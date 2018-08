Luis Ángel Maté: "A mi compañero lo llaman el Chiquito de la Calzada del Cofidis"

Voz 1991 00:00 vamos con el ciclismo y ha sido presentada la nueva edición de la Vuelta Ciclista a España que arranca mañana en Málaga Borja Cuadrado qué tal muy buenas hola arranca mañana no que arranca el sábado con una prólogo y además con un recorrido que yo diría que es muy muy para escaladores eh

Voz 0298 00:14 sí bueno vamos a ver una una Vuelta a España muy bonita y que arranca en en Málaga esa crono como dices de de ocho kilómetros que tiene un repecho y que bueno pues tiene ese aliciente no de ver quién es ese primer jersey oro porque luego en Málaga vamos a tener otras tres etapas por lo tanto bueno vamos a ver qué es lo que puede suceder pero desde luego mucha mucha ilusión los equipos que ya están reconociendo el recorrido así que vamos a ver qué es lo que sucede

Voz 1991 00:36 esa podríamos decir que la vuelta a Málaga un poquito España no

Voz 0298 00:39 pues un poco y la verdad es que la presentación ha sido hoy jueves ayer miércoles ya estaba en los equipos Si sólo te digo que dormimos seis noches en el mismo te lo sea que es la vuelta a Málaga efectivamente

Voz 1991 00:49 con antes de analiza el recorrido has buscado protagonista para hasta anoche no

Voz 0298 00:52 pues sí yo creo que mejor anfitrión imposible no se trata de Luis Ángel Maté el corredor del del Cofidis que ha sido pues también un miembro activo o no para determinar un poquito o aconsejar también a la organización de la carrera por donde debían transcurrir la las etapas para que hubiera pues territorios llanos céntricos montaña porque Málaga es una provincia que tiene absolutamente de todo y bueno pues hasta ahora después de haber estado hablando hoy absolutamente con todo el mundo en la presentación ya está en sintonía El Larguero Luis Ángel Mate

Voz 1 01:20 claro que evidentemente se arrancase mañana la la vuelta no estaría a estas horas en el Larguero hablando con nosotros arranca pasado mañana el sábado

Voz 1991 01:26 el Mater qué tal muy buenas hola muy buenas noches cómo estás cómo te encuentras

Voz 2 01:31 con miras deseando que empiece a todo a porque bueno pues sólo un poco digamos esa la deportivos entre comillas

Voz 3 01:38 Díaz de mucho estrés de atender a la prensa de entrenamiento que reuniones lo que te digo hasta que no eche a rodar el el sábado en Málaga la corona pues no no estaremos tranquilos

Voz 1991 01:53 es una edición especial para arranca en tu tierra además con con presencia importante varias etapas

Voz 3 01:58 pues imagínate a tener la oportunidad de como ciclista pues de salir de que la puerta de tu casa literalmente que así va a ser el domingo una una oportunidad impresionante tremenda también come malagueño pues eso es tener la oportunidad de demostrar a todo el mundo todo lo todo lo bueno que tenemos en nuestra tierra una responsabilidad lo he dicho deseando poner nuestra mejor cara para que todo salga bien y sobretodo en la carretera hacer una buena carrera

Voz 1991 02:24 vamos que el domingo puede salir directamente desde tu casa la carrera desayunar hay tranquilamente no

Voz 3 02:30 el domingo común el tinglado de la vuelta lo suyo sería hacer una reunión de comunidad de vecinos aciago fue hecha con todo lo que llevo detrás según Castell que yo digo

Voz 1991 02:41 que has tenido influencia en el diseño bueno digamos que te han pedido no consejo también para diseñar estas etapas por ahí por tu tierra no

Voz 3 02:49 al final si Unipublic pues siempre pide consejo a lo bueno

Voz 1991 02:53 no está bien es una parte sí

Voz 3 02:55 te tienen una relación muy muy abierta con con todos los ciclistas de todas las zonas por las que vamos a pasar te pide consejo al final bueno pues yo te reciben y ellos al final con quién pagaba es por donde hacen los recorridos pero es bueno que cuenten con con las opiniones si lo hacen colas de con la que mucha gente

Voz 1 03:13 has imaginado ya que se meterte en una escapada buena en una de estas etapas por tu tierra y lograr la victoria sería la leche

Voz 3 03:20 pues sí imagínate la victoria viene bien donde sea

Voz 1991 03:23 no está claro

Voz 3 03:26 pero no no por supuesto van a ser unos días más

Voz 2 03:28 especial fíjate que llevo siete vueltas seis Zuri

Voz 3 03:32 y en la que más nerviosos todavía en la que

Voz 2 03:35 la que más me está costando dormir por la noche en la que más nervioso Estoy a pesar como te digo que tantos años un bueno muchas ganas de

