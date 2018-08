¿Quién tiene mejor plantilla: Real Madrid, FC Barcelona o Atlético Madrid?

Voz 1 00:00 eh Marcos Jordi empezáis vosotros tienen una plantilla que tiene a Messi es sin duda la mejor si tú hiciera esa pregunta quién se reforzaba mejor para mí el Atlético de Madrid por cada ha logrado mantener a Griezmann ha logrado mantener ha hecho unos fichajes extraordinarios pero como plantilla es el campeón no ha perdido a su gran faro aseguran referencia coma como el ocurre al Madrid con Cristiano Ronaldo y un equipo y una plantilla que tiene a Messi es sin duda la mejor eso no garantiza títulos sobre todo en Europa pero sí en España

Voz 0985 00:27 ya bueno a día de hoy es la que ha demostrado ser la plantilla más regular la que ha demostrado ser el mejor equipo que es el que al final se alza con el campeonato liguero también es la plantilla más valorada en términos económicos recordar las cifras de que los salarios que pagan al Barcelona son más del ochenta por ciento de sus ingresos supongo que ahora conoceremos también los salarios del Atlético y el Real Madrid en el Barça es más del ochenta por ciento del presupuesto en efecto como dice Marcos y señala con gran acierto cuando tienes al mejor del mundo entonces si su se supone que tienes a la mejor plantilla

Voz 2 01:04 Sala

Voz 1576 01:05 bueno yo creo que me quedo con una frase que dice Simeone yo creo que las mejores plantillas de la tienen que hacer los mejores resultados Si quizás un poco pronto para decirlo pero me quedé un poco lo que decía Marcos yo creo que el equipo que mejor se ha reforzado ha sido el Atlético de Madrid el otro día a excepción de Angola

Voz 0985 01:22 trataba

Voz 1576 01:23 ya pero ves que carecía

Voz 0985 01:28 no si lo decía Yago en beneficio de la de la pregunta que los plantea es quién tiene mejor plantilla acuerdo

Voz 1576 01:36 lo que ha sido el equipo que mejor se ha reforzado y es un equipo que viene ganar la Europa League que viene quedar segundo por detrás de Fútbol Club Barcelona y que viene de hacer una gran temporada además el otro día a excepción de Antonio Adán todos los jugadores que convocó para la Supercopa de Europa para el Valencia el Atlético de Madrid todos son internacionales yo creo que tiene una gran plantilla veremos a ver qué resultado Soledad pero creo que es la mejor de la historia del Atlético de Madrid y creo que puede ser con diferencia la mejor esta temporada

Voz 1104 02:08 la plantilla del Atlético de Madrid y por primera de la historia tiene esto titulares puesto algo que hasta ahora me ha pasado con sus dos mejor es haber retenido habla que Griezmann y aparte ficha a titulares como digo profundidad de banquillo Arias y compañías el Barça ha pitado suplentes es que el once del Barça es exactamente el mismo del año pasado que cayó con la Roma acechan la inglés da vida Malcolm pero no mejora el once titular del Barça el Barça es prácticamente lo que vimos la hasta ahí le llegó en Madrid me hace gracia que Romero la semana pasada sin nadie tiene que echar ya la plantilla cuanto salen sustraída de ha venido

Voz 1991 02:43 Romero por alusiones

Voz 0239 02:45 ahora te lo explico para que te dejó goles del todo yo creo yo yo yo creo que el debate yo creo que el debate bien una semana pronto porque estoy convencido que el Real Madrid tiene la mejor plantilla hay todavía la va a tener porque él Florentino Pérez está guardando se Un fichaje al menos un fichaje antes del treinta y uno que es el el que cierra el plazo de fichajes

Voz 1991 03:03 no te preocupes una semana que viene se verá lo haga mal

Voz 1104 03:06 bien

Voz 0239 03:06 la saber si tú haces si tú haces si tú haces una un equipo base entre las tres plantillas yo creo que te sale seis siete titulares del Real Madrid un par de ellos del Barcelona como mucho un par de ellos del Atlético de Madrid esos también tener muy buena plantilla es decir que la mayoría de los futbolistas titulares repito de entre los tres equipos serían futbolistas del Real Madrid no veo más de dos tres jugadores del Barcelona titulares en el Real Madrid no veo más de dos tres dos futbolistas del Atlético de Madrid titulares habituales en el Real Madrid entendiendo que es verdad que este año a lo mejor Lopetegui tiene demasiada juventud en el banquillo esos jóvenes son también los del Real Madrid para mí mejore jóvenes que lo que tiene el Fútbol Club Barcelona y mejore jóvenes por supuesto que que tiene el Atlético de Madrid Gallego faltas tú

