12:54 se mueve muy bien bueno en Vallecas Patrice no hay mejor forma de empezar para un delantero especialmente para un delantero que venía en Italia un poco con Al Qaida no porque sino no triunfo no también es verdad que el Milán no porque yo allí no conozco al futbolista que triunfe no allí ahora mismo a todo el que llega se estrella no bueno es joven y precisamente por eso está en el Sevilla porque si hubiera marcado veinticinco goles en el campo evidentemente el Milán no te lo sede no era una oportunidad de mercado que se ha encontrado el Sevilla ahí la verdad que la pinta de encontrarse muy muy a gusto no no sólo una referencia osa no sólo está en el área de la presencia al juego de ataque del Sevilla sino además cuando baja la pelota el pase de gol no hoy ha dejado de gol Muriel que por supuesto ha fallado y luego el gol no el gol de Sarabia Un pase del no con buena definición de Sarabia pero sí si un futbolista que ha entrado con muy buen pie ahí hombre todos los partido no a marcar tres goles pero sí aprovecha el caudal que generan con la banda derecha puede ser un filón para los sevillanos

Voz 1991 13:51 ahora es que esa jugada que dices tú ese mano a mano de Muriel la he visto muy fuera de forma eh

Voz 9 13:56 Yago para moverse ya es una cuestión de fe no es que la tenga por supuesto no yo no yo ya no la tengo murió el porque es que no no hace nada no hoy hecho hoy ha hecho un partido nefasto de Un a todo mal todo análisis ni siquiera los pases fáciles no que bueno de hecho al lado no hasta en eso ha fallado no ha jugado en punta que yo creo que cuando juegas del delantero que para eso lo ficharon en el Sevilla pero que ahí servir de mucho cuando pueda leer referencia pierde todos los balones no es fácil que se anticipen el escapar los controle y luego se pone delante del portero y si no da una no no no tiene esa capacidad resolutiva no a Muriel no lo colocan porque no pueden primero tiene contrato y eso hay que respetarlo por supuesto y segundo pues evidentemente no llega una oferta de Sevilla que al Sevilla lo contente no pero sí llegará al significará Muriel tendría las horas contadas en el Sevilla pero no es fácil ver

Voz 1991 14:43 sí acabo Echavarri son siete partidos en un veintitrés de agosto oficiales de el Sevilla la verdad es que claro ha empezado con esta exigencia con la Europa League probablemente sea ahora mismo el equipo más rodado de la Primera división pero vamos a ver si esto pasa factura hay que son siete ya

Voz 13 14:59 no sé yo sé que hay hay

Voz 9 15:02 no podemos apunta a las dos teoría no hay quién dice con el Sevilla se puede caer innoble Quito yo lo razón no porque tampoco somos adivino no igual dentro de un mes y medio dos meses pues el equipo está fundido oí paga estos partidos no

Voz 13 15:14 pero luego no sé si

Voz 9 15:16 desde luego por ahora acaba de empezar todos no por supuesto no yo veo que todo marcha adecuadamente si de hecho creo que en la pretemporada en la que menos jugadores están lesionando no habiendo más competición no yo creo que si el entrenador planifican buen trabajo y eso iría los equipos de élite ya está más que planificado y luego hace un uso correcto de la plantilla a mi me parece que no debería haber que sea Le problema la verdad lo que pasa que claro que para ser un buen uso de la plantilla hay que tener eso hay que tener materia prima hay que tener calidad por eso Caparrós está ahí en los últimos días de mercado intentando de poner a Machín yo creo que es tres o cuatro futbolistas para definitivamente de la plantilla rematada de ahí que Machín cuando el ahí cuando le dé cabida todos los jugadores cuando el equipo no se resienta

Voz 1991 15:57 Real tres cuatro futbolistas veremos pues tiene trabajo por delante Caparrós para terminar de redondear y cerrar la plantilla

Voz 9 16:04 yo creo que si llega un central yo era un central va a venir alguien de ataque potente estúpido y luego muy pendiente de la posible salida del alquiler que Benger está en una situación rara Machín no lo pone para nada no entonces si llega una oferta de veinticinco millones de euro aproximadamente a mi me parece que se Villalobos le pues creo que también tendrá que el Sevilla tocado Antero pues ya son tres no sé si vamos Sevilla Sevilla basado muy activo lo último día de mercado y vamos a tener mucha noticia aseguró