Voz 3 03:43 de refrendar en la carretera todo lo bueno que que llevo trama

Voz 2 03:46 hago hasta ahora todos esos entrenamientos de de plasmarlo en la carretera que es donde cuenta en la competición muy bueno y de poner todo de mi parte para que para que todo salga bien en estos días en casa a vosotros

Voz 1991 03:58 tras esa victoria te cortan la coleta

Voz 2 04:01 pues sí claro que sí

Voz 1991 04:03 pero explícalo explica lo que está en la agenda del Retiro Borja explícalo

Voz 0298 04:09 si Bono Paul Luis Ángel Maté prometió en su momento que si ganaba una etapa lo que pasa es que no me conozco la las bases legales íntegras no sé si era el Tour de Francia o incluya también Vuelta a España sin ganar una etapa en creo que era el Tour se cortaría la coleta pero yo creo que vamos a añadir la también a la vuelta añadimos una cláusula ahora mismo en este momento oí el champán en una etapa en una grande ya no la coleta yo

Voz 3 04:30 es decir que sí que merecería la pena la ocasión

Voz 1991 04:32 bueno y como es el recorrido cómo ves tú para quién te parece que es el recorrido este año de la Vuelta

Voz 2 04:39 pues sobre todo va para un para de todos los hombres favoritos están en boca de todo el mundo que han venido pues una participación de lujo y sólo falta Thomas que evidentemente después del Tour pues no iban a venir pues para alguien que al final yo creo que sí es la que va a marcar la y a la general de la Vuelta pues una últimas semanas muy duras con la Z con la etapa de Andorra sobre todo con las etapas de Asturias con la etapa de hoy y yo que te digo yo creo que va a contar mucho la frescura veo muy bien ha preparado muy bien la vuelta hay que ver a Nibali como ha recuperado de la de la caída del Tour está Nairo que también han estado por por Sierra Nevada Hay no me consta que lo han preparado muy bien así que yo creo que una vuelta muy muy disputada hasta la última jornada más en la que tiene que decir

Voz 1991 05:29 sí es que mirando precisamente la las etapas como las han distribuido y Luis Ángel yo yo creo que la vuelta lo ha preparado como para que no se resuelva todo hasta el final del todo porque si miramos la penúltima etapa con tres semanas de competición ya en las piernas cuatro puertos de primera es tremendo eh

Voz 2 05:47 si a unos les enseñó el sueño de todo organizador sea ya haya emoción hasta el último día que te hasta el final este disputada la idea con la etapa de Andorra pero pero bueno yo te digo todas las dos de Asturias Si yo de después de todo la temporada de una vuelta Duran con con esta pases cerrase en la primera semana en las que igual no va a haber diferencias pero preciso haber mucho desgaste físico que al final en la tercera semana es cuando se nota Hay adecuadamente diferencial

Voz 1991 06:17 oye nos han comentado que tu compañero habitaciones sintió especial

Voz 2 06:21 pero lo que a ver sí que a ver si lo lo concebimos centrar si puede ganar algún de capita que nos vendría muy bien Wang

Voz 1991 06:29 que ha tenido algún que otro episodio capítulo así extradeportivo vamos a decir que tiene yo creo que un horario que lo cumple a rajatabla no el tío

Voz 3 06:41 yo creo que poco tenía que entrar a Montilla para enfrentarlo porque sino de Podemos que hay peligro porque hay que tener en cuenta

Voz 4 06:54 es un pero ya veremos mañana cómo estás no pero es que mira sobre lo que dice Luis Ángel eh hay que contextualizar Juani

Voz 0298 07:01 su compañero de habitación hace dos años no tomó la salida en el Tour de Francia fortunas noche pocas noches antes escuchó ruidos en la habitación de al lado salió salió mamporros con ellos y se rompió la mano así que bueno por lo menos tiene problema con gente ajena eco gente dentro el equipo pues el pero que no

Voz 2 07:17 el pues no la verdad que que es un chico con un con un carácter muy fuerte un un un sprinter pero bueno para los que no lo conozca con temperamento fuerte un un ganador nato que que si consigue focalizar todos esa energía para farola la bici pues como ya ha demostrado sobre todo hace unos años puede ser un uno de los esprínter más más importante del mundo están está teniendo una temporada un poquito difícil pero no dejar un corredor con con mucha calidad un corredor porque Corredor que forma parte de nuestro tiempo es que hay que apostar y confiar porque porque puede llevarnos Victoria hasta el tema del lo que nos interesa

