Laura: "A pesar de llevar años en el mundo liberal, tengo miedo de que mi pareja se enamore de otra persona"

Voz 0020 00:00 desde Alicante Laura buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches que todo un encantado de conoceros saludo

Voz 1438 00:10 nada bueno mi mi historia es que tengo mucho miedo de cometer un error un error de enamorarme o de meterme en un en un una situación un poco más allá de de la lujuria o no de él yo creo que conocí a un chico de unos cinco él se ir me atreví a decirle que yo era un poco atrevida porque llevaba once años divorciada y era una chica un poco curioso de ahí bebé de Idi visitar por los liberales sí pues al chico le fascinó porque él era un ya conocía ese mundillo estoy un poco nervioso

Voz 0020 01:03 no se preocupe Laura si quiere beber un trago de agua o respirar un poco tenemos tiempo Laura perdone y cuando ha contado que lleva once años divorciada y que cuando conoció este chico usted le le explicó que que era una mujer curiosa y que había que visitaba con frecuencia paz liberales pero esto era era verdad o sea lo que le estaba contando era su realidad

Voz 1438 01:25 sí era mi realista pero no se había probado hace

Voz 1 01:32 trío sí

Voz 1438 01:35 bueno sexo buscaba sexo más que nada limpio siempre en verdad nosotros dos lo que me gusta de esta pareja es que es una persona muy respetable

Voz 1 01:45 somos personas pues vamos a ver si con un poco de clase que no lo mostramos

Voz 0020 01:52 nuestro cuerpo sí porque si sentido como un sexo libre pero con con respeto y con sentido común antes no

Voz 1438 01:58 sí porque hoy en día las cosas de Internet en muchos CHA que se ven cosas muy ambiciosas muy más feas del de lo realmente qué es

Voz 0020 02:08 ya

Voz 1438 02:09 como me dice mi abuelita que era una cosa bonita lo hacen asqueroso hay un y lo que me gustaba de este chico es que sí que experimentaba sobretodo tenía marcaba un respeto hacia mi muy muy perfecto vamos a él no le gusta verme en sitios sucios no le gusta marca el respeto que haya una privacidad sí que hacemos intercambios pero siempre son empate

Voz 1 02:40 ahora mismo somos bueno yo soy nueva en un chat de estos de cambio de pareja que sí que se hacen dos en casa o Thomas una una hacer

Voz 1438 02:54 besa o te vas a hacer al con otra pareja conoces otra pareja el problema es que la sociedad está un poco no puedo hablar esto con realmente con mi entorno porque la sociedad está un poco cerrada este mundo

Voz 0020 03:08 ese estigma todavía no

Voz 1438 03:11 claro es ver vamos a decir que se puede decir que es un vicio Massa no porque nosotros ni sumamos Ny bebemos Ny marcamos mucho deporte y bueno mucho o lo normal lo básico no hay vicios feos adictos te la única adicción que hay aquí es primero que todo tiene aspectos sobre tu pareja nunca haces nada así no está tu pareja delante insisto tanto como si a mí no me gusta el chico ya a mí no me gusta la chica para él lo él de chico para mí no se hace nada tenemos que estar los dos

Voz 0020 03:47 muy de acuerdo a los es de acuerdo Laura y los dos presentes

Voz 1438 03:51 los dos presentéis sino es es una falta de respeto

Voz 1 03:54 no

Voz 1438 03:55 a ver yo siempre he sido un poco eh yo nunca he tenido once años doce años de matrimonio y nunca le he sido infiel a mi marido y a mis anteriores parejas tampoco siempre he sido de conocerá a una persona hay serle fiel

Voz 1 04:11 pero bueno sí que te fijas con otros chicos

Voz 1438 04:14 pero no no llegas a la fin de de tener una quién diga pues con estas personas igual lo que pasa que sí que entramos al trapo de que mantienen sexo con otras personas pero siempre estando delante participando sin participa

Voz 0020 04:34 perdón

Voz 1438 04:35 sí mi miedo es que pues ahora estamos en el chat he tenido hasta un poco de de ansiedad de ver que que hay cuerpazo de personas que son

