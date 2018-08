Mª Teresa: "¿Cómo puedo aspirar a la igualdad si sigo tutelada económicamente por mi marido?"

Voz 0020 00:00 desde Castellón María Teresa buenas noches hola buenas noches

Voz 1 00:06 bueno pues crea que hagan permitirme que muera que pueda expresarme a través de de de de de esta radio te saca sacarina gracias bien verá ahora última me

Voz 2 00:22 gente con todos estos movimientos que hay de él de feminismo de Lamu

Voz 1 00:29 Heidi demás a los cuales yo por supuesto me estoy estoy con ellos en estoy bastante indignada porque yo veo que en los medios de comunicación todos los días todos los días sale algún es decir salen comentarios salen noticias de de que las mujeres tienen que tener la igualdad eso es una cosa que está que que es de hecho debería de ser de hecho no pero ocurre que hay mujeres con su por eso llamo para saber si es así si hay alguna más que piense como yo y que tenga esta situación que yo tengo yo estoy ha trabajado cuando el podido porque soy madre de familia numerosa y he criado a mis hijos he tenido la satisfacción de poder criarlos en todos tienen buena educación buenas carreras pero llega una edad en que aquí ya no te quieren en ningún sitio porque ya no tienes la edad que pueden decir que bueno que es discriminación claro que discrimina ción no te quieren porque tienes sesenta años o estás llegando a ellos entonces en la reflexión que yo me hago

Voz 2 01:54 es

Voz 1 01:55 cómo pueden como pueden los políticos y los medios de comunicación ese el sistema social como puede decir que sí que la igualdad es un derecho cuando nosotras las madres de familia amas de casa llevamos un cargo importantísimo en la sociedad que es la educación el seguir a nuestros hijos el estar detrás de bueno pues de un apoyo a un a una per a un compañero a una compañera bueno a un compañero en este caso

Voz 2 02:33 que que cumple con con que cumple con su carrera

Voz 1 02:37 ya es bueno que tiene sus cosas tú H B no puedes traer dinero a casa no puede porque le han dado prioridad pues a decir bueno yo he tenido los fijos porque los he querido los voy a criar yo los voy a educar yo cierto es también que yo no tengo una carrera superior con lo cual pues es más difícil no cuando en mi época era más difícil buenos dicho esto lo que quiero transmitir es que no se puede tener igualdad es decir para mí para mí no hay igualdad no haya igualdad

Voz 0020 03:15 una cosa es que no hay no la hay y otra que no se pueda tener

Voz 1 03:19 pero tenerla como porque yo dependo de mi marido es decir yo como quién dice aunque usted se crean que que los tiempos han han cambiado

Voz 2 03:32 sí sí es han cambiado muchísimo

Voz 1 03:34 hago yo tengo un marido que esa por supuesto y no me da dinero pero es que me lo da o yo le tengo que Petit yo me siento tutelada por mi marido porque es él el que tiene el dinero es el que tiene las cuentas yo no tengo nada ese tiro dependo totalmente de entonces mi pregunta es yo no puedo tener ninguna igualdad respecto a otras mujeres ni respeto ni ni ni a mi propio respecto al respecto como mujer porque yo sigo tutelada porque soy una mujer en el lugar yo estoy dependiendo

Voz 2 04:16 de del dinero de la voluntad de pin del de los acuerdos que

Voz 1 04:21 yo tenga con un señor que es mi marido mi compara

Voz 2 04:24 quiero

Voz 0020 04:26 esa María Teresa perdóneme esa ha sido su decisión de vida lo que se habla ahora es de una pretensión de igualdad basada en que no sea la mujer la que se encargue de los cuidados en exclusiva miles de la educación en exclusiva ni de la casa en exclusiva es decir de la igualdad partimos si hay equilibrio en el reparto de tareas a todos los niveles tareas domésticas tareas laborales fuera de casa tareas en el cuidado y la educación de los hijos de los hubiese partimos de una idea de igualdad de inicio entendemos que era ella la idea de igualdad has visto

Voz 1 05:07 es usted una pregunta y y espero que no que no que no se ofenda si usted supongo que tendrá una edad tendrá posiblemente también se ha madre de familia este quién la carrera que está ejerciendo pero es que no todas hemos tenido es esto en la sociedad