Voz 2 03:51 la próxima semana que Armero ayer la próxima semana Luis Enrique va a dar la lista para la selección española el equipo que más va a aportar va a ser el Real Madrid no jugamos algo van entrenarán con el cual Mann gracias gracias segundo

Voz 1576 04:09 pero eso porque históricamente aunque sea el suplente porque no se ha seleccionador quiero

Voz 2 04:14 Enrique es muy madridista

Voz 3 04:17 pero habrá que ver los llevan un debate el futuro es seguro atentó hoy

Voz 2 04:22 segundo la plantilla que ha ganado la Copa de Europa los últimos años y es prácticamente la misma sólo le falta un jugador y un entrenador es la del Real Madrid y un entrenador III como han dicho mis compañeros el Barça

Voz 0239 04:36 entrenadores diferentes solamente ha fichado supo

Voz 2 04:39 lentes

Voz 1 04:40 presentes suplentes bueno pero el Barça con esa con esa plantilla de suplentes Jesús ganó

Voz 2 04:44 y estamos hablando de la Liga como Andy como han dicho otros medios el Atleti y ha ha mejorado mucho evidentemente el salto de calidad de fundamental pero su entrenador no es sala disputar la Liga porque sabe que tiene que no es él dice que es el tercer

Voz 1 04:58 el puesto y el presupuesto ya esas cosas Jorgen

Voz 0985 05:01 no hay duda oye una pregunta a ver si perdido algo del Madrid va a fichar a alguien hasta el día treinta y uno no Antonio yo creo que si nuestras escritor que da igual Yago

Voz 3 05:12 no deberíamos gozarán bueno esa es otra cuestión que da igual buenos sí pero claro a ver entonces claro es ahora mismo sólo lo sabe Florentino

Voz 0239 05:17 hoy claro a día de hoy como ojalá plantillas y yo creo que viven desde la el Real Madrid hombre reforzó el Castilla con Vinicius eso sí que era él

Voz 2 05:25 la verdad es que no hace falta que queso saben de Vinicio fichar Madrid hace un año oí dos años ya no porque yo me por eso tenéis Vinicius pues que que Castilla y estaba inscrito en hasta el grupo juvenil por si no lo sabéis y esa es una noticia de hace tres semanas como juvenil estado de alta tiene

Voz 0239 05:45 los que teníamos de mal con idear tú que has menos eh que tiene

Voz 2 05:47 es una de las cosas por si no lo sabéis tiene dieciséis diecisiete dieciocho recién cumplidos es que no no más nutrida de todo esto está muy claro que el Barcelona como ha dicho amargos se presume

Voz 0239 05:58 hay que tener la plantilla más regular la plantilla más regular no significa tener la mejor plantilla solo hace falta escuchar el discurso de hace apenas cinco seis días de vuestro Pope diciendo que este año la Liga se la pasa por el forro que lo único que le interesa es exactamente lo que está ganando o lo que ha ganado la plantilla que vosotros estáis tirando por tierra esta noche que la plantilla del Real Madrid más obrero hombre es que cualquier ciudadano podrá el Rototom

Voz 1576 06:22 está a la plantilla que ganó es que la plantilla que se pasó por el forro el de a Liga de Campeones tenía Rabadán admirador que estaba al jugador y al jugador tiene que estaba déjame terminar quiero

Voz 4 06:33 Hernando en taxi murieron y dado que este año el Atlético de Madrid tenía que pelear por la Liga no que tuviera que pelear por la Liga era así me tira de la tribu sabes

Voz 1576 06:43 no no porque está muy fuerte pero sí sí con plantillas peores ha disputado buscado disputar pero con este sí esto es obra otros fichajes para las que estáis