Voz 1 04:48 extraordinaria

Voz 1438 04:51 yo me siento un poco acomplejada me he sentido acomplejado aunque mi chico me he quitado la idea al tal pero el miedo de marcar el error de de meterme en otra pareja en casa todo pide que vaya un poco más allá por eso me he dado mucho miedo

Voz 0020 05:11 el si de hacerlo en un local preparado para esto a hacerlo en una vida cotidiana no en casa o no

Voz 1438 05:18 sí hombre está claro vivimos por separado siempre tenemos la idea de vivir juntos pero en mi casa no se va a hacer se pactó que no se iba a hacer en mi casa yo tengo un hijo sino una persona normal yo tengo un trabajo hoy personas de colegio y todo estoy y no quiero

Voz 1 05:35 entre y que vean el vaivén de entradas gente vamos lo creerían no es el lugar adecuado no es el lugar adecuado con dos dedos de frente dices tengo un hijo y no haces un caso

Voz 0020 05:51 Laura en entiendo que él efectivamente su pareja sentimental son ustedes pareja tiene una relación sí

Voz 1438 06:00 ir por ahora nos queremos mucho el creo que me quiere más que yo a él pero no quiero sentirme no quiero tener el error de equivocarme debe estar con él creyéndome que es un cuento de hadas siempre les digo que no quiero ser utilizado a principio de nuestra relación siempre me siento a ver si es que me quieres para llevarme sólo de estos sitios porque a estos sitios un hombre solo aparte que le cuesta mucho dinero y les muy difícil entrar a todos esos

Voz 0020 06:31 otra otra pregunta Laura entiendo que esto forma parte de su vida como pareja pero no es la base de su vida como parejos sí

Voz 1438 06:40 no nos la va a se mate somos super cariñosos el uno con el otro ace

Voz 0020 06:44 si tienes sexo entre ustedes dos

Voz 1438 06:47 por supuesto y muy bueno no nos esto no nos falta bueno siempre que soy un poco insaciable pero bueno por eso mismo también dice que que me vaya pasear un ratito con otra gente no los no pero eso no tiene que uno quiere una cosa de la otra entre nosotros dos él solo de conmigo una vida de pareja de matrimonio de futuro de de todo Icon las otras personas lo ve un sexo que da igual que tengas más hechos menos

Voz 1 07:26 no sólo es como

Voz 1438 07:29 pero realmente encuentras a gente muy normal matrimonios espectaculares Si bueno no voy a decir envidioso surte no no tengo envidia de nadie pero encuentras

Voz 1 07:42 tiene maravilloso que dices no me lo puedo creer que esté aquí porque sí que es cierto que hay

Voz 1438 07:48 mundillo es que lo hacen muy arqueros oí enseñan sus miembros Si índices que no me hace falta esa necesidad de lo sucio y puede ser más limpio puede ser con poco más de clase puedes con la cita ya pues concretar más cosas

Voz 1 08:08 pero bueno es que es el miedo de cometer el error de ir un poco más allá fuera

Voz 0020 08:15 el miedo el miedo a ir más allá porque que supondría ir más allá

Voz 1438 08:23 la verdad que sería que él enamorarse de otra persona pero un bueno él me quitan las ideas pero me siento un poco como más acomplejada porque él Michiko tiene un cuerpo diez es como es es bastante adulto oí para que tiene se cuidan muy bien las chicas con las que nos juntamos tienen cuerpo se extraordinarios los chicos bien también es más fácil encontrar una chica que tienen mejor cuerpo que un chico en este caso siempre me encuentro yo que soy la más pequeños el amor en la más novata también que no sé es que puedes cometer muchos errores ahí realmente no yo voy con pies de plomo siempre usamos un montón de precaución que cuando estás en esos pubs dices si te pregunta siempre deben de ser pareja porque estaban si siempre se va tuvimos

Voz 0020 09:28 ustedes si usan precaución

Voz 1438 09:32 bueno entre nosotros dos nos conocemos y entonces entre nosotros no queremos pareja pero cuando estemos allí siempre

Voz 1 09:41 siempre es una cosa que se realmente ahí es como caramelos todo el mundo iba

