El Larguero (2ª parte / 23/08/2018): el debate de los jueves y el arranque de La Vuelta

Voz 1 00:00 ha tocado fondo además este sabe quién soy cómo llega no

Voz 1991 00:22 lleno de barro mañana la cita más interesante que tenemos nos lleva a Francia es a las siete y media de la tarde y esa esa final del Mundial femenino Sub veinte donde España busca el título contra Japón allí un enviado especial de la Cadena Ser Javier Lekuona qué tal

Voz 1576 00:37 muy buenas hola muy buenas noches Yago

Voz 1991 00:39 qué tal están las nuestras están de maravilla en Entrena

Voz 0889 00:42 lo empleo Vermell en el lugar en el que se encuentran concentradas y ahora mismo están aquí en el hotel Lancelot mira hasta tierras mágica porque aquí cerca está el bosque de Ebro saliente donde las leyendas británicas dicen que vivía el mago Berlín eran druidas que cruzaban el mar de Bretaña Gran Bretaña en barcas de piedra esperemos que parte de esa magia mañana acompaña a nuestra selección española Sub veinte

Voz 1991 01:05 menudo puñetero el Merlín no es nada en fin

Voz 0239 01:09 sí iría con Inglaterra

Voz 0889 01:11 José Pavón nuestro rival Japón tenemos opciones

Voz 1991 01:14 bueno cómo estás con protagonista no

Voz 0889 01:17 bueno aquí estamos a la fresca en la puerta del hotel con Lalla Alexandre la central de la selección española que está haciendo un Mundial sensacional y que ya te escucha en el Larguero Yago a la verdad es que está siendo un punto de referencia es una incuestionable para Pedro López y aquí está en El Larguero de la Cadena Ser

Voz 1991 01:36 hola Alaya qué tal buenas noches

Voz 2 01:39 qué tal estás muy bien como está el grupo bien bien ya

Voz 0394 01:44 sí a nuestra burbuja alejado de todo pensando en en la final que tenemos mañana muy importante y bien bien el grupo está sensacional

Voz 1991 01:53 sino que con muchas ganas de que llegue esa final de mañana de conseguir este título después de un torneo que pase lo que pase ha sido histórico

Voz 0394 02:01 sí está claro es que llevamos un recorrido en este campeonato cual hemos ido de menos a más Si bueno como tú dices ese pase que que nos hizo ir de de cuartos a semi se fue histórico sí que es verdad que el equipo no se quería quedar con eso oí y así lo hicimos así que conseguimos ese pase a la final y bueno no queremos rematarlo y está claro que queríamos abortadas por la Victorio

Voz 1991 02:23 me han dicho que podría ser un gran regalo de cumpleaños para alguien

Voz 0394 02:27 sí la verdad es que sí que que bueno el el sábado me cumpleaños sí

Voz 2 02:32 y qué mejor que que celebrarlo con un oro pero pero bueno

Voz 0394 02:35 eh en veinte primero a trabajar ese partido de de la misma manera que que lo hemos hecho los demás Si bueno ojalá llegue llegue esa celebración para todos y especialmente para para mí y para eso dieciocho años

Voz 1991 02:48 o es que no cumplir los dieciocho años justo el día después de ser campeona del mundo esto lo pueden decir muy pocas personas eh

Voz 0394 02:55 sí la verdad es que sí que sería inolvidable Hay especial como como ya he comentado

Voz 1991 03:00 bueno qué partido esperáis para mañana porque Japón ya la conocemos nos hemos enfrentado a ellas en la fase de grupos en esa ocasión no fue bien lo que pasa es que Japón ha ido de menos a más Se ha terminado o está terminando muy bien este torneo

Voz 0394 03:14 sí la verdad es que sí que ya te digo a ambos equipos hemos tenido una evolución durante el campeonato el partido que jugamos contra contra Japón será totalmente diferente al que nos podemos encontrar en una en una final hizo bueno ya sabemos cómo sola japonesas son muy dinámicas que habrá una lucha de de dos selecciones por tener el balón por crear peligro pero bueno nosotros tenemos las ideas claras sabemos cuál es nuestro nuestro fútbol y nuestros puntos fuertes así que vamos a ir a por ella sin sin frenos

Voz 1991 03:43 sí ya sé que me vas a decir que lo importante es el grupo pero también a nivel individual querían de ti de tu trabajo voy de tu fútbol quieres sino la mejor una las mejores centrales del torneo cómo se lleva

Voz 0394 03:53 bueno la verdad es que que bueno tú escuchas a lo que opina gente del equipo individualmente la verdad es que que es como te digo antes no tu tu formas aquí una burbuja estás con el equipo y estás a gusto con tus compañeras de todos los que formamos parte de este esto torneo y bueno es es increíble que que puedan decir eso de de de una jugadora que de pequeñas con esto pero pero bueno lo principal ya te lo digo que que es el equipo como acabemos este torneo y ya te digo que vamos a ir a por el oro

Voz 1991 04:23 de pequeña soñaba con esto pero es que hay que decir que tú empezaste muy pronto por con catorce años ya estabas jugando con la sub diecisiete

Voz 0394 04:30 eh to tuve tuve la suerte no por así decirlo y la oportunidad de tan juegue pues estar con con las categorías inferiores ya y la verdad es que es un privilegio y siempre como te digo lo provecho al máximo siempre que que he visto esta camiseta es increíble así que que bueno muy afortunada os da la sensación la

Voz 1991 04:49 ya que el el crecimiento del fútbol femenino a nivel selección en España está siendo brutal en los últimos años en fíjate lo que hemos conseguido este año el Europeo sub diecinueve y sub dieciséis ahora estáis en esta Fun final del Mundial sub veinte que en caso de lograr el título serían tres títulos de categorías inferiores el futuro miramos hacia delante es buenísimo para España sic

Voz 0394 05:11 que que como dice el dicho las palabras las lleva el viento pero aquí tenemos hechos está claro que las categorías inferiores este año y bueno da un golpe en la mesa ahí están están diciendo toda España que el fútbol femenino está creciendo y el absoluta también lo podemos ver hemos conseguido la segunda clasificación para para un Mundial que eso es algo muy grande así que esperemos que nosotras podamos culminar este trabajo con colas sub veinte y con con un oro así que que siga creciendo el fútbol femenino y que que en España haya ese es vaya haciendo un hueco muy grande