Voz 1991 16:32 gracias abrazó un abrazo y seguimos seguimos dejamos al Sevilla este Sevilla que ha ganado cero uno la República Checa al Sigma o lo que es lo va a tener que currar en el partido de vuelta sobre todo si muestra el mismo el mismo nivel que que ha mostrado hoy que ha concedido varias ocasiones y al final gracias esa rabia que está ahora mismo en un estado gracia fantástico ha marcado ese gol a seis minutos del final esperemos que mantengan ese resultado al menos puedan estar en la fase de el grupos hablamos del Real Madrid Javier Herráez qué tal muy buenas hola

Voz 10 17:02 tal Yago muy buenas noches seguimos deshojando la margarita

Voz 1991 17:04 con el tema de la portería cada vez queda menos días pero esto hay que solucionarlo

Voz 10 17:09 sí bueno ya más o menos parece que se va a solucionar toda vez que Casillas se quiere quedar y que tiene complicado también salid porque tiene una ficha de tres millones de euros el importe voy a ser tercer portero del Real Madrid el primero va a ser Courtois el segundo Keylor Navas que quiere pelearle a Courtois la portería de momento ha jugado Keylor pero Courtois va a ser el portero del Real Madrid eso es lo que lo que va bueno lo que ha ensayado ya y lo que va a poner si no es el fin de semana en Girona será dentro de diez o quince días cuando después del parón de las selecciones hizo falta colocara en que es muy buen portero cedido el Leganés parece que va a ser su destino no fue a Leganés sería el Valladolid muy bueno pues falta el quinto portero que sería Zidane que se iría al al Castilla eso cuanto la portería ir en cuanto a los delanteros pues se by Raúl de Tomás se va ir el Rayo Vallecano se va a quedar Borja Mayoral como suplente de Karim Benzema el nueve que va a estar en la plantilla sería Borja Mayoral iría Raúl de Tomás las dos operaciones todavía no están cerradas falta que el club la saga oficial pero todo parece indicar que este fin de semana tanto uno como otro tanto Raúl de Tomás al Rayo como Losing al Leganés o al Valladolid se van a cerrar este como digo este fin de semana

Voz 1991 18:24 oye qué pasa con el Paris Saint Germaine y con esa investigación que tiene abierta la UEFA por si no cumple con el fair play financiero y que eso puede tener consecuencias de cara a la hora de hacer efectiva la la opción de compra que tiene con va a con respecto al Mónaco me han llamado amigos madridista ha dicho que oye puede venir en este año el Madrid digo pues lo dudo

Voz 10 18:43 pues sí eh decirle que la dudas porque es casi imposible bueno falta lo que decida evidentemente esa bueno el fair play financiero tiene en la UEFA un peso específico bueno es una es un una un comité que se reúne lo hace normalmente justo en este final de mes de agosto Ike evidentemente tiene bajo lupa al al equipo parisino no al PSC porque no ha cumplido durante algún tiempo con ese fair play financiero de hecho se falló a favor del PSC pero rápidamente quince días después se falló en contra IU el están vigilando esa es la realidad de que le vigilen y le multen a que no le dejen fichar este año en papel va un mundo la Historia es muy sencilla lo que hace el fair play financiero es el equilibrio entre ingresos y gastos peor que la UEFA estudia Yago E son las cuentas de los clubes ya auditadas no las cuentas de ahora mismo del día veintitrés de agosto no las auditadas que normalmente son de hace tres cuatro e incluso un año tres cuatro meses o un año atrás es decir que son desde el dos mil trece al dos mil diecisiete recordemos que en papel llegó cedido al PSC del Mónaco con opción obligatoria de compra que se va a cumplir precisamente el día veintisiete esa opción Se va a ejercer como es normal ir Patten hay que pagar ciento treinta y cinco millones el PS llega al Mónaco el jugador va a jugar en el PS llegue dentro de dos tres meses o un año cuando saudita lo del dos mil dieciocho sabremos si ha incumplido o no con el fair play financiero pero lo que va a estudiar esa hasta el año dos mil diecisiete lo que está ya como digo auditado por tanto a ha dicho dos amigos yo no pero el próximo año Neymar quizá así damos que es

Voz 1991 20:33 para que no entienden agentes como la declaración de la renta el año en curso no cuenta con no son los años anteriores son los que te pueden revisar paralelas te pueden avisar de algo que tienes del dos mil catorce le puede pasar a cualquiera pero del año actual no con lo cual no cuenta lo que haga este año el