Voz 0020 05:27 claro efectivamente pero hay mujeres que no hace falta tener una carrera para para trabajar y salir adelante

Voz 2 05:33 no y cuando he podido hacerlo lo he hecho lo que yo quiero decir que no entiende veo que la sociedad no lo pueden entender porque tampoco lo pueden entender

Voz 3 05:45 no no no yo la entiendo lo tengo yo no era como usted me me ha contestado

Voz 1 05:50 por qué a una mujer que está en casa que se ocupa de un hogar de la limpieza o de lo que sea por sea por porque no puede ser de otra manera no tiene otra manera osea porque lo ha decidido pero lo que tiene que entender la sociedad la política tiene que haber una figura jurídica en la cual las mujeres que estamos en casa ya sea porque no nos dan trabajo porque no no hemos podido trabajar o porque hemos elegido justamente de criar a nuestros hijos en vez de pagar

Voz 2 06:31 a la sociedad para que los críe

Voz 1 06:34 por qué esa figura

Voz 2 06:37 a jurídica no existe

Voz 0020 06:40 pero que proponen ustedes entonces María Teresa para proponer al salario a salario

Voz 2 06:44 también somos trabajadoras

Voz 1 06:46 lo que ocurre es que trabajamos pero no cobramos ya en no cobrar no podemos pagar nuestra Seguridad Social con lo cual llegamos a la jubilación sin es decir sin nada sin nada

Voz 3 07:02 daré nada claro pero no me voy a proponer algo más

Voz 0020 07:04 de Teresa quiero decir todo esto desde la reflexión y el respeto máximo no cualquier elección supone una pérdida es decir su pérdida en este caso frente a su elección ha sido llegar a estas alturas y como dice usted está en lo cierto además se muchos estudios hechos e incluso plataformas que lo reivindican muy difícil alcanzar un puesto laboral pasados los cincuenta años en este país esa es su pérdida digamos no que que ha llegado a esta edad sino unas posibilidades laborales

Voz 1 07:37 no pero por otro sitio

Voz 0020 07:39 permite un apunte nada más eh y por otro lado las las mujeres que en su momento por decisión propia por por lo que fuese por porque las circunstancias así se lo dieron por educación por lo que sea se han ido a trabajar también fuera de casa además de hacerlo en el hogar perdóneme solo segundo de María Teresa esas personas que han trabajado fuera del hogar también dentro y que han tenido que buscar alternativas para la crianza de sus hijos probablemente quien es su edad con la cuenta corriente acero también han tenido una pérdida probablemente esas mujeres no tengan garantizada una jubilación

Voz 3 08:14 pero yo creo que no me estoy expresando

Voz 1 08:16 a mí no me estoy expresando bien mire se lo voy a decir así a ver si mantiene como yo puedo sentirme igual a nadie a nadie ya sea a otra mujer ya sea a otro a otro hombre o aún aquí a la sociedad como yo en mi situación que por eso quiero saber si hay más señoras como yo que piensen como yo

Voz 3 08:45 el a la finalidad de aquí de la llamada

Voz 1 08:49 lo que tenemos que estar tuteladas económicamente por el señor El esposo que tiene que trae el dinero a casa

Voz 0020 09:03 entiendo lo que dice María Teresa porque de eso se se ha hablado también a lo largo del tiempo hay muchas plataformas de mujeres de mujeres amas de casa

Voz 2 09:12 se ha hecho con no

Voz 0020 09:14 pero se ha reclamado claro ahí

Voz 2 09:17 sí

Voz 3 09:18 es que no hay un récord

Voz 1 09:19 lo cimiento social ni jurídico no lo hay

Voz 2 09:25 en otros países en otros países cercanos vecinos nuestros cuando la mujer decide quedarse en casa para criar a sus hijos le pagan la Seguridad Social y le dan una paga con tal que yo no estoy diciendo nada extraño Nina

Voz 1 09:40 nada raro pero aun así lo fue se eh es una cosa que cae de cajón

Voz 0020 09:48 sin embargo en este país hay hay otra ahí bueno

Voz 2 09:51 pero es que somos trabajadores perdone la señora que trabaja en un hogar sí que lleva adelante un hogar de una familia un pues lo mismo que ustedes que trabajan que tiene yo tengo mis hijas que tienen universidades que tienen sus carreras tienen buenos puestos de trabajo y efectivamente tienen que las pobres verse ahí para