Voz 1991 05:42 en la previa de de este campeonato bueno en la previa meses antes sufrir una lesión importante esa lesión en esa rotura de cúbito y radio en algún momento dijiste ostrás que igual no llego

Voz 0394 05:55 bueno sí la verdad es que fue una decisión dura y tuve la opción de de operarme pero al final decidí optar por la población en operarme yo sabía que que iba a ser una bueno que me iba a perder el tramo final más emocionante con el club Bono y y sabía que podía trabajarlo bien y llegar en condiciones óptimas al Mundial así que mi recuperación fue enfocada a esto a mi ilusión y mi ya este Mundial con mis compañeras así que así lo hice y la verdad es que muy orgullosa de de bueno de poder haber llegado de esta de esta manera aquí

Voz 1991 06:29 en La Haya habéis conseguido consolar a Aitana Bonmatí en estos días sabiendo que no se va no va a poder vestirse de corto en esta final por sanción

Voz 0394 06:38 bueno la verdad es que bueno es son situaciones que el fútbol que son son muy dados no en este caso Aitana se queda sin sin esa gran final que que bueno que tanto como todas las jugadoras que formamos parte de este equipo se lo merece pero bueno yo hoy personalmente y todo el equipo ya ya hemos estado junto a ella lo hemos podido animal como co pudiese y así como ya lo he dicho yo y es una jugadora Hay no dudo en que le quede

Voz 2 07:02 muchas finales por jugaría así de grandes espero que mañana este dándonos al cien por cien Leku

Voz 1991 07:08 algo para Al Haya

Voz 0889 07:10 contarle por un abate el no la jugadora que se lesionó en la primera jornada contra Paraguay que se fue con un fuerte esguince de tobillo para España y que hubiese estado homenajeando a durante toda la clasificación ISI mañana conseguís el Mundial habrá un hueco ahí para ella no

Voz 0394 07:26 sí está claro que que desde el primer momento en los acordamos de ella es una más en el equipo desde la distancia Bono en teoría ella tenía la oportunidad y la gran la gran suerte de venir aquí estar con nosotras pero por por cosas de de la operación que tuvo que no podrá estar aquí pero seguro que estará en casa he con nosotras dando el cien por cien como como ya te he dicho antes con Aitana la verdad es que es una persona muy especial tanto en el campo como fuera como fuera de él dentro del equipo así que yo creo que va a estar muy presente

Voz 0889 07:58 creo que hay muchos familiares también por aquí apoyando a gente que ha estado con vosotros en el entrenamiento que está ahora en el hotel aquí a la fresca

Voz 0394 08:06 sí la verdad es que bueno que que se nota no la presencia de familiares que como ya te he dicho es es histórico lo que estamos haciendo y creo que también se refleja en en la cantidad de de familiares han podía asistir así que mañana yo creo que va a haber un buen ambiente de de familiares y amigos que que asistirán y que seguro que nos es ese empujón que cada vez menos nos faltará y que necesitaremos

Voz 1991 08:27 ha estado buena pregunta no claro tu fantásticas del yo sé que mantiene siempre el nivel de ocho para arriba de eso no tengo ninguna duda y a cabo miles mete mete presión el hecho de saber que va a estar en la grada el presidente del Gobierno Pedro Sánchez la Secretaria de Estado para el Deporte María José Rienda y el presidente de la Federación Española de de fútbol Luis Rubiales

Voz 0394 08:48 bueno la verdad es que que bueno que cuando estás en el en el campo y suenan los himnos Si las un poco la mirada hacia arriba pues sí que impresiona un poco pero ya te digo son cosas del fútbol nosotras hacemos nuestra burbuja indie y estaremos al partido seguro que no estamos a otras cosas da así que vamos a estar cien por cien a lo que pasa dentro del campo de lo que fuere lo que pase fuera y no no nos incumbe en esos momentos pero sí que es la verdad es un gesto muy muy bonito y especial

Voz 1991 09:15 hombre si están allí es porque no tenga ninguna duda de que estáis haciendo algo muy importante eso que no se olvide

Voz 2 09:22 muchas gracias ya estaremos mañana

Voz 1991 09:24 empujando hoy animando de es de España a partir de las siete y media en esta final contra Japón van

Voz 2 09:29 es así así me gusta mucho

Voz 1991 09:31 la suerte nada gracias

Voz 2 09:34 le veo bien

Voz 1991 09:36 las veo convencidas han hecho un torneo espectacular todavía no han perdido hay que ponerle el broche a una competición que Yasin histórica

Voz 0889 09:43 sí yo le decía a Pedro que está durante charlando con era el entrenador a Pedro López el palentino le decía a ver si ahora no vamos a mentar siquiera la posibilidad de que de que no se campeones mira Pedro está precisamente UTE robo un segundo El seleccionador nacional que pasa por aquí Pedro te decía

Voz 1991 10:02 estamos en directo en El Larguero aquí con la fresca

Voz 0889 10:04 te decía no vamos a aumentar la derrota bajo ningún concepto pero sabemos que quedar segundas ya es un éxito bestial

Voz 3 10:12 ahora en el momento en el que estamos no vamos a renunciar a nada y es que además tenemos motivo escuela creer este equipo está convencido y mañana vamos salir al campo a darlo absolutamente todo

Voz 0889 10:21 Yago de Vega ha sido casual te juro que no estaba pactado pero se han conjuntado las las estrellas

Voz 1991 10:28 hemos hecho el círculo perfecto estar contigo hola seleccionador qué tal buenas noches

Voz 3 10:33 buenas noches qué tal con qué sensaciones para mañana

Voz 1991 10:35 buenas no son buenas

Voz 3 10:38 tipo está reforzado después de los últimos partidos se ha anotado una implicación en el campo y unos resultados de su esfuerzo que que les hacen no temer a nadie

Voz 1991 10:47 comentabamos ahora con con Laia hay durante estos días hemos hablado con diferentes jugadoras de la selección que ellas son conscientes de que están haciendo algo histórico pero que lógicamente que quieren poner el broche de oro a este campeonato y sobre todo para para un año fantástico no para las categorías inferiores del fútbol español con dos Campeonatos de Europa ya un campeonato del mundo sería la leche vamos