Voz 10 20:48 en el París Saint Germaine en gracias

Voz 1991 20:51 hace una hora eso sí dime simple piloto decirte que

Voz 10 20:53 bueno cuando me pegaban el toque hace tres meses pues el equipo parisino rapidamente se quitó no voy a decir lastre entre comillas deportivo pero quitó a Yuri quitó a Pastore a Edward hay Koné para ir rebajando sesenta millones de euros y cumplir con las reglas del fair play financiero bueno pues son las las tretas de los clubes pero en este caso aunque el PS evidentemente hace cosas raras porque son raras pero dentro en teoría de la legitimidad dice la UEFA pero los tuviera este comité como digo el próximo fin de semana veremos lo que pasa pero en principio como te decía no va a incidir en posibles fichajes para clubes en este caso el ramal

Voz 1991 21:28 en el dinero por castigo el Paris Saint Germain ya lo sabéis gracias hasta mañana

Voz 10 21:31 hasta mañana Emilio Casellas qué tal muy buenas

Voz 1991 21:34 buenas noches Yago en el Barça seguimos a vueltas con tres nombres creo que el tema Rakitic ya sea tranquilizado un poco y ahora falta saber si Rafinha finalmente jugará en el Betis y en qué condiciones y qué pasa con Alcácer porque desde luego en Valverde no cuenta con él ya que buscarle salida

Voz 0408 21:51 mira si te parece empezamos por Rafinha porque es el nombre que más esta sonando estas últimas horas de momento el Barça y Betis no han llegado a ningún acuerdo la postura del Barça es clara Si el Betis quiere al jugador que paguen ya sea fichando lo o bien con una cesión con opción de compra obligatoria el club ahora mismo el Barça está tranquilo y de hecho el entrenador Ernesto Valverde ya ha asegurado en varias ocasiones que él cuenta con Rafinha que lo quiere para para la temporada y que es consciente consciente de que va a ser un jugador con importancia en el equipo por lo tanto si no llega una oferta interesante Rafinha no se mueve del Barça el otro Ivan Rakitic de desde el club como decías mucha tranquilidad de hecho Josep Vives el portavoz del Barça ha asegurado a quién declara en declaraciones a la SER que es un jugador que tiene los valores del club y que lo quieren aquí en el Barça para muchos años por lo tanto si alguien le quiere como Rafinha también que paguen que paguen la cláusula de ciento veinticinco millones de

Voz 1991 22:47 euros porque el Barça repetimos está encantado

Voz 0408 22:49 con el jugador y no lo quieren vender el último nombre como decías es el de Paco Alcácer que como ya venimos contando desde hace días el Barça está buscando salida ya ahora con el mercado inglés e italiano cerrados todo apunta que el jugador o bien se queda aquí en España o bien podría aceptar una oferta interesante por parte de algún club

Voz 1991 23:08 por como por ejemplo el Borussia Dortmund gracias Emilio un abrazo hasta ahora terminamos con el Atlético de Madrid Pedro Fullana qué tal muy buenas olas algo muy buenas el tiempo evidentemente en el caso de Filipe Luis corre a favor del conjunto rojiblanco porque cuanto más se agote el tiempo más cerca de quedarse

Voz 0765 23:26 sí y además le complica mucho la opción de salir a Filipe Luis porque el Atlético de Madrid no quiere bajar el precio y se mantienen de momento firme en su petición fuentes de la negociación aseguraron a la Cadena Ser que el precio exigido es de veinte millones de euros y no lo quieren regalar innovan a bajar el precio porque no hay dinero para invertir si se va a Filipe pues se tendrá que fichar con lo que Se reciba porel así que no hay muchos más movimientos es difícil que el país en Yemen pague veinte millones de euros por un lateral de treinta y tres años y además porque como contamos días atrás en el Larguero el París Saint Germain tienen un acuerdo con el Bayern de Munich para el traspaso de Juan Bernat por catorce millones de euros hables por tanto no hay acuerdo con el futbolista la porque exige un contrato alto como tiene en Alemania de ahí que todavía no se haya hecho una realidad pero tiene tan solo veintiséis años Ésas son las dos vías que tiene abiertas el Paris Saint Germain el Atlético de Madrid pues si acaso tiene tres alternativas por si las moscas el que más gusta precisamente el propio Berna pero también es el más caro porque habría que pagar un traspaso y además cobra el doble de lo que cobra Filipe Luis en el Atlético de Madrid así que en modo resumen a esta hora en el Atlético de Madrid trabajan con la idea de que Filipe no se va a ir

Voz 10 24:37 pese a que se quiere marchar porque es muy

Voz 0765 24:40 hoy poco factible su salida Il terminará renovando en el conjunto rojiblanco