Voz 4 06:55 tiene una plantilla del Real Madrid en la que se le ha ido el 11M como argumento que el plazo de Madrid el leerle nos viene muy bonito ganar la Liga Celeiro a Ronaldo el Atlético pero muy bien céntrate en lo tuyo rachas

Voz 0239 07:14 Rojas y y que te echo una mano esa que es el escucha tan mal Pablo Pinto digo rayas rojas y blancas el Atlético de Madrid tiene que ser un claro favorito al título de Liga porque te saco lo que dice este semanas cuatro preguntas tenemos sobre la marcha debate de hoy Romero es el nombre que se es que si tú que si tú estás defendiendo que tiene la mejor plantilla y a la vez defiende es que no tiene que ir a por la Liga que te hagan la prueba de alcoholemia

Voz 2 07:36 pero ojito pero quién ha dicho gira pedales coincidimos en que el Barça no ha mejorado la plantilla en calidad porque lo que claro como que no en calidad con quien le no es mejor jugador pero sí la inglés va ser el tercer central

Voz 1 07:50 bueno pero es importante tener para para jugar bien toda una temporada quién mejor que un Titi que Piqué no pero es que necesita es tres o cuatro centrales que

Voz 0239 07:58 somos para dicha al campo a dos jugadores para correr subir que no nos claro Tour aquí turnos para correr Art pero que actúa ser titular en el Barça no pero tú tendrá partido setenta partidos hay posibilidad de la profundidad de la

Voz 1 08:12 a dirigir yo escucha perdona yo escucho Antonio Romero que en Tallin dijo en Carrusel Deportivo miras el banquillo Atlético Madrid si es mejor hoy que en el del Real Madrid esos dijo Antonio Romero hace

Voz 0239 08:24 les les hace una semana le faltaba te recuerdo por ejemplo por ejemplo una tontería como es el mejor portero del Mundial que me haga esa competición sí sí pero tú dijiste es que en ese momento el banquero de tu era mejor porque estaba la plantilla al completo

Voz 5 08:38 a Courtois con Courtois ya al darle la vuelta a la tortilla hay gran mejor plantilla Goncourt todas la del Real Madrid

Voz 1104 08:44 el partido el gol

Voz 0239 08:46 bueno pero el mejor portero del mundo mejor la plantilla lo mejor se hubiera jugado

Voz 2 08:52 dos de cinco tiros a puerta no hubieran entrado cuatro por cierto en ese partido vamos a recordar una vez más que hasta el minuto ochenta y tres el Madrid estaba ganando con justicia dos uno

Voz 3 09:03 ir de la mano con el partido el noventa y tres pero al no querer

Voz 2 09:08 yo insisto en que la mejor plantilla del año pasado era la del Real Madrid Cristiano Ronaldo evidentemente ido mucho volvía ya a pesar de que algunos de los que están aquí decían que estaba pues eso ya para el para el para el ambulatorio pero

Voz 1 09:24 si un entrenador que ha ganado pero no me lo creo y lo que creo es que lo que han fichado los otros hayan mejorado extremadamente sus plantillas para igualarse

Voz 2 09:37 la plantilla que tenía en Madrid

Voz 1 09:38 bueno es que la aprendería en Madrid perdone en la Liga quedó diecinueve puntos no por lo tanto quedó mejora plantea la ex plantilla de tu Madrid quedó segunda la plantilla el Barcelona quedó primera la del Real Madrid

Voz 0985 09:50 oye y una segunda cuestión

Voz 0239 09:52 la Liga sí sí sí la Liga este clave la regularidad

Voz 1991 09:58 yo no sé si cositas las daba un oral quiero decir cuenta como plantilla para todas las competiciones

Voz 3 10:02 no se habla sólo de la Liga y la Liga Adelante pero a lo mejor si estamos hablando de la Liga pregunta sólo Messi no tú tu vida

Voz 1 10:10 Messi contra la ves cómo jugó arengando no pues no no pues eso demuestra que Messi quiere la Liga y la Champions no si la Junta esquemas y lo podemos hacer las preguntas que más nos convenga la pregunta es de unos es bueno lo que dice el director que se Yago de Vega quien tiene la mejor plantilla hay que atenerse Jesús yo no sé si Cristiano estaba para el ambulatorio no pero quién Lía quien le abrió las puertas para que se pueda fue el Madrid