Voz 3 11:09 pues sí hay que reconocer que llevamos un año fantástico que tenemos la suerte de poder disfrutar de estos equipos de estas jugadoras aunque también a ser fruto de de mucha gente de muchos clubes aunque sea este año en el que llevamos dos campeonato si esta final del Mundial hay que tener en cuenta que los últimos cinco años llevamos diez finales es una auténtica locura diecisiete diecinueve es el el la evolución del boom que está teniendo el fútbol femenino en nuestro país y la implicación de los clubs y las territoriales en el fútbol femenino que está haciendo que las jugadoras tengan buenas condiciones para jugar y están sacando todo lo que llevan

Voz 1991 11:46 pero no yo eso yo creo que Pedro que en el futuro nos hará ponernos en nivel absoluto al mismo nivel que las grandes potencias europeas donde ahora mismo en podríamos decir que a nivel absoluto estamos un pelín por debajo un peldaño por debajo pero bien de las generaciones que vienen por detrás eso significa que se están haciendo las cosas muy bien

Voz 3 12:04 pues si seguimos este camino hoy Hinault para vámonos confiábamos con que hemos llegado al techo sino que todavía nos queda estoy convencido de que si es un camino similar yo creo que pasó en las selecciones masculinas en las que pues las categorías inferiores arrasaban y la absoluta no pasaba de cuartos hasta que al final pues ese buen trabajo como bien dices en categorías inferiores tuvo su fruto y ganamos dos Europeo dos Eurocopas y un Mundial y acabo

Voz 1991 12:29 no os tenéis que ir a descansar que ya no son horas alguna duda para mañana lo tienes todo claro lo tengo todo claro fenomenal pues si tú lo tienes claro Nos dejan mucho más tranquilos a los demás seleccionador Pedro López vamos a estar como lo decía al Haya empujando desde aquí vale desde España un abrazo muy fuerte y mucha suerte muchísimo no gracias pero vamos dar una alegría mañana ojalá ojalá él lo contaremos en el larguero el punto y final

Voz 0889 12:51 bueno pues te voy a cantar un once a ver si lo clavó

Voz 1991 12:53 a ver va a ser carta la portera en

Voz 0889 12:55 defensa Lucía Rodríguez que parece que se recupera de sus molestias Berta Alexandre ha sido la invitada del Larguero Defensa da Maris pivote defensivo por delante abiertas patrie Oroz y arriba Andújar Pina y a ver si llega Lucía García que tiene molestias en los esquifos sino pues hay otras opciones como ella va Pauleta y otras posibilidades para este equipazo

Voz 1576 13:19 esto que nos está haciendo vibrar eh yo le decía

Voz 0889 13:21 el subcampeonato es un éxito pero ahora queremos la victoria

Voz 1991 13:24 sí señor suena muy BNS once suena muy bien cualquiera que salga porque todas las que han estado en este Mundial han estado a un nivel altísimo mañana lo contamos gracias un abrazo

Voz 0889 13:33 buenas noches un abrazo desde este bello pueblo francés

Voz 9 14:58 abrimos tiempo de debate en el larguero la pregunta es quién tiene la mejor plantilla Barcelona Atlético de Madrid o Real Madrid llamada

Voz 1991 15:07 las al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y charlamos con vosotros en diez minutitos quién tiene la mejor plantilla Barcelona Atlético de Madrid o Real Madrid nueve cero dos catorce sesenta sesenta defendiendo al Barça Marcos López Jordi Martí qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches buenas noches de

Voz 9 15:25 vendiendo la candidatura del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera qué tal muy buena

Voz 1991 15:29 qué tal buenas noches Pablo Pinto buenas noches buenas noches defendiendo al Real Madrid Antonio Romero qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas a todos Jesús Gallego qué tal buenas noches Yago qué pasa Marcos Jordi empezáis vosotros

Voz 10 15:45 la plantilla que tiene a Messi es sin duda la mejor si tú hiciera la pregunta quién se refuerza mejor para mí el Atlético de Madrid por cada ha logrado mantener a Griezmann ha logrado mantener habrán hecho unos fichajes extraordinarios pero como plantilla es el campeón no ha perdido a su gran faro según han referencia coma como le ocurre al Adri con Cristiano Ronaldo y un equipo y una plantilla que tiene a Messi es sin duda la mejor eso no garantiza títulos sobre todo en Europa pero sí en España

Voz 0985 16:10 bueno a día de hoy es la que ha demostrado ser la plantilla más regular la que ha demostrado ser el mejor equipo que es el que al final con el campeonato liguero también es la plantilla más valorada en términos económicos recordar la cifra de que los salarios que paga el Barcelona son más del ochenta por ciento de sus ingresos supongo que ahora conoceremos también los salarios del Atlético y del Real Madrid en el Barça es más del ochenta por ciento del presupuesto en efecto como dice Marcos y señala con gran acierto cuando tienes al mejor del mundo entonces si se supone que tienes a la mejor plantilla

Voz 11 16:46 hala

Voz 1576 16:47 bueno yo creo que me quedo con una frase que Simeone yo creo que las mejores plantillas de la tienen que hacer los mejores resultados Si quizás un poco pronto para decirlo pero me quedo un poco lo que decía Marcos yo creo que el equipo que mejor se ha reforzado ha sido el Atlético de Madrid el otro día a excepción de acuerdo

Voz 0985 17:03 según trataba pero ve realizado ya no si lo decía Yago en beneficio de la pregunta que los plantea es quién tiene mejor plantilla acuerdo estoy de acuerdo

Voz 1576 17:19 ha sido el equipo que mejor a Reno se ha reforzado y es un equipo que viene ganar la Europa League que vine quedar segundo por detrás de Fútbol Club Barcelona y que viene a hacer una gran temporada además el otro día a excepción de Antonio Adán todos los jugadores que convocó para la Supercopa de Europa para el Valencia el Atlético de Madrid todos son internacionales yo creo que tiene una gran plantilla veremos a ver qué resultado Soledad pero creo que es la mejor de la historia del Atlético de Madrid y creo que puede ser con diferencia la mejor esta temporada