Voz 1991 24:44 qué te parece el París Saint Germain que tiene más pasta que que que nada cada vez que se tiene que alimente pide hasta el hígado pero eso sí gano espera a que yo quiero traerá Filipe pero te cinco kilos porel tampoco no chico Saha mínimo vale treinta y lo quieres pueblo poner encima de la mesa esto esto es alucinante

Voz 1038 25:05 pensar en el caso de Yemen ya que tiene límites

Voz 0765 25:08 la playa no sabemos que ha hablado pues que

Voz 1991 25:10 el saque de otro lado claro de hecho de hecho fíjate

Voz 0765 25:13 tenían cerrado un acuerdo con Boateng el central del Bayern de Munich y finalmente se lo tiraron porque era imposible inscribir lo de ahí que la vía Filipe para ellos sea mucho mejor porque cobra la mitad por ejemplo de lo que cobra Bernat el problema es que en el traspaso están tirando muy por lo bajo con el Atlético Madrid con sólo cinco millones de euros eso es evidente que el Athletic no lo va a malvender porque con ese dinero no lo puedes

Voz 1991 25:34 gracias fue esta mañana hasta mañana está por aquí José Palacio hace muy buena qué tal muy buenas Yago ahora hablamos de la resaca que ha dejado esa rueda de prensa noche de Aganzo hablando de esa posible opción de ir a la huelga de los futbolistas si hay partidos de fútbol en Estados Unidos pero antes os recuerdo que hoy tenemos supe el debate en el Larguero porque os preguntamos quién es quién tiene la mejor plantilla Barcelona Atlético de Madrid o Real Madrid así que podéis llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y luego lo debatimos quién tiene la mejor plantilla Barcelona Atlético de Madrid o Real Madrid nueve cero dos catorce el sesenta sesenta Palacio a mí me da que lo que más ha fastidiado de los jugadores es que no cuenten con ellos pero por lo menos desde mi punto de vista motivos tiene muy pocos pases

Voz 1038 26:23 Hartz si la decisión eh que decía Aganzo anoche en El Larguero esa decisión unilateral de la Liga de ya no sólo con los horarios de jugar de viernes sábado domingo lunes en unas franjas quizá que no gustan tanto a los jugadores y no ya sobre todo agravado con el partido que va a jugar o que pretende la Liga de Fútbol Profesional jugar en Estados Unidos esta misma temporada que viene color ese acuerdo que hizo con la empresa eleven Un contrato de quince temporada las pero que según hemos podido saber hoy no están obligados la Liga no está obligada a que haya siempre un partido en esas quince temporadas puede haberlo sólo uno que es lo que quiere la Liga que es esta misma temporada que ya se celebre uno en Miami o que haya dos por temporada o que haya algunas temporadas en las que no se puede celebra en ningún partido y no lo hay la idea inicial de la Liga y lo que podemos contar ahora mismo en el Larguero es que la Liga ya tiene decidido el partido que se va a jugar y que se quiere que se juegue en Miami que ese donde ya se jugó lo recuerdas el verano pasado ese clásico entre Real Madrid Barcelona que fue un éxito rotundo en lo económico para ambos clubes para la empresa pues bien la liga ya ha hablado con los dos clubes los dos clubes están de acuerdo en jugar ese partido va a ser un partido en el que van a estar o Barcelona o Real Madrid eso seguro es lo único que no han podido confirmar que va a ser o Barcelona Real Madrid es cierto que son mejores las relaciones con la Liga con el Fútbol Club Barcelona que con el Real Madrid pero en unos pueden decidir hay mucho más el problema las fechas no hay fecha con la Liga muy avanzada tampoco podría llevarse un partido hasta hasta Miami

Voz 1991 28:00 porque en cuanto entro en la competición europea te digo yo que imposible

Voz 1038 28:03 claro ya entra empieza septiembre pero en la primera jornada de de la Champions diálogo octubre noviembre que se juega la fase de grupos imposible enero ya empieza la Copa del Rey luego se vuelve ya a la a la fase de eliminatoria de la de las competiciones europeas

Voz 1991 28:17 yo creo que es la Molina Alicante la final de Copa en la final de la Champions

Voz 1038 28:20 de ahí que hay podas de pero lo más complicado llega lo que se está replanteando ahora mismo la Liga de Fútbol Profesional es si van a hacer ese partido en Estados Unidos después de que ayer amenazara el sindicato de futbolistas con la huelga eso ha parado todo pero parado en seco Yago directamente no se esperaban una reacción así de los futbolistas a los que no ha caído nada bien esa decisión de Javier Tebas y de hecho ahora hasta que no se produzca una reunión entre la AFE y la Liga no se va a avanzar nada más cuando se va a producir esos Reunión pues la verdad que es un auténtico misterio porque ahora mismo el presidente de la Liga Javier Tebas está en su periodo vacacional y hasta que no vuelva de vacaciones igual va a trabajar en la en la oficina de la Liga no se va a reunir con Dani con Navidad

