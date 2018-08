Laura: "Me planteo si no es un engaño del capitalismo que yo pueda ser buena profesional y buena madre"

Voz 0020 00:00 hola Laura desde Huelva buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches bueno estas noches tema es que es muy interesante porque el tema de de las mujeres de de la igualdad ahora acabo de escuchar estaba escuchando esta señora que ha trabajado tanto estoy qué aporta o con la otra cara no tiene de las mujeres que realmente necesitan trabajar en que se ponen a trabajar yo entiendo a las dos la entiendo porque yo yo bueno yo tengo cuarenta años mucho estudiado te niño he hecho mi carrera mi licenciatura yo estoy trabajando en lo que me gusta yo disfruto oí bueno pues una niña no que que tus padres han apostado por mi madre no ha trabajado nunca nos ha cuidado Mi padre ha trabajado ya hecho hora esté en la fábrica para que nosotros pudiésemos tener una carrera no yo entonces la educación que te dan es la educación de que tú puedas estudiar que tú puedas trabajar bueno pues yo me tan antiguo dos soy feliz con mi trabajo Últimamente estoy un poquillo más agobiada porque como bueno no sé si lo he dicho tengo dos niñas ir yo trabajo yo me doy cuenta que cuando yo no no bien bueno yo no teníamos criaturas pues cada uno era muy feliz con su trabajo porque te dedicas porque lo vives porque lo frutas porque tienen la suerte de poder trabajar de lo que tú te has estado preparando entonces eres una afortunada era una afortunada no pues es verdad que las

Voz 2 01:46 si te pille

Voz 1 01:49 está siempre preparando y entonces tú trabajes te vas para que hace te tienes que llevar trabaja hoy no pasa nada cuando no tiene familia no pasa nada porque tuvo vida decían pero llega un momento que que tú quieres ser madre es madre tienes que poner una balada sano la avalar bueno es que no ponen ningún avanza en su momento no pones en una balanza tu tu trabajo tu trabajo lo necesita lo quiere está acostumbrada IDC a esa independencia económica y te sientes realizada pero entonces tiene una niña luego tiene otra y te das cuenta que el día tiene un hasta ahora me explico entonces alguien sale perdiendo en este caso yo lo que quiero es que yo me planteo muchas veces que en todo esto de la igualdad en todo esto de la igualdad que nosotras que tengamos el derecho ella vino prepararnos que nos preparamos hoy hacemos más pero hacemos de mis cosas y después cuando además tiene la suerte de tener un trabajo que además siempre como mujer que eres tienes que demostrar tiene que estar a la altura de un hombre que que hoy tienes que demostrar que igual que tengas familia porque tú eres como un hombre por qué esos Taín el ambiente y eso lo lo padecemos todas tenemos que demostrar siempre que estamos dispuesta a usarlo un congreso pues a él está en vuestras siempre que estamos de que me puede llevar esto a casa y me voy a dormir a las tres de la mañana no pasarla

Voz 2 03:23 lo que en un momento lo vives como aquel año cuando tú tienes tu niña te das cuenta que claro turnos está porque porque tú llegas tarde pero no Sanchis Nava esta generación niña en que más vale de calidad cantidad más vale calidad cantidad no debe estar mucho rato con los hijos darle un bueno rato a los hijos

Voz 1 03:46 a veces pienso que cuento no cuentan también ha no

Voz 2 03:48 nosotras me siento un poco utilizada por la sociedad me siento un poco utilizada porque no todo Javad

Voz 1 03:55 no

Voz 2 03:56 o un síntoma de mi trabajo porque visita que no pudo llegar tanto porque en escritor para mi niña o me siento más comen niñas porque hay que llegó a las nueve de la noche explicó buen

Voz 1 04:10 todo haciendo la payasa para ellos sentirme que les doy risas porque no los he visto en toda la tarde

Voz 0020 04:17 entonces yo claro yo tengo

Voz 2 04:19 buen sueldo

Voz 1 04:21 yo estoy realizada profesionalmente

Voz 3 04:24 pero tengo cuarenta años hay

Voz 2 04:28 y pienso que ya no se trata sólo de mí se trata de mí

Voz 1 04:31 ya

Voz 3 04:32 hechas no me deja muy bien muy poco sí que me las está creando la vida