Voz 12 17:50 la plantilla del Atlético de Madrid y por primera de la historia tiene esto titulares puesto algo que hasta ahora me había pasado con sus dos mejores fichajes haber retenido habla que Griezmann y aparte ficha a titulares como digo profundidad de banquillo cuantiosos contrarias y compañía el Barça pitado suplentes es que el once del Barça es exactamente el mismo el año pasado que cayó con la ropa acechan en inglés da vida Malcolm pero no mejora el once titular del Barça el Barça es practicamente lo que vimos Nate por ratas Soraya Zaida llegó el Madrid me hace gracia que Romero la semana pasada entienda que tiene que fichar ya la plantilla cuanto sonido sustraía ya venía de dirigir

Voz 1991 18:25 Romero por alusiones

Voz 0239 18:27 ahora te lo explico para que te ves cojones del todo yo creo yo creo que el debate yo creo que el debate bien una semana pronto porque estoy convencido que el Real Madrid tiene la mejor plantilla hay todavía la va a tener más porque Florentino Pérez está guardando se Un fichaje al menos un fichaje antes del treinta y uno que es el que cierra el plazo de Fito

Voz 1991 18:45 la gestarse propone la semana que viene verdad

Voz 13 18:47 amaneciendo Rappel si tú haces sí

Voz 0239 18:50 tú haces si tú haces una un equipo base entre las tres plantillas yo creo que de sale seis siete titulares del Real Madrid Un par de ellos del Barcelona como mucho un par de ellos del Atlético de Madrid eso es también tener muy buena plantilla es decir que la mayoría de los futbolistas titulares repito de entre los tres equipos serían futbolistas del Real Madrid no veo más de dos tres jugadores del Barcelona titulares en el Real Madrid

Voz 1991 19:13 no veo más de dos tres dos

Voz 0239 19:16 futbolista del Atlético de Madrid titulares habituales en el Real Madrid entendiendo que es verdad que este año a lo mejor Lopetegui tiene demasiada juventud en el banquillo eso jóvenes son también los del Real Madrid para mí mejores jóvenes que lo que tiene el Fútbol Club Barcelona

Voz 1991 19:30 las mejores jóvenes por supuesto que lo que tiene el Atlético de Madrid Gallego faltas tú la semana

Voz 1576 19:35 la semana Armero Gallego próxima semana Luis Enrique va a dar la lista para

Voz 11 19:39 la selección española el equipo que más va a aportar va a ser el Real Madrid no jugamos algo que terminan Altman gracias gracias segundo

Voz 1576 19:51 no pero eso porque históricamente aunque sea el suplente no es muy parte de la selección de Luis Enrique muy madridista de toda la vida quizá lo que lo llevaban

Voz 13 20:01 yo con un debate el futuro así lo segundo

Voz 11 20:05 la plantilla que ha ganado la Copa de Europa los últimos años es prácticamente la misma sólo le falta un jugador y un entrenador es la del Real Madrid y un entrenador III como han dicho mis compañeros el Barça

Voz 0239 20:18 entrenadores diferentes solamente ha fichado su

Voz 11 20:20 lentes suplentes y suplentes bueno pero el Barça con esa con esa plantilla de suplentes Jesús ganó la Liga estamos hablando de la Liga como Andy como han dicho otros medios el Atleti ha mejorado mucho evidentemente el salto de calidad de fundamental pero su entrenador no es al a disputar la Liga porque sabe que no es sí dice que es el tercer puesto y el presupuesto y esas cosas yo

Voz 0985 20:42 en una pregunta perdido algo

Voz 1991 20:46 lo el Madrid va a fichar a alguien hasta el día treinta y uno no

Voz 0985 20:50 Antonio yo creo que sí que da igual Yago

Voz 14 20:54 no deberíamos bueno esa es otra cuestión que da igual no sí pero claro a ver entonces claro es ahora mismo sólo lo sabe Florentino

Voz 15 21:00 claro a día de hoy como Zara plantillas yo creo que evidentemente en el Real Madrid hombre reforzó el Castilla con Vinicius

Voz 0239 21:05 sí se sabe no

Voz 14 21:08 te falta que que eso sabe de Vinicius

Voz 11 21:11 el Madrid hace un año oí dos años ya no

Voz 0985 21:14 yo noticias tenéis de Vinicius

Voz 11 21:16 es que te vas a Castilla y estaba inscrito juvenil por si no lo sabéis y esa es una noticia de hace tres semanas como juvenil estado de alta tiene

Voz 0239 21:26 no olvidemos que teníamos de mal con idear tú que te has menos eh tiene por ahí las cosas

Voz 11 21:30 sabes tiene dieciséis diecisiete dieciocho recién cumplidos es que no hay más tu tía

Voz 0239 21:35 de todas maneras esto está muy claro que el Barcelona como ha dicho Marcos T O presume de tener la plantilla más regular la plantilla más regular no significa tener la mejor plantilla solo hace falta a escuchar el discurso de hace apenas cinco seis días de vuestro Pope diciendo que este año la Liga pasa por el forro y que lo único que le interesa es esto

Voz 1991 21:53 exactamente lo que está ganando o lo que haga nada

Voz 0239 21:56 la plantilla que vosotros estáis tirando por tierra esta noche que la plantilla

Voz 14 21:59 no es que la democracia no

Voz 1576 22:04 es la plantilla que ganó es que la plantilla que se pasó por el forro de demás y la Liga de Campeones tenía

Voz 0433 22:09 es que ya estaban al jugador del jugador

Voz 16 22:12 tenía estamos déjame terminar quiero muy claro mi de este año el Atlético de Madrid tenía que pelear por la Liga

Voz 0239 22:20 no que es cierto

Voz 16 22:22 hay que pelear por la Liga casi me tira de la tribu sabes

Voz 1576 22:25 pero no porque está muy fuerte pero sí que gracias sí con plantillas peores ha disputado buscado disputar pero con este físico fichajes o por otros fichajes lo que pasa es que estáis

Voz 16 22:36 tiene una plantilla del Real Madrid en la que se le ha ido bien como argumento el ocho por ciento en el aplauso de Madrid el Atlético de Madrid tiene que ganar la Liga pero same se ley de los grandes no te hace rato que trae a Ronaldo