Voz 1991 29:06 porque el el el presidente de la de la el presidente de la Liga se va de vacaciones con la Liga en juego no habrá tenido tiempo antes para para haberse ido de vacaciones sino que ya cuando empieza la competición está de vacaciones bien bien bien bien no está bien claro no te ya como hace con el fútbol en lo que también hemos nadie puede decir nada lo cual

Voz 1038 29:27 lo que también hemos sabido hoy que lo ha contado Jordi Martí durante todo el día en la antena de la SER es lo que va a decirle a la Liga de Fútbol Profesional a la hace en esa reunión las explicaciones que le va a dar al sindicato de jugadores que la Liga rechaza que se trate una decisión unilateral y que de hecho va a entrar en ese partido en Estados Unidos en la negociación del convenio colectivo que no es para tanto el tema del jet lag que es parecido a lo que los jugadores acumulan en vacaciones de navidad cuando se marchan a Argentina Estados Unidos a lo bueno cualquier lugar de Sudamérica que son viajes iguales o cuando juegan por ejemplo en competición europea que tiene que jugar en el norte de Rusia o en el este de Rusia en este caso que luego lo que puede cogerle más alejado y que en la Liga cree que la industria del fútbol en España tiene que crecer en mercados como el norteamericano si quieren ya no sólo superar a la Premier o la seria sino que si quieren mantener los salarios de los futbolistas sólo llega de las televisiones españolas sino también de los derechos de los brokers que vende en Porto va por todo el mundo así que eso es lo que eleva a plantear la Liga pero lo que podemos contará el mismo la antena de la SER es que el partido está decidido que tiene el beneplácito de ambos clubes y que va a ser Barcelona o Real Madrid uno de ellos

Voz 1991 30:35 cómo se han tomado los jugadores esta medida o esta posibilidad de ir a la huelga

Voz 1038 30:40 mira el más tajante ha sido Manu Trigueros el mediocentro el Villarreal que ayer estaba representado con Bruno Soriano Jaume Costa al que no ve nada ver jugar en EEUU

Voz 14 30:48 hay que ir a jugar a a Estados Unidos tampoco lo veo muy bien pero no no no por los jugadores porque nosotros estamos acostumbrado a viajar sino por por la gente por por la afición un poco raro que un partido de la Liga española pues se juegue en otro país sea al final pues hay huelga pues huelga

Voz 1038 31:06 pues sí a la huelga

Voz 1991 31:08 pero también era raro hace veinte años que los equipos españoles fuesen hacer la gira Estados Unidos

Voz 1038 31:13 Rato lo que has sorprendido más ha sido la declaraciones de Yeray Álvarez el central del Athletic Club que desconocía directamente a la reunión recordamos que ayer no había ningún capitán del Athletic de Bilbao decían que era por problemas el será Lily esto lo que ha dicho hoy Yeray

Voz 15 31:28 sinceramente no no tenía ni idea de que había habido reunión y yo creo que esos son temas de de la Federación de el presidente ahí niños son temas de ellas yo no voy a entrar

Voz 1991 31:40 pues nada Yeray que no nos han dejado en la película me imagino que Aganzo que habrá visto que Yeray no se ha enterado le llamaré explicará cuál es la situación o alguien en el vestuario del Athletic se lo contará en fin que toca esperar a ver qué pasa con con todo esto algo más

Voz 1038 31:55 esperar esa reunión entre la AFE y la Liga y luego a ver cuando se anuncia si es que se anunciaría el final se hace el partido

Voz 1991 32:01 el Palacio un abrazo a las doce y dos nos vamos a Francia que mañana podemos ser campeonas del mundo

Voz 16 32:08 con

Voz 4 32:38 cómo llega no

Voz 1991 32:40 mañana la cita más interesante que tenemos nos lleva a Francia es a las siete y media de la tarde y es esa final del Mundial femenino Sub veinte donde España busca el título contra Japón y allí enviado especial de la Cadena Ser Javier Lekuona qué tal