Voz 3 10:14 cuidar de sus hijos que para llegar a pedir ayudas pero

Voz 1 10:17 yo estoy yo estoy hablando de nada de eso yo yo estoy hablando particular exclusivamente IV El hecho de de lo que ahora llamamos o de lo que siempre se llamó la igualdad una señora que está en su casa que está en su casa por lo que sea por educación por enfermedad porque no entiende que porque no tiene la suficiente preparación para hacer trabajos que compensen de verdad ir a trabajar fuera de casa o porque sencillamente e ir desgraciadamente como es mi caso no les dan trabajo lo leerán trabajo porque es normal yo prefiero que se lo den a los jóvenes entonces la cuestión es una cuestión ética moral y jurídica porque mi marido me tiene que tutelar a mí aunque sea a mi marido por qué me tiene que porque un marido puede preguntarle ahí para que él lo necesitas no pues si aquí no te importa para que lo necesito yo necesito ese dinero hizo lo puede estar si puede existir no vio pues es esperará por que en en las casas todavía en muchísimas casas de España hay mujeres como yo que siguen tuteladas las dependientes de un señor que puede ser su marido que puede estar muy enamorada que puede tenerlo mucho pero que es un ser humano que no tiene tú que no tiene su igual es decir no tiene su eh

Voz 3 11:54 igualdad igualdad María Teresa

Voz 2 11:57 pero tener a mi cuenta

Voz 3 12:00 caiga entendido perfectamente pero me gustaría también

Voz 0020 12:02 hiciese conmigo la siguiente reflexión porque porque usted lo ha hecho al comienzo lo ha dicho el comienzo no al final de una manera o o de otro ahí por una circunstancia o por otra esto es un acuerdo entre ustedes no

Voz 3 12:16 permítame que le comenté al no no no hay un acuerdo para nada no no no bueno llegado

Voz 1 12:21 no están a un acuerdo esto es una imposición es una imposición porque yo trabajaba yo trabajo cuando mientras que los hijos y se ha llegado es decir

Voz 0020 12:32 es un acuerdo entiendo claro

Voz 1 12:35 pero bueno parte de eso hay otras cosas que por supuesto no sé y tampoco es cuestión de de de tirar la sala

Voz 0020 12:44 claro no a lo que iban a María Teresa es si esa que a lo que iba yo con esta reflexión es que si partimos de la base de que eso por las razones que fuera sí es un acuerdo en el momento en el que ese acuerdo se rompe es decir si usted o una mujer en su situación que que hay llaman a este programa decide por ejemplo divorciarse existe en la ley en España una figura que es la pensión compensatoria es decir una mujer que durante muchos años haya estado al cuidado de sus hijos y trabajando en casa si se divorcia ha llegado un momento esa persona ese ex marido en este caso tiene que pasar una pensión compensado Nuria que compensa todos esos años de acuerdo dedicados a la crianza y al cuidado de la casa

Voz 1 13:30 el coche me tengan encuentra que es realmente injusto hipócrita perdón no hipócrita e injusto si a su rodó totalmente absurdo es decir si una mujer se divorcia porque bueno llega a un acuerdo de que se nadie

Voz 2 13:53 es él el que más el que tiene más dinero en el que trabaja el que puede aportar mal porque ahora no es sólo el la mujer o El es la mujer o el hombre que tiene más poder adquisitivo

Voz 0020 14:05 sí pero bueno habrá que yo me refería más a su situación y de otras mujeres de su edad suele ser similares claro

Voz 1 14:11 pues entonces es igual si si fuese yo la que tuviese pues más poder

Voz 3 14:15 el equipo más no trabajaría yo la que me haría que cosas

Voz 1 14:19 me parece normal es que hay caso es es eso es decir si yo que voy eh entonces me pagan pero si yo me quedo haciendo lo mismo lo mismo que lo mismo que aquello que me van a pagar cuando me fui porque no me pagan ahora por qué no hay una ley donde refleje que la las amas de casa estudiando por supuesto otro situación económica su situación