Voz 1991 07:58 vamos que este año te pagan por correr por centrara Bonino pues todo está jugando partidos

Voz 3 08:04 pero a veces no

Voz 1991 08:08 no tiene pinta que si cuando se levanta por la mañana en los buenos días y tal es el típico tío que va rompiendo el hielo contando Chi

Voz 4 08:14 ese cosa desánimo Rosa

Voz 3 08:17 Chile llaman el Chiquito de la Calzada de coger gracia

Voz 1991 08:24 lo importante es que rinda luego la carretera no tengas duda después de que ya hemos hablado de él esta Vuelta voy a estar muy atento a ver qué cómo cómo funciona en en la en la ronda española Luis Ángel Maté disfruta de estos días por tu tierra hay que vaya fenomenal esta Vuelta vale un abrazo muy bien muchísimas gracias Yago y saluda a todos y el Luis Ángel Maté a un fenómeno que ha visto al margen de la gracia que tiene es un excelente ciclista eh

Voz 0298 08:50 si no desde luego hoy es un corredor con con mucho carisma que bueno el Cofidis es un equipo con mucha ascendencia española gracias a él pues luego seguramente ha influido que hayan llegado a otros corredores como los hermanos Herrada que están en este año Dani Navarro que lleva bastante tiempo también estuvo Egoitz García hace tiempo y que es un chico pues que cae muy bien que tiene mucho carisma que oye pues sinceramente las cosas como son se merecería ganar una de las etapas que están por Málaga

Voz 1991 09:12 otro año otra edición otra vuelta seguimos aguantando a Roberto Torres hola Roberto o cómo estás hombre hola qué tal buenas noches al todo bien preparado ya para que arranque esto

Voz 5 09:21 bien ya estamos aquí a base pescaíto cerveza ver si acabamos esta vuelta pero tú sabes que eso no se puede

Voz 1991 09:27 dir ha hundido que está en Madrid currando pasando un calor que no vea no sea no no no se puede

Voz 5 09:33 se hace pesado de comer pescadito ya que ha descrito como una cita que aquí hay que estar aquí hay que estar aquí

Voz 1 09:40 se va sufrir lo lo estás pasando fatal debe puñetero que

Voz 1991 09:45 qué esperas para la edición de este año hay ausencias importantes pero también es cierto que la nómina de ciclistas es fantástica

Voz 5 09:52 bueno yo creo que eso no falta lo mejor Froome los puede faltar Landa poco más yo creo que tenemos aquí a todo lo que pasa es a ver cómo vienen ya verdad exhibiendo a disputar o a preparar el Mundial que Maduro que vendrá a preparar el Mundial esta puede ser la vuelta a las oportunidades e grandes corredores a lo mejor el el único problema que tenemos muchos españoles tenemos pocos a la gente a lo mejor tenemos a Valverde de la Cruz Coke que hizo un gran Guido y es un hombre que aquí a lo mejor nos puede sorprender Gerry Mc es muy joven y a lo mejor a hacerlo pero como corredores tuviese ahora mismo lo que demostró es que tenemos a todos todo lo bueno es lo que hay que ver en la cuarta etapa ya que yo creo que es cuando un poquito veremos que eso ya es un puerto en Alfacar que yo creo que ahí se verá que viene a disputar la vuelta au solamente bueno esa preparar el Mundial el

Voz 1991 10:38 la principal baza española quién te parece que es

Voz 5 10:42 yo para mí es de la Cruz mucha gente a lo mejor dice bueno estado Valverde está pero para mí de la Cruces su nombre que yo creo que el año pasado en la vuelta tuvo muy mala suerte hizo una buena vuelta y al final no la terminó para mí es un hombre que creo que puede estar ahí en el podio

Voz 1991 10:56 donde Davis metió año

Voz 0298 10:58 pues está creo que por casa todavía

Voz 5 11:01 creo que estará en el gimnasio es que lleva una serie hasta que llegue aquí a la vuelta pues tiene una preparación muy intensiva hay está en el último en todas hasta el último momento tienen que estar y preparativos

Voz 1 11:09 para que los rivales no vean esa película Diego Martínez por si alguien no sabes ha metido hacer Cross Fit todo ello no tanto ya saben más que yo

Voz 1991 11:19 por otro lado el a el neo metido ahí Griffith en fin y Borja Cuadrado Roberto Torres que a partir del sábado ya iremos contando lo que sucede en esta nueva edición de la Vuelta a España que se presenta apasionante como siempre lo contaremos en la antena de la SER hilos resumir hemos por la noche en el Larguero gracias a los dos un abrazo muy fuerte hasta mañana