Voz 2 04:41 las clases de no sé que las clases de no sé cuánto está muy bien preparado y luego llegó por la noche la payasa y luego me me planteo el domingo vida bonita voy a sea para compensar seguidillas que apenas puedo verla pero no sólo sufro yo también en una falta en mil niñas que tienen de mí yo preferiría tú tú mi madre me cuidaba mi sí no explicaba cuando fantástico pero siempre estaba a mi madre no iba de extra escolares extraescolar me explico entonces yo pienso esto es un montaje también me la sociedad ahora no nos quieren hacer creer que mirando y nosotros porque por cara conviene que trabajemos para que conviene que trabajemos para esta sociedad capitalista porque de esta manera con un sueldo no pues pactar tú un piso no puedes pagar tú unas academias pues hija

Voz 1 05:41 ah

Voz 2 05:42 no puedes pasar tú tú tienes que necesita no sueldo hoy en día se tener un buen sueldo pues mejor que mejor pero a veces pienso estáis mirando por la mujer pues estoy mirando para que todos sigamos en la rueda de la economía

Voz 0020 05:58 no

Voz 2 05:59 me explico sufre su fuimos nosotras porque yo estoy muy contenta mi trabajo pero me estoy empezando a agobiar porque el tiempo de mi niña pasa si puedo llevar el puente que viene Nagoya llevan no sé dónde pero es que la vida no son cuatro puentes era el año o unas vacaciones de quince días no sé dónde

Voz 3 06:21 la vida son todos los días

Voz 2 06:24 yo las estoy perdiendo está vertiendo a mí sí yo tengo un trabajo muy bueno cuando ya sean grandes y pueden hacer lo que quiera yo seguiré teniendo trabajo o no por triunfa firme

Voz 1 06:38 por otra persona más joven

Voz 2 06:41 habló Illa coló como viene un amigo de no sé si me explico entonces yo me yo eso que la vida la vida el día a día la vida se va no es calidad es también candidata

Voz 0020 06:57 claro Laura idea ahí la reivindicaciones todas no que esta que esto que está contando usted que es el día a día de tantas y tantas mujeres es lo que no tendría que ser es decir obviamente como hablábamos antes con María Teresa Hay después también con con esta última como estaba toma oyente con patata claro es verdad que las decisiones en la vida siempre suponen una pérdida pero es verdad que que la pérdida debería ser la misma para todos

Voz 2 07:27 claro pero vamos a ver es que estamos hablando cada mes tú tienes tu sueldo mes Ahmed tu va ahorrando tuba gastándolo en guardando lo va a venga paella arenga paella pero es que ella es que si yo tengo mi trabajo pero como te digo es que igual mañana estoy en la calle no sé dónde está realmente yo qué beneficio estoy trayendo de todo esto lo mejor es pues checo como yo digo la crisis del cuarenta que te has muchas cosa o porque yo lo has hecho falta o porque verónicas mía que que me dicen ahí la la Dama Chamberí que que él me dijo necesita más tiempo conmigo

Voz 0020 08:12 pero claro doblado o luego está pasando aquí hay más más gente perjudica es que la conciliación

Voz 2 08:24 y no sé si este no existe tuviera otros países que que la mujer que tienen diez y tienen una Suecia creo que los que tienen hasta los dieciocho meses tiene la maternidad

Voz 0020 08:37 se llama termitas aquí

Voz 2 08:40 es darle teta a tu hija con tres meses y medio tienes que están el trabajo porque no ya de mira esta que se va a colgar ya tienes que romper para un biberón son muchas cosas pero son muchas cosas las que tenemos que plantean las que tenemos que estar unida y además porque hay más personas la gente que no quiere tener hijos me parece estupendo