Voz 2 14:49 de de de debida de necesidades de encima

Voz 1 14:54 un estudio no saber quién es usted para que vamos a ver yo no estoy hablando de la renta ésta de la que se habla de la renta

Voz 0020 15:04 si la red también Liñán arcilla

Voz 1 15:06 y y en fin la renta que quieren dar yo ya no voy a eso yo voy hice repito que no puede haber igualdad entre las mujeres de España porque están dejando de lado a personas a señoras a mujeres como yo yo no tengo igualdad no hay igualdad entre mi una mujer ni un hombre porque yo tengo que estar tutelada por un esposo o es tengo que estar tules tutelada por un Gobierno en el caso de que me divorcio de o de o de que yo que sé que me tenga que ir a los servicios sociales o lo que sea no se trata de eso se trata de que tiene que haber tienen que en algún momento sentarse a pensar qué pasa con estas señoras que están en su casa a sin trabajar que están están teniendo el dinero de su marido porque ellos no pueden saber de qué forma en los compañeros y los maridos dan el dinero es decir yo mientras que uno no es un ser humano mientras que dependa de otro a que hacía hombre o mujer mientras que dependa de otro económicamente

Voz 2 16:24 para sus pequeñas cosas fíjese hoy oiga comprase las bragas comprasen un rímel

Voz 0020 16:30 claro María Teresa ahí es donde entra el debate y este debate de verdad que que lo hay si busca un poco hay asociaciones de mujeres que hacen esta misma reclamación que está haciendo usted

Voz 3 16:38 pero el debate se encontrado el debate vende maratones a a la plaza de la Xunta

Voz 1 16:44 me siento con una pero sin yo lo que lo que sí me gustaría si hicieran ustedes el favor y los oyentes es saber que si hay alguna mujer que piense como yo

Voz 2 16:55 sí que

Voz 1 16:56 que tenga ideas de saber cómo se no sé cómo cómo podría haber iniciativas de manera que que se pueda no sé porque no es normal es decir no se puede hablar de igualdad de justicia cuando hay personas como yo ya le digo mujeres como yo que están esperando tute Heladas por el dinero de El esposo

Voz 0020 17:17 el debate en el que yo me refería María te eso

Voz 2 17:20 tengo libertad claro María Teresa pero el debate

Voz 0020 17:23 es que a quién ponemos que figura indica si esa falta de libertad y esa tutela

Voz 2 17:30 no ha sido un acuerdo

Voz 0020 17:33 ha sido algo pactado ha sido algo puesto

Voz 1 17:36 no señorita no no es todo así no es no es todo negro o blanco no porque se empieza a casa una va trabajando cuando tiene los hijos pues para de trabajar porque eso es una decisión de todas maneras

Voz 2 17:52 a cada una tiene sus ideales pero eso entra dentro de los derechos

Voz 3 17:57 de cada ser humano claro el derecho de decir que por tanto tienen las encuestas

Voz 1 18:03 darme en casa para dar el pecho a mis hijos eso para lo que sea eso no me tenía que es decir no me no me la la sociedad la digamos la la como a ver la política sí porque no me viene ahora la palabra a mí no me tenían que penalizar esto pero aún se penaliza ya no habló de las mujeres que están trabajando que que quedan embarazadas que bueno que tienen su tiempo le soy vuelven a trabajar pero yo yo decido estar en mi casa para criar a mis hijos en verde que lo críe una guardería donde yo tendría que pagar

Voz 2 18:46 el trabajo que yo ejerzo fuera lo uso para pagar esa guardería

Voz 0020 18:53 eh

Voz 2 18:53 que yo prefiero quedarme en casa

Voz 1 18:57 ese dinero lo lo lo hago yo con mis hijos aquí pero es que los hijos ya son mayores y ceban una queda pues eso tutelar esa es yo yo yo soy una mujer dinámicas y una mujer que me ha gustado siempre no me gusta pedir si no me usa pedir no me en poder tener sin tener que estar esperando siempre a ver que qué es lo que decide el compañera o sin fin usted me puede decir así pero oiga usted cuando se cansa es decir cuando se casos si acaso para Lucas para lo bueno y para lo malo pero es que tampoco se trata de eso