Voz 0020 09:51 la Lauren una una reflexión entiendo entiendo su miedo a que a través de de estos nuevos grupos au de estos nuevos encuentros el se puede enamorar de otra persona pero sí para ustedes esto es una relación normal cotidiana y el mantener relaciones con otras personas forma parte de su sexualidad ese mismo miedo no es el miedo de que se cruce con una persona en su trabajo en su grupo de amigos saliendo hundía a tomar algo y se enamora de ella

Voz 1 10:23 por su puesto que sí por supuesto

Voz 0020 10:26 quiero decir es exactamente el mismo que tiene una pareja que quizás no no no practique intercambio no

Voz 1438 10:35 por supuesto es que eso te puede pasar en la vuelta de la

Voz 0020 10:38 eso es

Voz 1438 10:39 pero bueno te puede pasar a la vuelta de la esquina pero tuve un físico o te has tomado un café Yves pero es que aquella traza a conocerla a fondo hiciera realmente es un mundo Vicioso vamos a decirlo así que es mundo viciosos y realmente el miedo es que

Voz 1 10:59 que encuentre El una chica que siempre dice que no pero bueno uno de los errores se aprende no

Voz 0020 11:07 porque había había tenido usted alguna vez más parejas con las que hacer intercambia no

Voz 1438 11:14 y él tan él la hemos tenido pareja pero no ha sido enamorados entonces ese es el la diferencia o porque cuando tú estás como una pareja que realmente estás enamorado lo que dije él él a mí no me quiere ver en una en una mesa redonda que está todo el mundo mezclándose no lo hacemos más privado lo hacemos que somos sólo cuatro

Voz 1 11:38 yo ya he estado solo trece pero no no no te quieres respeto es diferente totalmente cuando vas con un amigo pues es muy diferente no esa diferencia hemos notado mucho y por eso mismo es es el miedo a cometer el error de pagarla

Voz 0020 12:05 llevan juntos unos meses verdad

Voz 1 12:07 sí cinco seis

Voz 1438 12:10 es poco realmente porque es poco él ha tenido muy pocas parejas

Voz 0020 12:17 sí muchas parejas han sido

Voz 1438 12:20 yo las de silencio liberales las mías parejas ninguna todas mis parejas han querido ser han sabido que yo lo soy no ha llevado a ninguna he llevado amigos pero no ha llegado ninguna pareja no se ha presentado no no me he visto en momento cambió cuando conocía este chico pues el primer día así que le dije que era curiosa y que yo visitaba este es el primer de ellos lo hizo él ir a la tercera cita ya fui yo la que dije vamos a visitar uno me apetece visitar sí él veía que yo iba más rápido pero es que ahora exigen que va más rápido

Voz 0020 13:02 ya la la acogido

Voz 1438 13:08 pero bueno no no necesitaba consejos pero al haber sido consejos realmente pero sé que son muy difíciles porque es que el entorno no es tan conocido y eso no se lo puedo contar a mis amigas porque la gente no lo entiende no no ya para entender que tú puedes estar enamorada de una persona a la cual está manteniendo sexo con otra persona y tú lo estás viendo a mi sí que me daba morbo una chica está te con mi chico que es maravilloso verlo a él presume excita mucho y que él me ve a mí porque luego realmente el es que tenemos los dos es la bomba es increíble

Voz 0020 13:43 supongo que se nutre mucho también de esos recuerdos

Voz 1438 13:47 claro que vives mucho los recuerdos y durante toda la semana que a lo mejor estamos dos o tres días sin vernos esos días estamos recordando se él recuerda más momentos de esta en a solas

Voz 1 14:00 yo recuerdo hemos momento de pago pero

Voz 0020 14:04 pero alguna amiga de confianza o algún amigo sí tendrá con quién pueda compartir esto tranquilamente o no

Voz 1438 14:10 sí sí pero no murió dentro sea no le ha enseñado la página aunque tengo fotos que no no se ve Mi cuerpo entero no no me no se ve desnuda ni yo ni él no es que no no necesito hay que guardar un poco de secretos para el momento signos no queda bonito pero bueno espero no comete el error