Voz 0239 22:52 en el Atlético pero muy bien céntrate en lo tuyo rayas rojas y que te echo una mano esa que es él escucha tan mal Pablo Pinto digo rayas rojas y blancas el Atlético de Madrid tiene que ser un claro favorito al título de Liga porque te saco lo que dijiste la semana debate cuatro preguntas tenemos la suerte de hoy Romero nombre es que se pero es que si tú si tú estás defendiendo que tiene la mejor plantilla y a la vez defiende es que no tiene que ir a por la Liga que te hagan la prueba de alcoholemia

Voz 1576 23:18 sí claro pero como ha dicho pero quién ha dicho que lo bien gira por porque la Liga

Voz 11 23:21 dos coincidimos en que el Barça no ha mejorado a la plantilla en calidad porque lo que ha realizado como que no en calidad con quién la inglés no es mejor jugador pero sí la inglés va a ser el tercer central bueno pero es importante tener es para para jugar bien toda una temporada que es mejor que Umtiti que Piqué

Voz 10 23:38 no pero es que necesita es tres o cuatro centrales

Voz 11 23:40 para echar al campo a dos jugadores para correr que yo no que no nos da Arthur a turnos para correr pero que Arturo a ser titular en el Barça no pero a tú tendrá partido setenta partidos hay música deje la profundidad de la

Voz 10 23:54 la antigua es decir yo escuché a perdona yo escucho Antonio Romero que en Tallin dijo en Carrusel Deportivo miras el banquillo Atlético Madrid mejor hoy que el del Real Madrid

Voz 0239 24:04 eso lo dijo Antonio Romero hace les les hace una semana acuerdo Lev le faltaba te recuerdo por ejemplo por ejemplo una tontería como es el mejor portero del Mundial que me haya esa competición

Voz 11 24:14 sí pero tú dijiste es que en ese momento el banquero de tu madre

Voz 0239 24:16 lo mejor para partidos y porque estaba la plantilla completo

Voz 17 24:20 a Courtois con Courtois ya de la buena

Voz 1576 24:22 a la a tortilla a lo mejor plantilla con todas las

Voz 17 24:25 el Real Madrid perdiendo el Barça mil Courtois

Voz 0239 24:28 bueno pero pero siempre que lo mejor portero del mundo mejor la plantilla lo mejor si hubiera jugado

Voz 11 24:33 de cinco tiros a puerta no hubieran entrado cuatro por cierto en ese partido vamos a recordar una vez más que hasta el minuto ochenta y tres el Madrid estaba ganando justicia dos uno

Voz 18 24:44 y cómo acabó venciendo es decir el partido noventa y tres quedado siquiera

Voz 11 24:49 yo insisto en que la mejor plantilla del año pasado era la del Real Madrid Cristiano Ronaldo evidentemente es ahí donde muchos volvía a pesar de que algunos de los que estar aquí decían que estaba pues eso ya para él

Voz 0239 25:02 para el

Voz 11 25:03 para el ambulatorio

Voz 14 25:05 pero

Voz 11 25:06 sí se dieron un entrenador que ha ganado no creo que eso es que creo actor yo y no termino lo que creo es que lo que han fichado los otros hayan mejorado extremadamente sus plantillas para igualarse al Real Madrid bueno es que Madrid perdón en la Liga quedó a diecinueve puntos no por lo tanto quedó mejora plantea la ex plantilla de tengo Madrid quedó segunda la plantilla del Barcelona quedó primera del Real Madrid

Voz 0985 25:33 segunda cuestión

Voz 14 25:34 la Liga dice no marcó sí sí sí la Liga este aquí estamos hablando de regularidad

Voz 1991 25:40 yo no sé si estamos ya estaba un Regal quiero decir cuenta como plantilla para todas las competiciones no se habla sólo de las ligas

Voz 14 25:45 pero la Liga alimentar a ver si se te la compro

Voz 0985 25:48 sí sí estamos hablando de la Liga pregunta a Messi no tú tuviste a Messi contra la ves cómo jugó el encanto no no no no pues eso demuestra

Voz 10 25:56 que Messi quiere la Liga y la Champions no si no

Voz 0985 25:59 creo que la Junta esquemas comenten eh no podemos hacer las preguntas que más nos convenga la pregunta es que bueno lo que dice el director que es Yago de Vega quién tiene la mejor plantilla hay que atenerse Jesús yo no sé si Cristiano estaba para el ambulatorio no pero quién Lía quién le abrió las puertas para que se fuera por el Madrid

Voz 11 26:17 Cristiano en Italia

Voz 0985 26:19 por qué el Madrid le abrió la puerta y no la sabéis porque allí

Voz 11 26:22 y de sus sesenta millones de pavos que gana en imagen va pagar de impuestos cien mil euros ya está

Voz 0985 26:31 bueno no sé yo las noticias que teníamos es que sido el Madrid tuviera ha hecho el esfuerzo económico que pedía Cristiano si la igualdad de salarios hubiera quedado en el Real Madrid

Voz 11 26:39 hubiera quedado porque por lo tanto como necesita billones hubiera tenido que pagar al fisco XXX claro esos veinticinco el Madrid no se los iba a poder compensar

Voz 0985 26:47 y la segunda es como estamos hablando de la plantilla actual no da la temporada pasada la plantilla actual sin Cristiano pierde peso y como dice Antonio Romero yo estoy con él le falta el Real Madrid por lo menos un nueve un fichaje alguien que meta goles perdido los goles dicho eso ahí

Voz 11 27:04 cuando fichaje dicho claro lo llevo diciendo

Voz 0239 27:06 pero era de la antena de la cadena de venir atrás raro

Voz 14 27:08 claro pero quiero vejado creo yo creo que le yo creo que

Voz 0239 27:17 me falta un nueve y además creo que va a venir un nueve entonces si este yo creo que íbamos a ganar con la gorra gallego pero si además

Voz 0985 27:25 no se andan siete esa siete días de

Voz 0239 27:27 collage es decir el jueves que viene hubiéramos ganado todavía más obra porque me parece que ahí sino hasta el nueve está a punto de firmar el contrato

Voz 1991 27:34 os voy a dar dos minutos perdona no sé si había exterminador Romero