Voz 2 10:34 que no habrá Cristiano es Italia

Voz 0985 10:38 que el Madrid le abrió la puerta a la sabéis porque allí

Voz 2 10:40 de sus sesenta millones de pavos que gana en imagen va a pagar de impuestos cien mil euros ya está bueno

Voz 0985 10:49 no sé yo las noticias que teníamos es que si lo hubiera hecho el esfuerzo económico que pedía Cristiano seguirá la igualdad de salario se hubiera quedado en el Real Madrid

Voz 2 10:57 hubiera quedado por correo tanto como por está billones hubiera tenido que pagar al fisco treinta claro eso esos XXV el Madrid no se los iba de compensar

Voz 0985 11:05 Irak y la segunda es como estamos hablando de la plantilla actual no da la temporada pasada la plantilla actual sin Cristiano pierde peso y como dice Antonio Romero yo estoy con él le falta el Real Madrid por lo menos un mueve un fichaje alguien que meta goles promedia he perdido los goles dicho eso de ahí cuando te has dicho canela yo dice

Voz 0239 11:24 son una continuidad de venir atrás pero creo que tenemos yo creo yo creo que le yo creo que le falta un nuevo sí y además creo que va a venir un nueve entonces si este yo creo que íbamos a ganar con la gorra gallego pero si además no hubieran dado siete esa siete días de rodaje es decir el jueves que viene hubiéramos ganado todavía más obra porque me parece que ahí sino hasta el nueve está a punto de firmar el contrato

Voz 1991 11:52 os voy a dar dos minutos perdona no sé si había exterminador Romero en termina terminar vale nada que os voy a dar dos minutos de reflexión últimos alegatos y nada en seguida vamos también con los oyentes las doce y treinta y dos

Voz 6 12:06 el nuevo Renault con hasta seis mil setecientos euros de descuento en unidades limitadas en a lo que pasa es que estarás en China y no te has enterado pues tu nuevo menor con hasta seis mil setecientos euros de descuento aparca sus excusas yace con tu Renault antes del veinticinco de agosto

Voz 7 12:23 oferente reciban hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 8 12:28 eh

Voz 9 12:33 eh y larguirucho Facebook

Voz 10 12:35 Twitter Instagram Youtube la más completa información Bouquet usted de té con todo el deporte en TDT el mejor entretenimiento en todo TDT escuche a toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor

Voz 11 12:53 un recinto Niza lodo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio Splitter en de España cuenta

Voz 10 13:00 la demando escucha tu radio preferida la Cadena Ser que tutea LTU escucharla disfruta

Voz 11 13:09 a alguien le definió como música de salvajes para todo un país es un tesoro nacional

Voz 8 13:17 para nosotros es antes que nada música para disfrutan ya estamos aquí en el sonido de la mejor música a ser con el Rafa fuente es si te gusta el jazz soul te espero en la SER ya estamos aquí Ser

Voz 12 13:45 huy sí parece la voz de Pancho que pasa Pancho que dices pero bueno dado que bueno cuando eh tío que salir de vacaciones vuelve el septiembre que además está Lourdes Lancho que es mejor tótem el alga que Javi el vez pillos madre mía que vive el Aneto

Voz 11 14:21 de Girl en verano sábados y domingos desde las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 13 14:39 ya puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar su aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver y cien por cien actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre podrás conseguir la vía de la Liga áreas en papel en tu quiosco productos recomendado por Cadena Ser

Voz 3 14:58 tengo la lista por aquí ya de

Voz 1991 15:01 los oyentes que van a entrar en el debate y tengo que deciros que son todo neutrales a priori el quiero decir en cuanto a las ciudades

Voz 14 15:08 neutrales ninguno ni de Barcelona ni de ni de Madrid

Voz 0239 15:11 última más cosas que decir

Voz 15 15:14 Arco Jordi tal a Pablo Romero

Voz 3 15:16 gallego

Voz 1576 15:18 pues verá la única plantilla que tiene tres campeones del mundo verdad la del Atlético de Madrid vuelvo a decir que no tiene tiene dos jóvenes internacionales por puesto a dos por puesto creo que es una es la la plantilla que mejor se ha reforzado de largo creo que la rebosante compararla creo que es abordaría en creo que con garantías