Voz 8 32:54 muy buenas hola muy buenas noches Yago qué tal estarán nuestras

Voz 0889 32:58 maravilla han entrenado Vermell en el lugar en el que se encuentran concentradas y ahora mismo están aquí en el hotel Lancelot mira hasta tierras mágica porque aquí cerca está el bosque de Ebro ante donde las leyendas británicas dicen que vivía el mago Berlín eran druidas que cruzaban el mar de Bretaña a Gran Bretaña en barcas de piedra esperemos que parte de esa magia mañana acompaña a nuestra selección española Sub veinte

Voz 1991 33:22 nuevo puñetero el Merlín no es nada en fin hombre Merlín iría con Inglaterra

Voz 0889 33:29 José Pavón nuestro rivales Japón tenemos opciones

Voz 1991 33:31 bueno estás con protagonista no

Voz 0889 33:35 bueno aquí estamos y a la fresca en la puerta del hotel con Lalla Alexandre la central de la selección española que está haciendo un Mundial sensacional y que ya te escucha en El Larguero Yago a la verdad es que está siendo un punto de referencia es una incuestionable para Pedro López y aquí está en El Larguero de la Cadena Ser

Voz 1991 33:53 hola Alaya qué tal buenas noches qué tal estás

Voz 18 33:58 muy bien cómo está grupo bien bien ya esta en nuestra burbuja alejado de todo pensando en en la final que tenemos mañana muy importante y bien bien el grupo está sensacional

Voz 1991 34:10 imagino que con muchas ganas de que llegue esa final de de mañana de conseguir este título después de un torneo que pase lo que pase ha sido histórico

Voz 18 34:19 sí está claro es que llevamos un recorrido en este campeonato cual hemos ido de menos a más Si bueno como tú dices pase que que nos hizo ir de de cuartos a semi se fue histórico sí que es verdad que el equipo no se quería quedar con eso hay y así lo hicimos así que conseguimos ese pase a la final y bueno no queremos rematarlo y está claro que queremos abortadas ya por la victoria

Voz 1991 34:40 me han dicho que podría ser un gran regalo de cumpleaños para algo

Voz 18 34:44 sí la verdad es que sí que que bueno el el sábado me cumpleaños Si que mejor que que celebrarlo con un oro pero pero bueno en veinte primero de trabajar

Voz 19 34:55 en ese partido de la

Voz 18 34:58 es una manera que que lo hemos hecho los demás y bueno ojalá llegue llegue esa celebración para todos y especialmente para para mí para esos dieciocho años

Voz 1991 35:05 pero es que no cumplir los dieciocho años justo el día después de ser campeona del mundo esto lo pueden decir muy pocas personas eh

Voz 18 35:12 sí la verdad es que sí que sería inolvidable y muy especial como como ya he comentado

Voz 1991 35:17 bueno qué partido esperáis para mañana porque Japón ya la conocemos nos hemos enfrentado a ellas en la fase de grupos en esa ocasión no fue bien lo que pasa es que Japón ha ido de menos a más Se ha terminado o está terminando muy bien este torneo

Voz 18 35:31 sí la verdad es que sí que ya te digo a ambos equipos hemos tenido una evolución durante el campeonato el partido que jugamos contra contra Japón será totalmente diferente al que nos podemos encontrar en una en una final hizo bueno ya sabemos cómo son la japonesa son muy dinámicas que habrá una lucha de de dos selecciones por tener el balón por crear peligro pero bueno nosotros tenemos las ideas claras sabemos cuál es nuestro nuestro fútbol y nuestros puntos fuertes así que vamos a ir a por ella sin sin frenos

Voz 1991 36:00 ya sé que me vas a decir que lo importante es el grupo pero también a nivel individual que digan de ti de tu trabajo y de tu fútbol crees sino la mejor una las mejores centrales del torneo cómo se lleva

Voz 18 36:10 bueno la verdad es que que bueno tú escuchas a lo que opina gente del equipo individualmente la verdad es que que es como te digo antes no tu formas aquí una burbuja estás con el equipo de éstas estos dos compañeras de todos los que formamos parte de este de este torneo y bueno es es increíble que que puedan decir eso de de de una jugadora que de pequeñas con esto pero pero bueno lo principal ya te lo digo que que es el equipo como acabemos este torneo y ya te digo que vamos a ir a por el oro

Voz 1991 36:40 de pequeñas unidades con esto pero es que hay que decir que tú empezaste muy pronto por con catorce años ya estabas jugando con la sub diecisiete

Voz 18 36:47 y si ves tuve la suerte no por así decirlo y la oportunidad de tan joven pues estar con con las categorías inferiores ya y la verdad es que es un privilegio siempre como te digo lo provecho al máximo siempre que que he visto esta camiseta es increíble así que que bueno muy afortunada os da la sensación