Voz 0239 27:38 en términos de términos vale nada que os voy a dar dos minutos de

Voz 1991 27:40 eh reflexión últimos alegatos nada enseguida vamos también con los oyentes las doce y treinta y dos

Voz 1991 28:07 punto es tengo la lista por aquí ya de los oyentes que van a entrar en el Levante y tengo que deciros que son todo neutrales a priori quiero decir en cuanto a las ciudades neutrales ninguno ni de Barcelona ni de ni de Madrid última más cosas que decir Marco Jordi tal a Pablo Romero Gallego

Voz 1576 28:32 pues mira la única plantilla que tiene tres campeones del mundo verdad del Atlético de Madrid vuelvo a decir que no tiene tiene dos jugadores internacionales por puesto a dos por puesto creo que es una es la la plantilla que mejor se ha reforzado de largo y creo que no compararla creo que creo que comparar lo revive dije lo dije menos antes lo dije al principio

Voz 11 28:56 ver

Voz 1576 28:56 San Isidro y la mejor plantilla es un equipo al que se le ha vapuleado hace ocho días en en Tallin evidentemente no va ir el Barcelona y la isla del Barcelona que no ha mejorado ni un solo ni un solo jugador respecto a la pasada temporada y encima perdido Andrés Iniesta evidentemente tampoco puede ser

Voz 11 29:17 bueno pues yo yo yo vamos a mezclar en la calle Hoyo el único equipo de los tres que tiene un candidato al mejor jugador de esta temporada para la UEFA es el Real Madrid el próximo Balón de Oro con casi total seguridad me atrevo a decir juega en el Real Madrid la mayoría de los jugadores de la selección española y ahí está la lista de Luis Enrique son del Real Madrid que va a llevar a por lo menos a seis

Voz 0985 29:45 así le fue en el Mundial yo creo que

Voz 11 29:47 sin duda alguna todavía y a pesar de que se dio Cristiano Ronaldo como ni el Atleti se ha reforzado lo que quería ni el Barça tampoco la tiene el Real Madrid

Voz 10 29:57 bueno que se vive en muy breve lo que es evidente es que el Madrid que no ha hecho su trabajo o sea el Barça mejor o peor ha hecho su trabajo el Atlético mejor o peor su trabajo pero el Madrid llegamos escuchar Antonio a veinticuatro de agosto que es hoy sigue sin tener al jugador que sustituya a Cristiano Ronaldo al menos en la

Voz 0239 30:15 los otros sueldos un treinta y el otro no no yo del treinta y uno de pero

Voz 0985 30:19 eso como te gusta decir a ti Antoni ese larguero hablaremos la semana que viene dentro de dos semanas espero pero éste a veinticuatro agosto en Madrid no ha hecho los deberes

Voz 0239 30:27 oye yo lo que digo es que el único el único a la el único equipo que se puede permitir el lujo de tener un plantilla como tiene el Real Madrid después de perder futbolistas como James Morata o Cristiano Ronaldo es el equipo que preside Florentino Pérez que ha ganado las últimas tres Liga de Campeones que ante esas campañas ha habido mucho futbolistas a los que todos los que alababa tipo Asensio tipo disco que no han podido ser titulares indiscutibles sigue este año lo van a ser repito el único club que perdiendo potencia en las últimas temporadas sigue teniendo de largo la mejor plantilla es el Real no

Voz 1991 30:59 bueno vamos con los oyentes que realmente vosotros hoy los teloneros pero los artistas son ellos hola hola Daniel qué tal muy buenas

Voz 13 31:06 desde dónde nos llama Asturias-Los humor sí

Voz 1991 31:10 y qué tal la temperatura por ahí está este verano bien

Voz 20 31:14 muy malos versos Julio malísimos de agosto o estamos muy contento estoy mucho mejor

Voz 1991 31:19 bueno mejor hay que aprovechar estos últimos días usted qué le parece cuál es la mejor plantilla que hay Real Madrid Barça o Atleti

Voz 20 31:26 bueno yo quería que a mí Oviedo lo primero pero no nacidos por sí

Voz 1991 31:29 bueno entonces el segundo

Voz 20 31:31 entonces tendré que decantan me todos los tres yo creo que a lo mejor que va tiene el Barça

Voz 1991 31:36 el Barça luego irme

Voz 20 31:39 según porque haya mejorado tanto es que ahora mismo tiene banquillo que es lo que uno tenía en Madrid ha perdido muchísimo sin Cristiano llevaba bético aunque pueda haber mejor aunque hubo con los fichajes todavía está lejos de los otros dos

Voz 1991 31:54 no sea que usted lo tiene claro no que el Barça es el que mejor plantilla fondo armario tiene

Voz 20 31:58 ahora mismo si para mí sí hombre dos años para pasar para todos para para Messi como está el resto pero él puro y el Barcelona yo creo que está un peldaño por encima de los un peldaño o alguno más

Voz 13 32:14 bueno pues pero que ha quedado clarísimo Daniel mil gracias un abrazo fíjate yo no soy me preguntes putts rápida

Voz 20 32:20 tenemos una segunda de lujo darnos un poco más de luz a la Xunta

Voz 1991 32:25 no te preocupes que le vamos a dar mucha volado esta temporada vale

Voz 13 32:28 muchas gracias Daniel buen buen año hasta luego buenas noches hola Ramón qué tal buenas noches hola hola buenas muy buenas desde dónde nos llama si La Coruña en La Coruña buen sitio

Voz 1991 32:42 usted qué cree que cuál es la mejor plantilla Real Madrid Athletic

Voz 13 32:45 Barça Barça claramente no

Voz 20 32:49 sí sí en diferencia bueno pues proceso creo que es mejor se pues mejor le propongo

Voz 21 33:06 solo

Voz 20 33:09 bueno acabamos de empezar hombre yo qué sé

Voz 1991 33:13 no sé usted sabrá yo sólo le preguntaba ha voz

Voz 13 33:16 no pero muy bien bien bien bien si hemos pasado bien no tenemos fuera mucho pero bueno ya ya veremos entonces ya hablaremos entonces en el futuro gracias Ramos hola

Voz 0433 33:30 Carmen buenas noches hola buenas noches cómo estáis desde dónde nos llama Burgos no no fastidie es verdad pero estoy Rubén A