Voz 2 15:38 los revisa dijera lo dije menos lo dije al principio

Voz 1576 15:41 al menos si la mejor plantilla es un equipo al que se le ha vapuleado hace ocho días en en Tallin evidentemente no Vila de Barcelona y la de la del Barcelona que no ha mejorado ni un solo ni un solo jugador respecto a la pasada temporada encima perdido Andrés Iniesta evidentemente tampoco pues

Voz 3 16:01 bueno John Ball Bono bollo bollo vamos a mezclar baje a la calle

Voz 2 16:06 yo el único equipo de los tres que tiene un candidato a mejor jugador de esta temporada para la UEFA es el Real Madrid el próximo Balón de Oro con casi total seguridad me atrevo a decir juega en el Real Madrid la mayoría de los jugadores de la selección española y ahí está la lista de Luis Enrique son del Real Madrid que vayan a por lo menos a seis

Voz 1 16:30 así le fue en el Mundial yo creo que

Voz 2 16:33 es sin duda alguna todavía y a pesar de que se dio Cristiano Ronaldo como ni el Athletic ha reforzado lo que quería ni el Barça tampoco la tiene el Real Madrid

Voz 1 16:42 bueno es evidente en muy breve lo que es evidente es que el Madrid que no ha hecho su trabajo o sea el Barça mejor o peor ha hecho su trabajo del Atlético mejor o peor su trabajo pero el Madrid ya vamos a escuchar Antonio a veinticuatro de agosto que es hoy sigue sin tener al jugador que sustituya a Cristiano Ronaldo al menos

Voz 0239 17:00 la el otro el otro treinta de agujero

Voz 1 17:04 eso como te gusta decir a Antonio ese larguero hablaremos la semana que viene por dentro del semanal pero pero éste a veinticuatro de agosto en Madrid no ha hecho los deberes oye yo no sé lo que digo

Voz 16 17:14 es el único el único a la que el único

Voz 0239 17:17 el equipo que se puede permitir el lujo de tener un plantilla como tiene el Real Madrid después de perder futbolistas como James Morata o Cristiano Ronaldo es el equipo que preside Florentino Pérez que ha ganado las últimas tres Liga de Campeones que durante esas campañas ha habido muchos futbolistas a los que todos hosca alababa tipo Asensio tipo Isco que no han podido ser titulares indiscutibles sigue este año lo van a ser repito el único club que perdiendo potencia en las últimas temporadas sigue teniendo de largo no por plantilla es el Real Madrid bueno vamos

Voz 1991 17:45 con los oyentes que realmente vosotros sois los teloneros para los artistas son ellos hola hola Daniel qué tal muy buenas

Voz 3 17:52 desde dónde nos llama humor sí

Voz 1991 17:56 y qué tal la temperatura por ahí está este verano bien

Voz 0796 18:00 y eso es Julio malísimos de agosto bueno estamos muy contentos es mucho mejor

Voz 1991 18:05 bueno mejor hay que aprovechar estos últimos días usted qué le parece cuál es la mejor plantilla que hay Real Madrid Barça Valentí

Voz 0796 18:12 oye yo quería canolas amigos Vigo oprimido pero no nacido torcido

Voz 1991 18:15 bueno entonces el segundo

Voz 0796 18:17 entonces tendré que decantan me todos ustedes yo creo que a lo mejor para el Barça

Voz 1991 18:22 el Barça vamos

Voz 0796 18:24 tú que haya mejorado tanto es que ahora mismo tiene banquillo qué es lo que no tenía en Madrid ha perdido muchísimo sin Cristiano bético en que pueda haber mejor aún hubo con fichajes todavía está lejos de los otros osos

Voz 1991 18:39 no saque usted lo tiene claro no que el Barça sea el que mejor plantilla fondo armario tiene

Voz 0796 18:44 queremos ir para mí sí hombre los años pasar para todos para Messi como el resto pero él puro y el barcelonés yo creo que está un peldaño por encima de los otros dos uno

Voz 1991 18:58 daño o alguno más bueno pues creo que ha quedado clarísimo Daniel mil gracias un abrazo

Voz 0985 19:02 fíjate yo ellos y me preguntes rápida

Voz 0796 19:05 lo que menos uno según uno de lujo dudaron un poco más a su voluntad