Voz 3 09:05 pero es estupendo

Voz 2 09:07 pero la gente quiere tener hijos aquí entra mucha muchos se en juego

Voz 0020 09:11 sí

Voz 3 09:12 no sólo a mí soy suyo

Voz 2 09:15 todo pasa factura no estamos preparados no hay debate y tampoco hay ganas por parte de de de ningún Gobierno de de Chan Table a a la familia AVE crear valores los niños están criando como digo con canguro con comedores escolares se puede pasar de telas hasta la fecha el arte o en comedores en después una extraescolar si un adulto pasta no sé cuántas horas fuera hubiera hecho polvo gas así que nada más gente chicas que están también metidas en el ajo de mujeres es salir a trabajar quiero yo trabajo yo soy feliz por eso yo es que yo no puedo decir no trabajo yo estoy muy contenta pero le avanzo no abasto algo se me escapa sin estás tapando lo que más quién pero también ni tampoco las quiero dañada no sé

Voz 0020 10:10 muy interesante a la hora de mí

Voz 2 10:12 me me planteo una cosa que me planteo no entonces tienes que escoger qué hara dijo el trabajo y después espero a ver si puedo enganchar me o lo hago yo estoy igual me iban fuera o cuando tenga cincuenta años Porsche penitencia para cuatro duro igualmente bueno solamente esa reflexión y decirle tanto a una como la otra que todas tienen razón que todas han cogido una opción a veces porque yo a veces porque no han tenido más remedio que tenemos fe cuidado entre nosotras tenemos que cuidar a nuestras criaturas la opción que queremos de maternidad la tenemos que

Voz 0020 10:50 mientras que sea incluida en toda esta conversación la obra también la paternidad

Voz 2 10:55 por supuesto por cierto

Voz 0020 10:58 sin la igualdad y que las consecuencias de tener un hijo en este país sean iguales para el padre para la madre

Voz 2 11:06 por supuesto porque parece que que que un padre no no es atuntería como dice no es que no está vemos partido yo nunca he dicho eso porque esto aparte es una falta de respeto para tantos padres y madres que adoptan quiere decir que si no lo has parido pero yo nunca en la vida diré que la quiero más que mi marido sería una mentira muy gorda entonces sí es verdad es verdad que yo tengo un un lazo con niños muy grande por qué porque sí porque cuando han sido una chica pues ellas necesitan de mí cuando caen malditas Paul llaman a mamá pero llamada mamá porque somos mamíferos porque por lo que sea para la gran cita mamá y papá pero sí es verdad que hay unos meses que mamá eso él natural esa pero son unos meses porque biología no porque me quieran malas no porque su padre la pero pasado ese primera en mito ese segundo añito y unos padres que que que yo nunca me creí idioma importante que su padre somos igual de importantes para ella yo me planteo esto plantea también se lo planteaban vienen porque bueno es que eso es pasan los hay poquísimo ejerciendo te darlo borrar ya o aprendes aprendes de tus padres cuando te dicen hay que suerte que he visto anda porque con vosotros Mi padre sordidez y que con vosotros yo una hacía ahora no poseía no hemos podido ver andar en cambio con viñetas tu viendo lo que yo no visto siete parten Aguilar madre mía pues aquí en este caso ni su padre ni su madre no se son reflexiones que yo me planteo

Voz 0020 13:07 es un tema importante no sé si claro está

Voz 2 13:12 mía de pensar en las mujeres que que queremos taras tenemos que darlo todo para ante imposible queremos abasto los padres también son muy importantes de padre cambia pañales a mi niña no lo ha hecho con nosotras porque eran otros tiempos de machismo que que que yo tampoco lo podía hacer porque estaba mal todo va a cuidarnos todos un poquito me explico

Voz 0020 13:35 totalmente

Voz 2 13:37 vamos a cuidarnos hombres mujeres niños que tenemos que cuidar más yo pienso que sí

Voz 0020 13:45 Laura un placer haberla escuchado

Voz 2 13:49 no no da más que las escuchaba ella pensaba yo estamos todos en el mismo barco

Voz 0020 13:55 estamos en el mismo barco

Voz 2 13:56 Nuestros niños nuestra niñas también en nuestro marido