Voz 13 33:40 muy bien ya ya ya

Voz 0433 33:43 Nos conocemos tanto que nos conocemos

Voz 14 33:46 no no vamos a cambiar de bando ahora Carmen está Gallego que a ver si no vamos a cambiar ahora de bando

Voz 0433 33:52 no no no no no no ven la vida hijo en vida

Voz 11 33:54 vamos ahora sí que sí

Voz 0433 33:57 un poquito un poquito más abajo que yo pero es que está alpino nadie sabe lo que pasa eh a ver si tiene razón Antoni fichamos somos nueve bueno lo demás no nos hace falta nada porque lo tenemos todo súper bueno lo que yo no creo que tenían cabecilla si portero porque con Keylor Navas estaba muy bien pero bueno yo sabrán lo que hacen yo para mí creo que el Madrid y además lo que estoy diciendo las tres últimas Champions mira a se las ha llevado el otro día al Atlético de Madrid ya le dejamos gana porque los Raval un poquito de pena

Voz 0985 34:28 la señora Carmen que ha dicho usted que la plantilla de Madrid está un pelín por debajo o por encima

Voz 0433 34:34 no yo sí Malone boletos no está es un poco ese nueve veces nueve que a lo mejor ni eso porque todos estos pobres que estaban antes que eran reservas hay porque es bueno que estaban porque no jugaban porque estaba el uno al otro otros Eli hablo de entonces este año buen hace titulares iban a barrer

Voz 1991 34:53 hola ahí es que Jordi siempre picando es sacar adelante

Voz 0433 34:57 pero a mí ese Jordi no le conozco pero me parece muy buena persona pero llevan

Voz 1991 35:01 por qué no le conoce no precisamente por eso le parece buena persona pronósticos

Voz 0433 35:05 veinte oye del medio eso pero todos todos sois buenos para mí todos sois bueno ahora te digo una cosa aquí no se la llevó al Madrid prestigio pese la nieve en el en la Liga el Atleti antes que el Barcelona

Voz 1991 35:17 claro yo no tenía ninguna duda señala Carmen un beso muy fuerte

Voz 0433 35:22 te va mucho tanto Antonio

Voz 14 35:26 gracias señora Carmen muy fuerte el bien

Voz 1576 35:32 el de Yago si metemos a family aquí

Voz 14 35:35 no vamos

Voz 1991 35:39 la señora Carme vecino tú debería ser doble hombres cada muchos años

Voz 14 35:43 cada día de la radio

Voz 0985 35:47 las redes Yago me permites que actualiza el recuento

Voz 11 35:50 también

Voz 0433 35:52 el para niña de tala pararía Vitara también el agravio no porque son muy mayores y eso es a lo mejor piensan mal tiene mi por favor no querremos con usted que es muy diferente su y a Un conversando igualmente

Voz 1991 36:16 los tiene fichados a todos que lo sepa

Voz 13 36:20 lo más grande de la radio y hola Edgar buenas noches buenas noches desde donde Santiago de Compostela que buen sitio

Voz 1991 36:28 que si tú que crees Barça Atleti

Voz 0239 36:30 sí

Voz 22 36:32 hombre yo creo que como el primer oyente creo que el Barcelona es mejor plantilla porque lo que le faltaba a reforzar el fondo de armario

Voz 1991 36:41 te te parece que lo que ha llegado hace mejor al equipo

Voz 22 36:44 si no no significa que porque haya of suplente sean peores porque todos los buenos empezaron de suplentes así que yo creo que si ir al Madrid y bueno tiene un buen equipo pero se ha leído su estrella de lo va a pasar mal como no sea otra estrella

Voz 13 37:03 buenas noches chao buenas noches hola Alfonso qué tal

Voz 1991 37:06 muy buenas yo hago contrató

Voz 20 37:09 buenas noches a todos desde donde desde Valencia no os llamó desde Valencia efectivamente

Voz 1991 37:13 yo desde el Valencia

Voz 20 37:14 por supuesto lo poco bueno

Voz 1991 37:17 con el pito habéis hecho extraño e eso sí que ha hecho buena plantilla

Voz 20 37:20 por eso hago te quería comentar hombre yo veo que el Barcelona de este año tiene

Voz 1991 37:24 pues ya sabe las por eso me adelantaba

Voz 20 37:26 no seguramente el mejor de los tres pero sí que quería hacer constancia de una cuestión es que ese eterno aspirante el Valencia con presupuestos infinitamente inferiores a los grandes equipos de España al Madrid y al Barcelona resulta que nos encontramos este año el Valencia ha conseguido logros muy importantes como mantener a los jugadores importantes de la plantilla como son Rodrigo Moreno yo deshacerse de jugadores que no lo eran tan importantes si contamos en cuanto a número de fichajes irrelevancia de los mismos yo creo que el Valencia podía haber participado donde estoy debates perfectamente

Voz 14 37:59 bueno pero en este caso en este caso ya eso ya en el futuro así tengo mucho ahora Alfonso aquí en Le caso

Voz 1576 38:07 por eso en este caso de Alfonso lo lo visteis el otro día frente a vosotros dos grandes rivales un gran partido en Mestalla yo creo que el Atlético de Madrid entonces no

Voz 1991 38:16 en que perdón que quedéis qué tal Atlético de Madrid viendo el partido del otro día de Mestalla que el Atlético de Madrid Valencia y ya está claro

Voz 14 38:24 que el Alfonso ha dicho el Barça

Voz 20 38:28 bueno yo estoy seguro de que este año Rodrigo Moreno pieles que que seguramente va a venir sobre todo Gameiro va a ser una buena temporada

Voz 1991 38:36 bueno pues veremos ya en el futuro intentaremos hacer más debates con el Valencia el protagonista

Voz 13 38:40 eso ojalá Yago muchas gracias un abrazo a otros droga

Voz 14 38:44 nada quedando tres votos cuatro para el Barça uno para

Voz 0239 38:49 el Madrid y ninguno para el Atleti en donde ayer Yago no era tu último día antes de que te vas de vacaciones