Voz 1991 19:11 no te preocupes que le vamos a dar mucha volado esta temporada vale

Voz 3 19:14 muchas gracias son hacer Daniel bueno buen año algo hola Ramón qué tal buenas noches hola hola o buenas muy buenas desde dónde nos llama si la Coruña en La Coruña buen sitio

Voz 1991 19:27 usted qué cree que cuál es la mejor plantilla Real Madrid Atleti o Barça

Voz 3 19:32 el Barça claramente no dice sí

Voz 0796 19:39 si bueno fue el proceso creo que es mejor que no se pues mejor

Voz 3 19:49 poco honesto accesos

Voz 0796 19:55 bueno empezar hombre yo qué sé

Voz 1991 19:58 no sé a usted sólo le preguntaba ustedes adiós

Voz 3 20:01 jugó muy bien

Voz 0796 20:04 también se me da bien no tenemos los mejores mucho bien

Voz 3 20:09 bueno ya veremos entonces ya hablaremos entonces en el futuro

Voz 1991 20:13 gracias ramplón

Voz 3 20:15 hola Carmen buenas noches hola buenas noches cómo estáis desde dónde nos llama Burgos no no fastidie de verdad pero estoy vengo a muy bien ya ya ya si ya nos conocemos tanto que nos conocemos

Voz 0433 20:32 me cambiaron de bando ahora Carme

Voz 3 20:35 esta gallego que a ver si no vamos a cambiar ahora de bando

Voz 0433 20:37 no lo lo lo lo lo en la vida vamos sí que estamos un poquito un poquito más abajo que ellos pero es que está al final nadie nadie sabe lo que pasa es a ver si tiene a Antoni fichamos a un nueve bueno pero lo demás no nos hacen falta nada porque lo tenemos todo súper bueno lo que yo no creo que tenían cabecilla ocho portero porque con Keylor Navas estábamos muy bien pero bueno ellos sabrán lo que hacen yo para mí creo que el Madrid y además lo que está haciendo las tres últimas Champions mira quince las hacia el otro día el Atlético de Madrid ya les dejamos gana porque los Raval un poquito de pena

Voz 0985 21:14 señora de Carmen que dichos texto la plantilla de Madrid está un pelín por debajo o por encima

Voz 0433 21:19 no yo sí Malone

Voz 3 21:22 no es muy bien

Voz 0433 21:24 ojo ni eso porque todos estos pobres que estaban antes que eran reservas hay porque es bueno que estaban porque no jugaban porque estaba el uno al otro otro hablo de hablo de donde este año bueno hace titulares iban a barrer

Voz 3 21:39 lo que parece es que Jordi siempre picando es

Voz 0433 21:43 pero a mí me parece muy buena persona pero llevan

Voz 3 21:46 por qué no le conoce no precisamente por eso me parece buena persona por menos totalmente oye

Voz 0433 21:52 esto es todo eso pero todos todos sois buenos para admito los soy bueno ahora te digo una cosa aquí no se la llevó al Madrid prestigio pese a las nueve el Athletic en la Liga el Athletic antes que el Barcelona claro yo sí

Voz 1991 22:05 no tenía ninguna duda Señora Carmen un beso muy fuerte

Voz 0433 22:07 ahora vamos nosotros somos un niño

Voz 0239 22:11 gracias a Carmen había segundo mundos muy fuerte cuido si el viento helado Elvia siempre hago

Voz 3 22:18 pero a Carles Yago si metemos a familiar vamos muy a disgusto de la señora Carme vecina tú haces doble hombre crearlo lleva muchos años amiga de la radio yo hago me permites que actualiza el recuento

Voz 0239 22:36 es decir que también fueron las palas libre para la vida pagaría de tal también

Voz 1576 22:42 es verdad

Voz 0239 22:44 como en mayo tiene Navarra reímos con ustedes que es muy diferente