Voz 1991 37:06 ya que el el crecimiento del fútbol femenino a nivel selección en España está siendo brutal en los últimos años en fíjate lo que hemos conseguido este año el Europeo sub diecinueve y sub dieciséis ahora estáis en esta Fun final del Mundial sub veinte que en caso de lograr el título serían tres títulos de categorías inferiores el futuro si miramos hacia delante es buenísimo para España

Voz 18 37:27 sí creo que como dice el dicho las palabras las lleva el viento pero aquí tenemos hechos está claro que las categorías inferiores este año como no da un golpe en la mesa ahí están están diciendo toda España que el fútbol femenino está creciendo y en la absoluta también lo podemos ver hemos conseguido la segunda clasificación para para un Mundial que eso es algo muy grande así que esperemos que nosotras podamos culminar este trabajo con cola sub veinte y con con un oro así que que siga creciendo el fútbol femenino y que que en España haya ese que vaya haciendo un hueco muy grande

Voz 1991 37:59 en la previa de de este campeonato bueno en la previa meses antes sufrir una lesión importante esa lesión en esa rotura de cúbito y radio en algún momento dijiste ostrás que igual no llego

Voz 18 38:12 bueno sí la verdad es que fue una decisión dura y tuve la opción de de operarme pero al final decidí optar por la población en operarme yo sabía que que iba a ser una bueno que me iba a perder el tramo final más emocionante con el club bueno y y sabía que podía trabajarlo bien y llegar en condiciones óptimas al Mundial así que mi recuperación fue enfocada a esto a mi ilusión y mi ya este Mundial con mis compañeras así que así lo hice y la verdad es que muy orgullosa de de bueno de poder haber llegado de esta esta manera aquí

Voz 1991 38:46 en La Haya habéis conseguido consolar a Aitana Bonmatí en estos días sabiendo que no se va no va a poder vestirse de corto en esta final por sanción

Voz 18 38:55 bueno la verdad es que bueno es son situaciones que el fútbol que son son muy diéramos no en este caso Aitana se queda sin sin esa gran final que que bueno que tanto como todas las jugadoras que formamos parte de este equipo se lo merece pero bueno yo hoy personalmente y todo el equipo ya ya hemos estado junto a ella lo hemos podido animal como como pudiese y así como ya lo he dicho yo y es una jugadora Hay no dudó aunque le queden muchas finales por jugaría así de grandes espero que que mañana esté dándonos al cien por cien Leku algo para haya

Voz 0889 39:26 sí hombre también hay que preguntarle por una abate el no la jugadora que se lesionó en la primera jornada contra Paraguay que se fue con un fuerte esguince de tobillo para España y que hubiese estado homenajeando a durante toda la clasificación ISI mañana conseguís el Mundial habrá un hueco ahí para ella no

Voz 18 39:43 sí está claro que desde el primer momento en los acordamos de ella es una más en el equipo desde la distancia Bono en teoría ella tenía la oportunidad y la gran la gran suerte de venir aquí está el con nosotras pero por por cosas de la operación que tuvo que no podrá estar aquí pero seguro que estará en casa he con nosotras dando el cien por cien como como ya te he dicho antes con Aitana la verdad es que es una persona muy especial tanto en el campo como fuera como fuera de él dentro del equipo así que yo creo que va a estar muy presente

Voz 0889 40:15 veo que hay muchos familiares también por aquí apoyando a gente que ha estado con vosotros en el entrenamiento que está ahora en el hotel aquí a la fresca

Voz 18 40:23 sí la verdad es que bueno que que se nota no la presencia de familiares que como ya te he dicho es es histórico lo que estamos haciendo y creo que también se refleja en en la cantidad de de familiares han podido asistir así que mañana yo creo que va a haber un buen ambiente de de familiares y amigos que que asistirán y que seguro que no es dar ese empujón que cada vez menos nos faltará y que necesitaremos no sé

Voz 1038 40:44 en buena pregunta no marcaron tu fantástica

Voz 1991 40:47 pero yo sé que mantiene siempre el nivel de ocho para arriba de eso no tengo ninguna duda La Haya cabo miles mete mete presión el hecho de saber que va a estar en la grada el presidente del Gobierno Pedro Sánchez la secretaria de Estado para el Deporte María José Rienda y el presidente de la Federación Española de de fútbol Luis Rubiales