Voz 1991 38:56 de una cosa gusto al niño no una cosa pasase lo que pasase hoy va a estar contento Laguna ya te lo digo en Internet gracias a ver si bueno un montón cincuenta te voy a ver dentro de nada encima cincuenta por ciento que me dejas hablar cincuenta y seis por ciento Barça veintiocho por ciento Atlético dieciséis por ciento Tan el Real Madrid estos así que así ha quedado la acto en Madrid es dicho películas dieciséis pero hay Pablo York Talavera hay Pablo qué fuerte qué poca fuerza tarea que este año de largo tendría que haber debate ya habéis sacado Ros tengo me tengo que ir más debates vosotros que sois hombre de radio me tengo que ir hasta Valencia que tengo

Voz 14 39:33 Mista Valencia hasta la ciclismo que tengo protagonista en la vuelta seguro que lo entendió gracias Marcos Jordi Pablo gracias a los seis hasta luego chao

Voz 1991 39:46 a las doce y cuarenta y seis lo dicho vamos a hablar de ciclismo

Voz 1991 40:26 vamos con el ciclismo y ha sido presentada la nueva edición de la Vuelta Ciclista a España que arranca mañana en Málaga Borja Cuadrado qué tal muy buenas olas buenas noches que arranca mañana no que arranca el sábado con una la prólogo y además con un recorrido que yo diría que es muy muy para escaladores eh

Voz 0298 40:41 sí bueno vamos a ver una una Vuelta a España muy bonita y que arranca en en Málaga esa crono como dices de de ocho kilómetros que tiene un repecho y que bueno pues tiene ese aliciente no de ver quién es ese primer jersey oro porque luego

Voz 2 40:53 en Málaga vamos a tener otras tres etapas por lo tanto bueno

Voz 0298 40:55 vamos a ver qué es lo que puede suceder pero desde luego mucha mucha ilusión los equipos que ya están reconociendo el recorrido así que vamos a ver qué es lo que sucede

Voz 1991 41:03 esa podríamos decir que la vuelta Málaga hay un poquito de España no

Voz 0298 41:06 pues un poco sí la verdad es que la presentación ha sido hoy jueves ayer miércoles ya estaban los equipos Si sólo te digo que dormimos seis noches en el mismo te lo sea que es la vuelta a Málaga efectivamente

Voz 1991 41:15 bueno antes de analizar el recorrido has buscado protagonista para esta noche no

Voz 0298 41:19 pues sí yo creo que mejor anfitrión imposible no se trata de Luis Ángel Maté el corredor del del Cofidis que has sido pues también un miembro activo no para la determinar un poquito o aconsejar también a la organización de la carrera por donde debían transcurrir la las etapas para que hubiera pues territorios llanos céntricos montaña porque Málaga es una provincia que tiene absolutamente de todo y bueno pues hasta ahora después de haber estado hablando hoy absolutamente con todo el mundo en la presentación ya está en sintonía El Larguero Luis Ángel Mate

Voz 1991 41:47 claro que evidentemente se arrancase mañana la la vuelta no estaría a estas horas en el Larguero hablando con nosotros arrancado pasado mañana sábado Lesaka

Voz 13 41:53 maté qué tal muy buenas hola buenas noches cómo estás cómo te encuentras

Voz 26 41:57 pues mira deseando que empiece ya a robar porque bueno pues día son un poco digamos esa era deportivos entrecomillas un día

Voz 27 42:05 lo de de mucho estrés de hacen a la prensa de entrenamiento qué

Voz 26 42:11 desde esa unión ofrece digo hasta que no eche a rodar el el sábado en Málaga la corona pues no no estaremos tranquilos

Voz 1991 42:19 es una edición especial para arranca en tu tierra además con con presencia importante varias etapas

Voz 27 42:25 pues imagínate va a tener la oportunidad

Voz 26 42:28 como ciclista pues de salir de que la puerta de tu casa literalmente

Voz 1991 42:31 sí el domingo

Voz 26 42:34 una oportunidad impresionante tremenda también comen malagueño pues eso tener la oportunidad de demostrar a todo el mundo todo lo todo lo bueno que tenemos en nuestra tierra una responsabilidad lo he dicho deseando poner nuestro mejor cara para que todo salga bien y sobretodo en la carretera hacer una buena carrera

Voz 1991 42:51 vamos que el domingo puede salir directamente de tu casa la carrera desayunar hay tranquilamente no

Voz 27 42:56 el domingo común le el tinglado de la huerta lo suyo sería hacer una reunión

Voz 26 43:01 la comunidad de vecinos aciago fue con todo lo que llevo detrás según toques aunque yo digo

Voz 1991 43:08 que has tenido influencia eh en el diseño bueno digamos que te han pedido no consejo también para diseñar estas etapas por ahí por tu tierra no

Voz 26 43:16 sí Unipublic pues siempre pide consejo a lo bueno

Voz 1991 43:19 no está bien es una parte sí por supuesto

Voz 26 43:22 que tienen una relación muy muy abierta con con todos los ciclistas de todas las zonas por las que vamos a pasar siempre pide consejo

Voz 27 43:28 y al final bueno pues yo te reciben digo yo dos

Voz 26 43:32 al final con quién pagaba es por donde hacen los recorridos pero es bueno que cuenten con con las opiniones si lo hacen colas de con la que mucha gente

Voz 1991 43:39 te has imaginado ya yo que sé meterte en una escapada buena en una de estas etapas por tu tierra y lograr la victoria sería la leche

Voz 27 43:46 sí imagínate la historia viene bien donde sea

Voz 13 43:49 M este está claro

Voz 26 43:52 pero no no puesto pues juegan a ser humano hacer unos días muy especial fíjate que llevo siete vueltas seis Tour oí

Voz 27 43:59 y en la que más nerviosos en la que

Voz 26 44:01 la que más me está costando dormir por las noches en la que más nervioso Estoy a pesar como te digo de tantos años bueno mucha ganas de de refrendar en la carretera todo lo bueno que que llevo trabajado hasta ahora todos esos entrenamientos de de plasmarlo en la carretera que es donde cuenta en la competición y bueno y de poner

Voz 13 44:20 todo de mi parte para que para que todo salga bien en en estos días en casa supo si logras esa victoria te corta la coleta pues si la cortos claro que sí

Voz 1991 44:30 pero explícalo explica lo que está en la agenda que la salida del Retiro Borja explícalo