Voz 0433 22:57 toda su montón sido igualmente

Voz 1991 23:02 los tiene fichados a todos que Weiss

Voz 2 23:05 por lo más grande de la radio y Édgar buena no

Voz 3 23:08 hola buenas noches desde donde Santiago claro

Voz 1104 23:11 Stella

Voz 3 23:13 que tú qué crees Barça Atleti Madrid

Voz 1104 23:17 hombre yo creo que como el primer oyente creo que

Voz 13 23:20 el Barcelona que a lo mejor flanqueado por qué

Voz 1104 23:23 por qué le falta a reforzar el fueron dar

Voz 13 23:25 área lo acredite parece que lo que ha llegado

Voz 3 23:28 hace mejor al equipo

Voz 1104 23:29 si hace no no significa que porque haya ficha of suplente sean peores porque todos los buenos empezaron suplentes así que yo creo que sí al Madrid y bueno tiene un buen equipo pero se leído su estrella de lo va a pasar mal como no cite a otra estrella

Voz 3 23:48 gracias a Édgar buenas noches noches hola Alfonso qué tal muy buenas

Voz 0796 23:53 hola Yago contertulios buenas noches a todo

Voz 3 23:55 desde donde desde Valencia no os llamó desde Valencia efectivamente es el Valencia

Voz 1104 24:01 bueno muy bueno

Voz 1576 24:02 con equipamiento habéis hecho está años eh escénica hecho buena plantilla

Voz 1104 24:05 por eso ya te quería comentar hombre yo veo que el Barcelona de este año

Voz 3 24:09 pues ya sabe las por eso me ha adelantado

Voz 1104 24:12 no seguramente el mejor de los tres pero sí que quería hacer constancia de una cuestión es que ese eterno aspirante al Valencia con presupuestos infinitamente inferiores a los grandes equipos de España y resulta que nos encontramos este año con que el Valencia ha conseguido logros muy importantes como mantener

Voz 3 24:29 a los jugadores importantes de la plantilla

Voz 1104 24:32 como son Rodrigo Moreno no deshacerse el jugador haciéndola eran tan importantes si contamos en cuanto a número de fichajes irrelevancia de los mismos yo creo que el Valencia podía haber participado donde estoy desde martes perfectamente

Voz 3 24:45 bueno pero en este caso en este caso ya eso ya en el futuro así que ningún grupo por sus estén aquí

Voz 1576 24:52 por eso en este caso Haakon sólo lo vistes el otro día frente a vosotros dos grandes rivales un gran partido en Mestalla es yo creo que el Atlético de Madrid entonces

Voz 3 25:01 sí el que perdón que que qué tal

Voz 1576 25:04 lo de Madrid viendo el partido del otro día de Mestalla que el Atlético

Voz 3 25:07 Madrid Valencia ahí ya está y lo que es el pulso ha dicho usted es el Barça

Voz 1104 25:14 sí uno yo estoy seguro de que este año Rodrigo Moreno pieles que que seguramente va a venir sobre todo Gameiro va a ser una buena temporada

Voz 1991 25:22 bueno pues veremos ya en el futuro intentaremos hacer más debates con el Valencia el protagonista Alfonso

Voz 3 25:26 ojalá Yago muchas gracias un abrazo a vosotros

Voz 15 25:30 nada queda todo tres uno todos cuatro para el Barça uno

Voz 14 25:34 para el Madrid y ninguno para el Atleti quien de Aliaga donde ya Yago no era tu último día antes de vacaciones

Voz 1991 25:40 yo soy de una cosa el niño no una cosa pasase lo que pasase hoy va a estar contento la una ya te lo digo en Internet no has visto CIU bueno un montón cincuenta te voy a ver dentro de nada encima cincuenta por ciento que me dejas hablar cincuenta y seis por ciento Barça veintiocho dieciséis por ciento tan sólo Real Madrid otros así que así ha quedado la alta

Voz 1 26:01 el Madrid has dicho la película XVI

Voz 1991 26:04 no hay Pablo Llorca

Voz 0239 26:06 Diego Talavera hay Pablo qué fuerza que poca fuerza tenéis que este año de largo tendría que haber ganado este debate cero voy habéis sacado Ros como escúchame

Voz 1991 26:13 tengo el y me tengo que ir más Towers debate que seis hombre de radio me tengo que ir hasta Valencia que tengo

Voz 3 26:19 lista establecida hasta la al ciclismo que tengo

Voz 1991 26:22 protagonista en la vuelta seguro que lo entenderéis que ya

Voz 3 26:25 muchas gracias Marcos Jordi Pablo Talavera Darro gracias Álvaro