Voz 18 41:05 bueno la verdad es que que bueno que cuando estás en el en el campo y sobran los signos Si echas tampoco la mirada hacia arriba pues sí que impresiona un poco pero ya te digo son cosas del fútbol nosotros hacemos nuestra burbuja indie y estaremos al partido seguro que no estamos a otras cosas da así que vamos a estar cien por cien a lo que pasa dentro del campo de lo que fuere lo que pase fuera y no no nos incumbe en esos momentos pero sí que es la verdad un gesto muy muy bonito y especial

Voz 1991 41:32 hombre si están allí es porque no tenga ninguna duda Alaya de que estáis haciendo algo muy importante eso que no se olvida muchas gracias Lalla estaremos mañana empujando y animando desde España a partir de las siete y media en esta final contra Japón vale así así me gusta mucha suerte haya nada a vosotros gracias Leku a las veo bien las veo convencidas han hecho un torneo espectacular todavía no han perdido hay que ponerle el broche a una competición que Yasin histórica

Voz 0889 42:01 sí yo les decía a Pedro que está durante charlando con era el entrenador a Pedro López el palentino le decía a ver si ahora no vamos a mentar siquiera la posibilidad de que de que no se campeones mira Pedro está precisamente UTE robo un segundo El seleccionador nacional que pasa por aquí Pedro te decía estamos en directo en El Larguero aquí con la fresca te decía él no vamos a aumentar la derrota bajo ningún concepto pero sabemos que que dar segundas ya es un éxito bestial

Voz 20 42:29 ahora en el momento en el que estamos no vamos a renunciar a nada y es que además tenemos motivo escuela creer este equipo está convencido y mañana vamos salir al campo a darlo absolutamente todo

Voz 0889 42:39 Yago de Vega ha sido casual te juro que no estaba pactado pero se han conjuntado las las estrellas

Voz 1991 42:45 sí hemos hecho el círculo perfecto estar contigo hola seleccionador qué tal buenas noches

Voz 20 42:50 qué tal con qué sensaciones para mañana buena

Voz 1991 42:53 no son buenas el equipo

Voz 20 42:55 está reforzado después de los últimos partidos se ha anotado una implicación en el campo y unos resultados de su esfuerzo que que les hacen no temer a nadie

Voz 1991 43:04 comentábamos ahora con con y durante estos días hemos hablado con diferentes jugadoras de la selección que ellas son conscientes de que están haciendo algo histórico pero que lógicamente que quieren poner el broche de oro a este campeonato y sobre todo para para un año fantástico no para las categorías inferiores del de fútbol español con dos Campeonatos de Europa ya un campeonato del mundo sería Larry leche llevamos

Voz 20 43:26 pues sí hay que reconocer que llevamos un año fantástico que tenemos la suerte de poder disfrutar de estos equipos de estas jugadoras aunque también fruto de de mucha gente de muchos clubs aunque sea este año en el que llevamos dos campeonato si esta final del Mundial hay que tener en cuenta que los últimos cinco años llevamos diez finales una auténtica locura SUI diecisiete diecinueve y eso es el el la evolución del boom que está teniendo el fútbol femenino en nuestro país y la implicación de los clubs y las territoriales en el fútbol femenino que está haciendo que las jugadoras tengan buenas condiciones para jugar y están sacando todo lo que llevan dentro no eso yo creo

Voz 1991 44:05 Pedro que en el futuro nos hará ponernos en nivel absoluto al mismo nivel que las grandes potencias europeas donde ahora mismo el podríamos decir que a nivel absoluto estamos un pelín por debajo un peldaño por debajo pero bien de las generaciones que vienen por detrás eso significa que se están haciendo las cosas muy bien

Voz 20 44:22 pues si seguimos este camino hoy Hinault para buenos confiábamos con que hemos llegado al techo sino que todavía nos queda estoy convencido de que si un camino similar yo creo que pasó en las selecciones masculinas en las que pues las categorías inferiores arrasaban y la absoluta no pasaba de cuartos hasta que al final pues ese buen trabajo como bien dices en categorías inferiores tuvo su fruto y ganamos pues dos Europeo dos Eurocopas y un Mundial

Voz 1991 44:46 acabo de tenis quiera descansar que ya no sonoras alguna duda para mañana lo tienes todo claro lo tengo todo claro fenomenal pues si tú lo tienes claro Nos dejan mucho más tranquilos a los demás seleccionador Pedro López vamos a estar como lo decía ya empujando desde aquí vale desde España un abrazo muy fuerte y mucha suerte hay gracias esperamos dar una alegría mañana ojalá ojalá él lo contaremos en el larguero le cupo el el punto final

Voz 0889 45:08 bueno pues te voy a cantar un once a ver si lo clavó

Voz 0765 45:10 a ver va a ser carta la portera en